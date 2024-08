10 modelli di lavagna interattiva da condividere su Zoom e ClickUp

Che si tratti di un'azienda che opera da remoto o che cerca di fare brainstorming con i colleghi di tutto il mondo, le riunioni di Zoom riuniscono il team. C'è solo un ostacolo: documentare le vostre fantastiche idee. 💡

È qui che entrano in gioco le lavagne online. Le versioni digitali delle vecchie lavagne di oggi aiutano il team a collaborare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento . E non è necessario impostare una nuova lavagna online ogni volta. Se avete bisogno di una soluzione plug-and-play per accelerare le vostre chiamate Zoom delle 8 del mattino (e chi non ne ha bisogno?!), i modelli di lavagna online sono la soluzione giusta.

La rilavorazione è fuori e la produttività è dentro. Scoprite cosa cercare quando si scelgono i modelli di lavagna online, come usarli in una riunione Zoom e quali sono i 10 modelli ideali per le riunioni di team.

Cos'è un modello di lavagna online? Una lavagna online è un'area di lavoro digitale che consente di collaborare facilmente alle chiamate di Zoom. È visiva, il che la rende ideale per le sessioni di brainstorming, la creazione di

sequenze di progetti e collaborare ai diagrammi o sui post dei social media.

Invece di chiedere al presentatore di Zoom di condividere il proprio schermo, utilizzate una lavagna online per dare a tutti i partecipanti alla chiamata Zoom la possibilità di Da fare ideazione in tempo reale. Pensate alla vostra lavagna come a un documento di brainstorming vivente in cui le vostre idee e i vostri flussi di lavoro vivono nella stessa lavagna, con le vostre attività accanto alle vostre idee creative per ridurre al minimo i clic e la confusione. 🙌

Dal calendario al piano del progetto gestione del flusso di lavoro, è possibile utilizzare le lavagne online per qualsiasi cosa. ( Mappe mentali , tutorial, webinar, qualcuno?)

ClickUp offre lavagne online su tutti i piani tariffari e ogni ospite può utilizzare le lavagne. Con un modello esistente, non è necessario creare ogni volta una nuova lavagna. Basta trovare il modello giusto da formattare, inserire i propri dati e si parte. 🏃

Cosa rende un buon modello di lavagna online?

Esistono molti modelli di lavagna online, quindi non accontentatevi del primo che vi capita a tiro. Dovete essere un po' più selettivi. Ogni buon modello deve avere le seguenti caratteristiche:

Integrazioni: Non tutti i modelli sono compatibili con gli strumenti di videoconferenza. ClickUp si integra con Zoom, rendendo semplice la condivisione dei modelli di lavagna online in tutte le chiamate Zoom. È anche possibile collegare le registrazioni di Zoom a ogni attività associata a una lavagna online, in modo che tutte le comunicazioni avvengano nello stesso luogo e nella stessa riunione.

Non tutti i modelli sono compatibili con gli strumenti di videoconferenza. ClickUp si integra con Zoom, rendendo semplice la condivisione dei modelli di lavagna online in tutte le chiamate Zoom. È anche possibile collegare le registrazioni di Zoom a ogni attività associata a una lavagna online, in modo che tutte le comunicazioni avvengano nello stesso luogo e nella stessa riunione. Accesso in tempo reale: Aggiunta di note e dicollaborare sulla stessa lavagna online in tempo reale. Che siate solo voi e un singolo dipendente o decine di membri del team, le lavagne online sono adatte a team di tutte le dimensioni.

Aggiunta di note e dicollaborare sulla stessa lavagna online in tempo reale. Che siate solo voi e un singolo dipendente o decine di membri del team, le lavagne online sono adatte a team di tutte le dimensioni. Attività correlate: Se i modelli e le attività sono separati, il team può incorrere in errori e rilavorazioni. Optate per modelli di lavagna online che si uniscono agli strumenti di monitoraggio delle attività, in modo da poter ideare e aggiungere compiti nello stesso spazio.

Se i modelli e le attività sono separati, il team può incorrere in errori e rilavorazioni. Optate per modelli di lavagna online che si uniscono agli strumenti di monitoraggio delle attività, in modo da poter ideare e aggiungere compiti nello stesso spazio. **I buoni modelli consentono di aggiungere contenuti interni ed esterni all'interno della piattaforma per aumentare la produttività. Non è più necessario andare a caccia di collegamenti o immagini: tutto si trova nello stesso posto.

Non per vantarci, ma i modelli di lavagna online di ClickUp fanno tutto questo e molto di più. Ma non fidatevi solo della nostra parola. Continuate a leggere e lasciate che i fatti parlino da soli.

10 Modelli di lavagna online

Se siete alla ricerca di lavagne online semplificate per le vostre chiamate Zoom, non cercate altro che questi 10 modelli di lavagna per iniziare la vostra ricerca.

1. ClickUp Matrice Eisenhower Modello di lavagna online

avete bisogno di aiuto per stabilire le priorità? Questo modello di matrice decisionale di ClickUp vi darà chiarezza_

Da fare ci sono molte cose e tutte sembrano importanti. Ma siete umani, quindi dovete concentrarvi prima sulle attività più critiche. Se il vostro team fatica a mettersi d'accordo su quali attività affrontare (e in quale ordine), il modello di matrice decisionale di ClickUp vi aiuterà a fare chiarezza Modello di lavagna online di ClickUp Eisenhower Matrice può essere d'aiuto. Questa è anche chiamata matrice "urgente-importante" ed è un'ottima struttura di problem solving per i team. È semplice da usare e da creare, il che la rende un modello ideale per le riunioni Zoom di brainstorming. Con questo modello di brainstorming , mettete su carta le vostre idee creative e classificatele in queste categorie:

Cancellare: Quando iniziate a parlare di attività, vi renderete conto che alcune cose da fare non sono così importanti come pensavate. Cancellateli e godetevi l'immediata sensazione di sollievo

Quando iniziate a parlare di attività, vi renderete conto che alcune cose da fare non sono così importanti come pensavate. Cancellateli e godetevi l'immediata sensazione di sollievo Da fare: Fate subito l'attività e non aspettate. Il modello di ClickUp consente di convertire le note di questa colonna in attività con pochi clic

Fate subito l'attività e non aspettate. Il modello di ClickUp consente di convertire le note di questa colonna in attività con pochi clic Delega: Non si può fare tutto da soli, quindi decidete di quali attività si occuperà il vostro team per distribuire il lavoro in modo più uniforme tra i singoli utenti

Non si può fare tutto da soli, quindi decidete di quali attività si occuperà il vostro team per distribuire il lavoro in modo più uniforme tra i singoli utenti Decidere: Un'attività richiede una maggiore riflessione? Inseritelo in questa colonna per prendere una decisione in un secondo momento

2. Modello di matrice di lavoro richiesto per ClickUp Impact Whiteboard

questo modello di lavagna online di ClickUp vi aiuta a identificare le attività su cui il vostro team deve concentrarsi in questo momento_

Prendere decisioni non è facile. A volte è utile affrontare per primi i frutti a basso impatto, che è esattamente ciò che il Modello di lavagna online per la matrice dell'impatto e del lavoro richiesto di ClickUp aiuta a Da fare.

Con questo modello, le attività vengono suddivise in quattro categorie per determinare ciò che richiede la vostra attenzione in questo momento. Invece di appesantire il team e i singoli utenti con un numero spropositato di compiti da svolgere, questo è uno dei migliori modelli per team che aiuta tutti a concordare un piano d'azione .

Utilizzate modelli come questo o le mappe mentali per pianificare progetti e dare priorità alle attività in base al loro impatto o alla loro difficoltà. Esistono diverse categorie per:

Da fare subito: Questo è per le attività a basso impegno e ad alto impatto

Questo è per le attività a basso impegno e ad alto impatto Da fare dopo: Programmare un momento per affrontare attività ad alto impatto e ad alto lavoro richiesto quando si hanno le risorse necessarie

Programmare un momento per affrontare attività ad alto impatto e ad alto lavoro richiesto quando si hanno le risorse necessarie Da fare dopo: Le attività a basso impegno e a basso impatto sono importanti, ma non lo sono in questo momento. Programmate il tempo per Da fare quando potete

Le attività a basso impegno e a basso impatto sono importanti, ma non lo sono in questo momento. Programmate il tempo per Da fare quando potete Da non fare: Perché affannarsi per attività poco remunerative? Eliminare le attività ad alto sforzo e a basso impatto

3. Modello di lavagna online per la mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

pianificate ogni passaggio dell'esperienza dell'utente prima della fase di sviluppo con questo modello di lavagna online di ClickUp_

Chiamate tutti gli sviluppatori, i professionisti UX e i designer UI. Il Modello di lavagna online per la mappatura delle storie degli utenti di ClickUp può aiutarvi a creare una mappa del viaggio del cliente per la vostra app, il vostro sito web o il vostro software e coinvolgete anche altre parti interessate, come il marketing, con le vostre idee di brainstorming.

Invece di passare direttamente alla modalità mockup con software di web design in questo modo potrete inserire tutte le vostre idee in questo modello esistente senza dover ricominciare da zero. Collaborate e ottenete il contributo di tutti sulla strategia generale, in modo da chiarire la direzione del progetto. Ci vuole qualcosa di così grande e travolgente come la viaggio dell'utente e lo suddivide in un processo gestibile e di passaggio.

4. Modello di organigramma ClickUp per la lavagna online

semplificate chi fa capo a chi con questo modello di lavagna online di ClickUp_

Forse avete fatto un'ondata di assunzioni e dovete assegnare i dipendenti al manager giusto. O forse state cambiando il vostro modello aziendale e avete bisogno di maggiore chiarezza su chi è il responsabile. Che siate una startup, una piccola azienda o un'impresa, avete bisogno di una buona comprensione di chi riferisce a chi nella vostra organizzazione.

Il Modello di grafico organizzativo ClickUp per la lavagna online offre ai leader della C-suite e ai professionisti delle risorse umane un solido punto di partenza. Aggiungete una foto PNG, la funzione e la descrizione delle mansioni degli altri utenti del team e risparmiare tempo di ricerca nell'intera organizzazione. È quindi possibile utilizzare un grafico di flusso per creare una nuova gerarchia organizzativa in pochi clic.

5. Modello di lavagna online del flusso di processo ClickUp

visualizzate ogni progetto per risparmiare tempo e fatica con questo modello di ClickUp_

Guidare un progetto può sembrare un po' come radunare i gatti. Ma con questo Modello di lavagna online del flusso di processo di ClickUp è possibile fare un brainstorming delle diverse fasi del progetto prima di iniziare il lavoro. Invece di vagare per un progetto senza una direzione, aumentate la produttività con modelli utili come questi e e rendere il project management un gioco da ragazzi. Questi modelli di impostazione degli obiettivi includono i passaggi per pianificare i progetti, sviluppare i concetti, eseguire le attività e valutare la strategia complessiva. Rispetto ad altri modelli, questo vi dà la libertà di inserire e creare i vostri passaggi. È anche possibile personalizzare i colori e il marchio per rendere il modello unico per la vostra organizzazione. 🤩

6. Modello di lavagna online ClickUp Project Scope

dite addio alla dispersione del progetto con questo splendido modello di lavagna online di ClickUp_

Che si tratti di una chiamata Zoom con un client, il proprio team o altri utenti della propria organizzazione, è necessario un modo chiaro per comunicare ciò che si intende fare e non fare nel corso di un progetto. Il Modello di lavagna online per l'ambito del progetto ClickUp creerà un solido punto di partenza per il l'ambito del progetto chiamate.

Rispetto ad altri modelli del nostro elenco, questo include sezioni per:

Informazioni

Giustificazione

Ambito di applicazione

Oggetti del Business

Prodotti da consegnare

Esclusioni

Ipotesi

Basta prendere le note adesive digitali di questo modello per inserire idee o informazioni in categorie e collaborare in modo più efficiente. In questo modo tutti sono sulla stessa pagina e la portata del progetto rimane gestibile. Includendo un elenco chiaro dei risultati da fare e delle esclusioni di ciò che non farete durante il progetto, modelli come questo restringeranno l'attenzione del team e faranno risparmiare tempo. ⏰

7. Modello di lavagna online per la roadmap del progetto ClickUp

chi dice che i progetti complessi devono essere per forza confusi? Questo modello di lavagna online di ClickUp semplifica le roadmap di prodotto, progetto e piano_

A volte i progetti sono più complicati di quanto si possa mostrare in un modello di ambito di progetto. In questo caso, avrete bisogno di modelli più robusti che definiscano le attività più importanti attività cardine del progetto chi è responsabile e quando deve avvenire. Modello di lavagna online per la roadmap del progetto di ClickUp da fare proprio per questo. Da fare con tutte le vostre Gestione dei prodotti SaaS progetti e piani in un unico luogo. Il modello raggruppa i dipendenti in team e mostra chi è responsabile di quali attività in ogni fase del progetto.

8. Modello di lavagna online ClickUp Pros & Cons

utilizzate questo modello di ClickUp per valutare attentamente i pro e i contro di qualsiasi decisione aziendale

A volte le decisioni non sono così bianche e nere. Decidere di accettare un grosso cliente o assumere un nuovo dipendente sono decisioni importanti, per questo non fa male soppesare i pro e i contro prima di agire.

Se state facendo un brainstorming sui vantaggi e gli svantaggi di una decisione con il vostro team su Zoom, utilizzate il Modello di lavagna online ClickUp Pros & Cons per semplificare e collaborare effettivamente al processo decisionale. Al termine della telefonata, è possibile rivedere le categorie di pro e contro per determinare se si tratta della migliore linea d'azione.

9. Modello di piano di lavoro per lavagna online ClickUp

il vostro piano di progetto prende forma con questo modello di lavagna online di ClickUp incentrato sul ROI

Il piano di progetto non è mai stato così organizzato. Modello di lavagna online per il piano di lavoro di ClickUp utilizza un design ispirato alla lavagna Kanban per aiutarvi a semplificare la pianificazione del progetto, a collaborare con i compagni di squadra attraverso commenti assegnati per una maggiore chiarezza e a migliorare le sessioni di brainstorming con semplici categorie per organizzare il piano.

Funziona benissimo per una riunione interna di standup su Zoom e per una riunione di gruppo altri tipi di riunione . Utilizzare questo modello di riunione per:

Creare una serie di attività

Assegnare risorse al progetto

Migliorare i processi e l'impostazione degli obiettivi

Impostare metriche o monitorare quelle esistenti

Analizzare il progetto con i test

Controllare i processi e le prestazioni

10.ClickUp Piano d'Azione Lavagna online Modello

tenete d'occhio gli obiettivi del progetto e festeggiate le vittorie con questo modello di piano d'azione per lavagna online di ClickUp_

Una volta che il piano di lavoro del progetto è stato avviato, utilizzate il modello Modello di piano d'azione ClickUp per la lavagna online per pianificare le attività con gli strumenti collaborativi della lavagna online. Il suo layout semplice mostra a voi o ad altri gruppi il lavoro da fare, quello in corso e quello completato.

Si tratta di un modo fantastico per visualizzare le attività quotidiane, settimanali, mensili e trimestrali del progetto. Offre anche un'ottima visualizzazione retrospettiva di ciò che si è realizzato, registrando le attività completate. ✨

Guarda cosa c'è di nuovo con i modelli di lavagna online di Zoom

Anche noi amiamo le riunioni Zoom, ma possono andare a rotoli senza piani e immagini solidi. Quando è il momento di mettere su carta le vostre idee, utilizzate modelli di lavagna online di qualità che mettano il team sulla stessa pagina.

I modelli di lavagna online di ClickUp possono aiutare il vostro team a raccogliere idee migliori, a stabilire le priorità delle attività, a creare gruppi visivi di idee e a non perdere il filo del discorso. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Scoprite come potete integrare Zoom nella vostra prossima riunione con le integrazioni intelligenti e i modelli di lavoro di ClickUp. Oppure date un'occhiata ad altri modelli nella sezione Centro modelli di ClickUp .