Accendere il problem solving innovativo attraverso le sessioni di brainstorming: Guida per esperti

Immaginate questo: Siete seduti all'ennesima lunga riunione di brainstorming, circondati da colleghi esausti, tutti con lo sguardo fisso su una lavagna online ingombra di idee insipide. L'orologio ticchetta minacciosamente, facendo eco alla pressione per decifrare il codice di un problema persistente, ma la soluzione rimane inafferrabile.

È uno scenario familiare a molti, in cui la promessa di creatività spesso si riunisce alla dura realtà della stagnazione. Le ragioni per cui queste sessioni non riescono ad avere un impatto sono molteplici: forse i partecipanti si chiudono in discussioni prevedibili, oppure coloro che hanno idee tattiche siedono esitanti con le labbra sigillate.

Considerate superato questo dilemma comune sul posto di lavoro! La nostra guida pratica vi aiuterà a sciogliervi dalle catene delle noiose sessioni di brainstorming. Proprio come un interruttore accende una lampadina, esploreremo come illuminare i percorsi del cervello umano in un'impostazione di gruppo, accendendo la brillantezza necessaria per trovare idee rivoluzionarie

Che cos'è una sessione di brainstorming?

Una sessione di brainstorming è l'opportunità per un team di generare idee e soluzioni per affrontare una sfida specifica. L'idea è quella di sfruttare la creatività collettiva e i flussi di conoscenza per far emergere nuove prospettive che altrimenti non sarebbero disponibili da un punto di vista individuale. 🧐

Il termine brainstorming è stato introdotto dal pubblicitario e autore Alex F. Osborn . Lo ha definito un "metodo deliberato di pensiero creativo" per accedere alla nostra capacità di immaginazione, sottolineando che le organizzazioni potenziate sono guidate dalla creatività e dall'innovazione. Nelle sue parole:

da fare: "Ognuno di noi ha una lampada di Aladino e, se la sfreghiamo abbastanza forte, può illuminare la nostra strada verso una vita migliore, proprio come quella stessa lampada ha illuminato la marcia della civiltà"

Secondo Osborn, un'esito positivo di una sessione di brainstorming di gruppo può essere costruito su quattro regole di base

I partecipanti devono considerare allo stesso modo ogni soluzione proposta e rimandare il giudizio o la critica Spazio per le idee selvagge: le idee esagerate devono essere benvenute per incoraggiare soluzioni creative Quanità più che qualità: Un maggior numero di idee sulla tabella è segno di una sessione sana Combinazione e sviluppo: la soluzione finale risulta dalla valutazione, dalla combinazione e dalla riduzione di più idee

Questi principi del brainstorming possono essere applicati a qualsiasi scenario, sia che si tratti di ideare un'idea per una campagna di lancio di un prodotto , incidere il processo di sviluppo o semplicemente finalizzare un fornitore per le forniture.

Superare le sfide sociali del brainstorming

L'idea di brainstorming proposta da Osborn è piuttosto radicata e richiede il libero contributo dei partecipanti. Sebbene sia indubbiamente efficace, le norme del costrutto sociale umano possono costituire un potenziale ostacolo, soprattutto nei team di grandi dimensioni.

Il problema delle riunioni aziendali di brainstorming è che possono essere notoriamente rigide. Si può anche gridare: "Rompete il più possibile le idee" o "Non ci sono idee sbagliate", ma non si otterrà nulla dalla sessione se ci sono dirigenti con la faccia da poker che aspettano impacciati che il "dolore" finisca.

Fortunatamente, il problema è abbastanza facile da risolvere se si pianifica in anticipo la sessione di brainstorming. Da fare, è necessario prestare attenzione a due aree in particolare:

Passaggi per gestire sessioni di brainstorming di grande impatto Gruppotecniche di brainstorming Esaminiamo queste soluzioni una per una.

Come gestire una sessione di brainstorming in modo efficace: 5 passaggi

Abbiamo preparato una circolare in cinque passaggi per trasformare le riunioni in veri e propri incubatori di innovazione. Per rendere il processo creativo più semplice, abbiamo mostrato modelli e strumenti all'interno di ClickUp , un'azienda di primo livello piattaforma per il project management e la gestione delle attività che può aiutarvi.

Quindi, prendete in considerazione i nostri passaggi qui sotto e mettete il vostro cervello al lavoro! 🧠

Passaggio 1: Definire l'argomento e fissare gli obiettivi

Prima di organizzare una sessione di brainstorming, è fondamentale definire chiaramente l'intento e preparare meticolosamente il team per ottenere la massima produttività. Non si tratta solo di riunire persone per lanciare idee al vento, ma piuttosto di stabilire un quadro di riferimento per mantenere le discussioni focalizzate e mirate.

Iniziate con la definizione dell'obiettivo specifico che desiderate raggiungere. Non è sufficiente sforzarsi di "migliorare" Siate specifici! Da fare per migliorare il servizio clienti considerare strategie per aumentare le vendite, oppure snellire i processi interni ? 🎯 Obiettivi ClickUp può essere uno strumento essenziale per guidare il team nella giusta direzione, allineando perfettamente la sessione agli oggetti generali. Questa funzionalità/funzione semplifica il processo di impostazione degli obiettivi e di misurazione dell'esito positivo. Impostazione obiettivi settimanali per le riunioni ricorrenti o per definire iniziative di priorità , come ad esempio ottimizzare il sito web .

Organizzate il vostro obiettivi e finalità su un sistema centralizzato di ClickUp Dashboard che consente ai partecipanti alle riunioni di tutti i reparti di identificare le aspettative di una sessione.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Sfruttare Cartelle di ClickUp per organizzare e supervisionare in modo efficiente gli obiettivi. È possibile pre-definire il flusso di lavoro delle riunioni utilizzando un sistema personalizzato cicli di sprint personalizzati , riunione degli OKR e Attività cardine e condividerli facilmente con i partecipanti.

Una volta impostati gli obiettivi, Da fare è creare un'agenda di lavoro che sia in grado di dare una svolta alla vostra vita . Per il brainstorming è necessario un programma flessibile che favorisca la libertà di pensiero. Dovrebbe includere l'obiettivo principale, il sequenza proposta e le regole di ingaggio.

Provate il Modello di programma per riunioni ClickUp per incoraggiare la generazione di idee prima della sessione. Vi aiuta a delineare gli oggetti per ispirare il pensiero creativo, impostare la durata di ogni punto di discussione e assegnare i ruoli ai partecipanti per evitare scenari di silenzio imbarazzante. Ricordate che una sessione di brainstorming ben preparata è produttiva!

Il Modello di Programma per Riunioni di ClickUp è il vostro alleato per garantire sessioni mirate ed efficienti, delineando argomenti, oggetti e obiettivi

Passaggio 2: riunire il team giusto

Costruire il team ottimale è fondamentale per una sessione di brainstorming di esito positivo, e la riunione è proprio il momento in cui la collaborazione interfunzionale dovrebbe brillare. Avete bisogno di persone che portino in tabella un insieme unico di intuizioni, sia dal punto di vista gestionale che operativo, e che aiutino ad affrontare le sfide da più angolazioni. 👥

Se parliamo di brainstorming, ecco tre fattori chiave da considerare quando si riuniscono i membri da di team interfunzionali :

Rilevanza: Invitate i colleghi che hanno un interesse diretto o una conoscenza sostanziale dell'argomento in questione. È probabile che siano più coinvolti e che contribuiscano con idee significative Diversità: Puntate su un mix di persone provenienti da ambienti e dipartimenti diversi. La diversità può far scaturire intuizioni di colore e innescare conversazioni salutari per la risoluzione dei problemi Dimensione: Mantenere un team piccolo, di circa 5-10 persone. Gruppi più grandi risultano in discussioni diluite che soffocano il contributo individuale

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/views ClickUp offre diverse visualizzazioni /%href/

per ottenere informazioni sul proprio team e scegliere le persone migliori. Per istanza, è possibile utilizzare la vista Vista Team per controllare i carichi di lavoro e le competenze dei vostri dipendenti e scegliere i collaboratori più adatti.

ClickUp 3.0 offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro e le competenze dell'intero team o di un singolo individuo

Passaggio 3: scegliere uno spazio ideale per il brainstorming

Una volta riunito il team, occorre impostare la fase per una sessione di brainstorming efficace. Idealmente, la sessione dovrebbe essere condotta in una stanza luminosa e ben ventilata con scrivanie organizzate che tengano tutti all'erta e creino l'atmosfera per un lavoro mentale ispirato. La posizione deve essere facilmente accessibile ma relativamente tranquilla.

Se state pensando di superare i confini di un ufficio tradizionale, potete anche organizzare queste sessioni in uno spazio all'aperto o in un caffè nelle vicinanze per favorire il flusso libero delle idee. Riunioni virtuali anche le riunioni virtuali sono eccellenti, a patto che si disponga del giusto kit digitale per gestire la sessione (di cui si parla nel passaggio 5).

La dimensione non è uguale per tutti quando si tratta di tempi di esecuzione delle sessioni. Alcuni team si trovano bene con sessioni di brainstorming brevi e intense, mentre altri preferiscono sessioni più lunghe e rilassate. È necessario sperimentare per trovare ciò che meglio si adatta alle dinamiche e ai livelli di energia del team.

Non dimenticate di considerare i tempi. Individuate i momenti in cui il vostro team è più attento e ricettivo. È la mattina presto o magari dopo pranzo? 🌅

ClickUp può assistervi in questo senso con monitoraggio nativo del tempo . Consente di esaminare le ore di maggiore produttività del team e di scegliere gli orari ottimali per le sessioni di brainstorming. Se si invitano consulenti di terze parti alla riunione, si può anche utilizzare la funzionalità/funzione per monitorare il tempo fatturabile .

Registrate con precisione le vostre sessioni di brainstorming su ClickUp e assicuratevi che il vostro team utilizzi il tempo in modo oculato

Passaggio 4: Scegliere un facilitatore qualificato

Un facilitatore qualificato guida il flusso e il riflusso dell'energia creativa, sostenendo l'armonia e prevenendo i brutti momenti" Tempesta di colpe " situazioni. 🤓

Tuttavia, non tutti sono tagliati per fare il facilitatore. È necessario che qualcuno possieda le capacità di guidare la conversazione, mantenere il gruppo sul monitoraggio, gestire il tempo in modo efficiente e garantire che ogni voce sia ascoltata. Ecco alcune caratteristiche desiderabili:

Comunicazione efficace : Il facilitatore deve essere in grado di articolare le istruzioni in modo chiaro, ascoltare attivamente e promuovere una comunicazione aperta tra i partecipanti di diversi dipartimenti

: Il facilitatore deve essere in grado di articolare le istruzioni in modo chiaro, ascoltare attivamente e promuovere una comunicazione aperta tra i partecipanti di diversi dipartimenti Imparzialità : Deve rimanere neutrale, assicurando che i contributi di tutti siano presi in considerazione, che nessuno si senta sminuito e che la sessione non si sposti verso visualizzazioni di parte

: Deve rimanere neutrale, assicurando che i contributi di tutti siano presi in considerazione, che nessuno si senta sminuito e che la sessione non si sposti verso visualizzazioni di parte Adattabilità: La capacità di modificare i piani al volo è fondamentale. Un facilitatore deve essere intuitivamente in grado di adattare la direzione della sessione in base all'energia e al flusso del gruppo

Passaggio 5: sfruttare gli strumenti giusti durante la sessione

Dopo aver scelto un facilitatore efficace, ora siete pronti a dotare il team degli strumenti giusti per far emergere le loro idee ambiziose. Non si tratta più di penne, fogli, proiettori o lavagne online. L'era digitale di oggi offre una miriade di strumenti innovativi strumenti innovativi progettati per favorire la collaborazione attraverso il brainstorming . 🛠️

Prendete in considerazione l'utilizzo di una piattaforma di brainstorming completa, come ClickUp, che non è vincolata dalla geografia o dai fusi orari e offre al team la libertà di fare brainstorming in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre, è possibile utilizzare lavagne online e ClickUp Documenti per migliorare ogni sessione!

Immagine Lavagne online ClickUp come parco giochi digitale per la creatività. È una tela dove le idee prendono vita, con soluzioni ambiziose che ramo dopo ramo, forme che si trasformano, note adesive che svolazzano e connettori che tessono un arazzo di innovazione.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Con le lavagne online di ClickUp, le sessioni di brainstorming non sono mai blande o superficiali: sono discussioni pratiche e collaborative in tempo reale. Vi piace un'idea casuale? Tutti i partecipanti possono intervenire immediatamente per aggiungere testi, immagini, schizzi e altri elementi per dare una possibilità alla soluzione. In questo modo, potrete verificare la fattibilità delle idee più velocemente che mai!

Utilizzo Commenti , Correzione di bozze e Menzioni per dare seguito alle idee in modo asincrono, anche dopo la conclusione della sessione. Se state facendo brainstorming da soli, potete condividere questa tela virtuale con i membri del team in qualsiasi momento, rendendoli revisori o co-creatori del processo. Con Integrazione di ClickUp con Zoom vi permette di introdurre gratuitamente le lavagne online in qualsiasi riunione virtuale!

ClickUp offre numerose possibilità di modelli di lavagna online per facilitare diversi scenari di brainstorming. Ad esempio, il modello Modello di brainstorming aziendale ClickUp è il vostro biglietto espresso per una riflessione di gruppo semplificata su qualsiasi argomento. Il suo design assicura che i team si allineino senza sforzo su aree come la definizione delle priorità e la valutazione dell'impatto, dei costi e del lavoro richiesto: un must per la vostra prossima riunione strategica!

Questo modello aiuta i team ad allinearsi senza problemi su opportunità interessanti e a dare priorità alle idee con facilità, considerando l'impatto, il costo e il lavoro richiesto

Documenti ClickUp vanno oltre il convenzionale, offrendo uno spazio dinamico per creare, modificare, condividere e archiviare contenuti senza soluzione di continuità. Che si tratti di archiviare programmi di riunioni e regole di ingaggio, di fornire ai partecipanti un'agenda di un mezzo per prendere note o per mantenere le idee generate organizzate e cancellate, questo è lo strumento che fa per voi!

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Supponiamo che vi stiate preparando per una sessione di brainstorming per una campagna di marketing. Con ClickUp Documenti, create una pagina collaborativa dal titolo Idee innovative per la campagna. Invitando il vostro team di esperti di marketing, sviluppate collettivamente idee per il traguardo del pubblico, la messaggistica, le immagini e i canali di distribuzione. Le attività vengono assegnate senza problemi all'interno del documento grafica al designer e contenuto al copywriter .

Ma non è tutto: si ha anche ClickUp AI in Documenti come alleato per il brainstorming.

Utilizzo di ClickUp AI per generare un post di blog in ClickUp Docs a partire da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

La funzione IA integrata viene fornita con prompt specifici per ruolo per generare tutti i tipi di idee durante le riunioni .

Se si sta modificando un documento esistente , è semplice evidenziare il testo e selezionare "IA" dalla barra degli strumenti. Dall'elenco a discesa dell'IA, si ha la libertà di scegliere un prompt o un reparto, lasciando che la magia dell'IA generi contenuti su misura per le proprie esigenze

, è semplice evidenziare il testo e selezionare "IA" dalla barra degli strumenti. Dall'elenco a discesa dell'IA, si ha la libertà di scegliere un prompt o un reparto, lasciando che la magia dell'IA generi contenuti su misura per le proprie esigenze Se state iniziando con un documento nuovo, le possibilità sono altrettanto interessanti. Navigare fino alla cartellaStrumenti di IA ed esplorare le opzioni disponibili

Lo strumento può anche estrarre elementi di azione da note di riunione . Aggiungete il vostro a ClickUp e potrete inviare facilmente note o idee di lavoro ai vostri interlocutori senza dover cambiare piattaforma.

Tecniche di brainstorming di gruppo da utilizzare per generare idee

Le tecniche di brainstorming di gruppo hanno principalmente due scopi: stimolare le conversazioni e raffinare le idee generate. Se si ha a che fare con un grande afflusso di idee, tuttavia, sarebbe opportuno riconvocare la sessione per perfezionare o restringere i suggerimenti più promettenti.

Discutiamo cinque approcci popolari al brainstorming per ottimizzare i vostri lavori richiesti.

1. Mappa mentale

Le mappe mentali offrono un metodo non lineare e approccio visivo al brainstorming . Richiede ai gruppi di concentrarsi su una domanda o un argomento specifico e di stabilire connessioni tra idee sparse.

Si può iniziare ponendo l'argomento al centro, su carta, su una lavagna online o su una tela digitale collaborativa come ClickUp. L'idea di ogni partecipante viene poi fatta ramo dal centro o connessa a un'altra idea, creando una rappresentazione visiva realistica e interconnessa del pensiero collettivo.

Con un design drag-and-drop di facile utilizzo, ClickUp Mappe mentali rende facile la creazione di connessioni e la creazione di visualizzazioni distinte. Personalizzate la vostra esperienza selezionando tra mappe mentali basate su attività o su nodi e curate idee complesse in modo metodico. 🗺️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Map-Draw-Connections.gif ClickUp Mappe mentali /$$$img/

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

ClickUp si integra perfettamente con oltre 1.000 strumenti come G Suite, Dropbox e GitHub, amplificando il valore delle mappe mentali su tutte le piattaforme.

2. Scrittura cerebrale

In questa tecnica di brainstorming non verbale, ogni partecipante annota tre idee relative all'argomento. Dopo qualche minuto, il facilitatore chiede loro di passare le idee a un compagno di squadra che le svilupperà. Questo ciclo continua fino a quando le idee circolano intorno alla tabella. Da fare non solo per garantire contributi equilibrati, ma anche per combattere l'effetto ancoraggio. 🤫

Bonus: È possibile applicare questa tecnica utilizzando lavagne online con note adesive per migliorare la visibilità e i tempi di esecuzione. In questo modo si colma il divario tra il brainstorming di persona e la comodità digitale. È possibile esplorare il Modello di brainstorming di ClickUp Squad per strutturare le sessioni di brainwriting.

3. Ideazione rapida

L'ideazione rapida tecnica di ideazione rapida è un modo rapido per trovare molte idee creative in un breve periodo di tempo. È un processo verbale, che consiste nel lasciar fluire i pensieri senza impantanarsi, concentrandosi sulla generazione di tutti i tipi di idee prima di concentrarsi su quelle migliori. 💐

4. Starbursting

Lo Starbursting è una tecnica di brainstorming progettata per esplorare a fondo e mettere in discussione un'idea o un concetto centrale. Invece di generare nuove idee, i partecipanti si concentrano sul porre una serie di domande aperte - chi, cosa, dove, quando, perché e come - intorno all'idea centrale. Il risultato è un diagramma a stella, con il concetto centrale al centro e una rete di domande che si irradiano verso l'esterno. ⭐

Se volete andare oltre le soluzioni di superficie, date al Modello di brainstorming ClickUp 5 Whys è un'interfaccia simile a quella delle scale, ma fornisce gli stessi risultati! Oppure, potete dare un'occhiata ad altri modelli di brainstorming qui .

Questo modello è un potente strumento di risoluzione dei problemi per qualsiasi sessione di brainstorming

5. Domanda: scoppio

Se il vostro team è bloccato in una fase di brainstorming o si trova di fronte a blocchi della creatività, c'è una soluzione rinfrescante. Invece della solita routine di brainstorming, provate una domanda a raffica approccio. Incoraggiate il team a generare numerose domande aperte e descrittive sul problema in questione.

In questo modo non solo ci si allontana dallo stampo tradizionale del brainstorming, ma si previene il pensiero di gruppo, si mettono in discussione le ipotesi e si aprono strade inesplorate per potenziali soluzioni. 🤯

Benefici di sessioni di brainstorming ben eseguite

David Henningsen e sua moglie, Mary Lynn Miller Henningsen, hanno condotto uno studio che ha rivelato che i gruppi che enfatizzano la quantità di idee e si basano sui contributi degli altri aumentano sostanzialmente la loro coesione.

Tra gli altri vantaggi di un esito positivo delle sessioni di brainstorming vi sono:

Miglioramento delle dinamiche di gruppo : Il brainstorming è essenzialmente uno sport di squadra. Incoraggia la collaborazione, sottolineando le dinamiche di gruppo e la creatività ottimali. È possibile sfruttare l'intelligenza collettiva del gruppo, con il risultato di idee più ricche e diverse

: Il brainstorming è essenzialmente uno sport di squadra. Incoraggia la collaborazione, sottolineando le dinamiche di gruppo e la creatività ottimali. È possibile sfruttare l'intelligenza collettiva del gruppo, con il risultato di idee più ricche e diverse Ripartire dalla monotonia : Le mansioni lavorative quotidiane tendono a consumare i lavoratori con il passare del tempo. Le sessioni di brainstorming sono come una boccata d'aria fresca nell'area di lavoro, perché permettono ai partecipanti di esplorare le proprie capacità e di proporre idee innovative

: Le mansioni lavorative quotidiane tendono a consumare i lavoratori con il passare del tempo. Le sessioni di brainstorming sono come una boccata d'aria fresca nell'area di lavoro, perché permettono ai partecipanti di esplorare le proprie capacità e di proporre idee innovative Opportunità di apprendimento: Queste sessioni consentono di esplorare nuovi concetti e idee, oltre a porre le basi per lo scambio di competenze e conoscenze. Ciò apre la strada allo sviluppo personale e professionale

Migliorare le sessioni di brainstorming con ClickUp

Grazie ai passaggi e alle tecniche di brainstorming efficaci e alle capacità dinamiche di ClickUp, ora avete tutti gli strumenti necessari per dare impulso alle vostre sessioni di gruppo. Iscrivetevi a ClickUp e scoprite cosa Da fare, non solo per le riunioni ma per tutti i vostri progetti! 🌌