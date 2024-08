Come raggiungere gli obiettivi settimanali nel 2024 (+30 esempi di obiettivi)

Impostazione di un nuovo obiettivi sembra fantastico finché non si deve fare un lavoro richiesto per raggiungerli. 😅

E alcuni di questi possono essere vaghi, eccessivi piani di vita che riteniamo realizzabili.

Ma ci fanno solo sentire delusi quando non riusciamo a realizzarli.

Se avete difficoltà nell'impostazione degli obiettivi, non siete dei falliti.

Dovete solo impostare prima di tutto degli obiettivi settimanali.

In questo articolo vi spiegheremo perché e come impostare gli obiettivi settimanali. Inoltre, vi elencheremo i passaggi per raggiungerli in modo coerente.

Bonus: Vi forniremo anche un elenco di 30 idee di obiettivi settimanali per trarre ispirazione.

Andiamo. 🚀

Che cosa sono gli obiettivi settimanali?

Obiettivi settimanali scomporre un obiettivo più grande in attività più piccole che si desidera raggiungere entro una settimana.

Se siete alle prime armi con l'impostazione degli obiettivi, è un buon punto di partenza.

Ad esempio, diciamo che volete una casa grande, guidare una BMW di lusso o avere uno stipendio a sei cifre.

Queste sono ottime idee per un obiettivo di obiettivi a lungo termine . Ma non è possibile raggiungerli in una settimana.

Invece, obiettivi con un focus settimanale possono essere più casuali e meno stressanti, il che rende molto più facile raggiungerli.

Perché fissare un obiettivo settimanale?

Gli obiettivi settimanali ci aiutano a svegliarci da questo sonno e a compiere passaggi misurabili per raggiungere i nostri obiettivi di vita in un periodo definito.

Una settimana è abbastanza lunga per svolgere diverse attività e fare progressi significativi verso l'obiettivo più grande.

Tuttavia, è abbastanza breve per modificare le vostre azioni se andate leggermente fuori strada.

Tuttavia, la maggior parte di noi pensa poco a questi piccoli passaggi e punta all'obiettivo più grande senza una tabella di marcia. Ma se li scomponete, l'obiettivo finale diventa più gestibile e raggiungibile.

Un altro aspetto positivo dell'impostazione degli obiettivi settimanali è che sono flessibili. 🤸‍♂️

Potete adattarli e allinearli per occuparvi di attività o di attività negative abitudini di lavoro che potrebbero impedirvi di raggiungere i vostri obiettivi personali.

Ad esempio, l'impostazione di obiettivi settimanali può essere utile se siete procrastinatori. Potete assegnare un obiettivo a breve termine per ogni giorno e Da fare ogni giorno piuttosto che affrettarvi verso la fine della settimana.

Inoltre, il raggiungimento di obiettivi settimanali imposta lo stato di avanzamento e motiva a rispettare il piano.

Se siete pronti a provare questo fantastico metodo di impostazione degli obiettivi settimanali, ecco alcune idee di obiettivi settimanali per iniziare.

30 esempi di obiettivi settimanali

Dagli obiettivi di carriera all'impostazione della cura di sé, potete fissare obiettivi settimanali per tutti gli ambiti della vita.

Se non avete ancora deciso su quale area concentrarvi, ecco alcune idee di obiettivi settimanali per aiutarvi:

Obiettivi di carriera

volete crescere sul lavoro e superare gli altri?

Provate queste idee di obiettivi di carriera:

Imparare il metodo Pomodoro per la gestione del tempo

Partecipare a un evento di networking per creare nuove connessioni

Declutterare la finestra In arrivo di lavoro

Partecipare a un corso di formazione per migliorare la propria professionalità

Riunire puntualmente le scadenze

Obiettivi finanziari

Risparmiare denaro è nella lista dei desideri di tutti. 🧞‍♂️

Ecco come Da fare con obiettivi settimanali:

Aprire un account di investimento

Evitare di fare acquisti online per una settimana

Non mangiare fuori per una settimana

Negoziare il prezzo del prossimo acquisto

Risparmiare denaro per il fondo di emergenza

Obiettivi di salute e fitness

Non invidiate il collega o l'amico in forma. Piuttosto, mettetevi all'opera con questi obiettivi di fitness:

Dormire otto ore al giorno

Bere acqua invece di bevande gassate

Andare in palestra tre volte alla settimana

Cucinare a casa tutti i vostri pasti questa settimana

Da fare yoga tre volte alla settimana

Fare una passeggiata dopo pranzo o cena

Obiettivi per la cura di sé e la salute mentale

Ecco come prendersi cura di sé con obiettivi settimanali in una vita di lavoro frenetica:

Prendersi una pausa dai social media

Meditare per dieci minuti ogni giorno

Guardate un episodio di FRIENDS 😉

Organizzare la propria stanza

Leggere un capitolo di un libro

Mantenere un diario della gratitudine

Obiettivi di relazione

Nutrite le vostre relazioni con queste idee di obiettivi settimanali:

Rivedere un vecchio amico

Chiamate i vostri genitori

Organizzare una serata al cinema con la famiglia

Videochiamata con un amico intimo

Creare una routine di "tempo per noi" con il proprio partner

Obiettivi di divertimento

Volete provare qualcosa di nuovo?

Provate uno di questi divertenti esempi di obiettivi settimanali:

Inviare un regalo inaspettato a un amico o a un collega

Partecipare a un corso di danza o imparare a cucinare

Fare volontariato presso una ONG (Organizzazione non governativa)

Creare una nuova playlist per la palestra

Trovare sette cose nel proprio armadio da donare

Bonus:_

**Obiettivi SMART per gli studenti_

Come raggiungere gli obiettivi settimanali

$$$a Avere un obiettivo settimanale

Prima di iniziare a lavorare su un'idea settimanale, decidete una focalizzazione settimanale.

L'obiettivo settimanale può essere qualsiasi cosa, una frase, una citazione o una poesia. Qualcosa che vi ispiri e vi dia la motivazione per fissare un obiettivo migliore.

Dedicate un momento specifico ogni settimana per decidere il vostro obiettivo settimanale. L'ideale sarebbe farlo prima dell'inizio della settimana, probabilmente la domenica pomeriggio o la sera.

Usate questo tempo per mettere in luce voi stessi e pensare a ciò che volete raggiungere nella settimana successiva.

Potrebbe essere project management personale o di una obiettivo professionale . Inoltre, rivedete il vostro obiettivo settimanalmente per quanto riguarda i vostri obiettivi mensili o una obiettivo trimestrale .

Segnate questo momento sul calendario e cercate di rispettare questo regime settimanale. L'idea è quella di trasformare l'impostazione degli obiettivi settimanali in un'abitudine.

Usare il quadro degli obiettivi SMART

Per raggiungere i vostri obiettivi, dovete avere un oggetto SMART.

Il Il quadro degli obiettivi SMART sta per:

S specifico : il vostro obiettivo settimanale deve essere chiaro e non vago

specifico il vostro obiettivo settimanale deve essere chiaro e non vago M easurable : i vostri obiettivi settimanali devono darvi risultati tangibili

easurable i vostri obiettivi settimanali devono darvi risultati tangibili Raggiungibile : l'obiettivo settimanale a breve termine deve essere realistico e raggiungibile. Non è il caso di impostare obiettivi personali o di carriera di ampio respiro e di sentirsi un fallito

: l'obiettivo settimanale a breve termine deve essere realistico e raggiungibile. Non è il caso di impostare obiettivi personali o di carriera di ampio respiro e di sentirsi un fallito R elevante : l'obiettivo deve essere in linea con l'obiettivo settimanale. Impostate un obiettivo a breve termine che vi porti un passaggio più vicino alla vostra aspirazione

elevante l'obiettivo deve essere in linea con l'obiettivo settimanale. Impostate un obiettivo a breve termine che vi porti un passaggio più vicino alla vostra aspirazione **Temporale: è necessario avere un orizzonte temporale per raggiungere gli obiettivi settimanali. Fissare una scadenza aiuta a diventare più proattivi e a lavorare di più per raggiungere i propri obiettivi personali

Ad esempio, invece di dire: "Questa settimana aumenterò le mie vendite", potreste dire: "Questa settimana organizzerò dieci dimostrazioni di prodotti" 🙌

Questo vi darà un obiettivo specifico, misurabile e raggiungibile. È pertinente con l'oggetto della vostra azienda, ovvero l'aumento delle vendite commerciali mensili. Inoltre, dandovi una settimana di tempo, avete reso questo obiettivo legato al tempo.

**Vi chiedete come gli obiettivi siano diversi dagli oggetti?

Date un'occhiata al nostro approfondimento obiettivi vs. oggetti guida.

Scrivere i propri obiettivi

Una volta elaborato un buon piano settimanale utilizzando il quadro degli obiettivi SMART, è necessario scriverlo.

perché?

Da fare con i vostri obiettivi scienza del cervello .

Quando si pensa ai propri obiettivi settimanali, di solito si utilizza il lato destro del cervello, associato all'immaginazione e alla creatività. In pratica, si immaginano le cose.

Ma quando lo scrivete, dite al vostro cervello sinistro (il lato logico) che volete Da fare. In questo modo, il subconscio si mette in moto, aiutandovi a creare un piano d'azione.

Scrivere obiettivi vi dà anche la soddisfazione di spuntare quelle piccole caselle sulla vostra lista di controllo. ✅

Per scrivere obiettivi diversi, potete procurarvi un'elegante agenda settimanale settimanale o un'agenda . È anche possibile trovare online un modello di planner stampabile. Ancora meglio, potete utilizzare uno strumento online per il monitoraggio degli obiettivi.

Assicuratevi di avere accesso a questa agenda settimanale o a questo strumento per tutta la settimana.

Bonus:_

**Modelli di programma_

Scomporre un obiettivo più grande

Per raggiungere l'obiettivo più grande, è necessario suddividerlo in obiettivi più piccoli e gestibili. In questo modo è più facile da raggiungere.

Ad esempio, si può iniziare con un obiettivo trimestrale e impostare attività cardine per ogni mese.

Poi, avere obiettivi settimanali per avvicinarsi a ciascuna attività cardine. Potete anche suddividerli ulteriormente in obiettivi giornalieri .

Ma quando suddividete gli obiettivi, assicuratevi che ogni mini-obiettivo (sia esso settimanale o giornaliero) sia collegato a un obiettivo più grande. Questo vi aiuterà a pensare al quadro generale e a motivarvi a raggiungere gli obiettivi.

Rimanere account con l'impostazione degli obiettivi

Se non riuscite a mantenere la rotta, potreste coinvolgere un partner per il monitoraggio. Può essere il responsabile del team, il manager o anche un amico. 👯‍♀️

Per chi va da solo, si possono impostare delle dichiarazioni di responsabilità che promemorino gli obiettivi della settimana in corso e di quella successiva. Questi sono elementi di azione o attività cardine che ci si impegna a completare entro un determinato periodo di tempo.

Assicuratevi che siano specifici e misurabili, in modo da sapere quando avete raggiunto il loro scopo.

Un altro modo per essere sempre account è quello di utilizzare un'app per il monitoraggio degli obiettivi.

Usare uno strumento per il monitoraggio degli obiettivi

Uno strumento per il monitoraggio degli obiettivi come ClickUp può aiutarvi a raggiungere e superare i vostri obiettivi settimana dopo settimana.

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta software di project management utilizzato da teams e singoli individui per gestire i propri obiettivi personali o professionali settimanali.

Offre diverse funzionalità/funzione di monitoraggio degli obiettivi che consentono di impostare traguardi misurabili, di tenere traccia dei propri stati e di effettuare una revisione settimanale.

In effetti, noi di ClickUp abbiamo impostiamo degli obiettivi settimanali per suddividere i nostri obiettivi aziendali in attività più piccole e realizzabili.

**Come lo facciamo?

Attraverso l'impostazione di cartelle di valutazione settimanali utilizzando Obiettivi in ClickUp.

Visualizzazione delle schede di valutazione settimanali e delle percentuali di stato nella cartella Obiettivi di ClickUp

Queste schede di valutazione aiutano i nostri team a suddividere il lavoro in passaggi di azione più piccoli e a dare un senso allo scopo ogni giorno. Ogni membro del team imposta quattro o cinque Teams per sapere cosa deve realizzare in quel giorno.

Le scorecard settimanali consentono inoltre ai nostri project manager di sapere a cosa sta lavorando ogni membro e se i loro sforzi culminano nei nostri obiettivi aziendali più grandi.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione di monitoraggio di ClickUp che potete utilizzare anche voi per raggiungere i vostri obiettivi settimanali:

Chi trae vantaggio dall'impostazione degli obiettivi?

L'impostazione degli obiettivi è uno strumento potente che può giovare a un ampio intervallo di team e organizzazioni. Anche se la pratica dell'impostazione degli obiettivi può sembrare semplice, il suo impatto può essere significativo sia per gli individui che per i gruppi. In questa sezione discuteremo i tipi di team che possono trarre beneficio dall'impostazione degli obiettivi e il modo in cui può avere un impatto positivo sulle loro prestazioni.

Manager: Uno dei principali beneficiari dell'impostazione degli obiettivi sono i manager. L'impostazione degli obiettivi fornisce un quadro di riferimento per il piano e l'esecuzione, consentendo ai manager di dirigere efficacemente il proprio team verso il raggiungimento di obiettivi specifici. Ciò promuove un migliore processo decisionale e fornisce chiarezza su ciò che deve essere realizzato da ciascun individuo all'interno del team.

**Per i titolari d'azienda, l'impostazione degli obiettivi è fondamentale per guidare la crescita e l'esito positivo. Li aiuta a definire la direzione della loro azienda e a stabilire oggetti misurabili per monitorare lo stato. Impostando obiettivi chiari, i titolari d'azienda possono allineare i lavori richiesti dal loro team per ottenere attività cardine che contribuiscono all'esito positivo dell'organizzazione.

Iniziare a monitorare gli obiettivi settimanali con ClickUp

Ricordate che il vostro obiettivo settimanale non deve essere perfetto. Dovrebbe solo essere abbastanza intelligente da aiutarvi a fare un piccolo stato di avanzamento degli obiettivi ogni giorno.

Uno strumento intelligente di monitoraggio degli obiettivi come ClickUp può essere di grande aiuto in questo senso.

Dall'impostazione di tutti i tipi di obiettivi con le schede di valutazione settimanali al tenere una scheda delle vostre attività con Promemoria clickUp è l'amico che vi aiuterà in ogni passaggio.

Ma la parte migliore è che la maggior parte di queste funzionalità/funzione sono disponibili gratuitamente !

perché aspettare allora? Utilizza gratis ClickUp per organizzare i vostri obiettivi settimanali e scommettiamo che nessuno potrà impedirvi di fare la vostra danza della vittoria. 🕺