10 Migliori strumenti software per l'ottimizzazione dei siti web nel 2024

L'ottimizzazione dei siti web richiede un lavoro costante. Dovete essere creativi, adattabili e provare sempre cose nuove per rimanere al passo con la concorrenza. Inoltre, dovete essere pronti quando i motori di ricerca modificano i loro algoritmi.

Disporre di strumenti per l'ottimizzazione dei siti web rende il processo più semplice e intuitivo. Esistono moltissime opzioni diverse tra cui scegliere, tra cui strumenti specializzati e software all-in-one.

Qui condivideremo 10 dei migliori strumenti per l'ottimizzazione dei siti web per i team di marketing e gli imprenditori individuali. Dagli strumenti che aiutano a identificare le parole chiave ai software che analizzano l'esperienza dell'utente, ce ne sono molti disponibili per aiutarvi a incrementare il traffico del sito web, a guidare le conversioni e a migliorare il coinvolgimento. 🙌

Cosa cercare negli strumenti di ottimizzazione dei siti web?

L'enorme numero di strumenti per l'ottimizzazione dei siti web può rendere difficile la scelta di quelli giusti. Alcuni sono migliori per le iniziative di marketing più complesse, mentre altri sono abbastanza semplici per i singoli utenti. 🌻

I campi personalizzati aiutano il team SEO a tenere sotto controllo tutti gli aggiornamenti del blog e le attività di ClickUp

Ecco cosa cercare quando si scelgono gli strumenti per l'ottimizzazione dei siti web:

Collaborazione: I team di marketing lavorano costantemente su più iniziative contemporaneamente. Cercate uno strumento che offra funzioni di lavoro di squadra, in modo che tutti sappiano quali sono le loro attività e quali sono le prossime in programma

I team di marketing lavorano costantemente su più iniziative contemporaneamente. Cercate uno strumento che offra funzioni di lavoro di squadra, in modo che tutti sappiano quali sono le loro attività e quali sono le prossime in programma **I dati sono la chiave di volta di qualsiasi progetto di ottimizzazione di un sito web. Scegliete uno strumento che offra analisi approfondite per tenere sotto controllo i numeri del traffico del sito web, i tassi di conversione e altre metriche

**Creare piani di content marketing migliori significa capire come i lettori e i consumatori interagiscono con i contenuti. Lo strumento per l'ottimizzazione del sito web dovrebbe offrire informazioni sul comportamento degli utenti e sul modo in cui i diversi browser navigano sul vostro sito e identificare gli ostacoli o le frustrazioni

Integrazioni: Sebbene alcuni strumenti per l'ottimizzazione dei siti web facciano molto in una volta sola, nella maggior parte dei casi utilizzerete un paio di strumenti diversi per processi di ottimizzazione specifici. Scegliete strumenti che offrano integrazioni in modo che tutto lavori insieme senza soluzione di continuità

I 10 migliori strumenti per l'ottimizzazione dei siti web da utilizzare nel 2024

Da strumenti di web design ai database di analisi e software per piani di marketing quando si parla di software di ottimizzazione, le opzioni sono infinite. Qui abbiamo evidenziato i 10 migliori strumenti per l'ottimizzazione dei siti web, gratis e a pagamento, che vi aiuteranno a distinguere il rumore. 👀

1. ClickUp #### Il migliore per il project management dell'ottimizzazione del sito web

Utilizzare il drill-down nei dashboard di ClickUp per modificare o aggiornare le attività all'interno del grafico per ottenere modifiche senza interruzioni

ClickUp è un'applicazione di project management per il marketing essenziale per le varie attività di ottimizzazione dei siti web. L'app è stata progettata come un hub all-in-one per i vostri processi. Che si tratti di tenere traccia dei calendari dei contenuti e delle promozioni dei post del blog o di eseguire il drill-down sui progetti CSS e HTML, questo strumento consente di rimanere organizzati. 💪

Come software di project management per siti web usate ClickUp per creare un hub per il vostro lavoro sui contenuti. Costruite flussi di lavoro per coordinarvi con i membri del team in tutti i reparti e lasciate commenti sulle attività per migliorare la comunicazione del team.

Suddividete i progetti di siti web in passaggi facili da gestire grazie all'automazione delle attività. Impostate date di inizio e di scadenza e utilizzate i quattro diversi flag di priorità per far sapere al vostro team su cosa lavorare per primo.

Inoltre, è possibile utilizzare modelli per rendere il processo di creazione dei contenuti più veloce che mai. Con Modello di sviluppo del sito web di ClickUp definire gli obiettivi del progetto e delineare il processo di ottimizzazione. Assegnate immediatamente le attività, monitorate lo stato di avanzamento con i grafici Gantt e create dei test per verificare l'efficacia delle modifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Le integrazioni con decine di strumenti di marketing, tra cui HubSpot, Grammarly e Jira, offrono un ambiente di lavoro senza soluzione di continuità

Con più di 1.000 modelli, tra cui il modelloModello di project management SEO-è possibile ottimizzare pagine di destinazione, plugin, pop-up e molto altro in meno tempo

La collaborazione in tempo reale consente di lavorare alle modifiche dei contenuti direttamente nell'app

ClickUp AI rende più facile che mai la scrittura di descrizioni di prodotti, testi per pagine web e articoli per blog

È possibile creare un filedatabase di contenuti con la vista Tabella e campi personalizzati come URL dell'articolo, cluster di argomenti, CTA, autore e punteggio del contenuto

I trigger di automazione delle attività, come il tag di un manager quando un'attività è in ritardo, aiutano a mantenere il progetto in linea con i tempi

La condivisione con gli ospiti consente di limitare l'accesso a determinate attività quando si lavora con i freelance, mentre le viste pubbliche consentono di fornire ai client panoramiche di alto livello su ciò che si sta lavorando

Limiti di ClickUp

Il numero elevato di funzionalità/funzione significa che dovrete dedicare un po' di tempo a curiosare e imparare a usare quelle che funzionano meglio per la vostra azienda

Le nuove funzionalità/funzione di IA sono disponibili solo nei piani a pagamento, il che può essere limitante per i team più piccoli

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Rana urlante

Il migliore per le verifiche dei siti web

via Rana urlante Classificato nel nostro post sulla il miglior software per agenzie SEO screaming Frog è uno strumento di punta per la SEO on-page e la SEO tecnica. Utilizzatelo per le verifiche del sito per trovare i collegamenti interrotti, valutare le sitemap XML ed esaminare le prestazioni del sito.

Sfruttate questo strumento gratuito per evidenziare contenuti duplicati e creare reindirizzamenti istantanei per inviare gli utenti alle pagine web corrette. Condividete le informazioni con il vostro team come parte del vostro programma di lavoro project management del sito web processo.

I test di velocità mostrano le carenze del CSS e del design del sito web che possono aumentare la frequenza di rimbalzo e ridurre l'esperienza dell'utente. Sfruttate gli strumenti di test per misurare la velocità di caricamento del vostro sito web e condividete il feedback con il vostro team di sviluppatori per apportare immediatamente delle modifiche.

Le migliori funzionalità di Screaming Frog

Lo strumento Spider SEO verifica gli aspetti tecnici del vostro sito in modo che i browser possano scansionare le pagine web in modo efficace

Lo strumento di ottimizzazione all-in-one offre servizi di pay-per-click (PPC), campagne di link-building e ottimizzazione del tasso di conversione (CRO) e analisi

La versione gratuita include fino a 500 URL, il che la rende una scelta eccellente per startup, influencer e blogger solitari

Limiti di Screaming Frog

Il crawling di siti web di grandi dimensioni può richiedere molto tempo, quindi è necessario pianificare del tempo extra per queste attività

La natura tecnica dello strumento comporta una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Prezzi di Screaming Frog

Free: $0 con limiti

$0 con limiti Pagato: $259/anno

Valutazioni e recensioni di Screaming Frog:

G2 : 4.7/5 (80+ recensioni)

: 4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

3. Surfista

Il migliore per le verifiche dei siti web

via Surfer Surfer è uno dei principali strumenti SEO per aiutare gli esperti di marketing a identificare le parole chiave e a migliorare l'ottimizzazione della pagina. Utilizzate Surfer per pianificare la vostra strategia di contenuto e per identificare le aree di miglioramento delle vostre pagine web. 🛠️

L'editor di contenuti integrato consente di ripulire facilmente i vecchi contenuti o di migliorare i nuovi in modo che abbiano le migliori possibilità di posizionarsi bene. Create una rapida scaletta da condividere con i vostri collaboratori o scrittori freelance per metterli sulla strada giusta quando creano nuovi contenuti.

Per un'ottimizzazione più rapida dei contenuti, utilizzate il componente aggiuntivo Surfer IA per creare interi articoli in meno di 20 minuti. Inoltre, potete trovare parole chiave pertinenti, identificare nuovi argomenti e costruire la vostra autorevolezza. È possibile entrare in contatto con un nuovo pubblico o trovare domande di interesse per determinati segmenti di clienti.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Surfer

Accademia del surfista offre webinar, formazione e basi di conoscenza per aiutarvi a saperne di più sull'ottimizzazione dei motori di ricerca e sulle funzionalità/funzione per raggiungere i vostri obiettivi

Crescere il flusso di attività generate dall'IArisparmiare tempo di lavoro e vi informano sui prossimi impegni

Le integrazioni con WordPress, Jasper e SEMRush rendono la creazione di contenuti senza soluzione di continuità

Limiti del navigatore

Lo strumento si concentra maggiormente sulle opportunità di contenuto e meno sugli aspetti tecnici, quindi è necessario utilizzare un altro strumento per ottenere informazioni più approfondite

Alcuni utenti ritengono che lo strumento di ricerca delle parole chiave non sia robusto come le altre alternative

Prezzi di Surfer

Essenziale: $69/mese

$69/mese Avanzato: $149/mese

$149/mese Max: $249/mese

$249/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Surfer valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (300+ recensioni)

4. Classifica SE

Il migliore per la ricerca di parole chiave

via Classifica SE Ottenete informazioni utili sul contenuto e sulle prestazioni del vostro sito web con SE Ranking. Utilizzate questo strumento per monitorare il posizionamento delle pagine, in modo da poter apportare modifiche quando notate un calo del traffico. Gli strumenti backlink monitor e on-site SEO checker danno visibilità agli aspetti tecnici delle prestazioni del vostro sito web.

Utilizzate lo strumento di ricerca SEO integrato per trovare nuove opportunità di parole chiave e valutare la concorrenza. Potete anche analizzare il punteggio di difficoltà di una parola chiave, il volume di ricerca e il prezzo medio per clic.

Se gestite un'agenzia, potete creare istantaneamente un'ottimizzazione SEO personalizzata per i vostri clienti utilizzando il generatore di dati. I report possono anche essere inviati automaticamente alla finestra In arrivo dei vostri clienti.

funzionalità/funzione migliori di #### SE Ranking

Il Keyword Ranking Tracker dà visibilità ai post che hanno un buon rendimento e a quelli che devono essere migliorati

IlStrumento di analisi dei concorrenti identifica le cose che i concorrenti fanno bene, in modo da poterle adattare in base alle necessità

Il SE Ranking API fornisce funzionalità avanzate alle agenzie

Limiti di SE Ranking

Alcuni utenti ritengono che gli approfondimenti siano meno approfonditi rispetto a concorrenti come Ahrefs e Moz

Non ci sono molte funzionalità/funzione per l'ottimizzazione PPC

Prezzi di SE Ranking

Essenziale: $44/mese

$44/mese Pro: $87,20/mese

$87,20/mese Business: $191,20/mese

SE Ranking valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

5. Ahrefs

Il migliore per la ricerca di parole chiave

via Ahrefs Ahrefs è uno strumento chiave per varie strategie di ottimizzazione. Con l'Esploratore di parole chiave di Ahrefs, riempite i vostri calendario dei contenuti con gli argomenti che potrebbero esservi sfuggiti finora. È inoltre possibile analizzare il punteggio di difficoltà di una parola chiave, il volume di ricerca e il numero stimato di clic.

Per i contenuti già pubblicati, monitorate il vostro posizionamento nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP) per rimanere al passo con i post che salgono o scendono.

Con lo strumento Site Explorer, inserite l'URL di un concorrente per vedere per quali parole chiave si posiziona e quali sono i post più performanti per lui. Questa funzionalità/funzione permette anche di vedere la qualità dei loro backlink e se utilizzano la ricerca a pagamento.

È anche possibile eseguire una verifica del sito per valutarne l'usabilità. Dopo la scansione, otterrete informazioni su come migliorare il contenuto per i visitatori del sito e per le ricerche dei motori di ricerca. 🤩

Le migliori funzionalità/funzioni di Ahrefs

Un dashboard all-in-one fornisce una panoramica solida delle prestazioni dei contenuti

Utilizzate l'Esploratore di parole chiave per informare la creazione di nuovi contenuti e l'ottimizzazione di vecchi articoli

Il Rank Tracker consente di monitorare le prestazioni senza soluzione di continuità

Strumenti di IA per la ricerca di parole chiave integrati nell'Esploratore di parole chiave

Limiti di Ahrefs

Non esiste una versione di prova gratuita, quindi dovrete pagare anche se volete solo provarlo

Questo strumento non fornisce informazioni sugli intenti di ricerca, il che significa che dovrete dedicare del tempo a spulciare le reportistiche e a fare le vostre valutazioni

Prezzi di Ahrefs

Lite: $99/mese

$99/mese Standard: $199/mese

$199/mese Avanzato: $399/mese Enterprise: $999/mese

Valutazioni e recensioni di Ahrefs

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

6. Semrush

Il migliore per la ricerca di parole chiave

via Semrush Semrush è uno dei migliori strumenti per l'ottimizzazione dei siti web per eseguire verifiche del sito e condurre ricerche sulle parole chiave. Utilizzate la funzionalità/funzione di audit per eseguire più di 130 controlli per scoprire problemi di ottimizzazione per i motori di ricerca, valutare i dati vitali del web e migliorare l'ottimizzazione della velocità.

Gli strumenti di ricerca delle parole chiave consentono di analizzare le tendenze del traffico di ricerca organico per vedere quali sono i termini per i quali i vostri rivali si posizionano e trovare nuove idee per i contenuti. Con lo strumento Keyword Magic è possibile ottenere nuove idee da una parola chiave iniziale e con lo strumento Keyword Gap è possibile individuare le aree in cui potrebbero mancare contenuti nella ricerca organica.

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

Aumentate il traffico del sito web utilizzando le verifiche SEO della pagina e gli strumenti di analisi della concorrenza di Semrush

Creazione di unstrategia di marketing dei contenuti con la ricerca di argomenti e gestire lo stato di avanzamento utilizzando il calendario dei contenuti integrato

Eseguire un audit e un'analisi dei collegamenti per migliorare la strategia di link-building

Limiti di Semrush

I dati sul traffico si basano su stime, quindi non sono accurati come altre alternative

I dati di SemRush sono limitati a Google, quindi non è possibile ottenere informazioni da altri motori di ricerca come Bing

Prezzi di Semrush

Pro: $129,95/mese

$129,95/mese Guru: $249,95/mese

$249,95/mese Business: $499,95/mese

Valutazioni e recensioni di Semrush

G2: 4.5/5 (1.700+ recensioni)

4.5/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

7. Approfondimenti di PageSpeed

Il migliore per l'ottimizzazione del sito

via PageSpeed Insights Google PageSpeed Insights è uno strumento per la velocità delle pagine web che informa lo sviluppo del progetto strategie, evidenziando le aree in cui le prestazioni del sito web sono carenti. Inserite un URL nello strumento gratuito e otterrete un feedback immediato sulla velocità di caricamento, sulla velocità della pagina web e sugli approfondimenti tecnici.

Lo strumento fornisce suggerimenti per migliorare i tempi di caricamento e la velocità complessiva del sito web. Questi includono modifiche tecniche come la riduzione dei Javascript inutilizzati, l'utilizzo di immagini di dimensioni adeguate e la compressione del testo. 👨🏽‍💻

Le migliori funzionalità/funzioni di PageSpeed

L'interfaccia è semplice e facile da usare, senza molte funzionalità/funzione che distraggono

È adattabile, in modo da poterlo usare su landing page, siti di e-commerce e pagine di blog

Include dati di laboratorio e di campo, che lo rendono utile sia per il debug sia per la valutazione dell'esperienza utente nel mondo reale

Limiti di PageSpeed:

Non esiste una reportistica mensile, per cui è necessario rieseguire i test se si desidera tenere traccia dei dati del sito web nel tempo

Lo strumento è stato progettato per i dipendenti tecnici, quindi può risultare confuso per gli utenti principianti

Prezzi di PageSpeed

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di PageSpeed

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. GTmetrix

Il migliore per l'ottimizzazione del sito

via GTmetrix Siete alla ricerca di modi per costruire la vostra strategia di ottimizzazione del sito? Rivolgetevi a GTmetrix, uno strumento progettato per aiutarvi a valutare e migliorare le prestazioni dei siti web. Per iniziare, inserite un URL e cliccate su "Test del sito"

In pochi secondi otterrete un feedback sulla velocità del sito, sulla sua struttura e sui tempi di caricamento. Utilizzando queste informazioni, è possibile apportare modifiche per aumentare la crawlabilità e l'indice sui motori di ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di GTmetrix

I risultati con codice colore facilitano l'identificazione rapida delle aree da migliorare

Mentre si generano i test, è possibile fare clic sulla scheda della cronologia per vedere come le prestazioni sono migliorate o diminuite nel tempo

L'interfaccia è facile da usare, senza troppi fronzoli e fischietti

Limiti di GTmetrix

I risultati sono piuttosto tecnici, quindi potrebbero non essere così interessanti per gli utenti che non hanno un background di sviluppo

Non esiste una classifica delle metriche che hanno un impatto maggiore sulle SERP, il che può rendere più difficile la definizione delle priorità

Prezzi di GTmetrix

Base: Free

Free Solo: $13/mese

$13/mese Starter: $25/mese

$25/mese Crescita: $50/mese

Valutazioni e recensioni di GTmetrix

G2: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

9. Hotjar

Il migliore per l'ottimizzazione del sito

via Hotjar Hotjar è uno strumento di ottimizzazione che permette di monitorare i progetti e ottenere informazioni approfondite sull'esperienza dell'utente sul vostro sito. Progettato per i test A/B e i test multivariati, lo strumento genera registrazioni per vedere come gli utenti reali navigano sul vostro sito.

Utilizzate le heatmap per l'ottimizzazione del tasso di conversione, per capire su cosa gli utenti fanno clic e dove provano frustrazione. Dopo aver eseguito i test, modificate il vostro sito o lanciate nuove iniziative sulla base dei risultati ottenuti. 📚

Ottenete un feedback e approfondite il vostro customer journey grazie ai moduli e ai sondaggi dei vostri utenti. Possono documentare l'esperienza del cliente, richiedere nuove produttività e condividere idee su come migliorare il vostro sito per i lettori.

Le migliori funzionalità di Hotjar

Utilizzate le heatmap per visualizzare l'imbuto di marketing e vedere dove gli utenti si fermano, in modo da sapere dove il team di sviluppo deve apportare modifiche

Aumentate le conversioni identificando e correggendo le frustrazioni nella visualizzazione del vostro sito

Eseguire test per vedere quali canali e iniziative di marketing funzionano meglio

Confrontare le prestazioni e monitorare il comportamento degli utenti su app desktop e mobile

Limiti di Hotjar

È necessario impostare le heatmap su ogni sito individualmente

Gli strumenti di Hotjar - Osserva per le heatmap e le registrazioni, Chiedi per i sondaggi e i feedback ed Engage per le interviste agli utenti - richiedono sottoscrizioni separate

Prezzi di Hotjar

Observe Basic: $0 per sempre

$0 per sempre Observe Plus: $32/mese

$32/mese Observe Business: $80/mese

$80/mese Observe Scale: $171/mese

$171/mese Ask Basic: $0 per sempre

$0 per sempre Ask Plus: $48/mese

$48/mese Ask Business: $64/mese

$64/mese Ask Scale: $128/mese

$128/mese Engage Basic: $0 per sempre

$0 per sempre Engage Plus: $280/mese

$280/mese Engage Business: $440/mese

$440/mese Engage Scale: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Pacchetto personalizzato: Combina i piani a pagamento Observe e Ask per ottenere uno sconto

Valutazioni e recensioni di Hotjar

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

10. NitroPack

Il migliore per l'ottimizzazione del sito

via NitroPack NitroPack è una piattaforma di ottimizzazione web all-in-one. Si integra con siti di hosting, plugin e gestori di siti web come WordPress e WooCommerce. È ideale per i principianti, poiché non è necessario conoscere i linguaggi di codice per utilizzarla efficacemente.

Utilizzate questo strumento per ottimizzare e comprimere le immagini e aggiornare automaticamente la cache in modo che gli utenti abbiano sempre accesso alle informazioni più recenti e aggiornate. Gli strumenti di ottimizzazione del CSS e dell'HTML garantiscono la pulizia del codice e la rapidità di caricamento del sito. ✅

Le migliori funzionalità/funzioni di NitroPack

Gli strumenti CDN integrati migliorano automaticamente il tempo di caricamento, riducendo i costi di sviluppo

L'ottimizzazione di JavaScript ripulisce il codice e lo rende più piccolo per aumentare la velocità del sito

NitroPack si occupa di tutti i fattori vitali del web per garantire che il vostro sito sia ottimizzato per i motori di ricerca

Limiti di NitroPack

Non si integra con tutti i sistemi di gestione dei contenuti

Alcuni utenti hanno avuto problemi con le modifiche al codice JavaScript, ma queste possono essere regolate nelle impostazioni

Prezzi di NitroPack

Business: $17,50/mese

$17,50/mese Crescita: $42,50/mese

$42,50/mese Scala: $146,67/mese

$146,67/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

NitroPack valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

Ottimizza il tuo sito web con ClickUp

Con questi diversi strumenti per l'ottimizzazione dei siti web, troverete nuovi modi per migliorare i contenuti, aumentare la velocità del sito e migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con il vostro sito. Dagli strumenti all-in-one alle opzioni stand-alone che si integrano con i software che utilizzate regolarmente, ce n'è per tutti i gusti.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e per ottimizzare i processi di creazione di siti web e contenuti. Utilizzate il project management hub di ClickUp per programmare la creazione di contenuti, assegnare attività di miglioramento del sito al team di sviluppatori e monitorare le classifiche di ricerca nel tempo. Sfruttate le integrazioni e i modelli per rendere i vostri flussi di lavoro più fluidi ed efficaci. ✨