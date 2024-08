10 migliori soluzioni software all-in-one per il flusso di lavoro nel 2024

Destreggiarsi tra più strumenti e piattaforme per gestire il lavoro e i flussi di lavoro è diventata una realtà nel mondo del lavoro moderno, rendendo difficile rimanere in carreggiata e mantenere la concentrazione.

Trovare il giusto software all-in-one può migliorare significativamente i vostri flussi di lavoro, sia che siate una piccola startup o una grande azienda.

Con uno strumento di questo tipo, i team possono esclusivamente concentrarsi sul lavoro profondo per deliziare i clienti e vincere sul mercato, senza dover passare continuamente da un'app all'altra. L'adozione di una soluzione all-in-one facilita la collaborazione e snellisce i processi.

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori soluzioni software all-in-one che possono trasformare il vostro modo di lavorare nel 2024. Questi strumenti sono progettati per migliorare la gestione delle attività, la collaborazione e la produttività, eliminando la necessità di passare continuamente da un'applicazione all'altra di passare da un contesto all'altro tra app e sistemi diversi.

Dalla gestione del project management alla comunicazione con il team, queste soluzioni offrono un ampio intervallo di funzionalità per soddisfare le diverse esigenze, semplificando la vita lavorativa e aumentando l'efficienza.

Esploriamo queste soluzioni software all-in-one che possono rivoluzionare il vostro modo di lavorare nel 2024!

Cosa cercare in un software all-in-one?

Con innumerevoli strumenti, la scelta del software giusto per voi e per il vostro team può essere impegnativa. Per facilitare il processo di valutazione, abbiamo raccolto un elenco di requisiti indispensabili per un software all-in-one:

Funzionalità/funzione : Valutare le funzionalità/funzioni offerte dal software e assicurarsi che coprano tutti gli aspetti essenziali del lavoro, come project management, monitoraggio delle attività, collaborazione del team, comunicazione e reportistica/analisi

: Valutare le funzionalità/funzioni offerte dal software e assicurarsi che coprano tutti gli aspetti essenziali del lavoro, come project management, monitoraggio delle attività, collaborazione del team, comunicazione e reportistica/analisi Facilità d'uso : Privilegiate un software intuitivo e facile da usare, che richieda una formazione minima per l'adozione da parte del team. Poiché lo strumento potrebbe sostituire un numero di app, una buona esperienza utente è fondamentale. L'accesso remoto è un ottimo componente aggiuntivo per gli ambienti di lavoro ibridi o remoti

: Privilegiate un software intuitivo e facile da usare, che richieda una formazione minima per l'adozione da parte del team. Poiché lo strumento potrebbe sostituire un numero di app, una buona esperienza utente è fondamentale. L'accesso remoto è un ottimo componente aggiuntivo per gli ambienti di lavoro ibridi o remoti Personalizzazione : Cercate un software che possa essere personalizzato per adattarsi ai vostri specifici flussi di lavoro, processi e requisiti di branding

: Cercate un software che possa essere personalizzato per adattarsi ai vostri specifici flussi di lavoro, processi e requisiti di branding Capacità di integrazione : Verificare se il software si integra con altri strumenti e piattaforme già utilizzati dall'azienda, come sistemi CRM, software di account, client di posta elettronica e altro ancorastrumenti di produttività *Scalabilità: Considerare la scalabilità del software per soddisfare la crescita aziendale e aumentare il carico di lavoro senza compromettere le prestazioni o le funzioni

: Verificare se il software si integra con altri strumenti e piattaforme già utilizzati dall'azienda, come sistemi CRM, software di account, client di posta elettronica e altro ancorastrumenti di produttività *Scalabilità: Considerare la scalabilità del software per soddisfare la crescita aziendale e aumentare il carico di lavoro senza compromettere le prestazioni o le funzioni Sicurezza : Assicurarsi che il software offra solide funzionalità/funzione di sicurezza, crittografia dei dati, controlli di accesso e conformità alle normative del settore per proteggere le informazioni sensibili

: Assicurarsi che il software offra solide funzionalità/funzione di sicurezza, crittografia dei dati, controlli di accesso e conformità alle normative del settore per proteggere le informazioni sensibili Supporto clienti : Valutare il livello di supporto clienti offerto dal provider del software: disponibilità, reattività e qualità dell'assistenza

: Valutare il livello di supporto clienti offerto dal provider del software: disponibilità, reattività e qualità dell'assistenza Prezzi e valore: Confrontate i piani tariffari, i modelli di licenza e le funzionalità/funzione a valore aggiunto per determinare la soluzione più adatta al vostro budget e al valore che uno strumento all-in-one apporta alla vostra organizzazione

I 10 migliori software all-in-one da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software all-in-one in grado di migliorare i livelli di produttività dei team sul posto di lavoro.

Diamo un'occhiata a ciascuno di essi. 🙌

1. ClickUp

ClickUp non è un semplice strumento di produttività: è la soluzione unica per tutto ciò che serve per essere organizzati, efficienti e al top.

ClickUp non solo riunisce tutto il vostro lavoro in un unico posto, ma offre anche un'architettura scalabile e robusta, un'interfaccia utente accattivante e molte funzionalità completamente personalizzabili. Tutto ciò fa di ClickUp uno degli strumenti software all-in-one più avanzati del momento.

Vediamo come. Il project management di ClickUp avvicinano i team con flussi di lavoro in connessione, documenti collaborativi, dashboard in tempo reale e altro ancora, aiutando tutti a muoversi più velocemente, a lavorare in modo più intelligente e a risparmiare tempo e costi.

Collaborate con i vostri team sul software di project management ClickUp

Iniziare con l'impostazione Obiettivi in ClickUp che consentono di monitorare lo stato con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività. Create Obiettivi di sprint, Obiettivi commerciali settimanali e altro ancora aggiungendo attività di team diversi a un Obiettivo.

È possibile suddividere gli Obiettivi generali in obiettivi gestibili Attività di ClickUp e attività secondarie più facili da assegnare, aggiornare e monitorare in modo collaborativo.

Con Visualizzazioni ClickUp clickUp Views, che consente di visualizzare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti nel modo più adatto alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra più di 15 visualizzazioni, tra cui I grafici Gantt di ClickUp (per avere una panoramica delle tempistiche del progetto), le tavole Kanban (per monitorare lo stato delle attività in un colpo d'occhio), la visualizzazione del Calendario (per non perdere mai le scadenze importanti) e altro ancora.

ClickUp Views offre oltre 15 modi per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto

Avete bisogno di dare ai membri del team un contesto sulle attività? Registrate una rapida demo dello schermo o un tutorial con Clip di ClickUp. Questo strumento integrato di registrazione dello schermo semplifica la cattura e la condivisione delle schermate senza lasciare ClickUp! Inoltre, comunicare in questo modo è molto più facile e veloce che digitare lunghi messaggi ed email.

Utilizzate ClickUp Clip per registrare lo schermo e condividere facilmente le informazioni con il vostro team

Ma non è tutto: ClickUp va oltre gli strumenti di collaborazione di base con il suo assistente virtuale dotato di IA, ClickUp Brain che aiuta ad automatizzare le attività ripetitive, suggerisce azioni pertinenti in base al contesto di lavoro e prevede persino la Sequenza dei progetti.

Scrivete a prova di errore con ClickUp Brain AI Writer for Work

Oltre a utilizzarlo per riepilogare gli aggiornamenti dei progetti e recuperare le risposte dalla base di conoscenze della vostra azienda, potete usarlo come AI Writer for Work. Per creare idee, scrivere contenuti avvincenti (da proposte per l'ascensore a lunghi post sul blog) e utilizzare le sue funzionalità avanzate di controllo grammaticale e ortografico per migliorare ulteriormente la scrittura.

È anche possibile creare Lavagne online in ClickUp quando si preferisce fare brainstorming e raccogliere idee con il proprio team piuttosto che con l'IA. E per organizzare i pensieri, i fatti e gli scenari confusi che avete in testa? Non c'è strumento migliore di Le mappe mentali di ClickUp .

Usate ClickUp per creare splendidi documenti, wiki e altro ancora, quindi collegateli ai flussi di lavoro per realizzare idee con il vostro team

Quando avete terminato di organizzare le vostre idee, documentatele in modo sicuro usando Documenti di ClickUp . È possibile co-creare e co-modificare i documenti con il proprio team, assicurandosi che tutti siano sulla stessa pagina, letteralmente.

Suggerimento: Utilizzate questi ulteriori trucchi per la produttività per terminare il tuo lavoro più velocemente!

Cosa c'è di più? Con oltre 1000 Integrazioni ClickUp connettere e organizzare i flussi di lavoro è più facile che mai.

E quando si desidera cercare tutte le app connesse nella propria area di lavoro, La Ricerca Universale di ClickUp può essere una salvezza.

Accedere a tutte le informazioni e ai file in modo istantaneo con la Ricerca universale di ClickUp

La versatilità di ClickUp si adatta a un ampio intervallo di utenti e progetti. I team di marketing possono pianificare campagne, i team creativi possono ottimizzare i processi di progettazione e i team di sviluppo possono gestire gli sprint, il tutto all'interno di ClickUp, l'unico strumento che sostituisce tutti gli altri.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborazione tra team e tra aree geografiche e fusi orari con ClickUp Documenti

Sfruttare la libreria completa di modelli ClickUp per ottenere un vantaggio su tutti gli elementi di lavoro

Impostare e monitorare facilmente le attività cardine del progetto con ClickUp Obiettivi

Brainstorming e collaborazione visiva con le lavagne online di ClickUp

Gestite le relazioni con i clienti in modo efficace conLa funzione CRM di ClickUp Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per abituarsi all'intera gamma di funzionalità/funzioni offerte

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Monday.com

via monday.com Monday è una soluzione software versatile, intuitiva e all-in-one che migliora la qualità del lavoro dei dipendenti il project management , collaborazione tra team e automazione dei flussi di lavoro.

La sua interfaccia visivamente accattivante e personalizzabile consente agli utenti di creare tabelle Kanban dinamiche, sequenze temporali e grafici Gantt su misura per le loro esigenze specifiche.

Un potenziale inconveniente dell'utilizzo di Monday è che, sebbene offra molte funzioni, alcuni utenti e aziende potrebbero trovare limitate alcune funzionalità o integrazioni avanzate.

In dipendenza della complessità e delle esigenze specifiche della vostra organizzazione, potreste dover valutare se le capacità di Monday sono pienamente in linea con i vostri requisiti di software all-in-one.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Gestire i progetti con schede Kanban visive e intuitive

Automazioni delle attività con flussi di lavoro personalizzabili

Collaborazione con strumenti quali commenti, menzioni e condivisione di file

Sfruttare le integrazioni con app famose come Slack, Zoom e l'area di lavoro di Google

Visualizzazione dei dati con dashboard e reportistica per approfondimenti

Limiti di Monday

Il layout può confondere gli utenti alle prime armi

L'app mobile non ha tutte le funzionalità/funzione che offre la versione desktop

Prezzi di Monday

**Free

Basic : A partire da $12/utente al mese

: A partire da $12/utente al mese Standard : A partire da $14/utente al mese

: A partire da $14/utente al mese Pro: A partire da $24/utente al mese

A partire da $24/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 10.700 recensioni)

4.7/5 (oltre 10.700 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

3. Zapier

via Zapier Zapier è uno strumento di automazione che organizza i flussi di lavoro e connette tra loro più strumenti. Con oltre 6.000 app nel suo arsenale, Zapier consente alle aziende di automatizzare quasi tutto ciò che si può immaginare.

Automatizzando le attività ripetitive e collegando le app preferite, Zapier semplifica i processi complessi e libera il tempo al team per concentrarsi sull'innovazione e sulla crescita.

Che si tratti di combinare interfacce utente, manipolare tabelle di dati o applicare la logica, la piattaforma intuitiva di Zapier rende l'automazione accessibile a tutti.

L'unico problema è che si basa molto sull'integrazione con altre app e manca di molte funzionalità integrate. Se un'app non ha un'integrazione con Zapier o se l'integrazione è limitata, può ostacolare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Creare flussi di lavoro automatizzati (Zaps) con la sua semplice funzione di trascinamento e rilascio

Creare flussi di lavoro complessi con azioni e condizioni multiple all'interno di un singolo Zap

Personalizzare i trigger e le azioni in base a criteri specifici, fornendo flessibilità e controllo sulle attività automatizzate

Sfruttare modelli Zap precostituiti per i casi d'uso più comuni, per consentire agli utenti di iniziare facilmente con l'automazione e risparmiare tempo nella configurazione

Limiti di Zapier

Il piano Free ha funzionalità/funzione limitate e gli utenti trovano costosi i piani a pagamento

Ha una curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti non tecnici

Prezzi di Zapier

gratuito : Free

Free Professionale : A partire da $29,99/utente al mese

: A partire da $29,99/utente al mese Team : A partire da $103,50/mese per utenti illimitati

: A partire da $103,50/mese per utenti illimitati Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,5/5 (1.200+ recensioni)

4,5/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.800 recensioni)

4. Airtable

via Airtable Airtable è una piattaforma a basso codice per la creazione di app moderne. Ciò che rende speciale Airtable è la sua interfaccia user-friendly, il suo design flessibile e le sue estese opzioni di personalizzazione, che permettono agli utenti di creare soluzioni su misura per diversi casi d'uso.

Airtable permette di fare tutto: dalla progettazione di documenti di testo, wiki e basi di conoscenza con contenuti multimediali ed elementi interattivi alla gestione di progetti con funzionalità/funzione di monitoraggio e pianificazione delle attività.

Airtable consente inoltre ai team di lavorare in modo più intelligente ed efficiente grazie ad automazioni avanzate che utilizzano trigger, azioni e condizioni personalizzate.

I team più grandi, tuttavia, potrebbero ritenere il prezzo insostenibile e preferire alternative più convenienti di Airtable.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Personalizzate database e tabelle con tipi di campi personalizzati come allegati, caselle di controllo e record collegati

Utilizzare funzionalità di collaborazione come la modifica in tempo reale, i commenti e le menzioni per un efficiente lavoro di squadra

Utilizzare opzioni di filtraggio, raggruppamento e ordinamento per organizzare e analizzare i dati in modo efficace

Integrazione con un ampio intervallo di app e strumenti grazie alle integrazioni integrate e di terze parti

Accesso offline e app mobile nativa per lavorare ai progetti ovunque e in qualsiasi momento

Limiti di Airtable

Gli utenti segnalano occasionali rallentamenti se il database diventa più grande

Può diventare relativamente costoso per i team più grandi

Prezzi di Airtable

**Gratis

Team : $24/utente al mese

: $24/utente al mese Business: $54/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

5. Coda

via Coda Coda offre un mix di creazione di documenti, funzioni di foglio elettronico e integrazioni con le app. Ciò rende Coda una piattaforma veramente personalizzabile e flessibile per i team, che possono gestire progetti, flussi di lavoro e dati in un unico luogo.

Con Coda, gli utenti possono creare documenti interattivi chiamati 'docs' che combinano testo, tabelle, immagini ed elementi interattivi come pulsanti, formule e automazioni, consentendo ai team di costruire soluzioni su misura per le loro esigenze specifiche.

Una delle funzionalità/funzione uniche di Coda è l'approccio scalabile e flessibile dei "blocchi di lavoro", che consente di creare modelli, flussi di lavoro e applicazioni personalizzati. È possibile utilizzare blocchi precostituiti o progettarne di propri partendo da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Collaborazione in tempo reale con i membri del team su documenti e progetti

Automazione di processi aziendali ripetitivi con formule e formattazione condizionale

Organizzare e monitorare attività, progetti e scadenze con visualizzazioni personalizzabili

Progettare applicazioni e soluzioni personalizzate in base alle specifiche esigenze aziendali

Limiti di Coda

Gli utenti segnalano problemi di caricamento occasionali

Può essere limitato nelle funzioni quando si tratta di sfruttare modelli pronti e mobilità dei documenti

Prezzi di Coda

**Gratuito

Pro : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Teams : $36/mese per utenti illimitati

: $36/mese per utenti illimitati Azienda: Prezzi personalizzati

Coda valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (450+ recensioni)

4.7/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

6. Notion

via Notion Le aziende si affidano a Notion per centralizzare il project management, la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e l'organizzazione delle attività in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti e migliorando l'efficienza del team.

Uno dei punti chiave di Notion è l'area di lavoro personalizzabile, che consente ai team di creare database, wiki, elenchi di attività e schede di progetto su misura in base alle proprie esigenze.

Questa flessibilità consente ai team di strutturare le informazioni, collaborare ai progetti, monitorare lo stato di avanzamento e favorire la trasparenza e l'allineamento tra i vari reparti.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Sfruttare il flessibile sistema di modifica a blocchi che consente agli utenti di combinare diversi tipi di contenuto (testo, immagini, file, ecc.) all'interno della stessa pagina

Creare database relazionali, organizzare i dati e costruire visualizzazioni e filtri dinamici per la gestione e l'analisi dei dati

Utilizzare Notion come hub centralizzato per l'archiviazione e la condivisione di conoscenze, documenti e risorse per collaborare tra team e reparti

Da fare più rapidamente grazie a scorciatoie da tastiera estese

Limiti di Notion

L'apprendimento da parte dei nuovi utenti può richiedere del tempo

L'app mobile è meno intuitiva e leggermente macchinosa

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $18/utente al mese

: $18/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.200+ recensioni)

4,7/5 (5.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

7. Wrike

via Wrike Wrike offre una serie di funzionalità/funzione per consentire ai team di snellire i flussi di lavoro, monitorare lo stato dei progetti e raggiungere gli obiettivi in modo efficace.

Dalla pianificazione e organizzazione delle attività all'esecuzione dei progetti e alla reportistica dei risultati, Wrike copre tutto ciò che si può cercare in un software all-in-one. Questo rende Wrike uno strumento efficace per le aziende di tutte le dimensioni.

La capacità di Wrike di centralizzare il project management e la collaborazione in un'unica piattaforma lo distingue. Wrike assicura che i team siano organizzati e concentrati sul raggiungimento dei risultati grazie a dashboard personalizzabili, grafici Gantt e funzionalità di prioritizzazione delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Collaborazione in sicurezza con client, appaltatori e stakeholder al di là dei team interni con condivisione esterna di attività e progetti

Creazione di flussi di lavoro personalizzati con stati di attività, approvazioni e notifiche automatizzate

Allocazione delle risorse, monitoraggio dei carichi di lavoro e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse tra i progetti

Prendere decisioni basate sui dati con funzionalità di reportistica avanzata come dashboard personalizzabili e analisi visive

Limiti di Wrike

Gli utenti possono avere un accesso offline limitato alle attività e ai progetti

Relativamente costoso. I team più piccoli potrebbero preferire piùalternative più convenienti a Wrike Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/utente al mese

: $9,80/utente al mese Business : $24,80/utente al mese

: $24,80/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Pinnacle: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (3.600+ recensioni)

4,2/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.600+ recensioni)

8. Trello

via Trello Con Trello, gli utenti possono creare tabelloni, elenchi e schede per visualizzare i progetti, impostare le priorità e assegnare le attività ai membri del team. Questa rappresentazione visiva risulta in una comprensione facile e veloce dello stato del progetto e del flusso di lavoro, promuovendo la trasparenza e la responsabilità all'interno dei team.

Che si tratti della gestione di una campagna di marketing, dell'organizzazione del lancio di un prodotto o del coordinamento delle attività del team, le funzionalità personalizzabili di Trello, come le etichette, le date di scadenza e le liste di controllo, consentono agli utenti di adattare le schede alle loro esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Usufruite dei "Power-Up" per ottenere funzioni e integrazioni aggiuntive

Automazioni dei flussi di lavoro con i "comandi Butler"

Organizzare le attività senza sudare con l'interfaccia drag-and-drop di Trello

Collaborazione con strumenti come commenti, allegati e menzioni

Gestire le attività in movimento con l'app mobile

Utilizzare il sistema di monitoraggio delle attività e di notifiche per gli aggiornamenti in tempo reale

Limiti di Trello

Gli utenti segnalano funzionalità di monitoraggio del tempo limitate, importanti per il project management

Disattivare le attività ripetute una volta che non sono più necessarie può essere un'impresa

Non è possibile lavorare su Trello quando si è offline

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $6/utente al mese

: $6/utente al mese Premium : $12,50/utente al mese

: $12,50/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

4,4/5 (13.500+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.100+ recensioni)

9. Asana

via Asana Un altro software all-in-one, Asana, offre un intervallo di funzionalità/funzioni su misura per il project management e la collaborazione. La piattaforma consente agli utenti di creare piani di progetto dettagliati e di monitorare lo stato di avanzamento in un'unica dashboard.

Tra le funzionalità/funzione migliori di Asana c'è la visualizzazione della Sequenza dei progetti, che consente agli utenti di visualizzare i piani e le dipendenze dei progetti, facilitando una migliore pianificazione e allocazione delle risorse.

Grazie a funzionalità/funzione come la prioritizzazione delle attività, le attività secondarie e l'assegnazione dei compiti, Asana consente ai team di collaborare in modo efficace e di raggiungere gli obiettivi del progetto senza problemi.

Sebbene Asana offra una serie di funzionalità/funzione, alcuni utenti potrebbero trovare la curva di apprendimento inizialmente ripida, soprattutto quando si tratta di navigare in strutture di progetto e personalizzazioni complesse.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Si integra con strumenti chiave come Slack, l'area di lavoro di Google e Teams di Microsoft per inviare attività e aggiornamenti da e verso di loro

Sincronizzazione di diverse schede di Asana tra loro; marcatura e notifica delle parti interessate sui blocchi

Taggare i membri del team per notificarli in tempo reale nella sezione dei commenti

Facile assegnazione di priorità alle attività, alle attività secondarie e alle assegnazioni di attività per una collaborazione efficace

Personalizzazione dei piani di progetto e dei flussi di lavoro per team di ogni dimensione e settore

Limiti di Asana

Alcune funzionalità/funzione sono esclusive solo per gli utenti dei piani più costosi e di livello superiore

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/utente al mese

$13,49/utente al mese Avanzato : $30,49/utente al mese

: $30,49/utente al mese Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,3/5 (9.900+ recensioni)

4,3/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (12.500+ recensioni)

10. Todoist

via Todoist Todoist offre un intervallo di funzionalità/funzione, come le schede dei progetti, le etichette delle attività, i promemoria, le liste di controllo e le attività ricorrenti, che consentono agli utenti di personalizzare i propri flussi di lavoro e di tenere sotto controllo le proprie attività.

L'integrazione di Todoist con altre app e piattaforme lo contraddistingue, rendendolo un hub centrale per la gestione delle attività attraverso vari strumenti.

Dall'integrazione con le app di calendario per la pianificazione delle attività alla sincronizzazione con gli strumenti di project management per i progetti collaborativi, Todoist ottimizza la gestione delle attività riunendo tutto in un unico luogo.

Le migliori funzionalità di Todoist

Collaborazione sui progetti attraverso la condivisione delle attività, l'assegnazione delle responsabilità e l'aggiunta di commenti

Impostazione di promemoria e date di scadenza per le attività, per garantire un completamento tempestivo e zero stress

Sincronizzazione tra dispositivi e piattaforme, per consentire agli utenti di accedere alle attività e agli aggiornamenti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Integrazione con un ampio intervallo di app e strumenti, come calendari, client email e piattaforme di project management

Monitoraggio delle metriche di produttività e degli insight, come le percentuali di completamento delle attività e le strisce di dati

Limiti di Todoist

L'utente non esperto può impiegare un po' di tempo per comprendere tutte le funzioni

Un'interfaccia impegnativa può prompt gli utenti a cercareAlternative a Todoist Prezzi di Todoist

Principiante: Free

Free Pro : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Business: $8/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (780+ recensioni)

4.4/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2000+ recensioni)

Raggiungere gli obiettivi di produttività con ClickUp

Uno strumento software all-in-one è un ottimo modo per eliminare il fastidio di attivare/disattivare più app. Aiuta anche a ridurre le distrazioni, permettendovi di concentrarvi solo sulle attività importanti.

Con così tanti strumenti in circolazione, il trucco sta nello scegliere uno strumento che offra il massimo valore per il prezzo pagato. Quindi scegliete con attenzione.

Se avete difficoltà a decidere, vi consigliamo ClickUp!

ClickUp è la soluzione software all-in-one per eccellenza, che comprende una suite completa di strumenti e funzionalità per gestire i progetti in modo efficiente e migliorare le prestazioni del team.

La sua interfaccia intuitiva e facile da usare è un valore aggiunto, che consente ai team di dedicare tempo solo alle attività più importanti e strategiche.

Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!