Come impostare gli obiettivi dei progetti e gli errori da evitare (+ modelli)

Il piano è una parte essenziale della preparazione di un progetto. Tuttavia, anche i piani meglio congegnati si perdono rapidamente senza uno scopo chiaro.

È qui che entrano in gioco gli obiettivi del progetto.

Gli obiettivi del progetto sono la bussola che mantiene il team concentrato e allineato. Aiutano a concentrare i lavori richiesti da tutti in un'impresa condivisa e a far sì che i team lavorino nella stessa direzione. Ecco uno sguardo dettagliato sugli obiettivi di progetto e su come definirli!

Che cos'è un obiettivo del progetto?

**Un obiettivo di progetto è una dichiarazione che aiuta a definire e documentare il risultato o l'esito desiderato di un progetto. È il pensiero o l'idea principale che ha dato inizio al progetto.

Come qualsiasi altro obiettivo, gli obiettivi del progetto devono essere in linea con le esigenze del progetto stesso SMART per essere più efficaci. SMART è una tecnica di impostazione degli obiettivi che richiede che gli obiettivi del progetto siano:

Specifici : Ben definiti e chiari, in modo che i team possano essere allineati ed evitare malintesi

: Ben definiti e chiari, in modo che i team possano essere allineati ed evitare malintesi Misurabili : Quantificabili attraverso un'analisi chiara e precisametriche del progetto per monitorare lo stato, misurare l'esito positivo ed eseguire gli interventi necessari

: Quantificabili attraverso un'analisi chiara e precisametriche del progetto per monitorare lo stato, misurare l'esito positivo ed eseguire gli interventi necessari Raggiungibili : Realistici e raggiungibili all'interno dell'ambito del progetto e dei vincoli di risorse per evitare burnout o frustrazioni

: Realistici e raggiungibili all'interno dell'ambito del progetto e dei vincoli di risorse per evitare burnout o frustrazioni Rilevante : Legato agli obiettivi aziendali generali, in modo che ogni progetto contribuisca all'esito positivo dell'organizzazione

: Legato agli obiettivi aziendali generali, in modo che ogni progetto contribuisca all'esito positivo dell'organizzazione Temporale: Avere una chiara cornice temporale o una scadenza per creare un senso di urgenza e dare priorità alle attività rimanendo concentrati

Supponiamo di aver notato una lacuna nel mercato della carne finta a base vegetale. Sviluppare tre diversi prodotti a base di carne finta vegetale e lanciarli al vostro pubblico di riferimento entro i prossimi sei mesi sarebbe un obiettivo del progetto.

Allo stesso modo, potreste notare lunghi tempi di attesa nel servizio clienti. Un obiettivo del progetto potrebbe essere quello di ridurre i tempi di attesa del 25%.

Questi sono solo alcuni esempi per iniziare. Nelle sezioni successive, esamineremo in dettaglio gli esempi di obiettivi di progetto.

Obiettivi del progetto vs. oggetti del progetto

Gli obiettivi del progetto sono dichiarazioni di alto livello che evidenziano i piani di un progetto. Possono sembrare simili agli oggetti del progetto. Dopo tutto, anche gli obiettivi del progetto sono azioni specifiche e misurabili che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. Questa stretta relazione può indurre i project manager a usare i termini in modo intercambiabile.

Tuttavia, c'è una differenza tra un obiettivo di progetto e un oggetto di progetto. Il primo è lo stato finale, mentre il secondo è la strada per raggiungerlo. Naturalmente, questo rende gli oggetti del progetto più specifici e più perseguibili, oltre che quantitativamente e qualitativamente misurabili, rispetto agli obiettivi del progetto che possono permettersi di essere vaghi.

Ecco un rapido esempio:

Obiettivo del progetto : Ridurre i tempi di attesa dei clienti del 25%

: Ridurre i tempi di attesa dei clienti del 25% Obiettivo del progetto: Implementare un nuovo sistema di accodamento delle chiamate per migliorare l'efficienza della gestione delle chiamate, aumentare il personale del 15% per gestire l'aumento del volume delle chiamate e ottimizzare la programmazione del personale nei momenti di picco delle chiamate

Importanza degli obiettivi del progetto Obiettivi del project management offrono una direzione, uno scopo e una concentrazione chiari. Creano un allineamento tra i team di progetto, strategizzano l'allocazione delle risorse e aiutano a gestire le scadenze. In parole povere, gli obiettivi di progetto sono le fondamenta dell'esito positivo dell'organizzazione. Ecco uno sguardo più approfondito su ciò che un obiettivo di progetto ha da offrire:

Accompagna i progetti : Offre una direzione e una focalizzazione, assicurando che tutti siano allineati per raggiungere l'obiettivo comune e il risultato desiderato

: Offre una direzione e una focalizzazione, assicurando che tutti siano allineati per raggiungere l'obiettivo comune e il risultato desiderato Affina il processo decisionale : Funge da quadro di riferimento per gli oggetti del progetto e aiuta a prendere decisioni informate durante l'intero progetto

: Funge da quadro di riferimento per gli oggetti del progetto e aiuta a prendere decisioni informate durante l'intero progetto Migliora l'allocazione delle risorse : Avere un obiettivo chiaro, risultati ben definiti e una sequenza temporale stabilita aiuta il project manager a stabilire le priorità e ad allocare le risorse

: Avere un obiettivo chiaro, risultati ben definiti e una sequenza temporale stabilita aiuta il project manager a stabilire le priorità e ad allocare le risorse Migliora la comunicazione : Serve come linguaggio comune per gli stakeholder, indipendentemente dal loro ruolo, background o capacità, per migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione

: Serve come linguaggio comune per gli stakeholder, indipendentemente dal loro ruolo, background o capacità, per migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione Arricchisce la cultura del lavoro: Lavorare per un oggetto condiviso unisce i team per creare un senso di unità e appartenenza in un ambiente di trasparenza

gli obiettivi del progetto portano ad un allineamento pan-organizzativo

Guida il morale del team : Crea un senso di scopo e motivazione, mentre l'oggetto del progetto lo mette in azione per ottenere i risultati desiderati, motivando i membri del team

: Crea un senso di scopo e motivazione, mentre l'oggetto del progetto lo mette in azione per ottenere i risultati desiderati, motivando i membri del team Quantifica l'esito positivo : Viene fornito con parametri di riferimento e attività cardine che aiutano ala valutazione del progetto dello stato di avanzamento e delle prestazioni per misurare l'esito positivo

: Viene fornito con parametri di riferimento e attività cardine che aiutano ala valutazione del progetto dello stato di avanzamento e delle prestazioni per misurare l'esito positivo Migliora l'esperienza del cliente: Le esperienze positive rafforzano la fedeltà dei clienti e migliorano le possibilità di referenze

Comprendere gli obiettivi del progetto e gli oggetti attraverso gli esempi

Condividiamo alcuni esempi di obiettivi e progetti che potete aggiungere ai vostri progetti modelli di impostazione degli obiettivi come riferimento. Abbiamo cercato di essere il più possibile esaustivi e di coprire le varie eventualità in cui la definizione degli obiettivi può essere importante.

Sentitevi liberi di modificarli in base alle vostre esigenze. Speriamo che questo elenco di esempi di obiettivi di progetto vi ispiri a fissare obiettivi realistici.

Quindi, iniziamo:

Obiettivi di progetto per i dipendenti

I dipendenti altamente impegnati e soddisfatti sono la spina dorsale di un'azienda di esito positivo. Quindi, un obiettivo di progetto incentrato sui dipendenti potrebbe essere simile a questo:

Obiettivo esempio #1: Aumentare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti

Obiettivi del progetto:

Condurre sondaggi trimestrali sulla soddisfazione dei dipendenti per identificare le aree di miglioramento e migliorare i punteggi di soddisfazione dei dipendenti del 5%

Offrire modalità di lavoro flessibili, come il lavoro da remoto o l'orario flessibile, per migliorare l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Promuovere un ambiente di lavoro positivo e inclusivo che aiuti i dipendenti a raggiungere i propri obiettivi personali

Obiettivo esempio n. 2: migliorare il morale e la motivazione del team

Obiettivi del progetto:

Organizzare attività trimestrali di team building basate sulla comunicazione e sulla risoluzione dei problemi per migliorare la collaborazione e il morale del team

Implementare un programma annuale di riconoscimenti e premi per apprezzare i lavori richiesti dal team e mantenerlo motivato

Condurre riunioni settimanali individuali con i membri del team per fornire feedback costruttivi e opportunità di crescita

Obiettivo di esempio #3: aumentare il tasso di fidelizzazione dei dipendenti

Obiettivi del progetto:

Sviluppare un programma completo di onboarding e formazione di 90 giorni per i nuovi assunti

Estendere le opportunità di sviluppo professionale e di crescita della carriera

Introdurre un programma di mentorship per incoraggiare la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze

Obiettivi del progetto per i clienti

Un obiettivo di progetto per i clienti spesso si concentra sul miglioramento dell'esperienza del cliente, sulla fidelizzazione e sulla soddisfazione del cliente. Ecco alcuni esempi di obiettivi di questo tipo:

Obiettivo esempio #4: Espandere la base clienti

Obiettivi del progetto:

Analizzare i dati dei clienti per scoprire nuovi segmenti di mercato non sfruttati e aumentare la penetrazione del mercato del 10% nel prossimo trimestre

Elaborare una campagna di marketing strategica e mirata per raggiungere 1000 nuovi clienti nei prossimi tre mesi

Lanciare un interessante programma di referral per incoraggiare il marketing del passaparola e aumentare l'acquisizione di clienti del 15% attraverso i referral

Obiettivo esempio #5: aumentare il valore della vita dei clienti

Obiettivi del progetto:

Monitorare il comportamento e le tendenze di acquisto dei clienti per prevedere la probabilità di una vendita, creare un elenco di trigger e quantificare l'intento

Identificare e sfruttare le opportunità di cross-selling e upselling per aumentare il valore medio degli ordini del 20%

Implementare una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per personalizzare le relazioni con i clienti

Obiettivo esempio #6: migliorare la soddisfazione dei clienti

Obiettivi del progetto:

Personalizzare l'esperienza dei clienti utilizzando l'analisi dei dati per aumentare i punteggi di soddisfazione dei clienti di 20 punti

Migliorare i tempi di risposta del servizio clienti del 20% utilizzando un chatbot dotato di IA

Acquisire il feedback dei clienti e lavorare su approfondimenti ad alto impatto e priorità

Obiettivi del progetto per le operazioni

Volete ottimizzare i flussi di lavoro e le operazioni per aumentare l'efficienza e l'efficacia dei costi? Ecco alcuni obiettivi SMART che potete fissare per raggiungere tali obiettivi aziendali:

Obiettivo esempio #7: Aumentare l'efficienza operativa e la scalabilità

Obiettivi del progetto:

Automazione del 40% delle attività di routine e ripetitive per ridurre il lavoro manuale del 20% nei prossimi sei mesi

Analizzare tre processi aziendali principali, identificare i colli di bottiglia ed eseguire ottimizzazioni per rendere più fluidi i flussi di lavoro

Incorporare nuove tecnologie per aumentare il lavoro richiesto dai dipendenti e aumentare la produttività del 15% entro un anno

Obiettivo esempio #8: Ridurre i costi operativi

Obiettivi del progetto:

Identificare ed eliminare almeno il 10% delle spese inutili o sprecate nei prossimi tre mesi

Trasformare digitalmente almeno quattro processi costosi, anelastici e inefficienti

Ridurre i costi delle utility del 10% monitorando i modelli di consumo o utilizzo delle risorse

Obiettivo esempio #9: Ottimizzare la gestione dell'inventario

Obiettivi del progetto:

Sfruttare il software di gestione delle scorte per ottenere visibilità e monitoraggio dei livelli di inventario

Migliorare le relazioni con i fornitori per garantire la consegna tempestiva delle materie prime o dei prodotti

Ottimizzare le strategie di prezzo per scaricare le scorte in eccesso del 10%, ridurre i costi di gestione e aumentare i ricavi del 5%

Obiettivi del progetto finanziario

utilizzate ClickUp per fissare i vostri obiettivi finanziari con facilità_

Se volete aumentare le entrate, ridurre le spese generali, migliorare la redditività e ottimizzare il flusso di cassa all'interno di un budget di progetto, considerate l'aggiunta dei seguenti esempi al processo di definizione degli obiettivi:

Obiettivo esempio #10: Assicurarsi ulteriori finanziamenti/capitali

Obiettivi del progetto:

Sviluppare un piano di progetto completo entro i prossimi tre mesi e far circolare il documento tra le parti interessate

Identificare un minimo di 25 potenziali investitori, venture capitalist o angel investor e avviare contatti e relazioni nei prossimi due mesi

Preparare proiezioni e previsioni finanziarie per l'ultimo trimestre

Obiettivo esempio #11: migliorare il flusso di cassa

Obiettivi del progetto:

Negoziare termini di pagamento migliori con i fornitori e accordi con i venditori per ridurre gli account da pagare del 10% nei prossimi tre mesi

Ridurre i costi di gestione del 10% nel prossimo trimestre attraverso una gestione efficace delle scorte

Ridurre la media dei giorni di ritardo commerciale (DSO) del 12% grazie a una fatturazione e a incassi efficaci ogni quattro mesi

Obiettivo esempio #12: aumentare la redditività

Obiettivi del progetto:

Lanciare almeno due nuovi prodotti o servizi per generare un fatturato di circa 250.000 dollari nei prossimi sei mesi

Ridurre le spese operative non essenziali del 10% nei prossimi tre mesi

Introdurre prezzi dinamici e pacchetti di prodotti per aumentare i margini di profitto del 15%

Obiettivi del progetto tecnologico

Volete sfruttare la tecnologia per promuovere l'innovazione, migliorare le operazioni aziendali, aumentare la sicurezza e accelerare la crescita? Ecco alcuni obiettivi di project management per questi oggetti aziendali:

Obiettivo esempio #13: Migliorare l'infrastruttura IT

Obiettivi del progetto:

Migrare almeno il 70% dell'infrastruttura IT al cloud entro il prossimo anno

Aggiornare l'hardware e il software dei server e le apparecchiature di rete per aumentare la velocità del sistema del 25%

Implementare sistemi avanzati di protezione firewall e di rilevamento delle intrusioni per ridurre gli incidenti di sicurezza del 30%

Obiettivo esempio #14: Ottimizzare e centralizzare le applicazioni software

Obiettivi del progetto:

Sviluppare soluzioni software personalizzate per soddisfare specifici obiettivi aziendali

Integrare l'ecosistema digitale sostituendo strumenti, piattaforme e sistemi diversi con una piattaforma di project management centralizzata

Assistenza tecnica continua e formazione sul software per l'80% dei provider

Obiettivo esempio #15: Rafforzare la sicurezza e la privacy dei dati

Obiettivi del progetto:

Condurre audit di sicurezza e test di vulnerabilità ogni due settimane

Introdurre programmi di formazione obbligatoria sulla cybersecurity per i dipendenti e programmare valutazioni mensili

Sviluppare un piano completo di risposta alle violazioni dei dati che si attivi entro 24 ore da un incidente

Best Practices per l'impostazione degli obiettivi e dei progetti

Un'impostazione efficace degli obiettivi è la chiave per raggiungere il risultato desiderato. Per giocare a vostro favore, ecco alcune best practice da seguire per impostare obiettivi che aumentino le possibilità di raggiungere il traguardo:

Collaborare con le principali parti interessate durante l'impostazione degli obiettivi per ottenere impostazioni pratiche e multidimensionali e garantire il coinvolgimento di tutti

durante l'impostazione degli obiettivi per ottenere impostazioni pratiche e multidimensionali e garantire il coinvolgimento di tutti Comunicare chiaramente gli obiettivi per mantenere il team allineato e informato

chiaramente gli obiettivi per mantenere il team allineato e informato Sviluppare un sistema per prioritizzare gli obiettivi in modo da potersi concentrare su quelli più critici per l'esito positivo del progetto e dedicare le risorse di conseguenza

in modo da potersi concentrare su quelli più critici per l'esito positivo del progetto e dedicare le risorse di conseguenza Stabilire un mix di obiettivi a breve e lungo termine e di oggetti per mantenere il flusso del progetto

e di oggetti per mantenere il flusso del progetto Monitoraggio**KPI per il project management per misurare lo stato di avanzamento e identificare le aree da migliorare

visualizzare lo stato degli obiettivi in modo quantitativo e qualitativo con ClickUp_

Valutare continuamente gli obiettivi e apportare periodicamente le modifiche necessarie in base al cambiamento delle circostanze o delle prestazioni del progetto

Utilizzate strumenti come i grafici Gantt o le tavole Kanban per visualizzare gli obiettivi e le dipendenze

Analizzare i progetti passati per riflettere su come avete impostato gli obiettivi e migliorare in modo iterativo

Sfruttare la standardizzazionemodelli standardizzati di project management ovunque sia possibile per mantenere efficienza e coerenza nell'impostazione degli obiettivi

Esempi da evitare durante l'impostazione degli obiettivi e dei target di progetto

Dopo aver trattato le best practice per gli obiettivi, è altrettanto fondamentale rivedere alcune insidie comuni ad essi associate. Ecco un elenco di alcuni errori da evitare:

La mancata definizione di un obiettivo SMART può generare confusione e disallineamento tra i membri del team. Anche se non è possibile coprire tutti i parametri SMART, cercate di rendere l'obiettivo specifico, misurabile e limitato nel tempo per una chiara comprensione

può generare confusione e disallineamento tra i membri del team. Anche se non è possibile coprire tutti i parametri SMART, cercate di rendere l'obiettivo specifico, misurabile e limitato nel tempo per una chiara comprensione Impostazione di obiettivi irraggiungibili . Anche se non c'è nulla di male nell'essere ambiziosi, obiettivi non realistici possono demotivare i team e ostacolare lo stato

. Anche se non c'è nulla di male nell'essere ambiziosi, obiettivi non realistici possono demotivare i team e ostacolare lo stato Non specificare le scadenze e trascurare le sequenze temporali può risultare in procrastinazioni e attività cardine mancate

e trascurare le sequenze temporali può risultare in procrastinazioni e attività cardine mancate Dichiarare troppi obiettivi e traguardi del progetto può facilmente sopraffare i membri del team e usurpare più risorse del necessario

può facilmente sopraffare i membri del team e usurpare più risorse del necessario Non riuscire ad allineare gli obiettivi con quelli generali project management dell'azienda strategie e agli obiettivi aziendali

con quelli generali project management dell'azienda strategie e agli obiettivi aziendali Unendo più obiettivi insieme, senza tener conto delle dipendenze o dei requisiti di risorse, si crea una situazione di stallo

Impostazione e superamento degli obiettivi del progetto con ClickUp

ClickUp è un programma di software di project management gratis e con funzionalità/funzione completa che non ha bisogno di presentazioni. Poiché questa soluzione all-in-one migliora ogni aspetto del project management, è naturale che sia anche l'alleato di ogni project manager per l'impostazione degli obiettivi.

Ogni project manager può prendere in mano i propri obiettivi di project management usando Obiettivi di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas semplificato /$$$img/

stabilire obiettivi SMART su ClickUp e comunicarli a tutti i team

Questo strumento dedicato facilita una chiara comprensione degli oggetti del progetto per garantire che tutti gli altri elementi lavorino nella stessa direzione per raggiungere gli obiettivi aziendali. È possibile creare un obiettivo o un traguardo di progetto SMART, identificare le dipendenze e i conflitti di risorse, suddividere i grandi obiettivi in elementi d'azione più piccoli e misurabili, garantire l'allineamento con gli obiettivi più grandi, stabilire le priorità di obiettivi e tracciare lo stato in tempo reale.

In poche parole, ClickUp Obiettivi vi aiuta ad adottare le migliori pratiche di impostazione degli obiettivi e ad evitare gli errori di cui sopra!

Sebbene Obiettivi sia una bestia assoluta di per sé, aspettate di vedere la vasta libreria di modelli personalizzabili. C'è un modello per fissare obiettivi realistici per ogni progetto immaginabile. Non ci credete? Eccone alcuni per iniziare.

Modelli per la definizione degli obiettivi di ClickUp per i project management

Scarica questo modello Modello di tracciatore di progetti ClickUp Questo modello di livello intermedio offre una panoramica di attività, scadenze e dipendenze per il monitoraggio degli obiettivi e dei progetti. Questo modello consente di semplificare il project management categorizzando le attività in fasi specifiche e consentendo ai membri del team di visualizzare e pianificare i propri compiti.

Scarica questo modello Modello per i deliverable di un progetto ClickUp Tenete sotto controllo le consegne del progetto utilizzando un modello dedicato che vi aiuta a gestire le attività, le attività cardine e le consegne. Utilizzando questo modello, è possibile assegnare in modo efficiente le attività, assegnare loro una priorità in base all'importanza e fissare scadenze chiare, assicurando che il progetto rimanga in carreggiata e che le consegne vengano rispettate.

Scarica questo modello Modello di project management di ClickUp Organizzatevi e lavorate in modo efficiente con un modello precostituito per la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento. Questo modello facilita una collaborazione efficiente e consente ai responsabili di progetti, programmi e portfolio di ottenere risultati in tempi rapidi.

Scarica questo modello Modello di obiettivi SMART di ClickUp Create obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo utilizzando questo modello standardizzato. Monitorando obiettivi complessi in passaggi più piccoli e gestibili, è possibile monitorare efficacemente lo stato, mantenere la motivazione e identificare i potenziali ostacoli. Questo approccio strutturato trasforma le aspirazioni più grandi in attività cardine raggiungibili, portando a un esito positivo.

Ottieni, Imposta, Vai con ClickUp

Abbiamo finito di parlare degli obiettivi di progetto. Abbiamo esaminato le definizioni, confrontato la differenza tra obiettivi e scopi del progetto e compreso l'importanza degli obiettivi del progetto, con alcuni esempi. Sono inoltre presenti le sezioni "Best Practice" ed "Errori da evitare", che vi aiuteranno a definire obiettivi realistici.

Ricordate: obiettivi chiari, un piano efficace e un'esecuzione dedicata vi aiutano a raggiungere gli obiettivi e a condurre il vostro team all'esito positivo. Un ottimo modo per realizzare tutto ciò è quello di utilizzare un potente strumento di project management come ClickUp.

Iniziate oggi stesso il vostro viaggio verso l'eccellenza nel project management iscrivendosi su ClickUp !