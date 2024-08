Come scrivere obiettivi SMART efficaci nel 2024 (con esempi!)

"Forse guarderò solo un altro episodio" "Inizierò a lavorarci domani." {\a6}"Tanto vale arrendersi. Non migliorerò mai"

Se vi siete mai detti una di queste cose, sapete quanto può essere difficile raggiungere gli obiettivi.

Potreste essere distratti da Netflix o demotivati perché l'obiettivo di ottenere addominali ridendo per ore si è rivelato irrealistico. 😢

Fortunatamente, è possibile utilizzare una obiettivo impostazione, come gli Obiettivi SMART, per fissare obiettivi efficaci e rimanere motivati.

da cosa deriva l'acronimo SMART e come si può utilizzare per raggiungere il successo?

Non preoccupatevi!

In questo articolo esploreremo cosa Obiettivi SMART sono, come scriverli, alcuni esempi e il miglior strumento di impostazione per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Verranno inoltre illustrati i benefici chiave degli obiettivi SMART.

pronti, partenza, obiettivi!

Cos'è un obiettivo SMART?

Se pensate che un obiettivo SMART sia solo un obiettivo super intelligente che qualcuno ha ideato, non avete assolutamente torto.

**Gli obiettivi SMART aiutano a fissare obiettivi raggiungibili e ben ponderati. L'acronimo SMART definisce una serie di criteri che consentono a team e individui di essere realistici, letteralmente

SMART è sinonimo di obiettivi che sono:

Specifici2. Misurabile3. Raggiungibile4. Rilevante5. Legato al tempo Se avete mai lavorato per raggiungere un obiettivo vago senza avere modo di monitorare lo stato, dovete impostare obiettivi SMART. Che si tratti di obiettivi personali o obiettivi professionali i criteri SMART possono aiutare a creare un obiettivo realistico, a stabilire una chiara Sequenza e a identificare eventuali traguardi mancati.

Bonus:_ **Modelli di impostazione degli obiettivi verso il proprio obiettivo.

Quando si definiscono queste metriche, l'obiettivo diventa più tangibile perché si può vedere chiaramente quanto si è vicini al suo raggiungimento.

Inoltre, se avete fissato un obiettivo a lungo termine, potete motivarvi impostando delle "attività cardine"

**Che cosa sono le attività cardine?

Le attività cardine sono i raggiungimenti chiave lungo la sequenza temporale del vostro obiettivo. Ad esempio, se l'obiettivo è lanciare un sito web per lo shopping, la creazione dell'interfaccia utente può essere un'attività cardine.

Celebrare le attività cardine può aiutarvi a rimanere motivati per raggiungere altri obiettivi! 🥳

Esempio di obiettivo misurabile: Controllate mensilmente le analisi in ordine all'aumento del traffico organico sul vostro sito web del 10% entro la fine del 1° trimestre.

3. Raggiungibile

Ora dovrete determinare quanto sia raggiungibile il vostro oggetto.

Mentre l'impostazione di un obiettivo super impegnativo (come una obiettivo estensivo ) potrebbe aiutarvi a ottenere prestazioni ancora migliori, ma potrebbe demotivarvi se non riusciste a raggiungerlo.

Dovreste invece pensare a nuove competenze e a un cambiamento di atteggiamento, software per l'impostazione degli obiettivi attrezzature, corsi, ecc. di cui avete bisogno per raggiungere il vostro obiettivo.

Se vi accorgete che vi manca una competenza o una certificazione, dovrete stabilire come ottenerla.

Ma ricordate di pensare ai vostri **limiti finanziari e di tempo!

Esempio di obiettivo raggiungibile: Per far crescere la vostra azienda online, avrete probabilmente bisogno di assumere sviluppatori web. Ma dovrete anche decidere se potete permettervi di pagare questi sviluppatori. 💰

4. Rilevante

L'impostazione di obiettivi rilevanti aiuta a garantire la definizione di un buon obiettivo che abbia effettivamente senso per il vostro futuro.

Se si fissano obiettivi SMART che non sono in linea con lo sviluppo della propria carriera o con un obiettivo personale a lungo termine, è probabile che ci si senta piuttosto "scarsi" quando li si raggiunge.

Ad esempio, se pensate di gestire una vostra attività aziendale di vendita al dettaglio online nei prossimi mesi, dovreste fissare degli obiettivi per seguire corsi di commerciale e marketing.

Invece, se vi ponete l'obiettivo di seguire corsi di standup comedy per i prossimi tre mesi..

Una volta completati tutti i corsi, non vi sentirete più vicini al vostro obiettivo finale.

Rilevante Esempio di obiettivo: Sulla base dei dati che indicano che il traffico organico del vostro sito è cresciuto dell'8% nell'ultimo trimestre, ha senso fissare l'obiettivo di aumentare il traffico organico del 10% in questo trimestre.

5. Legato al tempo

Gli obiettivi devono avere una scadenza.

Senza di essa, i vostri obiettivi si allungheranno all'infinito e oltre, insieme ai vostri procrastinazione !

Ad esempio, per creare una Sequenza realistica per un'azienda online, è necessario prendere in considerazione aspetti quali:

Da fare per reclutare membri del team?

Da fare per affittare uno spazio?

Che tipo di documenti amministrativi devo presentare?

Quanto tempo ci vorrà per assicurarsi i fornitori?

Esempio di obiettivo a tempo: Aumentare il traffico organico del 10% sul vostro sito web entro la fine del primo trimestre.

Una volta risposto a queste domande, saprete quanto tempo vi serve per raggiungere il vostro obiettivo.

Bonus:_

**Obiettivi HR SMART_

Benefici della scrittura degli obiettivi SMART

Ecco due fantastici vantaggi dell'utilizzo di obiettivi SMART:

1. Gli obiettivi SMART possono migliorare l'autosviluppo

Una struttura per l'impostazione degli obiettivi come Obiettivi SMART ci aiuta psicologicamente. Prima di fissare un obiettivo SMART, è necessario comprendere il nostro valori fondamentali e assicurarsi che l'impostazione degli obiettivi sia in linea con questi valori. In questo modo, avremo maggiori probabilità di trarre beneficio dai nostri obiettivi nel lungo periodo.

Inoltre, quando impostiamo un piano d'azione per gli obiettivi SMART, dobbiamo accettare le nostre capacità e stabilire aspettative realistiche per noi stessi.

Ad esempio, se volete diventare senior marketing manager, dovete assicurarvi di avere le certificazioni necessarie, per evitare di ritrovarvi in una situazione come questa:

Ma Da fare, una volta raggiunto l'esito positivo, ci sentiamo più sicuri e motivati ad impostare e raggiungere altri obiettivi!

2. Gli obiettivi SMART sono facili da lavorare

I criteri degli obiettivi SMART sono facilissimi da comprendere e non servono tonnellate di formazione o costosi strumenti per la definizione degli obiettivi per metterli in pratica.

Ecco perché è un eccellente processo di impostazione degli obiettivi per individui e team di qualsiasi dimensione.

Ad esempio, è possibile allineare i propri obiettivi personali con quelli del proprio team obiettivi del project management & KPI per tenere traccia dello stato di avanzamento senza spendere una fortuna.

**Facciamoci furbi!

Il quadro SMART consiste nel creare un piano strategico che vi aiuti a concentrarvi su oggetti raggiungibili.

Sebbene il sistema di obiettivi SMART possa aiutarvi a fissare obiettivi pratici personali e di carriera, uno strumento di impostazione come ClickUp può rendere il processo molto più semplice.

Con funzionalità/funzione quali Priorità , Cartelle degli obiettivi e tonnellate di Integrazioni non dovrete perdere tempo a documentare e monitorare manualmente gli obiettivi.

Diventate intelligenti e e salta su ClickUp gratis oggi stesso per raggiungere obiettivi SMART che siano all'altezza di allenare il tuo corpo! 🥊