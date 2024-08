11 migliori applicazioni e strumenti per la collaborazione di gruppo nel 2024

Con la spinta globale verso il lavoro da remoto, la collaborazione tra team è emersa come l'ancora di salvezza di un project management positivo.

Tuttavia, molti team devono fare i conti con email prolisse, thread di messaggi confusi e documenti insabbiati. Fortunatamente, le app di collaborazione hanno rivoluzionato il nostro modo di lavorare: Semplificano le conversazioni, centralizzano i documenti e allineano tutti sulla stessa pagina.

Con una pletora di applicazioni per la collaborazione strumenti di project management da fare per scegliere la migliore app di collaborazione? Vi illustreremo gli 11 migliori strumenti di software di collaborazione quest'anno. Siete pronti a potenziare il vostro project management? Andiamo avanti!

Cosa cercare nelle app di collaborazione?

Non tutte le app di collaborazione sono uguali. Da fare per restringere la ricerca? Tenete d'occhio queste funzionalità/funzione chiave:

Design intuitivo : Un'app per il project management e la collaborazione deve essere facile da usare. Se passate più tempo a capire come usare l'app che a lavorare davvero, non va bene

: Un'app per il project management e la collaborazione deve essere facile da usare. Se passate più tempo a capire come usare l'app che a lavorare davvero, non va bene Aggiornamenti in tempo reale : Cercate strumenti di collaborazione online o app che si sincronizzano istantaneamente, in modo che tutti abbiano accesso ai dati più aggiornati

: Cercate strumenti di collaborazione online o app che si sincronizzano istantaneamente, in modo che tutti abbiano accesso ai dati più aggiornati Comunicazione integrata : Le funzioni di chattare senza problemi possono cambiare le carte in tavola, in modo che tutte le attività e le comunicazioni si svolgano in un unico luogo

: Le funzioni di chattare senza problemi possono cambiare le carte in tavola, in modo che tutte le attività e le comunicazioni si svolgano in un unico luogo Personalizzazione : Lo strumento di collaborazione deve essere flessibile per adattarsi alle esigenze individuali e del team di diverse funzioni

: Lo strumento di collaborazione deve essere flessibile per adattarsi alle esigenze individuali e del team di diverse funzioni Sicurezza: I migliori strumenti di collaborazione online garantiscono che i dati siano al sicuro e protetti da modifiche o accessi indesiderati

Le 11 migliori app di collaborazione per i team nel 2024

Avete capito cosa rende un'app di collaborazione davvero stellare. Ma con così tanti pesci nel mare digitale, da dove fare la vostra scelta?

Se siete alla ricerca di un'app per la collaborazione senza soluzione di continuità.. piano di comunicazione se avete bisogno di un piano di comunicazione, di solide integrazioni o semplicemente di uno strumento di project management che renda il lavoro di squadra un gioco da ragazzi, abbiamo quello che fa per voi.

Inizia a collaborare con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle tue esigenze

ClickUp non è solo un'altra app per il project management. È una solida area di lavoro progettata per adattarsi a team di ogni dimensione e settore. Con ClickUp, le aree di lavoro personalizzabili regnano sovrane, consentendo alle organizzazioni di personalizzare con precisione il proprio ambiente digitale.

Nel frenetico mondo aziendale e del project management, le informazioni utili sono oro. ClickUp strumenti di reportistica di ClickUp offrono visualizzazioni chiare, concise e personalizzabili dello stato, delle sfide e degli esiti positivi del team. Dite addio alle congetture e date il benvenuto alle decisioni basate sui dati!

Ma cosa rende ClickUp il miglior strumento di collaborazione online? Le sue vaste integrazioni. Che si tratti di piattaforme di comunicazione, sistemi CRM o strumenti di progettazione, ClickUp si connette senza problemi con tutti, diventando l'hub centrale dell'universo digitale del team.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

ConDocumenti di ClickUpfare team sui documenti, modificare in tempo reale e condividere non è mai stato così facile

Brainstorming in movimento conLavagne online ClickUp e trasformate le idee della lavagna online in progetti realizzabili all'istante

Monitorare i tempi dei progetti, incorporare le attività,delegare le responsabilitàe di curare il flusso di lavoro perfetto per il project management, tutto sotto lo stesso tetto

ConClickUp Chattare Visualizzadiscutete, condividete e organizzate chattare per progetti o team diversi, tutto in uno spazio unificato

Importazioni rapide grazie alla funzionalità/funzione di ClickUp per l'importazione con un solo clic. Trasferite i progetti senza problemi e senza intoppi

Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con il numero di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (più di 2.000 recensioni)

4,7/5 (più di 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Scarica l'app ClickUp ### 2. Area di lavoro di Google

via Area di lavoro di Google Benvenuti nel kit di strumenti digitali che ha ridisegnato l'area di lavoro moderna: L'area di lavoro di Google. Oltre alle email e ai calendari, questa suite include una matrice dinamica di strumenti per la gestione del lavoro collaborazione in team strumenti, da Documenti a Fogli a Slides.

Il vero fascino? La collaborazione in tempo reale. Che siate scrittori, gestori del team di un progetto o di una startup, L'area di lavoro di Google offre una piattaforma intuitiva per co-creare, condividere e mettere a punto i progetti al volo.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Consente a tutti gli utenti di contribuire in modo paritario, indipendentemente dalla posizione, dal ruolo o dal dispositivo

Suite completa che include le versioni aziendali di Google Drive, Chattare, Incontrare, Documenti, Fogli Google e altro ancora in un'unica sottoscrizione

Aiuta i dipendenti a ottimizzare il loro tempo grazie a strumenti intuitivi progettati per un lavoro più intelligente

Limiti dell'area di lavoro di Google

L'accesso offline può essere un problema a causa dei formati dei file specifici di Google

Più domini richiedono l'acquisto di aree di lavoro separate

Richiede un account Google per l'accesso

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $6 per utente/mese

$6 per utente/mese Business Standard: $12 per utente/mese

$12 per utente/mese Business Plus: $18 per utente/mese

$18 per utente/mese Azienda: Contattare il servizio commerciale

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 40.500 recensioni)

4,6/5 (oltre 40.500 recensioni) Capterra: 4,7/5 (14.700+ recensioni)

3. SmartTask

via SmartTask Per i professionisti che amano l'efficienza con un tocco di stile visivo, SmartTask si distingue nel regno delle app di project management. Questo strumento non si limita al monitoraggio delle attività. Si tratta di una piattaforma completa che combina la gestione delle attività con monitoraggio, collaborazione sul posto di lavoro e sequenze visive dei progetti.

I team che si occupano di marketing, di operazioni o che gestiscono progetti su larga scala troveranno queste funzionalità particolarmente adatte a semplificare la gestione del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di SmartTask

Filtro avanzato delle attività con solide funzionalità/funzione di comunicazione

Monitoraggio del tempo e del budget, campi personalizzati, grafici e messaggistica istantanea

Supporta attività ricorrenti e cinque visualizzazioni personalizzabili

Limiti di SmartTask

Il software di project management può essere complesso per alcuni utenti

Secondo gli utenti, le app per dispositivi mobili possono presentare occasionali ritardi

Il monitoraggio del tempo può essere inaffidabile con più finestre aperte, causando potenzialmente disordine

Prezzi di SmartTask

**Free Forever

Premium: $7,99 per utente/mese

$7,99 per utente/mese Business: $10,99 per utente/mese

$10,99 per utente/mese Azienda: Contattare il servizio commerciale

SmartTask valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

4. Zoom

via Zoom Il mondo moderno lo conosce bene. Zoom non è solo uno strumento per videoconferenze, ma è diventato sinonimo di riunioni virtuali.

Dalle grandi riunioni aziendali alle sessioni di brainstorming più intime, l'interfaccia facile da usare e la robusta funzionalità/funzione di Zoom ne fanno un punto di riferimento per i professionisti di tutti i settori: educatori, aziende, liberi professionisti e anche utenti occasionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Chattare con il team per una collaborazione efficiente al di fuori di riunioni e chiamate

Libreria di sfondi virtuali e marketplace di app dedicato con integrazioni

Permette fino a 1.000 partecipanti sul piano Enterprise con una funzionalità di lavagna online

Limiti di Zoom

Limiti di partecipanti, anche sui piani a pagamento

Non è adatto come software olistico per l'ufficio e la collaborazione tra team

Prezzi di Zoom

**Gratis

Pro: $149,90 all'anno/utente

$149,90 all'anno/utente Business : $199,90 all'anno/utente

: $199,90 all'anno/utente Business Plus: $250 all'anno/utente

$250 all'anno/utente Azienda: Contattare il servizio commerciale

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 52.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 52.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 13.400 recensioni)

5. Gregge

via Gregge Affogate nelle email e nei thread di chat più disparati? Flock ci viene in soccorso. Quest'app per la comunicazione unisce senza problemi le chat del team, le videochiamate e le strumenti di produttività sotto un unico tetto digitale. È un'ottima soluzione per team grandi o piccoli che danno priorità a una comunicazione rapida e integrata, senza confusione.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

Possibilità di condurre sondaggi all'interno dei canali e di scegliere risposte anonime

Videoconferenze in app e condivisione sicura di file

Si integra con moltiapp per la produttività e servizi

Limiti di Flock

Personalizzazioni avanzate disponibili solo per il piano Enterprise

Gli utenti segnalano una curva di apprendimento iniziale molto ripida

Alcuni utenti potrebbero trovare il suoproject management funzionalità/funzione insufficienti

Prezzi di Flock

**Gratis

Pro: $4.50/mese per utente

$4.50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Flock valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (235+ recensioni)

4.4/5 (235+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Dalla casa di Microsoft arriva Teams, un potente strumento di collaborazione progettato per l'azienda moderna. Oltre alle chat e alle chiamate, Teams si integra con Office 365, creando un'area di lavoro unificata. Per le grandi aziende o per i team profondamente integrati nell'ecosistema Microsoft, Teams offre un'esperienza continua e interconnessa.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Funzionalità/funzione di chiamata complete, tra cui segreteria telefonica e trasferimenti

Lavagna online per il brainstorming con sincronizzazione automatica e monitoraggio delle versioni

Offre "impostazioni salvate" per la creazione di gruppi o team che consentono di risparmiare tempo

Limiti di Microsoft Teams

Limitata integrazione con altre produttività Microsoft

Può essere eccessivamente complesso per attività semplici

Manca di un'estensione personalizzata ed è difficile da integrare con software di comunicazione non Microsoft

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente, pagamento annuale

$4/mese per utente, pagamento annuale Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente, pagamento annuale

$6/mese per utente, pagamento annuale Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente, pagamento annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.100+ recensioni)

4,3/5 (14.100+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 9.200 recensioni)

7. Discord

via Discord Nato come rifugio per i giocatori, Discord si è evoluto in una vivace piattaforma per comunità e team di ogni tipo. I suoi canali vocali, gli spazi per i testi e le numerose integrazioni lo rendono uno strumento fantastico per i creativi, i gruppi di hobbisti e persino i team professionali che desiderano uno spazio di collaborazione meno formale.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Server privati e solo su invito

Canali basati su argomenti per discussioni mirate tra i membri del team

Offre chattare con testo, voce, video e condivisione dello schermo

Limiti di Discord

Alcuni trovano confusa l'interfaccia utente per la messaggistica di testo

L'elevato volume delle conversazioni può ostacolare la revisione della cronologia dei messaggi

Manca di sicurezza a livello aziendale e serve principalmente per le interazioni sociali; meglioalternative per Discord sono disponibili

Prezzi di Discord

**Gratis

Nitro: $9.85/mese per utente

$9.85/mese per utente Nitro Classic: $4.92/mese per utente

$4.92/mese per utente Server Boost: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Nitro Basic: $2,95/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Discord

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (320+ recensioni)

8. Razzo.Chattare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Dashboard di Rocket.Chattare /$$$img/

via Razzo.Chattare Cercate una piattaforma di comunicazione personalizzabile? Rocket.Chat risponde a questa esigenza. Questo strumento open-source offre chattare, videoconferenze e una moltitudine di integrazioni, consentendo ai team di formare la piattaforma in base alle proprie esigenze. I gruppi esperti di tecnologia o quelli che valorizzano una piattaforma di comunicazione personalizzata l'hub troverà particolarmente interessante Rocket.Chattare.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket.Chattare

Tag efficaci per gli utenti con le menzioni @

Videochiamate e chiamate vocali con condivisione dello schermo

Disponibilità su mobile, web e desktop con funzionalità/funzione come la traduzione dei messaggi

Limiti di Rocket.Chattare

L'interfaccia non è così intuitiva come le altre alternative

La funzione dell'app mobile è in ritardo rispetto ad altri concorrenti

Alcuni utenti segnalano problemi di sincronizzazione delle notifiche tra app desktop e app mobile

Prezzi di Rocket.Chattare

Comunità: Free

Free Azienda: $7/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Rocket.Chat

G2: 4.2/5 (320+ recensioni)

4.2/5 (320+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (140+ recensioni)

Bonus: Controlla_

I migliori strumenti open source per il project management__

9. Mockplus

via Mockplus Designer e team di prodotto, prendete nota. Mockplus è più di uno strumento: è un parco giochi per la prototipazione, la collaborazione e la progettazione ottimizzazione del flusso di lavoro .

La sua interfaccia intuitiva garantisce che i team possano dare vita alle loro visioni progettuali, raccogliere feedback e iterare, il tutto in uno spazio unificato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mockplus

Esportazione senza problemi di progetti dalle principali piattaforme come Sketch e Adobe XD

Comunica direttamente sui progetti e costruisce prototipi interattivi di alta qualità

Supporta diversi tipi di documenti per l'anteprima online

Limiti di Mockplus

Dipende da una rete stabile e di alta qualità

Specificamente pensato per i progettisti, limita potenzialmente l'utilità per i team

Prezzi di Mockplus

**Gratuito

Ultimate: $10,95 per utente/mese

$10,95 per utente/mese Azienda: Contatto commerciale

Mockplus valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (15 recensioni)

4.5/5 (15 recensioni) Capterra: 4.4/5 (7 recensioni)

10. Chanty

via Chanty Nel frenetico mondo della comunicazione tra team, Chanty si distingue per la sua semplicità ed efficienza. Più che una semplice app per chattare, Chanty integra la gestione delle attività per garantire che i team rimangano in carreggiata.

I team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di una piattaforma di collaborazione semplice ma solida troveranno in Chanty una boccata d'aria fresca.

Le migliori funzionalità di Chanty

Offre messaggi audio con chattare in modo semplice e con cronologia dei messaggi illimitata

Funzionalità/funzione di gestione delle attività con visualizzazione della lavagna Kanban

Si integra facilmente con altri strumenti di comunicazione

Limiti di Chanty

Secondo gli utenti, alcuni potrebbero avere problemi di prestazioni o ritardi di caricamento

Alcune funzionalità/funzione hanno un costo aggiuntivo o necessitano di aggiornamenti

Limiti alle analisi avanzate e allereportistica, che possono ostacolarela trasparenza del progetto Prezzi convenienti

**Gratuito

Aziendale: $4/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

11. Slack

via Slack Slack è un'app di messaggistica in tempo reale che migliora la comunicazione dei team, riduce le email e aumenta la produttività. È divisa in canali in cui i team possono creare, unirsi e partecipare alle discussioni. Grazie alle funzionalità di messaggistica diretta e di chiamata, i membri del team possono avere conversazioni private o organizzare riunioni senza lasciare l'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Integrazione con molti altri strumenti come Google Drive, Trello e Salesforce per semplificare i flussi di lavoro.

Canali privati e messaggi diretti per conversazioni mirate.

Condivisione di file e collaborazione con visualizzatori ed editor di documenti integrati.

Chiamate vocali e videochiamate, oltre a funzionalità di condivisione dello schermo per riunioni virtuali.

Limiti di Slack

Alcuni utenti segnalano che l'app può essere pesante dal punto di vista delle risorse, con un impatto sulle prestazioni di altre app.

La versione Free limita l'accesso a una cronologia limitata di messaggi e al numero di integrazioni.

Prezzi di Slack

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni su Slack

G2Crowd : 4.5/5 (16500+ recensioni)

: 4.5/5 (16500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (15000+ recensioni)

Controlla questi_

Alternative a Slack__

!

ClickUp: L'app di collaborazione definitiva per i team

Con il ritmo del mondo digitale di oggi, è fondamentale disporre di uno strumento olistico che riunisca tutte le funzionalità/funzione essenziali per la collaborazione.

E ClickUp fa proprio questo. Le lavagne online non sono semplici spazi per scarabocchiare, ma tele per l'innovazione, facilitando sessioni di brainstorming visivo che trasformano le idee in piani attuabili. La funzionalità/funzione Documenti assicura che nessun documento importante giochi a nascondino con voi. Tutto è centralizzato, organizzato e a portata di clic.

Sono finiti i tempi in cui si doveva attivare/disattivare una piattaforma per discutere di un progetto. ClickUp integra le conversazioni proprio dove si svolge l'azione, assicurando che il contesto non vada mai perso nella traduzione. La collaborazione non consiste nel destreggiarsi tra gli strumenti, ma in una sinergia perfetta, in conversazioni fluide e nell'avere le risorse giuste a portata di mano.

Nell'ampio universo delle app per la collaborazione, ClickUp è quella che brilla di più. Perché in fin dei conti, perché accontentarsi di qualcosa di buono quando si può avere il meglio?