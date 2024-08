13 migliori strumenti e app di brainstorming per dare vita alle vostre idee

Nelle riunioni frenetiche, è facile dimenticare le idee promettenti che passano semplicemente attraverso la discussione.

Prendere note efficaci per le riunioni è sicuramente d'aiuto, ma non quanto un potente software di brainstorming per portare le idee dal concetto alla creazione.

Questi strumenti sono eccellenti per ampliare il vostro approccio al brainstorming, incoraggiare la creatività e rivelare nuovi metodi di pianificazione dei progetti che potrebbero cambiare il vostro modo di lavorare.

Questo blog mette in evidenza i 13 software per il brainstorming che aggiungiamo ai preferiti, compresi i loro pro, i contro, le funzionalità/funzione migliori, i prezzi e le recensioni. 💪🏼

Quali sono i vantaggi degli strumenti di brainstorming?

Sebbene il software di brainstorming possa sembrare un investimento di nicchia, i suoi vantaggi si estendono in realtà a diversi casi d'uso.

L'elaborazione di nuove idee non è mai una cosa negativa, anzi, è incoraggiata!

Che si tratti di cambiare il modo di affrontare un progetto, di uno spuntino diverso per rendere più piccante la giornata o di un layout più funzionale per il vostro amato ufficio in casa, noi viviamo per il brivido di scoprire qualcosa di nuovo.

E, a dire il vero, carta e penna non sono più sufficienti per sviluppare nuove idee.

Il software per il brainstorming è stato progettato per aiutarvi a esprimere le vostre idee catturandole digitalmente con l'aiuto di un software di provata efficacia tecniche di brainstorming .

Una delle migliori e più produttive strategie di brainstorming è la Mappa mentale.

Come una stringa altamente visiva di pensieri, mappe mentali sono uno strumento eccellente per dare corpo a dettagli, processi a più passaggi e piani di progetto. Pensate a un albero genealogico in cui un'attività si connette all'altra, ramificandosi da un punto di partenza o da un obiettivo chiaro. Software per la mappa mentale consente di ottenere intuizioni, di fare brainstorming e di dare vita alle proprie idee su una tela infinita, ma non tutti mappa mentale è altrettanto flessibile o ricco di funzionalità/funzione.

Inoltre, è possibile creare in più modi! Anche su un computer di lavagna online . 🎨

Piuttosto pulito, eh? 🙂

Ma la grande domanda rimane ancora: chi usa un software di brainstorming?

La risposta è breve: tutti.

I software di brainstorming e software per il project management spesso condividono alcune funzionalità/funzione simili. La collaborazione, la creatività, la struttura e la produttività sono fondamentali, ma questo non significa che dobbiate essere un project management per sfruttare i vantaggi del software di brainstorming.

Scrittori, studenti, insegnanti, esperti di marketing e designer dipendono tutti dal processo di brainstorming nei loro campi. E anche se questi processi possono sembrare diversi nei dettagli, gli strumenti e le tecniche che utilizzano sono quasi identici.

Quindi, entriamo nel merito: quali sono i migliori strumenti di brainstorming sul mercato?

13 Migliori software di brainstorming per ogni caso d'uso

Prima di investire in un nuovo software, è importante capire le proprie esigenze.

Ecco 13 dei nostri software di brainstorming preferiti, con le loro funzionalità/funzioni chiave, i benefici, i limiti, i prezzi e le recensioni, per aiutarvi a fare la scelta migliore per la vostra situazione.

Aggiungete facilmente nodi, attività e connessioni alla vostra intuitiva Mappa mentale di ClickUp

ClickUp è la piattaforma di produttività all-in-one che permette ai team di qualsiasi dimensione di centralizzare il lavoro e collaborare a nuove idee. Il suo elenco in continua crescita di funzionalità/funzione include Le mappe mentali di ClickUp, altamente visive e Lavagne online ClickUp -Perfette per sviluppare rapidamente nuove idee in roadmap dettagliate e per agire istantaneamente su questi piani.

Iniziate il vostro nuovo Mappa mentale da zero in modalità Vuoto, scegliete tra una serie di modello pre-costruito oppure disegnarlo a mano sul proprio Tela della lavagna online le possibilità sono davvero infinite.

E non vi abbiamo ancora detto la parte migliore.

È possibile convertire qualsiasi forma della Mappa mentale e della Lavagna online direttamente in un'attività di ClickUp, rendendo più facile che mai iniziare a gestire le idee nello stesso luogo in cui sono nate.

Inoltre, ClickUp si integra con più di 1.000 altri strumenti di lavoro tra cui G Suite, Dropbox e GitHub, rendendo le vostre Mappe mentali molto più preziose per il vostro team fin dall'inizio.

funzionalità/funzione chiave di ####

DinamicaDocumenti ClickUp per la creazione di guide, blog e wiki condivisibili

Condividete aggiornamenti, collegamenti, elementi d'azione e altro ancora con la chat di ClickUp e i commenti in thread

Oltre15 modi unici per visualizzare il vostro lavoro, tra cui le viste Gantt, Calendario, Elenco, Sequenza e altro ancora

Gestite i progetti da qualsiasi dispositivo o finestra con l'app mobile di ClickUp e con la funzione di gestione dei progettiEstensione per Chrome* Per migliorare la Mappa Mentale è possibile collegare le attività, disegnare le relazioni tra le attività e le opzioni di condivisione

Funzionalità/funzione avanzate di diagramma con la Modalità vuota, le Lavagne online e i suoi numerosi modelli

Pro

Veloce da impostare e facile da imparare grazie all'interfaccia drag-and-drop

Ricco di funzionalità/funzionePiano Free Forever* Tonnellate di strumenti di collaborazione per allineare l'intero team

Funzionalità completamente personalizzabili per adattarsi a qualsiasi stile di lavoro e scalare con la crescita dell'azienda

Oltre 1.000 integrazioni per semplificare il flusso di lavoro

Contro

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

La curva di apprendimento può essere un po' lunga per adattarsi a così tante potenti funzionalità/funzioni

Prezzi

Free Forever: Lavagne online, mappe mentali, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora

Lavagne online, mappe mentali, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora Unlimited ($7 per membro, al mese): Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitati

Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitati Business ($12 per membro, al mese): Team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata

Team illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata Business Plus ($19 per membro, al mese): Creazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate, maggiori automazioni

Creazione di ruoli personalizzati, autorizzazioni personalizzate, maggiori automazioni Azienda (contattate il settore commerciale per i prezzi): Enterprise API, onboarding guidato, Success Manager dedicato

Valutazioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 4.510 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (2.270+ recensioni)

2. Miro

Via MiroMiro è un'opera collaborativa software di lavagna online per team remoti per creare mappe mentali, organigrammi e roadmap su un'unica tela infinita. È utile per gli sviluppatori di prodotti, i team remoti e anche i ricercatori UX che possono lavorare in modo asincrono su progetti di grandi dimensioni.

Miro si integra con oltre 70 applicazioni per ampliare le sue capacità con strumenti per creare sondaggi, monitorare le attività sulla Bacheca, incorporare documenti e aumentare lo spazio di archiviazione dei file.

funzionalità/funzione chiave di ####

Centinaia di modelli preconfezionati per diagrammi di flusso, mappe mentali e molto altro ancora

Funzionalità integrate di video e chattare

Zoom su aree specifiche della lavagna online in modalità presente di Miro

Videochiamata con il team dalla lavagna

Organizzazione delle cartelle per tenere traccia delle lavagne online

pro di ####

Altamente visuale e facile da usare

Molteplici strumenti di collaborazione direttamente dalla Bacheca

Si integra facilmente con altri servizi

Contro

I titolari delle Bacheche non possono concedere l'accesso alle modifiche

Funzionalità/funzione limitate nel piano Free e opzioni a pagamento molto costose

Può essere un po' opprimente se si è alle prime armi con le lavagne digitali

Prezzi

**Gratis

Team: $8 per membro, al mese

$8 per membro, al mese Business: $16 per membro, al mese

$16 per membro, al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni di Miro

G2: 4,8/5 (oltre 3.670 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (710+ recensioni)

3. Lucidchart

Via LucidchartLucidchart è uno strumento per la creazione di diagrammi digitali per le aziende che desiderano fare brainstorming e visualizzare sistemi o strutture complesse. Come per altri popolari strumenti di lavagna online, gli utenti possono creare diagrammi dettagliati mappe mentali dettagliate in Lucidchart utilizzando le sue numerose forme, i modelli e la funzione di trascinamento.

funzionalità/funzione chiave di ####

Layout automatizzato per la creazione rapida di diagrammi basati sui dati

Oltre 500modelli di mappe mentali* Una vasta libreria di forme da trascinare semplicemente sulla mappa mentale

Pro

Un'ampia varietà di modelli

Genera voci che possono essere integrate senza problemi

Importa dati da app popolari come Zapier, Excel e Salesforce

Contro

Funzioni offline limitate

Interfaccia dall'aspetto obsoleto

Versione gratuita e limitata

Prezzi

**Gratuito

Individuale : A partire da $$$a 7,95

: A partire da $$$a 7,95 Team : A partire da $$$a per utente

: A partire da $$$a per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 670 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Controlla questi_ Alternative a Lucidchart !

4. L'infinito

Via Infinito Infinity è un software di project management con molteplici visualizzazioni personalizzabili per sviluppare le idee. Le funzionalità di collaborazione integrate in Infinity aiutano i team a portare i nuovi concetti oltre la fase di brainstorming, grazie a calendari, tabelle, grafici Gantt, elenchi e colonne per gestire i dati insieme.

Funzionalità/funzione chiave

Molteplici visualizzazioni del progetto per aiutare le idee a prendere forma

Attribuzioni personalizzate per aggiungere contesto alle idee

L'area di lavoro può organizzare e archiviare i dati con facilità

pro di ####

Il sistema di gerarchia aiuta a suddividere i progetti in una struttura simile a una mappa mentale

Molteplici opzioni per condividere facilmente i progetti

Diversi modelli predefiniti

Contro

Non c'è un piano Free

Limitate funzionalità/funzione per sfruttare al meglio le numerose visualizzazioni dei progetti di Infinity

Integrazioni al limite

Limiti alle autorizzazioni e alle impostazioni personali

Prezzi

Duo (due membri) : Basic a partire da $99, con possibilità di upgrade a Pro per $149

: Basic a partire da $99, con possibilità di upgrade a Pro per $149 Teams (cinque membri) : Basic a partire da $199, con possibilità di upgrade a Pro per $299

: Basic a partire da $199, con possibilità di upgrade a Pro per $299 Startup (10 membri) : Basic a partire da $299, può passare a Pro per $399

: Basic a partire da $299, può passare a Pro per $399 Business (25 membri) : Basic a partire da $499, può passare a Pro per $699

: Basic a partire da $499, può passare a Pro per $699 Azienda (50 membri) : Basic a partire da $999, upgrade a Pro per $1.299

: Basic a partire da $999, upgrade a Pro per $1.299 Unlimited (membri illimitati) : Basic a partire da 1.999 dollari, con possibilità di passare a Pro per 2.499 dollari

: Basic a partire da 1.999 dollari, con possibilità di passare a Pro per 2.499 dollari Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni Infinity

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

5. MindMeister

Gestire le idee in mappe mentali in MindMeister MindMeister è uno strumento di mappe mentali per organizzare le idee e stimolare la creatività nelle sessioni di brainstorming. Il software allinea automaticamente i nodi, rendendo la creazione di mappe mentali facile e veloce. Consente il pensiero creativo e aiuta gli utenti a collaborare in tempo reale, a prendere note, a fare brainstorming e a pianificare progetti.

funzionalità/funzione chiave di ####

Temi multipli con stili, colori e opzioni di formattazione

Modalità di presentazione a schermo intero

Funzionalità/funzione Teams per la collaborazione del team

Strumenti di diagramma

pro di ####

Temi personalizzabili per le mappe mentali

Molteplici opzioni di esportazione

Semplice da imparare

Contro

Integrazioni limitate

Funzionalità/funzione limitate sul piano free

Nessuna funzionalità/funzione di monitoraggio per dare seguito alle vostre idee

Prezzi

Piano base: Gratis

base: Gratis Piano personale: A partire da $4,99 al mese

personale: A partire da $4,99 al mese Piano Pro: A partire da $8,25 al mese

Pro: A partire da $8,25 al mese Piano Business: A partire da $12,49 al mese

Valutazioni di MindMeister

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (220+ recensioni)

Guarda questi_

**Alternative a MindMeister!_

6. Saggio di mappatura

Via WiseMapping WiseMapping è un software gratuito per il brainstorming incentrato sulla mappatura mentale in aree di lavoro pubbliche e private. È un software basato sul web che consente agli utenti di creare mappe mentali complesse.

funzionalità/funzione chiave di ####

Formattazione e stile del testo

Molteplici opzioni di condivisione ed esportazione

Diverse funzionalità/funzione specifiche per gli educatori e l'uso in classe

Funzione di trascinamento e rilascio

Possibilità di scegliere tra un'area di lavoro collaborativa o personale

pro di ####

Gratis per uso personale

Forte enfasi sui casi d'uso educativi

Focalizzato sullo sviluppo di idee attraverso mappe mentali

Contro

Le funzionalità di brainstorming sono limitate alle mappe mentali

Manca la modifica collaborativa in tempo reale

Progettato per le aule scolastiche piuttosto che per i project manager o i product manager

Prezzi

WiseMapping è gratis per uso personale e commerciale.

Valutazioni di WiseMapping

G2: 4.3/5 (8 recensioni)

Capterra: N/A

7. Mentalmente

Via Mentalmente Mindly permette di creare mappe mentali digitali uniche per catturare idee, fare brainstorming, pianificare progetti o prepararsi alle riunioni.

funzionalità/funzione chiave di ####

Protezione con codice di accesso per le mappe mentali

Schemi di colore ed elementi di mappa personalizzati

Appunti visivi per riorganizzare le idee e le opzioni di stile

pro di ####

Molteplici opzioni di esportazione

Accessibile su più dispositivi

Ottimo per creare una gerarchia visiva delle idee

Contro

Funzionalità/funzione limitate nella versione gratuita

Nessuna funzionalità/funzione di gestione delle attività

Integrazioni al limite

Prezzi

Mindly offre un'opzione gratuita, ma il prezzo della versione completa varia in base al dispositivo.

Valutazioni di Mindly

G2: N/D

Capterra: N/A

8. Coggle

Via Coggle Coggle è un programma digitale intuitivo per la mappatura mentale e il software di diagrammi di flusso per pianificare i processi e scomporre le idee. Per i principianti delle mappe mentali è facile da usare, ma il software può essere limitante per gli utenti più esperti che vogliono pianificare progetti complessi.

funzionalità/funzione chiave di ####

Disegno collaborativo e modifica in tempo reale

Annotazione della mappa mentale con testi, media e immagini fluttuanti

Cronologia di modifica salvata di tutte le modifiche

Riordino automatico dei rami

pro di ####

Comoda condivisione tramite URL

Interfaccia intuitiva con rami che si organizzano automaticamente per una stesura veloce

Molteplici modi per collegare tra loro argomenti collegati in un'unica mappa

Contro

Le mappe mentali sulla versione gratis di Coggle sono automaticamente pubbliche

Pochi altri strumenti per il brainstorming oltre alle mappe mentali

Nessuna app mobile

Prezzi

**Free Forever

Fantastico : A partire da $5 al mese

: A partire da $5 al mese Organizzazione: A partire da $8 per membro, al mese

Valutazioni di Coggle

G2: 4.4/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

9. Scappaticcio

Via La mela grattugiata Scapple è un software per il brainstorming che mette a disposizione degli utenti una tela digitale su cui scrivere le proprie idee e su cui tornare in seguito. Pensate a questo software come a un taccuino virtuale per annotare idee, frasi e note veloci quando siete in movimento. Ideale per creativi come cantautori, scrittori e professionisti del settore letterario, Scapple è usato soprattutto per fare elenchi di cose da fare e creare semplici mappe mentali con frecce, bolle di testo e forme.

funzionalità/funzione chiave di ####

Connessione delle note su Scapple grazie all'interfaccia drag and drop

Raggruppamento delle note in base a forme e sfondi

Organizza le note di idee correlate in un modo simile a un word cloud

Funzionalità di importazione ed esportazione dei dati

pro di ####

Facile da usare e veloce da imparare

Interfaccia semplice e pulita

Contro

Nessuna versione di prova gratuita e i piani a pagamento sono costosi

Manca il supporto per l'utilizzo da mobile

Può essere troppo semplice per idee e progetti complessi

Prezzi

Scapple offre una versione di prova gratuita di 30 giorni

Licenza standard: Per macOS e Windows, 18 dollari

Licenza Educational: Per macOS e Windows, $14,40

Valutazioni di Scapple

G2: 4.5/5 (oltre 2 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 150 recensioni)

10. Scheda di memoria

Via Scheda di memoria Stormboard è una soluzione di lavagna online che consente ai team remoti di collaborare, condurre riunioni e monitorare progetti. Come una bacheca accessibile praticamente su qualsiasi dispositivo, Stormboard ha diverse caratteristiche elementi visivi, come le note adesive immagini, collegamenti e funzionalità di presentazione per stimolare la creatività durante le sessioni di brainstorming.

funzionalità/funzione chiave di ####

Funzionalità/funzione di gestione delle idee come cartelle e priorità delle attività

Pannello di navigazione per concentrarsi su aree specifiche della Bacheca

Monitoraggio dei progetti e gestione del backlog

pro di ####

Altamente visivo e interattivo

Tonnellate di modelli

Accesso mobile e desktop

Contro

Piano Free limitato, soprattutto per i team di medie dimensioni

Tonnellate di funzionalità/funzione che possono richiedere un po' di tempo per essere apprese

Prezzi

Personale : Free

: Free Startup: $5 per utente, al mese

$5 per utente, al mese Business: $10 per utente, al mese

$10 per utente, al mese Azienda: $16,67 per utente, al mese

Valutazioni di Stormboard

G2: 4.3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

11. Scheda concettuale

Via Scheda concetto Conceptboard è uno strumento di lavagna digitale che consente ai team di fare brainstorming e sviluppare nuove idee insieme a client, gruppi e partner esterni, come se fossero nella stessa stanza.

Aggiungete stile alla vostra lavagna con forme, note adesive, disegni e media, quindi presentate le vostre idee con funzionalità di collaborazione come puntatori in tempo reale, videoconferenze e condivisione dello schermo.

funzionalità/funzione chiave di ####

Varie opzioni di stile visivo

Modelli preconfezionati personalizzabili

Condivisione della bacheca con un link protetto da password

pro di ####

Interfaccia pulita e intuitiva

Videochiamata, audio e condivisione dello schermo

Contro

Poche funzionalità/funzione per gestire le idee oltre la fase di brainstorming

Limitati strumenti di modifica del testo

Prezzi

**Gratis

Premium: $6 per utente, al mese

$6 per utente, al mese Business: $9,50 per utente, al mese

$9,50 per utente, al mese Azienda: Contattare per i prezzi, minimo 250 licenze

Valutazioni di Conceptboard

G2:4.5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

12. Mindnode

Via Nodo mentale Mindnode è un'app digitale per il brainstorming che consente di organizzare, catturare e condividere nuove idee sotto forma di mappa mentale. Mindnode facilita agli utenti l'espressione visiva dei loro pensieri e la creazione di connessioni tra le diverse idee.

funzionalità/funzione chiave di ####

Possibilità di catturare le proprie idee sotto forma di testo o di immagine

Condivisione dei documenti pubblicamente attraverso il servizio MyMindNode

Pro

Interfaccia pulita

Facile da usare

Contro

Limiti di modelli e icone tra cui scegliere

Permette solo modifiche di base nella versione gratuita di Mindnode

Non è ideale per progetti o idee complesse

Prezzi

Mindnode offre una modifica di base gratuita. Per accedere a Mindnode su iPad, iPhone o Mac, è necessario un piano a pagamento che parte da 2,49 dollari al mese per utente.

Valutazioni di Mindnode

G2: 4.2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 10 recensioni)

13. Ayoa

Via Ayoa Ayoa è un programma di mappatura mentale con strumenti per la produttività come le lavagne kanban, le lavagne online, la messaggistica istantanea e la gestione delle attività. È adatto agli utenti che desiderano un modo visivo per tenere sotto controllo le attività. La piattaforma consente di invitare i collaboratori a lavorare in tempo reale e permette agli utenti di comunicare facilmente con i membri del proprio team.

funzionalità/funzione chiave di ####

Lavagne online collaborative

Strumenti di collaborazione e chat in tempo reale

Condivisione pubblica di mappe mentali

Pro

È facile da usare

Le attività possono essere visualizzate in modi diversi

Contro

L'interfaccia può apparire un po' affollata

Prezzi

Versione di prova gratuita : Sette giorni

: Sette giorni Mappa mentale : A partire da $10 per utente, al mese

: A partire da $10 per utente, al mese Attività : A partire da $10 per utente, al mese

: A partire da $10 per utente, al mese Ultimate: A partire da $13 per utente, al mese

Valutazioni di Ayoa

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

Capterra: 4.5/5(200+ recensioni)

Utilizzate un software di brainstorming per la vostra prossima sessione di brainstorming

Il software di brainstorming dovrebbe aiutarvi a pensare in grande, a essere creativi e a mettere in moto le vostre idee. Sebbene esistano moltissimi strumenti che si adattano a una serie limitata di casi d'uso, dovreste cercare la piattaforma che vi aiuterà a superare la vostra situazione attuale.

Ovvero, cercate ClickUp 🤓

Al numero uno di questo elenco e nel nostro cuore, ClickUp è l'unico software con lavagne online e mappe mentali integrate in grado di trasformare le vostre idee in attività realizzabili. Iscriviti a ClickUp gratis, per sempre, e migliorate i vostri processi di brainstorming fino a raggiungere nuove vette. 🏔