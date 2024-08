Le 10 migliori alternative a Miro: I pro, i contro e i prezzi

Conversazioni, riunioni, gestione dei progetti: quasi tutto è ormai digitalizzato.

Naturalmente, anche le lavagne bianche si sono unite al club e ora abbiamo lavagna digitale applicazioni come Miro. Permettono di fare brainstorming e di collaborare con il team in tempo reale utilizzando immagini su una tela bianca.

Ma Miro vi sta dando problemi? O state semplicemente testando il mercato e cercando alternative a Miro?

In ogni caso, oggi troverete la vostra risposta.

In questo articolo parleremo delle 10 migliori alternative a Miro che potete utilizzare!

Andiamo.

Perché cercare un'alternativa a Miro?

Videoconferenza in Miro Miro è una lavagna online applicazione utilizzata per la collaborazione visiva .

Perfetta per il lavoro a distanza, la piattaforma offre diverse funzionalità per una solida collaborazione brainstorming sessioni. Ad esempio, consente di creare semplici wireframe senza alcuna esperienza di progettazione, cosa che non si può fare su una lavagna fisica.

Sebbene tutto ciò sembri interessante, Miro presenta alcuni svantaggi evidenti.

Ecco alcuni dei principali problemi che dovrete affrontare su questa piattaforma di lavagna virtuale e perché dovreste cercare altrove:

Non supporta tutte le piattaforme

Miro supporta le piattaforme Windows e Mac. Evviva, niente spazio per il famigerato dibattito Windows vs. Mac!

ma perché non abbiamo inclusoLinux, Miro?

Se lavorate nello sviluppo di software, dove i sistemi Linux sono di gran moda, vi sentirete esclusi.

Non c'è il tracciamento del tempo delle attività

Miro ha un timer per il conteggio alla rovescia che aiuta a limitare il tempo delle sessioni di whiteboarding. Ma non è stato aggiunto un tracciatore di tempo alla piattaforma.

Il timer di Miro esegue un conto alla rovescia nella barra di navigazione

Come quello che conta i minuti e le ore per compiti o attività specifiche. ⏰

In quale altro modo potreste tenere traccia di come il vostro team impiega il proprio tempo, soprattutto se si tratta di persone che lavorano da remoto? Dopotutto, è così che potete fatturare ai clienti e pagare le persone con precisione!

Ha una versione gratuita limitata

Miro è uno strumento gratuito e questa è un'ottima notizia.

Ma l'elenco delle funzioni gratuite è molto limitato.

Ad esempio, è possibile avere solo tre tavole modificabili alla volta. Questo significa che dovrete aspettare il vostro turno mentre altri tre finiscono il loro brainstorming.

Non parliamo poi di ciò che manca nel piano gratuito. Nessun timer per il conto alla rovescia. Nessuna chat video. Nessuna condivisione di modelli personalizzati.

In definitiva, Miro non è la migliore lavagna gratuita o il miglior programma di strumento di collaborazione in circolazione. Ecco perché passiamo alle sue alternative.

Le 10 migliori alternative a Miro nel 2024

Se avete dei dubbi o siete curiosi di sapere cosa c'è di alternativo, siete nel posto giusto. Abbiamo analizzato le 10 migliori alternative di Miro disponibili per esaminare le migliori caratteristiche, i maggiori svantaggi e i prezzi.

ClickUp Whiteboards offre tutte le funzionalità creative e di collaborazione necessarie per costruire i diagrammi di flusso dei vostri sogni

ClickUp è il sistema di gestione dei diagrammi di flusso più strumento di produttività e di gestione dei progetti con la più alta valutazione utilizzato da decine di migliaia di piccole startup e grandi aziende .

E ciò che lo rende la migliore alternativa gratuita a Miro è che ClickUp dispone di potenti funzioni Whiteboard per aiutarvi a pianificare e organizzare visivamente idee, attività, flussi di lavoro e altro ancora. Grazie alla semplice funzionalità di trascinamento, è facile impostare i flussi di lavoro, organizzare i pensieri o collegare visivamente le attività ai team.

Altre caratteristiche di ClickUp Whiteboards

Le piattaforme visive richiedono spesso la necessità di comunicare visivamente. Clip in ClickUp è una semplice funzione che consente di registrare la schermata in un video digeribile. Sia che vogliate mostrare ai nuovi dipendenti dove trovare un documento di onboarding, sia che vogliate dare al vostro team una spiegazione visiva di un nuovo processo, utilizzate Clip per avviare una registrazione dello schermo e condividerla direttamente su ClickUp.

Creare registrazioni dello schermo informative da condividere tramite link con Clip in ClickUp

Lo spazio di lavoro digitale di Miro non regge il confronto con ClickUp: qui è possibile vedere l'attività di ogni membro del team e trasformare brainstorming, idee, incarichi e appunti in opportunità di collaborazione visiva su un'unica tela creativa.

Inoltre, Mappe mentali di ClickUp offre un modo visivo per dare vita a idee e progetti. Grazie alla modalità Attività, è semplice creare, eliminare e modificare le attività o disegnare le relazioni tra di esse. Trascinate i rami per regolare la posizione dei nodi e organizzatevi di conseguenza per riorganizzare lo spazio di lavoro.

Non volete che la vostra mappa mentale sia legata alle attività? Utilizzate invece la modalità Vuoto. In questo caso i nodi non si collegano ad alcuna struttura di attività, consentendovi di essere creativi quanto volete!

Personalizzare le mappe mentali da zero in ClickUp con la modalità vuota

I professionisti di ClickUp

Scopri il nostro_ roadmap di sviluppo per vedere cosa c'è in serbo._

Prezzi di ClickUp

Scegliete tra quattro opzioni di prezzo:

Gratuito per sempre Oltre 50 integrazioni native Attività illimitate Utenti illimitati

Illimitato ($7/utente al mese) Collaborazione in tempo reale Sprint Archiviazione illimitata dei file

Business ($12/utente al mese) Obiettivi Spazi illimitati Viste personalizzate

Impresa: (prezzo personalizzato) Etichettatura bianca Autorizzazioni avanzate Accesso singolo (SSO)



Valutazione degli utenti ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2.980+ recensioni)

4.7/5 (2.980+ recensioni) G2: 4,7/5 (4.520+ recensioni)

2. Lavagna Microsoft

Collaborazione in Lavagna Microsoft Microsoft Whiteboard è un'applicazione per lavagne digitali che fa parte della suite Microsoft.

Per accedere alla versione web su Windows, Mac e dispositivi mobili (iOS e Android), è sufficiente un abbonamento gratuito a Microsoft Whiteboard Microsoft o un account Microsoft 365. Tuttavia, trattandosi di Microsoft, non è la stessa cosa per le piattaforme iOS e Mac.

Ad esempio, nell'app per iOS manca la funzione di ricerca di immagini di Bing. Inoltre, non esiste un'applicazione desktop per gli utenti Mac, il che è praticamente un punto a sfavore.

Bonus: Scoprite la nostra guida definitiva a Gestione dei progetti Microsoft .

Caratteristiche principali di Microsoft Whiteboard

Aggiungere e modificare note appiccicose * Aggiungere documenti alla lavagna

Offre una tela "infinita" o senza fine

I professionisti di Microsoft Whiteboard

Supporta i dispositivi Android e iOS

È possibile accedere alla lavagna in una riunione di Microsoft Teams

Supporta più lavagne

Limitazioni di Microsoft Whiteboard

Nessuna integrazione con applicazioni non Microsoft

Non è possibile creare attività utilizzando la lavagna

I modelli di lavagna non sono disponibili per gli utenti del browser web

Prezzi di Microsoft Whiteboard

Se si dispone di un account Microsoft, Microsoft Whiteboard per Windows, Android e iOS è incluso, altrimenti sono disponibili le seguenti opzioni:

Business Basic ($5/utente al mese) Microsoft Teams Scambio SharePoint *Business Standard ($12,50/utente al mese) Outlook Word Excel

Business Premium ($20/utente al mese) :

PowerPoint Editore Protezione delle informazioni di Azure

:

Valutazioni degli utenti di Microsoft Whiteboard

Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

4.2/5 (60+ recensioni) G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

Prova queste Alternative a Microsoft Whiteboard !

3. Cartella concettuale

Aggiunta di un modello a un prodotto Scheda concettuale lavagna

Conceptboard è un'applicazione per lavagne bianche facile da usare, ideale per condividere idee con chi lavora in remoto.

Con la sua tela infinita, la vostra creatività e immaginazione non avranno limiti. Ma poi ti fa esplodere il cuore con il fatto che non ha funzioni di calendario o di time tracker.

il tempo è denaro, gente!

immagino che Conceptboard non sia riuscito ad afferrare questo concetto

Caratteristiche principali di Conceptboard

Supporta i commenti per il feedback della comunicazione

Diversi livelli di accesso per i vari utenti

Mostra una panoramica completa di tutte le attività

I vantaggi di Conceptboard

Aggiunta e annotazione di immagini, video, PFD, ecc. sulla lavagna

Condividere le lavagne tramite link protetti da password

Utilizzare modelli personalizzabili per il diagramma di Gantt,diagrammi a lisca di pesce, scheda Kanban, ecc.

Limitazioni di Conceptboard

Supporta solo alcune integrazioni

Nessuna funzione di calendario

Mancano le automazioni

Prezzi di Conceptboard

Conceptboard ha tre opzioni di prezzo:

Gratuito 500MB di spazio di archiviazione per i file Moderazione in tempo reale Schede illimitate

Premium: ($6/utente al mese) 20GB di archiviazione file Oggetti illimitati per le schede Supporto standard

Business: ($9.50/utente al mese) 1 TB di archiviazione file Schede illimitate Progetti illimitati



Valutazioni degli utenti di Conceptboard

Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

4.6/5 (30+ recensioni) G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4. Murale

Panoramica di Murale lavagna Mural è un altro ottimo concorrente in questa lista di alternative a Miro .

Si tratta di una piattaforma di collaborazione in cui il vostro team può lavorare in tempo reale e usufruire di diverse opzioni di comunicazione, tra cui la condivisione, i commenti, la chat di testo, ecc. Tuttavia, se siete alla ricerca di un Alternativa priva di Miro, Mural non è il caso .

È un po' un peccato che il prezzo sia più alto rispetto a molti altri software di gestione dei progetti soprattutto quando alcuni degli strumenti gratuiti citati in precedenza possono fare molto di più di Mural.

Caratteristiche principali di Mural

Supporta il disegno e la scrittura a mano libera

Accesso a una libreria di icone

Super blocco per mantenere in posizione gli oggetti sulla lavagna mentre si spostano le cose

I professionisti del murale

Tanti modelli precostituiti per i team Agile e di progettazione

Chiamate vocali rapide per la collaborazione del team

Si integra con AzureDevOps, Microsoft Teams e Asana

Limitazioni del murale

Interfaccia utente difficile da navigare

Nessuna gestione del flusso di lavoro

Può essere costoso rispetto alla concorrenza per le piccole imprese

Prezzi di Mural

Mural ha due opzioni di prezzo:

Starter (12 dollari/utente al mese) Collaboratori illimitati Riunioni remote Tutte le integrazioni

Plus ($20/utente al mese) Ospiti illimitati Assistenza prioritaria Libreria di modelli



Valutazioni degli utenti su Mural

Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) G2: 4.6/5 (970+ recensioni)

5. Spiega tutto

Panoramica di Spiegare tutto caratteristiche della lavagna

Spiega tutto è davvero all'altezza del suo nome.

Che vogliate usare una lavagna per organizzare una sessione di pianificazione di un progetto, tenere corsi o discutere di progetti, Explain Everything può aiutarvi.

quindi è perfetta?

Non proprio. Forse può spiegare tutto, ma di certo non può fare tutto. È uno strumento per lavagne bianche che non ha nulla di più da offrire.

Prima o poi si sentirà il bisogno di un ulteriore strumento per la gestione dei progetti o per il monitoraggio del tempo strumenti. E poi vi ritroverete con un mucchio di strumenti separati per scopi diversi.

Spiega tutto Caratteristiche principali

Registrazione video delle discussioni alla lavagna

Creare clipart personalizzate

Aggiunta di narrazione agli screencast

Spiega tutto pro

Scarica le registrazioni video della lavagna in formato MP4

Condivisione tramite un link web o un codice di accesso

Il piano gratuito ha 500 MB di spazio di archiviazione

Spiega tutto limitazioni

Nessun tracker del tempo

Nessuna gestione del flusso di lavoro

Nessun cruscotto delle attività

Spiega tutto prezzi

Questo strumento ha tre piani tariffari disponibili:

Gratuito Un utente Tre progetti Video chat

Individui ($6.99/mese) Registrazione illimitata Clip standard Sicurezza in cloud

Team ($11,99/utente al mese) Supporto premium Reporting avanzato Collaborazione globale



Valutazioni degli utenti di Explain Everything

Capterra: 4.8/5 (6 recensioni)

4.8/5 (6 recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

6. Lucidspark

Gestione delle idee su una lavagna in Lucidspark Lucidspark digitale software per lavagne bianche migliora il processo di brainstorming con diverse funzioni di gestione dei progetti che aiutano a mettere in moto le idee.

Caratteristiche principali di Lucidspark

Reazioni emoji, votazioni e funzioni di conteggio per premiare le buone idee

Funzione di chat in sede

Funzione di convocazione per chiamare più membri del team in punti specifici della lavagna

Lavagne di separazione per collaborare in piccoli gruppi

I professionisti di Lucidspark

Molti popolari strumenti di gestione dei progetti come il time-tracking per mantenere lo slancio creativo

Modelli precostituiti per aggiungere struttura alla vostra lavagna

Limitazioni di Lucidspark

È necessario investire in un altro software o integrare Lucidspark con un altro strumento per vedere la vostra idea attraverso l'intero ciclo di vita del progetto

Non si integra con ClickUp

Prezzi di Lucidspark

È possibile scegliere tra quattro opzioni di prezzo:

Gratuito Tre schede modificabili Funzioni creative e di collaborazione di base Integrazioni di base

Individuale: ($7,95/utente al mese) Schede illimitate Tag Raggruppamento per organizzare le idee

Team: ($9/utente al mese) Funzioni di collaborazione avanzate Modalità di voto e timer Controlli amministrativi di base

Impresa: (contattare per i prezzi) Integrazioni avanzate Controlli amministrativi avanzati SSO



Valutazioni degli utenti di Lucidspark

Capterra: 4.7/5 (330+ recensioni)

4.7/5 (330+ recensioni) G2: 4.5/5 (1.850+ recensioni)

Relativo:_ Confronto tra Miro e Lucidchart !

7. Limnu

Videoconferenza su un Limnu lavagna

Limnu è un potente strumento di lavagna digitale per gli educatori e gli studenti che desiderano imparare a distanza. Le funzioni di presentazione visiva sono il suo pane quotidiano, e la videoconferenza con l'opzione della modalità di disegno in solitaria è perfetta per una classe virtuale.

Caratteristiche principali di Limnu

Marcatori e strumenti di disegno multipli

Videoconferenza fino a otto partecipanti

Possibilità di collaborare su un'unica lavagna o di disegnare individualmente

I vantaggi di Limnu

Interfaccia utente semplice

Ottimo per gli studenti di qualsiasi livello

Offre una grande libertà agli insegnanti che presentano a una piccola classe

Limitazioni di Limnu

Otto partecipanti è piuttosto piccolo per le classi o per le sessioni di brainstorming di gruppo

Nessuna funzione di gestione dei compiti per portare avanti le idee della lavagna

Strumento gratuito limitato rispetto alla concorrenza

Prezzi di Limnu

Scegliete tra cinque diverse opzioni:

Gratuito: 14 giorni di accesso alle lavagne collaborative o personali Collaboratori illimitati Controlli di amministrazione e sicurezza limitati

Pro: ($5/utente al mese) Lavagne illimitate Collaboratori illimitati Opzioni di bacheca privata e collaborativa

Team: ($8/utente al mese) Condivisione di schede con collaboratori esterni Schede private o di squadra Controlli di sicurezza del team

Impresa: (contattare per i prezzi) Dedicato successo del cliente manager Programma di formazione e onboarding personalizzato

API: (contattare per i prezzi) Nessun download richiesto Nessuna registrazione dell'utente o marchio Limnu Limnu ospita tutti gli aspetti dell'uso della lavagna bianca



Valutazioni degli utenti Limnu

Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

8. Ziteboard

Un esempio di schizzo realizzato in Ziteboard Pensate a Ziteboard come al vostro fidato blocco per gli schizzi. Costruita per tutor e designer di tutti i settori per creare wireframe, brainstorming, presentazioni e persino equazioni grafiche da qualsiasi dispositivo, Zitebaord è una soluzione di lavagna bianca altamente visiva e collaborativa.

Caratteristiche principali di Ziteboard

Funzione anonima per consentire a collaboratori esterni di unirsi alla lavagna

Archiviazione della lavagna in Photoshop esportandola in file PNG o SVG

Il pulsante dei coriandoli aumenta il morale e celebra anche le vittorie più piccole

I professionisti di Ziteboard

Numerose funzioni di collaborazione

Molteplici modi per condividere le idee tramite importazione ed esportazione o in una presentazione

Limitazioni di Ziteboard

Non collega le attività al flusso di lavoro, quindi non c'è modo di agire sui progetti creati in Ziteboard

È necessario un altro software o una potente integrazione per continuare a sviluppare le proprie idee

Versione gratuita limitata rispetto alla concorrenza

Prezzi di Ziteboard

Starter: (gratuito) Tre lavagne e colori Collaboratori illimitati Importazione di immagini a bassa risoluzione Importazione limitata di PDF

Una settimana Pro: (pagamento una tantum di 5 dollari) Schede pubbliche e private illimitate Colori personalizzati Importazione completa di PDF Chat di testo, bacheche pubbliche e private

Mensile Pro: ($9 al mese) Tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base mensile

Annual Pro: ($85 all'anno) Tutte le funzionalità del piano One Week Pro su base annuale

Impresa: (contattare per i prezzi) Personalizzazioni Licenza white label SSO Server dedicato



Valutazioni degli utenti di Ziteboard

Capterra: 5/5 (3 recensioni)

5/5 (3 recensioni) G2: 4.4/5 (4 recensioni)

9. Google Jamboard

Schizzi e caratteristiche in Google Jamboard Google Jamboard offre sia software che hardware per lavagne digitali per disegni, organizzazione visiva, diagrammi di flusso e brainstorming.

Caratteristiche principali di Google Jamboard

È molto semplice iniziare a usare Jamboard se si dispone di un account Google

Diversi sfondi per formattare la vostra Jamboard

Possibilità di inserire il lavoro da Google Docs, Sheets e Slides o di trascinare immagini dal web

I vantaggi di Google Jamboard

Se la vostra azienda utilizza già G Suite, Jamboard è una soluzione conveniente per le funzioni di base della lavagna digitale

L'utilizzo di Jamboard con gli altri prodotti della suite di Google ne aumenta le capacità

Limiti di Google Jamboard

Jamboard da solo è piuttosto elementare, sono necessari altri strumenti per renderlo più potente

I media che possono essere portati sulla lavagna sono limitati: non sono ancora disponibili video o audio

Prezzi di Google Jamboard

Il prezzo Applicazione Google Jamboard e la piattaforma sono disponibili con un Account Google Workspace che offre quattro opzioni di piano.

Gratuito per uso personale 15 GB di spazio di archiviazione per utente in Google Drive

Business Starter: ($6/utente al mese) 30 GB di spazio di archiviazione nel cloud per utente Email aziendale personalizzata Supporto standard

Business Standard: ($12/utente al mese) 2TB di spazio di archiviazione cloud per utente Email senza pubblicità Lavagna digitale

Business Plus: ($18/utente al mese) 5 TB di spazio di archiviazione cloud per utente Accettazione automatica degli inviti Costruttore di siti web

Impresa: Piani Google Workspace disponibili

Valutazioni degli utenti di Google Jamboard

Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

4.3/5 (70+ recensioni) G2: 4.3/5 (3 recensioni)

Compara_ Jamboard e Miro !

10. Fibra

Creare un diagramma di flusso su un Fibra lavagna

Fibery è un sito collaborativo, strumento di gestione dei progetti senza codice per agenzie, sviluppatori di software e startup. Come molte delle piattaforme di gestione delle attività e dei progetti preferite, Fibery offre viste multiple, un editor di documenti e lavagne digitali.

Caratteristiche principali di Fibery

Funzioni di flowcharting, brainstorming e customer journey nella lavagna di Fibery

Le funzioni di gestione dei progetti, come i documenti collaborativi e le tavole Kanban, rendono la lavagna digitale più preziosa

I professionisti di Fibery

Le funzionalità di gestione dei progetti aiutano a fare di più con le proprie idee in Fibery

Molto conveniente - o offre un generoso sconto - per le aziende ucraine, alcune startup, organizzazioni no-profit, educatori e altro ancora

Limiti di Fibery

Numerose funzionalità, ma l'interfaccia è piuttosto trafficata e poco intuitiva

Curva di apprendimento ripida

Può creare attività da documenti, ma non da lavagne Fibery

Prezzi di Fibery

Solo: (gratuito) Un utente 90 giorni di cronologia delle versioni Cinque utenti in sola lettura

Standard: ($10/utente al mese) Utenti illimitati in sola lettura

Pro: ($17/utente al mese) Cronologia delle versioni illimitata Autorizzazioni di gruppo SAML



Valutazioni degli utenti di Fibery

Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

4.7/5 (3 recensioni) G2: 4.8/5 (70+ recensioni)

Sali a bordo con ClickUp!

Miro è sicuramente bravo in quello che fa, ma ha alcuni problemi importanti.

Invece di aspettare che vengano risolti, è possibile ottenere un vantaggio utilizzando ClickUp, uno strumento che compensa i difetti di Miro e fa molto di più.

ClickUp è l'ultimo strumento di gestione dei progetti che può aiutarvi nella gestione delle attività, nell'impostazione di flussi di lavoro Agile, nella presa di appunti, nella registrazione delle schermate e persino come lavagna online.

Tutto allo stesso tempo.

quanto è bello?

Quindi prendete ClickUp gratuitamente oggi per visualizzare tutte le vostre meravigliose idee.