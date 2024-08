10 alternative a Google Workspace nel 2024: Strumenti come G Suite

L'ambiente di lavoro moderno si basa molto sugli strumenti di collaborazione per rimanere connessi, produttivi e organizzati. Suite software come Google Workspace (ex G Suite) hanno cambiato il nostro modo di lavorare, rendendo possibile la co-creazione con un compagno di squadra dall'altra parte del mondo.

A partire da 5,40 dollari (prezzo scontato), Spazio di lavoro di Google gli utenti ricevono un'email aziendale personalizzata, assistenza clienti e collaborazione sui documenti strumenti come Drive, Docs, Slides, Meet e altri ancora. Si tratta di un'ampia gamma di funzioni, tutte all'interno del familiare mondo di Google.

Ma i recenti aumenti di prezzo hanno spinto le piccole e medie imprese a cercare alternative a Google Workspace.

Fortunatamente, esistono numerose opzioni per team (e budget) di diverse dimensioni. In questo articolo esamineremo 10 alternative a Google Workspace per PMI, aziende, professionisti e studenti.

Cosa cercare nelle alternative a G Suite?

Quando valutate le alternative a G Suite, considerate quali sono gli strumenti e le funzionalità di collaborazione più importanti per voi. Pensate ai documenti, ai database, alla condivisione di file, alle videochiamate, alla posta elettronica e a tutto ciò che favorisce in modo significativo la collaborazione la collaborazione in tempo reale per il vostro team.

Elencate gli elementi non indispensabili e quelli da non perdere. Ad esempio, potreste richiedere un sistema di chat integrato, un monitoraggio avanzato delle modifiche al documento e un'interfaccia che gli utenti non tecnici trovino facile da usare.

Forse vi piacerebbe avere a disposizione opzioni di layout per le e-mail e un sistema incorporato di tracciamento del tempo ma non li ritenete dei veri e propri "deal-breaker". Elencate anche ciò che non volete o di cui non avete bisogno, come un lungo processo di onboarding o 100 TB di spazio di archiviazione.

Una volta stabiliti i requisiti e il budget, è il momento di cercare le alternative a G Suite e scoprire cosa ne pensano gli utenti. Siete nel posto giusto!

Vediamo 10 piattaforme che possono sostituire Google Workspace. Scoprite le loro caratteristiche, i pro e i contro, i piani tariffari e le valutazioni medie.

Le 10 migliori alternative a Google Workspace

1. ClickUp

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è un potente software di gestione dei progetti . È una piattaforma incredibilmente personalizzabile che ottimizza il processo di gestione delle attività e dei progetti.

L'interfaccia drag-and-drop la rende intuitiva anche per gli studenti e gli utenti non tecnici. È possibile chattare con i membri del team creare documenti ricchi di funzionalità e visualizzare le scadenze e i carichi di lavoro, il tutto da un'unica postazione centrale.

ClickUp Docs consente la formattazione ricca e i comandi di comandi slash per lavorare in modo più efficiente

A differenza di altri concorrenti di Google Workspace, ClickUp dispone anche di strumenti nativi per il tracciamento dei KPI di progetto e per la gestione delle risorse umane visualizzare le gerarchie dei progetti . Gli utenti possono adattare il software alle loro esigenze specifiche, consentendo loro di costruire un sistema che si adatti al meglio ai loro flussi di lavoro.

La versione gratuita di ClickUp è un ottimo modo per i team per testare la piattaforma e vederne il potenziale. Inoltre, se il software vi convince, potete passare a uno dei piani a pagamento per ottenere funzionalità più avanzate, come ad esempio linee temporali del progetto e analisi.

Caratteristiche principali di ClickUp:

Suite completa di strumenti di collaborazione e produttività, tra cuiClickUp Docscondivisione di documenti, lavagne e chat

15 modi per visualizzare i vostriprogetti e attività (elenchi, schede,Vista calendario, diagrammi di Gantt, grafici e altro)

Attività annidate per progetti più complessi

Pianificazione intuitiva del calendario per visualizzare le tempistiche del progetto e il carico di lavoro del team

oltre 1.000 integrazioni per il vostro team, tra cui integrazioni native e Zapier

Pro:

L'esperienza di migrazione da altre piattaforme, come Google Workspace, è semplice e diretta

La funzione di automazione consente agli utenti di definire rapidamente i flussi di lavoro, risparmiando molto tempo

Accesso ai dati ovunque grazie al sistema basato sul cloud di ClickUp e alla sincronizzazione dell'account su più dispositivi

Aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento delle attività, per tenere tutti informati

Formazione gratuita per i nuovi utenti e assistenza 24 ore su 24

Contro:

Le funzioni avanzate possono risultare troppo complesse per alcuni utenti che hanno poca dimestichezza con i software di gestione dei progetti

Non tutte le 15 visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile (ancora)

Prezzi:

Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Microsoft 365 riunisce le applicazioni di Microsoft Office in un'unica piattaforma cloud. I suoi software, come Word, Excel e PowerPoint, sono familiari a molti utenti, quindi è probabile che non sia necessaria una formazione approfondita per utilizzarli se si ha già familiarità con Google Docs, Sheets e Slides.

Tuttavia, è una delle alternative a Google Workspace più costose di questo elenco, il che la rende meno ideale per le piccole imprese.

Caratteristiche principali di Microsoft 365:

Applicazioni di Microsoft Office come i moduli , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams e OneDrive

Assistenza intelligente come Analizza dati in Excel, Ricercatore in Word e Briefing email per aiutarvi a pianificare la giornata

Integrazione con migliaia di software e servizi aziendali tramite Microsoft AppSource

Pro:

Archiviazione sicura dei file a livello aziendale e protezione avanzata dalle minacce con più livelli di sicurezza

Supporta l'impegno all'interno delle organizzazioni e con i partner esterni attraverso Yammer, uno strumento di social networking aziendale

Aggiornamenti automatici regolari

Contro:

Problemi di compatibilità con i sistemi aziendali legacy e personalizzati

Più costoso rispetto alle piattaforme concorrenti

Lunghi tempi di download per gli aggiornamenti

Prezzi:

Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente

$22/mese per utente Microsoft 365 Apps for Business: $8,25/mese per utente

$8,25/mese per utente Piano Office 365 Enterprise E1: $8/mese per utente

$8/mese per utente Piano Office 365 Enterprise E3: $20/mese per utente

$20/mese per utente Piano Office 365 Enterprise E5: $35/mese per utente

$35/mese per utente Piani governativi disponibili

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

4,6/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

3. Bitrix24

Tramite Bitrix24 Bitrix24 semplifica la collaborazione e la produttività grazie agli strumenti di lavoro in team, alle funzionalità complete di gestione dei progetti e alle versatili opzioni di comunicazione. L'elevato livello di personalizzazione consente di adattarlo alle vostre esigenze specifiche: ad esempio, è possibile creare dashboard personalizzati per monitorare i KPI.

Ma Bitrix24 ha i suoi svantaggi. Se state passando da Google Workspace, potreste non trovare l'interfaccia utente di Bitrix24 intuitiva, il che induce alcuni utenti a cercare Alternative a Bitrix24 .

Caratteristiche principali di Bitrix24:

IncorporatoCRM con database dei clienti, lead funnel e automazione delle vendite

Moduli per le risorse umane, come la pianificazione dei dipendenti e i timesheet

Funzionalità di business intelligence, tra cui un cruscotto analitico e report interattivi

Ampio set di applicazioni integrate, come negozi di e-commerce, software di contabilità e funzionalità di web conference

Pro:

Non è necessario conoscere il linguaggio SQL per utilizzare gli strumenti di business intelligence

È possibile utilizzare la piattaforma offline e caricare automaticamente il proprio lavoro nel cloud una volta che si è online

L'assistenza clienti è rapida e disponibile

Contro:

Opzioni limitate per i ruoli degli utenti e le autorizzazioni di accesso

Impossibile personalizzare gli stati delle attività

Configurazione e interfaccia utente complicate

Prezzi:

Piano gratuito

Basic: $49/mese per 5 utenti

$49/mese per 5 utenti Standard: $99/mese per 50 utenti

$99/mese per 50 utenti Professional: $199/mese per 100 utenti

$199/mese per 100 utenti Enterprise: $399/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.1/5 (400+ recensioni)

4.1/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (600+ recensioni)

4. Dropbox Business

tramite Dropbox Dropbox è nato con una missione limitata: semplificare la condivisione, la sincronizzazione e l'accesso ai file da parte di più utenti. Oggi ha abbastanza funzioni da renderlo una potenziale alternativa a Google Workspace.

Più di 300.000 team aziendali e oltre la metà delle Fortune 500 utilizzano Dropbox come spazio di lavoro digitale e soluzione di archiviazione cloud. Ma anche se Dropbox è un potente per la condivisione di file e di collaborazione, non offre in modo nativo funzioni di comunicazione chiave che possano sostituire Gmail o Meet.

Caratteristiche principali di Dropbox Business:

Funzionalità avanzate di gestione dei file come versioning, backup automatici, ricerca di file, cartelle condivise, commenti e condivisione esterna

Tracciamento delle attività per fornire informazioni sulle azioni degli utenti

Coordinamento di progetti con scadenze, tabelle ed elenchi

Integrazione con strumenti di terze parti come Slack e Zoom senza dover lasciare la piattaforma

Pro:

I professionisti IT hanno a disposizione controlli di amministrazione completi, che consentono di gestire facilmente gli account utente con impostazioni granulari dei permessi

Il controllo di versione avanzato consente di ripristinare facilmente le versioni precedenti dei file in caso di errore

Non obbliga a comprimere i file

Contro:

Rallentamenti o errori occasionali durante la sincronizzazione dei file tra i dispositivi

I limiti di archiviazione possono essere restrittivi per le aziende con molti dati

A volte sembra concentrarsi più sul lancio di nuove funzionalità che sul rafforzamento delle funzionalità di base

Prezzi:

Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Piano avanzato: $24/mese per utente

$24/mese per utente Impresa: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (20.000+ recensioni)

4.4/5 (20.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (21.000+ recensioni)

5. Asana

via AsanaAsana è una piattaforma di collaborazione e gestione dei progetti basata sul cloud che aiuta i team a coordinare le attività, organizzare i progetti, monitorare i progressi e rimanere in contatto. Offre un'ampia gamma di funzionalità che aiutano i team a lavorare in modo più intelligente ed efficiente.

Sebbene Asana sia una piattaforma estremamente gestione del flusso di lavoro non ha strumenti dedicati per la creazione di documenti, presentazioni e fogli di calcolo. Se volete usare Asana come alternativa a Google Workspace, prendete tempo per studiare le sue integrazioni con le app, in modo da poter collegare tutti gli strumenti di cui avete bisogno in un'unica piattaforma.

Caratteristiche principali di Asana:

Comunicare attraverso commenti, @menzioni e notifiche personalizzabili

È possibile delegare incarichi, assegnare date di scadenza e assegnare priorità ai flussi di lavoro con funzionalità di drag-and-drop

Visualizzazione immediata delle dipendenze delle attività sotto forma di un modello di dati Work Graph® e di diagrammi di Gantt

Integrazione con altri servizi come Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive e oltre 1.000 applicazioni di terze parti

Pro:

Funzionalità di ricerca avanzate

Robusto supporto mobile e sincronizzazione in tempo reale per le app (Apple iOS e Android)

Adatto per coordinare e tracciare progetti complessi e di grandi dimensioni

Contro:

Può essere difficile da usare se non si ha dimestichezza con i software di gestione dei progetti

Mancanza di flessibilità nell'impostazione di compiti ricorrenti

L'accesso automatico alle notifiche via e-mail può ingolfare la casella di posta e nascondere le notifiche più importanti

Prezzi:

Basic: Gratuito

Gratuito Premium Plan: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Impresa: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

4,3/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

6. Posto di lavoro Zoho

via ZohoPosto di lavoro Zoho è un programma basato sul cloud suite di produttività progettata per aiutare le aziende, i team e i singoli a collaborare, comunicare e portare a termine il lavoro. Include una serie di funzioni come la creazione e l'archiviazione di documenti, la gestione delle attività, l'hosting di e-mail, le videoconferenze e il monitoraggio dei progetti.

Rispetto ad altre opzioni di questo elenco, Zoho Workplace non è un'alternativa ben nota a Google Workspace. Ciò significa che troverete meno risorse che vi insegneranno a sfruttare al meglio questa piattaforma.

Caratteristiche principali di Zoho Workplace:

Zia, un assistente AI per la scrittura e l'analisi dei dati

Uno strumento di posta elettronica ricco di funzionalità

Capacità di ricerca avanzata in tutte le app di Workplace

Pro:

Si integra perfettamente con l'ecosistema Zoho, che comprende CRM, finanza e piattaforma di marketing

Workplace Dashboard offre una visione completa delle app, senza dover passare da un browser all'altro

Numerosi design e modelli per le presentazioni, oltre alla possibilità di incorporare contenuti multimediali

Contro:

Alcuni problemi di affidabilità, come il mancato salvataggio del lavoro quando si interrompe la connessione a Internet

Non così popolare come altriapplicazioni di collaborazionequindi le risorse online per la risoluzione dei problemi e le idee sono limitate

Processo di recupero difficile per i file eliminati accidentalmente

Prezzi:

Per sempre gratuito

Standard: $3/mese per utente

$3/mese per utente Professionale: $6/mese per utente

$6/mese per utente Solo posta: $1/mese per utente

$1/mese per utente Enterprise: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,4/5 (1.000+ recensioni)

4,4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3 recensioni)

7. LibreOffice

via LibreOffice LibreOffice è una suite di produttività open-source che include strumenti per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, database e altro ancora. È compatibile con un'ampia gamma di formati di file, compresi quelli di Microsoft e G Suite, e può essere utilizzata su Windows, macOS e Linux.

"Libre" in spagnolo significa libero e LibreOffice è esattamente questo. Non ha molti vantaggi e funzionalità, ma funziona come alternativa a Google Docs, Sheets e Slides .

Caratteristiche principali di LibreOffice:

Elaborazione testi, fogli di calcolo, presentazioni, database e altro ancora

Suite per ufficio con strumenti per l'elaborazione di testi, fogli di calcolo e creazione di presentazioni

Potenti capacità di analisi dei dati

Automazione dei processi aziendali attraverso macro e script

Pro:

Funziona su qualsiasi sistema operativo

Supporta un'ampia gamma di formati di file per l'esportazione

Aggiornamenti continui di caratteristiche e funzionalità

Contro:

Non è basato su cloud, quindi i file devono essere archiviati localmente o su un server

Manca un programma di posta elettronica

Nessuna collaborazione in tempo reale per i team distribuiti

Prezzi:

Gratuito

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

8. SoloUfficio

Via OnlyOffice SoloUfficio è una suite per ufficio progettata per aiutare i team a collaborare e a portare a termine il lavoro. Può essere distribuita sia nel cloud che on-premise. È una buona alternativa a G Suite se si lavora prevalentemente con software di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni.

Se si sceglie la soluzione on-premise, è necessario acquistare (e mantenere) un server privato.

Caratteristiche principali di OnlyOffice:

Viene fornito con una suite di strumenti di collaborazione, tra cui gestione dei progetti, e-mail, calendario, CRM e comunicazioni

Funziona multipiattaforma (Linux, Mac, Windows)

Ha un'ampia gamma di modelli di documenti

Supporta estensioni che consentono di aggiungere ulteriori funzionalità

Pro:

Ha opzioni cloud e on-premises

Facile da usare e da imparare

Maggiore controllo sui dati e sulla privacy se si sceglie l'implementazione on-premises

Contro:

Incompatibilità di formattazione con i tipi di file più comuni, come i documenti di Word e i fogli di calcolo di Excel

Non è ideale per la creazione di documenti, database e presentazioni complesse

Assenza di un client di posta elettronica e di un'applicazione calendario

Prezzi:

Cloud

Gratuito

Azienda: $5/mese per utente

$5/mese per utente Impresa: Contattare per un preventivo

on-Premises

Enterprise: $2.200/server per 50 utenti

$2.200/server per 50 utenti Enterprise Plus: $3.300/server per 50 utenti

$3.300/server per 50 utenti Enterprise Premium: $4.450/server per 50 utenti

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (56 recensioni)

4.4/5 (56 recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

9. Wrike

Via WrikeWrike è una piattaforma di gestione dei progetti basata sul cloud, progettata per aiutare i team a lavorare insieme in modo più efficiente. Include una serie di funzioni come elenchi di attività, gestione delle risorse, tracciamento dei tempi e reportistica, dashboard personalizzati, flusso di lavoro automatizzato e altro ancora.

Wrike dispone anche di un'applicazione mobile che consente di accedere ai progetti in mobilità.

In contrasto con la facilità d'uso di Google Workspace e di altri strumenti di lavoro Concorrenti di Wrike se scegliete Wrike, probabilmente non sarete subito pronti a partire. Chiedete al team di Wrike di aiutarvi a creare un sistema su misura per i processi e le esigenze della vostra azienda.

Caratteristiche principali di Wrike:

Gestione dei progetti con diagrammi di Gantt e schede Kanban e visibilità dei carichi di lavoro di ciascun membro del team per una corretta gestione delle risorse

Visualizzazione di report personalizzati sullo stato del progetto con dati in tempo reale e dashboard visivamente accattivanti

Tracciamento delle tempistiche e del lavoro effettivo rispetto ai costi stimati per rimanere entro i limiti di budget

oltre 400 integrazioni pronte per l'uso

Pro:

Le richieste inviate tramite moduli possono essere trasformate automaticamente in attività

Aggiorna automaticamente le scadenze sui diagrammi di Gantt quando le tempistiche del progetto vengono modificate

I team di vendita e assistenza adottano un approccio consulenziale per aiutarvi a personalizzare Wrike in base alle vostre esigenze operative

Contro:

Richiede un po' di tempo per l'apprendimento e l'integrazione, in quanto è necessario adottare un nuovo modo di pensare l'organizzazione dei progetti aziendali

Mancanza di opzioni per configurare le notifiche via e-mail sugli aggiornamenti

Alcune recensioni affermano che l'interfaccia utente non è molto intuitiva e può essere fonte di confusione per individuare un elemento

Prezzi:

Gratuito

Team: $9,80/mese per utente

$9,80/mese per utente Azienda: $24,80/mese per utente

$24,80/mese per utente Enterprise: Contattare per un preventivo

Contattare per un preventivo Pinnacle: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,2/5 (3.000+ recensioni)

4,2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

10. Lunedì.com

via Lunedì.comLunedì.com è un sistema operativo di lavoro basato sul Web che consente di integrare le app come elementi costitutivi per costruire la suite di produttività di cui si ha bisogno. Include una serie di funzioni come task board, dashboard, condivisione di file, messaggistica e altro ancora.

Sebbene il suo approccio "a blocchi" sia innovativo e creativo, non è adatto a tutti, il che fa sì che alcuni cerchino Alternative per il lunedì . Continuate a leggere per capire se Monday è davvero l'alternativa a Google Workspace di cui avete bisogno.

Caratteristiche principali di Monday:

Tracciamento facile dei progressi e degli OKR con tabelle, timeline e grafici drag-and-drop, oltre a dashboard personalizzabili

Prodotti progettati per casi d'uso specifici: gestione del lavoro, marketing, vendite, progetti e sviluppo IT

Lavorare con file provenienti da altre piattaforme come Microsoft 365, Dropbox e Google Workspace grazie a integrazioni e ricette senza codice

Creazione di automazioni e trigger personalizzati o utilizzo dell'API di monday.com per integrare meglio i processi aziendali

Pro:

Etichette chiare e menu intuitivi che anche gli utenti meno esperti possono capire rapidamente, rendendo più veloce l'onboarding

La funzione drag-and-drop è facile da usare e semplifica la creazione di flussi di lavoro

Il contesto delle attività è più ampio, grazie agli allegati e alle chat a livello di attività

Contro:

Può essere difficile da usare come base per operazioni su larga scala, a causa della mancanza di funzioni utili per progetti di livello aziendale

Importazione ed esportazione di progetti da e verso altri strumenti di gestione dei progetti può essere talvolta difficile anche per gli utenti tecnici avanzati

Opzioni di formattazione del testo limitate

Prezzi:

Gratuito per sempre

Basic: $8/mese per utente

$8/mese per utente Standard: $10/mese per utente

$10/mese per utente Pro: $16/mese per utente

$16/mese per utente Enterprise: Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

Trova un'alternativa a Google Workspace che superi le tue aspettative

Come si può vedere, esistono diverse alternative a Google Workspace che offrono potenti funzionalità progettate per aiutare i team a collaborare e a portare a termine il lavoro.

Che siate alla ricerca di una soluzione economica o di qualcosa con funzionalità più avanzate, le opzioni descritte in questo articolo dovrebbero avere qualcosa di adatto alle vostre esigenze. Ciascuna piattaforma presenta una serie di pro e contro, quindi assicuratevi di fare qualche ricerca prima di decidere quale sia quella giusta per voi.

Con tutte queste alternative a G Suite disponibili, non è mai stato così facile trovare lo strumento di collaborazione perfetto per il vostro team!