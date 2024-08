10 Migliori software di produttività per ufficio nel 2024 (recensioni e prezzi)

Che siate titolari di una piccola azienda o manager che desiderano migliorare la produttività, avete bisogno di un software per ufficio dalla dipendenza che vi permetta di fare di più in meno tempo.

Immaginatevi una suite per ufficio su misura per voi, che migliora la collaborazione e aumenta la produttività.

Grazie a potenti funzionalità come l'elaborazione dei documenti, la compatibilità multipiattaforma e lo spazio di archiviazione, il software e le app giuste per l'ufficio favoriscono la collaborazione e migliorano l'efficienza organizzativa.

Comprendere i pro e i contro delle opzioni di software per suite per ufficio disponibili sul mercato vi aiuterà a selezionare la soluzione più adatta.

Il nostro elenco approfondisce le 10 migliori suite per la produttività che formano il vostro modo di lavorare, creare e condividere contenuti digitali e aumentare la produttività.

Cosa cercare in una suite di produttività per ufficio?

Ecco cosa cercare in una suite di produttività per ufficio.

Caratteristiche e funzionalità: Le migliori suite per la produttività di Microsoft Office offrono solide funzioni per la creazione di documenti e presentazioni, strumenti di modifica per gli utenti,gestione delle attivitàe sono compatibili con i formati di file più diffusi

Le migliori suite per la produttività di Microsoft Office offrono solide funzioni per la creazione di documenti e presentazioni, strumenti di modifica per gli utenti,gestione delle attivitàe sono compatibili con i formati di file più diffusi **Una suite per ufficio efficace consente ai team che lavorano su più progetti contemporaneamente di collaborare in tempo reale con modifiche, commenti e aggiunta di note. La suite di software per ufficio dovrebbe offrire app di comunicazione come email e messaggi per promuovere il lavoro di squadra e ottenere di più da fare insieme

Interfaccia intuitiva: I team devono dedicare più tempo a terminare il lavoro che a capire come funziona il software della suite per ufficio. Scegliete suite per ufficio con interfacce user-friendly per promuovere una rapida adozione, ridurre i tempi di formazione, aumentare la produttività e incrementare la produttivitàfocus *Capacità di integrazione: La soluzione si integra con lo stack tecnologico esistente? L'integrazione con i sistemi di backend, i sistemi operativi e le piattaforme di archiviazione cloud aiuta a semplificare la gestione dei dati

I team devono dedicare più tempo a terminare il lavoro che a capire come funziona il software della suite per ufficio. Scegliete suite per ufficio con interfacce user-friendly per promuovere una rapida adozione, ridurre i tempi di formazione, aumentare la produttività e incrementare la produttivitàfocus *Capacità di integrazione: La soluzione si integra con lo stack tecnologico esistente? L'integrazione con i sistemi di backend, i sistemi operativi e le piattaforme di archiviazione cloud aiuta a semplificare la gestione dei dati Sicurezza dei dati : Scegliete una suite di produttività con crittografia avanzata, sicurezza dei dati, controlli di accesso e condivisione sicura per proteggere i dati aziendali sensibili

: Scegliete una suite di produttività con crittografia avanzata, sicurezza dei dati, controlli di accesso e condivisione sicura per proteggere i dati aziendali sensibili Calcolabilità e compatibilità: scegliete una suite per ufficio in grado di crescere con la vostra azienda e di soddisfare esigenze in continua evoluzione. La compatibilità con più dispositivi e l'accesso tramite app per dispositivi mobili è un must per la produttività in movimento dei vostri dipendenti

I 10 migliori software per la produttività d'ufficio da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti e aumentare la produttività con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Come manager che gestisce diversi progetti e collabora con diversi team, avete bisogno della soluzione giusta per gestire tutti gli aspetti del vostro lavoro. ClickUp, basato su cloud, è la soluzione ideale per la gestione dei progetti strumento di produttività consente di personalizzare il flusso di lavoro e le attività. I modelli offerti da ClickUp aiutano il team a concentrarsi sul completamento delle attività di priorità e a garantire che nulla venga lasciato indietro.

Oltre ai modelli multipli disponibili, sono disponibili funzionalità/funzione quali ClickUp AI consente di creare un documento da zero in base alle proprie esigenze. Ordinate i documenti per trovarli rapidamente e memorizzateli nell'area di lavoro per accedervi rapidamente.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

La soluzione ClickUp vi aiuta a comprendere la sequenza delle attività che i vostri team devono completare e a mappare le interdipendenze per garantire un'esecuzione perfetta. Con una visualizzazione olistica, la gestione delle risorse per garantire la massima produttività e la minima sovrapposizione è facile.

Rendete il vostro project management semplice e facile da usare, con un'interfaccia personalizzabile e di facile utilizzo. L'ultima versione di ClickUp semplifica la condivisione dei file e la gestione dei progetti collaborazione in tempo reale connettendo tutti coloro che fanno parte dei flussi di lavoro per ricevere input dal team.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Pianificate e date priorità alle vostre attività d'ufficio con visibilità su tutti i dettagli dei progetti e su come allinearli agli obiettivi aziendali

UtilizzoDocumenti ClickUp per accedere a tutto in un unico posto collegando documenti e attività. Aggiungete widget per aggiornare i flussi di lavoro, aggiornare gli stati dei progetti, assegnare attività,condivisione di filee altro ancora

ClickUp Lavagna online è una tela perfetta per visualizzare le idee, creare flussi di lavoro del team per il brainstorming, la strategia e la mappatura, e aggiungere più contesto al lavoro collegando attività, documenti e file

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Creare elementi d'azione e attività secondarie in base al contesto delle attività e dei documenti usandoClickUp AI e iniettare la creatività nel flusso di lavoro dei contenuti

Crearemodelli di attività per le attività più comuni e aggiungere funzionalità/funzione quali modifica completa, tag per le attività e liste di controllo per le attività, in modo da non doversi preoccupare delle attività mancate

Modificate i documenti simultaneamente per facilitarela collaborazione del team e assegnare attività e commenti ai membri del team

Automatizzate il monitoraggio del team con ClickUp Obiettivi, rimanete in linea con le vostre Sequenze con obiettivi chiari e impostate i traguardi per monitorare le vittorie

Monitoraggio degli stati di avanzamento degli obiettivi con il dashboard ClickUp Obiettivi

ClickUp consente una migrazione multipiattaforma senza soluzione di continuità, ad esempio da aree di lavoro di Google, Asana, Microsoft Excel o Monday.com, e un'integrazione fluida con strumenti di comunicazione come Zoom e Slack

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per le nuove funzionalità/funzione

La versione gratis non dà accesso a funzionalità avanzate come l'analisi o la sequenza dei progetti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese/utente

$7/mese/utente Business: $12/mese/utente

$12/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Una piattaforma intuitiva all-in-one che permette di creare, condividere e collaborare in un unico luogo, rendendo più agevole il lavoro di squadra. Microsoft Office 365 è una piattaforma basata sul cloud software di gestione dell'ufficio che aiuta le piccole aziende e le grandi organizzazioni a collaborare in un unico luogo con tutte le app preferite.

La suite Microsoft Office 365 comprende Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web e Microsoft Skype for Business Online. La suite per ufficio online consente agli utenti di aumentare la produttività praticamente ovunque tramite Internet.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft 365

Possibilità di progettare qualsiasi cosa, dai bilanci, ai post sui social, ai video e altro ancora, senza alcuna esperienza di progettazione grafica

Un'interfaccia Microsoft Office unificata per creare documenti, presentazioni e fogli di lavoro

OneDrive organizza e archivia tutti i file essenziali all'interno di Office 365

Funzionalità di collaborazione per consentire al team e ai client di lavorare insieme da qualsiasi luogo e su tutti i dispositivi

Limiti di Microsoft 365

Non è possibile acquistare singoli prodotti di Office 365

La scarsa larghezza di banda può causare la lentezza della suite Office

Prezzi di Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: $6,00/utente/mese

$6,00/utente/mese Microsoft 365 Business Standard: $10,62/utente/mese

$10,62/utente/mese Microsoft 365 Business Premium: $22,00/utente/mese

$22,00/utente/mese Microsoft 365 App per il Business: $8,25/utente/mese

$8,25/utente/mese Microsoft 365 E3: $36,00/utente/mese (commitment annuale)

$36,00/utente/mese (commitment annuale) Microsoft 365 E5: $57,00/utente/mese (impegno annuale)

$57,00/utente/mese (impegno annuale) Microsoft 365 F3: $8,00/utente/mese (impegno annuale)

$8,00/utente/mese (impegno annuale) Microsoft 365 Family : $99,99/anno

: $99,99/anno Microsoft 365 Personal: $69,99/anno

Valutazioni e recensioni di Microsoft 365

G2: 4.7/5 (oltre 4900 recensioni)

4.7/5 (oltre 4900 recensioni) Capterra: 4.7/5 (13400+ recensioni)

3. Area di lavoro di Google

via Area di lavoro di Google Google Area di lavoro è una suite per ufficio online basata sul web che integra senza problemi gli obiettivi aziendali con le esigenze del team. L'ultima versione di Duet IA è una grande novità produttività che aiuta a incrementare la produttività dell'azienda con l'IA generativa.

È possibile connettersi, creare e collaborare con l'aiuto di email, chat, file e riunioni all'interno di questa alternativa a Microsoft Office. L'ultima versione di Gmail è adatta alle aziende e alle società di livello enterprise ed è dotata di un dashboard analitico e di una configurazione della sicurezza dei dati.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

La compatibilità cross-device permette ai dipendenti di collaborare dall'ufficio o da casa su più dispositivi, comprese le app mobili

L'infrastruttura cloud garantisce la sicurezza e la protezione delle informazioni, delle identità, delle app come i Documenti Google e dei dispositivi

Integrazione delle pagine condivisibili con Google Calendar per tenere tutti i documenti delle riunioni in un unico posto

14 giorni di versione di prova per sperimentare la suite di produttività di Google

Limiti dell'area di lavoro di Google

Non è compatibile con altre piattaforme di condivisione di documenti

Il software basato sul web non consente di lavorare in modalità offline

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Versione gratuita : Per 14 giorni

: Per 14 giorni Piano individuale: $9,99/mese (sconto disponibile con un commit di 1 anno)

$9,99/mese (sconto disponibile con un commit di 1 anno) Piano Business Starter : $6/mese/utente (commitment annuale)

: $6/mese/utente (commitment annuale) Business Standard : $12/mese/utente (impegno annuale)

: $12/mese/utente (impegno annuale) Business Plus : $18/mese/utente (impegno annuale)

: $18/mese/utente (impegno annuale) Azienda: Prezzo personalizzato

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (42.200+ recensioni)

4,6/5 (42.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.200 recensioni)

4. Apple iWork

Via Apple iWork Se volete creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni all'interno dell'ecosistema Apple, Apple iWork fa al caso vostro. Utilizzate gli strumenti per la produttività d'ufficio su iCloud.com per aprire, modificare ed esportare documenti con formati di file come Word, Excel e Presentation.

Le suite per ufficio dispongono di vari modelli che supportano la creazione di documenti professionali personalizzati in base alle proprie esigenze. Collaborate con i membri del vostro team grazie a funzionalità/funzione come la traccia delle modifiche, le evidenziazioni e la chat integrata.

Le migliori funzionalità/funzione di Apple iWork

Creare documenti e aggiungere immagini, grafici e altro con i modelli disponibili

Generare fogli di calcolo con grafici, tabelle, immagini, categorie intelligenti e tabelle pivot

Creare e consegnare presentazioni da soli o in team utilizzando Keynotes

Limiti di Apple iWork

Gli utenti riscontrano incoerenze di formattare quando aprono i documenti iWork in MS Office e altri software per ufficio

Problemi di compatibilità tra le diverse versioni di iOS

Prezzi di Apple iWork

Versione gratuita per tutti coloro che dispongono di un account iCloud

Valutazioni e recensioni di Apple iWork

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. WordPerfect

via WordPerfect WordPerfect è una suite software completa con diverse funzionalità/funzione, da uno strumento di elaborazione testi a uno strumento di modifica delle immagini facile da usare per aumentare la produttività.

Inoltre, Corel WordPerfect Office offre funzionalità avanzate come un dizionario Oxford integrato, un editore di eBook e diversi modelli che consentono di lavorare in modo più intelligente.

Le migliori funzionalità/funzione di WordPerfect

Suite per ufficio all-in-one con un'app per l'elaborazione dei testi (WordPerfect), un'app per i fogli di calcolo (Quattro Pro), un'app per le presentazioni, WordPerfect Lightning, e uno strumento di modifica delle immagini AfterShot

Apertura, modifica e salvataggio delle ultime versioni dei formati Microsoft Office nell'applicazione WordPerfect Office

WordPerfect Lightning permette agli utenti di raccogliere testi e immagini da fonti diverse e di riutilizzarli come documento o email

Limiti di WordPerfect

La conversazione di tabelle e altri componenti in un altro strumento, come Word, non funziona perfettamente

Rispetto a Microsoft, la rielaborazione ha bisogno di più lavoro

Prezzi di WordPerfect

Licenza unica: 249,99 dollari

Valutazioni e recensioni di WordPerfect

G2: 4.1/5 (73 recensioni)

4.1/5 (73 recensioni) Capterra: 4.4/5 (190 recensioni)

6. LibreOffice

via LibreOffice Se siete alla ricerca di uno strumento di produttività per l'ufficio accessibile ma quasi completo ed economico, LibreOffice, un figlio della Document Foundation, viene in vostro soccorso.

LibreOffice, una suite per ufficio open-source, è il successore di OpenOffice. Questo software gratuito per la produttività d'ufficio rende il vostro lavoro eccellente, indipendentemente dal formato e dallo scopo del documento, dalla tesi di laurea, alla relazione finanziaria, alle presentazioni e ai disegni tecnici.

Le migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice

Strumento di produttività per l'ufficio gratuito con un elaboratore di testi, un editor di fogli di calcolo e un software di presentazione disponibile in 110 lingue

Offre compatibilità con diversi formati di documenti, tra cui Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) e Publisher

Possibilità di ampliare le funzioni e automatizzare le attività con le estensioni del LibreOffice Extension Center e con modelli pronti all'uso

Limiti di LibreOffice

Mancano le opzioni di condivisione, salvataggio, automazione e integrazione online con altri software

Interfaccia obsoleta rispetto ad altre suite per la produttività

Prezzi di LibreOffice

Free Forever

Valutazioni e recensioni di LibreOffice

G2: 4.3/5 (257 recensioni)

4.3/5 (257 recensioni) Capterra: 4.3/5 (2151 recensioni)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Abbiamo una soluzione se il vostro CFO ha richiesto una riduzione del budget ma ha comunque bisogno di una suite per ufficio open-source.

Apache OpenOffice è una suite di produttività open-source gratuita che aiuta le organizzazioni a preparare più rapidamente Excel, presentazioni, grafica e gestione dei dati.

Le migliori funzionalità di Apache OpenOffice

È disponibile in più lingue ed è compatibile con tutti i computer standard

I dati sono archiviati in un formato standard internazionale aperto, in grado di leggere e scrivere file creati con altre suite di software per ufficio standard

Apache OpenOffice Base consente di creare e modificare tabelle, moduli e reportistica all'interno del software della suite

Limiti di Apache OpenOffice

L'interfaccia utente è noiosa e antiquata

Alcuni formati delle app di MS Office non sono compatibili con Oneoffice

Prezzi di Apache OpenOffice

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Apache OpenOffice

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (480+ recensioni)

8. Posto di lavoro Zoho

via Posto di lavoro Zoho I vostri team si destreggiano tra più app e lavorano in modo frammentario?

Le aziende possono eliminare il lavoro sporco con una dashboard unificata che integra le app e le fonti aziendali in un unico posto con Zoho Workplace, una suite integrata di app e strumenti per la produttività .

Zoho Workplace offre un servizio di email, uno strumento di gestione dei file e una suite per l'ufficio e la collaborazione. Il software della suite di produttività offre una collaborazione in stile social media per la casella di posta elettronica. Nei Teams di Zoho Mail è possibile pubblicare le proprie idee, condurre sessioni di brainstorming con il team e pianificare elementi d'azione simultaneamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Workplace

La dashboard personalizzabile permette di cambiare i temi e di scegliere la lingua preferita

Con le app mobili di Workplace è possibile connettersi e collaborare con il team da qualsiasi luogo

Connect è una soluzione di intranet sociale per le collaborazioni a livello aziendale

Create e consegnate presentazioni professionali al vostro pubblico a livello globale con Zoho Show, scegliendo tra diversi modelli e opzioni di animazione avanzate

Limiti di Zoho Workplace

Curva di apprendimento ripida per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Zoho Workplace

Problemi di integrazione con app diverse da Zoho

Prezzi di Zoho Workplace

Standard : $3/mese/utente

: $3/mese/utente Professionale : $6/mese/utente

: $6/mese/utente Solo posta : $1/mese/utente

: $1/mese/utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoho Workplace

G2: 4.4/5 (2300+ recensioni)

4.4/5 (2300+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Ufficio SoftMaker

via Ufficio SoftMaker SoftMaker Office è un programma di Alternativa all'area di lavoro di Google con traduzione automatica, unione di PDF, firma digitale e confronto di documenti per smartphone e tablet.

Questa suite di produttività conforme al GDPR è compatibile con Microsoft Office e consente di modificare i documenti nell'ecosistema Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di SoftMaker Office

Include la traduzione automatica, l'unione dei PDF, la firma digitale e il confronto dei documenti

Font OpenType e TrueType di qualità superiore per sistemi Windows, Mac e Linux

Conforme al GDPR e disponibile su app mobili per iOS e Android

Limiti di SoftMaker Office

Non si sincronizza facilmente con lo spazio di archiviazione cloud

Gli utenti lamentano la lentezza e la mancanza di aggiornamenti

Prezzi di SoftMaker Office

Professional 2024 : $129.95

: $129.95 Standard 2024: $99.95

SoftMaker Office valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. SoloUfficio

via SoloUfficio Supponiamo che siate il responsabile del reparto IT di un istituto scolastico che vuole integrare una suite per ufficio con il suo ambiente cloud per archiviare in sicurezza i documenti nel cloud. State cercando un'alternativa a MS Office con hosting on-premise e OnlyOffice è la soluzione ideale.

La suite di produttività di OnlyOffice consente a insegnanti e studenti di semplificare il lavoro sui loro progetti, collaborare online, creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni e facilitare il processo di insegnamento e apprendimento.

Le migliori funzionalità/funzione di OnlyOffice

Un pannello di controllo intuitivo per gestire l'area di lavoro digitale e personalizzarla con schemi di colori integrati, sostituire loghi, titoli e collegamenti e cambiare il tema dell'interfaccia

Le stanze di collaborazione consentono di co-autorizzare i documenti, di monitorare le modifiche e di comunicare in tempo reale grazie alla chat integrata e alle videochiamate e audio

Utilizzate l'area di lavoro perdocumentazione di progetto, criptarecollaborazione sui documenti per la sicurezza dell'azienda e analizzare la produttività del team con i grafici Gantt

Limiti di OnlyOffice

Non è facile personalizzare il frontend

Non fa la sincronizzazione automatica con Google Drive

Prezzi di OnlyOffice

Azienda : $2.200/server per 50 utenti

: $2.200/server per 50 utenti Enterprise Plus: $3.300/server per 50 utenti

$3.300/server per 50 utenti Enterprise Premium: $4.450/server per 50 utenti

OnlyOffice valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (63 recensioni)

4.4/5 (63 recensioni) Capterra: 4.5/5 (324 recensioni)

Siete pronti a rivoluzionare la produttività della vostra organizzazione?

La scelta di una suite software per ufficio è la bussola che vi guida verso una collaborazione semplificata, un'elaborazione efficiente dei documenti e una maggiore efficienza organizzativa. Scegliete una suite per la produttività coerente con il flusso di lavoro della vostra organizzazione, in grado di fornire ai team un ambiente sicuro, produttivo e senza interruzioni per raggiungere gli obiettivi prefissati.

ClickUp è una delle migliori suite per ufficio disponibili per aziende, organizzazioni, istituti scolastici e chiunque voglia creare e condividere contenuti digitali. Gestione del flusso di lavoro suddivide progetti complessi in attività gestibili e consente di assegnare responsabilità, monitorare lo stato di avanzamento e automatizzare i passaggi del flusso di lavoro manuale.

ClickUp è un'applicazione automazioni si integra con altri software per ufficio per garantire un flusso di informazioni fluido tra i diversi software e dipartimenti. La sicurezza di livello enterprise la rende la suite per ufficio online preferita anche da aziende come gli istituti scolastici.

Funzionalità/funzione avanzate come i modelli di fogli di calcolo, gli strumenti di collaborazione tra team, la migrazione multipiattaforma e la possibilità di integrarsi con altre app di comunicazione fanno di ClickUp la soluzione perfetta per i professionisti impegnati che desiderano creare e condividere contenuti digitali con i propri client e team.

Prova ClickUp produttività d'ufficio oggi.