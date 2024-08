Abbiamo testato le migliori alternative e concorrenti di Wrike nel 2024

Quando si è alla ricerca di un'alternativa robusta e user-friendly a una soluzione ampiamente riconosciuta come Wrike, può sembrare di doversi accontentare di meno. Che siate spinti a trovare un'alternativa a causa di vincoli di budget, necessità di funzionalità/funzione specifiche o preferenza per un'esperienza utente diversa, trovare lo strumento giusto che soddisfi tutte le vostre esigenze di project management è una decisione importante che potrebbe influenzare l'intera azienda.

In qualità di editor e avendo lavorato con una moltitudine di configurazioni di project management tra i miei client, so che ogni strumento ha un approccio unico alle funzionalità/funzioni tradizionali, al potenziale di collaborazione ottimizzato e agli svantaggi di un project management inefficiente. In questo blog, analizzeremo i 15 migliori strumenti alternativi e concorrenti di Wrike nel 2024.

Ognuna di queste alternative offre funzionalità/funzioni e vantaggi unici, che rendono più agguerrita la concorrenza di Wrike. Imparerete tutto su di loro, in modo da poter prendere una decisione ben informata per le esigenze di project management del vostro team. Cerchiamo quindi di trovare per il vostro team la migliore piattaforma di produttività per il vostro flusso di lavoro!

15 Migliori alternative a Wrike nel 2024

1. ClickUp - Il miglior software all-in-one per il project management

Collaborate con il vostro team e raggiungete più velocemente i vostri obiettivi con il software di project management all-in-one di ClickUp

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente a ogni team di gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori in un unico strumento. Sia che siate alle prime armi con le app di project management o che siate dei veri e propri utenti, la personalizzazione di ClickUp può adattarsi a team di qualsiasi dimensione, remoti o in ufficio, per la migliore produttività della vostra vita.

I membri del team di progetto non sono costretti a lavorare in un certo modo. Al contrario, vi permette di reagire naturalmente al lavoro da svolgere e vi offre funzionalità/funzione utili lungo il percorso. I project manager non sono bloccati in un sistema fisso. Al contrario, è possibile adattarlo al proprio team. È possibile impostare ClickUp anche per gestire gli Sprint, Mischia e altro ancora Project management agile metodologie.

Tra le nuove funzionalità/funzione di ClickUp vi sono ClickUp Brain è un innovativo strumento di IA che utilizza l'intelligenza artificiale per migliorare le attività di project management. Con ClickUp Brain, i team possono automatizzare i processi di routine, ricevere suggerimenti intelligenti per la definizione delle priorità delle attività e utilizzare la tecnologia di gestione dei progetti assistente di scrittura per riepilogare/riassumere note, fare brainstorming, creare elementi di azione e altro ancora. ClickUp Brain snellisce i flussi di lavoro, riduce al minimo gli errori umani e libera il tempo dei team per concentrarsi sulle attività creative e strategiche che richiedono l'ingegno umano.

Automazione dei flussi di lavoro e scalabilità dell'azienda SaaS con ClickUp AI

Le visualizzazioni più diffuse per il project management semplice o complesso includono:

Vista Elenco: Capire a colpo d'occhio dove si trova tutto il lavoro organizzando le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento

Vista Bacheca ClickUp: visualizza il lavoro svolto con un filtro e un raggruppamento : Raggruppa le Bacheche per stato, assegnatario, priorità e altro ancora identificare i colli di bottiglia e mantenere i progetti in movimento * Vista Gantt di ClickUp: Ottiene una panoramica di alto livello delle priorità,dipendenzee delle attività per tenere il passo con i cambiamenti del progetto

Vista Carico di lavoro: Impostazione e tracciamento delle capacità di carico di lavoro per il team, per vedere facilmente chi è sotto o sopra la capacità

Profili di ClickUp

ClickUp contro

Alcuni utenti potrebbero trovare le funzionalità/funzioni e le opzioni di personalizzazione di ClickUp eccessive, il che comporta una curva di apprendimento più ripida per i nuovi membri del team.

Le funzioni dell'app mobile a volte non sono all'altezza della versione desktop.

Prezzi ClickUp *Piano Free Forever (migliore per uso personale)

Piano Unlimited (migliore per piccoli team ($7/membro al mese))

(migliore per piccoli team ($7/membro al mese)) Piano Business (migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese)

(migliore per i team di medie dimensioni ($12/membro al mese) ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra Enterprise, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Per favore contattare il reparto commerciale quando siete pronti.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ recensioni)

pronti a provare ClickUp? Importare un file CSV da Wrike per iniziare

2. Asana - Il migliore per la gestione del lavoro

via Asana È la resa dei conti definitiva: Wrike contro Asana!

Se state cercando di trovare le migliori alternative a Wrike e di allontanarvi dalle sue complicazioni, Asana è uno strumento di project management ragionevole. È facile da navigare e ha un design sorprendente con funzionalità di project management semplici e facili da usare.

Tuttavia, si tratta di un downgrade rispetto a Wrike e Asana non ha tante funzionalità utili o avanzate per il project management. Entrambi hanno opzioni personalizzate per il flusso di lavoro e le attività, il che è utile se un progetto ha bisogno di una piccola modifica nel caso in cui esca dalla norma.

Uno dei punti chiave di Wrike rispetto ad Asana è il flusso di attività. Questa funzionalità/funzione consente di vedere gli aggiornamenti e le notifiche di tutti i progetti, in modo da poter intervenire immediatamente se necessario.

Sia Asana che Wrike offrono un'interessante reportistica dashboard per aiutarvi a vedere rapidamente lo stato dei progetti, gli aggiornamenti e la gestione del carico di lavoro.

Con Asana, però, si incontrano problemi simili a quelli di Wrike. In particolare, è difficile coinvolgere l'intera organizzazione. Asana è una delle migliori alternative a Wrike, ma non offre ancora molte visualizzazioni diverse o i personalizzazioni di cui potreste aver bisogno, e spesso non funziona.

bonus: Asana vs. Monday !**_

Professionisti Asana

Gestione delle attività

Attività ricorrenti

Campi personalizzati

Date di inizio

App mobile

Modelli

I contro di Asana

Non è ideale per progetti complessi con più flussi di lavoro

Nessuna funzionalità/funzione per assegnatari multipli

Prezzi di Asana

Personal (gratis): messaggi, progetti e attività illimitati

Starter ($13,49/utente al mese): moduli, attività cardine e Sequenza

Avanzato ($30,49/utente al mese): carico di lavoro, approvazione e portfolio

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

scopri come ClickUp si confronta con Asana e altro ancora Alternative ad Asana .

stai usando Asana ora? Importa i tuoi dati per passare a ClickUp oggi stesso !

3. Monday - Il migliore per la visualizzazione delle sequenze temporali dei progetti

via MondayMonday ha un'ottima vista dettagliata, cosa in cui Wrike non è molto bravo. Il suo stile a griglia lo rende un sistema di project management attraente. Inoltre, non è difficile da usare. L'interfaccia utente permette di riorganizzare le cose nel modo preferito da ogni persona.

La sua timeline visiva fornisce anche una rapida istantanea di ciò che i membri del team stanno lavorando. I project manager possono usarla per valutare i carichi di lavoro, le risorse e il tempo.

Il problema è questo: Monday.com offre solo panoramiche di alto livello. Come una delle popolari alternative a Wrike, Monday non ha attività e nemmeno progetti. Diventa un altro strumento di project management da aggiungere all'elenco delle cose da fare e al flusso di lavoro esistente.

E poi, perché chiamarsi Monday?

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/18653/perche-il-lunedi-fa-schifo/ A nessuno piace il lunedì /%href/

.

hai dei ripensamenti? Date un'occhiata alla nostra guida completa**_ Recensione di Monday

Professionisti del lunedì

Campi personalizzati e stati

Codici colore

Vista Bacheca

Grafici Gantt

App mobile

I contro di Monday

Le funzionalità/funzioni non sono approfondite rispetto ad altre alternative di Asana presenti in questo elenco

Le dashboard sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzo Monday

Individuale (gratis): bacheche illimitate, oltre 200 modelli e 500MB di spazio di archiviazione

Basic ($9/utente al mese): moduli condivisibili, sezione aggiornamenti e spazio di archiviazione di 5 GB

Standard (12 dollari/utente al mese): Integrazione con Zoom, visualizzazione Kanban e spazio di archiviazione di 20 GB

Pro ($19/utente al mese): bacheche private, visualizzazione dei grafici e spazio di archiviazione da 100 GB

Azienda: Contatti commerciali

valutazioni dei clienti di #### Monday

G2: 4,6/5 (oltre 3.290 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 2.540 recensioni)

vedi come.. ClickUp si confronta con Monday come una delle migliori alternative a Wrike

ti piace ClickUp e vuoi passare da Monday? Importa i tuoi dati da Monday oggi .

4. Toggl - Il migliore per il monitoraggio del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/toggl.png

/$$$img/

via Attivare/disattivare Toggl Toggl è un software di project management e talvolta una delle alternative sconosciute a Wrike. È composto da tre diverse soluzioni: Toggl Track, Toggl Plan e Toggl Hire. Le roadmap visive di Toggl Plan integrano il change management quando la gestione di più progetti in fogli di calcolo introduce più lavoro che supporto.

Rispetto a Wrike, Toggl offre una flessibilità limitata nella reportistica, non supporta il blocco dei siti web e richiede l'acquisto di piani separati per il monitoraggio del tempo, il project management e l'assunzione.

I pro di Toggl

Semplificare la comunicazione con i commenti e la condivisione delle sequenze dei progetti

Automazioni di attività ripetitive con attività ricorrenti

I contro di Toggl

L'esportazione dei dati del progetto per utilizzarli con altri strumenti è una funzionalità/funzione premium a pagamento (trovate le soluzioni di esportazione conAlternative di Toggl)

Gli utenti ospiti dell'area di lavoro (stakeholder esterni o compagni di squadra) sono funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di attivare/disattivare Toggl

Teams ($8/mese per utente): Sequenza illimitata di carichi di lavoro, gestione visiva del carico di lavoro e piani Unlimited

Business (13,35 dollari/mese per utente): invito di utenti ospiti dell'area di lavoro, esportazione dei dati del progetto e supporto a priorità

Valutazioni dei clienti Toggl

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

5. Flow - Il migliore per la gestione delle attività

via Flusso Flow si pubblicizza come un semplice strumento di strumento di gestione delle attività ed è esattamente questo. Le attività sono organizzate in modo facile da seguire, consentendo agli utenti di aggiornare rapidamente il punto in cui si trovano.

Anche la reportistica sullo stato di avanzamento delle attività e dei progetti è un vantaggio. Permette di sapere a che punto è un'attività prima di essere completata e come ogni membro del team vi contribuisce.

Il problema è che i progetti non sono collegati ad aree di lavoro più ampie, il che potrebbe creare confusione. Per questo motivo, non ha senso che l'intera organizzazione utilizzi solo un certo sottoinsieme.

Inoltre, a questo prezzo non si ottengono molte funzionalità di project management.

Certo, nel nostro elenco di alternative a Wrike è meno costoso e più accessibile, ma cosa si ottiene davvero?

Un semplice software di gestione delle attività non è in grado di risolvere molti problemi che soluzioni di project management come ClickUp possono offrire gratuitamente!

Profili di flusso

Gestione delle risorse

Monitoraggio del tempo

App per dispositivi mobili

Vista Bacheca

Vista Elenco

Flusso contro

Manca un orchestratore centralizzato che aiuti nella distribuzione e nel monitoraggio centralizzati

Prezzi del flusso

Base ($6/utente al mese): 25 utenti, attività e progetti illimitati

Plus ($8/utente al mese): attività ricorrenti, ricerca e spazio di archiviazione da 250 GB

Pro ($10/utente al mese): Teams privati, commenti ricchi e spazio di archiviazione illimitato

valutazioni dei clienti su #### Flow

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

visualizza come ClickUp si confronta con Flusso come alternativa a Wrike. Importazione dei dati del flusso in ClickUp tramite un file CSV !**_

6. Jira - Il migliore per i team di software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/jira-1400x861.png

/$$$img/

via Jira Non fraintendetemi, Jira è uno strumento molto potente per il project management. Dispone di numerose funzioni, tra cui il monitoraggio dei problemi, il bug tracking e altro ancora, che possono funzionare per i team di project management Agile.

La funzione di ricerca è incredibile, se si sa come usarla. E questa è la chiave di Jira come una delle migliori alternative a Wrike: è necessario consultare spesso i documenti di aiuto. Jira è stato creato per i team di sviluppo del software ma abbraccia un design e una metodologia della vecchia scuola. Pertanto, non funziona bene con team interfunzionali per la gestione di progetti complessi.

È ottimo per i team di sviluppo e IT che devono sistemare molte cose, ma di certo non funziona per tutti. Se si cerca di farlo lavorare per tutti, nessuno vorrà usarlo. Sarà sicuramente difficile passare da Wrike a Jira, un'altra esperienza frustrante.

cercate delle alternative? Date un'occhiata al sito le migliori alternative a Jira .**_

Professionisti di Jira

Stati personalizzati

Modifica dei commenti

Monitoraggio dei bug

Modelli

I contro di Jira

L'interfaccia utente complicata e la migrazione rendono la gestione delle attività onerosa

Impostazione dei prodotti non intuitiva per i nuovi utenti

Prezzi di Jira

Free: 10 utenti, reportistica Agile e automazione

Standard ($8,15/utente al mese): autorizzazioni avanzate, integrazioni e spazio di archiviazione da 250 GB

Premium ($16/utente al mese): ruoli nei progetti, visione da parte dell'amministratore e spazio di archiviazione illimitato

Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (oltre 4.440 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (11.180+ recensioni)

vedi come ClickUp a confronto con Jira come alternativa a Wrike.

utilizzi Jira ora? Importare invece in ClickUp !

7. Smartsheet - Il migliore per il project management su foglio elettronico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/smartsheet-1.png

/$$$img/

via Smartsheet Smartsheet è uno strumento di project management che consente di gestire, monitorare e pianificare più progetti. La visualizzazione schede è una delle quattro visualizzazioni che facilita l'organizzazione delle attività grazie alle schede trascinabili. Quando è abilitata, il foglio si trasforma in un'immagine di Bacheca Kanban in base ai valori dell'elenco a discesa, dell'elenco dei contatti o delle colonne dei simboli. Per ulteriori informazioni, consultate il nostro Guida alla gestione dei progetti di Smartsheet !

Pro di Smartsheet

Le schede possono essere riorganizzate per migliorare le priorità all'interno della stessa colonna della lavagna Kanban

Il branding personalizzato può essere applicato all'intero account

Contro di Smartsheet

Non è disponibile un piano Free (verificareAlternative a Smartsheet con piani gratuiti)

Non adatto alle piccole agenzie

Prezzi di Smartsheet

Pro ($7/mese per utente): visualizzazione del calendario, dipendenze e moduli

Business ($25/mese per utente): automazione illimitata, costruttore di documenti e correzioni di bozze

Enterprise (contattare Smartsheet per i prezzi): Single Sign-On/SAML, spazio di archiviazione degli allegati illimitato e approfondimenti sul lavoro

Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 7.220 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.250 recensioni)

Confronto Smartsheet Vs Asana !

8. Trello - Il migliore per le tavole Kanban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png

/$$$img/

via TrelloTrello eccelle per l'avvio di progetti personali e per la creazione di un rapido elenco di cose da fare. Ma c'è un lato negativo nella sua natura scarna: da solo non può fare molto. A causa della sua integrazione, è necessario sovrapporre strumenti su strumenti per riuscire a terminare progetti complessi.

E a meno che non si tratti di una torta, molti strati non sono divertenti. 🎂

Non fraintendeteci. Siamo tutti a favore del personalizzato e delle integrazioni. Tuttavia, Trello rende quasi impossibile Da fare senza aggiungere un'altra integrazione.

Inoltre, se avete un'azienda grande e/o team in crescita trello in un batter d'occhio.

Trello non funziona bene con un carico di lavoro elevato, saltando da un progetto all'altro o con un portfolio che richiede più progetti. È difficile sapere ciò che è per voi e ciò che è assegnato al team e comunicare con le parti interessate al progetto .

Non sei sicuro di Trello? Date un'occhiata a questi Alternative a Trello .

Professionisti di Trello

Elaborazione del linguaggio naturale

Capacità di drag-and-drop

Gestione delle attività

Collaborazione

Promemoria

I contro di Trello

Pianificare date di scadenza e scadenze è praticamente impossibile

Sequenza dei progetti difficile da realizzare

Prezzi di Trello

Free: schede illimitate, registro attività e membri

Standard (5$/utente al mese): schede illimitate, campi personalizzati, ricerche salvate

Premium ($10/utente al mese): Sequenza, calendario e visualizzazione dashboard

Enterprise ($17,50/utente al mese): aree di lavoro illimitate, autorizzazioni a livello di organizzazione, SSO gratis

Valutazioni dei clienti su Trello

G2: 4,5/5 (20.410+ recensioni)

Capterra: 4,4/5 (12.390+ recensioni)

impara come**_ ClickUp a confronto con Trello come alternativa a Wrike

usando Trello? Importazione in ClickUp ora !

9. GanttPro - Il migliore per i grafici Gantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ganttpro.png

/$$$img/

via GanttPro Se siete innamorati dei grafici di Gantt per il project management, amerete GanttPro. Vi basteranno pochi minuti per diventare utenti esperti, perché è così semplice da capire.

Voi pianificate i progetti e GanttPro li inserisce automaticamente nella vostra sequenza temporale. La funzionalità di trascinamento della sequenza temporale è un'altra caratteristica straordinaria che consente di riprogrammare rapidamente il flusso di lavoro in caso di sovrapposizione di troppe attività.

È inoltre possibile assegnare priorità alle attività, rientrare e uscire, impostare dipendenze e durate e monitorare il progetto lo stato del progetto sul grafico Gantt .

GanttPro è una delle migliori alternative a Wrike, soprattutto per coloro che preferiscono utilizzare Software per grafici di Gantt .

Profili GanttPro

Pianificazione

Grafici di Gantt

Visualizzazione del calendario

Gantt pro e contro

Non adatto ai team che non vogliono lavorare esclusivamente con i grafici di Gantt per la maggior parte dei progetti

Piani a pagamento costosi

Prezzi di GanttPro

Basic ($9,99/utente al mese): monitoraggio dei costi, gestione del carico di lavoro e collaborazione con il team

Pro ($15,99/utente al mese): gestione delle attività, delle risorse e della collaborazione con i teamgestione del tempo* Business ($24,99/utente al mese): monitoraggio del tempo, gestione del carico di lavoro, pianificazione del budget

Azienda: Contatti commerciali

Valutazioni dei clienti di GanttPro

G2: 4.8/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (oltre 300 recensioni) Importare da GanttPro e iniziare a usare ClickUp !

10. Basecamp - Ideale per i team di piccole dimensioni

via Basecamp Se volete evitare le cartelle di Wrike, Basecamp potrebbe essere una buona opzione di project management per gestire i progetti.

Purtroppo, Wrike ha un vero e proprio grafico Gantt, mentre Basecamp lo integra in un calendario con date di scadenza. Wrike ha anche un flusso di attività per ricevere notifiche e aggiornamenti, mentre Basecamp opta per un modello di forum.

Tuttavia, sia Basecamp che Wrike sono in ritardo come solidi strumenti di project management in due aree chiave: design e usabilità.

Basecamp è semplicissimo da usare, non c'è dubbio. Ma hanno scelto di mantenere un'interfaccia senza fronzoli che non consente molta creatività o collaborazione. Il design di Wrike è altrettanto obsoleto, con troppi elementi che affollano lo schermo.

basecamp non fa per voi? Date un'occhiata a queste soluzioni* Alternative a Basecamp _.**_

Prodotti di Basecamp

Chattare in gruppo in tempo reale

Semplice da usare

Modelli

I contro di Basecamp

Non è adatto alle piccole agenzie con più progetti in corso contemporaneamente

Piano Free al limite

Prezzi Basecamp

Basecamp: ($$$a/utente al mese) mese per mese a pagamento

Basecamp Pro Unlimited ($299/mese): utenti illimitati, progetti e 500GB di spazio di archiviazione

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2: 4,1/5 (4.940+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (13.350+ recensioni)

vedi come ClickUp a confronto con Basecamp come alternativa a Wrike Importare le attività di Basecamp in ClickUp utilizzando un file CSV !

11. Scoro - Ideale per team di medie dimensioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/scoro.png

/$$$img/

via Scoro Scoro è un software di gestione del lavoro per le piccole e medie imprese che desiderano gestire le attività che generano profitti per semplificare la fatturazione ai client. Questa alternativa a Wrike consente ai team di passare da un modo di lavorare reattivo a uno proattivo.

scopri perché ClickUp è la soluzione migliore di Scoro !**_

Pro di Scoro

TrascinamentoPianificatore digitale e Bacheca delle attività Kanban

Monitoraggio di preventivi e pipeline

Scoro contro

Le funzionalità/funzione personalizzate mancano di capacità avanzate

Non adatto ai team agili

Prezzi di Scoro

Essential (26$/mese per utente): progetti, calendari e dashboard

Standard ($37/mese per utente): strumento di monitoraggio del tempo, modelli di progetto e attività ricorrenti

Pro ($63/mese per utente): tracciamento del tempo fatturabile, matrice delle attività e blocco del timesheet

Ultimate (informarsi presso Scoro per i prezzi): Single Sign-On, campi personalizzati illimitati e portale clienti

Valutazioni dei clienti di Scoro

G2: 4,5/5 (260+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (170+ recensioni)

12. LiquidPlanner - Il migliore per la gestione del portfolio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/liquidplanner.png

/$$$img/

via LiquidPlannerLiquidPlanner è un'app per il project management che offre funzionalità/funzione quali la programmazione automatica delle attività, la definizione delle priorità, il monitoraggio del tempo stimato e altro ancora. Una funzionalità/funzione chiave di LiquidPlanner che i project manager troveranno utile è la programmazione predittiva. Vengono eseguite simulazioni multiple su tutti i progetti per creare previsioni realistiche e accurate.

Rispetto a Wrike, LiquidPlanner manca di strumenti di collaborazione visiva come le mappe mentali per i team che conducono sessioni di brainstorming creativo.

Professionisti di LiquidPlanner

Offre un sistema automaticolivellamento delle risorse per eliminare il sovraccarico e migliorare l'utilizzo delle risorse

Approfondimenti intelligenti per supportare le decisioni chiave lungo tutto il ciclo di vita del programma

Stima intelligente per completare la mitigazione del rischio

I vantaggi di LiquidPlanner

Non è adatto alle piccole agenzie con più progetti in corso contemporaneamente

Piano Free al limite

Prezzi di LiquidPlanner

Essentials ($15/mese per utente): pianificazione predittiva, stima degli intervalli e monitoraggio integrato del tempo

Professional ($28/mese per utente): importazione di attività, revisione ed esportazione dei timesheet e dashboard personalizzate per l'area di lavoro

Ultimate ($42/mese per utente): gruppi di membri, aree di lavoro illimitate e progetti illimitati

Valutazioni dei clienti di LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 600 recensioni)

13. Podio - Migliore per flussi di lavoro personalizzati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/podio.png

/$$$img/

via Podio Podio è una delle tante alternative gratuite a Wrike che offre una maggiore personalizzazione rispetto a quella che Wrike può offrire nello stesso formato strutturato.

Questo sistema di project management non è all'avanguardia o troppo innovativo, ma è uno strumento affidabile che aiuta a terminare il lavoro e migliora la collaborazione del team.

È possibile personalizzare gli stati, l'accesso degli amministratori e la struttura dei progetti in modo più flessibile rispetto a molti altri software di project management.

Citrix Systems possiede Podio, che è un'ottima soluzione se si utilizzano già molti programmi Citrix per il cloud, la VPN o la virtualizzazione desktop.

Tuttavia, a causa di questo background, Podio non è così intuitivo da usare, nonostante sia stato paragonato all'interfaccia di Facebook. Può essere necessario un po' di aiuto per i project manager per capire, oltre a chiedersi come utilizzare alcune funzionalità/funzione.

Profili di Podio

Gestione delle attività

Monitoraggio del tempo

Versione Free

Vista Bacheca

Vista Elenco

Podio contro

Piano Free al limite

I dashboard commerciali sono una funzionalità premium a pagamento

Prezzi Podio

Free: gestione delle attività e aree di lavoro

Basic ($7,20/utente al mese): utenti esterni ed elementi illimitati

Plus ($11,20/utente al mese): flussi di lavoro automatizzati e gestione degli utenti

Premium (19,20 dollari/utente al mese): sincronizzazione dei contatti e reportistica visiva

Valutazioni dei clienti di Podio

G2: 4.1/5 (370+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (280+ recensioni)

guarda come* ClickUp rispetto a Podio come alternativa a Wrike! Importare i dati di Podio in ClickUp _.**_

14. Paymo - Ideale per utenti singoli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/paymo.png

/$$$img/

via Paymo Paymo è una piattaforma intuitiva e gratuita di project management per utenti singoli e gestori del team che si occupano della gestione delle risorse. Offre anche schede Kanban e monitoraggio del tempo che consente ai freelance di tenere facilmente traccia del tempo impiegato per ogni client.

Rispetto a Wrike e ad altri concorrenti presenti in questo elenco, Paymo non è adatto a team agili interfunzionali che gestiscono regolarmente progetti complessi.

Professionisti paymo

Flussi di lavoro personalizzati con Bacheca Kanban

Assegnatari multipli alla stessa attività

Modelli di attività

Contro Paymo

I grafici di Gantt sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Piano Free al limite

Prezzi Paymo

Free: visualizzazioni delle attività, monitoraggio nativo del tempo, progetti

Starter ($9,90/utente al mese): client illimitati, fatture illimitate e integrazioni

Small Office ($15,90/utente al mese): attività illimitate, voci di orario illimitate e attività ricorrenti

Business (23,90 dollari/utente al mese): Grafici di Gantt, supporto a priorità e assistenza remota online

Valutazioni dei clienti di Paymo

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

15. Planview Clarizen - Il migliore per il project management di livello aziendale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Planview Clarizen L'ultimo di questo elenco è Planview Clarizen. È un'altra grande applicazione di project management che offre portfolio di progetti, gestione delle attività e collaborazione.

Ha anche la capacità di automatizzare i flussi di lavoro processi aziendali e avvisi è un notevole risparmio di tempo.

L'unico problema è che si tratta di uno strumento di livello aziendale.

Questa è un'ottima notizia per i team di grandi dimensioni che dispongono del budget necessario.

Ma per quanto riguarda i piccoli team, dovete cercare altrove per il project management. il piano tariffario di Planview Clarizen (che non viene condiviso sul sito web) potrebbe essere troppo costoso per voi.

Profili di Planview Clarizen

Integrazione con SAP per la fatturazione

Gestione delle risorse

Budgeting dei costi del progetto

Collaborazione sociale

Bacheca Kanban

Bot per Slack

Tabelle orarie

Planview Clarizen contro

Funzionalità mobile al limite

Difficile da usare su più dispositivi

Prezzi di Planview Clarizen

Piano Enterprise (prezzo su richiesta): collaborazione sociale, personalizzazione e analisi

Piano Unlimited (prezzo su richiesta): progetti, programmi e spazio di archiviazione illimitati

Planview Clarizen valutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (160+ recensioni)

vedi come ClickUp a confronto con Clarizen come alternativa a Wrike Importazione dei dati Clarizen in ClickUp oggi stesso !**_

Cosa cercare negli strumenti di project management come Wrike?

Non sapete ancora quale alternativa a Wrike scegliere?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave da tenere in considerazione per scegliere la giusta alternativa a Wrike:

**Una buona alternativa a Wrike dovrebbe essere progettata pensando agli utenti e dovrebbe essere facile da usare fin dall'inizio. Cercate piattaforme che offrano istruzioni di passaggio su come iniziare e personalizzare i profili degli utenti in modo facile e veloce. Inoltre, funzionalità/funzione come i menu drag-and-drop, i modelli di attività e gli strumenti intuitivi di project management contribuiranno a garantire una transizione agevole da Wrike. Strumenti di collaborazione: Strumenti di collaborazione efficaci sono essenziali per qualsiasi alternativa a Wrike. Assicuratevi di cercare piattaforme che offrano messaggistica in tempo reale tra i membri del team, commenti sui progetti, condivisione di file e altre funzionalità/funzione in modo che i team possano lavorare insieme indipendentemente dalla loro posizione o dai dispositivi a cui hanno accesso. Integrazioni: La maggior parte dei flussi di lavoro semplificati richiede una serie di applicazioni e servizi per poter fare tutto in tempo, quindi è importante assicurarsi che le potenziali alternative a Wrike offrano un intervallo di integrazioni con applicazioni di terze parti popolari come Slack, Gmail e Dropbox. Questo aiuterà i team a snellire ulteriormente i processi di project management, eliminando le attività manualivoce dei dati e garantendo che tutti i dati rilevanti ricevuti da fonti esterne siano disponibili a colpo d'occhio in un unico luogo. Funzionalità analitiche e di reportistica: Le funzionalità analitiche e di reportistica sono essenziali per prendere decisioni informate su attività e progetti nell'ambito del flusso di lavoro dell'organizzazione. Cercate piattaforme che forniscano informazioni sui livelli di produttività dei team e sulle metriche delle prestazioni relative a specifiche attività o progetti, in modo da poter identificare le aree che necessitano di miglioramenti in ordine all'aumento dell'efficienza complessiva quando utilizzate le alternative di Wrike.

per saperne di più, date un'occhiata al nostro sito Recensione completa di Wrike !**_

Trova il miglior concorrente di Wrike per il tuo team

Se avete iniziato a cercare un'alternativa a Wrike, scoprirete presto una cosa:

Ci sono. Ci sono. Così. Molte. Opzioni.

Ma mentre cercate, non tralasciate l'obiettivo di "ottenere di più da fare in un modo produttivo che tutto il team ama usare"

Più facile è il software di project management, più tempo c'è da fare. Pensate a come semplificare il flusso di lavoro e la condivisione dei file, migliorare la collaborazione e immergervi in progetti creativi, il tutto senza una curva di apprendimento troppo ripida.

In sostanza, pensate a come un software per il project management e il produttività come ClickUp può davvero trasformare il vostro modo di lavorare e collaborare.

Quindi ottieni gratis ClickUp oggi stesso per salutare l'ultima soluzione di project management e dire addio a Wrike. 👋