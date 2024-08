20 Migliori alternative e concorrenti di Trello per la gestione dei progetti 2024

Trello è stato facilmente uno dei migliori strumenti Kanban gratuiti e facili da usare sin dal suo lancio nel 2011. Più di un decennio dopo, Trello continua a essere un'ottima opzione per Software Kanban .

Ma questo lo rende il software perfetto software di gestione dei progetti soluzione per team di tutte le dimensioni?

Non così in fretta.

Con funzionalità limitate e una mancanza di reportistica completa, Trello non è la soluzione ideale per i project manager. Pur rimanendo un punto fermo nel settore, molti team sono alla ricerca delle migliori alternative a Trello per aumentare la loro produttività.

In questo articolo tratteremo le migliori alternative a Trello attualmente disponibili, evidenziandone le varie caratteristiche, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni dei prodotti, in modo che possiate trovare l'opzione migliore per voi

Andiamo!

Perché gli utenti cercano alternative a Trello?

Per gli utenti che cercano uno strumento basato su kanban, Trello è stato uno dei preferiti per qualche tempo. Tuttavia, le recenti modifiche al suo piano gratuito, in particolare per quanto riguarda il limite dei collaboratori, potrebbero aver spinto alcuni utenti a cercare delle alternative.

A partire da aprile 2024, Trello sta fissando un limite al numero di collaboratori negli spazi di lavoro gratuiti. Se lo spazio di lavoro contiene 10 o più collaboratori, gli utenti non potranno invitare altre persone a meno che non aggiornino il loro piano o diminuiscano il numero totale di collaboratori.

A partire da maggio 2024, gli spazi di lavoro con più di dieci collaboratori passeranno alla modalità di sola visualizzazione, rendendo le schede non modificabili a meno che non si limitino i collaboratori a 10 o meno.

Ecco altri motivi per cui le persone stanno considerando alternative a Trello:

Flessibilità e opzioni di personalizzazione limitate : Il design semplicistico di Trello può talvolta essere un limite per i progetti complessi.

: Il design semplicistico di Trello può talvolta essere un limite per i progetti complessi. Mancanza di reportistica di progetto integrata : Gli utenti devono affidarsi ai Power-Up, molti dei quali hanno un costo aggiuntivo, per migliorare le capacità di reporting dello strumento.

: Gli utenti devono affidarsi ai Power-Up, molti dei quali hanno un costo aggiuntivo, per migliorare le capacità di reporting dello strumento. Eccessiva dipendenza da integrazioni di terze parti : Sebbene Trello offra numerosi Power-Up per estendere le sue funzionalità, questo può essere uno svantaggio per alcuni utenti che preferiscono avere funzioni essenziali integrate.

: Sebbene Trello offra numerosi Power-Up per estendere le sue funzionalità, questo può essere uno svantaggio per alcuni utenti che preferiscono avere funzioni essenziali integrate. Inefficiente per i team più grandi : Con le recenti modifiche, la versione gratuita di Trello potrebbe non essere la scelta migliore per i team più grandi a causa del limite massimo di collaboratori.

: Con le recenti modifiche, la versione gratuita di Trello potrebbe non essere la scelta migliore per i team più grandi a causa del limite massimo di collaboratori. **Mancano funzioni avanzate come il time-tracking, la prioritizzazione delle attività e gli aggiornamenti di stato dettagliati, di cui alcuni utenti potrebbero aver bisogno.

**La versione gratuita offre solo fino a 10 MB per ogni file allegato, il che può essere piuttosto limitante per i team che hanno a che fare con file di grandi dimensioni.

Le 20 migliori alternative a Trello che devi conoscere

Scegliere il miglior software di gestione dei progetti non è un compito facile. A meno che non stiate cercando solo opzioni gratuite (e qui ce ne sono molte!), si tratta di un investimento per il vostro team.

Date un'occhiata alla nostra lista delle 20 migliori alternative a Trello per assicurarvi che lo strumento abbia tutte le caratteristiche necessarie per gestire i progetti in modo efficace e aumentare la produttività:

ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per soddisfare le esigenze di tutti coloro che lavorano con voi

Naturalmente ClickUp è in cima alla nostra lista, ma non senza le numerose e valide ragioni che lo giustificano storie di clienti che spiegano perché hanno cambiato Trello. ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one in cui i team si riuniscono per pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, documenti, chat, obiettivi, lavagne e altro ancora!

ClickUp è unico perché offre più di 15 visualizzazioni personalizzabili, di cui almeno 10 incluse nel piano gratuito per sempre! E se non riuscite a staccarvi dalla vista Board di Trello, semplice e facile da usare, siete fortunati.

Nella Vista del pannello ClickUp il programma ClickUp Board View consente di trascinare e rilasciare quasi tutto, in modo che i progetti si muovano con la stessa velocità dell'utente. È possibile fare un ulteriore passo in avanti personalizzando o raggruppando le attività in base ai campi che hanno più senso per voi e per il vostro team.

Raggruppate le attività sulla vostra lavagna Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella vista Lavagna di ClickUp

Volete ancora di più? La vista Elenco di ClickUp è perfetta per chi desidera visualizzare i progetti e assegnare le attività in un elenco di cose da fare in stile GTD.

Potete visualizzare facilmente tutti i vostri elenchi di attività e spuntarli una volta terminati! E ricordate, in Trello non ci sono visualizzazioni di elenchi! 😔

Visualizzazione di progetti e attività nella vista Elenco di ClickUp

Trello non è dotato di un'ampia gamma di panoramiche del progetto, il che crea delle difficoltà per i project manager che cercano di gestire i carichi di lavoro del team . Tuttavia, la vista Box di ClickUp offre ai project manager una panoramica di alto livello di ciò che accade nella loro organizzazione.

I compiti sono ordinati per assegnatario, in modo da tenere rapidamente traccia dei compiti del team e gestire il loro carico di lavoro. Consente ai team di pensare al di fuori degli schemi per pianificazione della capacità .

Una panoramica di alto livello delle attività e del carico di lavoro nella vista Box di ClickUp

Gerarchia e organizzazione in ClickUp

Sebbene l'interfaccia utente di Trello sia pulita e lineare, può diventare disordinata. Considerate quante schede di Trello potete avere sulla vostra lavagna Kanban prima di dire "è troppo!

Purtroppo non c'è modo di suddividere i progetti e di dare a ogni attività e sottoattività lo spazio che merita. Ma ClickUp ha un sistema organizzato e semplice Gerarchia per la gestione dei progetti con la struttura: Workspace > Space > Folder > Lists > tasks > subtasks.

Struttura gerarchica robusta in ClickUp

Trello diventa rapidamente disorganizzato non appena si aggiungono nuovi membri del team a un progetto. Se siete preoccupati che il vostro team non agisca sui vostri commenti, con Trello potete fare ben poco.

ClickUp commenti assegnati consente di assegnare un commento a un membro del team come elemento di azione. Una volta completato l'elemento d'azione, il commento verrà contrassegnato come risolto, per evitare di doverlo contattare.

Assegnazione di commenti all'interno delle attività in ClickUp

Caratteristiche principali di ClickUp

Docs : strumento di collaborazione basato sul cloud per creare e archiviare documenti aziendali dettagliati e documenti relativi al progetto

: strumento di collaborazione basato sul cloud per creare e archiviare documenti aziendali dettagliati e documenti relativi al progetto Obiettivi : impostare e tenere traccia dei vostri metriche aziendali

impostare e tenere traccia dei vostri metriche aziendali Mappe mentali : creare bellissimi contorni visivi da zero o utilizzando attività esistenti

creare bellissimi contorni visivi da zero o utilizzando attività esistenti Widget di stampa : aggiungere grafici burndown , grafici di burnup e diagrammi di flusso cumulativi alle vostre dashboard

: aggiungere grafici burndown , grafici di burnup e diagrammi di flusso cumulativi alle vostre dashboard **Limiti di lavoro in corso: utilizzate questa ClickApp sulle vostre lavagne Kanban per evitare che il vostro team si esaurisca

Priorità: organizzare le attività in urgenti, alte, normali o a bassa priorità, in modo che i membri del team sappiano da dove iniziare

organizzare le attività in urgenti, alte, normali o a bassa priorità, in modo che i membri del team sappiano da dove iniziare Diritti di accesso personalizzati: create permessi personalizzati per consentire a clienti e freelance di accedere ai vostri spazi di progetto

create permessi personalizzati per consentire a clienti e freelance di accedere ai vostri spazi di progetto Applicazioni mobili per iOS e Android : aggiungere attività e creare promemoria e note in movimento

aggiungere attività e creare promemoria e note in movimento ClickUp AI : Utilizza l'intelligenza artificiale per generare attività, riassumere note, creare promemoria e altro ancora!

I vantaggi di ClickUp

Potente versione gratuita con utenti illimitati

Interfaccia utente facile da usare con modalità online e offline

Visualizzazione del progetto in una Timeline, in una Tabella, in una Mappa o in qualsiasi altro stile che si adatta meglio alle vostre esigenze

Collegare attività simili nell'area di lavoro con le relazioni tra attività e, se un'attività specifica deve essere eseguita prima di un'altra, è sufficiente utilizzare le relazioni di dipendenza

Aggiungete punti Scrum alle vostre attività e fate lo sprint per raggiungere i vostri obiettivi obiettivi e KPI della gestione agile del progetto

Eseguite rapidamente calcoli tra i campi numerici, data e ora personalizzati di un'attività con i campi formula

Aggiungere commenti alle attività e taggare i membri del team, in modo che nessuna attività venga trascurata

Avanzate e rimanete coerenti con modelli di progetto

Potenti integrazioni con Salesforce , Basecamp , Google Drive e altro ancora

Contro ClickUp

Nessuna visualizzazione di tabelle nell'app mobile (ancora)

Può essere difficile da gestire per chi si avvicina per la prima volta

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre cinque piani tariffari per adattarsi a ogni team:

Gratuito per sempre Piano

Piano illimitato: $7 al mese per membro

illimitato: $7 al mese per membro Piano Business: $12 al mese per membro

Business: $12 al mese per membro Business Plus Piano : $19 al mese per membro

: $19 al mese per membro Enterprise Piano: Prezzi personalizzati disponibili 👉 Se avete bisogno di una suite software completa per gestire i vostri carichi di lavoro e processi aziendali, saremo lieti di aiutarvi a raggiungere il successo! Contattatevendite quando siete pronti.

Valutazioni dei clienti ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

Non sei ancora convinto? Abbiamo capito: fate i compiti e date un'occhiata più da vicino a_

perché ClickUp è la migliore alternativa a Trello

.

2. Asana

Vista della lavagna in stile Kanban di Asana Asana è un popolare concorrente di Trello. In effetti, abbiamo confrontato Asana e Trello in una precedente guida. Asana è un semplice progetto strumento di pianificazione con molte integrazioni per aiutarvi a gestire il vostro lavoro in modo efficiente.

Confrontando Trello e Asana, si scopre che Asana offre più funzioni con la stessa interfaccia semplificata.

Uno degli svantaggi di questo strumento è che non offre una visualizzazione integrata delle mappe mentali.

per capire quale sia lo strumento migliore per il vostro team!

Caratteristiche principali di Asana

Visualizzazione delle attività in un elenco, in una tavola Kanban o in una timeline

50+ modelli di progetto per aiutarvi a iniziare

Diagrammi di Gantt con tempistiche

Creazione di regole personalizzate in pochi secondi per automatizzare le attività più comuni e ridurre gli errori

I professionisti di Asana

Si integra con una potente collaborazionecome Basecamp eMicrosoft Teams* Evitate di bruciarvi utilizzando il sistema di gestione del carico di lavoro

Gestite i progressi dei vostri obiettivi con Asana sistema di monitoraggio degli obiettivi Contro Asana

Nessuna funzione nativa di tracciamento del tempo

Non è possibile aggiungere più assegnatari

Nessun campo personalizzato o visualizzazione del modulo nella versione di prova gratuita

Prezzi di Asana

Asana offre quattro piani tariffari:

Piano base : Gratuito

: Gratuito Piano Premium : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Piano business : $24,99 al mese per membro

: $24,99 al mese per membro Piano aziendale: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 7.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 7.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (9.000+ recensioni)

imparare a conoscere il le migliori alternative ad Asana* nella nostra guida completa!

3. ProofHub

Il sito di Proofhub Vista del cruscotto della casa

ProofHub è un'altra grande alternativa a Trello. Con molte funzioni utili, i project manager non avranno difficoltà a gestire i loro progetti in modo efficace.

Tuttavia, l'applicazione manca di funzioni per la gestione di progetti complessi. Per esempio, Proofhub non dispone di diverse automazioni o di pianificazione del progetto capacità.

Quindi, se siete un piccolo team con progetti di espansione, questo strumento di gestione del progetto probabilmente non è in grado di scalare con voi. Quindi utilizzerete questo strumento a lungo termine?

Vediamo:

Caratteristiche principali di ProofHub

Rapporti dettagliati sul progetto

Potenti applicazioni mobili per iOS e Android

Blocco note incorporato

Gestione delle dipendenze

I vantaggi di ProofHub

Tantissima personalizzazione

Buone caratteristiche di sicurezza come i diritti di accesso personalizzati

Supporto per l'autenticazione a due fattori

I contro di ProofHub

Nessun piano di prova gratuito

Nessun ruolo o flusso di lavoro personalizzato nel piano essenziale

Integrazioni limitate con strumenti popolari come Evernote, Calendly e Slack

Prezzi di ProofHub

Proofhub offre due opzioni di prezzo:

Essenziale : ($45/mese):

: ($45/mese): Controllo assoluto: ($89/mese)

Valutazioni dei clienti di ProofHub

G2: 4.5/5 (30+ recensioni)

4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

4. Zona di lavoro

Gli abbonati all'interno di una Zona di lavoro progetto

Workzone è un'alternativa a Trello con semplici funzioni di gestione dei progetti e un'interfaccia user-friendly. Come Zenkit, è anche uno dei migliori collaborazione in tempo reale strumenti e farà in modo che il vostro team lavori insieme in modo efficiente.

Sfortunatamente, si tratta di una zona vietata alle startup e alle piccole imprese, poiché l'applicazione non offre un piano di prova gratuito.

Caratteristiche principali di Workzone

Aggiunta di commenti alle attività per assicurarsi che non vengano tralasciate modifiche

Rapporti sul carico di lavoro che vi aiutanoa gestire la capacità e le risorse del team* Potenti notifiche via e-mail

Visualizzazione delle pianificazioni dei progetti con i diagrammi di Gantt

I vantaggi di Workzone

Elenchi di cose da fare per organizzare le attività quotidiane e gestire i progetti

Tracciamento del tempo nativo per aiutarvi a gestire il tempo trascorso sulle attività

Salvate qualsiasi progetto come modello e riutilizzatelo per velocizzare le attività

Workzone contro

Non è possibile assegnare commenti

Visualizzazioni limitate del progetto (nessuna visualizzazione a riquadro o a mappa mentale)

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Workzone

Workzone offre due piani tariffari:

Account di squadra : $24 al mese per utente

: $24 al mese per utente Account professionale: $34 al mese per utente

valutazioni dei clienti di #### Workzone

G2: 4.3/5 (45+ recensioni)

4.3/5 (45+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Podio

Il cruscotto principale su Podio Podio è una semplice alternativa a Trello che offre tonnellate di potenti componenti aggiuntivi per gestire i progetti con facilità. Grazie alle sue potenti API, è possibile aggiungere le proprie integrazioni come qualsiasi altro strumento open source.

Purtroppo, questo software di gestione dei progetti offre solo funzionalità essenziali come report, dashboard e funzionalità avanzate automazione del flusso di lavoro nel suo piano premium.

Quindi, essenzialmente, è necessario ottenere il piano premium.

Caratteristiche principali di Podio

Componenti aggiuntivi come la condivisione di file e le app di messaggistica

Calendario integrato

Chat messenger integrata

Potente programmazione di riunioni

I vantaggi di Podio

Il software ha funzioni di reporting in tempo reale

Memorizza, accede e condivide i contenuti utilizzando Google Drive e Dropbox * Create nuove attività, allegate file e ricevete promemoria dal vostro telefono in pochi secondi

Contro Podio

Nessun diagramma di Gantt integrato (disponibile solo tramite un'estensione)

Il piano gratuito limitato manca di flussi di lavoro automatizzati, sincronizzazione dei contatti e funzionalità di gestione degli utenti

Non è possibile assegnare commenti come attività

Prezzi di Podio

Podio offre quattro piani tariffari:

Gratuito

Piano Base : $9 al mese per utente

: $9 al mese per utente PianoPlus: $14 al mese per utente

$14 al mese per utente Piano Premium: $24 al mese per utente

Valutazioni dei clienti Podio

G2: 4.1/5 (300+ recensioni)

4.1/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

6. Wrike

Esempio di Wrike Vista dalla casa Wrike è un'altra buona opzione se state cercando alternative a Trello. Come Jira, dispone di potenti funzionalità di livello aziendale per aiutarvi a gestire tutte le vostre attività.

È anche una delle migliori alternative gratuite a Trello grazie alla sua potente variante di base. Purtroppo, sebbene abbia un piano di base solido, l'app è difficile da navigare, soprattutto per i principianti.

impara a usare_ *Wrike per la gestione dei progetti* _.**_

Caratteristiche principali di Wrike

Può integrarsi con applicazioni come Zapier,Githube Gmail

Rapporti dettagliati per aggiornamenti in tempo reale

Newsfeed del progetto per gli aggiornamenti del team

Priorità delle attività per consentire ai team di completare le attività nell'ordine corretto

I vantaggi di Wrike

Integrazione dell'app con oltre 400 diversiApplicazioni SaaS con il componente aggiuntivo Wrike Integrate

Tracciate il tempo trascorso su attività e progetti con il time tracker integrato

Lo strumento di gestione può scalare con il vostro team

I contro di Wrike

Nessuna funzione indipendente per prendere appunti

Il piano gratuito ha solo integrazioni di base come Google Drive e MSFT Office 365

Nessuna integrazione con la chat per una comunicazione rapida

Prezzi di Wrike

Wrike offre tre piani:

Gratuito

Variante professionale : $9,80 al mese per utente

: $9,80 al mese per utente Variante business: $24,80 al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (1.400+ recensioni)

4,2/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (1.600+ recensioni)

imparare a conoscere il*

nel nostro rapporto di confronto aggiornato

7. MeisterTask

MeisterTask Vista scheda

Una delle alternative gratuite a Trello con potenti schede Kanban è MeisterTask. Ogni lavagna ha un'interfaccia personalizzabile con trascinamento e rilascio che la rende una grande gestione agile del progetto strumento.

È possibile assegnare un compito a un solo utente, poiché la piattaforma ritiene che avere più assegnatari possa complicare le cose e che i team non riescano a portare a termine il lavoro. ma cosa succede se il compito richiede l'intervento di tutti?

Niente da fare. 🤷‍♂️

Caratteristiche principali di MeisterTask

Ogni scheda ha un flusso di attività per la collaborazione del team

Schede di progetto personalizzabili con aggiornamenti in tempo reale

Blocco note incorporato per annotare idee e note importanti

Tagga i compagni di squadra nei commenti per tenere tutti informati

I professionisti di MeisterTask

Interfaccia utente drag-and-drop semplice da usare e lineare

Utilizzo di un modello di attività ricorrente per automatizzare le attività ripetitive

Tante integrazioni con applicazioni come Slack , Microsoft Teams, Outlook e altre ancora

MeisterTask contro

L'applicazione mobile non è potente come quella desktop (notifiche ritardate)

Il piano gratuito è limitato e non offre tutte le integrazioni o le attività ricorrenti

Non c'è una funzione dedicata alle priorità delle attività, quindi è necessario impostare le priorità usando i tag

Prezzi di MeisterTask

MeisterTask offre tre opzioni di prezzo:

Piano gratuito

piano Pro : $4,19 al mese per utente

: $4,19 al mese per utente Piano Business: $10,39 al mese per utente

Valutazioni dei clienti di MeisterTask

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (900+ recensioni)

8. Aria compressa

Esempio di Tavola d'aria Vista della lavagna Kanban Tavola d'aria è un database e foglio di calcolo . L'applicazione si propone come una versione più facile da usare di Google Sheets e MS Excel combinati insieme. Purtroppo, se si desiderano funzioni essenziali per la gestione delle attività, come il monitoraggio del tempo e i diagrammi di Gantt, è necessario passare al piano Pro (20 dollari al mese).

Vedi il nostro confronto completo su_

**Monday vs Airtable_

.

Questo strumento di gestione delle attività sarà ancora sul tavolo una volta che avremo verificato cosa può fare?

Scopriamolo:

Caratteristiche principali di Airtable

Molteplici visualizzazioni del progetto come la vista calendario, la vista griglia, la vista modulo, la vista galleria e altro ancora

Collaborazione su dati condivisi con altri team Airtable

Creazione di report sullo stato di avanzamento del progetto con un'interfaccia senza codice

Creare automazioni personalizzate per accelerare i processi di progetto

I professionisti di Airtable

Pianificate e programmate le attività utilizzando la vista del diagramma di Gantt

Traccia i tuoi progressi con una semplice lavagna kanban drag-and-drop

Si integra con strumenti popolari come GSuite, Slack, Facebook e Twitter

Contro di Airtable

Curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzioni e del difficile processo di inserimento

Non è intuitivo come MS Excel o Google Sheets

Le app per dispositivi mobili non hanno le stesse prestazioni o le stesse funzionalità della versione completa

Prezzi di Airtable

Airtable offre quattro piani tariffari:

Gratuito

Plus: $10 al mese per sede

$10 al mese per sede Pro : $20 al mese per sede

: $20 al mese per sede Impresa: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

4,6/5 (oltre 900 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

Controlla il nostro_

**Alternative possibili_

guida!

9. Basecamp

Varie viste disponibili in Campo baseCampo base è un'alternativa a Trello per lo sviluppo di progetti basati sul web. È un kit di strumenti all-in-one per la collaborazione e il lavoro a distanza che aiuta i team a mantenere l'organizzazione dei progetti.

Basecamp dispone di funzioni di gestione dei progetti che migliorano la collaborazione e mantengono i team in contatto senza dover partecipare alle riunioni.

Basecamp key caratteristiche

Bacheca dei messaggi per tenere insieme le conversazioni del team in un'unica pagina

Elenchi di cose da fare per il lavoro che il team deve portare a termine

Pianificazione di progetti e assegnazione di date e orari per ogni progetto

Condivisione di documenti e archiviazione di file, compresi immagini e fogli di calcolo

Chat di gruppo in tempo reale per porre domande e ottenere risposte rapide

Check-in automatici invece di affidarsi alle riunioni di stato

La funzione Hill charts mostra i progressi del progetto

I ping consentono di chattare direttamente con i colleghi

Inoltro di e-mail su Basecamp

Ricerca potente di immagini, file e storie Ping

Basecamp pros

Lavoro organizzato secondo le vostre aspettative

Suddivisione del lavoro in progetti separati per consentire una gestione più semplice

Ogni progetto contiene gli strumenti rilevanti necessari ai team

Aumento dell'efficienza perché l'app consente di assegnare facilmente i compiti

Facilità di inserimento dei team, eliminando i problemi di inserimento

Le notifiche centralizzate riducono al minimo le interruzioni

Più tempo libero per concentrarsi su altre attività, aumentando la produttività e l'efficienza

Basecamp cons

Non è possibile aggiungere attività con attributi quando si creano sottogruppi

Non ha una dashboard dettagliata per gestire più progetti

Nessun tracciamento delle dipendenze e caricamento lento

Basecamp pricing

Ci sono solo due piani tra cui scegliere:

Personale: gratuito

gratuito Aziendale: $99 al mese (utenti illimitati)

Basecamp cvalutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (5.019 recensioni)

4,7/5 (5.019 recensioni) Capterra: 4.3/5 (13.584 recensioni)

10. Jira

Jira Vista scheda

Un'altra alternativa a Trello è Jira , anch'esso di proprietà della società madre Atlassian. Jira è uno strumento esperto e prezioso per i team di sviluppo agile e gli sviluppatori di prodotti, che porta la gestione delle attività molto più avanti di Trello.

Questo strumento basato su cloud e abbonamento aiuta i team a coordinarsi in modo efficace e a lavorare verso un obiettivo comune. **Confronto tra Jira e Trello !

Jira key features

Schede Scrum per semplificare compiti complessi

Estensioni del flusso di lavoro

Gestione dei test

Grandi integrazioni di prodotti

Notifiche in tempo reale

Modelli di problemi

Tracciamento del tempo con indicazione dei colori

Comunicazione e pianificazione del team

Rapporti e approfondimenti

Modelli di tracciamento del progetto

Jira pros

Altamente scalabile e facile da personalizzare in base alla crescita dell'azienda

Offre flessibilità di progetto

I flussi di lavoro personalizzabili aumentano l'efficienza

Ottimo per la gestione dei problemi

Jira cons

Il software può essere costoso

Funzioni di collaborazione limitate

Non è il più facile da usare e può essere difficile da configurare

Può essere lento con lunghi tempi di caricamento delle query

Jira pricing

Questo strumento ha tre piani tariffari:

Piano gratuito

Piano standard : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Piano Premium: $14 al mese per utente

Jira cvalutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (4.743 recensioni)

4,2/5 (4.743 recensioni) Capterra: 4,4/5 (12.096 recensioni)

Controlla questi_

!

11. Lunedì.com

Esempio di Lunedì Vista Kanban Lunedì è una delle migliori alternative a Trello che consente agli utenti di creare strumenti per gestire i propri compiti in tempo reale. Offre un modo semplificato per i team di gestire i propri progetti e creare un ambiente più trasparente e più lavoro collaborativo cultura.

Quando i team sono trasparenti, spesso diventano motivati, il che aumenta la fiducia dei dipendenti e l'impegno e il successo a lungo termine. È questo che rende il lunedì un prezioso strumento di gestione del progetto.

Caratteristiche chiave di Monday

Tracciamento del tempo del progetto

Assegnazione del lavoro di squadra

Dashboard con informazioni preziose

Integrazione di strumenti esterni per ottimizzare il flusso di lavoro

Pianificazione e tracciamento delle attività

Gestione delle risorse per massimizzarle

Funzionalità di pianificazione delle attività supportate

Funzionalità di collaborazione tra team

Gestione dei documenti supportata

Tracciamento e gestione di budget e spese

Lunedì pros

Altamente personalizzabile e controllabile

Intuitivo e facile da usare, soprattutto per chi lo usa per la prima volta

I team comunicano senza problemi

Lunedì cons

Nessun pulsante per il download o l'esportazione

L'integrazione con l'inventario del negozio può essere confusa

Potrebbe non essere facile visualizzare alcuni file da Google Drive

Lunedì pricing

Monday offre quattro piani tariffari:

Piano gratuito

Piano Base : $8 al mese per utente

: $8 al mese per utente Standard : $10 al mese per utente

: $10 al mese per utente Piano Pro: $16 al mese per utente

Lunedì cvalutazioni dei clienti

G2: 4,7/5 (5.443 recensioni)

4,7/5 (5.443 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.539 recensioni)

Check out these_

*Alternative a Monday.com_

!

12. Progetto Microsoft

Progetto Microsoft Vista Timeline

Se siete alla ricerca di uno strumento che consenta ai team di rimanere al passo con i tempi nella gestione dei progetti, Progetto Microsoft potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di uno strumento eccellente, con funzioni flessibili incorporate per qualsiasi tipo di progetto.

Microsoft Project è affidabile e dotato di un'interfaccia intuitiva che consente ai team di passare da una scheda all'altra e da una griglia all'altra e agli utenti di tenere traccia dei progressi del progetto.

Microsoft Project key caratteristiche

Attività di pianificazione e previsione del progetto

Funzioni di reporting

Presentazione efficace dei dati

Collaborazione e lavoro di squadra

Visualizzazione della timeline

Gestione e analisi del budget

Gestione del portafoglio

Gestione della domanda

Progetto Microsoft pros

Lo strumento rende la gestione dei progetti un'esperienza senza soluzione di continuità

Aiuta i team a consegnare i progetti secondo le scadenze previste

Riduce l'onere del progetto, consentendo al team di concentrarsi su altre attività

Lo strumento funziona senza problemi con i team Microsoft, Power BI e Skype

Assistenza clienti tempestiva e di qualità

Altamente scalabile per soddisfare le esigenze degli utenti

Offre flessibilità al progetto per la gestione finanziaria e la mappatura dei percorsi

Microsoft Project cons

Richiede formazione e può risultare ostico per i nuovi utenti

Può essere costoso, soprattutto per le piccole imprese

Progetto Microsoft prezzi

Microsoft offre quattro diversi piani Microsoft 365 a pagamento:

Personale : 6,99 dollari al mese per utente

: 6,99 dollari al mese per utente Famiglia : $9,99 al mese per utente

: $9,99 al mese per utente Business Basic : $6 al mese per utente

: $6 al mese per utente Business Standard: $12,50 al mese per utente

Microsoft Project cvalutazioni dei clienti

G2: 4,0/5 (1.581 recensioni)

4,0/5 (1.581 recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.364 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Microsoft Project_

!

13. Microsoft Planner

Microsoft Planner Vista scheda

Un'altra alternativa a Trello è Microsoft Planner, che è incluso nella suite Office 365. Questo strumento aiuta i team a raccogliere gli elementi del progetto e a creare piani di progetto che li guidino dall'inizio alla fine del progetto.

La sua interfaccia utilizza schede di attività in una visualizzazione a Kanban, proprio come Trello. Il software aiuta i team a rimanere organizzati e collaborativi nella gestione dei compiti.

Microsoft Planner key features

La gestione collaborativa delle attività consente ai membri del team di commentare e allegare file

Pianificazione della revisione per consentire agli utenti di visualizzare le attività del progetto su un calendario

Assegnazione di attività a più membri del team contemporaneamente

Importazione di Microsoft Planner in Outlook per semplificare il lavorogestione del tempo e pianificazione

Filtrare i gruppi e le attività in base alla scadenza per vedere l'avanzamento del progetto

Notifiche via e-mail per tenere gli utenti aggiornati sulle attività e sulle scadenze del progetto

Microsoft Planner pros

Interfaccia utente semplice per iniziare

Facile inserimento del team

I team accedono a tutte le informazioni necessarie sul progetto

Visualizzazione di tutte le attività del team, gestione dei progetti e aggiornamento sull'avanzamento dei lavori

Generazione di report di progetto senza soluzione di continuità

Microsoft Planner cons

I team non possono impostare attività ricorrenti

È impossibile impostare le milestone

Non ha una funzione di gestione dei rischi

Nessuna notifica in-app

Microsoft Planner pricing

I prezzi sono gli stessi della funzione Project (elencata sopra).

Microsoft Planner cvalutazioni dei clienti

G2: 4,2/5 (134 recensioni)

4,2/5 (134 recensioni) Capterra: 3.9/5 (85 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Microsoft Planner_

!

14. KanbanFlow

KanbanFlow Vista della scheda

KanbanFlow è uno strumento di gestione dei progetti basato sul cloud che offre agli utenti un'eccellente panoramica dei loro compiti. Il project manager può vedere cosa sta facendo ogni membro del team, compresi i compiti completati e quelli in arrivo.

Ciò favorisce la comunicazione tra i team e aiuta ad aumentare la produttività.

KanbanFlow key caratteristiche

Allegati di file e documenti

Filtro e ricerca

Supporto mobile

Tracciamento e aggiunta di sottoattività

Collaborazione

Schede di copia

Importazione ed esportazione di dati

Integrazioni senza soluzione di continuità

Tracciamento del tempo

Piani di nuoto

KanbanFlow pros

Facilità di filtraggio e ricerca delle informazioni

Aggiunta senza soluzione di continuità di attività da e-mail e lavagne elettroniche

Interfaccia veloce, facile da usare e intuitiva

Copia della lavagna con o senza attività

Utilizzo di filtri e raggruppamenti per personalizzare i report

KanbanFlow cons

Viene memorizzato o funziona solo nel cloud

I team non possono usare altri colori per personalizzare le attività

Possibilità limitata di integrazione con altri software quando si utilizza la versione gratuita

KanbanFlow pricing

KanbanFlow offre due piani tariffari:

Gratuito

Premium: $5 al mese per utente

KanbanFlow cvalutazioni dei clienti

G2 : 4.1/5 (24 recensioni)

: 4.1/5 (24 recensioni) Capterra: 4.5/5 (58 recensioni)

15. Ordinamento

Ordinamento casella di posta condivisa Vista in stile Kanban

Per uno strumento che offra un'esperienza eccezionale ai clienti, prendete in considerazione Sortd. È uno strumento all-in-one adatto all'help desk, ai team Gmail e al Task Manager.

Gli utenti possono trascinare e rilasciare le e-mail nella pipeline di vendita e trasformarle in un elenco organizzato, con conseguente aumento della produttività e dell'efficienza.

Sortd key features

Integrazione perfetta con Gmail

I team gestiscono e-mail, attività e trattative in modo centralizzato

Le trattative di vendita si sincronizzano con la posta elettronica dell'utente

Funzionalità di collaborazione e comunicazione avanzata

Promemoria di follow-up e note via e-mail

Sortd pros

Aiuta i team a trasformare le e-mail in gestione delle attività senza soluzione di continuità

Funzionalità efficace per la vostra casella di posta Gmail

Interfaccia facile da usare

Sortd cons

Assistenza clienti super lenta con risposte lente ai problemi

L'esecuzione rende il software troppo trafficato, sovraffollato e lento

Sortd prezzi

È possibile scegliere tra tre piani tariffari:

Starter: Gratuito

Gratuito Essentials: $8 al mese per utente

$8 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

Sortd cvalutazioni dei clienti

G2: 4,4 /5 (19 recensioni)

4,4 /5 (19 recensioni) Capterra: 4.7 /5 (17 recensioni)

16. Pipefy

Pipefy Vista della scheda

Un altro strumento da considerare in questo elenco è Pipefy. Ottimizza i processi aziendali e aiuta i team a concentrarsi sulle attività più importanti. L'automazione intelligente evita le attività ripetitive, consentendo al team di essere all'avanguardia e di completare le attività in tempo.

Questo strumento aiuta inoltre i team a controllare il loro lavoro in un luogo centrale. Questo snellisce i processi, migliora l'agilità e aumenta l'efficienza. Ogni membro del team può automatizzare i flussi di lavoro e gestire i processi senza alcuna competenza di codifica.

Date un'occhiata a questi Strumenti di codifica dell'intelligenza artificiale !

Pipefy key features

Controllo amministrativo

Messaggistica e-mail

App mobile

Tracciamento di sottoattività

Recupero dati

autenticazioni a 2 fattori

Tracciamento di scadenze e SLA

Migrazione dei dati

Avvisi

Visualizzazione del calendario

Pipefy pros

Assistenza per l'onboarding

Facile implementazione

Altamente personalizzabile

Diversi modelli di flusso di lavoro precostituiti per una facile personalizzazione

Modelli per l'organizzazione del progetto

Tenere traccia di tutti i processi in ogni fase

Pipefy cons

Potrebbe non essere facile vedere e visualizzare i commenti delle schede

Nessuna demo gratuita prima dell'acquisto

Nessun video o immagine dimostrativa per i principianti

Pipefy pricing

Gli utenti possono scegliere tra quattro opzioni di prezzo:

Starter : Gratuito

: Gratuito Business : $24 al mese per utente

: $24 al mese per utente Impresa : Contattare per maggiori dettagli

: Contattare per maggiori dettagli Unlimited: Contattare per maggiori dettagli

Pipefy cvalutazioni dei clienti

G2: 4.6/5 (186 recensioni)

4.6/5 (186 recensioni) Capterra: 4.7/5 (275 recensioni)

17. Taiga

Esempio di un Taiga Vista del consiglio

Taiga è uno strumento di gestione dei progetti adatto a project manager, sviluppatori e progettisti agili. È ricco di funzioni che semplificano il lavoro e lo rendono piacevole per il team.

La versione self-hosted di Taiga rende i progetti pubblici, mentre il piano a pagamento li rende privati. È un software on-premise e strumento basato sul web che supporta i team attraverso i framework Scrum e Kanban.

Taiga key caratteristiche

Integrazione e migrazione

Altamente personalizzabile

Dashboard e funzionalità di reporting

Tracciamento dei bug

Tracciamento del tempo

Gestione dei compiti

Schede Kanban

Collaborazione di progetto

Gestione sociale

Interfaccia del programma applicativo

Scrum

Taiga pros

Interfaccia utente semplice

Aiuta a organizzare i compiti

Permette ai team di comunicare in modo efficace

Definire, allineare e dare priorità ai deliverable

Rimane in linea con i progetti

Altamente scalabile

Taiga cons

L'interfaccia non è soggetta a errori

Un po' lento con gli errori di pagina

Alcuni ritengono che il costo sia un po' alto per ciò che si ottiene

Taiga pricing

Taiga offre tre piani tariffari:

Basic : Gratuito

: Gratuito Premium : $5 al mese per utente

: $5 al mese per utente Su sede fissa: Contattare per i dettagli (Taiga gestisce il software per voi)

Taiga cvalutazioni dei clienti

G2: 4,4/5 (72 recensioni)

4,4/5 (72 recensioni) Capterra: 4.4/5 (82 recensioni)

18. Lavoro di squadra

Lavoro di squadra Board View per un team di content marketing Lavoro di squadra è lo strumento per eccellenza per i servizi ai clienti e la piattaforma di gestione dei progetti delle agenzie. Permette ai team di vedere ogni attività in un unico posto e aiuta i team leader a gestire meglio i carichi di lavoro, i progetti e i clienti.

Teamwork gestisce progetti complessi attraverso viste dashboard e board, semplificando il monitoraggio. Le funzioni di fatturazione di Teamwork ne fanno un must per i team che desiderano gestire le viste dei pannelli e tenere traccia delle spese dei clienti.

Teamwork key caratteristiche

Integrazione con gli strumenti esistenti

Tracciamento delle attività

Metodologie agili

Gestione del budget

Controllo degli accessi e dei permessi

Gestione della capacità

Cruscotto delle attività

Reporting ad hoc

Avvisi e notifiche

API

Cruscotto attività

Fatturazione

Teamwork pros

Aumento della redditività e della crescita aziendale

La collaborazione aumenta il lavoro di squadra tra team e clienti

Fa risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo

Aiuta i team a pianificare in modo efficiente e a rimanere produttivi

Lavoro di squadra cons

L'interfaccia può essere difficile per chi si avvicina per la prima volta

La piattaforma può richiedere tempo per l'aggiornamento dei campi del progetto quando si assegnano compiti

Non ricorda gli eventi futuri che sono stati creati

Teamwork pricing

Teamwork offre quattro piani tariffari per adattarsi al meglio al vostro budget:

Gratuito per sempre

Consegna : $10

: $10 Crescita : $18

: $18 Scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Teamwork cvalutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (996 recensioni)

4.4/5 (996 recensioni) Capterra: 4.5/5 (720 recensioni)

Controlla questi_

**Alternative al lavoro di squadra_

!

19. Piano di prodotto

Piano prodotto Esempio di visualizzazione della roadmap

Il software Product Plan aiuta il project manager a costruire e condividere roadmap e a passare da un elenco all'altro, da un layout di tabella a una timeline con un semplice clic. I project manager possono utilizzare lo strumento per condividere le strategie all'interno dell'organizzazione e trasferire roadmap illimitate agli utenti.

Il programma è disponibile in due piani ed entrambi sono dotati di funzioni che consentono l'integrazione con Jira per mantenere il team sincronizzato.

Piano di prodotto key caratteristiche

Visualizzatori illimitati

Facile collaborazione

Layout personalizzabili

Integrazioni di base

Creazione e modifica rapida di roadmap visive

Account di visualizzazione gratuiti illimitati

Collegamenti privati

Commenti e menzioni

Accesso API Rest

Molteplici funzionalità di esportazione

Integrazione con MS Teams

Metriche delle attività

Piano di prodotto pros

I team ottengono un'elevata visibilità sulla roadmap

I team possono tracciare e catturare le opportunità future senza soluzione di continuità

Tecnologie di accesso per gli utenti per gestire discussioni strategiche e assegnare priorità alle attività

Piano di prodotto cons

La funzionalità di modifica può essere difficile per gli utenti alle prime armi

Non è possibile spostare le barre tra le corsie del progetto senza trascinarle e rilasciarle

Piano del prodotto pricing

ProductPlan offre tre piani tariffari:

Piano Base : $39 al mese per editore

: $39 al mese per editore Piano Professionale : $69 al mese per editore

: $69 al mese per editore Impresa: Contattare per i dettagli

Piano di prodotto cvalutazioni dei clienti

G2: 4.4/5 (141 recensioni)

4.4/5 (141 recensioni) Capterra: 4.4/5 (53 recensioni)

20. Alveare

Alveare Visualizzazione dello stato per una scheda di content marketing

Un'altra soluzione ospitata nel cloud di gestione dei progetti è Hive che è ideale per i team di qualsiasi dimensione. I project manager possono creare e organizzare le attività per il team utilizzando etichette, allegati e scadenze. I team possono automatizzare i processi del flusso di lavoro in un ambiente di lavoro dinamico, avendo così più tempo per concentrarsi su altre attività produttive.

Hive key caratteristiche

Visualizzazioni flessibili dei progetti

Funzione di messaggistica istantanea

Modelli di azione

Invito di utenti esterni

Tracciamento del tempo

Invio e ricezione di e-mail tramite Gmail o Outlook

Hive pros

Pianificazione semplice con schede Kanban, calendari, tabelle e diagrammi di Gantt

Monitoraggio efficace del team su progetti specifici

I flussi di lavoro automatizzati aumentano la produttività

Risparmio di tempo

Hive cons

Non è possibile tenere traccia degli obiettivi

Può essere costoso

Visualizzazioni limitate del progetto

Nessuna modifica del testo

Hive pricing

I clienti possono scegliere tra tre piani tariffari:

Solo : Gratuito

: Gratuito Team : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Impresa: Contattare per i dettagli

Valutazioni dei clienti di **Hive

G2: 4.6/5 (371 recensioni)

4.6/5 (371 recensioni) Capterra:4.5/5 (160 recensioni)

Perché dovresti cercare un'alternativa a Trello?

Se state cercando un'alternativa a Trello, probabilmente sapete già perché ne avete bisogno. Dopo tutto, tutti hanno bisogno di un nuovo mazzo di carte ogni tanto.

Trello è rimasto indietro altri strumenti di gestione dei progetti come la sua interfaccia eccessivamente semplice, il piano gratuito limitato e la limitata capacità di gestione del team . E come avete appena scoperto, sono disponibili molte opzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche!

Esaminiamo alcuni dei maggiori dubbi su Trello e cosa cercare altrove:

Interfaccia troppo semplice

Trello e la lavagna Kanban

L'interfaccia Kanban di base di Trello è uno dei suoi più grandi biglietti da visita, soprattutto perché Schede Kanban sono perfette per i team agili che hanno bisogno di flessibilità. Sebbene l'applicazione abbia più di una vista Kanban, si basa ancora molto sullo stile di gestione dei progetti Kanban.

E se state utilizzando il piano gratuito, abbiamo un'idea del perché siete qui. Trello ha sei visualizzazioni: Calendario, Timeline, Dashboard, Mappa, Tabella e Vista della lavagna. Tuttavia, alcune limitazioni aiutano a scavare più a fondo in specifiche requisiti del progetto o strategie di ottimizzazione del flusso di lavoro. Purtroppo, questo significa che anche i vostri dati sono limitati.

Sappiamo che i team fanno distinzioni tra i membri del team e che alcuni preferiscono lavorare con layout diversi. La mancanza di una vista Elenco limita la flessibilità dello strumento di gestione dei progetti.

Piano gratuito limitato

Trello offre un piano gratuito, ma è molto limitato. Ed esattamente cosa intendiamo per piano limitato?

Per cominciare, nel piano gratuito non sono disponibili le viste Calendario, Timeline, Mappa, Tabella o Dashboard. Purtroppo, nel piano gratuito è disponibile solo la lavagna Kanban per la gestione dei progetti.

La visualizzazione del calendario di Trello non è inclusa nel piano gratuito

Il problema è che i diversi reparti dell'azienda preferiscono layout diversi. Ad esempio, il team di marketing potrebbe preferire un Lavagna Kanban per gestione dei compiti, ma il vostro team di sviluppo software potrebbe non esserne entusiasta e avere bisogno di una Grafico di Gantt .

Cosa si deve cercare in un'alternativa a Trello? Scegliete uno strumento Kanban che offra un potente piano gratuito con viste multiple.

Capacità limitate di gestione del team

Un altro problema con la metodologia Kanban di Trello è che rende la gestione del team difficile.

Per cominciare, non è possibile aggiungere più assegnatari a un compito. Questo limita fortemente la possibilità per i project manager di lavorare in team o all'interno di dipartimenti più grandi.

Accidenti.

In secondo luogo, i manager e i capisquadra non possono ottenere informazioni sui carichi di lavoro. Per esempio, qualcuno del vostro team è sottoutilizzato mentre un altro sta lottando per rispettare le scadenze?

Con Trello è difficile saperlo. Fortunatamente, è possibile aggiungere collegamenti a un'altra scheda, ma gli utenti di Trello non possono visualizzare più schede contemporaneamente. Devono invece passare attraverso ognuna di esse individualmente.

Il vostro software di gestione dei progetti dovrebbe fare immediatamente il punto su ciò che tutti stanno lavorando e permettervi di riassegnare o riallocare il lavoro in un attimo. Funzioni come le panoramiche dei progetti e assegnazioni multiple consentono ai project manager di distribuire e monitorare efficacemente il lavoro del progetto.

Trova una migliore alternativa a Trello per il tuo team

Se siete bloccati tutto il giorno sulle lavagne di Trello e non vedete migliorare la vostra produttività, potrebbe essere il momento di cambiare! Il nostro elenco delle 20 migliori alternative a Trello dovrebbe aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per il vostro team.

Ma se state ancora pensando a quale strumento utilizzare, vi spieghiamo perché ClickUp è un'opzione così popolare per il software di gestione dei progetti. Contattate il nostro team o iscrivetevi GRATUITAMENTE (sul serio, zero, zero, nada) e mettetevi al posto di guida per capire perché con ClickUp otterrete molto di più.