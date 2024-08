15 migliori alternative a Jira per i team agili nel 2024

Jira di Atlassian è un software di gestione dei progetti e uno strumento di tracciamento dei bug che i team agili utilizzano per la collaborazione e la gestione delle attività.

Pur essendo uno strumento di gestione dei progetti molto diffuso, Jira richiede spesso un'ampia configurazione o personalizzazione. Nel 2021 ha introdotto una funzione di gestione del lavoro per colmare alcune lacune, ma fatica ancora a facilitare la collaborazione tra gruppi tecnici e altre parti interessate.

Ad esempio, i sistemi di ricerca e filtraggio di Jira potrebbero essere più intuitivi. Inoltre, i costi di abbonamento continuano ad aumentare senza alcun valore aggiunto tangibile.

Se coloro che hanno utilizzato il software Jira sono onesti, ammetteranno che è un software complicato e che il suo utilizzo quotidiano è alquanto frustrante.

jira è stato costruito pensando solo ai team di sviluppo software.

Io stesso ho usato Jira e mi sono trovato di fronte a queste carenze. Questo mi ha portato, insieme al team di ClickUp, a cercare delle alternative a Jira.

Dopo una lunga ricerca, abbiamo stilato un elenco delle 15 migliori alternative a Jira, tra cui strumenti di gestione dei progetti a pagamento e gratuiti.

Vi illustrerò ogni strumento e le sue caratteristiche principali, parlandovi dei diversi casi d'uso della gestione dei progetti per aiutarvi a decidere l'opzione migliore.

Iniziamo.

Cosa cercare nelle alternative a Jira

Supporto Agile e Scrum: Se il vostro team segue metodologie Agile, le alternative Jira devono supportare framework rilevanti come Scrum o Kanban. Cercate caratteristiche come i backlog,strumenti di pianificazione degli sprinte grafici di burndown che aiutano a gestire e tracciare l'avanzamento dei progetti Agile

Se il vostro team segue metodologie Agile, le alternative Jira devono supportare framework rilevanti come Scrum o Kanban. Cercate caratteristiche come i backlog,strumenti di pianificazione degli sprinte grafici di burndown che aiutano a gestire e tracciare l'avanzamento dei progetti Agile Pianificazione e programmazione del progetto: Lo strumento di gestione del progetto agile deve offrire solide funzionalità di pianificazione e programmazione del progetto, come il monitoraggio del progetto, la possibilità di creare e gestire attività, aggiungere dipendenze e scadenze, ecc.

Lo strumento di gestione del progetto agile deve offrire solide funzionalità di pianificazione e programmazione del progetto, come il monitoraggio del progetto, la possibilità di creare e gestire attività, aggiungere dipendenze e scadenze, ecc. Gestione delle attività: Scegliete alternative a Jira con funzioni di gestione delle attività, tra cui l'aggiunta di più assegnatari, commenti come voci di azione e viste multiple per migliorare la produttività del team. I migliori strumenti di gestione dei progetti offrono anche sottoattività personalizzabili per far emergere le informazioni giuste e campi e stati personalizzati per creare flussi di lavoro chiari, in modo che le informazioni importanti non cadano nel dimenticatoio

Scegliete alternative a Jira con funzioni di gestione delle attività, tra cui l'aggiunta di più assegnatari, commenti come voci di azione e viste multiple per migliorare la produttività del team. I migliori strumenti di gestione dei progetti offrono anche sottoattività personalizzabili per far emergere le informazioni giuste e campi e stati personalizzati per creare flussi di lavoro chiari, in modo che le informazioni importanti non cadano nel dimenticatoio Collaborazione e comunicazione: La migliore alternativa a Jira offre anche funzioni di comunicazione di gruppo come chat in tempo reale, commenti, tag, condivisione di file e registrazioni dello schermo condivisibili. Questo è ancora più importante se uno dei vostri team lavora da remoto

La migliore alternativa a Jira offre anche funzioni di comunicazione di gruppo come chat in tempo reale, commenti, tag, condivisione di file e registrazioni dello schermo condivisibili. Questo è ancora più importante se uno dei vostri team lavora da remoto Rapporti e analisi avanzati: Cercate alternative a Jira con analisi dettagliate e funzioni di reporting che forniscano informazioni sullo stato di salute del progetto agile, sulle prestazioni del team, sulla collaborazione tra i team e sull'allocazione delle risorse, consentendovi di prendere rapidamente decisioni informate

Cercate alternative a Jira con analisi dettagliate e funzioni di reporting che forniscano informazioni sullo stato di salute del progetto agile, sulle prestazioni del team, sulla collaborazione tra i team e sull'allocazione delle risorse, consentendovi di prendere rapidamente decisioni informate Scalabilità: L'alternativa Jira scelta deve essere in grado di gestire un numero crescente di utenti e progetti illimitati senza un calo significativo delle prestazioni o dell'usabilità man mano che il team cresce

L'alternativa Jira scelta deve essere in grado di gestire un numero crescente di utenti e progetti illimitati senza un calo significativo delle prestazioni o dell'usabilità man mano che il team cresce **Un'interfaccia facile da usare: una curva di apprendimento ripida può ostacolare l'adozione e la produttività. Le alternative a Jira che state valutando dovrebbero fornire le necessarie funzionalità di gestione dei progetti con una navigazione logica e semplice e un supporto per l'inserimento. Ciò consentirà un'integrazione agevole nelle operazioni quotidiane del team

Personalizzazione e flessibilità: vi consiglio anche di verificare se gli strumenti alternativi a Jira che state selezionando vi permettono di personalizzare dashboard, flussi di lavoro e report per adattarli al vostro stile di gestione dei progetti

vi consiglio anche di verificare se gli strumenti alternativi a Jira che state selezionando vi permettono di personalizzare dashboard, flussi di lavoro e report per adattarli al vostro stile di gestione dei progetti **Per un flusso di dati fluido e privo di errori tra i sistemi, le alternative a Jira devono integrarsi con gli altri strumenti utilizzati dai team di sviluppo. L'integrazione deve rendere accessibili tutte le informazioni e le funzionalità necessarie in un unico ambiente

Le migliori alternative a Jira: Un riepilogo

15 Migliori alternative a Jira per i team agili nel 2024

1. ClickUp

La migliore in assoluto tra le alternative a Jira per un'ampia gamma di esigenze di gestione dei progetti potenziata dall'intelligenza artificiale Software di gestione progetti di ClickUp è in cima alla lista perché soddisfa l'intero spettro delle esigenze organizzative, creando flussi di lavoro coesivi e adattabili a vari scenari aziendali. È vero che piacerà ai team PMO e di ingegneria, ma anche a quelli di funzioni come il marketing, la finanza e la gestione dei talenti.

Ciò lo rende non solo un'alternativa a Jira, ma una scelta potenzialmente superiore per integrare un'ampia gamma di funzioni sotto lo stesso tetto. ClickUp per i team software mi ha sorpreso per la gamma di funzioni che offre.

Ho scoperto che l'uso di Lavagne ClickUp in ClickUp è incredibilmente facile abbozzare idee o concetti e poi trasformarli immediatamente in attività, con una transizione così fluida dalla pianificazione all'azione. Questo tipo di operazione in Jira richiede il coinvolgimento di altri strumenti, che possono rallentare le cose.

Io e il mio team usiamo spesso lavagne o mappe mentali per riflettere su ciò che funziona e ciò che non funziona, il che ci aiuta davvero a perfezionare i nostri processi. È molto meno rigido di Jira, dove l'impostazione di un processo di feedback simile sembra molto più strutturata e meno flessibile.

Il Vista del diagramma di Gantt di ClickUp aiuta a visualizzare in modo più intuitivo le tempistiche e le dipendenze dei progetti.

A differenza di Jira, che potrebbe richiedere plugin o configurazioni aggiuntive per i diagrammi di Gantt, ClickUp include queste funzionalità fin dall'inizio, completamente personalizzabili per soddisfare le diverse esigenze del progetto. Dato che utilizziamo continuamente i diagrammi di Gantt, preferisco le alternative a Jira che li rendono più semplici.

Visualizzate le tempistiche e le dipendenze del vostro progetto con i diagrammi di Gantt di ClickUp

In effetti, avendo utilizzato i grafici Gantt di ClickUp per una visione d'insieme dei miei progetti, insieme alla vista Elenco dettagliata, ho visto in prima persona come trasforma la gestione delle attività.

La possibilità di ingrandire rapidamente i dettagli o di rimpicciolirli per vedere l'intera timeline del progetto è utile. In questo modo, io e il mio team possiamo regolare la nostra attenzione in base alle necessità, assicurando che il progetto proceda in modo efficiente senza ritardi.

Traccia gli obiettivi in termini numerici e percentuali o automatizza la definizione degli obiettivi con ClickUp Goals

Inoltre, trovo che tracciare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sia semplice con ClickUp. con Obiettivi di ClickUp posso impostare obiettivi di squadra e individuali con traguardi misurabili e tracciamento automatico dei progressi. In questo modo tutti i membri del team vedono come i loro sforzi contribuiscono al quadro generale.

Gestite facilmente roadmap di prodotto, backlog, sprint, progettazione UX e molto altro con ClickUp ClickUp è adatto ai team Agile con le sue dashboard agili personalizzabili che forniscono informazioni in tempo reale sugli sprint e rendono molto più semplice il monitoraggio dei progressi rispetto agli obiettivi.

Con ClickUp utilizziamo spesso anche il Rapporto di sprint: la piattaforma mi aiuta a riassumere le nostre attività di sprint in modo efficace, evidenziando sia i risultati ottenuti che le aree di miglioramento. Questo feedback ci aiuta a perfezionare il nostro approccio per il futuro pianificazione degli sprint promuovendo il miglioramento continuo.

Velocizzate la pianificazione degli sprint Agile e muovetevi attraverso le epopee senza sforzo con ClickUp

Il nativo Integrazione di GitHub in ClickUp si distingue per i nostri team di sviluppo. Collega la nostra gestione delle attività direttamente con i nostri repository di codice, consentendoci di tenere traccia dei commit, delle richieste di pull e dei rami direttamente da ClickUp, riducendo in modo significativo la necessità di passare da uno strumento all'altro.

Infine, l'automazione no-code di ClickUp è stata un grande sollievo, riducendo le attività ripetitive. L'impostazione delle automazioni per i processi di routine, come l'assegnazione dei compiti e gli aggiornamenti di stato, mi consente di concentrarmi maggiormente sulle attività ad alto valore.

La cosa che preferisco di ClickUp, tuttavia, è Cervello di ClickUp il versatile assistente AI. È diventato una parte essenziale del mio kit di strumenti per la gestione dei progetti, in quanto integra il mio intero spazio di lavoro digitale, migliorando il modo in cui gestisco tutto, dai documenti alla comunicazione.

Tutto il nostro team utilizza l'assistente di scrittura AI di ClickUp Brain per creare brief di prodotto , fare brainstorming di idee per le riunioni successive, prendere e riassumere appunti e creare rapporti dettagliati sullo stato di avanzamento e sulla tracciabilità dei bug.

ecco come ClickUp Brain, il mio assistente di scrittura AI, redige un'email di inizio progetto

L'assistente di scrittura AI crea anche prompt ChatGPT specializzati per il monitoraggio di bug e problemi, semplificando così il nostro processo di sviluppo del software.

Ma ClickUp Brain non si occupa solo di scrittura. Include anche altri strumenti di intelligenza artificiale specializzati.

Il AI Knowledge Manager è una funzione chiave che fornisce risposte immediate e sensibili al contesto su qualsiasi cosa all'interno di ClickUp o delle sue app collegate.

In qualità di AI Project Manager, ClickUp Brain non solo automatizza le attività di routine e fornisce aggiornamenti sullo stato di avanzamento, ma inserisce anche dati, genera riepiloghi e suggerisce e crea in modo intelligente sottoattività. Invia anche promemoria per le attività in ritardo. Una caratteristica di ClickUp Brain che mi fa veramente risparmiare tempo è la capacità di generare stand-up e riepiloghi di riunioni in pochi clic e condividerli con i membri del team.

Utilizziamo ClickUp Brain per perfezionare e creare e-mail e altri materiali di comunicazione

L'AI Writer for Work mi permette di generare rapidamente bozze che posso poi personalizzare. L'IA è in grado di creare e modificare il testo in base alle mie indicazioni o a una selezione di oltre 100 indicazioni basate sul ruolo.

Inoltre, mi aiuta a scrivere meglio controllando la grammatica e l'ortografia, rispondendo rapidamente ai messaggi e trascrivendo persino i file audio, migliorando la mia produttività di quasi 10 volte.

Documentate e tracciate bug e problemi con il modello ChatGPT Prompts for Issue Tracking Template di ClickUp

Utilizziamo anche molti modelli di ClickUp per lavorare più velocemente. Ad esempio, il modello Template ClickUp ChatGPT Prompts for Issue Tracking (Template per la tracciabilità dei problemi) contiene oltre 190 suggerimenti annidati in un documento ClickUp per generare idee per gli aggiornamenti dei prodotti e le correzioni dei bug e per documentare e tracciare i problemi dei clienti. Scarica questo modello

Utilizzate la Whiteboard all'interno del template ClickUp Bug and Issue Tracking per progettare il flusso di lavoro di tracciamento dei bug

Un altro modello che utilizziamo spesso è Modello di tracciamento dei bug e dei problemi di ClickUp che dispone di funzioni avanzate per le esigenze di sviluppo software complesse che coinvolgono team interfunzionali.

Invece di dipendere da fogli di calcolo o da thread multipli su Slack o e-mail, questo modello centralizzato offre una visione d'insieme di bug, problemi e difetti e del loro stato attuale. Scaricate questo modello Per il nostro team, ClickUp copre tutte le basi della gestione dei progetti, dalla strategia e dalla pianificazione fino al reporting. Permette ai team di diversi reparti di collaborare, costruire e spedire i prodotti più velocemente. Ho visto in prima persona come ci rende tutti molto più produttivi.

Mi piace il fatto che come manager mi dia una panoramica di tutti i progetti su cui il mio team sta lavorando, e ciò che è ancora meglio è che posso scendere nello specifico di quali sono i dettagli del progetto, chi è il proprietario, qual è lo stato attuale/aggiornamento e quando è la data di scadenza. I team possono facilmente collaborare tra loro, poiché nella sezione dei commenti i membri possono taggarsi a vicenda. La creazione di schede di progetto è uno dei punti di forza di ClickUps e l'utente può scegliere liberamente l'aspetto della scheda attraverso modelli e personalizzazioni. L'integrazione con Google Workspace è un gioco da ragazzi: ricevo notifiche per ogni aggiornamento su ogni progetto.

Recensione di G2

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Gestione dei progetti: Automatizzate facilmente i backlog, adattate i flussi di lavoro agili ai vostri metodi e allineate le attività con gli obiettivi attraverso roadmap visive; inoltre, la funzione di tracciamento del tempo incorporata è un grande vantaggio rispetto a strumenti come Jira che ne sono privi in modo nativo. Se scegliete il piano Business, otterrete un tracciamento del tempo e dei timesheet ancora più granulari

Automatizzate facilmente i backlog, adattate i flussi di lavoro agili ai vostri metodi e allineate le attività con gli obiettivi attraverso roadmap visive; inoltre, la funzione di tracciamento del tempo incorporata è un grande vantaggio rispetto a strumenti come Jira che ne sono privi in modo nativo. Se scegliete il piano Business, otterrete un tracciamento del tempo e dei timesheet ancora più granulari **Utilizzare ClickUp Whiteboards per facilitare la mappatura degli utenti e dei percorsi, collaborare con i team remoti e in loco su una lavagna virtuale durante la fase di ricerca e progettazione dello sviluppo del software e assegnare compiti ai membri del team direttamente dalle Whiteboards

ClickUp Whiteboard è la vostra tela digitale per la mappatura degli utenti, il brainstorming delle idee e la loro conversione in attività realizzabili

Tracciamento degli obiettivi: Sia che stiate lanciando prodotti sul mercato o che stiate gestendo delle release, utilizzate ClickUp Goals per fissare obiettivi misurabili, tracciare i progressi, rimanere sulla strada giusta e raggiungere i vostri obiettivi entro i tempi stabiliti

Stabilite obiettivi chiari per il vostro team, tenete traccia di sprint e backlog e condivideteli con tutti utilizzando ClickUp Goals

Visualizzazioni personalizzabili per visualizzare i progressi e le scadenze: Ottenete una visione a 360 gradi di ciò che sta accadendo nel vostro progetto, comprese le attività, gli elenchi e le scadenze, con la Vista Gantt Chart di ClickUp. Questa funzione non è inclusa nella versione gratuita di Jira. ClickUp offre 60 visualizzazioni di diagrammi di Gantt nel suo piano gratuito. È inoltre possibile utilizzare le Schede Kanban di ClickUp per una prospettiva più ampia e un monitoraggio visivo dei progressi

Ottenete una visione a 360 gradi di ciò che sta accadendo nel vostro progetto, comprese le attività, gli elenchi e le scadenze, con la Questa funzione non è inclusa nella versione gratuita di Jira. ClickUp offre 60 visualizzazioni di diagrammi di Gantt nel suo piano gratuito. È inoltre possibile utilizzare le di ClickUp per una prospettiva più ampia e un monitoraggio visivo dei progressi **ClickUp offre modelli personalizzabili per iniziare con flussi di lavoro precostituiti per il vostro processo agile di scrum, tra cuimodelli di segnalazione di bug emodelli per la pianificazione degli sprint Limitazioni di ClickUp

ClickUp Brain è disponibile solo sui piani a pagamento

Non tutte le funzioni di ClickUp sono disponibili su mobile

Prezzi di ClickUp

Gratuito per sempre (ideale per uso personale, include un numero illimitato di utenti gratuiti e attività illimitate)

Unlimited: $7 al mese per utente (ideale per piccoli team)

$7 al mese per utente (ideale per piccoli team) Business: $12 al mese per utente (Adatto a team di medie dimensioni)

$12 al mese per utente (Adatto a team di medie dimensioni) Enterprise: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ClickUp Brain: Si aggiunge a uno qualsiasi dei piani a pagamento per $5 per utente di Workspace al mese

Ecco perché Gatekeeper sceglie ClickUp rispetto a Jira per la gestione dei progetti :

Non è necessario un amministratore dedicato per gestire ClickUp

Facile gestione di sprint e backlog con modelli precostituiti e funzionalità di tagging

I flussi di lavoro flessibili supportano cicli di vita complessi di sviluppo del software con oltre 15 viste personalizzabili e automazione

2. Asana

**Il migliore per ottimizzare i flussi di lavoro delle attività e dei progetti in un'interfaccia visivamente intuitiva

Quando si pensa alle alternative a Jira per la gestione dei progetti, Asana è uno degli strumenti che viene in mente. È noto per la sua interfaccia facile da usare e per le solide funzionalità che aiutano i team a organizzare, tracciare e gestire il lavoro in modo efficiente.

Rispetto a Jira, Asana è più semplice da usare. Mentre il primo ha funzioni e integrazioni più avanzate e tende a posizionarsi per i team DevOps, il secondo offre una maggiore utilità come task manager.

Ho usato Asana per creare attività e aggiungerle a cartelle, filtrarle con etichette e assegnare responsabilità e date di scadenza. Ho anche trovato piuttosto semplice il processo di integrazione delle app pertinenti e l'impostazione di regole automatiche direttamente dalla lavagna.

via Asana Asana si basa su un modello di dati Work Graph® che mappa i componenti del progetto - compiti, sottocompiti, obiettivi del progetto, scadenze e dipendenze - per mostrare come tutti i pezzi di lavoro si allineano ai risultati aziendali più importanti.

Se il vostro lavoro richiede una collaborazione trasversale tra i vari dipartimenti, vi piacerà il modo in cui Asana cattura la relazione tra il lavoro del vostro team, le informazioni su quel lavoro e le persone che lo svolgono.

via Asana Durante l'impostazione di un nuovo progetto, posso suddividere il tutto in singoli compiti, ognuno con una scadenza specifica.

La Timeline visualizzava queste attività lungo un asse cronologico, con chiari indicatori di dipendenza. Se un'attività veniva ritardata, l'effetto sulle attività successive era immediatamente noto.

Questo è simile alla vista Timeline di ClickUp, ma con una differenza molto significativa. ClickUp consente di includere le sottoattività nella vista Timeline (si può scegliere); Asana non consente le sottoattività nella Timeline.

Questo livello di visibilità contrasta nettamente con la configurazione più complessa di Jira, spesso considerata eccessiva per i team di non sviluppatori.

Integrazione Asana + ClickUp ClickUp si integra con Asana attraverso Zapier. Quando un'attività viene etichettata di recente in Asana, viene creata un'attività corrispondente in ClickUp.

Questo aiuta a mantenere sincronizzati i flussi di lavoro tra le diverse piattaforme senza aggiornamenti manuali, riducendo al minimo il rischio di sviste e di scarsa comunicazione tra i reparti o le parti interessate che potrebbero preferire strumenti specifici. Inoltre, la migrazione da Asana sarà super agevole.

Le migliori caratteristiche di Asana

Redigere rapidamente gli aggiornamenti dei progetti con l'automazione per risparmiare tempo

Creazione di dashboard personalizzate utilizzando i modelli della libreria; selezione di diversi stili di grafico, dai grafici di burnup ai semplici grafici a linee

Ottenere risposte rapide e sintesi dei progetti con Asana Intelligence, il nuovo assistente AI

Fornite ai membri del team l'accesso di cui hanno bisogno e mantenete le informazioni specifiche fuori dai limiti con i livelli di autorizzazione e i controlli dell'amministratore

Limitazioni di Asana

La console amministrativa è difficile da navigare per l'offboarding di un utente con accesso all'amministrazione/fatturazione, e spesso richiede metodi di workaround per accedere alla piattaforma

La visualizzazione del diagramma di Gantt non è disponibile nella versione gratuita

Asana Intelligence è disponibile solo con i piani a pagamento

l'assistenza 24/7 è disponibile solo con il piano Enterprise

Ecco cosa ha da dire un utente di Redditor su Asana:

_Asana è ottimo per le iniziative di marketing e commerciali in cui l'integrazione degli strumenti di sviluppo software non è importante. Se si utilizza Slack per comunicare, come fa la maggior parte dei team di ingegneri, è possibile integrarlo sia con Jira che con Asana

Redditor

Prezzi di Asana

Personale: $0, gratuito per sempre (ideale per individui e piccoli team)

$0, gratuito per sempre (ideale per individui e piccoli team) Starter: $13,49 al mese per utente (Ideale per team in crescita)

$13,49 al mese per utente (Ideale per team in crescita) Advanced: $30,49 al mese per utente (per le aziende che si destreggiano tra i vari dipartimenti con un portafoglio di obiettivi)

3. Lunedì.com

Migliore per l'automazione del flusso di lavoro con una forte attenzione all'usabilità

Monday.com è un sistema operativo personalizzabile che trasforma il modo in cui i team collaborano ai progetti di vendita, marketing, sviluppo prodotto, IT, risorse umane e operazioni.

Elementi costitutivi come schede, viste, automazione e integrazioni consentono ai team di software di progettare flussi di lavoro, monitorare i progressi e analizzare i risultati in modo dinamico.

Monday.com è adattabile ed è dotato di schede Scrum e Kanban, in modo da poter gestire e seguire più progetti contemporaneamente senza perdersi nei dettagli.

Anche la gestione dei file integrata semplifica la collaborazione e centralizza i file chiave in un unico posto. Ho scoperto che tutto in Monday.com è stato posizionato con cura e ho capito istintivamente come usarlo.

D'altra parte, Jira non è così versatile e facile da usare e richiede una curva di apprendimento. Ad esempio, posso impostare un'automazione per aggiornare le assegnazioni dei compiti al variare dello stato del progetto. Tuttavia, aggiornamenti simili per la visibilità dei progetti in Jira richiedono un intervento manuale.

via Lunedì.com Una caratteristica specifica di Monday.com che mi ha colpito è stata quella dei "documenti di lavoro", che consente ai membri del progetto di collaborare in tempo reale, di condividere istantaneamente i commenti e di trascinare il testo come una lista di controllo per riflettere lo stato attuale del progetto.

via Lunedì.com Sì, è simile a Google Docs per la condivisione e l'archiviazione dei file e, invece di cambiare piattaforma, potrei lavorare su Monday.com.

Inoltre, anche se potevo inserire il testo e vedere su cosa stavano lavorando gli altri contemporaneamente, la funzione di annullamento "cancellava" solo il mio lavoro invece delle ultime aggiunte al documento, eliminando così il timore di cancellare un input critico fatto da qualcun altro.

Se avete bisogno di aiuto per la gestione delle richieste IT, degli aggiornamenti di sistema e della risoluzione dei problemi, ma non volete la complessità di Jira, vi suggerisco di utilizzare Monday.com come strumento agile . Tuttavia, tenete presente che non hanno (ancora) aggiunto l'intelligenza artificiale, che oggi sembra un'occasione persa.

Lunedì.com + integrazione ClickUp ClickUp si integra con Monday.com attraverso Zapier. Oltre a creare una nuova attività da rispecchiare automaticamente in ClickUp e viceversa, è possibile generare report completi estraendo i dati da entrambi gli strumenti per ottenere una visione unificata dello stato del progetto e delle prestazioni del team. Automatizza le attività ripetitive come la segnalazione dell'avanzamento del progetto aggiornato.

Le migliori caratteristiche di Monday.com

Utilizza modelli e strumenti su misura per i flussi di lavoro agili, comprese le richieste di funzionalità,pianificazione della roadmapgestione degli sprint, tracciamento dei bug e retrospettive degli sprint

Organizzare tutti i dati relativi a clienti, fornitori o campagne, comprese le note, le discussioni sulle e-mail e gli allegati, rendendoli facilmente reperibili

Creare flussi di lavoro per qualsiasi parte del vostro lavoro e per le esigenze del vostro reparto con blocchi di costruzione senza codice

Limitazioni di Monday.com

Automazioni o azioni minori possono esaurire rapidamente il numero assegnato al piano Pro, bloccando potenzialmente l'account

Nessun assistente AI, anche per i piani a pagamento

Le caratteristiche di base, come una linea temporale funzionale con date di inizio/fine, richiedono app separate, ognuna delle quali comporta costi aggiuntivi

Monday è stato un ottimo strumento per aiutarci a tenere sotto controllo tutte le nostre attività e le nostre finanze. Ci ha dato la possibilità di creare flussi di lavoro personalizzati in base alle nostre esigenze specifiche, il che ci ha permesso di essere più efficienti nella gestione delle nostre attività quotidiane.

Redditor

Prezzi di Monday.com

Free: $0, gratuito per sempre (ideale per uso individuale)

$0, gratuito per sempre (ideale per uso individuale) Basic: $12 per sede al mese (Ideale per piccoli team)

$12 per sede al mese (Ideale per piccoli team) Standard: $14 per sede al mese (Un'opzione popolare per chi vuole utilizzare tutte le funzionalità a pagamento)

$14 per sede al mese (Un'opzione popolare per chi vuole utilizzare tutte le funzionalità a pagamento) Pro: $24 per sede al mese

$24 per sede al mese Enterprise: Prezzo personalizzato (adatto se si desiderano funzionalità esclusive, tra cui l'onboarding personalizzato)

4. Smartsheet

**Il migliore per unire la familiarità dei fogli di calcolo con la gestione dei progetti

Piattaforma aziendale di gestione del lavoro, Smartsheet aiuta a catturare e tenere traccia delle attività, delle risorse e delle pianificazioni con una ricca serie di visualizzazioni, report e dashboard per la visibilità dei progetti.

In che cosa Smartsheet si differenzia da altre alternative a Jira come strumento di gestione dei progetti per i team di software come si fa a sapere che è uno strumento di gestione dei progetti? Combina fogli di calcolo con timeline visive e gestione del portafoglio. È in grado di eseguire calcoli complicati, come ad esempio costi del progetto e collegare facilmente i dati tra più fogli.

Ho anche scoperto che Smartsheet dispone di funzionalità native di gestione delle risorse digitali, con analisi dettagliate delle prestazioni delle risorse, una funzionalità mancante in Jira.

Un'altra funzione di Smartsheet che vale la pena menzionare è WorkApps, che consente di creare applicazioni senza codice da modelli di attività o direttamente da moduli, fogli o contenuti esterni come Google Docs o dashboard Tableau.

Per saperne di più ***Tendenze dell'ingegneria del software nel 2024* Con Smartsheet, posso creare ruoli distinti per i project manager e gli assegnatari per gestire le modalità di interazione dei diversi membri del team con i dati del progetto.

via Foglio intelligente Ad esempio, ho creato un ruolo per i project manager che permette di modificare l'intero piano di progetto e di visualizzare il cruscotto delle metriche e un ruolo separato per gli assegnatari, che nasconde il cruscotto delle metriche e consente loro di modificare solo un report che mostra il lavoro loro assegnato.

Per settori come la sanità, le agenzie governative e le istituzioni finanziarie, dove la trasparenza dei dati è di estrema importanza, Smartsheet è una delle migliori alternative a Jira.

Le migliori caratteristiche di Smartsheet

Possedere e gestire le chiavi di crittografia per configurare, ruotare e revocare l'accesso ai dati aziendali, quando necessario, attraverso il sistema di gestione delle chiavi di Amazon Web Services (AWS KMS)

Raccogliere e filtrare i dati del foglio per evidenziare i dettagli chiave per una facile condivisione, esportazione o integrazione in dashboard

Creare PDF personalizzati, preparare contratti, automatizzare i processi dei moduli e firmare i documenti all'interno della piattaforma

Limitazioni di Smartsheet

Le difficoltà di integrazione dovute ai modelli di licenza influiscono sull'utilizzo di altre piattaforme come BI, Salesforce e PSCloud

È stato lanciato un assistente AI per analizzare i dati e generare formule, ma è disponibile solo nel piano Enterprise

L'attuale necessità di utilizzare e salvare nuovamente un foglio come modello è scomoda: sarebbe utile una funzione che consenta di modificare e applicare le modifiche universalmente a un "tipo" di foglio

Ci piace molto usare Smartsheet perché ci semplifica le cose. Ci piace avere un luogo centrale per le attività/progetti, poterli assegnare facilmente a tutto il nostro team e poter tornare indietro per vedere come sono andati i compiti/progetti. È meglio che lavorare su più fogli di calcolo e può collegare diversi aspetti della nostra attività.

Recensione di Capterra

Prezzi di Smartsheet

Gratuito: $0 al mese per utente (ideale per i project manager freelance)

$0 al mese per utente (ideale per i project manager freelance) Pro: $9 al mese per utente (ideale per i team che desiderano visualizzazioni illimitate)

$9 al mese per utente (ideale per i team che desiderano visualizzazioni illimitate) Business: $32 al mese per utente (ideale per le aziende che desiderano un numero illimitato di editor gratuiti)

$32 al mese per utente (ideale per le aziende che desiderano un numero illimitato di editor gratuiti) Enterprise: Prezzo personalizzato (Adatto se si desidera una sicurezza di livello aziendale con un piano di controllo definitivo)

5. Taskade

**Il migliore per uno spazio di lavoro in tempo reale per attività, appunti e collaborazione video

Taskade è uno spazio di lavoro remoto alimentato dall'intelligenza artificiale e progettato per migliorare la produttività e la collaborazione in qualsiasi team.

La piattaforma dispone di un insieme unico di agenti AI che possono essere personalizzati e addestrati per automatizzare le attività ripetitive, come la gestione degli orari, la conduzione di ricerca sulle persone degli utenti redazione di e-mail e brainstorming di idee per i contenuti.

Anche se Jira offre molti strumenti di sviluppo software per compiti come il monitoraggio approfondito dei progetti e la risoluzione dei bug, Taskade non è molto lontano.

Ad esempio, quando abbiamo provato questo strumento in ClickUp, abbiamo potuto gestire un intero quadro operativo, dalle riunioni quotidiane agli sprint complessi per lo sviluppo del prodotto, grazie alle sue funzioni di collaborazione in tempo reale.

Inoltre, i suoi modelli personalizzabili forniscono un livello di flessibilità che la configurazione strutturata e spesso rigida di Jira non offre. La 'Instant Demo' di Taskade è una funzione unica che ho utilizzato in particolare per impostare rapidamente un ambiente di progetto campione, mostrando come aggiungere attività, assegnare ruoli e aggiornare gli stati.

Questa demo interattiva aiuta i nuovi utenti a comprendere il flusso di lavoro e a vedere come i loro contributi si inseriscono nella struttura più ampia del progetto.

via Taskade In particolare, i team di vendita possono utilizzare questa funzione per mostrare ai nuovi membri del team come impostare il contatto iniziale con i potenziali clienti, seguire, negoziare e chiudere le attività.

A differenza delle altre alternative a Jira presenti in questo elenco, che servono principalmente per la gestione dei progetti, Taskade è una piattaforma di produttività: uno spazio di lavoro unificato per attività, comunicazioni e note. Personalmente, trovo che questo approccio all-in-one sia efficiente, in quanto snellisce i nostri flussi di lavoro e mantiene tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un unico luogo accessibile.

Le migliori caratteristiche di Taskade

Integrazione di oltre 200 app per un flusso di lavoro continuo tra diversi strumenti, tra cui GitHub e GitLab per lo sviluppo di software e Figma

Brainstorming, schematizzazione e mappatura di qualsiasi cosa per i vostri compiti e appunti con un assistente di scrittura e di attività AI

Utilizzate un sistema personalizzabileper le SOP, gli sprint di progetto e i calendari dei contenuti che si allineano con la persona e il tono di voce del vostro marchio

Limitazioni di Taskade

Offre una minore flessibilità nella creazione di database personalizzati, tabelle, pagine e flussi di lavoro avanzati e, pertanto, potrebbe non soddisfare le esigenze specifiche di tutti gli utenti

Mancano opzioni avanzate come l'aggiunta di immagini e video o la creazione di tabelle complesse

Se vi state chiedendo quale piattaforma utilizzare tra Taskade vs. ClickUp questa recensione su Reddit fa una chiara distinzione tra i due:

via Reddit

Prezzi Taskade

Gratuito: $0 (ideale per gli utenti che iniziano a gestire i progetti)

Taskade Pro: 8 dollari al mese per utente (ideale per le aziende che vogliono accedere a funzionalità premium e AI illimitata)

Taskade for Teams: 16 dollari al mese per utente (Perfetto per i team che vogliono collaborare su spazi di lavoro illimitati)

6. Zendesk

**Il migliore per integrare il servizio clienti nei processi di gestione dei progetti

Zendesk è noto soprattutto come software di assistenza clienti e come soluzione di help desk piuttosto che come strumento tradizionale di gestione dei progetti. Tuttavia, non scartiamolo, perché offre funzioni che possono essere adattate per supportare le attività di gestione dei progetti.

A differenza di Jira, che si concentra sul monitoraggio dei progetti e dei problemi, il sistema di ticketing di Zendesk consolida in un'unica piattaforma le richieste e gli aggiornamenti provenienti da diversi canali di comunicazione, come e-mail, live chat, social media e telefonate.

Se siete un'azienda di software, queste informazioni a 360 gradi su tutte le interazioni con i clienti possono essere utili per le iterazioni dei vostri prodotti. Si tratta di un'integrazione del flusso di lavoro che l'approccio incentrato sul progetto di Jira non supporta facilmente.

Quando ero a capo di più team di sviluppo in un'agenzia, usavo regolarmente l'area di lavoro agent per gestire le interazioni con i clienti. Quando un cliente sollevava una richiesta, questa appariva nell'area di lavoro unificata e io potevo esaminare ogni messaggio o comunicazione ricevuti uno dopo l'altro.

Questa funzione è importante nelle aziende in cui il tempo è fondamentale per rispondere ai clienti. Inoltre, potevo collegare queste interazioni ai ticket o alle attività di progetto pertinenti, garantendo continuità e tracciabilità.

via Zendesk Sceglierei Zendesk tra tutte le alternative a Jira? Come la maggior parte delle cose nella vita, dipende! Se gestisco un'organizzazione di grandi dimensioni che ha bisogno solo di un supporto per la CX e non ha problemi a pagare un premio per questo, potrei scegliere Zendesk. Le funzionalità più interessanti di Zendesk sono incluse solo nei piani a pagamento (che possono essere costosi), quindi le organizzazioni più piccole potrebbero preferire altri strumenti.

La creazione o il collegamento di un ticket a un'attività aggiunge automaticamente un link all'attività ClickUp. Inoltre, è possibile allegare un numero qualsiasi di attività ClickUp a un ticket in Zendesk per un facile riferimento allo stato e all'ID dell'attività.

Le migliori caratteristiche di Zendesk

Dal rispetto della pianificazione al tempo di risoluzione, vedete esattamente come si comporta il vostro team; utilizzate i risultati per risolvere i problemi di servizio prima che esplodano

Aggiornare automaticamente lo stato delle attività, inviare notifiche o assegnare attività in base a criteri specifici per semplificare la gestione dei progetti

Collaborare con i membri del team sui ticket aggiungendo note interne e semplificando la condivisione delle informazioni all'interno del team

Limitazioni di Zendesk

L'utilizzo di Zendesk come database principale dei clienti richiede sforzi aggiuntivi per mantenere i dati degli utenti sincronizzati con altri sistemi, complicando la gestione di più record di contatto per utente

Gli agenti AI di base sono disponibili in tutti i piani a pagamento, ma il più utile componente aggiuntivo AI avanzato è disponibile solo nei piani Professional ed Enterprise (ed è piuttosto costoso, 50 dollari per agente al mese)

Zendesk è stato fondamentale per portare l'assistenza alla nostra organizzazione nell'era moderna. Rispetto alla soluzione precedente, Zendesk offre la visibilità, la facilità d'uso e il monitoraggio delle metriche più adatto alle nostre esigenze. Siamo stati in grado di aumentare le conoscenze del nostro supporto tecnico grazie all'uso della ricerca, dei tag e dell'integrazione della base di conoscenze, oltre a fornire ai nostri clienti una piattaforma per trovare risposte ai loro problemi.

Recensione di G2

Prezzi di Zendesk

Suite Team: $69 per agente al mese (progettato per funzionalità avanzate nel servizio clienti)

$69 per agente al mese (progettato per funzionalità avanzate nel servizio clienti) Suite Growth: $115 per agente al mese (adatta per gestire le crescenti richieste di assistenza clienti)

$115 per agente al mese (adatta per gestire le crescenti richieste di assistenza clienti) Suite Professional: $149 per agente al mese (Ideale per soddisfare le esigenze di base dei clienti)

$149 per agente al mese (Ideale per soddisfare le esigenze di base dei clienti) Suite Enterprise: Prezzi personalizzati (quando si hanno esigenze specifiche di assistenza clienti)

7. Wrike

Migliore per soddisfare le esigenze di progetti complessi con opzioni di personalizzazione

Wrike offre ampie funzionalità di gestione dei progetti che rispondono a diverse esigenze professionali.

Non solo Wrike dispone di un sistema dettagliato di gestione delle attività, ma si distingue anche per i suoi rapporti, che sono notevolmente più completi di quelli tipicamente disponibili con Jira. È sicuramente una delle alternative a Jira che prenderei in considerazione.

Inoltre, Wrike è dotato di un sistema di tracciamento del tempo integrato, mentre Jira richiede integrazioni con strumenti esterni come Everhour e Harvest. Una caratteristica che può far risparmiare molto tempo è l'intelligenza artificiale di Wrike per i project manager.

Quando ho avviato un nuovo progetto sulla piattaforma, l'intelligenza artificiale mi ha suggerito le attività in base ai dati storici e ai parametri del progetto.

via Wrike Potrei rivedere questi suggerimenti, modificarli se necessario, e approvarli per popolare il file piano del progetto . Questa funzione di intelligenza artificiale, chiamata Wrike Work Intelligence, è utile se si vuole accelerare la fase di pianificazione del progetto senza trascurare o dimenticare i compiti necessari che il team deve svolgere.

Integrazione Wrike + ClickUp ClickUp si integra con Wrike permettendovi di passare a ClickUp senza problemi.

Le migliori caratteristiche di Wrike

Impostazione di regole, trigger e approvazioni automatiche per le attività manuali che richiedono molto tempo, come la modifica delle scadenze e l'invio di avvisi di promemoria

Condividere automaticamente le informazioni nel contesto con gli approvatori scelti e utilizzare i moduli per semplificare il processo di richiesta di approvazione

Replicare le attività quotidiane, come le richieste di time-off e di referenze, con i Blueprint, modelli di attività per nuovi elementi di lavoro

Generare e sintetizzare contenuti, prevedere i rischi, ottenere suggerimenti sulle attività e creare automazione con l'intelligenza artificiale

Limitazioni di Wrike

Wrike ha una capacità di archiviazione limitata, che pone problemi per i progetti che coinvolgono file di grandi dimensioni, come la produzione e la pubblicazione di video; questa limitazione limita la possibilità di verificare e rivedere file video di grandi dimensioni direttamente all'interno della piattaforma

La vastità delle funzioni di Wrike può essere eccessiva per i nuovi utenti

Wrike è un sistema di gestione dei progetti e delle attività molto flessibile e completo. Ha tutte le caratteristiche che cerco, come la pianificazione, le dipendenze, gli incarichi, le date di scadenza, i progetti e le cartelle. All'inizio il sistema di etichettatura delle cartelle e dei progetti è stato un po' difficile da imparare, ma una volta imparato ho visto quanto fosse potente e lo uso davvero molto.

Recensione di G2

Prezzi di Wrike

Gratuito: $0 al mese per utente

$0 al mese per utente Team: $9,80 al mese per utente (ideale per team di piccole e medie dimensioni)

$9,80 al mese per utente (ideale per team di piccole e medie dimensioni) Business: $24,80 al mese per utente (adatto a organizzazioni medio-grandi)

$24,80 al mese per utente (adatto a organizzazioni medio-grandi) Enterprise: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Pinnacle: Prezzo personalizzato (adatto alle aziende che cercano alternative a Jira con una personalizzazione avanzata)

8. Nozione

Migliore per la gestione di flussi di lavoro incentrati sui contenuti

La prossima alternativa a Jira è Notion, un'applicazione per la produttività e la presa di appunti. Offre strumenti per pianificare, organizzare e collaborare su progetti lavorativi e personali all'interno di un'unica piattaforma. È possibile creare una dashboard personalizzata e aggiungere elenchi di attività, timeline, tracker dei progressi e assegnazioni ai membri del team.

Notion eccelle come strumento di documentazione collaborativa per la gestione dei servizi. Consente ai team di creare e condividere documenti relativi al progetto, come verbali di riunioni, FAQ e best practice, in un wiki di progetto comune.

Ho scoperto che la differenza maggiore tra Notion e Jira è che:

Notion:Strumento universale che si rivolge a un pubblico più ampio, che comprende aziende di tutte le dimensioni, studenti e singoli individui alla ricerca di uno spazio integrato per la gestione del proprio lavoro | Jira:Migliore per i team tecnici coinvolti in cicli di progetto software fondamentali che richiedono /href/https://clickup.com/it/blog/73580/strumenti-per-la-pianificazione-degli-sprint/sprint strumenti di pianificazione/%href/, flussi di lavoro complessi rappresentati tramite schede Scrum e Kanban e integrazioni con altri strumenti di sviluppo, come Bitbucket e Confluence |

Notion vs Jira

Ciò che mi ha particolarmente colpito della piattaforma è Notion AI. Quando ho iniziato un nuovo documento, ho immediatamente attinto ai suoi modelli alimentati dall'AI, che coprivano una serie di esigenze, dalla stesura delle SOP all'analisi SWOT.

Potevo selezionare il modello più adatto alle mie esigenze e iniziare a definire i dettagli in pochi minuti, risparmiando tempo e fatica invece di crearli da zero.

Questa funzione è particolarmente utile quando si deve affrontare l'enorme versatilità di Notion. Se ci si sente sommersi, basta iniziare con un modello per alleggerire il peso. L'assistente guida il processo in modo interattivo, rendendolo meno scoraggiante.

via Nozione Se fate parte dell'economia dei creatori o di una piccola agenzia di design che si destreggia tra più clienti, la funzionalità di gestione dei progetti di Notion è l'ideale per voi. Potete creare pagine separate per ogni progetto o cliente per memorizzare gli obiettivi, le linee guida del marchio e le scadenze.

Le migliori caratteristiche di Notion

Create e mantenete un sistema wiki flessibile e interconnesso all'interno del vostro spazio di lavoro; organizzate le conoscenze, la documentazione e i processi aziendali

Creare nuovi compiti o trasformare voci in compiti programmati, aggiungere caselle di controllo a elenchi puntati, creareSchede Kanbane modificare le idee in azioni in sospeso

Utilizzare Notion AI per analizzare grandi insiemi di dati alla ricerca di approfondimenti, riempire automaticamente i documenti con elementi di azione, generare sintesi e approfondimenti da contenuti e fare brainstorming di idee per contenuti e campagne

Limitazioni di Notion

La funzione "markup" deve essere abilitata in modo più completo per migliorare le capacità di modifica e annotazione all'interno dei portfolio di design

Le tabelle di Notion non sono facili da usare e ho faticato a formattare o a lavorare con dati complessi

Notion all'inizio non aveva senso per me, ma quando ha funzionato, ha funzionato. Gestisco la mia attività da Notion, tengo traccia delle mie abitudini, delle mie note di lettura e degli appunti giornalieri: tutto vive in Notion. E con il miglioramento degli strumenti di intelligenza artificiale, il mio utilizzo di Notion è destinato a crescere.

Recensione di Capterra

Prezzi di Notion

Free: $0, gratuito per sempre

$0, gratuito per sempre Plus: $10 al mese per utente (Perfetto per i piccoli team per pianificare e organizzarsi)

$10 al mese per utente (Perfetto per i piccoli team per pianificare e organizzarsi) Business: $18 al mese per utente (adatto alle aziende che utilizzano Notion per collegare diversi strumenti e team)

$18 al mese per utente (adatto alle aziende che utilizzano Notion per collegare diversi strumenti e team) Enterprise: Prezzi personalizzati

Aggiungete il componente aggiuntivo Notion AI al vostro spazio di lavoro per $8 al mese per utente.

9. ProofHub

Il migliore per le esigenze di pianificazione del progetto tutto in uno, con funzioni che vanno dall'assegnazione dei compiti agli strumenti di correzione delle bozze

Proofhub dispone di funzioni che semplificano la gestione delle attività, la collaborazione e l'elaborazione delle bozze il monitoraggio dei progetti . Fornisce una visione consolidata di compiti, obiettivi e progressi.

Utilizzando ProofHub, ho scoperto che si distingue da molte alternative a Jira grazie a strumenti aggiuntivi come elenchi di attività, timesheet e chat in-app. Le sue funzioni di gestione delle risorse e di proofing sono preziose per i team che richiedono feedback e approvazioni sul lavoro creativo.

D'altra parte, Jira dispone di elenchi di attività tipicamente gestiti nel contesto di problemi o ticket. I timesheet non sono una funzione nativa, sebbene siano disponibili in Jira Software con il componente aggiuntivo Tempo. Inoltre, Jira non dispone di una funzione di chat integrata; le discussioni possono avvenire solo come commenti sui problemi, il che rende la comunicazione noiosa.

Inoltre, la funzione 'Annunci' di ProofHub è utile per tenere informati e impegnati tutti gli stakeholder del progetto. Ad esempio, posso creare canali separati per gli "Aggiornamenti sullo sviluppo", i "Lanci di marketing" e le "Tappe del progetto"

Il software mi ha anche permesso di creare un annuncio mirato ogni volta che un aggiornamento o un'informazione critica richiedeva un'attenzione diffusa (ad esempio, una modifica dell'ambito del progetto).

via ProofHub Mi è piaciuta la possibilità di programmare annunci automatici per gli aggiornamenti regolari, come i progressi settimanali o i suggerimenti quotidiani: ad esempio, i promemoria per le riunioni settimanali o le scadenze per la presentazione dei progetti possono essere impostati per essere inviati in momenti specifici di ogni settimana.

ProofHub incoraggia i team a interagire con gli annunci ponendo domande o fornendo feedback direttamente nella sezione dei commenti di ogni post. Ciò contribuisce a creare un flusso di comunicazione bidirezionale e coinvolgente.

A mio parere, questa è una delle migliori alternative a Jira per i team che lavorano su progetti altamente collaborativi, come campagne di marketing ed eventi.

Le migliori caratteristiche di ProofHub

Creare più versioni dello stesso documento, condividere ogni versione con i membri del team e gli stakeholder esterni e archiviare tutte le cronologie delle versioni in modo sicuro sulla piattaforma per riferimenti futuri

Visualizzate e modificate le attività esistenti o aggiungetene di nuove con la vista Tabella che vi offre un'esperienza in stile foglio di calcolo

Tracciare tutte le azioni degli utenti con il registro delle attività di ProofHub; vedere cosa è successo nei diversi account in tempo reale

Limitazioni di ProofHub

ProofHub non genera in modo nativo fatture per il tempo registrato, affidandosi invece a integrazioni con piattaforme esterne come Freshbooks e Quickbooks per questa funzione

Il diagramma di Gantt è difficile da configurare e da utilizzare in modo efficace, il che comporta un aumento del tempo speso per cercare di farlo funzionare come necessario

Ecco cosa dice una recensione di G2 su ProofHub:

ProofHub ha risolto il problema più critico per noi: la sicurezza delle informazioni. Ci ha permesso di coinvolgere tutti i nostri clienti, ma con un'accessibilità controllata. Con l'aiuto di ruoli personalizzati, abbiamo potuto gestire i livelli di accesso di ciascun utente. In questo modo, abbiamo potuto dare ai clienti i giusti livelli di visibilità e limitare l'accesso alle informazioni irrilevanti per i loro progetti e i loro occhi.

Recensione di G2

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $50 al mese

$50 al mese Ultimate Control: $99 al mese (adatto per la gestione del lavoro a distanza con una particolare richiesta di ruoli di accesso personalizzati)

Entrambi i pacchetti prevedono un prezzo fisso e nessun costo per utente.

10. Assembla

Il migliore per integrare il controllo di versione con le funzionalità di gestione dei progetti

La prossima alternativa a Jira è Assembla. Si tratta di una soluzione basata sul cloud che offre un software di controllo delle versioni e di gestione del codice sorgente (SCM) basato sul web. Rende più semplice lo sviluppo del prodotto integrando la gestione dei progetti e l'SCM, per i team di sviluppo software.

Oltre a facilitare il tracciamento delle attività, la gestione dei problemi e il coordinamento dei progetti con un sistema di ticketing centralizzato, Assembla aiuta a gestire visivamente i progetti con pareti di carte e lavagne che si aggiornano automaticamente.

L'uso dello strumento mi ha fatto capire che è adatto ai team di sviluppo che danno priorità alla gestione efficiente del codice, alla collaborazione e alla gestione dei progetti sviluppo collaborativo del software nei loro progetti.

Non volete uno strumento complicato come Jira? Nessun problema.

Assembla ha molte funzioni native e integrate che vi saranno utili.

Ad esempio, dispone di potenti funzioni di controllo di versione, che consentono di gestire in modo efficiente i repository di codice. Assembla supporta anche Git, SVN e Perforce.

Ma questo non è il caso di Jira. È necessario integrare il software con i repository Git utilizzando plugin come Bitbucket o GitHub per collegare i commit, i rami e le richieste di pull direttamente ai problemi in Jira. Allo stesso modo, sono disponibili plugin per integrare Jira con i repository SVN e Perforce. Tuttavia, il prezzo di Jira aumenta con l'aumentare dei plugin.

Su Assembla, ho potuto constatare quanto sia facile organizzare i progetti in spazi che fungono da aree di lavoro dedicate per i team. Ogni spazio può avere i propri strumenti, repository e membri, in modo che il mio team possa gestire più progetti contemporaneamente mantenendoli separati e organizzati.

via Assembla C'è anche una disposizione per tracciare attività, bug e problemi all'interno dei progetti. Ho potuto creare, assegnare, assegnare priorità e tenere traccia dei ticket attraverso flussi di lavoro personalizzati, assicurando che il lavoro fosse gestito in modo efficiente e trasparente.

Un'altra ragione per cui l'abbiamo incluso nel nostro elenco di alternative a Jira è che Assembla offre viste multiple con tabelle Gantt, Scrum, Waterfall e Kanban, quindi team di sviluppo software possono gestire i loro ticket come preferiscono.

Le migliori caratteristiche di Assembla

Visualizzate i vostri progetti e le dipendenze dei membri del team con i comuniMetodologie agili come Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban, eQuadro SAFe* Utilizzate il wiki e la funzione di documentazione integrata per costruire e mantenere la documentazione del progetto, le basi di conoscenza e le guide per gli utenti

Impostare date importanti per un gruppo di compiti importanti in varie fasi di esecuzione del progetto tramite le Pietre miliari

Limitazioni di Assembla

Non c'è sufficiente supporto per la ricerca di documenti, strumenti a riga di comando e scripting per pipeline CI/CD

La piattaforma non offre sufficienti opzioni per organizzare rapidamente le visualizzazioni, con il risultato di un'interfaccia disordinata sia per i singoli utenti che per i team

Non c'è ancora l'assistenza dell'intelligenza artificiale

Assembla permette al nostro team di organizzare ed eseguire con la piena visibilità di ciò che ognuno sta facendo. La collaborazione è certamente la sua caratteristica principale. Abbiamo provato altre soluzioni, ma le sue caratteristiche si distinguono.

Recensione G2

Prezzi di Assembla

Assembla Cloud: $21 al mese per utente con fatturazione annuale (adatto a team che necessitano di un sistema di controllo delle versioni basato su cloud senza implementazioni personalizzate)

$21 al mese per utente con fatturazione annuale (adatto a team che necessitano di un sistema di controllo delle versioni basato su cloud senza implementazioni personalizzate) Assembla Enterprise: Prezzo personalizzato (adatto a organizzazioni di grandi dimensioni con esigenze specifiche di sicurezza, conformità o integrazione)

11. Tracciatore Pivotal

Ideale per lo sviluppo agile di software che richiede progressi iterativi e collaborazione in tempo reale

Pivotal Tracker è uno strumento di gestione dei progetti che si può considerare tra le alternative a Jira per gestire progetti di sviluppo software agile . Facilita la collaborazione fornendo una visione condivisa delle priorità del progetto e aiutando a stabilire le priorità dei compiti.

A differenza di Jira, presenta elenchi di backlog e hotfix, calcola automaticamente la velocità del team e prevede le date di completamento del progetto. Ho scoperto che la sua interfaccia ruota attorno al concetto di 'storie' che avanzano attraverso varie fasi di sviluppo.

Una caratteristica fondamentale di Pivotal Tracker è il suo strumento di tracciamento guidato, che suddivide il lavoro in porzioni gestibili in modo da poter pianificare le iterazioni. Questo approccio è adatto ai team che aderiscono strettamente ai principi Agile.

Quando ho impostato un progetto in Pivotal Tracker, ho iniziato creando delle storie utente. Ogni storia rappresentava una funzionalità o un requisito aziendale. Ho dettagliato ciò che doveva essere fatto, perché era necessario e i criteri di accettazione che definivano il completamento della storia.

via Inseguitore Pivotal Mi è piaciuto usare l'interfaccia drag-and-drop per regolare le priorità secondo le necessità. Ho anche la possibilità di raggruppare automaticamente le storie in iterazioni in base alle stime e alla velocità del nostro team.

Questo vi aiuterà a pianificare il lavoro in parti gestibili e a stabilire aspettative realistiche per i risultati ottenuti in ogni iterazione. Se siete un team di prodotto, questa funzione dello strumento vi consentirà di avere un maggiore controllo sulla qualità del codice, in quanto potrete migliorare continuamente con un'analisi di qualità processo iterativo .

Le migliori caratteristiche di Pivotal Tracker

Trovate ciò che vi serve con la ricerca booleana, che può gestire query complesse con più condizioni

Trascinate e rilasciate mock-up, diapositive e altri file dal vostro computer o allegateli da Google Drive per una facile condivisione

Osservare da vicino lo stato di salute del progetto attraverso iterazioni, epiche, rilasci e altro ancora, con report progettati per condividere le informazioni a livello cellulare

Limitazioni di Pivotal Tracker

Pivotal Tracker non è ideale per la gestione in stile Kanban a causa della mancanza di un supporto nativo per la visualizzazione dei ticket come swimlanes, costringendo i team a ricorrere a soluzioni alternative come etichette e visualizzazioni personalizzate

In scenari con grandi carichi di lavoro di sprint, l'elenco verticale dei ticket può diventare eccessivamente lungo, rendendo difficile la gestione e la visualizzazione

Non c'è ancora l'integrazione dell'intelligenza artificiale, il che per me è stata una grande delusione

Come Product Owner, Pivotal Tracker presenta diversi aspetti positivi: la vista, la facilità di creazione dei ticket e l'uso delle etichette. Per quanto riguarda la vista, posso impostare le mie colonne per vedere a colpo d'occhio lo stato dello sprint corrente, oltre a gestire la priorità nel backlog e aggiungere ticket nella ghiacciaia. Posso anche filtrare il lavoro assegnato a ogni sviluppatore, il che è utile durante la pianificazione dello sprint.

Recensione di G2

Prezzi di Pivotal Tracker

Free: $0 (ideale se avete fino a cinque utenti e collaboratori per un progetto)

$0 (ideale se avete fino a cinque utenti e collaboratori per un progetto) Impresa: Prezzi personalizzati

12. Bugzilla

**Il migliore per la gestione delle build del software con semplici funzionalità di tracciamento dei bug

Bugzilla, della Mozilla Foundation, è uno strumento open-source per la gestione del processo di sviluppo del software, in particolare per il tracciamento dei bug. Pur essendo un strumento di tracciamento dei bug bugzilla ha anche funzionalità di gestione agile dei progetti che lo rendono una delle possibili alternative a Jira.

A differenza di Jira, che è stato originariamente progettato per il tracciamento dei bug ma si è poi evoluto in uno strumento completo per la gestione dei progetti, Bugzilla si concentra esclusivamente sul tracciamento dei bug e offre funzionalità come le query avanzate, le notifiche via e-mail e i campi dei bug personalizzabili.

Una caratteristica fondamentale di Bugzilla è la sua potente funzione di ricerca, che consente di creare query specifiche e dettagliate. Oltre a una ricerca di base dei bug simile a quella di Google, è possibile eseguire ricerche basate sul tempo e altre query precise.

Mi è piaciuto anche il dettaglio con cui è possibile segnalare i bug in Bugzilla, compresi i passaggi per la riproduzione, le informazioni sull'ambiente e le schermate rilevanti.

via Bugzilla Ho potuto classificare e dare priorità ai bug in base al tipo e alla gravità, assicurando che i problemi critici ricevessero un'attenzione immediata. È stato anche facile seguire l'avanzamento di ogni attività, dall'assegnazione alla risoluzione.

Se fossi un leader di un progetto in un team di sviluppo software, utilizzerei sicuramente Bugzilla per ridurre la probabilità che bug non risolti o ricorrenti abbiano un impatto sul prodotto finale. Supporta diversi sistemi operativi come Windows, UNIX, ecc.

Le migliori caratteristiche di Bugzilla

Visualizzazione colorata di qualsiasi patch associata a un bug con Patch Viewer; integrazione con Bonsai, CVS e LXR per ottenere maggiori informazioni

Rimanete informati sugli aggiornamenti per il vostro team da Bugzilla con la funzione "Guarda"

Salvate tutte le vostre ricerche nel piè di pagina di ogni pagina per un uso futuro

Programmare le segnalazioni di bug via e-mail con la frequenza preferita

Limitazioni di Bugzilla

L'esperienza utente non è intuitiva e complica la navigazione e la gestione dei ticket

Mentre le immagini possono essere allegate facilmente, la piattaforma non supporta i video, il che limita i tipi di media che possono essere condivisi e documentati

Spero che un giorno introducano alcune funzionalità di intelligenza artificiale

Ecco cosa dice un utente di Redditor su Bugzilla e le sue segnalazioni di bug:

Una cosa che direi che fa bene è il modo in cui indicizza le segnalazioni di bug esistenti, per consentire una ricerca veloce e pertinente. Proprio oggi stavo per presentare una segnalazione di bug e anche se il mio termine di ricerca non era esattamente quello della segnalazione esistente, sono stato comunque in grado di trovare un duplicato esatto.

Redditor

Prezzi di Bugzilla

Lo strumento è gratuito.

13. Hygger

Il migliore per la definizione delle priorità e la gestione dei progetti secondo i principi agili e snelli

Hygger è uno strumento di gestione agile dei progetti che utilizza schede Kanban e diagrammi di Gantt per i team moderni. È una buona opzione per i team che cercano alternative più semplici a Jira.

A differenza delle opzioni di personalizzazione di Jira, che sono utili se si desidera personalizzare quasi ogni aspetto del flusso di lavoro, Hygger raggiunge un equilibrio offrendo funzioni essenziali senza inutili complessità.

Immaginate un lancio di prodotto ad alta pressione con scadenze strette e con più interlocutori coinvolti. Utilizzando gli strumenti di prioritizzazione di Hygger, potete concentrarvi solo su ciò che conta davvero.

La Scatola di Eisenhower, per esempio, mi ha aiutato a classificare tutte le attività del progetto in quattro quadranti: urgente e importante, importante ma non urgente, urgente ma non importante e né urgente né importante.

Questa funzione ha portato molta chiarezza e concentrazione, in quanto ho potuto distinguere tra le attività che richiedevano un'attenzione immediata e quelle che potevano essere programmate in un secondo momento. Naturalmente, ha contribuito a ridurre lo stress e a massimizzare la produttività.

via Hygger Hygger offre anche un'opzione per l'esecuzione di sprint sulla piattaforma con stima dei punti storia/ore, grafici di burndown, velocità e altre metriche.

Poiché Hygger si integra con strumenti popolari come Slack e Google Drive, il mio team è stato in grado di comunicare e condividere file senza problemi. Questo lo rende un ottimo strumento per gestire campagne di marketing e progetti di sviluppo prodotto.

Le migliori caratteristiche di Hygger

Utilizzate gli swimlanes per evidenziare le attività più critiche sulla lavagna e affrontare rapidamente i blocchi

Ricevere rapporti avanzati sui costi del progetto, sulle prestazioni del team e sui progressi complessivi

Rimanere in contatto costante con i membri del team attraverso commenti bidirezionali, notifiche push e condivisione di documenti

Limitazioni di Hygger

La piattaforma manca di opzioni per l'aggiunta di aree di testo personalizzate all'interno dei compiti; più campi come ipotesi, criteri di accettazione, soluzioni e considerazioni sarebbero utili per diversi casi d'uso

L'applicazione mobile non supporta gli sprint board, che potrebbero essere essenziali per alcuni tipi di team

Siamo un piccolo team di sviluppatori software e proprietari di prodotti. Prodotti più grandi come JIRA sono troppo complicati e non sempre adatti alle nostre esigenze. Dopo essere passati a Hygger, tutto è diventato semplice. Hygger è un prodotto semplice per un flusso di lavoro semplice. Intuitivo ed efficace.

Recensione di Capterra

Prezzi di Hygger

Gratuito

Standard: $9 al mese per utente

$9 al mese per utente Enterprise: $18 al mese per utente (ideale per grandi team che necessitano di funzionalità avanzate di gestione dei progetti)

14. Arretrati di Nulab

**Il migliore per combinare il tracciamento dei problemi e il controllo di versione con la gestione del progetto

Backlog è un altro programma all-in-one strumento di gestione dei progetti di sviluppo software tra le alternative degne di nota di Jira. Combina la gestione dei progetti, il tracciamento di bug e problemi e il controllo delle versioni in un unico luogo.

Uno dei punti di forza di Backlog è il suo repository di codice integrato, che supporta sia la gestione del codice Git che Subversion. È possibile visualizzare le modifiche al codice insieme alle attività di progetto pertinenti, il che contribuisce a creare trasparenza nei flussi di lavoro. Mi è piaciuto molto il fatto che si possano registrare i problemi via e-mail.

Nei progetti con più team di sviluppo software, il riferimento alle attività direttamente nei messaggi di commit consente a tutte le parti interessate di essere aggiornate sui progressi senza sistemi di tracciamento separati.

Quando abbiamo provato Backlog, non solo abbiamo potuto notificare senza problemi gli aggiornamenti alle persone giuste, ma abbiamo anche avuto la possibilità di standardizzare la creazione dei problemi con modelli personalizzabili. Così non dovrete creare SOP e linee guida per la risoluzione dei problemi.

via Nulab Data la natura critica dello sviluppo del software e la necessità di proteggere la proprietà intellettuale, la gestione dell'accesso allo spazio di lavoro è fondamentale. Fortunatamente, Backlog dispone di solide funzionalità di controllo degli accessi, che si sono rivelate immensamente rassicuranti per il nostro team.

Backlog offre un'altra caratteristica che Jira non ha: un wiki integrato. In questo modo, è possibile creare e mantenere la documentazione del progetto all'interno della stessa piattaforma. Il wiki supporta la formattazione Markdown, offrendo flessibilità e facilità d'uso per la creazione di contenuti ricchi.

Nel complesso, suggerisco di utilizzare Backlog come alternativa a Jira se siete alla ricerca di un alto livello di trasparenza ed efficienza nei vostri processi di sviluppo del software.

Le migliori caratteristiche di Backlog

Pianificare e programmare le attività, identificare i potenziali colli di bottiglia e monitorare i progressi nel tempo con i diagrammi di Gantt

Convertire rapidamente le e-mail in attività o problemi attuabili all'interno di Backlog senza lasciare il client di posta elettronica

Creare e configurare le fasi, le transizioni e gli stati del flusso di lavoro per adattarli ai processi e alle metodologie specifiche del vostro team

Limitazioni di Backlog

Le impostazioni di gestione degli utenti sono troppo complesse

I campi e i modelli personalizzati possono essere impostati solo a livello di progetto e non per l'intera organizzazione

Non è possibile impostare notifiche personalizzate, come gli avvisi per lo stato invariato dei ticket dopo un determinato periodo di tempo

Non hanno l'intelligenza artificiale nemmeno per le cose basilari, come l'automazione

Il prodotto è privo di confusione e tutte le funzionalità aggiunte hanno casi d'uso semplici e facilitano l'implementazione. Una buona interfaccia utente per evitare i problemi quotidiani legati alla segnalazione di bug/difetti come tester.

Recensione di Capterra

Prezzi del backlog

Free: $0 al mese (fino a 10 utenti) (ideale per piccoli progetti)

$0 al mese (fino a 10 utenti) (ideale per piccoli progetti) Starter: $35 al mese (Fino a 30 utenti) (Adatto a team in crescita)

$35 al mese (Fino a 30 utenti) (Adatto a team in crescita) Standard: $100 al mese (Utenti illimitati) (Adatto per aziende di medie dimensioni)

$100 al mese (Utenti illimitati) (Adatto per aziende di medie dimensioni) Premium: $175 al mese (Utenti e progetti illimitati) (Perfetto per le aziende più grandi)

15. Bitrix24

**Il migliore per accedere a una suite di strumenti che coprono la comunicazione, la gestione e la collaborazione sociale

Bitrix24 è molto più di uno strumento di gestione dei progetti. Lo abbiamo incluso in questo elenco di alternative a Jira perché integra funzioni quali CRM, gestione di attività e progetti, tracciamento del tempo e gestione delle presenze, strumenti di comunicazione (come videoconferenze e chat) e funzionalità di creazione di siti web.

Bitrix24 è una piattaforma di social enterprise preferita dalle aziende che gestiscono tutte le operazioni dei diversi reparti all'interno di un'unica piattaforma.

Per cominciare, la funzione di live chat si rivela preziosa per lo sviluppo dei prodotti e il marketing. Permette di comunicare in tempo reale, fornendo aggiornamenti e ricevendo feedback direttamente collegati alle attività del progetto. Questo ciclo di feedback immediato e l'adeguamento delle attività garantiscono che nessun requisito venga trascurato.

via Bitrix 24

Una caratteristica che ho trovato molto interessante è la social intranet di Bitrix24. Include profili personalizzati, like e commenti, costruendo una cultura collaborativa del team in cui i membri del team possono impegnarsi in discussioni direttamente collegate ai compiti del progetto.

Questa funzione ha permesso di tenere informati tutti i membri del team e di aumentare il morale celebrando le tappe e i risultati raggiunti.

Ritengo che, consolidando tutti gli aspetti della gestione di progetti complessi e della comunicazione, Bitrix24 riduca in modo significativo l'attrito associato al coordinamento di progetti complessi, rendendolo la scelta migliore per i progetti dinamici e interattivi ambienti di progetto dinamici e interattivi .

Le migliori caratteristiche di Bitrix24

Creazione di quattro ruoli: la persona che ha assegnato il compito, la persona a cui è stato assegnato (assegnatario), coloro che aiutano l'assegnatario (partecipanti) e coloro che devono essere coinvolti (osservatori)

Riassumere ogni commento sotto ogni attività per capire di cosa si tratta e lo stato attuale utilizzando CoPilot, l'assistente AI di Bitrix24

Impostare facilmente una riunione online da una chat, da un'attività, da un evento del calendario o persino da un lead o da un accordo in Bitrix24 CRM

Limitazioni di Bitrix24

Gli utili articoli di aiuto e l'assistenza clienti sono disponibili solo su alcuni pacchetti a pagamento, limitando l'accesso agli utenti con piani di livello inferiore

Il sistema di messaggistica si integra con WhatsApp, ma funziona più come un'app per call center; le chat si chiudono automaticamente dopo un periodo di inattività e non è possibile riaprire una conversazione con la stessa persona

Bitrix24 è uno strumento di automazione aziendale completo. Lo utilizziamo in tutte le nostre attività quotidiane. Include la gestione dei lead, la gestione delle trattative, la gestione delle attività, il progetto, lo scrum, lo sprint, l'automazione e molte altre cose. È facile da implementare per tutti i reparti.

Recensione di G2

Prezzi di Bitrix24

Basic: $61 per organizzazione al mese (ideale per le piccole imprese)

$61 per organizzazione al mese (ideale per le piccole imprese) Standard: $124 per organizzazione al mese (adatto alle medie imprese)

$124 per organizzazione al mese (adatto alle medie imprese) Professional: $249 per organizzazione al mese (ideale per le grandi aziende che necessitano di funzionalità avanzate di gestione dei progetti e di integrazione)

$249 per organizzazione al mese (ideale per le grandi aziende che necessitano di funzionalità avanzate di gestione dei progetti e di integrazione) Enterprise: $499 per organizzazione al mese (per le grandi aziende che necessitano di personalizzazione, sicurezza e supporto di alto livello)

Da non perdere: I 15_

**I migliori strumenti di gestione dei progetti _

possibile scegliere oggi

Naviga tra le opzioni e scegli un'alternativa a Jira con saggezza

Ciascuna delle alternative a Jira qui presentate, a suo modo, può gestire efficacemente i vostri progetti. Tuttavia, la chiave per selezionare il giusto strumento di gestione agile dei progetti sta nel comprendere le vostre esigenze specifiche, come ad esempio:

Quali tipi di visualizzazioni e reportistica state cercando?

Che tipo di ruoli e autorizzazioni volete per il vostro team?

Quali team utilizzeranno il software di gestione del progetto?

Quanto è importante l'integrazione con altri strumenti e servizi?

Si tratta di considerazioni cruciali, perché investire in uno strumento di gestione dei progetti è un impegno significativo per la vostra azienda.

Una scelta sbagliata può interrompere le vostre attività ed essere costosa. Vi invito quindi a fare una ricerca approfondita sulle alternative a Jira. Approfittate delle prove gratuite o esplorate i piani gratuiti per prendere una decisione informata e in linea con le vostre esigenze di progetto.

Oppure, potete saltare la ricerca e scegliere ClickUp. No, sul serio. Il software di gestione dei progetti di ClickUp ha le caratteristiche giuste per aiutarvi a standardizzare e scalare le best practice di gestione dei progetti come desiderate.

Per iniziare a sperimentare subito i suoi vantaggi, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp .