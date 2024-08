Analisi dell'ambiente di progetto: Concetto, fattori e suggerimenti per gestire le incertezze nella gestione dei progetti

Introdurre un prodotto o un servizio sul mercato è come giocare a un gioco d'avventura ricco di azione. Si naviga in un ambiente in gran parte imprevedibile e l'unico modo per vincere è essere pronti a superare gli ostacoli che ci attendono in ogni angolo. 🤺

Ora, un project manager deve pianificare un flusso infinito di incertezze ambientali che possono avere un impatto sull'esito del progetto. Dallo sforamento del budget, all'inadeguatezza delle risorse umane, alla volatilità del mercato, ci sono numerosi elementi che influenzano notevolmente il modo in cui si gestisce il piano e l'esecuzione del progetto.

È qui che entra in gioco l'analisi ambientale del progetto, aiutandovi a mappare tutti i fattori e i rischi potenziali legati alla gestione di un progetto. Con il giusto approccio, non solo sarete pronti ad affrontare gli ostacoli quotidiani del progetto, ma potrete anche ridurre lo stress operativo e migliorare l'esperienza di tutti gli stakeholder.

In questo articolo esploreremo l'ambiente del progetto e il suo ruolo in project management . Verranno inoltre trattati i seguenti argomenti:

Fattori dell'ambiente di progetto che possono influenzare il piano di progetto

Impatto dell'ambiente di gestione temporanea nelle diverse fasi del ciclo di vita del progetto

Suggerimenti e strategie per analizzare e ottimizzare l'ambiente del progetto

Cos'è un ambiente di progetto?

Sappiamo tutti cosa significa ambiente in senso generale: consiste in tutto ciò che, comprese le persone, la natura e la politica, ci sostiene o minaccia la nostra sopravvivenza. Allo stesso modo, i progetti esistono in un ambiente composto da componenti come gli stakeholder del progetto, i concorrenti e la tecnologia, che formano una rete complessa che determina il successo di un progetto.

**Per definizione, l'ambiente del progetto indica l'influenza collettiva di tutti i fattori che possono avere un impatto sugli esiti positivi di un progetto

Direttamente o indirettamente

In modo negativo o positivo

In modo quantificabile o meno

Quando si tratta di project management, lo studio dell'ambiente del progetto ha un ruolo fondamentale in diversi processi decisionali, come ad esempio:

Allineare gli obiettivi strategici di un progetto con gli obiettivi dell'organizzazione

Definizione del budget e allocazione delle risorse

Adattare i piani di progetto a breve termine in base alle condizioni di mercato

Pianificare la logistica del lavoro e delle forniture in base all'ecologia locale

Fattori chiave dell'ambiente del progetto: Interno ed esterno

È essenziale avere una struttura per mappare i fattori ambientali del progetto. In generale, si possono suddividere nelle due categorie seguenti:

Fattori interni: I fattori interni all'ambiente del progetto sono costituiti da elementi interni alla vostra organizzazione e sono per lo più sotto il vostro immediato controllo. Ad esempio, il vostro staff, le dinamiche del team e il vostro lavorosoftware per il project management che potete facilmente plasmare attraverso politiche o decisioni interne Fattori esterni: Fattori esterni che non sono sotto il vostro controllo ma che possono influenzare i risultati del progetto. Ad istanza, un cambiamento nel potere politico o nelle norme di regolamentazione nella vostra giurisdizione

Di seguito, analizzeremo in dettaglio i fattori interni ed esterni dell'ambiente del progetto. 👇

Analisi dei fattori interni

Tenete conto di questi quattro fattori interni che influenzano tutti gli ambienti di progetto, indipendentemente dal settore in cui operate:

1. Membri del team di progetto

Le risorse umane sono i vostri stakeholder interni chiave e influenzano direttamente la qualità di un ambiente interno di progetto.

In qualità di gestore del team, il vostro compito è quello di monitorare la produttività, le competenze, i livelli di commit e le prestazioni di ogni membro del team del progetto, oltre a prestare attenzione ai fattori di disturbo che possono rallentare il progetto, come ad esempio:

Un team di progetto incline ai conflitti

Indisponibilità di personale chiave durante il progetto

Bonus: Utilizzare il Modello di piano di gestione del team ClickUp per gestire e organizzare le risorse umane per qualsiasi progetto. È dotato di liste di controllo preimpostate per monitorare la salute generale del team e pianificare miglioramenti misurabili su misura per l'ambiente del progetto.

2. Tecnologia e software

Sia su piccola scala che progetti d'azienda comportano molte attività complesse che richiedono l'uso di tecnologie. Il software e gli strumenti utilizzati per eseguire queste attività influenzano l'ambiente del progetto.

La percezione generale è che la tecnologia del progetto possa massimizzare la produttività del team o ridurla significativamente. È fondamentale scegliere il prodotto giusto dopo aver valutato a fondo il caso aziendale e l'ambito del progetto, i requisiti di consegna e le competenze del team. 🦸

3. Attività e risorse

Tutte le attività e le risorse utilizzate per il progetto contribuiscono anche al suo ambiente. Questo include beni a breve e a lungo termine, come le infrastrutture dell'area di lavoro, gli impianti e i macchinari, le materie prime, ecc. Dovete tenere conto della loro utilità, disponibilità e limiti durante il progetto piano del progetto .

4. Cultura e struttura organizzativa

Anche la struttura e la cultura dell'organizzazione influiscono sull'ambiente di project management interno. Ad esempio, una struttura organizzativa puramente dall'alto verso il basso con poca o nessuna autonomia può portare a una gestione inflessibile del progetto cultura del lavoro inflessibile che può influenzare direttamente aspetti quali

Morale e creatività del team

Efficienza dei processi e Sequenza dei progetti

Standard per un prodotto o un servizio di qualità

Consiglio: L'analisi della cultura organizzativa è un lavoro difficile perché richiede di esaminare aspetti intangibili come i valori condivisi dal team e le iniziative a priorità. Fortunatamente, è possibile sfruttare la Modello di cultura aziendale ClickUp -Le sue funzionalità di impostazione degli obiettivi e di modifica collaborativa aiutano a semplificare i valori e le priorità dell'azienda e ad allineare il team tra i vari reparti.

Analisi dei fattori esterni

L'ambiente esterno del progetto può variare in modo significativo a seconda del settore in cui si opera. In questo caso, il ruolo del project manager è quello di studiare l'ambiente esterno ed elaborare strategie per affrontare i potenziali rischi o realizzare le opportunità.

Alcuni fattori comuni che si possono considerare sono:

1. Condizioni del mercato dei consumatori e ambiente competitivo

Le parti interessate esterne più influenti in qualsiasi progetto sono i consumatori finali. È necessario monitorare le variazioni delle loro esigenze che possono modificare in modo significativo o addirittura eliminare la domanda del vostro prodotto.

Allo stesso modo, le mosse dei vostri concorrenti manipoleranno l'ambiente del progetto. Tenete d'occhio gli sviluppi che possono avere un impatto sulla vostra redditività, come ad esempio:

Riduzione delle barriere di voce e aumento del numero di concorrenti

Lancio di un prodotto di qualità superiore

Tattiche di marketing e di prezzo aggressive

2. Ambiente economico

L'ambiente economico non è una parte importante della terminologia del project management ma la sua influenza sugli ambienti di progetto può essere profonda. Le condizioni macroeconomiche come l'inflazione, la recessione e i cambiamenti nelle politiche fiscali influenzano il potere d'acquisto dei clienti e i modelli della domanda.

Inoltre, un progetto può subire battute d'arresto a causa di cambiamenti nell'economia della catena di fornitura o distribuzione, che alterano il potere negoziale di fornitori e acquirenti.

3. Ambiente normativo e politico

L'ambiente politico comprende le regole, le politiche e i regolamenti imposti dal governo, che possono intensificare i flussi di lavoro per la conformità, interrompere le catene di fornitura e distribuzione o richiedere un aumento dei costi del lavoro. L'effetto dell'ambiente politico è più evidente nelle aziende del settore sanitario, immobiliare e finanziario.

4. Ambiente tecnologico

Negli ultimi tre decenni, la tecnologia è emersa come una forza dirompente per la maggior parte dei settori. Le tecnologie nuove e migliorate spesso rendono obsolete le produttività esistenti o offrono modi più efficienti per ottimizzare le attività del progetto.

Suggerimento: Provate il Modello di analisi dei bisogni tecnologici di ClickUp per visualizzare le esigenze tecnologiche attuali e future del vostro team di progetto attraverso le ordinate viste Elenco e Bacheca.

5. Ambiente fisico, culturale e sociale

L'ambiente fisico, sociale e culturale comprende i fattori che possono essere ricavati dall'ecologia locale e che hanno un impatto sull'esecuzione del progetto . Ad esempio, l'ambiente fisico del progetto può comportare condizioni climatiche umide che riducono la durata di conservazione delle materie prime, mentre l'ambiente sociale della zona rende difficile trovare lavoratori disposti a fare ore di straordinario.

Come deve analizzare l'ambiente del progetto un Project Manager?

Studiare l'ambiente del progetto è un'attività che ogni project manager deve fare, ma c'è un po' di incertezza su dove iniziare. Di seguito abbiamo individuato cinque metodi per analizzare l'ambiente del progetto: potete utilizzare una combinazione di una o più opzioni per la vostra analisi:

1. Analisi SWOT

L'analisi SWOT (chiamata anche analisi situazionale) è il metodo ideale per identificare l'influenza di tutti i fattori interni ed esterni nell'ambiente del progetto. L'idea è di classificare questi fattori in quattro categorie: Spunti di forza, Wdebolezze, Oopportunità, e T_minacce

Tutto viene poi mappato in un elenco o in una matrice per una rapida comprensione visiva.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/CleanShot-2022-10-25-at-12.10.06@2x.png Conducete un'analisi SWOT fattibile con i modelli e le lavagne online di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j5zud Scarica questo modello /$$$cta/

Il modo più semplice per condurre questa analisi è utilizzare il modello Modello di analisi SWOT personale di ClickUp . Vi permette di fare un brainstorming con i vostri team e di elencare i diversi fattori dell'ambiente del progetto insieme al loro impatto. Visualizzate i fattori nel Vista Tabella ClickUp o lavagne online e utilizzare i dati per creare piani d'azione. 💡

2. Analisi PESTLE

Se volete un'analisi più granulare dell'ambiente esterno del vostro progetto, optate per l'analisi PESTLE. Si concentra esclusivamente su sei fattori esterni che possono influenzare il progetto:

**Politico Economico Socioculturale Ttecnologico Llegale Eambientale

Condurre un'analisi PESTLE prima dell'avvio del progetto per avere un'idea solida dell'ecosistema del settore. Saltare sul Modello di analisi PESTLE di ClickUp per un'esperienza più fluida. È dotato di:

Una guida introduttiva integrata

Campi personalizzati per raggruppare microelementi e fattori e registrare la descrizione e la valutazione per ciascuno di essi

Viste Elenco e Bacheca per visualizzare i fattori

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-PESTLE-Analysis-Template.png Modello di analisi PESTLE di ClickUp /$$$img/

Esplorate il modello di analisi PESTLE di ClickUp come strumento prezioso per anticipare le perdite, prevenire i rischi e comprendere le capacità aziendali

3. Analisi delle Cinque Forze di Porter Introdotta per la prima volta nel 1979 da

Michael Porter, professore della Harvard Business School questo metodo popolare esamina l'influenza delle cinque forze competitive in qualsiasi mercato, vale a dire:

Rivalità tra i concorrenti esistenti Minaccia da parte di nuovi concorrenti Potere dei fornitori in termini di prezzi e accordi di contrattazione Potere dell'acquirente in termini di prezzo, domanda e potenziale di fidelizzazione Disponibilità di sostituti che possono avere un impatto sulla redditività

Se avete bisogno di un aiuto, potete utilizzare il metodo Modello delle 5 forze di Porter di ClickUp per condurre questa analisi. Si tratta di un modello di lavagna online che consente di comprendere la correlazione tra le diverse forze competitive su una mappa visiva con codice a colori.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Porters-5-Forces-Template.png Modello delle 5 forze di Porter di ClickUp /$$$img/

Per le aziende che cercano di migliorare la comprensione del settore e la formulazione di strategie d'impatto, questo modello dinamico e di facile utilizzo si rivela una risorsa inestimabile

4. Analisi degli stakeholder

Gli stakeholder del progetto comprendono i dipendenti, i client, i manager, i titolari dei prodotti, i fornitori e così via, in pratica tutti coloro che hanno un interesse nel progetto e possono avere un impatto sull'ambiente del progetto con le loro decisioni e azioni. L'analisi degli stakeholder richiede di organizzare gli stakeholder in base al potere che hanno sul progetto.

Per condurre questa analisi, utilizzate il metodo Modello di analisi delle parti interessate di ClickUp . Offre una panoramica altamente tecnica e con codici a colori dei principali stakeholder esterni e interni e della loro influenza nelle varie fasi del progetto. Sul modello stesso è possibile registrare le azioni da intraprendere per supportare ogni stakeholder del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Stakeholder-Analysis-template.jpg Modello di analisi degli stakeholder di ClickUp /$$$img/

Il modello di analisi degli stakeholder di ClickUp consente di registrare il ruolo, l'impatto, l'influenza e le azioni degli stakeholder del progetto

5. Analisi dei concorrenti

L'analisi della concorrenza vi permette di concentrarvi sui vostri concorrenti e sul loro potenziale impatto sui prezzi, sulle strategie di marketing e sullo sviluppo dei prodotti. In dipendenza del vostro settore o della vostra nicchia di mercato, potete approfondire un concorrente specifico, analizzarne la struttura organizzativa e le influenze ambientali e comprenderne le decisioni.

ClickUp dispone di una serie di modelli di analisi della concorrenza per i diversi casi aziendali. Ad esempio, il modello Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp consente di monitorare gli sconti e le offerte della concorrenza, aiutandovi a rispondere tempestivamente con un adeguamento dei prezzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Pricing-Template.png Modello di analisi competitiva dei prezzi di ClickUp /$$$img/

Documenta e dettaglia con facilità i prezzi del tuo settore per ottenere dati competitivi disaggregabili

Come i fattori ambientali del progetto influenzano il ciclo di vita del project management

Un malinteso comune dei project manager è che l'analisi dell'ambiente del progetto sia qualcosa da fare all'inizio del progetto. In realtà, i fattori ambientali del progetto hanno un impatto su tutto il ciclo di vita del progetto cinque fasi del ciclo di vita del project management . Vediamo come:

Fase 1: Iniziazione

In questa fase l'ambiente di gestione temporanea è limitato. È costituito dai membri del team del progetto e dal mercato di riferimento. L'obiettivo è condurre uno studio di fattibilità per lavorare sullo sviluppo concettuale e sulla fattibilità del progetto.

Fase 2: piano

In questa fase, l'ambiente di gestione temporanea comprende la leadership e i team di progetto coinvolti nelle attività di pianificazione, programmazione, budgeting, investimento tecnologico e allocazione delle risorse. È necessario considerare fattori operativi come i fornitori e la disponibilità di manodopera, identificare i rischi e creare una strategia di mitigazione . 🛡️

Fase 3: Esecuzione

A questo punto, l'ambiente del progetto è diventato piuttosto complesso, in quanto comprende diversi stakeholder, beni, risorse e tecnologie utilizzate per il progetto. Il vostro team in crescita il lavoro di squadra rimane uno dei principali fattori ambientali, e per garantirne l'esecuzione senza intoppi è necessario elaborare flussi di lavoro quotidiani e piani di comunicazione dettagliati.

Fase 4: Monitoraggio

Questa fase è parallela a quella di esecuzione. Qui il project manager monitora attivamente i fattori dell'ambiente di gestione temporanea identificati come rischi durante la fase di pianificazione, compie un lavoro richiesto per domare le influenze anomale e adegua il piano di lavoro piano del progetto se necessario.

Fase 5: Chiusura

Una volta completato il progetto e consegnato al client o al mercato, i consumatori finali diventano gli attori dominanti nell'ambiente del progetto. Il mio lavoro consiste nell'analizzare le prestazioni del progetto, condurre retrospettive e annotare gli insegnamenti per i progetti futuri. ✍️

Fattori dell'ambiente di progetto nel ciclo di vita del progetto: Un esempio

Supponiamo che un progetto sviluppo di software ha un nuovo progetto da realizzare software di gestione dei pazienti per una catena ospedaliera in crescita. Ecco come si evolve l'ambiente di gestione temporanea in ogni fase:

**L'ambiente interno in questa fase comprende il team di sviluppo e i rappresentanti del cliente. L'ambiente esterno è delineato con le esigenze dei pazienti e del personale ospedaliero, le tendenze emergenti nella gestione dell'ospedale e i requisiti normativi: anche questi fattori devono essere manovrati per le altre fasi

Pianificazione del progetto: I documenti di pianificazione e le risorse vengono introdotti nel mix, come le librerie di sviluppo software, i contratti, i budget e i consulenti

I documenti di pianificazione e le risorse vengono introdotti nel mix, come le librerie di sviluppo software, i contratti, i budget e i consulenti **Esecuzione e monitoraggio: l'ambiente del progetto si espande fino a includere altre attivitàeditor di codice e un software server migliorato, mentre il sistema interno di project management monitora lo stato di avanzamento e i rischi

Conclusione: Il software è pronto e gli sviluppatori conducono una demo per i client. Il personale dell'ospedale utilizzerà il prodotto e condividerà la propria esperienza, eventualmente confrontandola con quella di prodotti concorrenti ✌️

Le sfide dell'ambiente di progetto e come ClickUp aiuta a gestirle

Ci sono tre sfide chiave da affrontare quando si gestisce un ambiente di progetto:

Complessità dell'ambiente: Anche i migliori project manager trovano difficile orientarsi tra i diversi fattori dell'ambiente di progetto. C'è sempre la possibilità che vi sfugga qualcosa **Fattori ambientali in continua evoluzione: i fattori ambientali del progetto sono in continua evoluzione, così come i loro effetti. Tuttavia, monitorare tutto regolarmente è un'attività impegnativa e soggetta a problemi come il sovraccarico di informazioni **Problemi di organizzazione dei dati: il monitoraggio regolare dei fattori ambientali del progetto genera una grande quantità di dati che spesso sono dispersi e difficili da elaborare

Si noti che questi sono comuni sfide in qualsiasi project management e si possono facilmente superare con un software di project management ben strutturato, come ad esempio ClickUp ! 🌹

Nelle sezioni che seguono, vi presenteremo alcune pratiche funzionalità/funzione di ClickUp Project Management Suite -progettata per semplificare e monitorare gli ambienti di progetto.

1. Gestire ambienti di progetto complessi con gli strumenti di visualizzazione di ClickUp

Il modo migliore per gestire un ambiente di progetto complesso è un'adeguata visualizzazione dei suoi fattori e della loro connessione con i processi. Per fortuna ClickUp vi aiuta a dare un senso a tutto questo attraverso gli strumenti di visualizzazione.

Per cominciare, è possibile utilizzare Dipendenze di ClickUp per tracciare le relazioni tra i componenti esterni e interni del progetto e le attività collegate, ad esempio collegando i tempi di consegna del fornitore alla vostra produttività. Il processo è semplice. Da fare è creare un'attività di ClickUp e attivare una delle seguenti opzioni:

Se il lavoro deve attendere il completamento di altre attività, aggiungere una dipendenza di attesa

Aggiungere una dipendenza di blocco per le attività che devono essere completate prima di altre attività

Inoltre, è possibile visualizzare i flussi di lavoro e le dipendenze del progetto attraverso il ciclo di vita del progetto stesso sul sito web Vista Gantt di ClickUp . Consente di impostare una linea di base del progetto con un calendario di consegna flessibile. È possibile esplorare le variazioni dovute a fattori di disturbo e regolare il programma di conseguenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png Vista Gantt in ClickUp /$$$img/

Pianificare progetti, gestire le dipendenze e stabilire le priorità delle attività con la vista Gantt di ClickUp

Per i fattori con relazioni più complesse, visualizzateli su Lavagne online ClickUp e invitare il team a un brainstorming di soluzioni. Questa funzionalità/funzione di lavagna online offre una tela infinita con strumenti di disegno, connettori e note adesive per mappare flussi di attività complessi e pianificare strategie alternative, se necessario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-313-1400x933.png Le lavagne online di ClickUp per trasformare le idee in azioni /$$$img/

Sfruttate il potere creativo delle lavagne online di ClickUp per trasformare le idee in azioni

2. Monitorate i fattori dinamici del progetto con gli obiettivi e i dashboard di ClickUp

Se i fattori dell'ambiente del progetto sembrano traguardi in movimento, l'unica soluzione per rimanere al top è monitorarli meticolosamente.

Ora è possibile monitorare i fattori ambientali del progetto in tempo reale con Obiettivi ClickUp . Impostate dei traguardi misurabili per le metriche ideali di performance dei dipendenti e del progetto: ora non dovete fare altro che monitorare i cambiamenti per vedere se qualche elemento dell'ambiente del progetto fa le bizze. Potete anche impostare metriche per i fattori standard del project management, come le ore di lavoro previste per i dipendenti e la longevità delle attrezzature, e monitorare le fluttuazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Obiettivi-Views.png Diverse visualizzazioni degli Obiettivi /$$$img/

Monitorare lo stato di ciascun obiettivo utilizzando diverse visualizzazioni su ClickUp

Ad esempio, se il progetto non raggiunge il traguardo commerciale iniziale, potete condurre un'analisi approfondita del mercato o dei concorrenti. Questo vi permetterà di individuare i fattori ambientali che hanno portato alla deviazione.

Se siete preoccupati per il sovraccarico di informazioni derivante dal monitoraggio di più obiettivi, ci pensiamo noi! Basta monitorare tutte le vostre metriche in un unico posto utilizzando Dashboard di ClickUp . Create un dashboard personalizzato aggiungendo schede, grafici, diagrammi a linee e a torta che monitorano i dati scelti in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-370.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

Ottenete panoramiche di alto livello del vostro lavoro grazie alle ClickUp Dashboard personalizzabili

3. Utilizzate i documenti ClickUp per organizzare i dati e le informazioni in spazi dedicati ai progetti

Considerando l'ampia portata degli elementi che compongono un progetto, è necessario disporre di un sistema per registrare e archiviare i dati del progetto in modo strutturato.

Fortunatamente, ClickUp può dare una mano anche in questo caso, grazie alle sue funzionalità di gestione dei dati come:

Documenti di ClickUp per registrare informazioni sui fattori ambientali del progetto, come le normative, le tendenze emergenti, gli stakeholder del progetto e le strategie dei concorrenti

Attività di ClickUp per organizzare i flussi di lavoro, tutti facilmente ricercabili per assegnatari e tag delle attività

ClickUp Chattare per organizzare e semplificare la comunicazione con i dipendenti e la direzione aziendale

Creare aree di lavoro dedicate ai progetti per archiviare tutti i dati in un unico luogo per facilitarne il recupero e la manipolazione. Inoltre, è possibile analizzare ulteriormente questi dati con:

ClickUp Brain **L'assistente IA della piattaforma che agisce come una rete neurale in connessione con i Docs, le attività e le _People di un progetto

Visualizzazioni ClickUp **Questa funzionalità/funzione permette di aggiungere diverse prospettive agli stessi dati. Passate da 15 a più viste, tra cui Elenco, Tabella, Sequenza e Calendario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Esplora ClickUp per gestire i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e automazioni delle attività

Bonus: Sfruttate i modelli di ClickUp per il project management

ClickUp offre più di 1.000 attività di ClickUp e modelli di gestione dei progetti modelli per il project management in tutti i casi d'uso. Visitate la galleria dei modelli per esplorare modelli unici per monitorare fattori specifici dell'ambiente di progetto.

Se siete un project manager, però, vi consigliamo di usare il template Modello di project management di ClickUp per impostare un solido pannello di controllo per il vostro progetto, anche negli ambienti più difficili.

Questo modello è stato creato per aiutarvi a guidare il vostro progetto dall'inizio al completamento. Utilizzate il suo pannello di controllo integrato:

Vista Documenti per trovare i documenti del progetto

Vista Gantt per visualizzare le dipendenze

Vista Elenco delle attività ordinate per stato o altri parametri

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/28c9c840-1000.png Modello di portfolio per il project management di ClickUp /$$$img/

Il modello Project Management Portfolio consente di tenere facilmente traccia dei progetti in tutti i reparti e programmi, monitorandone lo stato di salute.

Esito positivo del Project Management e dell'analisi dell'ambiente di progetto con ClickUp

A strumento di project management come ClickUp può aiutare il progetto a prosperare in qualsiasi configurazione. Grazie alle funzionalità/funzione di monitoraggio dei fattori ambientali del progetto, di piano dei flussi di lavoro e di brainstorming delle strategie di rischio, non dovrete nuotare controcorrente per ottenere i risultati desiderati!

Quindi, iscriversi a ClickUp gratis e iniziate a gestire il vostro ambiente di progetto in modo proattivo. 💗