12 principi chiave di gestione dei progetti (Guida essenziale)

C'è un sacco di cose da fare in project management .

La definizione del budget, l'ottenimento dell'approvazione da parte del parti interessate al progetto creare il team, monitorare lo stato di avanzamento, redigere report....

e questa è solo la punta dell'iceberg!

Se state urlando internamente, non preoccupatevi!

ecco qualcosa che vi aiuterà

I principi del project management fungono da fidata bussola durante la navigazione nell'intero processo di project management.

In questo articolo vi spiegheremo quali sono questi principi di base del project management, i loro vantaggi e come potete utilizzarli per gestire progetti di successo.

Iniziamo.

Quali sono i principi del project management?

I principi del project management sono concetti fondamentali che possono essere utilizzati per un project management di esito positivo.

Piuttosto semplice, no?

quali sono i principi di base del project management? ogni project management dovrebbe giurare?

Abbiamo raggruppato questi 12 in 3 categorie.

Diamo un'occhiata:

Definizione di un progetto

Principio 1: deve essere un progetto

Il principio fondamentale è che deve esistere un progetto.

Prendiamo il definizione di un progetto dal Project Management Institute: per essere considerato un progetto, il lavoro deve essere temporaneo e il suo obiettivo è creare valore.

Poiché il project management è uno strumento utilizzato per gestire efficacemente un progetto, i principi del project management dovrebbero essere applicati a questa definizione.

Attività come la risposta ai ticket o la modifica dei contenuti, quindi, non rientrano nel progetto.

Principio 2: Una chiara struttura del progetto

Un principio chiave in un progetto di project management, il piano di gestione dei progetti durante la fase di definizione è la struttura del progetto.

Senza di essa, il progetto crollerà più velocemente di una torre di Jenga!

Qui ci sono tre componenti che devono essere definiti:

A. Obiettivi del progetto

come si fa a iniziare qualcosa se non si sa cosa si vuole fare?

La determinazione di un obiettivo metterà in moto le cose e vi aiuterà a creare la struttura del progetto. Iniziate chiedendovi quale sia l'obiettivo requisiti del progetto sono, cosa deve essere terminato e perché.

Come project manager, dovete chiarire l'obiettivo del progetto e renderlo universalmente comprensibile a tutti i soggetti coinvolti.

ma Da fare per definire l'obiettivo obiettivi del progetto? E qual è la differenza tra obiettivi e finalità ? Strumenti gratuiti per il project management come ClickUp, rendono l'impostazione di obiettivi e traguardi un gioco da ragazzi.

B. Sequenza del progetto

nessuno ha un lasso di tempo illimitato per portare a termine un progetto

(a meno che non si possa invertire il tempo come il Dottor Strange)

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/CL5yHfFgKt4vcvXeZlIo1FVCRIceg65NPLrDBtKGhxcp4VDcN0tustjjXV784a-L1PDWnl1\_HJJmm3jibP9YTCQBdnrGd9y80dM69\_qy0TgcM-xZw1SELx9jt7ChhSXSujgkddGq dr strange che fa un incantesimo /$$$img/

Per completare rapidamente il progetto, è necessario avere una chiara Sequenza del progetto .

Contiene le attività da fare e le relative date di inizio e fine.

Indica anche l'ordine in cui le attività devono essere affrontate.

C. Attività cardine

Dovete prima definire le attività cardine e poi suddividere la vostra Sequenza in queste importanti tappe.

che cos'è? Le attività cardine sono indicatori che aiutano a capire quando il progetto è entrato in una nuova fase.

Ad esempio, se il vostro team passa da un'attività cardine all'altra in pochi giorni, sapete che sta lavorando più velocemente di The Flash con la caffeina!

E se c'è un lungo intervallo tra due attività cardine, dovrete assicurarvi che si mettano in marcia.

Con questo approccio, sarete in grado di rispettare il programma del progetto. **Sempre

{\an8}Perché non è così

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/Weh9ssGQt0k8bo\_7A5O2FSpSBsKwaQ6dkSkEjs-XFg1xMbIw5s0lgxeTTnvx0nPJIDCM72Qn0bgtFHseZ5pknHZIQa\_mScO-WkN8ot\3g-aLYurcVcJAlU7KMlci9hNb1ybNmx6Y donna che mostra sollievo /$$$img/

Un'altra cosa: le attività cardine aumentano il morale del team.

Perché ricordate, a tutti piacciono gli stati visibili.

Principio 3: Identificare i risultati del progetto

Il prossimo principio del project management è la definizione dei deliverable del progetto i deliverable del progetto .

I deliverable si riferiscono a qualsiasi risultato o prodotto unico legato a un particolare processo o fase del progetto.

da fare: come si definiscono i deliverable del progetto?

Iniziate ponendovi le domande giuste, come ad esempio:

Qual è iloggetto del progetto?

Da fare in ordine al raggiungimento dell'oggetto?

Quanto tempo ci vorrà equanto costerà?

Questo tipo di domande vi aiuterà a determinare i risultati e i requisiti del progetto.

Ecco alcuni esempi di deliverable su cui il team potrebbe lavorare:

Per un progetto diweb design progetto, le consegne potrebbero includere lo sviluppo di un mockup

Per un progetto di marketing, il risultato potrebbe essere una pubblicità stravagante

/$$$img/ https://lh6.googleusercontent.com/0T3ra8aJSaAfm1-syzYXbAvaTqyPv\_J5Js2LlMPJ\_QoHJtZqV2z2BnZtoshWztebM59Z2EulEd4Bjf8Yn2fjG5rGGhBoYDTI9YE1JLuvrRw7hpsXWi6ZIhEeDRhdIfk\_8MbBr1b marea uomo che balla divertente /$$$img/

sembra che le cose stiano finalmente migliorando per Jim di "Stranger Things"

C'è un altro vantaggio nell'avere dei risultati ben definiti in anticipo.

Non dovrete affannarvi ad aggiungere nuove consegne a metà progetto.

In questo modo non solo non dovrete dedicare troppo tempo al progetto, ma non dovrete nemmeno fare gli straordinari per rispettare le scadenze.

in questo modo, non dovrete ridurre il tempo dedicato al binge-watching delle serie di true crime su Netflix

Principio 4: Allocazione del budget del progetto

non sarebbe meraviglioso se aveste un budget illimitato?

Sfortunatamente, a meno che non abbiate un genio che vi conceda questi desideri, dovrete lavorare con un budget rigoroso budget del progetto .

Con risorse limitate, è necessario essere molto attenti alle spese.

Ricordate, non volete rimanere scioccati quando scoprite che le vostre spese sono fuori dal grafico!

Da fare, quindi:

considerare le possibili aree in cui è possibile risparmiare o eliminare le spese

assicurarsi che ogni fase del progetto sia tenuta in considerazione

riservare una parte del budget per le spese di emergenza

Il budgeting e l'account possono essere molto impegnativi e possono richiedere strumenti diversi.

ma perché procurarsi diversi strumenti quando un software di project management come ClickUp può aiutarvi a far quadrare i conti?

Con ClickUp, il software di gestione di progetti Modello di accounting è possibile gestire i registri commerciali, le spese dei progetti, le fatture e altro ancora, tutto **all'interno dell'area di lavoro.

Principio 5: strategia cancellata per l'esecuzione

Prima di fase di esecuzione è necessario avere una carta del progetto e una piano del progetto in atto. Questi svolgono un ruolo importante nell'esito positivo dei grandi progetti.

che cosa deve essere incluso?

La fase di piano deve prevedere una chiara definizione degli indicatori chiave di prestazione (KPI), del software di project management utilizzato e del sistema di gestione del progetto fattori di rischio che possono influenzare il risultato .

Dovreste anche identificare i potenziali problemi che potrebbero causare un'estensione eccessiva o far deragliare il vostro stato.

Identificazione dei ruoli e delle responsabilità del team

Il prossimo principio fondamentale è che una persona, il project manager, deve assumersi la responsabilità dell'esito positivo del progetto. Questa persona deve fungere da portavoce e mettersi sulla stessa pagina del team esecutivo.

In questo modo, i project manager guidano gli stakeholder del progetto attraverso la loro processo decisionale definire le responsabilità del team, avviare il piano del progetto e misurare l'esito positivo.

Data la natura interfunzionale di questo ruolo, i project manager devono possedere ottime capacità relazionali, conoscenze aziendali e tecnologiche ed esperienza nella struttura di ripartizione del lavoro.

Principio 7: ruoli e responsabilità assegnati al team

Conoscere l'oggetto del progetto e impostare gli obiettivi non è sufficiente.

È necessario anche determinare cosa deve fare ciascun membro.

Da fare: se non lo fate, potete iniziare a preparare il funerale: il vostro progetto è morto, ancora prima di iniziare a lavorarci!

Quando si definiscono ruoli e responsabilità, ogni membro del team diventa account delle proprie attività.

E poiché i membri del team sanno esattamente Da fare, non perderanno tempo a cercare di fare chiarezza sul progetto.

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/llH-beGC5blPLiktpjb7bElqGs2KZy3KiO5Ej7MXzZG\_8i45X3tnm6sOyATP\_TdCn3lKMtCf8\_ZoMtTG8Jc-UfyomCQeXFAx3-iezBFnsWAWXnGM8O4SLIKJ5HP5NmmgwCh1KFNT meme dell'uomo che indica la sua testa /$$$img/

Stabilire i valori

Principio 8: comunicazione cancellata tra i membri del team

Scarsa comunicazione tra i membri del team = cattivi risultati.

Quando si gestiscono dei progetti, una comunicazione forte fin dal primo giorno dovrebbe essere il vostro primo oggetto

Non volete che la comunicazione del progetto si trasformi in un gioco di "lui ha detto" e "lei ha detto".

Perché questo sarebbe un disastro.

ma perché?

Una comunicazione cancellata con il team è la chiave per evitare incidenti. Ogni membro sa su cosa sta lavorando e su cosa stanno lavorando gli altri, il che crea un flusso di lavoro ottimizzato.

Inoltre, una comunicazione chiara consente di identificare e celebrare i successi dei membri del team.

Principio 9: Allineamento all'interno dell'organizzazione

Questo è un principio importante per evitare problemi in seguito, quando il progetto è in corso.

Gli stakeholder e il project manager lavorano insieme affinché tutti i componenti dell'organizzazione si supportino a vicenda. Ciò include la missione, la struttura e i sistemi dell'azienda.

Stabilire una linea di base per la gestione delle prestazioni con tre componenti di base - costi, tempi e l'ambito del progetto

è importante quando ci si allinea ai valori aziendali e si imposta l'ambito di un progetto più ampio.

Una volta cancellate le aspettative con il project management e designato un project manager per le attività del progetto, a questa persona deve essere data la libertà di prendere decisioni sul progetto.

Principio 10: Trasparenza e responsabilità

Passiamo al prossimo principio del project management. Trasparenza del progetto .

A meno che non siate una spia in fuga, nascondersi è una pessima idea

Quando nascondete i dati o gli stati del progetto agli stakeholder e agli sponsor, vi perseguiteranno in futuro.

E questo potrebbe diminuire la fiducia tra il team e le parti interessate.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/IDK0ooszFxdCrkncg-hQloNamtJkNN1ycj45yDnk0QBbMEYbBdGHqlvczxxADWWnaZ6ZQnuMXPDzWlV1Jl0k\_ftlssW4RsCWbS9radSRhOstPn6sgaJuPRen0e8zZ99eK80UO3yI uomo che dice di aver commesso un errore /$$$img/

Tuttavia, questo non accadrebbe se voi e il vostro team manteneste sempre la trasparenza.

Se tutti possono accedere alle informazioni rilevanti sul progetto, compresi gli stati, le attività cardine e la Sequenza, le cose andranno molto meglio.

il risultato?

Il livello di coinvolgimento del team sarà alle stelle e anche loro saranno molto più felici e soddisfatti del loro lavoro.

Con ClickUp Funzionalità/funzione ospiti , è possibile collaborare con persone esterne al proprio team, come stakeholder o client.

Principio 11: Gestione e rilevamento dei rischi

A ogni progetto sono allegati alcuni rischi. Questo è particolarmente vero quando si tratta di gestire più progetti complessi project management aziendale .

Prova questi_ Strumenti software di project management aziendale !

Se valutate questi rischi prima dell'inizio del progetto, sarete preparati ad affrontare qualsiasi problema che potrebbe sorgere.

E questo non è l'unico vantaggio:

Sarete in grado di prevenire eventuali ritardi nell'esecuzione del progetto

I membri del team del progetto avranno un piano che li aiuterà ad affrontare i rischi

Sarete in grado di eliminare o limitare l'impatto che qualsiasi problema può avere sul progetto

Con questo approccio, potreste anche designare un intero team che si concentri sui rischi che si presentano durante il ciclo di vita del progetto.

Vedi questi_ _Modelli di gestione del rischio !

teams ritiene che "Riskbusters" sia un nome appropriato per questo team 😉 )

Principio 12: Misurazione dello stato di avanzamento del progetto

Il monitoraggio e la misurazione dello stato di avanzamento sono principi fondamentali per l'intero processo di project management.

Immaginate se non ci fosse il monitoraggio. Il lavoro da casa avrebbe un aspetto simile a questo..

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/0ywsFaYVHF40u7QfaTEfVpXXiFACdurnWVKJ\_-Gi1Ou1vMCJdS5q-\_F77IVW27Vi\_ronwOG5SeIBEMZ1Oooxngo3mRxXUKLk950tB2b5CeclCLgdrAg2ztn87d37CljtAsNvjY8M bart lavoro da casa divertente /$$$img/

Con ClickUp Grafici di Gantt è possibile visualizzare tutte le attività da fare, le relative scadenze e i membri del team che sono assegnati ad esso.

Ed ecco fatto.

Tutti i principi per gestire progetti di esito positivo raggruppati in 3 categorie.

Domande frequenti

Quali sono i principi di base del project management?

Anche se ci sono opinioni diverse sui punti più sottili, i principi di base del project management includono i seguenti: un progetto chiaramente definito attraverso struttura, risultati e strategia i ruoli del team chiaramente identificati, compreso il gestore del progetto, e la definizione di valori quali l'allineamento organizzativo, la comunicazione, la trasparenza, la responsabilità, gestione del rischio e la misurazione delle prestazioni.

Quanti sono i principi del project management?

Esistono 12 principi, che possono essere raggruppati in 3 categorie: definizione del progetto, definizione dei ruoli e delle responsabilità e definizione dei valori.

Conclusione

I principi del project management sono i blocchi di tutte le aziende, piccole o grandi che siano.

Usateli con saggezza e tutti i vostri progetti saranno un successo!

Tuttavia, questi principi non vi aiuteranno a gestire un intero progetto da soli.

Fortunatamente, strumenti come ClickUp sono stati progettati appositamente per Da fare tutto il lavoro pesante, assistendovi con tutte le attività, le sequenze e i membri del team.

Sia che stiate seguendo metodologie come ad esempio Cascata , Agile , oppure Magro clickUp dispone di tutte le funzionalità/funzione necessarie per organizzare il proprio lavoro.

Quindi ottieni gratis ClickUp oggi stesso e la gestione dei progetti sarà un gioco da ragazzi!