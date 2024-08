I 7 principi Lean per aiutare lo sviluppo del software

Volete conoscere i sette principi Lean? E come utilizzarli praticamente?

Siete nel posto giusto.

In questo articolo spiegheremo ogni principio in termini semplici e vi mostreremo come applicarlo al vostro processo di sviluppo del software.

Iniziamo.

### Breve introduzione al Lean e alla produzione snella

La produzione snella è stata avviata da Toyota negli anni Settanta. L'obiettivo della produzione snella era quello di ridurre gli sprechi. Piuttosto che utilizzare i lavoratori come ingranaggi della linea di produzione, la Sistema di produttività snello Toyota era estremamente incentrato sull'eliminazione di qualsiasi tipo di spreco nel processo di produzione delle automobili.

Una volta studiati e valutati i loro processi, hanno trovato questi tre tipi di sprechi:

Muda: Sono tutti gli extra che sono inutili e non aggiungono alcun valore. Alcune cose non aggiungono valore ma sono essenziali, come i test sui prodotti. Altre procedure possono essere interessanti, ma non apportano alcun valore finale ai clienti.

**I metodi e le tecniche Lean dovrebbero distribuire il lavoro tra tutte le parti e nessuno dovrebbe essere in attesa o in sovraccarico. Il inventario di parti, risorse e produttività dovrebbe essere la giusta quantità creata dal giusto numero di dipendenti al giusto momento

Muri: Si riferisce a un dipendente sovraccarico. Tutti i membri di un team dovrebbero gestire un carico di lavoro di dimensioni simili e avere il tempo di rinvigorirsi. I flussi di lavoro devono essere gestiti in modo da tenerne conto.

Dire che questo concetto di metodologia di sviluppo ha funzionato e ha migliorato i profitti è un eufemismo. La loro attività aziendale ebbe un boom e tutti i concorrenti di Toyota adottarono una simile metodologia snella .

Questi principi e metodi sono stati poi sviluppati per il mondo dello sviluppo del software . Tom e Mary Poppendieck hanno scritto una guida completa sull'adattamento di questi metodi e principi di lean al mondo del software metodologia di sviluppo del software .

Hanno capito che l'obiettivo finale del lean era quello di perseguire incessantemente il valore_ rispetto a tutto il resto. Ne risultava un valore per l'azienda e un valore per il personalizzato. Credevano che questo approccio allo sviluppo del software massimizzasse il valore per entrambe le parti.

I sette principi del Lean

Sebbene questi sette concetti di Lean siano generalmente associati a Sviluppo agile e Scrum, sono rilevanti anche per il project management Lean.

imparare il differenza tra Agile e Lean ._

In realtà, questi concetti di lean hanno valore per qualsiasi metodologia di progetto che state utilizzando. Che si tratti di Waterfall, PRINCE2, GTD, qualsiasi organizzazione può iniziare a imparare da questi sette concetti guida del lean.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di essi:

1. Eliminare gli sprechi

La produttività snella enfatizza lo scarto di tutto ciò che non fornisce valore al prodotto finito. L'eliminazione di queste attività e processi che comportano sprechi dovrebbe essere in cima al vostro elenco di cose da fare gestione snella .

Il sistema originale di Toyota Lean Production ha identificato questi tipi di sprechi comuni:

Sovrapproduzione: Produzione in eccesso o prima del necessario. Trasporto inutile: Trasporto non necessario da un luogo all'altro che rischia di essere danneggiato senza motivo. Inventario: Lo stoccaggio delle scorte aggiunge costi, le scorte in eccesso occupano spazio e ritardano l'innovazione. Movimento: Movimento iterativo e improduttivo dei lavoratori in officina. Difetti: Problemi di qualità che risultano in uno spreco di tempo e di risorse debito tecnico nel rifare ilprocesso di produzione. Eccessiva elaborazione: Il mio lavoro di integrazione continua e di iterazioni non necessarie da fare con strumenti semplici. Attesa: Il periodo in cui l'inventario deve rimanere inattivo tra un passaggio e l'altro di valore, come i cicli di feedback.

Applicazione allo sviluppo del software Lean

Per i team che si occupano di produttività, software e marketing, l'eliminazione degli sprechi sembra spesso troppo facile in apparenza. Potrebbe significare avere meno cicli di feedback e meno attività minori per realizzare un progetto. Migliorare il vostro gestione del flusso di lavoro come questo potrebbe far risparmiare milioni all'anno alla vostra azienda.

Da fare è avere i flussi di lavoro pre-approvati. Nel suo libro 10x Marketing Formula garrett Moon sostiene che i flussi di lavoro pre-approvati sono la chiave per accelerare di 10 volte i metodi di sviluppo e il ciclo di vita del software.

quando l'approvazione fa parte del processo, diventa il nemico di una rapida spedizione del lavoro. Una volta che le cose sono passate al livello superiore, l'approvazione richiede un'eternità. E si rischia di rimanere sommersi da piccole modifiche del 10%, perché tutti coloro che partecipano al processo di creazione della torta vogliono assicurarsi che le loro impronte siano visibili", spiega Moon.

Se questi cicli di feedback aggiungono perlopiù sprechi piuttosto che miglioramenti alla vostra azienda ciclo di vita dello sviluppo del software allora prendete in considerazione la possibilità di eliminarle. Lo stesso vale per le funzionalità/funzione del prodotto che si desidera aggiungere. Se i vostri clienti non beneficeranno realmente di questa produttività, smettete di cercare di svilupparla ulteriormente.

Come ClickUp aiuta a eliminare gli sprechi:

**Percorso critico e Gestione delle risorseClickUp è il migliore al mondo software gratuito per il project management . Utilizzato da grandi aziende e team di startup in tutto il mondo, ha tutto ciò che serve per gestire i progetti in modo efficace. Ecco alcune delle sue potenti funzionalità/funzione per aiutarvi ad applicare i principi del lean:

Ecco come ClickUp può aiutarvi a eliminare gli sprechi:

Il percorso critico di un progetto è una funzionalità/funzione che aiuta a identificare le attività più vitali per il completamento di un progetto. Consente di concentrarsi solo su queste attività integrali, evitando quelle non importanti.

Ecco perché è una componente chiave di qualsiasi strategia di eliminazione degli sprechi. Questa funzionalità/funzione visiva vi aiuta a ridurre il progetto ai suoi punti vitali, eliminando le attività in eccesso e irrilevanti.

ClickUp è dotato di grafici Gantt integrati in grado di calcolare automaticamente il percorso critico del progetto. Con i grafici di Gantt di ClickUp avrete accesso a funzionalità/funzione di gestione visiva di altissimo livello. Questo vi aiuta a tenere il passo con i vostri produzione e fare una rapida modifica per eliminare ogni spreco di attività.

ClickUp è dotato anche di mappe mentali integrate per aiutare il team a ideare in modo efficace. Con queste mappe mentali è possibile pianificare a fondo l'ambito di un progetto, eliminando qualsiasi attività inutile lungo il percorso.

Una gestione efficiente delle risorse è alla base di tutti i processi snelli. Dovete assicurarvi che le vostre risorse siano utilizzate al meglio in ogni momento. Con ClickUp Vista Riquadro, da fare direttamente dalla dashboard.

I gestori del team possono utilizzare la Vista Riquadro per visualizzare le attività di ogni membro del team:

Completato

Sta lavorando al momento

Su cui si sta lavorando

È un modo semplice per fare il punto sul carico di lavoro del team e assicurarsi che i suoi talenti siano utilizzati in modo efficace.

2. Costruire la qualità in

La metodologia Lean mira a sviluppare la qualità in modo controllato e disciplinato.

Perché?

Quando si cerca di aggiungere qualità a un prodotto senza alcuna struttura, si possono creare tonnellate di rifiuti. Ad esempio, test eccessivi e registri eccessivi sono sottoprodotti comuni di un ciclo di vita di sviluppo del software rigoroso che non fornisce alcun valore al prodotto finale.

Applicazione allo sviluppo software snello

Applicare questa metodologia di sviluppo al ciclo di vita del software non è difficile. Alcune alternative comuni allo sviluppo di software snello per costruire la qualità sono:

Programmazione a coppie: Consiste nel far sì che due sviluppatori combinino le loro competenze e lavorino insieme su un progetto di qualitàrequisiti del progetto. Sviluppo guidato dai test: Si tratta di impostare linee guida e metriche per gli sviluppatori prima di iniziare qualsiasi lavoro. Ad esempio, stabilire criteri per il codice prima di scriverlo effettivamente per il software. Automazioni: I test automatizzati possono svolgere un ruolo fondamentale nell'eliminare i processi manuali complessi che l'uomo potrebbe avere difficoltà a fare. L'automazione dei test e dei processi può anche accelerare facilmente attività amministrative noiose.

Come ClickUp aiuta a sviluppare la qualità: Automazioni amministrative

Un tema generale per "Costruire la qualità" è l'automazione dei processi fin dall'inizio. Una volta che i processi o i flussi di lavoro sono stati testati e verificati, cercate di automatizzarli immediatamente.

In ClickUp è possibile automatizzare le attività in modo più rapido grazie all'utilizzo di modelli , liste di controllo e tempo stime per aiutare i processi a funzionare ancora più velocemente.

3. Creare conoscenza

La metodologia lean enfatizza la creazione di documentazione per ogni fase del processo. Questa conoscenza sarà incredibilmente utile per formare i team futuri ad agire su queste attività in modo efficace. È anche un buon modo per il team di riflettere su ciò che sta facendo e migliorare le attività che non funzionano.

Applicazione al processo di sviluppo del software

La creazione di conoscenza può includere l'archiviazione delle informazioni in uno strumento wiki o in repository di codice come GitHub o Gitlab . Con questi strumenti, il team può archiviare rapidamente le proprie scoperte e renderle accessibili ad altri sviluppatori che lavorano a progetti simili.

Come ClickUp aiuta a creare conoscenza: Documenti

ClickUp Docs è un'applicazione per la creazione di documenti potente strumento wiki per i documenti aziendali. È possibile archiviare i documenti vitali del progetto accanto ai relativi spazi per garantirne la facile accessibilità. È anche possibile annidare pagine all'interno di questi documenti per semplificare la categorizzazione delle informazioni.

Ecco altre utili funzionalità/funzione di ClickUp Docs:

Utilizzare le opzioni di formattazione del testo per creare documenti dettagliati.

Modifica dei diritti di accesso a ciascun documento per una maggiore sicurezza.

Condivisione pubblica dei documenti. Questo può essere utilizzato per creare una roadmap online facilmente accessibile per i vostri clienti, in modo da ottenere un feedback continuo.

È anche possibile lasciare che Google indicizzi i documenti per garantire che compaiano nei risultati delle ricerche.

4. Rimandare il commit

Il differimento del commit sottolinea il mantenimento della piani del progetto e requisiti abbastanza flessibili da potersi adattare a un cambiamento imprevisto. Lasciate tutte le decisioni irreversibili alla fine, quando tutto il resto è già definito. Questo vi permette di lavorare su più scenari prima di selezionare quello più adatto alla vostra azienda.

Applicazione al processo di sviluppo del software

Utilizzo di un Approccio Sprint di ispirazione Agile allo sviluppo del prodotto è un buon modo per affrontare questo problema. Sono ottimi perché permettono ai team di:

Staccare solo una certa parte della funzionalità/funzione. Analizzare la sua importanza. Decidete se svilupparla o meno per quello sprint.

Come aiuta ClickUp: Impostazione degli sprint

Per impostare gli Sprints in ClickUp, si devono creare singoli Elenchi sotto i Progetti. Ogni elenco deve rappresentare uno sprint individuale con un elenco aggiuntivo dal titolo "Backlog" Qui si possono elencare le nuove funzionalità/funzioni e i nuovi requisiti. Gli elenchi presentano anche funzionalità di date di inizio e fine per catturare tutte le attività del team all'interno dell'elenco. Per ulteriori informazioni su come utilizzare Sprints in ClickUp .

5. Consegnare velocemente

La consegna di lavori veloci ed efficienti è in primo piano in tutte le attività lean. Tuttavia, per essere veramente efficace, questa velocità di consegna del software deve essere sostenibile nel lungo periodo.

La maggior parte delle aziende di software è vittima di uno di questi scenari di perdita di tempo ed efficienza nello sviluppo dei prodotti:

Perdere troppo tempo a pensare a piani futuri e a pratiche di sviluppo del software che potrebbero anche non essere necessarie. Gli sviluppatori di software non rispondono immediatamente ai feedback, ai blocchi e agli intoppi del progetto. Cercare di ottimizzare e sviluppare eccessivamente un piano o una soluzione.

Applicazione al processo di sviluppo del software

Affinché le attività di sviluppo del prodotto procedano senza intoppi, gli sviluppatori di software devono seguire questi tre passaggi di programmazione estrema:

Passaggio 1: costruire una soluzione semplice e lineare.

Passaggio 2: proporla ai vostri personalizzati.

Passaggio 3: utilizzare gli insight dei clienti per apportare gradualmente modifiche e miglioramenti.

Se i vostri sviluppatori di software seguono tutti questi passaggi, non avranno problemi a dare priorità alle attività giuste e a terminare le cose rapidamente.

Come ClickUp aiuta a consegnare velocemente:

**Priorità.. Con le priorità di ClickUp, le attività del team possono rimanere in linea. È possibile aggiungere facilmente priorità a ciascuna attività per consentire al team di quali sono importanti. Tutte le priorità di ClickUp hanno un codice colore standard:

Rosso : Urgente

: Urgente Giallo : Alta priorità

: Alta priorità Blu : Priorità normale

: Priorità normale Grigio: Bassa priorità

Poiché questo codice colore è standard in tutti gli spazi del progetto, il team sarà sempre in grado di identificare facilmente le attività più importanti. Possono anche filtrare le attività in base alla priorità per tentare di svolgere prima quelle più importanti.

6. Rispettare le persone

Purtroppo, questo principio viene spesso ignorato per assecondare la mentalità da vittoria a tutti i costi che il mandato "Deliver Fast" può creare.

Lo sviluppo Lean enfatizza il trattamento di ogni membro del team con rispetto e compassione. Questo principio deve essere esteso a tutti gli aspetti delle interazioni organizzative

Assunzione

Imbarco

Risoluzione dei conflitti

Pianificazione dei progetti

Miglioramento dei processi

Ognuno di questi processi di sviluppo snello deve essere guidato da una conversazione rispettosa e proattiva che incoraggi il supporto e una sana competizione.

Applicazione alla metodologia di sviluppo del software

I Poppendieck ritengono che un processo di sviluppo snello per la governance IT sia lo stile di gestione snella più appropriato ed efficace. È necessario motivare e supportare i team di sviluppo, non cercare di controllarli.

La gestione snella li incoraggia a esprimere le loro preoccupazioni e a risolvere i problemi in un'atmosfera di lavoro aperta e di supporto che avete creato.

Come ClickUp aiuta a mantenere il rispetto:

**Commenti assegnati e profili

Il modo più efficace per garantire il rispetto tra gli ingegneri del software è disporre di canali di comunicazione efficaci. Riducono i conflitti e danno ai membri del team uno sbocco per esprimersi comodamente l'uno con l'altro.

Ogni progetto ClickUp è dotato di potenti sezioni di commento che aiutano il team a risolvere le differenze e a collaborare in modo efficace. È possibile condividere feedback testuali, immagini, file e video per far capire facilmente il proprio punto di vista. È la piattaforma perfetta per far sì che il team inizi a rispettarsi reciprocamente e a esprimersi.

Per favorire una comunicazione rapida ed efficiente tra i vostri ingegneri software, ClickUp dispone anche di commenti assegnati:

Ogni volta che dovete assegnare un'attività a un membro del team, basta taggarlo in un commento e assegnarglielo. Riceveranno immediatamente una notifica al riguardo, in modo che non venga trascurato. Ora che l'attività è nel loro elenco, possono iniziare a lavorarci e segnarla come risolta quando l'hanno terminata.

In questo modo si elimina la necessità di un feedback eccessivo, poiché il project manager può facilmente verificare se l'attività è stata risolta o meno. Questo può anche aiutare a rispettare il concetto di "eliminare gli sprechi" della metodologia di sviluppo snella.

I profili di ClickUp offrono ai project manager una panoramica di:

Su cosa stanno lavorando le persone.

Su cosa lavoreranno.

Da cosa sono stati fatti di recente.

Quali attività non sono ancora state pianificate.

È il modo perfetto per i project manager di tenere traccia dei lavori di ciascun dipendente. In combinazione con la vista Riquadro (come spiegato sopra) è possibile mantenere un'equa distribuzione del lavoro.

In questo modo si evita di sovraccaricare i dipendenti e di provocarne il burnout o il malcontento. Questo aspetto è estremamente importante nel contesto del rispetto.

7. Ottimizzare l'insieme

Libri come The Lean Startup sottolineano la necessità di pensare in grande quando si lavora con la metodologia Lean. I titolari e gli azionisti del prodotto devono fare un bilancio della loro startup e dei processi nel loro complesso prima di apportare cambiamenti drastici.

Le cose che possono sembrare impraticabili con un'ottica ristretta possono essere le fondamenta di un progetto più grande, processi più grandi e produttivi . Sta a voi identificare queste connessioni e cercare di ottimizzare il vostro processo nel suo complesso, anziché i singoli componenti.

Applicazione alla metodologia di sviluppo del software Teams interfunzionali sono una buona soluzione per ottimizzare l'insieme. Poiché tutti i membri del team possono gestire le richieste dall'inizio alla fine, vengono rappresentate più opinioni sui problemi. Questo aiuta a pensare alle esigenze dei clienti da diverse prospettive, rendendo più difficile il dirottamento degli obiettivi del team.

Come aiuta ClickUp:

**Visualizzazioni multiple Le innovazioni di maggior successo si ottengono quando si coinvolgono persone di diversi reparti, come le vendite e il supporto.

Per aiutare la vostra azienda a gestire con successo questi team interfunzionali, ClickUp è dotato di visualizzazioni multiple. Ciascuno dei vostri team, che si tratti di sviluppo software, marketing o supporto, troverà una visualizzazione adatta alle proprie esigenze e preferenze.

Poiché ClickUp si adatta alle esigenze di ogni reparto, non dovrete utilizzare più strumenti per soddisfare la vostra forza lavoro. In questo modo è più facile consolidare il lavoro e far sì che il team lavori insieme verso un obiettivo generale comune.

Ecco una breve panoramica di ciascuna delle visualizzazioni che facilitano la gestione visiva:

Vista Bacheca

Questa visualizzazione è perfetta per Team SCRUM sono abituati a una Bacheca Kanban. Permette loro di spostare facilmente le attività e di apportare modifiche in movimento.

Vista Elenco

La vista Elenco aiuta il team a visualizzare le attività e gli incarichi in un elenco in stile GTD (getting-things-terminato). In questo modo sarà facile spuntare le attività del progetto e le attività secondarie man mano che si procede.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/04/Elenco-View-2.0-1400x1007.png

/$$$img/

Vista Riquadro

La vista Riquadro è particolarmente utile per ottimizzare il tutto, in quanto offre al top management una panoramica di tutto ciò che accade nell'organizzazione. Poiché le attività sono suddivise per assegnatario, è facile gestire le attività dei vostri ingegneri software e garantire un'equa distribuzione di compiti e mansioni.

Modalità Me

La modalità Io mostra solo i progetti assegnati all'utente. In questo modo è possibile concentrarsi solo sui propri compiti e incarichi.

La differenza tra Agile e la metodologia di sviluppo Lean

La metodologia di sviluppo Lean e Agile sono molto simili. In effetti, molti processi di lavoro Agile includono alcuni principi Lean. Ad esempio, la rapidità dei risultati è un principio fondamentale della maggior parte dei team Agile.

Tuttavia, ci sono alcune differenze distinte tra questi due metodi di sviluppo. Ad esempio, Agile dà priorità alle relazioni tra i singoli membri del team. La metodologia di sviluppo Lean, invece, enfatizza la visione del team e dell'organizzazione nel suo complesso.

Il manifesto di Agile afferma che l'obiettivo di un progetto di sviluppo team di sviluppo è quello di superare i problemi e sfornare un prodotto finale funzionante. Sebbene questo sia anche un obiettivo dello sviluppo Lean, nella filosofia Lean l'importanza del processo viene enfatizzata rispetto al prodotto finale.

Sebbene queste due metodologie differiscano per alcuni aspetti, ognuno di questi principi può aggiungere valore ai vostri processi di lavoro. Eliminare gli sprechi ( lean six sigma e la coesione del gruppo (metodo Agile) sono attributi positivi di cui ogni progetto può beneficiare. Per trarne il massimo vantaggio, utilizzate i principi di ciascuna metodologia per dare forma al processo di lavoro unico della vostra azienda, da fare con efficienza.

Conclusione

I sette principi lean sono un ottimo schema per ottimizzare i processi di lavoro. Se li seguite diligentemente, avrete processi snelli che garantiscono efficienza e produttività.

Nel frattempo, perché non iscriversi a ClickUp e utilizzare le sue utili funzionalità/funzione per adattarsi oggi alla metodologia lean?