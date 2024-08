10 dei migliori strumenti di produttività per gli sviluppatori nel 2024

Ci sono così tanti strumenti per la produttività oggi ci sono molti strumenti di produttività per gli sviluppatori e può essere difficile capire quali valgano la pena di essere utilizzati.

Per questo motivo ho chiesto agli ingegneri di alcune delle aziende più grandi e innovative, come Google, Uber e GitHub, quali sono secondo loro i migliori strumenti per il processo di sviluppo del software.

Usano questi strumenti per Da fare più velocemente e con meno distrazioni. Chissà, potreste anche scoprire un nuovo strumento preferito!

Scopriamo quindi i 10 migliori strumenti di produttività per gli sviluppatori. Il nostro esperto ingegneri consigliano questi strumenti in base alle loro esperienze e alle esigenze dei loro team di sviluppo.

Che siate sviluppatori solitari o parte di un grande team, questi strumenti possono aiutarvi a lavorare in modo più efficiente ed efficace. Quindi, prendetevi un po' di tempo per esplorarli e vedere quali sono quelli che lavorano meglio per voi!

10 Migliori strumenti di produttività per sviluppatori 2024

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, monitorate le segnalazioni di bug, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dalla vostra area di lavoro di ClickUp

ClickUp è uno dei programmi più valutati strumenti software per il project management e per la produttività degli sviluppatori .

Offre centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili per migliorare la qualità del lavoro il project management agile come oltre 15 visualizzazioni personalizzate, Agile Dashboard e altro ancora, per aiutare gli sviluppatori a pianificare gli sprint, suddividere e assegnare le attività e collaborare in modo più efficace con i loro team.

Questo strumento per la produttività degli sviluppatori offre anche una funzionalità di automazione personalizzata che consente di creare trigger e azioni per automatizzare le attività ripetitive e semplificare anche il flusso di lavoro più complesso. Inoltre, l'intera piattaforma è personalizzabile: è possibile creare ClickUp in base alle preferenze del flusso di lavoro e alle esigenze del progetto.

Un altro motivo per cui ClickUp è uno dei migliori strumenti di produttività è il suo capacità di integrazione . ClickUp può essere integrato con oltre 1.000 strumenti di lavoro, come Google Calendar, GitHub e Slack.

Ciò significa che è possibile collegare ClickUp a tutte le app più utilizzate per ottimizzare il flusso di lavoro e accedere e gestire facilmente le attività su più piattaforme senza lasciare la piattaforma. Nel complesso, ClickUp è uno strumento potente e versatile che può aiutare il vostro team di sviluppo a spedire più velocemente e a lavorare meglio insieme.

Volete provare? Provate uno dei questi modelli di ingegneria per aiutarvi a iniziare!

Pro

Automazione personalizzata del flusso di lavoro per una gestione efficiente degli sprint

Aggiunta di campi personalizzati e stati personalizzati per migliorare il monitoraggio dei bug

Potenti capacità di integrazioneEstensione per Chrome per organizzare il flusso di lavoro degli sviluppatori Bonus:_

Modelli di piano di sviluppo software

!

2. Marmellata

via Jam.dev

Il prossimo elenco di strumenti per la produttività è Marmellata è uno dei modi più veloci per segnalare i bug senza interrompere il flusso di lavoro.

Con Jam è possibile catturare uno screenshot o un video del bug e condividerlo con gli sviluppatori. La parte migliore è che Jam acquisisce automaticamente informazioni utili, come richieste di rete, informazioni sul browser, dettagli sul dispositivo, passaggi di riproduzione, commenti e log della console. In questo modo è più facile per gli sviluppatori capire cosa sta succedendo e risolvere rapidamente il bug.

Un'altra grande funzionalità/funzione che rende Jam un buon strumento di produttività per gli sviluppatori è l'integrazione con alcuni degli strumenti più diffusi, come ClickUp, Jira e GitHub, che rende facile iniziare a usare Jam per migliorare i flussi di lavoro e gli strumenti esistenti.

Pro

Registra e annota istantaneamente lo schermo

Acquisizione automatica dei log critici degli sviluppatori

È possibile effettuare facilmente uno screenshot o catturare una registrazione suottenere una segnalazione di bug* Condividete i collegamenti alle vostre segnalazioni di bug o inviatele direttamente al vostro tracker di problemi preferito

Si integra perfettamente con i tracker di problemi e gli strumenti preferiti (incluso ClickUp)

Limiti

Alcuni screenshot potrebbero non contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il problema

Prezzi

Piano Free : Piano gratuito : Piano di lavoro : Piano di lavoro : Piano di lavoro : Piano di lavoro

: : : : : Team : $10/mese/utente

: $10/mese/utente Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Recensioni dei clienti

jam ha trasformato il mio flusso di lavoro in così tanti modi che ora la comunicazione con tutti i miei contatti è diventata molto più semplice: invio di ticket all'assistenza tecnica e risoluzione di problemi in pochi minuti invece che in ore, domande specifiche ai client in modo visivo ed eliminazione di riunioni inutili, e persino creazione di video tutorial per il mio team in modo che possano capire un flusso di lavoro che ho costruito per loro. Non cercate oltre: Jam è tutto ciò di cui avrete bisogno" Mikki Kowal dalle recensioni di Chrome Webstore

3. Copilota GitHub

via GitHub Copilot Copilota GitHub è un file Strumento di IA e uno degli strumenti di produttività più utili per i programmatori, che può aiutare a scrivere codice in modo più veloce e migliore. Si tratta di un'estensione di VScode e fornisce Codice basato sull'IA suggerimenti, ovvero può completare automaticamente il codice mentre lo si scrive.

Inoltre, se si lavora in una lingua sconosciuta, non ci si deve preoccupare di dimenticare come Da fare. Può anche generare nuovo codice in base alle istruzioni fornite nei commenti al codice, analizzare il contesto del file che si sta modificando e offrire suggerimenti all'interno dell'editor di testo, rendendo GitHub Copilot uno dei migliori strumenti di produttività per sviluppatori attualmente sul mercato.

Nel complesso, GitHub Copilot è un ottimo strumento per chiunque scriva codice. È potente e facile da usare e può aiutare gli sviluppatori a scrivere codice di qualità più velocemente.

Pro

Addestrato su miliardi di righe di codice

Scrive codice utilizzando lo stile e le convenzioni della vostra base di codice

Sa come usare la maggior parte delle API e delle librerie, evitando di doverle cercare

Si inserisce in VS Codice

Fa risparmiare tempo agli sviluppatori

Limiti

L'interfaccia può essere un po' carente in quanto è disponibile solo su Visual Studio Code e Codespaces (l'interfaccia è ottima se si utilizzano gli IDE, ma non è utile se non si utilizzano)

Prezzi

La sottoscrizione a GitHub Copilot è disponibile a ciclo mensile o annuale Mensile : $10/mese Annuale : $100/anno



Recensioni dei clienti

copilot rende più facile che mai l'eliminazione del codice boilerplate. È particolarmente utile se si è alle prime armi con un determinato linguaggio o framework. Inoltre, supporta il completamento automatico giorno per giorno durante il codice"- Mohd Irteza , ingegnere software presso Google_

4. Fonte: il diagramma

via Sourcegraph Grafico sorgente è uno strumento di ricerca del codice per sviluppatori. Consente agli utenti di correggere, navigare e automatizzare tutto il codice e di esplorare i repository di codice, con funzionalità/funzioni quali la corrispondenza intelligente e la ricerca consapevole del codice.

È un ottimo strumento per la produttività degli sviluppatori, perché è in grado di cercare nel codice, anche in codebase di grandi dimensioni e in repository multipli, di mostrare dove vengono utilizzati i diversi elementi e di aiutare a capire quale altro codice dipende dal proprio.

Pro

Può effettuare ricerche in codebase di grandi dimensioni e in repository multipli

Rende più veloce la comprensione del codice

Semplifica le modifiche su un numero elevato di file

Include anche funzionalità/funzione per la revisione del codice e la collaborazione

Ricerca molto intelligente e veloce

Limiti

L'interfaccia utente non è facile da usare per alcuni utenti (ad esempio, può escludere singoli repository con una regex, ma non l'esclusione di un repository con un solo clic)

Prezzi

Piano Business : $99 utente attivo/mese

: $99 utente attivo/mese Azienda: Chiamare per prezzi personalizzati

Recensioni dei clienti

sourcegraph è una soluzione che cambia le carte in tavola. La ricerca all'interno della base di codice della vostra azienda è un modo per usufruire di un impatto significativo. E la cosa più bella è che si può fare la stessa modifica su un gruppo di basi di codice in una volta sola eddie Saenz {\an8}Direttore di ingegneria del software presso Indeed_

5. iTerm2

via iTerm2

Se siete alla ricerca di un potente emulatore di terminale per macOS, iTerm2 offre un intervallo di funzionalità/funzione per accedere all'interfaccia a riga di comando (CLI) del computer.

Una delle cose migliori di iTerm è la sua personalizzazione. È possibile scegliere tra vari schemi di colore e dividere lo schermo in riquadri per vedere più cose contemporaneamente. iTerm mantiene anche una cronologia ricercabile di tutti i comandi eseguiti, in modo da poter trovare facilmente qualcosa eseguito in passato.

Un altro aspetto interessante di iTerm è che supporta diversi linguaggi di programmazione. Inoltre, si integra con altri Gestione IT come GitHub e Gitlab, in modo da poterlo utilizzare con il codice su cui si sta già lavorando.

Pro

Pannelli divisi per dividere una scheda in più piani

La finestra dei tasti di scelta rapida offre un terminale sempre disponibile

Robusta funzionalità/funzione di ricerca della pagina

Funzionalità di completamento automatico che genera un elenco di suggerimenti

La modalità copia permette di utilizzare la tastiera per effettuare e modificare le selezioni

Limiti

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo programma possono incontrare una curva di apprendimento molto ripida

Non è possibile lanciare istanze separate tramite uno script di shell o un'interfaccia a riga di comando

Prezzi

L'utilizzo del programma è gratuito

Recensioni dei clienti

iTerm è un'applicazione shell per macOS che migliora la produttività di chi vive nel proprio terminale. Con funzionalità/funzioni come profili, tasti di scelta rapida, ricerca e la sua ampia configurabilità è un must-have." - Salvatore D'Agostino responsabile senior dell'ingegneria del software, GitHub

6. JupyterLab

via JupyterLab JupyterLab è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) open-source basato sul web per lavorare con i taccuini Jupyter, il codice e i dati.

Offre un intervallo di funzionalità/funzione per il calcolo interattivo, tra cui la possibilità di creare e modificare i taccuini Jupyter, scrivere ed eseguire codice in più lingue, visualizzare ed esplorare i dati. JupyterLab supporta anche la collaborazione, consentendo agli utenti di condividere i notebook e di lavorare insieme in tempo reale.

Pur contenendo molte potenti funzionalità/funzione, è facilissimo da usare. Ha un'interfaccia utente pulita e intuitiva ed è ricco di funzionalità/funzione che facilitano la scrittura e l'esecuzione di codice, la visualizzazione e l'esplorazione dei dati e la collaborazione con altre persone. Inoltre, è basato sul web: è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

Pro

Permette di lavorare con documenti e attività come editor di testo, terminali e componenti personalizzati in modo flessibile, integrato ed estensibile

Semplifica la condivisione e la collaborazione su dati e codice

Supporta oltre 100 linguaggi di programmazione

Potenti funzioni

Ampia comunità di utenti per rispondere rapidamente alle vostre domande

Limiti

L'interfaccia utente può essere migliorata per offrire un'esperienza più amichevole

Prezzi

Gratuito da usare

Recensioni dei clienti

mi piace perché posso facilmente testare i metodi di visualizzazione dei dati e manipolazione, per poi condividere i risultati con gli altri" -_ {\an8}Jonathan Grant {\an8}Capo tecnico, Two Sigma

7. Codice di Visual Studio

via Codice di Visual Studio Codice di Visual Studio (VS Code) è un popolare programma di editor di codice utilizzato da molti sviluppatori di software. È veloce, potente e ricco di funzionalità/funzione che facilitano la scrittura e il debug del codice.

Questo strumento di produttività open-source e gratuito per gli sviluppatori è personalizzabile; è possibile scegliere tra molti temi e schemi di colore diversi. Consente inoltre di installare estensioni per aggiungere nuove funzionalità/funzione. Inoltre, VS Code ha un'interfaccia utente pulita e intuitiva, che lo rende facile da usare anche per chi è alle prime armi con il codice.

Pro

Comandi Git integrati e possibilità di rivedere le differenze e di effettuare commit direttamente dall'editor

Ottimi strumenti di debug integrati, come punti di interruzione, stack di chiamate e console interattiva

Estensibile e personalizzabile

VS Code per JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS e molto altro ancora

Ampia comunità di estensioni e facilità nel crearne di proprie

Free e open source

Limiti

Non viene fornito con un progetto o un concetto di soluzione

I principianti possono trovare difficile adattarsi al codice VS perché fornisce molte funzioni ma manca di semplicità

Prezzi

Open source e gratuito da utilizzare

Valutazione e recensioni dei clienti

vSCode è di per sé straordinario. Ho scritto alcune estensioni su misura per i nostri framework interni e monorepo per semplificare attività come l'uso delle costanti dei temi di design o il passaggio da un progetto all'altro. Apprezzo molto la sua grande estensibilità" Vojtech Miksu {\an8}Si tratta di un ingegnere software, Uber

Prezzi

8. SaltStack

via SaltStack SaltStack è uno strumento per la gestione della configurazione e l'esecuzione remota che aiuta le organizzazioni IT a migliorare Flussi di lavoro DevOps automatizzando l'implementazione, la configurazione e la gestione dell'infrastruttura.

Questo strumento di automazione è potente e flessibile, anche per infrastrutture su larga scala con molti server e sistemi. Inoltre, dispone di una comunità attiva, per cui è possibile ottenere assistenza e supporto da altri utenti, se necessario.

Pro

È in grado di scalare su infrastrutture di grandi dimensioni

Segue un modello di esecuzione parallela invece di uno lineare più regolare

Gestione flessibile e funzioni potenti

Basato su Python, un linguaggio decisamente versatile

Comunità di utenti e collaboratori ampia e attiva

Limiti

L'interfaccia utente può essere migliorata, in quanto può essere difficile da impostare e richiede un maggiore supporto da parte della documentazione

Disponibile come download open-source

Recensioni dei clienti

saltStack consente un'automazione facile e ripetibile della configurazione del sistema, riducendo il mal di testa di chi in futuro chiede al passato cosa ha fatto per far funzionare qualcosa. Il suo modello consente di tenere traccia di tutte le stranezze speciali necessarie per avviare le macchine, in modo che non vadano perse negli annali del tempo." - *[_Alex Huynh](https://www.linkedin.com/in/alex0/)* ingegnere di sistema, Cloudflare

9. Mermaid JS

via Mermaid JS Mermaid JS fa parte di questa classifica dei migliori strumenti per la produttività degli sviluppatori perché permette di creare diagrammi e grafici utilizzando JavaScript. È basato su definizioni di testo ispirate a Markdown, il che lo rende facile da capire e da usare, anche se non si è programmatori.

Poiché la creazione di diagrammi e documentazione può richiedere molto tempo agli sviluppatori, lo scopo principale di questo strumento è aiutare la documentazione a tenere il passo con lo sviluppo. Permette di creare diagrammi e grafici di ogni tipo e di renderli parte degli script di produttività e di altri codici. Se non siete programmatori, potete usare Mermaid Live Editor, un'interfaccia di facile utilizzo per modificare i diagrammi di Mermaid.

Pro

Facile da usare, consente ai non programmatori di creare facilmente diagrammi dettagliati

Sono disponibili integrazioni e plugin

Sono disponibili video tutorial per utenti principianti e avanzati

Esempi di diagrammi sono disponibili nell'editor Mermaid Live

Inclusione dei diagrammi direttamente nei file di Markdown, nei problemi e nei commenti delle PR

Limiti

Anche se ci sono molte opzioni per i diagrammi, mancano diverse impostazioni di configurazione

Prezzi

Gratuito da utilizzare

Valutazioni e recensioni dei clienti

mermaid JS è uno strumento di diagrammi che è stato adottato da GitHub. È fantastico perché possiamo aggiungere diagrammi nel linguaggio di markdown Mermaid e incorporarli all'interno dei file README/Markdown o aggiungerli nei commenti di GitHub. Ci sono anche integrazioni con l'IDE, che sono molto belle" - Preston Pham , Ingegnere software, Jam_

10. Jira

Tramite Jira

Jira di Atlassian è un software ampiamente utilizzato dai team di sviluppo per pianificare, monitorare e rilasciare software di qualità. È uno dei più popolari programmi di monitoraggio dei problemi e di strumenti per il project management per gli sviluppatori.

Pro

Consente il monitoraggio dettagliato di bug, problemi e attività.

Schede Scrum e Kanban altamente configurabili per un project management agile.

Estesi strumenti di reportistica forniscono informazioni sulle prestazioni del team e sullo stato del progetto.

Integrazione perfetta con altri prodotti Atlassian come Bitbucket e Confluence e con una serie di altri strumenti come GitHub, Zendesk e Slack.

Limiti

La flessibilità e le opzioni di personalizzazione possono rendere l'applicazione complessa e scoraggiante per i nuovi utenti.

La versione mobile dell'applicazione è significativamente meno potente della sua controparte desktop.

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida e la necessità di avere amministratori Jira dedicati per gestire lo strumento.

Prezzi

Standard : 7,75 dollari al mese per utente

: 7,75 dollari al mese per utente Premium : $15,25 per utente al mese

: $15,25 per utente al mese Azienda: Fatturata annualmente e i prezzi sono disponibili solo su richiesta

Valutazioni e recensioni dei clienti

"Jira è cresciuta molto rapidamente e ci sono migliaia di utenti che si affidano a questa piattaforma collaborativa, quindi non dubitiamo delle funzionalità/funzione che offre. È ideale per progetti agili che richiedono continue modifiche dell'ambito e le sue schede Kanban possono essere visualizzate sotto forma di elenchi e attività come i tradizionali Gantt Chart.

In alcuni progetti finalizzati alla struttura dei costi e alla gestione delle risorse che richiedono complesse implementazioni finanziarie, potrebbe essere necessario utilizzare altre applicazioni aggiuntive, ma in generale Jira è in grado di occuparsi del monitoraggio e dell'esito positivo dei progetti, oltre alle notifiche che mantengono visibilità in ogni momento ai membri del team." - G2

Codificare più velocemente con i giusti strumenti di produttività per gli sviluppatori

Esistono molti strumenti di produttività per programmatori che aiutano gli sviluppatori a lavorare in modo più efficiente ed efficace. Dagli strumenti per il project management agile come ClickUp, che aiutano a tracciare e gestire gli sprint, agli strumenti per il monitoraggio e la gestione dei progetti editor di codice come VSCode e Atom, a strumenti di collaborazione come GitHub Copilot e Sourcegraph, si può dire che esiste uno strumento per ogni esigenza e preferenza.

Ma la cosa più importante da ricordare è che non tutti gli strumenti sono adatti a tutti. Ciò che funziona per uno sviluppatore potrebbe non funzionare per un altro, e ciò che è utile per un progetto potrebbe non esserlo per un altro.

Quindi, se siete alla ricerca di una piattaforma completamente personalizzabile con funzionalità robuste, automazione del flusso di lavoro e potenti capacità di integrazione per aiutarvi a connettere tra loro tutti gli strumenti di sviluppo più utilizzati, ClickUp fa al caso vostro.

Sia che siate sviluppatori solitari o che facciate parte di un team, ClickUp può darvi la spinta di cui avete bisogno per iniziare la vostra produttività e aiutarvi a organizzare, gestire e tenere traccia di tutti i progetti, i bug, le comunicazioni del team, la documentazione e molto altro ancora, tutto in un unico posto! Provate gratis ClickUp oggi stesso Scrittore ospite:

/$$$img/ Dani Grant è il CEO di Jam, un'azienda che aiuta migliaia di team a distribuire più velocemente software di alta qualità. Prima di fondare Jam, è stata product manager presso Cloudflare e VC presso Union Square Ventures