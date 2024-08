10 modelli gratuiti di piani di sviluppo software da utilizzare nel 2024

Tutti gli sviluppatori e i project manager di software sanno che senza una gestione efficace dei progetti, anche la migliore idea di software non manterrà le sue promesse. Gestione dei progetti e sviluppo del software può essere complesso. Ogni possibilità di renderla un po' più efficiente è benvenuta.

Inserite i modelli di sviluppo del software.

Non sostituiranno l'effettivo lavoro di sviluppo e codifica svolto dai team di sviluppo software. Ma con i modelli giusti, queste funzioni essenziali possono essere al centro dell'attenzione e alleggerire il carico dei project manager.

Il risultato è un software migliore e una maggiore probabilità di completare i progetti software nei tempi e nei costi previsti.

Che cos'è un modello di sviluppo software?

Un modello di sviluppo software è una delle soluzioni migliori per ottimizzare tutte le attività e le parti organizzative del processo di sviluppo del software, utilizzando uno schema standard per organizzare i dettagli chiave, i sistemi, le funzionalità del software e altri aspetti requisiti del progetto .

Questo permette alla vostra ingegneria e team di software di concentrarsi sul lavoro approfondito e sul processo decisionale che, in ultima analisi, fa o disfa il prodotto finale. È inoltre fondamentale che i project manager e i product manager si occupino della gestione dei progetti.

I modelli di sviluppo del software si concentrano sul piano di sviluppo più ampio. Potrebbero includere documentazione collaborativa e istruzioni che coprono:

Creazione e aggiornamento della pianificazione del progetto

Tracciare gli indicatori chiave di performance della gestione del progetto

Dare priorità a determinate soluzioni e attività rispetto ad altre

Misurare la roadmap complessiva, compresi l'ambito e i requisiti del prodotto

Copertura efficiente dei requisiti di processo, documentazione e tecnologia da parte di molti team

Al di là della loro funzione individuale, i modelli di sviluppo software mantengono il team e gli stakeholder esterni informati sul quadro generale del progetto.

Cosa rende un buon modello di sviluppo software?

Anche se la loro funzione specifica può essere diversa, tutti i modelli di sviluppo software più validi condividono alcune caratteristiche comuni per consentire ai project manager di gestire meglio i progetti:

Sono facili da implementare : Sia che si integrino con il vostrosoftware di gestione del progetto o con uno strumento di produttività, devono essere facili da configurare e da usare subito

: Sia che si integrino con il vostrosoftware di gestione del progetto o con uno strumento di produttività, devono essere facili da configurare e da usare subito Sono facili da aggiornare e personalizzare : Soprattutto perché lo sviluppo agile è fluido, è necessario disporre di modelli dinamici che possano evolvere e cambiare man mano che i progetti avanzano

: Soprattutto perché lo sviluppo agile è fluido, è necessario disporre di modelli dinamici che possano evolvere e cambiare man mano che i progetti avanzano Si concentrano sulla grafica : Un focus visivo rende il template più scorrevole per gli spettatori, fornendo una panoramica collaborativa rapida e semplice dei punti di contatto importanti

: Un focus visivo rende il template più scorrevole per gli spettatori, fornendo una panoramica collaborativa rapida e semplice dei punti di contatto importanti Sono facili da condividere con gli stakeholder dell'azienda : I vostri sistemi devono essere facilmente accessibili a tutti, anche a chi non fa parte del team principale, per aiutare tutti gli stakeholder a gestire e comunicare meglio su tutti gli elementi del progetto

: I vostri sistemi devono essere facilmente accessibili a tutti, anche a chi non fa parte del team principale, per aiutare tutti gli stakeholder a gestire e comunicare meglio su tutti gli elementi del progetto Si concentrano sul raggiungimento di un obiettivo chiaro: Che si tratti dipriorità del progetto o la pianificazione dell'ambito tecnologico, il modello deve avere la padronanza del suo scopo principale

Infine, i modelli giusti semplificano il software sviluppo del progetto processo, che è forse la caratteristica più importante. L'utilizzo di queste soluzioni non dovrebbe complicare le cose, ma permettere di concentrarsi maggiormente sulle fasi del software.

10 Modelli di sviluppo software per project manager

La flessibilità è il biglietto da visita dello sviluppo software moderno. Non dovrebbe quindi sorprendere che non esistano due modelli di piano di sviluppo software esattamente uguali. Le migliori soluzioni per la gestione dei progetti sono quelle che si adattano alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi specifici, aiutandovi con i dettagli più fini del vostro prossimo sprint software.

1. Modello di piano di sviluppo software ClickUp

Gestite l'intero processo di sviluppo del software in ClickUp

Non cercate oltre se siete alla ricerca di un unico modello che risolva molte esigenze. Il Modello di sviluppo software ClickUp suddivide i componenti principali: strategia, pianificazione e roadmapping, ricerca degli utenti, gestione degli sprint e monitoraggio dei rilasci.

Ecco le caratteristiche e i processi precostituiti che il modello include:

Una roadmap del prodotto

Un elenco di attività settimanali da eseguire agenerare codice con l'intelligenza artificiale, correggere errori o valutare la larghezza di banda del team

Un master backlog di attività ancora in attesa di essere completate

Un elenco principale di difetti per raccogliere e gestire bug, incidenti di sicurezza e problemi da risolvere

Task modello per la ricerca sugli utenti

Elenchi di attività precostituiti per gli sprint e i processi di sviluppo Kanban

Scenari e casi di test che gli sviluppatori possono eseguire per il controllo della qualità

Attività di supporto tecnico per la segnalazione di bug, la revisione degli incidenti di bug noti e l'elencazione delle soluzioni correnti Scarica questo modello ### 2. Modello di matrice dello sforzo di impatto di ClickUp

L'utilizzo di una matrice dell'impatto consente di creare una rappresentazione visiva dell'impegno richiesto per ogni caratteristica

Lo sviluppo del software è un continuo dare e avere per capire dove concentrare gli sforzi e le risorse. Il Modello di matrice degli effetti di ClickUp può aiutarvi a semplificare questo processo.

Si tratta di una struttura semplice che valuta tutti i compiti da svolgere su una scala bidimensionale di impegno e impatto. I compiti a basso impegno e ad alto impatto sono i frutti a portata di mano, mentre probabilmente non ci si deve preoccupare di quelli ad alto impegno e a basso impatto. In ogni caso, tutto è disponibile in un'unica visualizzazione, che aiuta voi e il vostro team a concentrarvi e a dare priorità ai passi necessari e a quando realizzarli.

L'utilizzo del modello attuale è semplice. Aggiungete le attività alla Whiteboard e valutatele in base all'impatto e all'impegno. Posizionatele nel quadrante appropriato e la panoramica è completa.

Da lì, si tratta solo di tenere aggiornata la matrice dell'impatto e dell'impegno man mano che il progetto di sviluppo procede. Nei punti di controllo regolari con il team, è possibile rimuovere rapidamente le attività completate e aggiungerne di nuove. Scarica questo modello

3. Modello di tabella di marcia del prodotto ClickUp

Il modello pronto per l'uso di ClickUp semplifica la creazione e la gestione della roadmap dei prodotti

Il software che costruite ha bisogno di una roadmap che mostri come passate dall'ideazione al prodotto finale. E quando si cerca di costruire questa mappa, alcuni modelli sono migliori di quelli che si trovano in giro per il mondo Modello di roadmap del prodotto di ClickUp .

Il cuore di questo modello è la mappa stessa. È il punto in cui si descrive esattamente come si arriva dai punti A, B e C.

Riducete il progetto complessivo in diagrammi di esecuzione settimanali che mostrino le attività immediate necessarie per mantenere il progetto in carreggiata e catturate le note di rilascio che volete comunicare agli stakeholder interni ed esterni. È anche possibile creare e condividere i flussi di lavoro del prodotto per assicurarsi che tutti sappiano come i loro compiti si allineano con gli altri.

Aggiungete questo modello di roadmap di prodotto al vostro strumento di mappatura dei processi e vi sorprenderà la semplicità della gestione dei progetti di sviluppo. Scarica questo modello

4. Modello di registro delle modifiche al software ClickUp

Questo modello offre un modo pratico per tenere traccia di tutti i processi per incorporare una modifica in un progetto

L'iterazione è il nome del gioco, soprattutto quando si supera il prodotto minimo vitale. Ciò significa che parte del vostro documentazione del progetto deve includere la possibilità di tenere traccia delle modifiche che si stanno apportando all'iterazione successiva.

Inserite il file Modello di registro delle modifiche software di ClickUp .

Questo semplice documento diventerà la vostra risorsa di riferimento per qualsiasi progetto. Descrivete il cambiamento che deve avvenire, la data di scoperta, aggiungete un livello di priorità e assegnate un proprietario del compito. Non solo potrete tenere traccia del processo di risoluzione del problema, ma avrete anche una panoramica costante di tutto ciò che deve essere risolto in ordine cronologico prima che il software passi alla fase successiva. Scaricate questo modello

5. Modello di confronto software ClickUp

Confrontate diversi strumenti e servizi fianco a fianco in un unico posto

Questo Modello di confronto software di ClickUp è stato creato per un processo decisionale più generale rispetto al solo sviluppo del software. Tuttavia, se applicato correttamente, può essere utile per numerosi casi d'uso.

Il nucleo del modello aiuta a delineare i confronti tra diversi strumenti software. Campi come la valutazione dei clienti, il prezzo, il software di progettazione e le caratteristiche forniscono una facile panoramica delle opzioni che potrebbero avere senso per i team di progettazione in un determinato momento.

Un modo per utilizzarlo è l'analisi della concorrenza. Si tratta di valutare varie alternative che rispondono a esigenze simili del pubblico, per identificare una lacuna che la vostra nuova soluzione potrebbe colmare.

La scoperta della nicchia del prodotto può guidare il team di sviluppo software nella creazione di funzionalità che soddisfino le aspettative del pubblico target e aiutino il software a distinguersi dalla concorrenza. Scarica questo modello

6. Modello di piano di sviluppo dell'app ClickUp

Dalla ricerca al lancio sul mercato, mantenete la concentrazione e rispettate le tempistiche del progetto per realizzare un'applicazione di successo

Mobile sviluppo di app è un tipo speciale di sviluppo del software con molte sfumature e considerazioni uniche. Il Modello di piano di sviluppo per app di ClickUp è stato creato per pianificare e monitorare lo sviluppo di un'applicazione mobile.

La vista del Piano di sviluppo dell'app consente di costruire attività fondamentali per ogni fase, dalla ricerca al lancio sul mercato. Le pietre miliari consentono di suddividere questi processi in obiettivi chiave. Le viste Timeline ed Elenco del progetto forniscono un'immagine più chiara della situazione in ogni momento.

Con gran parte della struttura precostituita, potete concentrarvi sulle attività che il vostro team deve svolgere per ottenere un risultato eccellente. Scaricate questo modello

7. Modello di programma di sviluppo ClickUp

Definire le attività principali in ogni fase del prodotto, assegnare un proprietario dell'attività e aggiornare lo stato dell'attività in tempo reale

Costruire un nuovo prodotto software che soddisfi le esigenze del pubblico e colmi una lacuna del mercato è una sfida, soprattutto quando si lavora in tempi stretti e con risorse limitate. Il Modello di programma di sviluppo di ClickUp vi aiuta a rimanere in carreggiata, indipendentemente dalla complessità del progetto.

Definite le attività principali di ogni fase del prodotto, assegnate un proprietario dell'attività e aggiornate lo stato dell'attività in tempo reale. Definite con esattezza quando le attività devono iniziare e terminare per rispettare la tabella di marcia del progetto di sviluppo del software. Tracciate i tempi di completamento stimati per le attività e le fasi rispetto ai tempi effettivi per vedere dove avete vinto o perso all'interno della vostra timeline.

Da qui è possibile espandersi oltre la vista Elenco. Il diagramma di Gantt dello sviluppo prodotto mostra una rapida panoramica, mentre le viste Fasi e Attività dello sviluppo prodotto approfondiscono i settori necessari per portare a termine le attività.

Queste viste interagiscono direttamente tra loro, trasformando la vostra pianificazione dello sviluppo in un'unica fonte di verità a cui ogni membro del team di sviluppo software può fare riferimento. Scaricate questo modello

8. Modello di schema dell'ambito dell'applicazione ClickUp

Memorizzare i requisiti di business necessari per sviluppare e implementare un'applicazione

Lo sviluppo di una soluzione software o di un'applicazione dipende in parte dal struttura di gestione del progetto che avete scelto. Una cosa è chiara, indipendentemente dal vostro approccio: il processo di sviluppo deve rimanere all'interno dell'ambito; altrimenti rischierete di mandare all'aria il budget, la tempistica o gli obiettivi aziendali che avete stabilito all'inizio dello sviluppo del software.

Il Modello di schema dell'ambito dell'applicazione di ClickUp cerca di semplificare questo processo. La panoramica di una pagina delinea il problema, l'esperienza desiderata dell'app, gli obiettivi chiave, i requisiti aziendali e altro ancora.

L'aspetto migliore di questo modello è che può essere facilmente condiviso all'interno e all'esterno. Ciò significa che potete stabilire un'idea comune dell'ambito con il vostro cliente e allo stesso tempo comunicarla al vostro team di sviluppo software, in modo da mantenere tutti in carreggiata e nella giusta direzione. Scaricate questo modello

9. Modello di requisiti del prodotto ClickUp

Il modello dei requisiti di prodotto di ClickUp semplifica la tracciabilità del cosa e del perché di ogni decisione di sviluppo presa dal team durante la costruzione di un nuovo prodotto o di una nuova funzionalità

In teoria, anche il miglior prodotto software ha poca importanza se nella pratica non è in grado di soddisfare i requisiti fondamentali che sono stati il motivo della sua creazione. Il Modello di requisiti di prodotto di ClickUp consente a tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di sviluppo di riunirsi per definire queste esigenze fondamentali, in modo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda durante la costruzione.

Si inizia con un semplice nome, una descrizione e lo scopo di ogni caratteristica inclusa nel prodotto finale. È possibile tenere traccia del mese di rilascio definito e del suo stato di avanzamento durante la fase di costruzione. È inoltre possibile identificare i tempi di sviluppo della funzionalità e decidere chi se ne assumerà la responsabilità principale.

Cercate funzioni più avanzate? Potete impostare le priorità e aggiungere tag personalizzati, campi e persino dipendenze all'interno delle diverse funzionalità. In questo modo, quando il prodotto verrà rilasciato, sarete sicuri che soddisferà tutti i requisiti fondamentali. Scaricate questo modello

10. Modello di gestione agile del progetto ClickUp

L'Agile Management di ClickUp è dotato di tutto ciò che serve per iniziare a raggiungere più velocemente i risultati con un approccio agile

Concludiamo questa guida con un modello generale per strumenti agili che possono guidare in modo naturale il processo di sviluppo del software. Il Modello di gestione agile del prodotto di ClickUp pre-costruisce un approccio iterativo allo sviluppo del software e al progetto che consente di costruire rapidamente, fornire feedback e modificare i progetti secondo le necessità durante il processo.

Per iniziare, si hanno a disposizione più viste. Riservate la vista Elenco per le epopee, le iniziative e le storie utente agili. Passate alla lavagna per un'organizzazione Kanban dei compiti da svolgere e del carico di lavoro per identificare potenziali colli di bottiglia o opportunità di produttività. Infine, la vista mappa mentale può trasformare una roadmap complessa in pezzi più semplici e attuabili.

Gli utenti avanzati possono trarre ulteriori vantaggi. Le ClickApp consentono di creare più rapidamente sprint, milestone e dipendenze. Aggiungete rapporti di stato personalizzati per le attività in corso e avrete lo strumento agile perfetto per creare il vostro flusso di lavoro di sviluppo. Scaricate questo modello

Concentrarsi su ciò che conta di più con un modello di sviluppo software

Al di là della codifica, qual è la variabile più significativa che contribuisce al successo dello sviluppo del software?

Ogni sviluppatore probabilmente risponde a questa domanda in modo leggermente diverso. Ma la maggior parte di essi avrà come temi la definizione degli obiettivi, la definizione delle priorità, lo scoping e le risorse.

Questi sono i fattori più significativi. E sono proprio questi i fattori che il giusto modello di piano di sviluppo software può risolvere per voi.

Questo è particolarmente vantaggioso se i modelli utilizzati possono essere integrati direttamente nel vostro sistema di gestione del software strumento di produttività . Ora non avete solo una panoramica, ma questa panoramica si collega direttamente alle attività, alle scadenze e ai rapporti esistenti.

Ed è qui che entra in gioco ClickUp. Abbiamo costruito la nostra piattaforma per gli sviluppatori, sia che abbiate bisogno di funzioni che di modelli. Avviate un'area di lavoro gratuita oggi stesso !