10 Migliori CRM di produzione nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Se lavorate nel settore manifatturiero e cercate un CRM per migliorare i vostri processi ed espandere la vostra base di clienti, non cercate oltre. Abbiamo raccolto un elenco di eccezionali software e strumenti CRM per il settore manifatturiero che vi aiuteranno a gestire relazioni cruciali e a incrementare le vendite, snellire i processi e ottimizzare le operazioni.

In questo blog abbiamo selezionato i dieci migliori software CRM per il settore manifatturiero in base a prezzi, funzionalità/funzione, supporto clienti e prestazioni complessive in termini di gestione delle relazioni chiave e ottimizzazione delle operazioni. Queste soluzioni di valutazione sono ricche di funzionalità/funzione, da potenti analisi a piattaforme personalizzabili, che vi aiuteranno a stare davanti alla concorrenza.

Quindi, tuffiamoci!

Cosa rende un buon CRM per la produzione?

Vediamo alcune funzionalità/funzione chiave che rendono un software CRM di produzione eccellente. I migliori strumenti dovrebbero fornire quanto segue:

Analisi e reportistica : Funzionalità complete di gestione delle relazioni con i clienti, dashboard personalizzati e solide funzionalità/funzione di reportistica per fornire informazioni sugli indicatori di performance chiave che aiutano a prevedere le vendite future e a prendere decisioni aziendali più informate

: Funzionalità complete di gestione delle relazioni con i clienti, dashboard personalizzati e solide funzionalità/funzione di reportistica per fornire informazioni sugli indicatori di performance chiave che aiutano a prevedere le vendite future e a prendere decisioni aziendali più informate Scalabilità e personalizzazione : Una solidaSistema CRM dovrebbe offrire opzioni personalizzate che consentano ai produttori di creare flussi di lavoro in grado di supportare le loro esigenze e preferenze, e dare loro la flessibilità di adattare la piattaforma in base alle dimensioni del team e dell'azienda

: Una solidaSistema CRM dovrebbe offrire opzioni personalizzate che consentano ai produttori di creare flussi di lavoro in grado di supportare le loro esigenze e preferenze, e dare loro la flessibilità di adattare la piattaforma in base alle dimensioni del team e dell'azienda Generazione e gestione dei lead : Automazioni per la cattura e la gestione dei leadprocessi di nurturing per un contatto efficiente con i clienti *Automazione del flusso di lavoro e gestione degli ordini: Automazione commerciale e di marketing, monitoraggio degli ordini e processi di assistenza clienti

: Automazioni per la cattura e la gestione dei leadprocessi di nurturing per un contatto efficiente con i clienti *Automazione del flusso di lavoro e gestione degli ordini: Automazione commerciale e di marketing, monitoraggio degli ordini e processi di assistenza clienti Interfaccia di facile utilizzo : Interfaccia facile da usare per facilitare l'adozione da parte dell'utenterisparmiare tempo e risorse *Accesso mobile e remoto: Scegliete un sistema CRM a cui si possa accedere tramite un'app mobile. Ciò consente ai rappresentanti commerciali, ai manager e ad altri soggetti chiave di visualizzare gli aggiornamenti, accedere ai dati dei clienti e altro ancora, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

: Interfaccia facile da usare per facilitare l'adozione da parte dell'utenterisparmiare tempo e risorse *Accesso mobile e remoto: Scegliete un sistema CRM a cui si possa accedere tramite un'app mobile. Ciò consente ai rappresentanti commerciali, ai manager e ad altri soggetti chiave di visualizzare gli aggiornamenti, accedere ai dati dei clienti e altro ancora, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo Piani tariffari accessibili: Opzioni di prezzo flessibili per aziende manifatturiere di tutte le dimensioni

10 Migliori CRM per aziende manifatturiere nel 2024

Gestione dei dati dei clienti, delle attività e delle comunicazioni personali e monitoraggio delle interazioni con i clienti in ClickUp da qualsiasi dispositivo ClickUp è un efficace strumento CRM che funge anche da soluzione per il project management per qualsiasi tipo di azienda, team e caso d'uso, compreso un app per la gestione commerciale e CRM per la produzione.

La piattaforma offre solide funzionalità/funzione per aiutarvi con gestione dei lead reportistica e analisi, previsioni commerciali e molto altro ancora. Soprattutto, la sua elevata flessibilità consente agli utenti di personalizzare la piattaforma in base alle loro specifiche esigenze aziendali.

Utilizzando ClickUp come software CRM per i produttori, è possibile mantenere tutte le informazioni sui clienti organizzate e facilmente accessibili, snellendo al contempo il processo commerciale e migliorando la collaborazione tra il team commerciale e gli altri reparti dell'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Piattaforma completamente personalizzabile con centinaia di funzionalità/funzione di project management flessibili e intuitive

Possibilità di scegliere tra oltre 15 visualizzazioni personalizzate, tra cui la vista Elenco che consente di creare un CRM manifatturiero personalizzato in base alle esigenze aziendali e alle preferenze del flusso di lavoro

CreareCampi personalizzati che si adattano alle esigenze specifiche della vostra azienda manifatturiera per mantenere sempre visibili le informazioni importanti

Ottenere reportistica in tempo reale e analisi avanzate condashboard personalizzate* Impostare stati personalizzati per aggiungere fasi diverse ai progetti e creare flussi di lavoro semplificati

Utilizzate i tag per organizzare i contatti e i clienti in base alla posizione, al settore o a qualsiasi altra categoria pertinente

Automazione del flusso di lavoro con automazioni precostituite e personalizzate

Semplificazione del flusso di lavoro grazie all'integrazione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti di lavoro

App mobile per il lavoro da remoto

CONSIGLIO PRO Imparate a creare il proprio CRM in ClickUp , vedere esempi e casi d'uso di CRM e utilizzare Modelli di CRM di ClickUp per aiutarvi a iniziare.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa del numero di funzionalità/funzione disponibili

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Piano Free ricco di funzionalità/funzioni

: Piano Free ricco di funzionalità/funzioni Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi ### 2. Thryv

Gestire le interazioni con i propri client, eseguire campagne di marketing con l'email marketing e molto altro ancora con Thryv Thryv è un CRM all-in-one per produttori che offre funzionalità/funzione chiave come la pianificazione degli appuntamenti, l'elaborazione dei pagamenti e l'email marketing. Si integra anche con piattaforme popolari come QuickBooks e Outlook, per gestire efficacemente le aziende da un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Thryv

Appuntamento integratoprogrammazione per la produzione* Funzionalità di elaborazione dei pagamenti

Funzionalità di email marketing

Strumenti robusti per la gestione delle interazioni con i clienti

Limiti di Thryv

L'app per dispositivi mobili può essere buggata

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri CRM

Nessuna funzione di chiamata integrata

Prezzi di Thryv

Starter : $45/mese

: $45/mese Essenziale : $95/mese

: $95/mese Professionale : $195/mese

: $195/mese Contattare per i prezzi dell'azienda

3. FreeAgent CRM

Cattura email, chiamate, riunioni e molto altro ancora con FreeAgent CRM FreeAgent CRM è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti basato su cloud e progettato per le piccole aziende. Questo software CRM include funzionalità/funzione per la gestione delle pipeline, il monitoraggio dei lead e una reportistica completa che lo rendono un notevole CRM per il settore manifatturiero. La piattaforma è intuitiva e semplice, il che la rende un'opzione eccellente per le aziende manifatturiere che cercano un CRM semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di FreeAgent CRM

Gestione automatizzata dei lead

Gestione intuitiva della pipeline

Gestione dei contatti personalizzabile

Facile da usare

Limiti di FreeAgent CRM

Integrazioni limitate

Le funzionalità di reportistica non sono così avanzate come quelle di altri CRM

Nessuna app mobile per il lavoro da remoto

Prezzi di FreeAgent CRM

Starter : $0/mese

: $0/mese Professionale : $29/mese/utente

: $29/mese/utente Azienda: $99/mese/utente

4. HubSpot CRM

Gestite i contatti, le vendite, la pipeline, il marketing digitale e il lead nurture con Hubspot CRM HubSpot CRM è un'ottima opzione per i produttori e per tutti i team commerciali che cercano una soluzione CRM conveniente e di facile utilizzo. Grazie alle sue capacità di integrazione e alle funzionalità/funzioni automatizzate, questo software CRM può aiutare le aziende a generare lead, a risparmiare tempo e a migliorare i lavori commerciali e di marketing complessivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

Integrazione con altri strumenti HubSpot come Marketing Hub e Hub commerciale

Dashboard e report personalizzabili per supportare il team commerciale

Strumenti automatizzati per la cattura e la generazione di lead

Limiti di HubSpot CRM

Opzioni di personalizzazione limitate

Nessuna funzionalità/funzione telefonica integrata

Limitato supporto clienti per la versione gratis

Prezzi di HubSpot CRM

Gratis : Include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e i modelli di email

: Include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e i modelli di email Starter : A partire da $50/mese per funzionalità/funzione più avanzate, tra cui la programmazione di riunioni, la live chat e il monitoraggio delle email

: A partire da $50/mese per funzionalità/funzione più avanzate, tra cui la programmazione di riunioni, la live chat e il monitoraggio delle email Professionale : A partire da $500/mese per funzionalità ancora più avanzate come il lead scoring predittivo e la reportistica personalizzata

: A partire da $500/mese per funzionalità ancora più avanzate come il lead scoring predittivo e la reportistica personalizzata Enterprise: Prezzi personalizzati per le aziende con esigenze più complesse

5. NetHunt CRM

Gestite i contatti, coltivate le relazioni con i clienti, monitorate lo stato commerciale e molto altro ancora con NetHunt CRM NetHunt CRM è un software basato sul cloud che si concentra su snellire le operazioni commerciali e di assistenza ai clienti e questo lo rende un buon CRM per il settore manifatturiero. Come software CRM, offre alle aziende un intervallo di funzionalità/funzione per gestire le informazioni sui clienti, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di NetHunt

Integrazione con Gmail

Flussi di lavoro e pipeline personalizzabili

Automazioni per la cattura di lead

Monitoraggio e modelli di email

App mobile per l'accesso remoto

Limiti di NetHunt

Opzioni di personalizzazione limitate

Nessuna funzionalità/funzione di telefonia integrata

Limitato supporto clienti per la versione gratis

Prezzi di NetHunt

$$$a: Include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle email e le campagne email di massa

Include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle email e le campagne email di massa Professionale: A partire da 24 dollari/utente/mese per funzionalità più avanzate, tra cui la gestione delle pipeline, i campi personalizzati e la reportistica

A partire da 24 dollari/utente/mese per funzionalità più avanzate, tra cui la gestione delle pipeline, i campi personalizzati e la reportistica Enterprise: A partire da 48 dollari/utente/mese per funzionalità ancora più avanzate, come pipeline multiple e automazione avanzata

6. Maximizer CRM

Monitoraggio dell'attività dei rappresentanti commerciali, controllo dell'efficacia individuale e molto altro ancora con Maximizer CRM Maximizer CRM è un software basato su cloud che fornisce alle aziende strumenti per gestire le operazioni commerciali, di marketing e di assistenza clienti. I team possono utilizzare questo strumento come CRM per il settore manifatturiero, in quanto offre un intervallo di funzionalità/funzioni che aiutano le aziende a incrementare la produttività, a migliorare il coinvolgimento dei clienti e a far crescere i ricavi.

Le migliori funzionalità/funzione di Maximizer CRM

Dashboard personalizzabili

Automazioni per l'acquisizione di clienti

Funzionalità di telefonia integrata

Integrazione con Microsoft Outlook

App mobile per l'accesso remoto

Limiti di Maximizer CRM

Limitate opzioni di personalizzazione per i reportistici

Interfaccia utente obsoleta

Limitato supporto clienti per la versione gratis

Prezzi di Maximizer CRM

$$$a: Include funzionalità/funzione di base qualigestione dei contatti e il monitoraggio delle opportunità

Include funzionalità/funzione di base qualigestione dei contatti e il monitoraggio delle opportunità Pro: A partire da $35/utente/mese per funzionalità più avanzate, tra cui email marketing, previsioni e gestione della pipeline

A partire da $35/utente/mese per funzionalità più avanzate, tra cui email marketing, previsioni e gestione della pipeline Enterprise: Prezzi personalizzati per le aziende con esigenze più complesse

7. EngageBay

Acquisire, coinvolgere e convertire i visitatori del sito web in clienti con EngageBay EngageBay è un'ottima opzione per i produttori che cercano una soluzione CRM all-in-one conveniente. Le sue funzionalità/funzioni di automazione possono aiutare le aziende a risparmiare tempo e a migliorare i loro lavori commerciali e di marketing. Tuttavia, le aziende devono tenere presente che l'utilizzo di questo strumento potrebbe avere dei limiti come CRM per il settore manifatturiero: le opzioni di personalizzazione per i report e le integrazioni sono limitate.

Le migliori funzionalità/funzione di EngageBay

Soluzione completa all-in-one

Dashboard e flussi di lavoro personalizzabili

Automazioni per l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti

App mobile per l'accesso remoto

Limiti di EngageBay

Limitate opzioni di personalizzazione per i reportistica

Nessuna funzionalità/funzione di telefonia integrata

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti CRM

Prezzi di EngageBay

**Gratis: Include funzionalità di base come la gestione dei contatti e il monitoraggio delle trattative

Basico : A partire da 8,99 dollari/utente/mese per funzionalità commerciali e di marketing più avanzate come sequenze di email e moduli web

: A partire da 8,99 dollari/utente/mese per funzionalità commerciali e di marketing più avanzate come sequenze di email e moduli web Crescita : A partire da $29,99/utente/mese per funzionalità ancora più avanzate, tra cui reportistica avanzata e automazione

: A partire da $29,99/utente/mese per funzionalità ancora più avanzate, tra cui reportistica avanzata e automazione Pro: A partire da 47,99 dollari/utente/mese per funzionalità aggiuntive di assistenza clienti e coinvolgimento

8. Freshsales

Gestire le interazioni con i clienti esistenti e potenziali con Freshsales CRM Freshsales è uno strumento CRM di facile utilizzo che offre alle aziende manifatturiere un intervallo di funzionalità/funzione per gestire i dati dei clienti e automatizzare i flussi di lavoro. La sua interfaccia intuitiva lo rende una scelta popolare per le piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione CRM conveniente.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales

Pipeline e dashboard personalizzabili

Automazioni per l'acquisizione e il punteggio dei lead

Integrazione integrata di telefono ed email

Reportistica e analisi avanzate

App mobile per l'accesso remoto

Limiti di Freshsales

Limiti al numero di campi personalizzati e ai flussi di lavoro per i piani di livello inferiore

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti CRM

Alcuni utenti hanno segnalato un tempo di risposta lento per l'app mobile

Prezzi di Freshsales

**Free per utenti illimitati con funzionalità/funzione di base come la gestione di lead, contatti e trattative

Blossom: A partire da $12/utente/mese per funzionalità avanzate di CRM commerciale come lead scoring e reportistica

A partire da $12/utente/mese per funzionalità avanzate di CRM commerciale come lead scoring e reportistica Garden: A partire da 25 dollari/utente/mese per funzionalità/funzione più avanzate, come la gestione del territorio

A partire da 25 dollari/utente/mese per funzionalità/funzione più avanzate, come la gestione del territorio Estate: A partire da $49/utente/mese per funzionalità aggiuntive di supporto clienti come ticketing e analisi avanzata

9. CRM Keap

Utilizzate Keap CRM per i pagamenti, la programmazione, la reportistica e molto altro Keap CRM è un'ottima opzione per i produttori che cercano una soluzione CRM completa con funzionalità/funzione di automazione. Questo software CRM dispone di pipeline e fasi personalizzabili che possono aiutare le aziende a snellire i processi commerciali e l'integrazione con l'e-commerce può contribuire a incrementare le entrate. Tuttavia, le aziende devono essere consapevoli delle opzioni di personalizzazione dei report personalizzate e della mancanza di una funzionalità/funzione di telefonia integrata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Keap CRM

Automazioni per l'acquisizione e il follow-up dei clienti

Integrazione con l'e-commerce

App mobile per l'accesso remoto

Reportistica e analisi avanzate

Limiti del CRM Keap

Limitate opzioni di personalizzazione della reportistica

Nessuna funzionalità/funzione di telefonia incorporata

Alcuni utenti hanno segnalato tempi di risposta lenti

Prezzi di Keap CRM

Grow: Parte da $79/mese per un massimo di 500 contatti e include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti e la pianificazione degli appuntamenti

Parte da $79/mese per un massimo di 500 contatti e include funzionalità/funzione di base come la gestione dei contatti e la pianificazione degli appuntamenti Pro: Parte da $149/mese per un massimo di 500 contatti e include funzionalità più avanzate come l'automazione e il lead scoring

Parte da $149/mese per un massimo di 500 contatti e include funzionalità più avanzate come l'automazione e il lead scoring Infusionsoft: Prezzi personalizzati per funzionalità/funzione più avanzate come l'e-commerce e l'automazione della pipeline commerciale

10. Benchmark Email CRM

Raggiungi il tuo pubblico e attira nuovi clienti con Benchmark Email CRM Benchmark Email CRM è un'ottima opzione per i produttori che cercano uno strumento di email marketing economico e facile da usare. Il suo editor di email drag-and-drop e le sue funzionalità/funzioni di automazione possono aiutare le aziende a risparmiare tempo e a migliorare il coinvolgimento. Tuttavia, le aziende devono tenere presente le opzioni personalizzate al limite per i modelli di email e la mancanza di una funzionalità/funzione integrata.

Le migliori funzionalità/funzione di Benchmark Email CRM

Editor di email drag-and-drop

Automazioni per le campagne email

Test A/B

Reportistica e analisi avanzate

Integrazione con altri strumenti di marketing

Limiti di Benchmark Email CRM

Limitate opzioni di personalizzazione per i modelli di email

Nessuna funzionalità/funzione di telefonia integrata

Opzioni personalizzate di supporto clienti limitate

Prezzi di Benchmark Email CRM

$$$a: Include funzionalità/funzione di base come la progettazione e l'invio di email

Include funzionalità/funzione di base come la progettazione e l'invio di email Pro: A partire da $$$a 13,99/mese per funzionalità più avanzate, tra cui Automazioni e test A/B

A partire da $$$a 13,99/mese per funzionalità più avanzate, tra cui Automazioni e test A/B Plus: Parte da $27,99/mese e include funzionalità aggiuntive come la segmentazione dell'engagement e l'automazione comportamentale

Parte da $27,99/mese e include funzionalità aggiuntive come la segmentazione dell'engagement e l'automazione comportamentale Enterprise: Prezzi personalizzati per le aziende con esigenze più complesse

Trova il miglior CRM per l'industria manifatturiera

La scelta del CRM giusto per il settore manifatturiero può fare la differenza nello snellimento delle operazioni aziendali e nell'aumento delle performance commerciali. I migliori sistemi CRM dovrebbero aiutarvi con gestione dei client automazione del marketing, generazione di lead, oltre a mantenere allineati i rappresentanti commerciali, i team interni e l'intera azienda manifatturiera su obiettivi, aggiornamenti e altro ancora.

Sebbene esistano molti ottimi CRM disponibili clickUp si distingue come la scelta migliore per la sua impressionante matrice di funzionalità/funzione, le opzioni di prezzo competitive e le recensioni estremamente positive dei clienti. La facilità d'uso, le capacità di integrazione e gli strumenti di previsione commerciale lo rendono un'opzione eccellente per qualsiasi azienda e team di produzione che desideri ottimizzare le proprie operazioni.

Con ClickUp al vostro fianco, potrete costruire un CRM manifatturiero solido che porterà la vostra azienda a nuovi esiti positivi. 📈