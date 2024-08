I migliori 10 software di programmazione della produzione nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

La programmazione della produzione è senza dubbio impegnativa, ma non deve essere un blocco del processo . Con gli strumenti giusti a vostra disposizione, potete trasformare il vostro processo di produttività e di una produttività senza pari. Ecco perché abbiamo curato meticolosamente i 10 migliori software di pianificazione della produzione per il 2024, sia gratis che a pagamento, per aiutarvi a prendere il controllo delle vostre operazioni di produzione.

Da allocazione delle risorse senza soluzione di continuità agli aggiornamenti in tempo reale, queste potenti soluzioni sono progettate per ottimizzare le operazioni di produttività. Iniziate con la versione gratis di Modello di piano di progetto per la produzione ClickUp per organizzare l'intero processo di produzione!

Scomponete il vostro piano di produttività con il modello di progetto ClickUp Manufacturing

Cosa cercare in un software di programmazione della produzione?

Quando si cerca la soluzione giusta per massimizzare le pianificazioni della produttività, è necessario considerare diversi fattori chiave.

Flessibilità e personalizzazione: Privilegiate un software di pianificazione che offra flessibilità e opzioni personalizzate per adattarsi ai vostri specifici processi e requisiti di produttività

Privilegiate un software di pianificazione che offra flessibilità e opzioni personalizzate per adattarsi ai vostri specifici processi e requisiti di produttività

Cercate soluzioni che vi permettano di monitorare lo stato del processo di produzione e di apportare al volo le modifiche necessarie per ottimizzare l'efficienza e rispettare le scadenze Integrazione perfetta con i sistemi esistenti: Assicuratevi che il software di programmazione si integri perfettamente con i vostri sistemi esistenti, come ad esempio gli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) e MRP (Material Requirements Planning). Questa integrazione garantisce un flusso di dati fluido e un piano accurato, evitando discrepanze di dati e migliorando il coordinamento generale

Assicuratevi che il software di programmazione si integri perfettamente con i vostri sistemi esistenti, come ad esempio gli strumenti ERP (Enterprise Resource Planning) e MRP (Material Requirements Planning). Questa integrazione garantisce un flusso di dati fluido e un piano accurato, evitando discrepanze di dati e migliorando il coordinamento generale

Interfaccia user-friendly e navigazione intuitiva: La facilità d'uso è fondamentale in un software di pianificazione per garantire una facile adozione da parte del team. Un'interfaccia utente e una navigazione intuitiva riducono al minimo la curva di apprendimento e aumentano la produttività, consentendo al team di concentrarsi sulle proprie attività piuttosto che lottare con un software complesso

La facilità d'uso è fondamentale in un software di pianificazione per garantire una facile adozione da parte del team. Un'interfaccia utente e una navigazione intuitiva riducono al minimo la curva di apprendimento e aumentano la produttività, consentendo al team di concentrarsi sulle proprie attività piuttosto che lottare con un software complesso

Prendendo in considerazione questi fattori, è possibile trovare il software di pianificazione ideale per la produzione processo . Un software flessibile e personalizzabile con aggiornamenti in tempo reale, integrazione perfetta, reportistica potente, interfacce user-friendly e supporto continuo ottimizzeranno il vostro flusso produttivo!

I 10 migliori software di programmazione della produttività da utilizzare nel 2024

Scoprite le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per la gestione delle risorse e il piano visivo

In cima al nostro elenco c'è ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one con strumenti per l'automazione di qualsiasi processo di produzione da parte dei team, compresa la pianificazione della produzione. Offre funzionalità/funzione fondamentali come ClickUp Calendario visualizzato che aiuta a organizzare e a mantenere il lavoro programmato e Vista Gantt di ClickUp per visualizzare e gestire attività critiche.

Oltre a essere un fantastico software di pianificazione della produzione, ClickUp si integra perfettamente con altri strumenti essenziali come Salesforce e HubSpot, consentendo la comunicazione e la collaborazione in tempo reale tra i membri.

Le migliori funzionalità di ClickUp

15+ visualizzazioni personalizzabili, incluso il Calendario: Con la visualizzazione Calendario di ClickUp e il suo calendario, il software è in grado di gestire le attività di produzioneSoftware Gantt Chart i team di produzione sono in grado diorganizzare e aggiornare le attività per un piano avanzato su un calendario flessibile comune* **Integrazione con oltre 1.000 strumenti: ClickUp si integra perfettamente con i CRM, gli ERP e le altre app di lavoro esistenti in un'unica piattaforma

Con la visualizzazione Calendario di ClickUp e il suo calendario, il software è in grado di gestire le attività di produzioneSoftware Gantt Chart i team di produzione sono in grado diorganizzare e aggiornare le attività per un piano avanzato su un calendario flessibile comune* **Integrazione con oltre 1.000 strumenti: ClickUp si integra perfettamente con i CRM, gli ERP e le altre app di lavoro esistenti in un'unica piattaforma Modelli di project management: ClickUp dispone di numerosi modelli per garantire una maggiore produttività e un flusso di lavoro migliore. Modelli personalizzabili,come ad esempio gli appalti emodelli di contratto con i fornitori *Campi personalizzati: Calcolo di formule semplici o avanzate e monitoraggio di tutto per una gestione efficiente della produttività

ClickUp dispone di numerosi modelli per garantire una maggiore produttività e un flusso di lavoro migliore. Modelli personalizzabili,come ad esempio gli appalti emodelli di contratto con i fornitori *Campi personalizzati: Calcolo di formule semplici o avanzate e monitoraggio di tutto per una gestione efficiente della produttività Dashboard personalizzabile: Con ClickUp, siete in grado di personalizzare il vostrodashboard del progetto nel formato che preferite per facilitare la reportistica, l'analisi e il piano in corso

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app per dispositivi mobili

I numerosi e potenti strumenti di collaborazione possono rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato disponibile

: Prezzo personalizzato disponibile ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Peschiera

via Peschiera Fishbowl è uno strumento di gestione dell'inventario che aiuta le aziende di medie e grandi dimensioni a tenere traccia delle scorte e ad automatizzare i processi produttivi. Fondato nel 2016, il software di programmazione della produttività fornisce visibilità al magazzino, mantiene accurati i numeri delle scorte e consente di pianificare i requisiti dei materiali (MRP).

Le migliori funzionalità/funzioni di Fishbowl

Team attivo del supporto in stand-by

Accesso disponibile per i dipendenti di tutte le posizioni del negozio

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Scansione dei codici a barre per facilitare il monitoraggio dell'inventario

Strumenti per l'evasione degli ordini per una gestione efficiente dell'inventario

Limiti di Fishbowl

Difficoltà di navigazione in alcune funzionalità/funzione

Diversi costi nascosti

Il prezzo è elevato per le piccole imprese

Prezzi Fishbowl

Automazione Fishbowl Warehousing: $349/due utenti/mese Produzione: Prossimamente

Fishbowl avanzato Warehousing: $399/due utenti/mese Produzione: $499/due utenti/mese



Valutazioni dei clienti di Fishbowl

G2: 4.0/5 (180+ recensioni)

4.0/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

3. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy è una piattaforma MRP alimentata dall'IA che genera reportistica sulla programmazione della produzione e accelera la pianificazione degli acquisti. Il software fornisce strumenti di gestione della produzione e della distribuzione, come soluzioni di gestione dell'inventario e funzionalità di pianificazione della produzione, cRM di produzione e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di MRPeasy

Soluzioni accurate per il piano, la programmazione e la reportistica della produttività

Manutenzione gratuita del software

Calendario della produttività e delle postazioni di lavoro

Gestione delle date di scadenza

Approvazione degli ordini di lavoro

Funzione di bilancio e contabilità generale

Limiti di MRPeasy

Prezzi elevati per aziende o team di piccole dimensioni

Schermate di navigazione complicate

Limitata personalizzazione della dashboard

Impossibilità di modificare le attività passate sulla piattaforma

Prezzi di MRPeasy

Starter: $49/mese per utente

$49/mese per utente Professionale: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

$99/mese per utente Unlimited: $149/mese per utente

valutazioni dei clienti di #### MRPeasy

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

4. PianificazionePME

via PianificazionePME PlanningPME è un'applicazione di strumento di pianificazione delle risorse che aiuta le piccole e grandi aziende a gestire in modo efficiente gli orari dei dipendenti e ad assegnare attività e responsabilità in tempo reale. Dispone inoltre di potenti integrazioni con Excel e Google Calendar, che portano la pianificazione e la programmazione a un livello superiore.

Con PlanningPME avrete accesso a diversi modelli, app di pianificazione collaborativa , soluzioni per la gestione delle risorse umane e altro ancora.

PianificazionePME migliori funzionalità/funzione

Configurazione flessibile

Pianificazioni personalizzate

Controllo degli accessi

Versione app disponibile per dispositivi mobili

Gestione delle assenze e monitoraggio dei permessi

Pianificazione degli eventi

Reportistica e statistiche in Excel

Limiti di PlanningPME

Funzione a volte lenta

Interfaccia utente complessa

Non è disponibile un piano gratuito; solo una versione di prova gratuita

Prezzi di PlanningPME

Web standard: €43/mese

€43/mese Web premium: €54/mese

€54/mese Web enterprise: €65/mese

€65/mese Versione software: 490 €/mese (prima licenza, pagamento unico)

PlanningPME valutazioni dei clienti

G2: 4.0/5 (2 recensioni)

4.0/5 (2 recensioni) Capterra: 3.0/5 (2+ recensioni)

5. NetSuite

via NetSuite NetSuite è una soluzione basata su cloud per la programmazione della produzione. Con NetSuite, le aziende hanno a disposizione strumenti personalizzati e la connessione a partner di terze parti per aiutare le aziende a gestire la produzione automatizzare e snellire le Automazioni aziendali .

Oltre a essere un valido software di pianificazione, NetSuite funge anche da software di gestione aziendale, funzionando come ERP per alcune aziende, mentre altre sfruttano le sue funzionalità di CRM e di e-commerce.

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite

Analisi e reportistica in tempo reale

Software di contabilità

Dashboard personalizzato

Soluzioni per la gestione del capitale umano

Funzionalità di gestione degli ordini, dell'inventario e del magazzino

Strumenti di gestione degli acquisti e della catena di fornitura

Limiti diNetSuite

Richiede competenze tecniche specifiche

I piani tariffari non sono facilmente disponibili sul sito web di NetSuite

Nessuna versione di prova gratuita

Richiede una formazione approfondita per essere compreso appieno

Tende a presentare errori multipli (inaspettati)

Prezzi di NetSuite

Contattare NetSuite per i prezzi

Valutazioni dei clienti NetSuite

G2: 4.0/5 (oltre 2600 recensioni)

4.0/5 (oltre 2600 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1300+ recensioni)

6. Sistema Plex

via Sistema Plex Recentemente acquisita da Rockwell Automazioni, Plex System è una piattaforma di produzione intelligente che favorisce la connessione di sistemi e persone alle catene di fornitura. Dall'automazione al monitoraggio e all'analisi, Plex System semplifica notevolmente le operazioni e i processi aziendali.

Il software cancella la visibilità delle persone e dei processi dell'organizzazione e automatizza i processi manuali, limitando il margine di errore. Il sistema Plex fornisce inoltre informazioni rilevanti sulla programmazione della produzione, consentendo una gestione degli ordini senza soluzione di continuità e un processo produttivo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Plex System

Sistema di esecuzione della produzione (MES)

Sistema di gestione della qualità (QMS)

Monitoraggio della produttività

Piano della catena di fornitura (SCP)

Versione mobile disponibile

Sistema ERP tutto in uno

Strumenti di reportistica personalizzata

Limiti del sistema Plex

Nessun piano tariffario disponibile

Scarso supporto clienti

Il server per la reportistica non è intuitivo

Troppa dipendenza da software di terze parti per funzionare in modo ottimale come soluzione aziendale all-in-one

Prezzi del sistema Plex

Contattare il team di Plex System o programmare una demo per ottenere un preventivo

Valutazioni dei clienti sul sistema Plex

G2: 3,9/5 (oltre 50 recensioni)

3,9/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

7. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP è una produttività piano di produzione che semplifica i processi di inventario per le aziende. Con Katana si ottiene più di uno strumento di produzione: si ha accesso a partner esperti che aiutano a gestire l'inventario, la produttività, l'account e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Katana MRP

Accesso a un intervallo di partner con esperienza nel settore della produzione

Prezzi flessibili per aziende di piccole e grandi dimensioni

Rifattorizzazione automatica delle scorte

Gestione dell'inventario in tempo reale

Integrazione nativa e di terze parti con Xero, Zapier e altro ancora

disponibile versione di prova gratuita di 14 giorni

Limiti di Katana MRP

Impossibilità di annullare gli errori

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Katana MRP

Essenziale: $99/mese

$99/mese Avanzato: $299/mese

$299/mese Professionale: $599/mese

$599/mese Azienda: Contattare Katana MRP per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Katana MRP

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (140+ recensioni)

8. Soluzioni ERP NDS

via Soluzioni ERP NDS NDS ERP si concentra sulla creazione di strategie per aiutare le organizzazioni ad automatizzare i processi aziendali, tra cui la pianificazione e la gestione delle risorse, il monitoraggio delle scorte e la logistica. Dal 1985, NDS ha standardizzato pianificazione delle risorse aziendali (ERP) per i processi di adempimento, produzione e distribuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni delle soluzioni ERP NDS

Calcolatore di fatturazione dell'adempimento

Funzionalità di email e fax

Supporta i processi aziendali "sell-source-ship" e "buy-hold-sell"

Funzioni per l'elaborazione degli ordini

Strumenti per il monitoraggio delle commissioni e l'analisi commerciale

Limiti delle soluzioni ERP NDS

Il sito web di NDS non elenca alcun piano tariffario

Prezzi delle soluzioni NDS ERP

Visitate il sito web di NDS per ottenere un numero di telefono o compilate il modulo di contatto per ottenere una demo o un preventivo

Valutazioni dei clienti di NDS ERP Solutions

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

9. Optessa

via Optessa Optessa è un software intuitivo per il piano e la programmazione dei cicli di produttività. Conosciuto fino al 2006 con il nome di NEPTAS, da oltre 20 anni è in prima linea per la pianificazione intelligente, il sequenziamento e la programmazione per i produttori.

Le migliori funzionalità/funzione di Optessa

Layout intuitivo

Pianificazione della produttività efunzionalità/funzione di pianificazione della capacità produttiva* Pianificazione della rete di fornitura e corrispondenza della capacità della domanda

Analisi intelligenti per misurare le prestazioni

Grafici e diagrammi interattivi per una reportistica approfondita

Limiti di Optessa

I prezzi non sono disponibili pubblicamente

Nessuna versione di prova o versione gratuita

Prezzi di Optessa

Contattate direttamente il team di Optessa per conoscere i prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti di Optessa

G2: 3.5/5 (1+ recensioni)

3.5/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3+ recensioni)

10. TATTICA

via TATTICA TACTIC è un software di programmazione della produzione ben completo che può essere personalizzato per integrarsi perfettamente con il sistema ERP/MRP già esistente. Lo strumento di programmazione è di proprietà di Waterloo Manufacturing software ed è molto efficace per mantenere i processi produttivi in orario, in linea con gli standard di qualità prestabiliti.

Le migliori funzionalità/funzioni di TACTIC

Produttività evincoli di risorse piano

Funzionalità/funzione di sequenziamento delle operazioni

Funzionalità di controllo dell'attività di produttività

Assistenza telefonica e formazione sulla produttività disponibili

limiti di #### TACTIC

I prezzi non sono disponibili pubblicamente

Nessuna versione di prova o versione gratuita

Prezzi di TACTIC

Prenotazione scrivania: $2,25/desk/mese

$2,25/desk/mese Prenotazione sale: $5/sala riunioni/mese

$5/sala riunioni/mese Gestione dei visitatori: $99/posizione ufficio/mese

Valutazioni dei clienti di TACTIC

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: 5/5 (11 recensioni)

Costruire una macchina per la programmazione della produttività con ClickUp

ClickUp è la scelta migliore tra le numerose soluzioni software per la pianificazione e la programmazione della produzione. La sua interfaccia user-friendly consente un piano efficiente e un monitoraggio in tempo reale, snellendo così il flusso di lavoro e massimizzando la produttività.

Oltre alle integrazioni, ClickUp permette ai produttori di personalizzare il proprio dashboard per adattarlo alle esigenze della propria organizzazione. Non perdete l'opportunità di elevare e automatizzare le vostre operazioni di produzione. Avviate oggi un'area di lavoro gratuita !