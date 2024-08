10 Migliori software e strumenti per la gestione delle risorse 2024

Se siete un project manager sapete che la vostra cassetta degli attrezzi è incompleta senza un'adeguata soluzione di gestione delle risorse.

Il monitoraggio di un progetto - compresi tutti i costi, il livellamento delle risorse e la piano delle capacità che ne derivano, vi aiuta a terminare più lavoro in meno tempo.

Le attività vengono completate in tempo. ⏰

I progetti vengono completati rispettando il budget. 💸

Tutti festeggiano una volta raggiunto il traguardo. 🏆

Ma questo accade solo con gli strumenti giusti di gestione delle risorse. È uno dei modi migliori per snellire il processo di l'allocazione delle risorse e far emergere il vero potenziale del vostro team!

Se siete arrivati qui è perché siete alla ricerca del miglior strumento di gestione delle risorse per le esigenze del vostro team, ed è qui che entra in gioco questa guida. Qui di seguito, esaminiamo i migliori strumenti di gestione delle risorse, ne evidenziamo le funzionalità/funzione e le opinioni dei siti di recensioni di terze parti su ciascuna opzione.

Che cos'è il software di gestione delle risorse?

Il software di gestione delle risorse viene utilizzato per ottimizzare, supervisionare e valutare l'uso delle risorse disponibili per un progetto, che si tratti di personale, strumenti, budget o tempo. Questo tipo di piattaforma fornisce ai project manager le informazioni necessarie per identificare, utilizzare e allocare correttamente le risorse nel modo più efficiente possibile, per evitare colli di bottiglia o scadenze non rispettate.

In questo modo i team possono contare sui migliori risultati del progetto nel minor tempo possibile. In altre parole, gli strumenti di gestione delle risorse servono a massimizzare l'efficienza e ad aumentare la produttività del team dall'inizio alla fine.

I 10 migliori software di gestione delle risorse

quali sono i migliori strumenti da utilizzare per gestire le risorse disponibili? Per fortuna, ci sono molte opzioni eccellenti che dovreste conoscere.

Quindi, sedetevi e rilassatevi, perché vi forniremo i migliori software per il project management delle risorse che potrete utilizzare per qualsiasi progetto.

La Sequenza di ClickUp offre una visualizzazione a volo d'uccello delle risorse e delle attività

Se siete alla ricerca del miglior software di project management altamente personalizzabile, non cercate altro che ClickUp. È l'aggiunta perfetta all'arsenale di ogni project manager per le sue molteplici funzioni.

Sia che si tratti di gestire le risorse, di dare corpo alle parti iniziali di un progetto o di tenere tutto il team sulla stessa pagina con i documenti e le attività assegnate, ClickUp è costruito per essere abbastanza flessibile da fare tutto questo. 📝

Ad esempio, grazie alle visualizzazioni basate sui ruoli, ClickUp consente di personalizzare le attività di pianificazione delle risorse e i progetti, assegnando le attività ai membri del team appropriati. Inoltre, grazie agli strumenti di reportistica e di analisi, è possibile monitorare facilmente lo stato di avanzamento, riassegnare le risorse man mano che si procede e tenere sotto controllo l'utilizzo complessivo.

Un piano originale delle risorse che non va bene? Non perdetelo mai, grazie alle numerose automazioni basate su regole personalizzabili e alla possibilità di creare dashboard personalizzati, completi di grafici e visualizzazioni del calendario, nel vostro sistema di gestione delle risorse pianificazione delle risorse sequenza. 📈

funzionalità/funzione di ####

Dashboard personalizzati: Analisi delle prestazioni delle risorse con dashboard personalizzati

Analisi delle prestazioni delle risorse con dashboard personalizzati Reportistica: Generazione di report per identificare l'efficienza delle risorse,vincoli delle risorse, e altro ancora

Generazione di report per identificare l'efficienza delle risorse,vincoli delle risorse, e altro ancora Calendario e Sequenza: Visualizzate la pianificazione delle risorse e le vostre attività in tempo reale con le sequenze temporali interattive e le sequenze di lavorocalendari delle risorse *Piano delle risorse : Identificare rapidamente l'utilizzo delle risorse conpianificazione intuitiva del lavoro e strumenti per la pianificazione della capacità, tra cuimodelli preconfezionati* Automazioni personalizzabili: Automazioni per l'assegnazione delle risorse e l'aggiornamento dello stato del progetto per risparmiare tempo

Pro

Costruito per la collaborazione del team: Condivisione dei documenti e utilizzo diLa lavagna online di ClickUp con il vostro team in tempo reale per dare corpo alle idee o per aumentare l'efficienza della gestione del team

Condivisione dei documenti e utilizzo diLa lavagna online di ClickUp con il vostro team in tempo reale per dare corpo alle idee o per aumentare l'efficienza della gestione del team Facile da usare: ClickUp ha un'interfaccia intuitiva, facile da usare e da navigare rispetto ad altri software di gestione delle risorse presenti in questo elenco

ClickUp ha un'interfaccia intuitiva, facile da usare e da navigare rispetto ad altri software di gestione delle risorse presenti in questo elenco Altamente personalizzabile: ClickUp offre potenti opzioni di personalizzazione, consentendo ai project manager di creare un'esperienza unica e di far lavorare lo strumento per le esigenze di ogni progetto e del suo processo di project management

Contro

Nessuno strumento di budgeting sofisticato: Gli strumenti di budgeting di ClickUp non sono così approfonditi come alcuni strumenti di pianificazione delle risorse finanziarie

Gli strumenti di budgeting di ClickUp non sono così approfonditi come alcuni strumenti di pianificazione delle risorse finanziarie **Monitoraggio del tempo nativo limitato: alcuni clienti affermano che il monitoraggio del tempo nativo manuale di ClickUp può essere difficile da gestire

Prezzi

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Unlimitato : $$$a al mese per utente

: $$$a al mese per utente Business : $$$a al mese per utente

: $$$a al mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (5.400+ recensioni)

: 4.7/5 (5.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Utilizzate il modello di allocazione delle risorse di ClickUp per tenere traccia dei materiali, della manodopera e così via dell'organizzazione per ogni progetto

Utilizzate il modello di allocazione delle risorse di ClickUp per tenere traccia dei materiali, della manodopera e così via dell'organizzazione per ogni progetto

2. Monday.com

Via MondayMonday.com è una solida soluzione per la gestione delle risorse, progettata per aiutare i project manager a gestire rapidamente il lavoro, insieme a funzionalità di pianificazione delle risorse per vedere il quadro generale.

Grazie a strumenti intuitivi di trascinamento, i project manager possono assegnare facilmente le attività, stabilire le priorità e monitorare le risorse assegnate ai diversi progetti in gestione.

Questo strumento di gestione delle risorse è costruito con una minore flessibilità rispetto ad altri migliori software di gestione delle risorse di questo elenco, anche se offre quasi tutte le principali funzionalità/funzione del project management che ci si aspetta. Compara Monday.com a ClickUp !

Migliori funzionalità/funzione

Interfaccia drag and drop: Trascina facilmente attività e risorse per un project management più efficiente

Trascina facilmente attività e risorse per un project management più efficiente **Dashboard altamente visivi: Monday non ha paura di creare visualizzazioni per il project management per il monitoraggio delle attività, l'allocazione delle risorse e l'analisi dei progetti con molti colori

Monitoraggio del tempo: Monitoraggio del tempo e delle risorseutilizzo delle risorse attraverso timer e misurazioni integrate per un piano efficiente delle risorse

Monitoraggio del tempo e delle risorseutilizzo delle risorse attraverso timer e misurazioni integrate per un piano efficiente delle risorse Diverse visualizzazioni del progetto: Sequenza, kanban, sequenze di calendari e altro ancora rendono più facile la gestione del progettocambiare contesto e monitorare lo stato del progetto per la pianificazione delle risorse

Pro

Integrazioni: Monday è in grado di fornire integrazioni di terze parti per un flusso di lavoro senza problemi con altri strumenti

Monday è in grado di fornire integrazioni di terze parti per un flusso di lavoro senza problemi con altri strumenti **Notifiche email integrate: i team rimangono sulla stessa pagina grazie alle notifiche email automatizzate all'interno dello strumento di project management

Contro

Vedere i progressi dei membri del team: Ad alcuni membri del team non piace il fatto che sia possibile vedere lo stato di avanzamento delle attività assegnate a ciascun membro del team, il che è ottimo ai fini dell'utilizzo delle risorse da parte del gestore del team, ma non è ideale per la gestione generale delle risorse dei membri del team

Ad alcuni membri del team non piace il fatto che sia possibile vedere lo stato di avanzamento delle attività assegnate a ciascun membro del team, il che è ottimo ai fini dell'utilizzo delle risorse da parte del gestore del team, ma non è ideale per la gestione generale delle risorse dei membri del team Non è personalizzabile come altre alternative: Sebbene Monday fornisca una struttura completa per gestire tutti i tipi di progetti, alcuni utenti vorrebbero che fosse uno strumento di project management un po' più flessibile

Prezzi

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Standard : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Pro : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (6.000+ recensioni)

: 4.7/5 (6.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

Controlla questi_

3. Mosaico

Se dovessimo riassumere Mosaico come strumento di gestione delle risorse, vengono in mente le parole intuitivo e completo. Questa risorsa strumento di piano fornisce agli utenti la possibilità di gestire le proprie risorse, accedere alle analisi e prendere decisioni basate sui dati.

Mosaic offre numerosi strumenti per la pianificazione delle risorse, consentendo ai team di progetto di assegnare attività, tenere traccia della disponibilità e gestire la disponibilità delle risorse. Mosaic utilizza un mix di funzionalità, tra cui le capacità di IA, per garantire che il team sia allineato e centralizzato per la pianificazione dei progetti.

Soprattutto, questo strumento di gestione delle risorse si basa sull'idea che il carico di lavoro di ciascuno sia visibile, in modo che i membri del team rimangano impegnati e raggiungano le attività cardine nei tempi previsti. ⌛

Migliori funzionalità/funzione

**Lo strumento di gestione delle risorse permette ai team di collaborare ai progetti in tempo reale, consentendo una comunicazione fluida e senza interruzioni per una migliore pianificazione delle risorse

Analisi delle risorse e dei progetti: Mosaic fornisce analisi per aiutare gli utenti a comprendere le prestazioni e l'utilizzo delle risorse e sullo stato dei progetti.

**Notifiche: la piattaforma invia notifiche via email e SMS per garantire che gli utenti siano sempre aggiornati sulle informazioni relative al progetto.

Pro

Ottimo team di supporto: Il team del supporto di Mosaic è rapido nel rispondere a qualsiasi domanda di supporto sulla gestione delle attività, delle risorse o dei project management

Il team del supporto di Mosaic è rapido nel rispondere a qualsiasi domanda di supporto sulla gestione delle attività, delle risorse o dei project management Aiuta a ridurre le attività di gestione: Grazie alle sue funzionalità/funzione di automazione, Mosaic aiuta i team ad automatizzare le attività ripetitive, riducendo il tempo dedicato alla gestione manuale dei progetti

Grazie alle sue funzionalità/funzione di automazione, Mosaic aiuta i team ad automatizzare le attività ripetitive, riducendo il tempo dedicato alla gestione manuale dei progetti Evitate il burnout: Visualizzate la capacità del vostro team in modo da non sovraccaricare nessun membro e tenere a bada il burnout con un'allocazione delle risorse informata

Contro

**Alcuni utenti hanno segnalato la scomparsa di attività dopo la loro finalizzazione

Funzione di esportazione incoerente: A volte il formato dei documenti cambia ed è disorganizzato durante l'esportazione di CSV

Prezzi

Piano Teams : $$$$a per utente al mese

: $$$$a per utente al mese Piano Business : $$$$a per utente al mese

: $$$$a per utente al mese Piano Enterprise: Contatta il team

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (80+ recensioni)

: 4.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

4. Correre

Via Runn Runn.io è un potente software di gestione delle risorse che offre agli utenti una suite completa di funzionalità/funzione per aiutarli a pianificare, gestire e monitorare efficacemente i progetti. Con questo software, gli utenti possono massimizzare l'utilizzo delle risorse, migliorare il processo decisionale e accelerare i tempi l'esecuzione dei progetti con un migliore piano delle risorse. 🏎️

L'interfaccia interattiva e le reportistiche precostituite consentono agli utenti di conoscere lo stato di avanzamento del project management in modo semplice e veloce. Questo strumento di pianificazione delle risorse ha solide capacità analitiche e aiuta gli utenti a identificare le tendenze e a individuare le aree di miglioramento.

Inoltre, Runn si integra con molti dei più diffusi strumenti di pianificazione delle risorse strumenti per il project management per garantire una collaborazione perfetta tra i team per la migliore esperienza di gestione delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni

Automazioni dashboard: Visualizzazione dei dati per una migliore gestione delle risorsemonitoraggio dei progetti e gestione delle risorse *Capacità di reportistica self-service: I membri del team sono in grado di creare report personalizzati per il project management in pochissimo tempo

Visualizzazione dei dati per una migliore gestione delle risorsemonitoraggio dei progetti e gestione delle risorse *Capacità di reportistica self-service: I membri del team sono in grado di creare report personalizzati per il project management in pochissimo tempo Costruito per la massimizzazione: Massimizza l'allocazione delle risorse identificando le tendenze di utilizzo e i colli di bottiglia

Pro

Strumenti di previsione: Pianifica i progetti futuri utilizzando gli strumenti di previsione per creare scenari di progetto e stimare i budget

Pianifica i progetti futuri utilizzando gli strumenti di previsione per creare scenari di progetto e stimare i budget **I migliori team basati sui servizi: IT, architettura, consulenti e agenzie sono i tipi di team che possono trarre il massimo da Runn per le esigenze di gestione delle risorse

Contro

Nessuna app per dispositivi mobili: Run non consente ai team di gestire facilmente le risorse in mobilità

Run non consente ai team di gestire facilmente le risorse in mobilità Nessuno strumento di collaborazione integrato

Costoso: Lo strumento di pianificazione dei progetti può essere costoso per i team più piccoli, a seconda delle funzionalità/funzioni specifiche che stanno cercando

Lo strumento di pianificazione dei progetti può essere costoso per i team più piccoli, a seconda delle funzionalità/funzioni specifiche che stanno cercando Caratteristiche aggiuntive Può essere troppo complesso e ricco di funzionalità/funzione per le aziende di baseesigenze di gestione delle risorse Prezzi

**Gratis: $0 a persona per un massimo di cinque persone

Pro: $10 per persona al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1+ recensioni)

4.5/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (25 recensioni)

5. Alveare

Tramite Hive

Se l'overbooking è un problema costante nell'allocazione delle risorse tra i progetti, Alveare offre strumenti costruiti per evitare che ciò accada. In più, si ottengono ruoli personalizzati, in modo da avere il controllo non solo dell'allocazione delle risorse, ma anche di chi decide chi controllerà le risorse gestione del carico di lavoro funzioni.

L'interfaccia utente per la gestione delle risorse e la pianificazione del progetto presenta un modo semplice ed efficiente di visualizzare l'allocazione delle risorse in base alla fase del progetto, ai ruoli del team e alle attività cardine. L'interfaccia consente agli utenti di valutare rapidamente le allocazioni, la pianificazione delle risorse, la capacità complessiva e lo stato di avanzamento.

Come altri strumenti di gestione delle risorse, Hive offre le funzionalità/funzione che ci si aspetta, dalla gestione delle ferie alle notifiche automatiche per migliorare il piano del progetto. Se come project manager puntate sulla semplicità e sulla visibilità, prendete in considerazione Hive come opzione per la gestione e il piano delle risorse.

Migliori funzionalità/funzione

Tracciamento del tempo: Tracciamento manuale del tempo, aggiunta di tempo e registrazione delle riunioni come parte del processo di monitoraggio del tempo, in modo che la pianificazione delle risorse sia terminata in tempo reale

Tracciamento manuale del tempo, aggiunta di tempo e registrazione delle riunioni come parte del processo di monitoraggio del tempo, in modo che la pianificazione delle risorse sia terminata in tempo reale **Collaborazione e messaggistica: messaggi e collaborazione con i membri del team direttamente sulla dashboard, senza dover andare avanti e indietro dallo strumento di gestione delle risorse

Hive per Zoom: Hive si integra con Zoom per consentire di prendere note mentre si lavora e di monitorare le attività per una migliore gestione delle stesse

Pro

Il forum di Hive: È possibile fornire facilmente feedback sulle funzionalità/funzione all'interno del forum di Hive e apprendere consigli utili per la gestione delle risorse

È possibile fornire facilmente feedback sulle funzionalità/funzione all'interno del forum di Hive e apprendere consigli utili per la gestione delle risorse **Flussi di lavoro personalizzabili: Hive è piuttosto flessibile in termini di possibilità di creare flussi di lavoro che si adattino al vostro processo di gestione delle risorse esistente

**Strumento due in uno: i project manager utilizzano Hive sia per il project management generale che per l'allocazione delle risorse

Contro

Strumento di messaggistica difettoso: Alcuni utenti segnalano una dashboard di messaggistica difettosa in cui diventa difficile trovare i messaggi più vecchi

Alcuni utenti segnalano una dashboard di messaggistica difettosa in cui diventa difficile trovare i messaggi più vecchi App mobile basilare: Rispetto ad altre app mobili per la gestione delle risorse, l'app di Hive offre funzioni piuttosto basilari per il project management

Rispetto ad altre app mobili per la gestione delle risorse, l'app di Hive offre funzioni piuttosto basilari per il project management Mancano integrazioni native chiave: Hive non facilita l'integrazione con altri strumenti di project management e CRM nel flusso di lavoro, come HubSpot

prezzi di ####

Solo : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Teams : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda: Contatta il team

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (400+ recensioni)

: 4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (400+ recensioni)

6. Gestione delle risorse di Smartsheet

Via Smartsheet Che impostazione ha la gestione delle risorse da parte di Smartsheet sono funzionalità/funzione come gli strumenti di previsione dei progetti. Con i suoi strumenti di pianificazione delle risorse, non solo è possibile pianificare il fabbisogno attuale di risorse, ma anche prevedere quante risorse saranno necessarie per i progetti futuri.

Resource Management di Smartsheet offre una panoramica completa di tutte le risorse del progetto, compresa la loro disponibilità e il carico di lavoro, in modo da poter gestire senza problemi tutti i progetti che si presentano senza rimanere indietro.

Grazie alle notifiche e agli aggiornamenti automatici, con questo software di gestione delle risorse sarete sempre informati, in modo da rimanere coordinati e in linea con i tempi.

Le migliori funzionalità/funzione

Visibilità totale sui carichi di lavoro: Permette agli stakeholder di visualizzare le viste Carico di lavoro e le funzionalità di project management come i reportistica sullo stato di avanzamento

Permette agli stakeholder di visualizzare le viste Carico di lavoro e le funzionalità di project management come i reportistica sullo stato di avanzamento **Automazioni di notifiche e aggiornamenti: i responsabili del piano delle risorse vengono informati di eventuali modifiche al progetto per la pianificazione delle risorse in tempo reale

Strumenti di previsione e analisi: Aiutano i project manager a pianificare le risorse in anticipo e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse

Aiutano i project manager a pianificare le risorse in anticipo e a ottimizzare l'utilizzo delle risorse **Rappresentazione visiva delle risorse disponibili: il software di gestione delle risorse aiuta a valutare rapidamente la disponibilità delle risorse e a gestirne la capacità

Pro

Modelli e fogli adattabili: Non partire da zero con i modelli di Smartsheet che sono abbastanza flessibili da essere personalizzati in base alle esigenze del progetto

Non partire da zero con i modelli di Smartsheet che sono abbastanza flessibili da essere personalizzati in base alle esigenze del progetto Filtri avanzati: Non perdete mai attività o note con le opzioni di filtro avanzate per una gestione ottimale delle risorse

Cons

Nessuna app desktop: Non è possibile scaricare un'app desktop con Resource Management di Smartsheet

Non è possibile scaricare un'app desktop con Resource Management di Smartsheet **Se siete alla ricerca di uno strumento di gestione delle risorse che vada oltre quello che un foglio Excel fa con righe e colonne, potreste voler dare un'occhiata alle alternative

Prezzi

Pro : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Azienda: Contatta il team

Valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (100+ recensioni)

4.0/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

Controlla questi_ **Alternative al foglio di calcolo: Il software di gestione delle risorse vi aiuta a ricevere nella vostra finestra In arrivo un report sul progetto che include le specifiche dello stato di avanzamento dello stesso

**Non è necessario essere esperti di software sofisticati per la gestione delle risorse per iniziare a lavorare con Celoxis e ottenere il massimo da esso

Contro

Piani di utilizzo limitati: A differenza di altri software di gestione delle risorse, Celoxis non offre molti piani tra cui scegliere, il che potrebbe non funzionare bene se avete un budget limitato

A differenza di altri software di gestione delle risorse, Celoxis non offre molti piani tra cui scegliere, il che potrebbe non funzionare bene se avete un budget limitato UX da migliorare: A seconda di ciò che si fa con la dashboard di Celoxis, la navigazione non è sempre fluida

Prezzi

Cloud : 22,50 dollari fatturati annualmente

: 22,50 dollari fatturati annualmente Su posto: Contatta il team

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

10. Previsione

Via previsione

Lavorate con i client? Previsioni è dotato di numerosi strumenti di project management e di gestione delle risorse per garantire la soddisfazione dei clienti. Potrete tenere aggiornati gli stakeholder mantenendo la visibilità delle risorse nel back-end. 🔎

Per quanto riguarda il software di gestione delle risorse, Forecast non lascia spazio a dubbi, il che è ottimo in termini di pianificazione del progetto. Le tabelle orarie, i report e il suo dashboard altamente visivo assicurano una distribuzione ottimale della larghezza di banda su tutti i progetti in corso per una pianificazione ottimale delle risorse. Se siete un'azienda basata sui servizi, Forecast potrebbe essere una valida opzione da prendere in considerazione.

Migliori funzionalità/funzione

Funzionalità/funzione Creare e inviare facilmente le fatture ai clienti dall'interno della piattaforma

Creare e inviare facilmente le fatture ai clienti dall'interno della piattaforma **Le agenzie gestiscono client, progetti e risorse da un'unica postazione centralizzata

Pro

Aggiornamenti costanti del prodotto: Il team di Forecasts è solido nel fornire aggiornamenti costanti del prodotto

Il team di Forecasts è solido nel fornire aggiornamenti costanti del prodotto Mostra la disponibilità di tutti per i progetti: I team si trovano sulla stessa pagina aggiungendo visibilità alla disponibilità del piano di progetto mentre cambia

Contro

**La dashboard di Forecast non è stata progettata tenendo conto della visualizzazione su dispositivi mobili.

Non automatizza molte attività ripetitive: Molte previsioni potrebbero essere automatizzate persnellire i processi devono essere ripetute manualmente.

Molte previsioni potrebbero essere automatizzate persnellire i processi devono essere ripetute manualmente. **Previsione è ideale per le aziende basate sui servizi, come le agenzie, quindi le sue funzionalità/funzione potrebbero non essere utili a nessun altromodello aziendale.

Prezzi

Lite : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Pro : Contatta il team

: Contatta il team Plus: Contatta il team

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (70+ recensioni)

: 4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

Avviare la pianificazione delle risorse con il software di gestione delle risorse

Il miglior software di gestione delle risorse non è sempre così chiaro come sembra. Avete bisogno di un'opzione che Da fare più della semplice pianificazione del progetto o della scoperta delle risorse assegnate.

Risorse e progetti software di piano come ClickUp offre tutto ciò che serve per monitorare, monitorare, programmare, organizzare e ridefinire le priorità delle risorse nel modo più efficace possibile.

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Le funzionalità di gestione del carico di lavoro consentono ai responsabili del team di sapere direttamente chi sta gestendo cosa, in modo da evitare di bruciare alcuni membri del team e di dare agli altri troppo poco lavoro. Assegnate attività, commenti o utenti ai progetti e trascinate il loro lavoro per una gestione delle risorse e un project management davvero efficienti.

Mettetevi alla postazione di guida oggi stesso