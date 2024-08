20 delle migliori alternative e concorrenti di Smartsheet per la gestione dei progetti 2024

stai cercando le migliori alternative a Smartsheet?

Sebbene Smartsheet sia una piattaforma capace di offrire funzionalità/funzione di base per il project management, presenta alcuni seri svantaggi.

Tanto per cominciare, Smartsheet è è noto per essere un po' macchinoso quando si aggiornano o si gestiscono in generale progetti un po' complessi. In secondo luogo, è un'opzione costosa per i progetti agili e il monitoraggio delle risorse, che si possono trovare in molte alternative a Smartsheet.

Nella sua essenza, Smartsheet segue un formato di foglio di calcolo proprio come Excel. Se volete una soluzione all-in-one per gestire i vostri progetti, Smartsheet può costringervi a passare ore e ore a scavare tra celle e colonne per trovare le informazioni di cui avete bisogno.

E se non siete amanti della gestione dei progetti attraverso i fogli di calcolo, ci sono delle opzioni disponibili! Ecco perché siamo qui: per mostrarvi i migliori strumenti che non solo vi aiutano a organizzare i progetti, ma anche piattaforme in grado di farlo utilizzando diverse visualizzazioni.

Ecco le 20 migliori alternative a Smartsheet da prendere in considerazione (incluse informazioni dettagliate sulle funzionalità/funzione principali di ogni strumento, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni dei clienti).

Prima di passare alle alternative, analizziamo un po' più a fondo il motivo per cui le persone stanno pensando di abbandonare Smartsheet.

Perché cercare alternative a Smartsheet?

Via SmartsheetSmartsheet è essenzialmente foglio elettronico . Ma può essere usato per il project management. E questo è uno svantaggio importante, perché è possibile fare solo poche cose con questa specifica visualizzazione.

In poche parole, i fogli di calcolo sono poco pratici per il project management moderno, dove - diciamocelo - siamo concentrati sulla produttività. Se siete alla ricerca di una soluzione che aiuti i team a migliorare la produttività, Smartsheet non è sempre la scelta migliore.

Tuttavia, se volete gestire enormi quantità di dati (e scavare in tutti i dati 😬) o se volete affidarvi a un sistema di gestione dei progetti, Smartsheet è la soluzione migliore voce manuale dei dati per scalare l'azienda project management allora questo potrebbe essere il vostro strumento. Ma per la maggior parte delle persone è molto scomodo lavorare su celle e colonne per ogni cosa, soprattutto se si tratta di un'azienda che non ha mai avuto problemi collaborazione al progetto è essenziale per la vostra organizzazione.

Smartsheet manca di funzionalità di collaborazione e reportistica essenziali per aiutare i team a prosperare

I team che collaborano hanno prestazioni migliori. Infatti, i dati del sondaggio mostrano la ragione numero 1 per cui i dipendenti e i leader organizzativi ritengono che un progetto sia fallito è la scarsa collaborazione.

Un'indagine completa strumento per il project management deve essere dotato di funzionalità integrate di chattare e commentare per tenere tutti in contatto. Smartsheet richiede un maggior numero di comunicazioni via email, che causano colli di bottiglia dovuti alla ricerca di informazioni.

Esempio di pianificazione di una campagna in Smartsheet

Allo stesso tempo, le funzionalità di reportistica sullo stato di avanzamento dei progetti sono altrettanto importanti. Con Smartsheet, però, è necessario inserire tutto manualmente quando creazione di grafici Gantt dettagliati .

Sebbene Smartsheet disponga di una funzionalità di reportistica per il team, non è molto facile da usare. Per un'efficace monitoraggio del progetto è necessario visualizzare in modo più semplice i grafici Velocity, Burnup e Burndown, che non si trovano in Smartsheet.

Smartsheet non ha le funzionalità di monitoraggio del tempo per bilanciare le risorse

Ogni project manager ha bisogno di una funzionalità di monitoraggio del tempo nella sua cassetta degli attrezzi.

perché?

Questi strumenti di project management permettono ai team di essere più flessibili, in modo da poter stimare la produttività, implementare un'efficace gestione delle risorse misurare il tempo fatturabile o sommare il tempo trascorso in più attività e progetti.

che dire di Smartsheet?

Purtroppo Smartsheet non è dotato di funzionalità avanzate e automatiche di monitoraggio del tempo. Ciò significa che non c'è modo di determinare il tempo trascorso su una particolare attività.

Smartsheet è una delle opzioni più costose, anche per le aziende

Innanzitutto, Smartsheet non offre un piano Free.

Il piano Pro parte da 9 dollari per utente al mese (fino a 10 utenti), mentre il piano Business costa 32 dollari per utente al mese (minimo tre utenti). Il piano Business più economico costa 96 dollari al mese. Da fare, Smartsheet offre anche un piano Enterprise con prezzi personalizzati.

In conclusione, Smartsheet diventa costoso senza una gestione approfondita delle risorse, visualizzazioni multiple dei progetti e funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo. Se si utilizza Smartsheet e un altro programma di strumento di produttività nella vostra organizzazione, potrebbe essere il momento di riconsiderare le vostre opzioni.

Le 20 migliori alternative a Smartsheet che dovete assolutamente provare

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

ClickUp è la piattaforma di produttività wall-to-wall leader a livello mondiale, nonché una delle piattaforme di produttività più strumenti con la più alta valutazione sul mercato di oggi. Grazie alle potenti funzionalità di reportistica, monitoraggio e collaborazione di ClickUp, avrete tutto ciò che vi serve.

Ecco perché ClickUp è il numero 1 in questo elenco di alternative a Smartsheet e come la sua versione gratis può fare di più dei piani a pagamento di Smartsheet! Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp consentono di visualizzare l'area di lavoro del progetto esattamente come piace a voi.

Che vogliate visualizzare un Elenco, un Box, un Grafico di Gantt, un Quadro Kanban o un Calendario, ClickUp è personalizzabile in modo che tutti i vostri team possano lavorare da una vista che abbia senso. Immaginate di avere il team commerciale nel CRM, il team del marketing dei contenuti in Kanban, l'IT nella vista Elenco e il team dei prodotti nella vista Calendario, il tutto in connessione senza mai lasciare la piattaforma!

Assegnate i commenti nelle attività o nelle attività secondarie ai compagni di squadra in ClickUp, in modo che tutti siano informati

Ogni attività di ClickUp ha una sezione Commenti integrata per le discussioni relative al progetto. Sia che si voglia condividere un file o che si voglia utilizzare Commenti assegnati per taggare qualsiasi membro del team su un'attività di ClickUp è la soluzione collaborativa per eccellenza.

Inoltre, a differenza di Smartsheet, la funzionalità di monitoraggio del tempo integrata in ClickUp monitora il lavoro del team, tiene traccia delle ore fatturabili o raccoglie il tempo dedicato ai progetti. ClickUp integra inoltre perfettamente con quasi tutti gli strumenti di monitoraggio del tempo di terze parti, come ad esempio Time Doctor , Tempestivo e Everhour .

ClickUp utilizza funzionalità di monitoraggio del tempo comode e non invasive per misurare le risorse del team

Funzionalità/funzione chiave

100+ pre-costruiti Automazione del flusso di lavoro modelli: Automazioni di attività ripetitive o personalizzati e costruiti in proprio flussi di lavoro automatizzati * Trascinamento: Estrarre il profilo di qualsiasi membro del team dalla barra laterale per assegnare attività o spostare le attività in un altro stato

modelli: Trascinamento: Estrarre il profilo di qualsiasi membro del team dalla barra laterale per assegnare attività o spostare le attività in un altro stato Mappe mentali : Pianificate e organizzate attività, idee o progetti nuovi o esistenti attraverso uno schema altamente visivo

: Pianificate e organizzate attività, idee o progetti nuovi o esistenti attraverso uno schema altamente visivo Liste di controllo delle attività : Creare liste di controllo all'interno delle attività per dare ai progetti maggiori dettagli e account

: Creare liste di controllo all'interno delle attività per dare ai progetti maggiori dettagli e account ClickUp Documenti : Crea, assegna, tagga e organizza facilmente i documenti in attività e attività secondarie, in modo che tutto rimanga in un unico posto

: Crea, assegna, tagga e organizza facilmente i documenti in attività e attività secondarie, in modo che tutto rimanga in un unico posto Stati personalizzati: Non tutti i team lavorano allo stesso modo e i tag e gli stati personalizzabili consentono di adattare facilmente i flussi di lavoro alle esigenze specifiche

Pro

Potente piano Free Forever con tonnellate di funzionalità/funzioni avanzate

Ottimo perScrum, Kanban e altri Progetti di sviluppo software agile * Visualizzazione dei livelli di attività del team con reportistica dettagliata

Un'interfaccia utente estremamente facile da usare, per un divertimento semplice e immediatosoftware per il project management* Autorizzazioni personalizzate per tenere informati gli stakeholder del progetto

Potenti dashboard per una migliore gestione del progettogestione del lavoro* Facile creazione di unapiano di progetto o basi di conoscenza elaborate con ClickUp Documenti

Lavora con una tonnellata di integrazioni di terze parti (Microsoft Office 365,Zoom, Slacke altro ancora)

Le dipendenze aiutano a organizzare le attività nel giusto ordine

Comodi modelli di attività e funzionalità/funzione di automazione evitano di partire da zero

Contro

Non è possibile esportare i dashboard

Non è disponibile l'etichetta "White label"

Nessun tag disponibile per i documenti

ClickUp lavora costantemente per superare questi piccoli difetti. Ulteriori informazioni su La roadmap di produttività di ClickUp qui e ottenere il nostro elenco dei prodotti migliori alternative a ClickUp .

Prezzi

ClickUp offre un piano Free Forever e altre quattro opzioni di prezzo tra cui scegliere:

Free Forever : Attività illimitate e membri Free Forever con 100MB di spazio di archiviazione

: Attività illimitate e membri Free Forever con 100MB di spazio di archiviazione Unlimited : $7 per utente al mese per dashboard, Gantt Chart, membri, integrazioni e spazio di archiviazione illimitati

: $7 per utente al mese per dashboard, Gantt Chart, membri, integrazioni e spazio di archiviazione illimitati Business : 12 dollari per utente al mese per team illimitati, mappe mentali,gestione dei flussi di lavoro, monitoraggio del tempo e Automazioni avanzate

: 12 dollari per utente al mese per team illimitati, mappe mentali,gestione dei flussi di lavoro, monitoraggio del tempo e Automazioni avanzate Azienda: Prezzi personalizzati disponibili per White label, API aziendali e autorizzazioni avanzate

Valutazioni dei clienti

G2: 4.7/5 (oltre 1100 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp è un software per il project management e per la gestione dei progetti anche per la collaborazionel è un programma mirato per le piccole e medie imprese. Sebbene Basecamp dichiari di essere un'unica piattaforma in grado di soddisfare tutte le esigenze dei progetti, Da fare ha alcuni svantaggi.

Funzionalità/funzione chiave

Gli elenchi di Da fare aiutano a gestire le attività

Piattaforma di chat (Campfire e Pings) con chat room di gruppo per la comunicazione in tempo reale

Reportistica di team per panoramiche dettagliate di qualsiasi attività o membro del team

Grafici delle colline per il monitoraggio dello stato del progetto in tempo reale

Funzionalità/funzione di gestione dei documenti per tenere organizzate le pratiche

pro di ####

Interfaccia semplice con una curva di apprendimento rilassante

Facile funzione di trascinamento e rilascio per la condivisione dei file

La pratica barra di ricerca universale consente di accedere facilmente a qualsiasi informazione

I backup automatici orari mantengono in sicurezza i file del progetto

Contro

Non dispone di funzionalità/funzione avanzate per l'organizzazione delle attività o il budget dei progetti

Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo, quindi è necessario utilizzare integrazioni di terze parti

L'app di Basecamp non è molto efficace con gli elenchi di cose da fare

Le funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti sono limitate ai grafici di Hill

Prezzi

99 dollari al mese per utenti illimitati e progetti illimitati con 500 GB di spazio di archiviazione.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.1/5 (4400+ recensioni)

Capterra: 4.3/5 (11900+ recensioni)

Date un'occhiata a questi Alternative a Basecamp !

3. Asana

Via AsanaAsana è una semplice soluzione software per il project management, molto popolare tra i project manager. Con un'interfaccia utente facile da usare e tonnellate di integrazioni, Asana è un'alternativa a Smartsheet più adatta a progetti più piccoli e semplici.

**Confronto

Asana Vs Smartsheet__

!

Funzionalità/funzione chiave

Bacheca Kanban !

4. Trello

Via TrelloTrello è un noto programma di Strumento di gestione basato su Kanban che può gestire progetti semplici grazie alle sue automazioni e integrazioni. Vediamo perché questo Soluzione SaaS è uno dei migliori concorrenti di Smartsheet:

Funzionalità/funzione chiave

Schede interattive e personalizzabili

I power-up aiutano ad aggiungere funzioni aggiuntive alle schede di Trello

Liste di controllo per una migliore organizzazione delle attività

Viste dettagliate per una migliore collaborazione del team

Le etichette con codice colore aiutano a organizzare facilmente le attività

Pro

Curva di apprendimento facile con un'interfaccia utente semplice e intuitiva

Per nominare le attività è sufficiente trascinare un nome dalla barra laterale a una scheda

Tantissimi scorciatoi da tastiera per la massima comodità

App mobile per iOS e Android

Contro

Mancanza di funzionalità di reportistica nativa (potrebbe essere necessario acquistare un power-up)

Non è adatta alla gestione di progetti complessi

Offre solo la visualizzazione della lavagna Kanban (la tabella è in beta)

Prezzi

La piattaforma Trello ha tre opzioni:

**Free

Aziendale : $9,99 per utente al mese

: $9,99 per utente al mese Azienda: $17,50 per utente al mese

Valutazioni dei clienti

G2: 4.3/5 (10500+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (16600+ recensioni)

guarda questi alternative a Trello !

5. Jira

Via Jira Jira è un'applicazione di monitoraggio dei bug e di project management, una soluzione software mirata al traguardo Agile e Mischia teams. A differenza di altri strumenti, è possibile utilizzare la sua versione open-source per una maggiore personalizzazione.

Vediamo perché questo strumento entra nell'elenco dei migliori concorrenti di Smartsheet.

Funzionalità/funzione chiave

Potenti visualizzazioni Agile conMischia e Bacheca Kanban

Modelli personalizzati di flusso di lavoro e funzione di flusso di lavoro automatizzato

Roadmap per costruire una struttura per i progettiPotenti strumenti di reportistica !

6. Wrike

Via WrikeWrike è un altro potente software di project management e una delle migliori alternative a Smartsheet. Le sue funzionalità/funzione di livello enterprise lo hanno reso una scelta popolare tra i project manager di tutto il mondo.

Ecco perché è una buona alternativa a Smartsheet:

Funzionalità/funzione chiave

Funzionalità di livello enterprise

Potenti analisi per la reportistica sui progetti

Collaborazione in tempo reale sui dati

Esclusivo dashboard a tre pannelli

pro di ####

Monitoraggio del tempo integrato

Tante integrazioni con app di condivisione file e social network

Ottimo supporto clienti

Contro

L'interfaccia utente è complicata e la curva di apprendimento è molto ripida

L'app per dispositivi mobili non ha le funzioni dell'app desktop

Non è possibile assegnare commenti ai membri del team

Prezzi

Wrike ha tre varianti tra cui scegliere e offre una versione di prova gratuita e limitata per il piano Professional, senza carta di credito.

**Free: fino a cinque membri

Professionale : $9,80 al mese per utente fino a 15 membri

: $9,80 al mese per utente fino a 15 membri Business app: $24,80 al mese per utente fino a 200 membri

Valutazioni dei clienti

G2: 4.2/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (1500+ recensioni)

guarda questi alternative a Wrike !

7. Zona di lavoro

Via Zona di lavoro Workzone è un popolare strumento di project management che esiste dal 2000. Le sue semplici funzionalità di project management lo rendono un'ottima alternativa a Smartsheet.

Funzionalità/funzione chiave

Semplici funzionalità di gestione dei processi

Interfaccia utente facile da usare

Buone funzionalità/funzione di collaborazione

Potente reportistica

pro di ####

Curva di apprendimento semplice per i nuovi utenti

Software con un'ampia possibilità di personalizzazione

Ottimo supporto clienti

Contro

Le app mobili per iOS e Android necessitano di lavoro

Limitate visualizzazioni dei progetti

Non è possibile assegnare commenti

L'app non ha una versione gratuita

Prezzi

Workzone offre una versione di prova gratuita di 14 giorni senza carta di credito e dispone di tre diversi tipi di account:

Piano Teams : 24 dollari al mese per utente per 100 GB di spazio di archiviazione

: 24 dollari al mese per utente per 100 GB di spazio di archiviazione Piano professionale : $34 al mese per utente per 150GB di spazio di archiviazione

: $34 al mese per utente per 150GB di spazio di archiviazione Piano Enterprise: $43 al mese per utente per uno spazio di archiviazione di 200GB

Valutazioni dei clienti

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (120+ recensioni)

8. Progetti Microsoft

Via Microsoft Microsoft Project, o meglio conosciuto come MS Project, è una piattaforma di fogli elettronici e uno degli strumenti di project management più vecchi e robusti del mercato. MS Project può essere utilizzato per gestire progetti semplici, ma è più adatto a progetti complessi o ad aziende di grandi dimensioni.

Tuttavia, uno dei principali svantaggi di MS Project è la ripida curva di apprendimento. Questo strumento non è l'ideale se siete alla ricerca di uno strumento di project management che vi permetta di essere subito operativi.

Funzionalità/funzione chiave

Monitoraggio del tempo attraverso una funzionalità/funzione di invio dei timesheet

Gestione delle risorse

Report personalizzati di alto livello e facili da generare, adatti a progetti complessi

Budgeting avanzato del progetto

Calendario condiviso del team

Pro

Schermata Home centralizzata per accedere facilmente ai progetti, crearne di nuovi o visualizzare informazioni critiche sui progetti

Supporta diverse metodologie di project management (agile, a cascata o ibrida) e flussi di lavoro (Scrum, Kanban e anche flussi di lavoro personalizzati)

Permette descrizioni dettagliate delle attività

Ms Project si integra perfettamente con gli altri strumenti di Microsoft 365

Contro

Curva di apprendimento ripida, poiché lo strumento è pensato per project manager avanzati

Non supporta le integrazioni più diffuse, come Zapier o SalesForce

Manca di dashboard interattive

Modelli di prezzo costosi e spesso confusi

Prezzi

Microsoft Project offre due funzionalità/funzione di prezzo. Il modello di prezzo basato sul cloud e il modello di prezzo on-premise.

Soluzione basata sul cloud

Piano 1 : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Piano 3 : $30 per utente al mese

: $30 per utente al mese Piano 5: $55 per utente al mese

Soluzione on-premise

Progetto Standard 2021 : Pagamento una tantum di $679,99

: Pagamento una tantum di $679,99 Progetto Professional 2021 : Pagamento una tantum di 1.129,99 dollari

: Pagamento una tantum di 1.129,99 dollari Progetto Server: Prezzi personalizzati disponibili su richiesta

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.0/5 (1.500+ recensioni)

: 4.0/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.300+ recensioni)

dai un'occhiata a questi alternative a progetti Microsoft !

9. Fogli Google

Esempio di un foglio di Fogli Google modello di pianificazione

Una delle alternative più semplici a Smartsheet è Fogli Google. Si tratta di uno strumento gratuito di Google per i fogli di calcolo che può essere utilizzato per la gestione dei dati e per il project management. Fogli Google è stato costruito con lo stesso concetto di Excel, ma è più semplice e ha un'interfaccia più pulita.

Pur essendo gratis, Fogli Google presenta molti svantaggi come strumento di project management. Potrebbe non essere adatto a chi cerca uno strumento robusto per gestire il project management moderno.

Funzionalità/funzione chiave

Collaborazione in tempo reale tra team in Google Drive, grazie alla possibilità di gestire fino a 100 utenti contemporaneamente in un documento

Modelli di progetto come piani di progetto, strumenti di monitoraggio del tempo e sequenze di progetti

Grafici Gantt per tracciare lo stato del progetto

Analisi avanzata dei dati attraverso tabelle pivot, formattazione a condizioni e convalida dei dati

Pro

Free 15 GB per utente

Facile e immediato da usare

Guide dettagliate per l'utente per aiutarvi in caso di difficoltà

Software basato su cloud, che assicura che i progetti siano facilmente accessibili in ogni momento

Libero di usare

Contro

Fogli Google non supporta allegati come le fotografie

Per impostazione predefinita, Fogli Google non è uno strumento di project management

Fogli Google non consente di assegnare attività in modo nativo dall'app

Costruire dashboard per progetti su Fogli Google significa fare i salti mortali e fare aggiornamenti manuali

Manca il supporto per la documentazione a lungo modulo

Manca il monitoraggio nativo del tempo

Prezzi

Gratis : Spazio di archiviazione limitato

: Spazio di archiviazione limitato Pacchetto area di lavoro Google: $12 per utente al mese con 1TB di spazio di archiviazione per utente

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.7/5 (39.000+ recensioni)

: 4.7/5 (39.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (12.000+ recensioni)

dai un'occhiata a questi alternative a Google Sheets !

10. Podio

Via Podio Nel suo nucleo, Podio è uno strumento a basso codice per aiutare le aziende a personalizzare il lavoro e la comunicazione. Da fare esattamente come strumento di project management? Podio consente di allineare tutti i dati del progetto, le conversazioni e i flussi di lavoro in un hub centrale per la collaborazione.

Funzionalità/funzione chiave

Portale amministratore centrale per aiutare a controllare i ruoli e impostare le autorizzazioni di accessoStrumenti di comunicazione integrati !

15. Fronte lavoro

Via Workfront Workfront è un sistema online per gestire il lavoro in tutta l'organizzazione. Inoltre, tra le alternative a Smartsheet, questa piattaforma di database garantisce ai dirigenti una comunicazione in tempo reale su progetti, risorse e persone.

Funzionalità/funzione chiave

Notifiche in tempo reale e moduli intelligenti personalizzati per facilitare la collaborazione senza soluzione di continuità

Dashboard decisionali per pianificare, implementare e rivedere progetti e attività

Funzione di gestione delle risorse per garantire che i progetti siano completati in tempo e nel rispetto del budget

Automazione dei processi per risparmiare tempo e scalare più velocemente

Flussi di lavoro di approvazione semplificati per rispettare gli standard aziendali

Monitoraggio automatico delle versioni e dei commenti

Pro

Reportistica in tempo reale per tenere tutti aggiornati a livello globale

Livelli avanzati di ruoli e autorizzazioni per le grandi aziende

Super personalizzabile per adattarsi a organizzazioni di qualsiasi modulo

Strumenti di correzione di bozze impressionanti per progetti robusti e flussi di lavoro avanzati

Contro

Processo lungo per imparare a usare il software in modo efficace

Non è così intuitivo, con il risultato di molti passaggi e processi ripetitivi

L'app per dispositivi mobili può risultare goffa e lenta

Prezzi

Tutti i piani tariffari di Workfront sono personalizzati con diverse funzionalità/funzione e componenti aggiuntivi.

Enterprise : API e integrazioni premium, maggiore sicurezza e supporto avanzato

: API e integrazioni premium, maggiore sicurezza e supporto avanzato Business : Integrazioni premium, analisi migliorate e revisori illimitati

: Integrazioni premium, analisi migliorate e revisori illimitati Pro: Gestione delle risorse, gestione della domanda, revisione e approvazione dei contenuti

Valutazioni dei clienti

G2: 4,1/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Vedi questi_

**Alternative a Workfront_

!

16. Celoxis

Via Celoxis Celoxis combina le moderne tendenze agili, le funzionalità personalizzate e l'automazione del flusso di lavoro, in modo che le sue funzioni di project management rimangano flessibili. Questa alternativa a Teams è orientata al dettaglio, con potenti dashboard e capacità reportistiche per adattarsi a team di qualsiasi tipo.

Funzionalità/funzione chiave

Monitoraggio delle richieste di progetto attraverso campi personalizzati

Automaticopianificazione del progetto e dipendenze del progetto dichiarazioni

Monitoraggio del progetto tramitepercorso critico l'analisi del percorso critico, gli indicatori di salute RAG e le valutazioni di impatto ambientale (EVA)

Account del progetto con KPI finanziari personalizzati, monitoraggio dei profitti e dei margini e previsione delle entrate

Revisione e gestione del portfolio

Dashboard e reportistiche dinamiche

Pro

Permette di "spegnere" le funzionalità/funzione non necessarie

Dashboard multipli condivisi per semplificare il project management

È possibile programmare la consegna dei report tramite email

Layout e widget personalizzabili

Contro

Configurazioni complicate

Lentezza del supporto clienti e dell'assistenza

Mancano le notifiche push in app

Prezzi

Con Celoxis è possibile optare per il pacchetto on-premise o per il pacchetto cloud annuale.

Cloud : $22,50 per utente al mese

: $22,50 per utente al mese On-Premise: 450 dollari fatturati una volta con utenti illimitati e supporto gratuito per un anno

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

17. Progetti Zoho

Via Progetti Zoho Una delle alternative a Smartsheet più popolari è Progetti Zoho . Questo strumento ha funzionalità di project management basate sul cloud e fa parte di Zoho Suite. Lo strumento online combina la gestione delle attività, la collaborazione e l'automazione del flusso di lavoro per creare un potente software di project management.

Funzionalità/funzione chiave

Gestione dei documenti in cloud

Grafici di Gantt e schede kanban per tracciare le dipendenze e verificare lo stato del progetto

Supporto multipiattaforma per un utilizzo senza problemi su tutti i dispositivi

Tabelle orarie per tenere traccia delle ore di lavoro del team del progetto

Avvisi via email per tenere informati i membri del team

Pagine per documentare tutte le informazioni sul progetto

pro di ####

Integrazione perfetta con app di terze parti

Chat integrata per comunicare facilmente eaggiornamenti rapidi sul progetto* Teams Forum con l'opzione di organizzare le discussioni in cartelle

Contro

Integrazione macchinosa con altri strumenti Zoho

Interfaccia utente complicata e opprimente

Manca un supporto clienti personalizzato

Prezzi

Zoho ha uno dei modelli di prezzo più semplici di questo elenco.

**Gratuito

Premio : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Azienda: $10 per utente al mese

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (200+ recensioni)

18. Scoro

Via Scoro Scoro è un software per la gestione del lavoro che mette a disposizione dati cruciali sul progetto per aiutare il team a scalare più velocemente. Questo strumento di gestione del lavoro automatizza anche la fatturazione e il l'utilizzo delle risorse . Inoltre, tra le alternative a Smartsheet presenti in questo elenco, Scoro dispone di un CRM integrato per facilitare la fatturazione e la previsione dei ricavi.

Funzionalità/funzione chiave

Una piattaforma collaborativa per progetti di tutti i tipi

Pianificatore drag and drop, tabelle di attività Kanban per pianificare le attività

Un grafico Gantt in tempo reale per monitorare le dipendenze, le attività e lo stato di avanzamento

Automazione delle attività di routine con notifiche automatiche e promemoria per le scadenze

CRM integrato

pro di ####

Molte opzioni di personalizzazione per adattarsi alle esigenze dell'organizzazione

Reportistica di alto livello con un solo clic

Contro

Le attività ricorrenti non sono integrate nel flusso di lavoro complessivo, il che può causare scontri tra attività durante l'esecuzione

La funzionalità di pianificazione richiede un monitoraggio manuale per evitare di non rispettare le scadenze delle voci

Prezzi

Essenziale :$26 per utente al mese

:$26 per utente al mese Standard : $37 per utente al mese

: $37 per utente al mese Pro : $63 per utente al mese

: $63 per utente al mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (170+ recensioni)

19. nTask

Via nTask Nel nostro elenco delle migliori alternative a Smartsheet c'è anche nTask. Tra i migliori strumenti di project management, nTask si concentra sul monitoraggio delle attività e dei problemi per un'ampia varietà di team. Questo strumento non solo è leggero, ma offre funzionalità/funzione solide per il monitoraggio delle attività in tempo reale.

Funzionalità/funzione

Schede Kanban trascinabili per una facile definizione delle priorità delle attività

Modelli precostituiti per iniziare a lavorare

Collegamenti tra progetti e attività per creare flussi di lavoro automatizzati

Monitoraggio dei problemi e assegnazione del loro stato

Gestione delle riunioni

Gestione dei rischi con l'aiuto di una matrice dei rischi e di aggiornamenti sulle mitigazioni

Monitoraggio del tempo nativo

Pro

Inviti di massa al team per risparmiare tempo

Aree di lavoro dedicate per un'interfaccia utente più pulita

Commenti sulle attività per migliorare la collaborazione in tempo reale

Timer automatico per tenere traccia del contributo dei membri del team

Contro

Opzioni di ordinamento delle attività buggate

Funzionalità/funzione limitate e di base nella versione gratis

Integrazioni al limite

Prezzi

Basic : Free per 100 MB di spazio di archiviazione e per un massimo di 5 membri del team

: Free per 100 MB di spazio di archiviazione e per un massimo di 5 membri del team Premium : $3 al mese per utente per uno spazio di archiviazione di 5GB

: $3 al mese per utente per uno spazio di archiviazione di 5GB Business : 8 dollari al mese per utente per uno spazio di archiviazione di 10 GB

: 8 dollari al mese per utente per uno spazio di archiviazione di 10 GB Azienda: Prezzi personalizzati per uno spazio di archiviazione di 100GB

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (90+ recensioni)

20. Airtable

Via Airtable Principalmente, Airtable è un software di gestione di fogli di calcolo e database. Tuttavia, con alcuni personalizzazioni, è possibile convertire la piattaforma in uno strumento di project management. Un aspetto positivo di Airtable è la sua versatilità. È più che altro una tela bianca che può adattarsi a qualsiasi team, progetto, uso e organizzazione con modifiche ben strutturate.

Funzionalità/funzione chiave

Visualizzazioni personalizzate, tra cui fogli di calcolo, kanban, gallerie e calendari

Modelli preconfezionati per una rapida impostazione

Spazio di archiviazione dei documenti a partire da 2 GB per utente

pro di ####

Molteplici opzioni di personalizzazione del calendario

Piuttosto versatile per vari progetti e utilizzi

I database di Airtable consentono la manipolazione, l'analisi e lo spazio di archiviazione di dati complessi

Facile collaborazione e personalizzazione delle Bacheche dei progetti

Facile importazione di dati Excel

Contro

Le automazioni smettono di lavorare quando si raggiungono dei limiti

Impossibilità di aggiungere commenti a celle specifiche

Manca l'aggiornamento automatico delle attività

Livelli di autorizzazione incomprensibili

Funzioni ridotte nell'app mobile

Prezzi

Gratis : Basi illimitate e fino a 5 autori o editor

: Basi illimitate e fino a 5 autori o editor Plus : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro : $20 per utente al mese

: $20 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.6/5 (1.400+ recensioni)

: 4.6/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.300+ recensioni)

dai un'occhiata a questi {\an8}Alternative praticabili !

Prova ClickUp! La migliore alternativa a Smartsheet

Anche se Smartsheet potrebbe aiutarvi, non è certo la soluzione migliore a cui affidarsi per le sue funzionalità di project management.

Perché accontentarsi di un foglio di calcolo quando si dispone di uno strumento di project management progettato per offrire opzioni e personalizzazioni adatte a tutti i team?

Da fare è ClickUp, che non solo offre tutte le funzionalità/funzione di cui dispongono gli altri strumenti, ma offre anche qualcosa in più con le Priorità delle attività, Gestione delle risorse, Dipendenze e molto altro ancora.

La parte migliore è che la maggior parte delle funzionalità di ClickUp menzionate sono 100% Free e super divertenti da usare!

Quindi iscriviti a ClickUp oggi stesso e porta la tua produttività al livello successivo!