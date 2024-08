10 Migliori software di gestione delle risorse di marketing (MRM) 2024

Quando si parla di marketing, più non è sempre meglio.

Un numero maggiore di persone, di beni del marchio e di campagne comporta un aumento esponenziale del piano e della gestione se si vuole che il budget di marketing produca risultati efficienti.

Tenere sotto controllo tutti questi aspetti significa che avrete bisogno di un marketing di un software di gestione delle risorse (MRM) in grado di soddisfare le vostre esigenze. Questo strumento deve fare di tutto, dall'essere un'unica fonte di verità su quali attività vengono terminate questo mese al rendere facile la ricerca di specifici immagini del marchio nel vostro database .

Per fortuna, oggi esistono sul mercato diversi strumenti di MRM che possono aiutarvi ad affrontare la sfida della gestione del vostro reparto marketing. Questo elenco dei 10 migliori strumenti attualmente disponibili vi fornirà una panoramica del settore e vi aiuterà a trovare l'esatto software di cui la vostra azienda ha bisogno per diventare una macchina di marketing snella e potente.

Che cos'è il software di gestione delle risorse di marketing (MRM)?

Il software di gestione delle risorse di marketing è progettato per snellire il processo di monitoraggio e coordinamento di tutte le parti in movimento delle vostre campagne di marketing. Questo include la gestione di tutti gli aspetti, dal risorse di marketing alla creazione di risorse e all'analisi delle prestazioni.

Con un buon sistema MRM, gli addetti al marketing possono facilmente creare campagne su più canali, reparti, team e fornitori per massimizzare l'efficacia dei loro lavori richiesti.

Cosa cercare in un software di gestione delle risorse di marketing?

Quando si cerca di trovare il software di gestione delle risorse di marketing più adatto alle proprie esigenze, ci sono molte funzionalità/funzioni da considerare. Ecco alcune delle più importanti da considerare quando si cerca di trovare uno strumento che possa aiutarvi gestire le risorse di marketing in modo più efficace:

Gestione delle attività: La capacità di gestire le attività di marketing e di assegnarle ai membri del team è essenziale per un project management efficace. Software di gestione delle risorse: Disporre di una libreria di risorse completa consente di archiviare, trovare e riutilizzare facilmente risorse digitali come grafica, video, immagini, documenti e altro ancora. Automazioni del flusso di lavoro: Automazioni di attività banali di marketing vi aiuta a concentrarvi sugli aspetti più complessi e creativi del vostro lavoro e riduce il rischio di errori umani. Reportistica: Disporre di reportistica automatizzata per monitorare le prestazioni è fondamentale per ottimizzare le attività di marketing e garantirne l'esito positivo. Gestione degli utenti: La possibilità di gestire utenti, ruoli e autorizzazioni facilita la delega e l'assegnazione delle attività alle persone giuste. Strumenti di collaborazione: La comunicazione all'interno del team è essenziale per un'esecuzione efficiente delle attività. Disporre di strumenti che permettano a tutti di collaborare in tempo reale contribuisce a completare più rapidamente il progetto, soprattutto se si sta gestendo un'azienda che si occupa diteam di marketing agile. Sicurezza: Con i dati sensibili dei clienti coinvolti, è importante disporre di un sistema sicuro con connessioni crittografate.

A seconda delle esigenze della vostra azienda, potreste aver bisogno di più o di meno. Ma questi sette elementi sono un'ottima base di partenza.

I 10 migliori software per la gestione delle risorse di marketing

Cominciamo a separare il meglio dal resto. Ecco i nostri software preferiti per la gestione delle risorse di marketing per il 2023.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il vostro flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un progetto versatile e un'applicazione gestione delle attività sistema progettato per team di tutte le dimensioni. È in grado di organizzare e gestire attività e progetti di marketing con lavagne interattive, flussi di lavoro automatizzati, grafici Gantt e altro ancora.

Inoltre, ClickUp è in grado di semplificare l'organizzazione e la gestione delle attività di marketing allocare le risorse per campagne di marketing efficaci. Con tutte le attività di marketing progettate e archiviate in ClickUp, tutto il team può accedere rapidamente a ciò che serve per portare a termine l'attività assegnata.

Non riuscite a fare tutto da soli con ClickUp? Nessun problema: offriamo anche un intervallo di integrazioni con soluzioni software popolari come Slack, Zoom, Trello, Google Drive, Dropbox e altre ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Utilizzate il nostrovista Carico di lavoro per capire quanto (o quanto poco) qualcuno sta lavorando al momento

Prendere il controllo del proprio marketingallocazione delle risorse con dashboard e analisi personalizzate

Modelli intelligenti e personalizzabili aiutano a creare, monitorare e adattare le risorse di marketing

Limiti di ClickUp:

Per capire tutto ciò che ClickUp è in grado di fare, ci vuole tempo per guardare tutti i nostri video didattici

Alcune funzionalità/funzione non sono ancora state introdotte nell'app

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (5.000+ recensioni)

: 4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Campagna Adobe

Tramite Adobe Campagna Adobe è un'applicazione di strumento di gestione delle campagne progettato per far parte del più ampio ecosistema Adobe. Offre potenti funzionalità per la creazione di contenuti dinamici, campagne multicanale e dati analitici da Adobe Analytics per aiutare l'azienda a prendere decisioni più informate.

Grazie al sistema drag-and-drop, Adobe Campaign semplifica la creazione di campagne complesse in un unico luogo. Inoltre, grazie al sistema centrale gestione dei flussi di lavoro il sistema di gestione dei flussi di lavoro di un'azienda, invece, vi permette di essere sempre al corrente di ciò che il vostro reparto marketing sta facendo.

Il più grande difetto di Adobe Campaign è che è stato progettato principalmente per le grandi aziende che già adottano altre soluzioni Adobe. Se questo è il vostro caso, potreste aver trovato la soluzione MRM perfetta per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Campaign:

Generare automaticamente contenuti personalizzati per il pubblico con la funzionalità/funzione Dynamic Content

Creare campagne multicanale in un unico posto con un sistema drag-and-drop

Prelevare i dati analitici da Adobe Analytics per utilizzarli nelle vostre campagnecampagne di marketing Limiti delle campagne Adobe:

Troppo costoso per le piccole aziende o le startup

Incredibilmente complesso, il che rende difficile la sua impostazione e il suo funzionamento efficiente

Richiede molte risorse e può causare arresti anomali del sistema

Prezzi di Adobe Campaign:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Adobe Campaign:

G2 : 4.1/5 (331 recensioni)

: 4.1/5 (331 recensioni) Capterra: 4.4/5 (165 recensioni)

3. Miro

via MiroMiro è una piattaforma di collaborazione visiva progettata per rendere più divertente ed efficiente il lavoro del team.

Per i team di piccole dimensioni, Miro può anche essere un sostituto economico di MRM. Miro offre ai team un sistema semplice per organizzare le attività, creare documenti e archiviare le risorse in un unico posto. È anche dotato di un software di videoconferenza integrato, che può essere utilizzato per le riunioni a distanza.

Tuttavia, Miro non è mai stato concepito per essere un software MRM appositamente creato. Per questo motivo, non dispone delle automazione del flusso di lavoro e le capacità reportistiche delle soluzioni più sofisticate di questo elenco.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro:

I modelli consentono sessioni di brainstorming o di piano rapide ed efficienti

La lavagna interattiva è facile da usare

Si integra con molti degli strumenti più comuni del vostro stack tecnologico

Limiti di Miro:

I suoi strumenti di project management sono un po' limitati

Le aziende più grandi probabilmente faticherebbero a tenere organizzati tutti i dati e le risorse in questo sistema

Prezzi di Miro:

**Gratuito

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni:

G2 : 4.8/5 (4.000+ recensioni)

: 4.8/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4. Papirfly

Via Papirfly Papirfly è una piattaforma MRM incentrata sulla gestione delle risorse. È progettata per essere utilizzata da team di tutte le dimensioni, dalle piccole imprese alle aziende di livello enterprise.

Papirfly è conosciuta soprattutto per il suo sistema di asset library, ma è in grado di fare molto di più. Dispone anche di strumenti per il project management, la pianificazione dei progetti e la reportistica analitica. Per istanza, potete usare Papirfly per creare flussi di lavoro che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi obiettivi di marketing più importanti .

Il più grande svantaggio di questa piattaforma è la sua ripida curva di apprendimento, che può essere difficile da superare per alcuni utenti. Se state cercando una soluzione rapida per un piccolo team, questo potrebbe non essere lo strumento giusto per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Papirfly:

La libreria di gestione delle risorse digitali di Papirfly vi permette di archiviare e organizzare tutte le risorse del vostro marchio in un unico luogo conveniente

I flussi di lavoro interattivi semplificano la creazione e l'assegnazione di attività al vostro team

Il sistema di tag rende la ricerca di un asset specifico più facile di 1-2-3

Limiti di Papirfly:

Non include alcungestione del tempo o strumenti di monitoraggio

I modelli non sono facili da adattare da soli

Prezzi di Papirfly:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Papirfly:

G2 : 4.5/5 (41 recensioni)

: 4.5/5 (41 recensioni) Capterra: 43.6/5 (96 recensioni)

5. Kantata

via KantataKantata è una soluzione per la gestione delle risorse di marketing che si concentra sull'aiutare i team a collaborare meglio. Kantata è dotato di un'interfaccia intuitiva che permette di creare rapidamente flussi di lavoro, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora.

Inoltre, Kantata dispone di una libreria di risorse e di un sistema di controllo delle versioni integrati, che facilitano l'archiviazione, il reperimento e la collaborazione delle risorse creative. Kantata è una scelta particolarmente valida per le aziende che hanno bisogno di assistenza nella previsione dei requisiti della forza lavoro .

Il suo avanzato strumento di previsione può aiutarvi a garantire che abbiate sempre abbastanza dipendenti pronti a servire i vostri personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzione di Kantata:

Include un numero elevato di integrazioni e di automazioni del flusso di lavoro

Prevede le carenze o le eccedenze di forza lavoro in modo da potersi adattare di conseguenza

Il software avanzato di matching delle competenze semplifica l'inserimento delle persone giuste nei posti di lavoro giusti

Limiti di Kantata:

L'interfaccia utente datata lo fa sembrare lento

Sono in arrivo così tante nuove funzionalità/funzioni che può essere difficile capire cosa sia in grado di fare Kantata

Prezzi di Kantata:

Contattare per i prezzi

Kantata valutazioni e recensioni:

G2 : 4.1/5 (1.000+ recensioni)

: 4.1/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (584 recensioni)

6. Monday.com

via Monday.comMonday.com è una piattaforma di gestione del lavoro tutto in uno che ottimizza i processi di marketing . I team possono utilizzarlo per monitorare i progetti, stabilire le priorità delle attività visualizzare le scadenze e altro ancora.

Monday è uno strumento di collaborazione che semplifica la comunicazione tra team e reparti, ma include anche molte funzionalità/funzione necessarie per essere un ottimo strumento MRM. Tra queste, i flussi di lavoro automatizzati, la reportistica e la gestione delle risorse. Il principale svantaggio di Monday è che può diventare rapidamente ingombrante per le aziende più grandi. Ma per le aziende di piccole o medie dimensioni, Monday è una soluzione MRM convincente.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday:

Le molteplici viste Bacheca consentono una facile gestione del tempo e delle attività per un uso più efficiente delle risorse di marketing

Le personalizzazioni delle Bacheche aiutano a organizzare le attività di marketing in un unico luogo

Dashboard e report personalizzati mostrano quanto stiano lavorando le vostre strategie di marketing attuali

Limiti di Monday:

Può essere un sistema difficile da scalare man mano che il vostro lavoro di marketing cresce in portata e complessità

Il supporto tecnico può essere difficile da contattare se si hanno problemi con una delle funzionalità/funzione

Prezzi di Monday:

Individuo : Gratis

: Gratis Basic : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contratto per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

7. Wrike

via WrikeWrike è uno strumento di gestione del lavoro e di collaborazione basato su cloud che combina project management , assegnazione di attività, monitoraggio del tempo, condivisione di documenti e altro ancora in un'unica piattaforma.

Wrike è anche molto personalizzabile. Ad esempio, è possibile creare modelli personalizzati per processi ripetibili o impostare avvisi automatici per le attività in ritardo. Ciò significa che i team che investono tempo in Wrike saranno ricompensati con un'esperienza complessivamente migliore e più personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike:

Tag incrociati per le attività e le attività secondarie in Wrike, in modo che ogni reparto possa trovare e utilizzare le risorse di cui ha bisogno

La Correzione di bozze online accelera il processo di approvazione delle nuove risorse di marketing

Le richieste personalizzate sono un modo rapido per i manager di far avanzare i progetti o automatizzare i processi

Limiti di Wrike:

L'app mobile di Wrike è limitante e difficile da usare per il project management

I dipendenti e i nuovi utenti impiegheranno un po' di tempo per apprezzare veramente ciò che Wrike può fare, a meno che non abbiate un processo di onboarding interno

Prezzi di Wrike:

**Gratuiti

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike:

G2 : 4.2/5 (3.000+ recensioni)

: 4.2/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.000+ recensioni)

8. HubSpot Marketing Hub

Via HubSpot Il HubSpot Marketing Hub è un insieme completo di strumenti progettati per aiutarvi a gestire le vostre campagne di marketing, a monitorare le vostre prestazioni e ad analizzare i dati di tali campagne.

Marketing Hub include vari strumenti per la creazione di contenuti, l'ottimizzazione SEO, il monitoraggio dei siti web, i flussi di lavoro di automazione, la cattura e il nutrimento dei lead e altro ancora.

Tutto ciò lo rende una scelta eccellente per le aziende che hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice task manager o strumento di monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Marketing Hub:

Si integra perfettamente con il resto del CRM di HubSpot

Potenti strumenti di automazione consentono di creare campagne di email marketing con poche risorse

L'attribuzione dei ricavi multi-touch vi permette di sapere quali attività di marketing vi stanno portando a un reale ROI

Limiti di HubSpot Marketing Hub:

Le funzioni complete sono possibili solo se si sottoscrive un abbonamento all'intero ecosistema HubSpot

Il numero limitato di dashboard potrebbe essere limitante per alcune aziende

Prezzi di HubSpot Marketing Hub:

Professionale : $890/mese

: $890/mese Azienda: $3600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub:

G2 : 4.4/5 (9.000+ recensioni)

: 4.4/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (5.000+ recensioni)

9. Brandfolder

Tramite Brandfolder Brandfolder è una piattaforma di gestione delle risorse e di collaborazione progettata per gli esperti di marketing per archiviare, condividere, organizzare e proteggere i loro contenuti. È utilizzata da alcuni dei più grandi marchi del mondo per gestire le loro risorse di marketing, da loghi e foto a video e documenti.

Il sistema Brandfolder copre tutti gli aspetti fondamentali dell'MRM, tra cui l'assegnazione e la gestione delle attività, il monitoraggio delle risorse, l'automazione dei flussi di lavoro, la reportistica analitica e altro ancora.

Tuttavia, la vera stella di Brandfolder è il suo Contenuto dell'IA che facilita l'organizzazione dei team con enormi librerie di risorse. Se il vostro team non ha questo problema, potrebbero esserci soluzioni migliori per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Brandfolder:

Contenuto dell'IA tagger categorizza automaticamente tutte le risorse, in modo che trovare ciò che serve sia un'operazione indolore

Include un CDN intelligente che ospita le vostre immagini e vi permette di distribuirle più rapidamente nelle email, nei post del blog e altro ancora

L'area di lavoro centralizzata di Brandfolder è ideale per pianificare ed eseguire campagne di marketing

Limiti di Brandfolder:

Il lungo processo di configurazione potrebbe scoraggiare i team più piccoli

La comprensione del modo in cui l'IA categorizza le diverse risorse richiede tempo per abituarsi

Prezzi di Brandfolder:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Brandfolder:

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (436 recensioni)

10. MarcomCentral

Tramite MarcomCentral MarcomCentral è una soluzione di gestione delle risorse di marketing basata su cloud e progettata per le aziende Enterprise. MarcomCentral consente ai team di archiviare, accedere e collaborare a tutte le risorse creative in un unico luogo.

MarcomCentral offre anche un'estesa reportistica analitica e flussi di lavoro automatizzati per attività come le richieste di approvazione, il monitoraggio dei progetti e l'aderenza al marchio.

Il principale svantaggio di MarcomCentral è la sua complessità. Far lavorare il suo sistema all-in-one richiede tempo o risorse che alcuni team potrebbero non avere.

Le migliori funzionalità/funzione di MarcomCentral:

La gestione del flusso di lavoro end-to-end consente di ottimizzare l'intero processo di marketing, dall'approvazione alla consegna

Le notifiche di scadenza delle risorse sono utili per tenere sotto controllo le risorse di marketing che stanno per scadere presto

Le piattaforme di analisi e di insight interne valutano se il vostro marketingse le risorse di marketing vengono utilizzate in modo corretto Limiti di MarcomCentral:

Personalizzare MarcomCentral per i vostri scopi specifici può essere difficile, soprattutto se nel vostro team non c'è nessuno con esperienza in questo software

La creazione di modelli richiede più tempo del dovuto

Prezzi di MarcomCentral:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MarcomCentral:

G2 : 4.1/5 (87 recensioni)

: 4.1/5 (87 recensioni) Capterra: 4/5 (84 recensioni)

Marketing Resource Management Software FAQs

In che modo il software MRM aiuta le aziende a ottimizzare i processi di marketing?

Il software MRM aiuta le aziende a a risparmiare tempo automatizzando attività come il monitoraggio del budget, il project management e la gestione delle risorse. Inoltre, consente la collaborazione tra i membri del team e fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle campagne.

Quali sono le funzionalità/funzione chiave del software MRM?

Tra le funzionalità/funzione chiave del software MRM vi sono il monitoraggio del budget, il project management, la gestione degli asset, l'automazione del flusso di lavoro, il piano e il monitoraggio delle campagne, l'analisi e la reportistica.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un software MRM per un'azienda?

L'utilizzo di un software MRM può aiutare le aziende a migliorare il ROI del marketing ottimizzando i processi di marketing, riducendo i costi e aumentando l'efficienza. Può anche aiutare i team a lavorare in modo più collaborativo e a prendere decisioni basate sui dati in tempo reale.

Il giusto software di gestione delle risorse di marketing per il vostro team

Gli strumenti di gestione delle risorse di marketing sono preziosi per le aziende che vogliono aumentare la loro presenza nel marketing. Queste soluzioni offrono un intervallo di funzionalità/funzione, dai flussi di lavoro automatizzati alla gestione delle attività, dalla reportistica analitica al monitoraggio delle risorse.

Ogni piattaforma MRM ha i suoi punti di forza e di debolezza, per cui è importante prendersi il tempo di fare una ricerca su ciascuna di esse prima di prendere una decisione.

Un modo per iniziare questo processo di ricerca è quello di provare effettivamente questi software MRM. Con ClickUp, avrete accesso alla nostra estesa libreria di modelli di marketing, al sistema di gestione delle attività e a molto altro ancora. Iscrivetevi oggi stesso gratuitamente per iniziare a gestire le risorse di marketing come un professionista.