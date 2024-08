15 migliori strumenti di gestione del carico di lavoro per il vostro team 2024

Lo stress è uno dei principali fattori di stress killer della produttività . 💀

Quando la pressione interiorizzata sfugge al nostro controllo, è più difficile concentrarsi, raggiungere gli obiettivi o anche portare a termine semplici attività. Succede ai migliori di noi! Anche ai membri del vostro team.

Infatti, i dipendenti stressati mostrano il 60% in più di assenteismo e sono significativamente meno efficaci quando sono al lavoro.

Quando abbiamo troppe cose da fare, ci sentiamo sparpagliati, impreparati e come se non ci fosse abbastanza tempo nella giornata da fare. Questo aumenta il margine di errore, le scadenze non rispettate e, sì, l'assenteismo, ovvero la tendenza a evitare obblighi difficili.

In qualità di gestore del team, è difficile trovare una linea di demarcazione tra il sovraccarico di lavoro e l'assegnazione di troppe poche attività, al punto che il progetto rallenta o resta pericolosamente indietro.

gli strumenti di carico di lavoro sono una soluzione efficace per i project manager che vogliono porre rimedio a questo problema. Fortunatamente ci sono moltissimi software tra cui scegliere, ma si tratta di un investimento! Ogni strumento ha funzionalità/funzione specifiche per soddisfare diversi casi d'uso, ma quale sarà il migliore per il vostro team?

In questo articolo, approfondiremo tutto quello che c'è da sapere su un software efficace per la gestione delle risorse umane gestione del carico di lavoro e analizzare 15 dei migliori strumenti di gestione del carico di lavoro per aiutare il team a terminare le attività senza strappi.

Cosa sono gli strumenti di gestione del carico di lavoro? Gestione del Carico di lavoro è il processo di identificazione, monitoraggio e gestione del lavoro di cui voi e il vostro team siete responsabili. È qui che le capacità del vostro gestore del team possono davvero brillare: attraverso processi adattati alle dimensioni del team, al settore, al caso d'uso e allo stile del progetto.

L'obiettivo generale di una gestione efficace del carico di lavoro è che tutti si sentano soddisfatti e responsabili dei loro elenchi di attività. Può anche aiutare i membri a sentirsi più impegnati nel loro lavoro, il che porta a risultati di qualità superiore per il progetto!

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Gli strumenti di gestione del carico di lavoro sono progettati per aiutarvi a costruire, introdurre e mantenere questi processi insieme al vostro team. Ogni software ha i suoi vantaggi, ma in generale ci sono alcune funzionalità/funzioni chiave da tenere in considerazione per creare sistemi di gestione del carico di lavoro funzionali e organizzati:

Monitoraggio degli stati di avanzamento

Definizione delle priorità delle attività

Gestione delle attività

Reportistica e approfondimenti

Date di scadenza e scadenze

Dipendenze delle attività

Chattare in app

Integrazioni multiple

L'utilizzo di strumenti di gestione del carico di lavoro offre inoltre numerosi vantaggi che vanno ben oltre l'elenco delle funzionalità/funzioni standard, tra cui miglioramento della collaborazione , gestione del tempo organizzazione dei progetti e molto altro ancora!

I migliori 15 strumenti per la gestione del carico di lavoro

Il modo migliore per implementare un processo di gestione del carico di lavoro produttivo per il vostro team è con l'aiuto di un software potente che guidi la transizione. Ecco 15 dei migliori strumenti di Carico di lavoro per l'organizzazione di attività, team e progetti:

1. ClickUp

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è la piattaforma di produttività definitiva per i team di tutti i settori per gestire progetti, centralizzare il lavoro e semplificare i processi quotidiani in un'area di lavoro collaborativa e personalizzabile. È la soluzione ideale per la gestione del carico di lavoro di team di qualsiasi dimensione o caso d'uso, grazie al suo variegato elenco di funzionalità potenti funzionalità/funzione tra cui lavagne online, un editor di documenti dinamico, più di un 15 visualizzazioni uniche di ClickUp , chattare in-app e altro ancora.

Tra i tanti modi unici di ClickUp per visualizzare l'elenco delle attività del team c'è la vista Carico di lavoro. Progettata per soddisfare e superare tutte le esigenze di gestione del carico di lavoro, la vista Carico di lavoro consente ai gestori del team di impostare e tenere traccia delle capacità di lavoro per vedere rapidamente chi è in overbooking.

E se siete nuovi alla gestione dei carichi di lavoro o a ClickUp, nessun problema! Affidatevi a uno dei modelli pre-costruiti e personalizzabili di ClickUp, come questo Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp . Gestire il carico di lavoro del team e delegare per nuovi progetti con stime di tempo, punti dello sprint, campi personalizzati e altro ancora!

Gestite facilmente le capacità settimanali dei membri del team con il modello di gestione del carico di lavoro dei dipendenti di ClickUp Scarica questo modello Ma c'è ancora molto altro che ClickUp può fare per l'intero team! Ecco un approfondimento sulle funzionalità/funzione, i pro, i contro e i prezzi di ClickUp. ⬇️

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

A flessibileGerarchia per organizzare progetti complessi fino all'ultima attività secondaria

CollaborazioneLavagne online ClickUp per catturare le idee e trasformarle istantaneamente in attività

ClickUp Documenti per creare qualsiasi cosa, da semplici note a wiki splendidamente formattati con modifiche in tempo reale e pagine annidate

Assegnatari e osservatori multipli sulle attività per una completa trasparenza sullo stato delle stesse e sul loro avanzamento

Commenti threadati con @ menzioni per trasformare rapidamente i pensieri inelementi d'azione che potete delegare al team

Priorità delle attività per stabilire un ordine chiaro delle operazioni nel carico di lavoro quotidiano

Automazioni delle attività per eliminare il lavoro impegnativo legato alle attività ripetitive e mantenere i processi sempre in movimento

Approfondimenti immediati e reportistica personalizzata conDashboard in ClickUp I pro di ClickUp

Tonnellate di funzionalità/funzioni in ogni piano tariffario, ancheFree Forever* Interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo per l'utente

Funzionalità/funzione completamente personalizzabili e esperienza utente trasparente

Centinaia di modelli gratuiti e pre-costruiti per qualsiasi caso d'uso inLa libreria di modelli di ClickUp* Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro per rendere ancora più semplice la gestione del carico di lavoro

Personalizzatoprivacy e autorizzazioni opzioni di condivisione del proprio lavoro in ClickUp tramite un semplice link

Contro ClickUp

Può essere un po' difficile imparare ad adattarsi a così tante funzionalità/funzioniIl supporto clienti e i documenti di assistenza di ClickUp sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7* Non tutte le visualizzazioni di ClickUp sono disponibili sull'app mobile... ancora!

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Progetti e utenti illimitati, tonnellate di viste Documento, Lavagne online, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro

: Progetti e utenti illimitati, tonnellate di viste Documento, Lavagne online, 100 MB di spazio di archiviazione e molto altro Piano Unlimited ($7 per utente, al mese) : Spazio di archiviazione, integrazioni e dashboard illimitati, visualizzazioni più avanzate, Obiettivi e altro ancora

: Spazio di archiviazione, integrazioni e dashboard illimitati, visualizzazioni più avanzate, Obiettivi e altro ancora Piano Business (12 dollari per utente, al mese) : Teams illimitati, condivisione avanzata, funzionalità avanzate di gestione del carico di lavoro e altro ancora

: Teams illimitati, condivisione avanzata, funzionalità avanzate di gestione del carico di lavoro e altro ancora Piano Enterprise ($12 al mese per utente): team illimitati, condivisione avanzata, funzioni avanzate di gestione del carico di lavoro e altro ancoracontattare per prezzi personalizzati): White label, APE aziendale, MSA e HIPPA, SSO e altro ancora

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.600 recensioni)

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png Esempio di calendario editoriale su Trello /$$$img/

Via TrelloTrello è un software di project management semplice e noto per visualizzare il flusso di lavoro, creare attività, annotare note e altro ancora. Popolare per il suo Approccio della Bacheca Kanban trello ha anche molti strumenti di gestione del carico di lavoro per la collaborazione del team e la supervisione dello stato.

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Wrike-Home-1400x788-1.png Esempio di dashboard di Wrike in Home /$$$img/

Via Wrike Come molti degli strumenti di questo elenco, Wrike è un file di software di project management che può aiutare piccoli e grandi team a pianificare progetti, delegare attività e gestire i carichi di lavoro. Tuttavia, Wrike ha come traguardo principale gli utenti delle aziende. Quando si tratta di gestire il carico di lavoro, le analisi e i grafici intuitivi di Wrike sono elementi chiave!

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Delega le attività in base a ruoli, competenze, carichi di lavoro e altro ancora

Creazione di progetti ricorrenti con modelli di flusso di lavoro personalizzabili

Si integra con oltre 100 altri strumenti come Excel, Dropbox e Google Calendar

Creazione di elenchi di cose da fare per dare priorità alle attività del progetto

I professionisti di Asana

Facile visualizzazione dello stato di avanzamento del progetto grazie alle tavole Kanban, alla visualizzazione del Calendario e ad altro ancora

Funzionalità di chattare e collaborare in tempo reale per ogni attività

Rapido da usare con un'interfaccia utente semplice e intuitiva

I contro di Asana

Nessuna funzionalità nativa di monitoraggio del tempo

Non può assegnare più persone alla stessa attività

Non offre opzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi di Asana

Basic : Gratis

: Gratis Premium : $10,99 per utente, utente al mese

: $10,99 per utente, utente al mese Business : $24,99 per utente, al mese

: $24,99 per utente, al mese Azienda: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 11.400 recensioni)

7. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/JIRA-development-status-example-1400x789.png Esempio di stato di sviluppo Jira /$$$img/

Tramite Jira Originariamente incentrato sul monitoraggio dei bug, Jira è oggi un enorme software di project management per pianificare, monitorare e gestire i carichi di lavoro. Questo strumento è rivolto principalmente a Sviluppo agile del software se si tratta di team, ma se ci si sta destreggiando tra più progetti di grandi dimensioni alla volta, Jira ha la capacità di gestire tutti quei dati!

Funzionalità/funzioni chiave di Jira

Modelli di progetto pronti all'uso

Monitoraggio dei progetti con reportistica in tempo reale

Aumentare la trasparenza con flussi di lavoro dettagliati

La visualizzazione della Sequenza può essere utilizzata per mappare le dipendenze delle attività

I professionisti di Jira

Priorità al backlog per terminare prima i lavori importanti

Sincronizzazione del lavoro su tutti i dispositivi per gestire i progetti in mobilità

Oltre 3.000 integrazioni tra cui Fogli Google, Slack ed Evernote

I contro di Jira

Curva di apprendimento ripida e richiede un amministratore a tempo pieno per essere impostato e mantenuto

Non è adatto a team o a casi d'uso non tecnici

Difficile da personalizzare

Lento da caricare

Manca di funzionalità/funzione di collaborazione integrate

Costoso per accedere alle funzionalità essenziali di gestione del carico di lavoro

Prezzi di Jira

Gratis : Include tre agenti

: Include tre agenti Standard : Stima di $21 per agente, al mese

: Stima di $21 per agente, al mese Premium : Stimato $47 per agente, al mese

: Stimato $47 per agente, al mese Azienda: Contattare Jira per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti su Jira

G2: 4,2/5 (oltre 4.800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 12.300 recensioni)

8. Progetto MS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image8-6.png visualizzazione progetti ms /$$$img/

Via MicrosoftProgetto Microsoft è un prodotto per la pianificazione di progetti di Microsoft 365 con strumenti di gestione del carico di lavoro per i team che possono pianificare, programmare e riepilogare le loro attività. Se il vostro stile di project management preferito prevede Excel o se avete una conoscenza pratica dei prodotti Microsoft in generale, MS Project potrebbe fare al caso vostro! Ma non è per tutti.

Microsoft Project è ottimo per il piano e la pianificazione dei progetti. È possibile creare attività di riepilogo/riassunto e attività secondarie, assegnare risorse, bilanciare i carichi di lavoro e utilizzare le sue funzionalità project management (Microsoft PPM) per mantenere il monitoraggio.

Funzionalità/funzione chiave di MS Project

Intervallo di modelli pre-costruiti

La visualizzazione della Sequenza aiuta a visualizzare lo stato generale del progetto

Monitoraggio della quantità di lavoro completata tramite reportistica

Lavorare su più progetti simultaneamente con il Piano di progetto principale

Organizzare il lavoro con dashboard visivi

Professionisti di MS Project

Adatto a distanza e offline

Si allinea perfettamente con gli altri strumenti Microsoft

Offre integrazioni per la comunicazione di team come Skype, Yammer e Outlook

I contro di MS Project

Non è intuitivo da imparare e non è facile per i principianti

Le funzionalità/funzione di collaborazione dipendono dalle integrazioni

Non è compatibile con molti PC

Piani e strutture tariffarie confuse

Nessun piano gratuito e costosi piani a pagamento

Prezzi di MS Project

Soluzioni basate su cloud:

Piano 1 : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Piano 3 : $30 per utente al mese

: $30 per utente al mese Piano 5: $55 per utente al mese

Soluzioni on-premise:

Progetto Standard 2021 : Pagamento unico di $679,99

: Pagamento unico di $679,99 Progetto Professional 2021 : Pagamento unico di 1.129,99 dollari

: Pagamento unico di 1.129,99 dollari Progetto Server: Contattare Microsoft per i dettagli

Nota: ogni licenza copre un PC

Valutazioni dei clienti su MS Project

G2: 4/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (1.400+ recensioni)

9. Attivare/disattivare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/toggl.png Immagine del prodotto di Toggl /$$$img/

Monitoraggio di una sequenza temporale in Attivare/disattivare Toggl è uno strumento di gestione del carico di lavoro con tre prodotti separati per il monitoraggio del tempo, la pianificazione del lavoro e l'assunzione di nuovi membri. Quando si tratta di gestire il carico di lavoro, Toggl Plan è la scelta migliore. Permette di bilanciare il carico di lavoro del team visualizzando a volo d'uccello le attività di un team allocazione delle risorse in tempo reale.

Funzionalità/funzione chiave di Toggl

Interfaccia utente semplice e intuitiva

Creazione di grafici Gantt con codice a colori

Funzione di trascinamento e rilascio per la riprogrammazione delle attività e l'allocazione delle risorse

I vantaggi di Toggl

Meglio per i team più piccoli

Automazioni di elementi d'azione ripetitivi con attività ricorrenti

Semplificare la comunicazione con commenti e condivisionisequenza di progetti condivisi Attivare/disattivare Toggl cons

Non fornisce un'esperienza fluida per le app mobili

Opzioni di personalizzazione limitate

Manca di funzionalità avanzate di gestione del carico di lavoro

Non è adatto a team di dimensioni medio-grandi

Può essere costoso per un set di funzionalità/funzione di base

Prezzi attivati/disattivati da Toggl

Toggl ha piani tariffari separati per le sue tre produttività. Per il piano Toggl, ci sono due livelli:

Teams : 9 dollari per utente al mese

: 9 dollari per utente al mese Business: $15 per utente al mese

Valutazioni dei clienti Toggl

G2: 4.6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 1.800 recensioni)

10. Progetti Zoho

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6-3-1400x829.png Progetti Zoho /$$$img/

Via Progetti ZohoProgetti Zoho è un software di project management con funzionalità/funzione per collaborare con il team, lavorare con le parti interessate e monitorare i problemi del progetto. È anche uno dei principali strumenti di gestione del carico di lavoro per il suo utilizzo delle risorse grafici e Grafici Gantt per il monitoraggio delle attività cardine , l'allocazione delle risorse, percorso critico calcolo, e altro ancora.

Funzionalità/funzione di Zoho Projects

Diverse visualizzazioni delle attività per pianificare vari progetti

Dipendenza tra attività correlate

Dashboard di progetto per conoscere il budget, le attività, lo stato del team e i lavori in ritardo

Strumenti di gestione delle risorse per distribuire uniformemente il lavoro tra il team

I vantaggi di Zoho Projects

Diversi strumenti amministrativi per la gestione del carico di lavoro

Molteplici modi per visualizzare il carico di lavoro, tra cui visualizzazioni e diagrammi di flusso

Diversi prodotti Zoho estendono senza problemi le funzioni senza dover ricorrere a integrazioni di terze parti

I contro di Zoho Projects

Dovrete investire in più app di Zoho per ottenere le stesse funzionalità di gestione del carico di lavoro che molti altri strumenti offrono in un unico software

Integrazioni limitate con strumenti di lavoro non Zoho

Mancano le funzionalità di gestione degli sprint

Versione gratuita e limitata

Prezzi di Zoho Projects

**Gratuito

Premium : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Azienda: $10 per utente al mese

Valutazioni dei clienti di Zoho Projects

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

Capterra: 4.2/5 (260+ recensioni)

11. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1400x900.png screenshot di nTask free project management /$$$img/

Via nTask Uno dei principali strumenti di gestione del carico di lavoro, nTask è ideale per la collaborazione, il piano e la gestione delle attività quotidiane. Con nTask è possibile impostare le attività cardine, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti in tempo reale e stabilire le priorità delle attività da fare in tempo.

funzionalità/funzione chiave di #### nTask

Organizza i progetti in attività e aree di lavoro separate

Impostazione di attività secondarie e dipendenze dalle attività

Monitoraggio del tempo per avere un'idea dell'attività del team

I vantaggi di nTask

Visualizzazioni multiple,compresi i grafici di Gantt e Bacheche Kanban

Inviti di massa al team per risparmiare tempo

nTask contro

Manca di funzionalità avanzate di reportistica per un team più numeroso

Le schede Kanban sono una funzionalità a pagamento

Può essere difficile da configurare per i principianti

Prezzi di nTask

Basic : Gratis

: Gratis Premium : $3 per utente al mese

: $3 per utente al mese Business : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Azienda: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni dei clienti di nTask

G2: 4.4/5 (15+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (90+ recensioni)

12. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Esempio di prodotto Slack /$$$img/

via SlackSlack è un popolare strumento di gestione del carico di lavoro per la comunicazione via testo. Questo strumento di collaborazione consente di comunicare facilmente con i membri del team, condividere i file del progetto e ospitare videochiamate e telefonate.

Inoltre, l'intervallo di reazioni emoji e gif ai commenti e ai messaggi di Slack è davvero impareggiabile. Anche se questo non è necessariamente legato alla gestione del carico di lavoro, rende sicuramente più divertente il lavoro quotidiano.

Funzionalità/funzione chiave di Slack

Potenti funzionalità di ricerca

Creazione di canali specifici per progetti e team per discussioni mirate

Collaborazione su immagini, note e file del progetto

Promemoria facili e automatizzati per tenere traccia del carico di lavoro quotidiano

I professionisti di Slack

I dati all'interno della piattaforma sono sempre protetti grazie a una grande sicurezza

I canali possono essere pubblici, privati, condivisi o con più aree di lavoro: scegliete voi quello che più si addice al vostro team

È facile condividere e collaborare con chiunque in tempo reale

Tante integrazioni con Slack

Cons. di Slack

Spazio di archiviazione dei file limitato

Può distrarre

Slack è un ottimo strumento di messaggistica, ma manca di comode funzionalità di gestione del carico di lavoro

Le conversazioni vengono cancellate dopo 14 giorni

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro : $7,25 per utente al mese

: $7,25 per utente al mese Business : $12,50 per utente al mese

: $12,50 per utente al mese Griglia aziendale: Contattare Slack per i prezzi

Valutazioni dei clienti Slack

G2: 4,5/5 (oltre 30.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (22.000+ recensioni)

13. ProofHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/proofhub-1400x822.png esempio di visualizzazione di proofhub /$$$img/

Via ProofHub ProofHub è un altro strumento di gestione del carico di lavoro per pianificare, collaborare e portare a termine i progetti in tempo.

Funzionalità/funzione chiave di ProofHub

Viste multiple del progetto, tra cui tavole Kanban, grafici Gantt, tabelle e visualizzazioni di calendari

Campi personalizzati per le attività

Modelli per semplificare il piano e l'implementazione del progetto

Agenda giornaliera per un progetto di team in condivisione

I professionisti di ProofHub

White label

Robusto controllo degli amministratori e delle autorizzazioni

Molteplici funzionalità/funzione per la gestione del carico di lavoro

Lavoro da qualsiasi luogo con l'app mobile di ProHub

Connessione con strumenti come Google Drive, Outlook e Dropbox

Contro di ProofHub

Curva di apprendimento ripida

Manca la capacità di automatizzare le attività ricorrenti

Prezzi di ProofHub

ProofHub offre due opzioni di prezzo:

Essenziale : $45 al mese

: $45 al mese Controllo assoluto: $89 al mese

Valutazioni dei clienti ProofHub

G2: 4.2/5 (60+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

14. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/basecamp-1400x911.png esempio di prodotto Basecamp /$$$img/

Via BasecampBasecamp non è una novità, anzi esiste da oltre 15 anni.

Questo software è dotato di numerosi strumenti di gestione del carico di lavoro che aiutano a organizzare e distribuire i progetti tra i membri del team senza sovraccaricarli. Basecamp è ben noto per la sua capacità di creare attività all'interno degli elenchi Da fare, ma manca ancora di alcune funzioni importanti che lasciano i suoi utenti a cercare alternative a Basecamp .

Funzionalità/funzione di Basecamp

Elenchi di cose da fare con notifiche, date di scadenza e promemoria per il follow-up

Piattaforma di chattare in app per una comunicazione rapida

Reportistica e approfondimenti sugli elenchi di cose da fare in corso

Grafici visivi a forma di collina per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

I professionisti di Basecamp

Più adatto per progetti più piccoli o semplici

Facile organizzazione e ricerca delle attività all'interno della piattaforma

Integrazioni per estendere le sue funzioni

I contro di Basecamp

Limitate viste Carico di lavoro per gestire i carichi di lavoro

Mancano le priorità delle attività per strutturare gli elenchi dei membri

Le funzionalità di reportistica e monitoraggio dello stato di avanzamento sono molto basilari

Difficile supervisionare progetti o team di grandi dimensioni

Prezzi di Basecamp

Basecamp offre una versione di prova gratuita della durata di un anno per un massimo di tre utenti. Oltre a ciò, Basecamp costa 11 dollari per utente, al mese.

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2: 4,1/5 (5.080+ recensioni)

Capterra: 4,3/5 (13.770+ recensioni)

15. Bitrix24

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-10-19-at-3.20.04-PM-1400x761.png Esempio di produttività di Bitrix24 /$$$img/

Via Bitrix24 Bitrix24 è un software di servizi aziendali con diversi strumenti di gestione del carico di lavoro per collaborare ai progetti, automatizzare i processi HR e supervisionare il CRM.

Funzionalità/funzione di Bitrix24

Monitoraggio automatico del tempo delle attività

Osservatori e partecipanti multipli alle attività

Funzionalità/funzione di delega e pianificazione delle attività

I vantaggi di Bitrix24

Molteplici modi per visualizzare i progetti e le dipendenze delle attività

Tantissime funzionalità/funzione per le risorse umane e i capi reparto per visualizzare lo stato dei singoli membri del team

Chat separate per i progetti

Bitrix24 contro

Interfaccia utente datata e non intuitiva

Mancanza di funzionalità avanzate di gestione del carico di lavoro

Si fa affidamento su più strumenti all'interno dell'ecosistema Bitrix24, quindi è difficile accedere alle funzionalità/funzione necessarie senza aumentare il piano tariffario

Prezzi di Bitrix24

**Gratis

Basic : $49 al mese per cinque utenti

: $49 al mese per cinque utenti Standard : $99 al mese per un massimo di 50 utenti

: $99 al mese per un massimo di 50 utenti Professionale : $199 al mese per un massimo di 100 utenti

: $199 al mese per un massimo di 100 utenti Azienda: $399 per utente fino a 250 utenti (il prezzo aumenta per numero di utenti)

Valutazioni dei clienti di Bitrix24

G2: 4.1/5 (480+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (540+ recensioni)

ClickUp: Lo strumento definitivo per la gestione del carico di lavoro

Ognuno di questi strumenti di gestione del carico di lavoro porterà il vostro team lontano da stress inutili, ore di straordinario eccessive o assilli.

Ma se volete investire in un software progettato per aumentare la produttività, coinvolgere il team, migliorare la collaborazione e consolidare tutto il lavoro, c'è solo un'opzione in tabella: ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs_Chat-view_List-view_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Documenti, chat e vista Elenco in ClickUp /%img/ Monitoraggio degli aggiornamenti del progetto gestire i carichi di lavoro e collaborare con il team, il tutto dalla propria area di lavoro di ClickUp

ClickUp è il software ideale per la gestione del carico di lavoro, con oltre 15 modi per organizzare i progetti, Automazioni del flusso di lavoro, un editor di documenti integrato, lavagne digitali, attività personalizzabili e centinaia di altre funzionalità/funzione per portare il vostro sistema di gestione del carico di lavoro a nuovi livelli.

Inoltre, l'esclusiva vista Carico di lavoro di ClickUp è stata costruita proprio per questo caso d'uso! Personalizzate le capacità dei membri del team, gestite il tempo dedicato alle attività, visualizzate lo stato di avanzamento e raccogliete informazioni senza dover fare da micromanager o inviare un solo messaggio.

Iscrivetevi gratis a ClickUp oggi stesso per avviare e ottimizzare i processi di gestione del carico di lavoro! Prova ClickUp gratis