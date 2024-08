10 modelli di piano delle risorse in Excel, Google Sheets e ClickUp

La pianificazione delle risorse e la gestione dei progetti sono due facce della stessa medaglia. 🪙

Ecco come funziona: un piano delle risorse traccia esattamente le attività che devono essere gestite per un progetto. Semplice, no?

Beh, non esattamente. Le risorse possono essere molte, come le persone, la tecnologia, le materie prime e le attrezzature, solo per citarne alcune. Inoltre, ogni risorsa ha un proprio costo, un proprio insieme di dipendenze, processi e vincoli .

Considerando team interfunzionali , i superiori e gli stakeholder del progetto per tenerli informati, le risorse umane effettive sono probabilmente distribuite tra i vari reparti o livelli. E che dire della tecnologia necessaria per completare il progetto? Forse la possedete già, o forse deve essere costruita o acquistata.

E così la pianificazione delle risorse si complica. 😳

Sebbene ogni progetto sia unico, esistono modelli comuni che possono e devono essere ripetuti. Ecco perché i modelli per la pianificazione delle risorse sono un vero e proprio gioco per i project manager. La pianificazione delle risorse non sarà mai facile, ma di certo può essere molto più semplice e noi vi mostreremo come! 🙌🏼

Considerate questo articolo come il vostro sistema di supporto per la pianificazione delle risorse, che spiega esattamente cos'è un modello di pianificazione delle risorse, cosa deve contenere e, per il gran finale, 10 grandi esempi per aiutarvi a iniziare.

Che cos'è un modello di pianificazione delle risorse?

Un piano delle risorse vi aiuta a gestire e allocare le risorse necessarie per completare un progetto. Può anche garantire la massima efficienza ed efficacia gestione delle risorse pratiche in tutta l'organizzazione! Queste risorse comprendono i locali, le attrezzature, i beni e altro ancora.

E se questo non bastasse, ecco la parte difficile: il piano delle risorse deve allinearsi perfettamente con il programma e il budget, per evitare spese eccessive durante la fase di esecuzione.

In generale, esistono due tipi di risorse:

Memorizzabili

Non immagazzinabili

Le risorse immagazzinabili sono semplicemente disponibili fino al loro esaurimento, mentre quelle non immagazzinabili devono essere rifornite periodicamente o utilizzate solo in momenti specifici.

Detto questo, è fondamentale ricordare che tutto ciò che serve per realizzare il progetto è una risorsa. Questo include materiali, strumenti, attrezzature e persino il vostro team! Sono molte le cose da tenere sotto controllo e per questo è così importante organizzare le risorse con largo anticipo, con l'aiuto di un'apposita strumento di gestione delle risorse , ERP o modello di pianificazione delle risorse di progetto.

Un modello di pianificazione delle risorse è un progetto che risponde a quelle domande scottanti che ogni project manager si pone:

come faccio a garantire che il progetto venga portato a termine senza sovraccaricare il mio team?

come possiamo consegnare il progetto in tempo e nel rispetto del budget?

A seconda delle caratteristiche del team software di gestione del progetto preferito il modello di pianificazione delle risorse può includere formule e tabelle precostituite, viste di progetto o dashboard per accelerare il processo di configurazione e fornire approfondimenti lungo il percorso.

10 Modelli di pianificazione delle risorse

È difficile scegliere un solo modello di pianificazione delle risorse quando ce ne sono così tanti da scegliere, ma questi 10 copriranno tutte le funzionalità di cui potreste aver bisogno!

Soprattutto se la vostra azienda ha già investito in Microsoft o in Google per creare i vostri flussi di lavoro, abbiamo fornito diverse opzioni per aiutarvi a trovare la soluzione giusta! Ma non fatevi bloccare solo dal costo: alcuni dei modelli più validi di questo elenco sono tanto potenti quanto convenienti! Ovvero, gratuiti. 😎

Accedete a uno di questi 10 modelli direttamente da questo post per migliorare i vostri processi di pianificazione e osservate come le risorse iniziano a fluire! 🤩

1. Modello di pianificazione delle risorse ClickUp

Modello di pianificazione delle risorse ClickUp

Corretto gestione del carico di lavoro dovrebbe garantire che sia il cliente che il team di progetto siano consapevoli del loro ambito e delle loro responsabilità, oltre a fornire una chiara tempistica per il completamento dei compiti per rispettare le scadenze!

L'universale Modello di pianificazione delle risorse ClickUp è stato progettato per aiutare a semplificare l'allocazione delle risorse e la gestione dei compiti, fornendo una struttura standardizzata per tutto il lavoro. La funzione Campi personalizzati di ClickUp organizza i dettagli più importanti in modo che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni:

Budget allocati, Budget rimanenti e Costi effettivi : Scegliete la valuta che preferite

e : Scegliete la valuta che preferite Squadre : Mantenere chiare le responsabilità con i team assegnati per marchio, gruppo o reparto

: Mantenere chiare le responsabilità con i team assegnati per marchio, gruppo o reparto Durata del progetto (giorni) : Aggiungere il numero totale di giorni previsti per il progetto

: Aggiungere il numero totale di giorni previsti per il progetto Note sulle risorse : Traccia i dettagli importanti di tutte le risorse

: Traccia i dettagli importanti di tutte le risorse Clienti : Tiene traccia dei vari clienti

: Tiene traccia dei vari clienti Coordinatore del progetto: Assegna al PC la supervisione del progetto dall'inizio alla fine

*Se avete un team di coordinatori di progetto, abbiamo una vista progetto creata apposta per voi. Consultate il modello

4! Scarica questo modello ### 2. Modello di carico di lavoro per la pianificazione delle risorse di ClickUp

Modello di pianificazione del carico di lavoro ClickUp Resource Planning

Se state vivendo una stagione di carichi di lavoro sbilanciati all'interno del vostro team, c'è un modo per diradare la nebbia. E tutto ciò che serve è un'unica messa a punto. (Ma l'abbiamo fatto noi per voi) 😉

Prendendo in considerazione le capacità e le competenze di ciascun dipendente o team, i project manager possono creare programmi che massimizzano l'efficienza riducendo al minimo i fattori di rischio lungo il percorso. Con questo approccio, i team saranno meglio equipaggiati per rispettare le scadenze e fornire risultati di alta qualità durante l'intero ciclo di vita del progetto.

La vista Gantt di questo modello di ClickUp consente di visualizzare diversi progetti, in modo da poter vedere l'impatto che una modifica potrebbe avere sulle altre pianificazioni. Questo non solo aiuterà a minimizzare le interruzioni, ma anche a garantire che i progetti rimangano in linea con i tempi.

Suggerimento: Prendete le risorse pianificazione della capacità con le funzioni Profili e Il mio lavoro di ClickUp! I profili offrono una finestra sulle responsabilità di ogni persona, in modo da poter aggiungere promemoria, apportare modifiche o vedere il prossimo lavoro. Scaricate questo modello

3. Modello di timeline per la pianificazione delle risorse di ClickUp

Modello di pianificazione delle risorse ClickUp

Per garantire il completamento di un progetto, è importante che il team leader consideri i rischi potenziali quando crea il piano delle risorse. Questi includono:

Valutare la disponibilità di risorse in momenti diversi

Comprendere e affrontare i vincoli delle risorse

Anticipare eventuali interruzioni o ritardi potenziali

Qualsiasi modifica apportata a progetti e attività direttamente dalla vista Timeline di ClickUp invierà aggiornamenti a tutti i soggetti coinvolti. Una volta assegnato il lavoro, i membri del team possono facilmente monitorare il giorno o la settimana per verificare la disponibilità delle risorse.

La vista Timeline visualizza la quantità di lavoro assegnato a ciascun membro del team durante un periodo di tempo selezionato: una settimana, due settimane o un mese. Inoltre, questo modello vi aiuterà a valutare se alcuni compiti possono essere suddivisi tra più dipendenti o se devono essere assegnati a un singolo individuo. È utile per l'esternalizzazione di un'agenzia perché in questo modo si potrà avere una visione più chiara di ciò che si ha a disposizione.

Imparate la differenza tra_ /%href/_ ! Scarica questo modello

4. Modello di pianificazione delle risorse del coordinatore di progetto ClickUp

Modello di pianificazione delle risorse del coordinatore di progetto ClickUp

I coordinatori di progetto hanno le loro attività e i loro compiti separati dai progetti. Questo modello è un ottimo strumento di pianificazione delle risorse per un team di coordinatori di progetto per allinearsi al lavoro degli altri.

Ad esempio, un coordinatore di progetto sta organizzando un piano di risorse per un aggiornamento di prodotto ad alta priorità che include sviluppatori specifici, architetti di sistema, marketing e altri membri del team per tutto il mese di luglio.

Con queste informazioni prontamente disponibili, i team saranno meglio attrezzati per modificare rapidamente i loro piani, se necessario, senza compromettere le scadenze o aggiungere ulteriori riunioni.

Controllate il nostro elenco di_ strumenti di gestione del carico di lavoro per aumentare la produttività del team!_ Scarica questo modello

5. Modello di carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp

Modello di carico di lavoro dei dipendenti ClickUp

Quando assegnano il lavoro ai team di progetto, i manager devono considerare sia il numero di risorse disponibili sia le esigenze del progetto. È importante assicurarsi che i team non siano sovraccaricati di lavoro o che non vengano loro assegnati compiti che vanno oltre le loro capacità.

Inserire il Modello di carico di lavoro dei dipendenti ClickUp ! Gestite il carico di lavoro del vostro team e pianificate i progetti futuri impostando la capacità dei membri del vostro team su base settimanale.

Questo modello include due visualizzazioni del carico di lavoro -Individuale e Squadra- insieme a campi personalizzati per iniziare con l'essenziale:

Assegnatario : Membro del team responsabile dell'attività

: Membro del team responsabile dell'attività Priorità : indicatore di priorità Urgente, Alto e _Normale

: indicatore di priorità Urgente, Alto e _Normale Tempo Stima : Tempo allocato per ogni attività o sottoattività

: Tempo allocato per ogni attività o sottoattività Team : Team a cui appartengono l'attività e l'assegnatario

: Team a cui appartengono l'attività e l'assegnatario Data di scadenza: Data di fine lavori Scarica questo modello ### 6. Modello di pianificazione delle risorse a ritroso ClickUp

Modello di pianificazione delle risorse a ritroso ClickUp

La pianificazione delle risorse a ritroso è un approccio alla gestione del progetto che parte dall'obiettivo finale e lavora a ritroso per identificare e allocare le risorse per ogni attività necessaria a raggiungere il risultato desiderato.

Questo metodo è un modo efficace per i team di rimanere organizzati e garantire che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno. Lavorando in ordine inverso, i team possono identificare rapidamente qualsiasi rischio potenziale.

Disporre il vostro progetto in modo efficiente e di visualizzare il lavoro nel Modello di pianificazione delle risorse a ritroso ClickUp . Se siete nuovi a questo approccio, non preoccupatevi! Il modello contiene una guida introduttiva con i passi da compiere e un'illustrazione di come farlo funzionare. ⚒️ Scarica questo modello

7. Modello di pianificazione del conto ClickUp

Modello di pianificazione del conto ClickUp

La pianificazione dei conti è una strategia essenziale di gestione delle risorse che garantisce alle aziende di disporre delle risorse necessarie per raggiungere i loro obiettivi specifici. Questo tipo di pianificazione delle risorse prevede:

Prendere decisioni su come allocare o riallocare al meglio le risorse per massimizzare l'efficienza e ottimizzare le prestazioni

Esaminare l'attuale base di risorse di una società

Valutare i punti di forza e di debolezza

Il Modello di pianificazione del conto ClickUp è il modello di gestione che desiderate per la visibilità degli stakeholder e dei team direttamente coinvolti. Dispone di viste precostituite e campi personalizzati per ottenere un quadro completo di ogni conto, tra cui:

Campi personalizzati: Fase dell'account, Reddito mensile, Salute dell'account, Contatto e Team

Fase dell'account, Reddito mensile, Salute dell'account, Contatto e Team Vista scheda conti per fase: Tutti i conti organizzati per ogni fase

Tutti i conti organizzati per ogni fase Vista elenco conti: Tutti i conti raggruppati per stato Scarica questo modello ### 8. Modello di allocazione delle risorse ClickUp

Modello di allocazione delle risorse ClickUp

Il Modello di allocazione delle risorse ClickUp è un modello strumento strategico per i team di marketing e creativi per allocare i fondi, assegnare i membri del team, trovare i materiali o i servizi necessari per un progetto e garantire il rispetto del budget senza sacrificare la qualità. ✨

È ricco di viste diverse per esaminare le risorse da più punti di vista, senza bisogno di lavoro amministrativo aggiuntivo:

Vista del tabellone del processo di consegna : progetti raggruppati per fasi del progetto

: progetti raggruppati per fasi del progetto Vista Elenco Clienti : progetti raggruppati per nome del _Cliente

: progetti raggruppati per nome del _Cliente Vista Elenco progetti : progetti raggruppati per Tipo di consegna

: progetti raggruppati per Tipo di consegna Vista del carico di lavoro del team : carico di lavoro di ogni team per un arco di tempo in un determinato periodo

: carico di lavoro di ogni team per un arco di tempo in un determinato periodo Vista del carico di lavoro dei team lead: carico di lavoro di ciascun team lead in un determinato periodo Scarica questo modello ### 9. Modello di pianificazione delle risorse in Excel

via Responsabile di progetto tattico Questo modello di Microsoft Excel per la pianificazione delle risorse offre un formato ben organizzato per separare le risorse del team. Questo modello standard contiene i dettagli necessari per iniziare a prevedere con precisione le risorse richieste per le attività future, consentendo così di migliorare la qualità del lavoro gestione del tempo e risparmio di costi nel lungo periodo.

Se cercate qualcosa di più di un foglio di calcolo indipendente, provate gli altri modelli gratuiti di pianificazione delle risorse di ClickUp per collaborare con i team in un unico luogo! Scarica questo modello

10. Modello di pianificazione delle risorse in Google Sheets

tramite il Mercato dello spazio di lavoro di Google

I modelli di pianificazione delle risorse in Google Sheets sono un'altra grande opzione per i team che utilizzano Google Workspace. Questo modello aiuta a costruire un struttura di ripartizione del lavoro a più livelli per coprire tutte le parti della gestione delle risorse. Se avete familiarità con i diagrammi di Gantt, apprezzerete la navigazione pulita e la configurazione iniziale per iniziare subito.

Suggerimento: Integrare Google Drive con ClickUp per sfogliare i drive personali e del team senza lasciare l'area di lavoro di ClickUp! Avete anche la possibilità di incorporare i fogli nelle attività, nei commenti, nei documenti, nelle visualizzazioni e nei widget della dashboard di ClickUp! 🤩

Bonus:_ **Struttura di ripartizione del lavoro software ! Scarica questo modello

Caratteristiche indispensabili per il vostro modello di piano delle risorse

Il successo del vostro modello di pianificazione delle risorse dipende da molte cose. 👀

Il modello getta le basi per un'accurata pianificazione delle risorse prima e durante il progetto. I modelli più utili sono facilmente personalizzabili e costruibili, in modo da poter aggiungere dettagli per i progetti più complessi o eliminare qualche livello per le richieste più semplici. Inoltre, saranno compatibili con gli strumenti preferiti dal vostro project manager e con il vostro sistema di gestione delle risorse tecniche, come i diagrammi di Gantt , una vista a calendario, la pianificazione, dipendenze dalle attività , pianificazione della capacità , livellamento delle risorse e altro ancora. 😮

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni squadra

Con l'infinito numero di template che affollano ogni ricerca su Google, è fondamentale avere un'idea di ciò che si sta cercando prima di iniziare il processo di ricerca. Invece di fare controlli incrociati sulle caratteristiche di ogni altro template, attenetevi a questi quattro fattori imprescindibili e non rimarrete delusi!

Visualizzazioni multiple : Progetti diversi richiedono modi diversi divisualizzare i flussi di lavoro e gestire le risorse. Viste multiple del progetto per strutturare le attività come un elenco,calendario delle risorse, diagramma di flusso o scheda Kanban sono risorse preziose, soprattutto per i membri del team che strutturano il proprio carico di lavoro in modi più specifici

: Progetti diversi richiedono modi diversi divisualizzare i flussi di lavoro e gestire le risorse. Viste multiple del progetto per strutturare le attività come un elenco,calendario delle risorse, diagramma di flusso o scheda Kanban sono risorse preziose, soprattutto per i membri del team che strutturano il proprio carico di lavoro in modi più specifici Rapporti e approfondimenti : Sebbene sia importante iniziare a pianificare le risorse prima dell'inizio del progetto, le funzioni di dashboard e di reporting dettagliate vi aiuteranno a tenerle sotto controllo durante il completamento del progetto! Cercate parole chiave come instant e real-time per assicurarvi che il vostro modello fornisca dati aggiornati e affidabili

: Sebbene sia importante iniziare a pianificare le risorse prima dell'inizio del progetto, le funzioni di dashboard e di reporting dettagliate vi aiuteranno a tenerle sotto controllo durante il completamento del progetto! Cercate parole chiave come e per assicurarvi che il vostro modello fornisca dati aggiornati e affidabili Personalizzazione : Un modello di pianificazione della capacità di risorse può fornire il progetto, ma dovete essere in grado di personalizzarlo. Non esistono due team uguali e non si deve essere costretti a seguire un processo diverso a causa dello stile del modello scelto. Inoltre, ci sono così tanti modelli in circolazione che non dovreste scendere a compromessi con i processi che avete già messo in atto, perdendo tempo prezioso!

: Un modello di pianificazione della capacità di risorse può fornire il progetto, ma dovete essere in grado di personalizzarlo. Non esistono due team uguali e non si deve essere costretti a seguire un processo diverso a causa dello stile del modello scelto. Inoltre, ci sono così tanti modelli in circolazione che non dovreste scendere a compromessi con i processi che avete già messo in atto, perdendo tempo prezioso! Integrazioni: Le integrazioni multiple vi aiuteranno ad adottare un modello di pianificazione delle risorse più rapidamente e a trovarne più valore a lungo termine. Le integrazioni estendono le funzionalità di qualsiasi strumento o software. Verificate che le applicazioni che già utilizzate siano in linea con il vostro nuovo modello

Avviare la pianificazione delle risorse con i modelli ClickUp personalizzati

I modelli non rendono le cose difficili un po' più facili? 🥰

E un modello ClickUp? Beh, molto più facile, in realtà! ClickUp è l'unica piattaforma di produttività sufficientemente potente da fornire soluzioni wall-to-wall per team di tutti i settori -Un sogno che diventa realtà per i project manager che devono pianificare risorse, flussi di lavoro e risultati per progetti di qualsiasi dimensione!

Utilizzate la vista del carico di lavoro di ClickUp per vedere chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Sia che stiate supervisionando i carichi di lavoro del team, sia che stiate sviluppando nuovi progetti su base collaborativa Lavagna ClickUp , ClickUp ha tutte le caratteristiche necessarie per migliorare i vostri processi di pianificazione senza sudare troppo.

Accedete a tonnellate di funzioni di pianificazione dell'allocazione delle risorse, a un'ampia Libreria di modelli , oltre 1.000 integrazioni e attività illimitate quando vi iscrivete a Piano gratuito per sempre di ClickUp .

E quando siete pronti a esplorare ancora più funzionalità, sbloccate la visualizzazione del carico di lavoro, i report personalizzati e molto altro ancora con le opzioni a pagamento a partire da 5 dollari! 💸 Iscrivetevi oggi a ClickUp e iniziate a pianificare in anticipo. ✅