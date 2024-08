10 migliori strumenti di pianificazione della capacità (gratuiti e a pagamento)

Vi siete mai sentiti così sopraffatti dal carico di lavoro in arrivo da non sapere da dove cominciare?

Anche noi. 🥵

Pianificare e gestire correttamente le capacità del team è la chiave per evitare questo modulo di ansia. La parte difficile è trovare e mantenere i limiti di lavoro perfetti: quanto può gestire ragionevolmente ogni membro senza mettere a rischio le scadenze e i risultati chiave del progetto?

Esistono moltissimi tipi di capacità strumento di piano progettato per aiutarvi a superare proprio questo ostacolo.

Gli strumenti di pianificazione della capacità aiutano le aziende a realizzare piani aziendali strategici e realistici, monitorando le capacità dei dipendenti attuali e prevedendo cosa accadrebbe se si assumessero più persone. Accuratamente gestendo la propria forza lavoro le aziende possono prendere decisioni più consapevoli riguardo agli obiettivi, ai risultati e, soprattutto, alle persone. 🫱🏼‍🫲🏾

Questo post tratta di tutto ciò che è necessario sapere prima di investire nella vostra prossima capacità software di piano inclusi i 10 migliori strumenti di pianificazione delle capacità, le funzionalità/funzione chiave, i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni dei clienti!

Che cos'è il software di pianificazione della capacità?

Gli strumenti di pianificazione della capacità sono in grado di prevedere la crescita dell'utilizzo, di monitorare la salute del sistema, di identificare le aree di miglioramento e di suggerire aggiornamenti o aggiunte per migliorare le prestazioni.

Funzionalità/funzione chiave da ricercare in uno strumento di pianificazione della capacità

Scalabilità

Automazioni

Precisione

Ottimizzazione

Visualizzazione

Collaborazione

Flessibilità

Sicurezza

Reportistica e analisi

$$$a cosa fa uno strumento di pianificazione della capacità? Piano di capacità aiuta le aziende a valutare il fabbisogno di risorse per tenere il passo con le fluttuazioni della domanda sul mercato.

Questi strumenti sono utilizzati da manager, superiori e capi reparto per supervisionare la forza lavoro e determinare la quantità di lavoro che può essere completata con il personale attuale. Consentono inoltre di vedere il numero di dipendenti attuali e se sono sovraccarichi di lavoro o sottoutilizzati.

Un altro grande vantaggio degli strumenti di piano delle capacità è la possibilità di prevedere il numero di nuove assunzioni che l'azienda può o dovrà fare nell'anno successivo e l'impatto dei costi sull'azienda.

Altri vantaggi significativi dell'utilizzo dei pianificatori di capacità sono:

L'ingrediente chiave è che per ottenere questo tipo di produttività è necessario uno strumento di pianificazione delle capacità dedicato. A modello di pianificazione delle capacità in Excel non è sufficiente!

I 10 migliori strumenti di pianificazione della capacità nel 2024

La scelta di uno strumento di pianificazione della capacità tra le migliaia di software oggi disponibili può sembrare un'attività scoraggiante, ma è importante affrontare la questione con un'idea chiara di ciò che vi serve esattamente.

Prima di scegliere un software di pianificazione della capacità qualsiasi, ecco alcune caratteristiche principali da tenere d'occhio:

Reportistica e analisi in tempo reale per raccogliere dati utili all'azione

Funzionalità di automazione perrisparmiare tempo su azioni inutili

Integrazioni - tante e tante integrazioni!

Per fortuna abbiamo fatto i compiti a casa e abbiamo setacciato il web per trovare i 10 migliori strumenti di piano delle capacità attualmente sul mercato. Date un'occhiata a questo elenco accuratamente curato per iniziare subito a prevedere il carico di lavoro del vostro team.

1. ClickUp

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse ClickUp è l'ultimo software per il project management per team di qualsiasi dimensione per gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutti i lavori tra le varie app in un hub centralizzato. Con centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili, ClickUp è il software ideale per la gestione dei progetti software per il piano delle capacità per la supervisione dei carichi di lavoro, gestire le risorse in modo efficace e di aumentare l'efficienza complessiva.

ClickUp offre oltre 15 modi flessibili per visualizzare il proprio lavoro, tra cui l'unico Vista Carico di lavoro e la reportistica personalizzata in tempo reale per avere una panoramica immediata e di alto livello del vostro stato. Teams e intere aziende di tutti i settori si affidano a ClickUp per comprendere le proprie capacità e identificare le aree di miglioramento. Tuttavia, ClickUp può fare ancora molto di più per voi! 😍

Funzionalità di ClickUp

I professionisti di ClickUp

ClickUp contro

Vista Carico di lavoro non offerta nel piano Free Forever

Le numerose e potenti funzionalità/funzione possono richiedere una certa curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile... ancora!

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever : Attività illimitate, membri e altro ancora senza alcun costo

: Attività illimitate, membri e altro ancora senza alcun costo Piano Unlimited : $7 per membro, al mese

: $7 per membro, al mese Piano Business : $12 per membro, al mese

: $12 per membro, al mese Azienda: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

Valutazioni degli utenti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (5.260+ recensioni)

: 4.7/5 (5.260+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.300+ recensioni)

2. Guru delle risorse

via Guru delle risorse Il guru delle risorse è software di gestione delle risorse e strumento di piano delle capacità che aiuta a identificare i sovraccarichi di lavoro risorse umane quando c'è un'elevata richiesta ma una scarsa disponibilità di risorse. Questa app può integrarsi con i software ERP e CRM e offre le più diffuse funzionalità di project management per gestire le attività e le risorse del progetto. Questo software presenta un elemento collaborativo che consente di vedere chi sta lavorando a ciascuna attività e quando sarà terminata.

Funzionalità/funzione di Resource Guru

Pianificazione per la distribuzione delle risorse equamente tra i membri del team per evitare il sovraccarico

Monitorare l'utilizzo e l'allocazione delle risorse con un sistema dicalendario delle risorse* La gestione del lavoro consente di controllare le ferie del team e di regolare i carichi di lavoro di conseguenza

Booking Clash ottimizza i sistemi di prenotazione per evitare doppie prenotazioni

I vantaggi di Resource Guru

Filtrare una risorsa utilizzando campi personalizzati come competenze, reparto, ecc.

Interfaccia drag and drop per una facile programmazione delle risorse

Una barra di disponibilità che mostra chi è gratis e quando

I contro di Resource Guru

Non offre una versione gratuita

Manca di integrazioni native con i più diffusi strumenti per il lavoro

Nessuna funzione per i grafici Gantt

Prezzi di Resource Guru

Grasshopper Piano : $2,50 per persona, al mese

: $2,50 per persona, al mese Blackbelt Piano: $4,16 per persona, al mese

$4,16 per persona, al mese Master Piano: 6,65 dollari a persona, al mese

Valutazioni degli utenti di Resource Guru

G2 : 4.7/5 (190+ recensioni)

: 4.7/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (410+ recensioni)

Bonus:_

**Software di programmazione della produzione_

!

3. ERP di produzione DELIMAWorks

via ERP di produzione DELMIAWorks Precedentemente IQMS, DELIMAWorks Manufacturing ERP (pianificazione delle risorse aziendali) è un'app per la pianificazione delle capacità delle grandi aziende del settore automobilistico, dell'imballaggio e di altre industrie manifatturiere discrete.

Questo strumento di gestione delle capacità consente di monitorare, monitorare e tracciare i primi dati e le attività di produzione lungo tutta la catena di fornitura. Tuttavia, essendo principalmente uno strumento di pianificazione della capacità produttiva, DELIMAWorks Manufacturing non è la soluzione migliore per i team di sviluppo software e di project management.

Funzionalità/funzione dell'ERP DELIMAWorks Manufacturing

Piano e gestione dettagliata della catena di fornitura

Piano avanzato delle risorse e sistema di programmazione delle risorse

Il modulo di previsione della capacità fornisce un'istantanea della capacità attuale e delle richieste in progetto

Può identificare rapidamente qualsiasi collo di bottiglia nel flusso di lavoro della produzione

I vantaggi di DELIMAWorks Manufacturing ERP

Grafico Gantt completato per tenere traccia del completamento del progetto

Possibilità di esportare i dati in Microsoft Excel e Word

Supporta la previsione collaborativa in tempo reale per i progetti futuri

Dispone di uno strumento di monitoraggio del tempo e delle presenze per una facile gestione delle buste paga

DELIMAWorks Manufacturing ERP contro

Può essere necessaria una curva di apprendimento ripida per adattarsi ai suoi moduli

Interfaccia utente dall'aspetto datato

Non si integra con strumenti quali Slack e Google Drive

Limitata flessibilità con la reportistica standard

Prezzi dell'ERP manifatturiero DELIMAWorks

Contattare il supporto clienti per tutte le informazioni sui prezzi.

Valutazioni degli utenti su DELIMAWorks Manufacturing ERP

G2 : 4.1/5 (30+ recensioni)

: 4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (280+ recensioni)

Bonus:_

**Il miglior CRM per la produzione_

!

4. Teamup

via Teamup Teamup è un'applicazione di strumento di calendario basato su cloud per l'organizzazione di team per organizzare i team, pianificare il lavoro, gestire la disponibilità e condividere gli eventi tra di loro. È una valida alternativa per la gestione delle capacità, con funzionalità/funzione aggiuntive per collaborare su documenti, condividere file e aggiornare i calendari con più utenti. Permette inoltre di personalizzare gli eventi in base alle proprie esigenze.

funzionalità/funzione di #### Teamup

Strumenti sicuri di condivisione del calendario e di collaborazione

Monitoraggio delle attività e delle presenze

Promemoria per gli eventi del calendario

Automazioni per la pianificazione, la prenotazione e le camere

I professionisti di Teamup

Interfaccia utente facile da usare

Il codice colore personalizzato aiuta a tenere traccia di più membri in un unico calendario

Sincronizzazione perfetta con la sua app per dispositivi mobili

Meglio per i team o i reparti più piccoli che per le aziende più grandi

Teamup contro

Manca di una serie di preziose funzionalità/funzione di pianificazione delle capacità

Difficile supervisionare lo stato di attività o progetti specifici

Difficoltà per i team o le aziende più grandi di prendere decisioni ad alto rischio

Prezzi di Teamup

Piano base : Gratis

: Gratis PianoPlus : 8 dollari al mese

: 8 dollari al mese Piano Premium : $20 al mese

: $20 al mese Piano Enterprise: $80 al mese

Valutazioni degli utenti di Teamup

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (40+ recensioni)

Bonus:_

**Piano di capacità in Excel_

!

5. Kantata

via Kantata Conosciuto in precedenza come Mavenlink, Kantata è un software di pianificazione delle capacità con funzionalità/funzione per la gestione di risorse, budget, collaborazione tra team e progetti. Uno dei principali punti di forza di Kantata è la capacità di trasmettere lo stato di avanzamento in modo visivo e in molteplici modi, tra cui grafici, diagrammi, diagrammi e altro ancora.

Funzionalità/funzione di Kantata

Reportistica in tempo reale per le risorse, il tempo trascorso, lo stato del progetto e altro ancora

Ricerca filtrata per trovare rapidamente le informazioni

Programmazione e gestione dei dipendenti

Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse

I professionisti di Kantata

Forte database e funzionalità di reportistica per il monitoraggio e il calcolo delle informazioni sulle risorse

Offre modelli di progetto riutilizzabili

Molteplici integrazioni, tra cui l'integrazione con le email

Facile da usare con potenti funzionalità/funzioni

Kantata contro

Manca il supporto per le app mobili

Difficoltà ad apportare modifiche e cambiamenti su tutta la piattaforma

Prezzi di Kantata

Teams : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Professionale: $39 per utente, al mese

Kantata valutazioni degli utenti

G2 : 4.1/5 (1.200+ recensioni)

: 4.1/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (570+ recensioni)

6. Attivare/disattivare

Ottenere prestazioni dettagliate dai singoli collaboratori in Attivare/disattivareToggl è uno strumento online di monitoraggio del tempo che aiuta le aziende a misurare il tempo trascorso su progetti o attività per determinare dove migliorare l'efficienza e capire quanto è redditizia la loro attività. Toggl è un ottimo strumento di pianificazione delle capacità per la sua capacità di aiutare i team a prendere decisioni aziendali strategiche sulle assunzioni, a gestire i flussi di lavoro e a identificare le aree di opportunità.

Funzionalità/funzione di Toggl attivate/disattivate

Monitoraggio dei dipendenti e gestione del carico di lavoro

Monitoraggio del tempo pagato e fatturabile

Monitoraggio del tempo offline

I vantaggi di attivare/disattivare Toggl

Robuste funzionalità di monitoraggio del tempo determinano la produttività, l'esito positivo e il costo della vostra forza lavoro

Prodotti multipli per gestire diverse aree di pianificazione delle capacità

Numerose integrazioni

Migliora la pianificazione del lavoro e la gestione del monitoraggio

I contro di Toggl

Limitate funzionalità/funzione di produttività per effettuare scelte proattive ed efficaci

Mancano dashboard dettagliate estrumenti di reportistica* Una delle opzioni meno convenienti di questo elenco

Prezzi di attivazione/disattivare Toggl

Gratis : Per un massimo di 5 utenti

: Per un massimo di 5 utenti Starter : $9 per utente, al mese

: $9 per utente, al mese Premium : $18 per utente, al mese

: $18 per utente, al mese Azienda: Contattare Toggl per informazioni sui prezzi

Valutazioni degli utenti di attivare/disattivare Toggl

G2 : 4.6/5 (1.500+ recensioni)

: 4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 1.500 recensioni)

7. Saviom

via Saviom Saviom è un software per la pianificazione delle capacità che utilizza l'apprendimento automatico per aiutare a l'allocazione delle risorse e previsione. Offre la propria soluzione di piano delle risorse per massimizzare le risorse e, in ultima analisi, estenderle a più progetti.

Funzionalità/funzione di Saviom

Previsione della domanda e piano di capacità delle risorse

Pianificazione, project management e gestione dei flussi di lavoro

Funzionalità/funzione di reportistica e analisi delle risorse attuali, compresi i talenti

I professionisti di Saviom

Integrazioni multiple

Permette di scegliere quali informazioni sincronizzare e con quale frequenza

Grafico Gantt per monitorare chi sta lavorando a un determinato progetto

I contro di Saviom

Ogni piano tariffario è personalizzato e non offre un piano gratis

Interfaccia utente dall'aspetto datato

Prezzi di Saviom

Contattate Saviom per tutte le informazioni sui prezzi.

Valutazioni degli utenti Saviom

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

8. Previsione

via Previsioni Forecast è un software di pianificazione delle capacità di progetti e risorse basato sull'IA per pianificare, gestire e confrontare i progetti tra loro. La sua interfaccia altamente visiva e con codice colore consente di determinare facilmente lo stato di salute del progetto e lo stato di avanzamento di ciascun membro del team. La previsione eccelle quando si tratta di gestire la risorsa più importante: le persone!

Funzionalità/funzione di Forecast

Gestione delle scadenze, dei flussi di lavoro e delle risorse

Visualizzazioni multiple dei progetti per il project management delle attività

Dashboard e calcoli per ottenere dati accurati su costi, profitti e account

Previsioni professionali

La funzionalità/funzione di programmazione automatica semplifica l'assegnazione delle attività in base alla disponibilità dei dipendenti

Molteplici funzionalità di project management

Interfaccia intuitiva

Previsione contro

Integrazioni limitate

Mancano le funzionalità/funzione chiave per la collaborazione

Può diventare rapidamente costoso

Previsione dei prezzi

Light : $$$a per postazione, al mese, con un minimo di 10 postazioni

: $$$a per postazione, al mese, con un minimo di 10 postazioni Pro : Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi

: Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi Plus: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Previsione valutazioni degli utenti

G2 : 4.2/5 (20+ recensioni)

: 4.2/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

9. Correre

via Eseguire Runn è un popolare strumento di pianificazione delle capacità che fornisce ai titolari aziendali, ai project manager e ai team di gestione i dati necessari per pianificare e prevedere progetti complessi in tempo reale. Questo strumento dispone anche di una tabella oraria integrata per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e confrontare il piano con il tempo effettivamente lavorato.

funzionalità/funzione di #### Runn

Pianificazione delle risorse e gestione delle capacità

Tabella oraria per la pianificazione e la reportistica

Strumenti di analisi per l'identificazione e la previsione di tendenze

I professionisti di Runn

Funzionalità di importazione ed esportazione dei dati

Consente di regolare le risorse in tempo reale

Molteplici modi per gestire il team utilizzando questo software

Runn contro

Funzionalità/funzioni API minime

Mancano opzioni comuni di autorizzazione e condivisione

L'integrazione di funzionalità/funzione può richiedere un po' di tempo

Prezzi di Runn

Piano Free : Supporta fino a cinque persone e progetti illimitati

: Supporta fino a cinque persone e progetti illimitati Piano Pro : $10 per persona, al mese

: $10 per persona, al mese Piano Enterprise: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Runn valutazioni degli utenti

G2 : 4.5/5 (1 recensione)

: 4.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.9/5 (10+ valutazioni)

10. Gestione delle risorse da Smartsheet

via Smartsheet Gestione delle risorse da Smartsheet -noto anche come 10.000ft prima del suo rebrand, è uno strumento di gestione delle risorse utilizzato per pianificare e gestire le capacità di assunzione, utilizzo e budget del team. Come è consuetudine di Smartsheet, tutto il software è basato su fogli di calcolo per aiutarvi a supervisionare il lavoro del vostro team su più progetti e a rispettarne le tempistiche. Se siete utenti esperti di Excel ma cercate un'opzione più intuitiva e aggiornata, Smartsheet potrebbe essere il vostro nuovo strumento!

pronti a saperne di più su altre soluzioni*

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/11699/alternative-a-smartsheet/ Alternative a Smartsheet _*/%href/**_

_? Ci pensiamo noi!

Funzionalità di Smartsheet

Automazioni e gestione dei flussi di lavoro

Gestione del budget, comprese formule e calcoli

Monitoraggio dello stato di progetti e attività

Le dashboard possono essere personalizzate e mostrare i dati in tempo reale dai vostri fogli o reportistica

Visualizzazione dei progetti su griglia, scheda, Gantt o calendario

I professionisti di Smatsheet

Facile da usare e da condividere con gli altri, soprattutto se si è abituati a lavorare con i fogli di calcolo

Molteplici opzioni di collaborazione per rendere i fogli di calcolo più preziosi per il team

Metriche di performance a livello di portfolio rapide e accessibili

Perfetta integrazione tra Smartsheet e il suo strumento di gestione delle risorse

I contro di Smartsheet

Mancano le funzionalità/funzione chiave di collaborazione e reportistica

Limitate funzionalità di monitoraggio del tempo per gestire efficacemente le risorse

Meno conveniente rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi di Smartsheet

Pro : $$$a per utente, al mese, con un massimo di 10 utenti

: $$$a per utente, al mese, con un massimo di 10 utenti Aziendale : $$$a per utente, al mese con un minimo di tre utenti

: $$$a per utente, al mese con un minimo di tre utenti Azienda: Contattare il settore commerciale per un preventivo

Valutazioni degli utenti Smartsheet

G2 : 4.4/5 (5.340+ recensioni)

: 4.4/5 (5.340+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.220+ recensioni)

La chiave per un piano delle capacità più veloce, migliore e solido

Scegliere il giusto strumento di pianificazione della capacità per la vostra azienda può essere difficile con così tante opzioni, ma non deve esserlo per forza! La ricerca dello strumento perfetto inizia e si conclude con il primo software di questo elenco, ClickUp. 🙂

La vista Carico di lavoro di ClickUp fornisce informazioni sulle metriche del progetto, sui carichi di lavoro e sullo stato di avanzamento per essere sempre al passo con i tempi

Oltre alla vista Carico di lavoro, alle dashboard personalizzabili in tempo reale e alle 1.000 integrazioni, ClickUp è dotato di ricche funzionalità di piano delle capacità per prendere decisioni aziendali più intelligenti e strategiche nel più breve tempo possibile. Inoltre, ClickUp fa tutto questo a una frazione del costo.

Con il piano Free Forever di ClickUp potete accedere a tonnellate di funzionalità/funzione, attività illimitate, membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione, visualizzazioni multiple e molto altro ancora. E quando sarete pronti a migliorare ulteriormente la vostra produttività, potrete passare a un piano tariffario più avanzato per soli $$$a. **Iscriviti a ClickUp oggi per sfruttare al meglio le tue risorse e prevedere il tuo futuro esito positivo._