10 migliori strumenti software ERP per la pianificazione delle risorse nel 2024

In un mondo aziendale in rapida evoluzione, l'uso delle risorse aziendali è sempre più diffuso di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) non è più un lusso ma una necessità.

I sistemi ERP sono fondamentali nelle organizzazioni moderne perché integrano vari processi in un'unica operazione in ordine. Questi processi includono il project management, l'organizzazione della catena di fornitura e le finanze. Ma Da fare per selezionare il sistema ERP giusto per le vostre esigenze specifiche? Con così tante opzioni disponibili, l'attività può essere scoraggiante.

In questo articolo discuteremo i 10 migliori sistemi e strumenti software ERP oggi disponibili, evidenziandone le migliori funzionalità/funzioni e i potenziali limiti. Dopo tutto, la scelta di uno strumento di gestione dei dati ERP è una scelta che ha un impatto enorme sulla vostra organizzazione.

Che cos'è il software ERP?

Il piano Enterprise (ERP) è un tipo di software che le aziende utilizzano per gestire le attività aziendali quotidiane, come l'accounting, appalti project management, gestione del rischio e conformità, tra gli altri.

Tipi di strumenti ERP

Esistono molti tipi di pacchetti software ERP che si differenziano per il tipo di servizi offerti. Ecco alcuni esempi:

Sistemi ERP on-premise: questi sono ospitati e gestiti in sede, dando alle organizzazioni un controllo completo sui loro dati e processi.

Sistemi ERP basati sul cloud: questo tipo di sistema è ospitato sul cloud, il che lo rende generalmente più economico rispetto ai sistemi on-premise.

Sistemi ERP mobili: sono progettati per essere utilizzati su dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Ciò consente una maggiore accessibilità alle informazioni e ai dati praticamente da qualsiasi posizione.

sono progettati per essere utilizzati su dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Ciò consente una maggiore accessibilità alle informazioni e ai dati praticamente da qualsiasi posizione. Sistemi ERP personalizzati: questo tipo di sistema viene adattato specificamente alle esigenze di una particolare organizzazione.

Funzionalità/funzione essenziali del software ERP

Se implementato correttamente, un sistema ERP può snellire le operazioni, migliorare l'efficienza e vi darà un vantaggio competitivo. Ecco perché la selezione del giusto software ERP è fondamentale per la vostra azienda aziendale e la crescita dell'azienda. Ecco alcuni aspetti vitali da considerare che aiuteranno la vostra ricerca dell'azienda ideale piano delle risorse aziendali implementazione:

Esigenze aziendali: Identificare i requisiti specifici. Il sistema ERP deve migliorare la vostra efficienza e soddisfare esigenze quali il project management, la gestione finanziaria, la gestione della catena di fornitura o il CRM (gestione delle relazioni con i clienti)

Facilità d'uso: Scegliete un software ERP di facile utilizzo. Sistemi ERP troppo complessi possono avere un impatto negativo sulla produttività e causare errori, aggiungendo ulteriori problemi ai processi aziendali

Personalizzazione e scalabilità: Con l'evoluzione delle funzioni aziendali, anche il sistema ERP dovrebbe evolversi. Optate per un software ERP flessibile che potete adattare alle vostre crescenti esigenze

Capacità di integrazione: Prevenite i silos di dati e assicurate un flusso di informazioni continuo con un software ERP che si integri facilmente con i sistemi esistenti, che si tratti di risorse umane, supply chain, gestione dell'inventario o strumenti di gestione finanziaria

Prevenite i silos di dati e assicurate un flusso di informazioni continuo con un software ERP che si integri facilmente con i sistemi esistenti, che si tratti di risorse umane, supply chain, gestione dell'inventario o strumenti di gestione finanziaria **Assistenza clienti: l'accesso a un supporto reattivo e competente può far risparmiare risorse preziose, in particolare durante la fase di implementazione o quando sorgono problemi

Bilancio: considerare tutti i costi del sistema software, dell'implementazione e della manutenzione. Cercate una soluzione che offra il miglior valore all'interno del vostro budget per affrontare i processi aziendali principali

Allineate i vostri piani di crescita con questi fattori per scegliere una soluzione ERP esistente che supporti la vostra azienda nel lungo periodo.

I 10 migliori strumenti e software ERP da utilizzare nel 2024

Ci sono molte soluzioni ERP sul mercato, ma può essere fonte di confusione sapere quali sistemi ERP funzionano meglio per le vostre esigenze e quali funzionalità/funzione dovreste cercare. Date un'occhiata alla nostra top 10 dei migliori software ERP per trovare quello che fa per voi.

Monitoraggio delle prestazioni dell'inventario in tempo reale con ClickUp

ClickUp è un sistema all-in-one per il project management e la gestione del magazzino produttività progettato per servire organizzazioni di tutte le dimensioni. La sua versatilità permette ai team di gestire le proprie risorse , attività, obiettivi e monitoraggio del tempo in modo efficace.

Il suo ampio piano Free offre diverse funzionalità/funzioni personalizzate senza bisogno di codifica o componenti aggiuntivi, il che lo rende un ottimo punto di partenza per le startup e i team più piccoli. Con interfacce user-friendly e un eccellente servizio clienti, ClickUp si distingue da altre soluzioni ERP per i campi personalizzati e le visualizzazioni su misura.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

È uno strumento robusto che offre valore anche nella sua offerta gratuita, rendendolo accessibile per soddisfare i processi aziendali di tutte le dimensioni

Importazione di dati da altri strumenti: Migra i dati dagli strumenti e dalle soluzioni ERP esistenti in modo semplice e senza alcuna perdita di dati

Migra i dati dagli strumenti e dalle soluzioni ERP esistenti in modo semplice e senza alcuna perdita di dati Eccellente servizio clienti: ClickUp si distingue per un servizio clienti reattivo ed efficace, che garantisce un'implementazione e una risoluzione dei problemi senza problemi

ClickUp si distingue per un servizio clienti reattivo ed efficace, che garantisce un'implementazione e una risoluzione dei problemi senza problemi CRM personalizzabile : La funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti di ClickUp offre ai team di vendita e di esito positivo sistemi ERP per tenere traccia di budget, informazioni di contatto e molto altro ancora.

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili non ha le stesse funzionalità/funzioni dell'applicazione web... ancora

Non c'è integrazione con Zoho Mail, il che potrebbe essere uno svantaggio per le aziende che fanno molto affidamento su Zoho Mail per le loro attività

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever Piano

Piano Unlimited : $7 al mese per membro

: $7 al mese per membro Piano Business Piano : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Piano Enterprise: Sono disponibili prezzi personalizzati

se avete bisogno di una suite software completa per gestire i carichi di lavoro e i processi della vostra azienda, saremo lieti di aiutarvi ad ottenere un esito positivo! Contattare Commerciale quando sei pronto.

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Microsoft Dynamics 365

Via Dinamica Microsoft Microsoft Dynamics è una linea di sistemi software che comprende sia fornitori di software per la pianificazione delle risorse aziendali sia applicazioni per la gestione delle relazioni con i clienti. Questi sistemi ERP sono stati progettati per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a gestire l'intera attività dalle vendite e dal servizio clienti alla gestione finanziaria e alla gestione della catena di approvvigionamento.

Con Microsoft Dynamics, è possibile mappare i vostri processi e adattare il software ERP al vostro settore specifico, migliorando le prestazioni aziendali e la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365

Adatta i processi aziendali alle esigenze specifiche del settore grazie a flussi personalizzabili

Microsoft Dynamics offre misure di sicurezza affidabili per proteggere i vostri dati

Sfruttare la potenza dell'IA per l'automazioneprocessi e ottenere approfondimenti per il processo decisionale Limiti di Microsoft Dynamics 365

Il software è relativamente costoso, il che lo rende un potenziale ostacolo per le piccole aziende

Lo spazio di archiviazione dei dati è limitato rispetto ad altri sistemi ERP

L'impostazione del software può essere piuttosto complessa e può richiedere competenze tecniche

Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Business Central Essentials da $70 per utente/mese

Business Central Premium da $100 per utente/mese

Valutazione dei clienti di Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 5.000 recensioni)

3. Orione

Via Orion Orione è un robusto sistema software ERP e cloud che aiuta le aziende a snellire le loro operazioni e a migliorare la qualità del loro lavoro allocare le risorse . Permette a più team di lavorare contemporaneamente, migliorando la collaborazione e la produttività.

Facile da usare e compatibile con la maggior parte delle reti, Orion consente alle aziende di monitorare facilmente il personale e di tenere traccia delle attività e dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Orion

Consente di lavorare senza soluzione di continuitàcollaborazione e gestione del team dell'azienda all'interno dell'organizzazione

Assicura un funzionamento regolare tra i diversi sistemi di rete per i processi aziendali principali

Il sistema software ERP vi aiuta a monitorare efficacemente le prestazioni del team

Limiti di Orion

A volte le notifiche si perdono, il che può portare a perdere aggiornamenti o attività

Non è il sistema ERP e di gestione della catena di fornitura più conveniente di questo elenco

Prezzi di Orion

Contattare Orion per i prezzi

Valutazioni dei clienti Orion

G2 : 4.5/5 (14 recensioni)

: 4.5/5 (14 recensioni) Capterra: 4/5 (2 recensioni)

4. ERP NetSuite

Via NetSuite NetSuite ERP è un sistema ERP software-as-a-service completo basato su cloud, progettato per aziende di tutte le dimensioni. Offre visibilità in tempo reale sulle prestazioni finanziarie dell'azienda. NetSuite è estremamente personalizzabile, il che rende facile ottimizzare le operazioni con un sistema costruito su misura.

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite ERP

Le ottime analisi di reportistica finanziaria vi permettono di tenere sotto controllo le vostre finanze

Connessione perfetta con altri software, come gli strumenti per le risorse umane, per operazioni più efficienti

Adattamento del sistema ERP alle vostre esigenze aziendali e ai vostri flussi di lavoro specifici

Limiti dell'ERP NetSuite

Può essere necessario molto tempo per imparare a utilizzare NetSuite e la documentazione del prodotto è limitata

Prezzi di NetSuite ERP

Contattare NetSuite per conoscere i prezzi.

Valutazioni dei clienti di NetSuite ERP

G2 : 4/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

5. ERPNext

Via ERPNext ERPNext è un sistema ERP e un software di account gratuito e open-source. È stato progettato per essere semplice e facile da usare. Tuttavia, questa soluzione ERP è abbastanza potente da gestire tutti gli aspetti di un'azienda.

I bassi costi generali rendono ERPNext particolarmente efficace per le piccole e medie imprese. Centralizzate i vostri sistemi commerciali, di acquisto, di produttività, di account e di risorse umane sotto un unico tetto con la serie completa di funzionalità/funzione di ERPNext.

Le migliori funzionalità/funzione di ERPNext

L'approccio open-source mantiene bassi i costi generali, pur fornendo funzionalità/funzione robuste

Semplifica i processi di gestione delle risorse umane e riduce le pratiche manuali

Offre un'interfaccia intuitiva e funzioni facili da usare

Limiti di ERPNext

La configurazione e la personalizzazione possono essere complicate rispetto ad altri sistemi ERP

La documentazione potrebbe essere più estesa per aiutare gli utenti a comprendere e utilizzare lo strumento in modo più efficace

Prezzi di ERPNext

Open source: gratis

gratis Cloud (hosting gestito) : $10/sito al mese

: $10/sito al mese Azienda (fino a 50 utenti): $1.250/sito al mese

Valutazioni dei clienti ERPNext

G2 : 4/5 (41 recensioni)

: 4/5 (41 recensioni) Capterra: 4.6/5 (134 recensioni)

6. Oracolo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/oracle.png

/$$$img/

Via Oracolo Il piano Enterprise di Oracle è una soluzione software basata su cloud e progettata per gestire operazioni aziendali complesse. Gli utenti apprezzano la capacità di gestire grandi quantità di dati, che rende questo software ERP cloud adatto alle grandi aziende con elevati requisiti di dati.

Il kit di strumenti di Oracle include soluzioni per la gestione finanziaria e il project management, appalti rischio, gestione delle risorse aziendali e altre funzioni fondamentali di Business Intelligence. Grazie alla compatibilità con strumenti di terze parti, Oracle estende le sue funzioni, offrendo un sistema olistico di gestione delle risorse software per la gestione aziendale soluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle

Business in grado di scalare insieme alla vostra organizzazione e alle funzioni aziendali complessive

Gestione di più database su un unico server

Prestazioni fulminee che si traducono in tempi di query più brevi

Fornisce un'ampia matrice dicontabilità generale e di analisi, ideale per la gestione della supply chain e dell'inventario

Limiti di Oracle

I costi di licenza di Oracle possono essere elevati, soprattutto per le piccole e medie imprese

Prezzi di Oracle

Utilizzate il Stimatore di costi Oracle

Valutazioni dei clienti Oracle

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (424 recensioni)

7. Odoo

via Odoo Odoo offre un intervallo di applicazioni business e sistemi di pianificazione delle risorse aziendali per completare una suite di software ERP per la vostra azienda. Con la sua versione gratuita per la comunità, Odoo rende accessibile alle startup e alle piccole aziende il mercato dei sistemi e dei software ERP tradizionali.

Offre diverse applicazioni come fatturazione, account, produzione, acquisti, gestione degli ordini di magazzino e project management. Questo software ERP è in grado di automatizzare le attività e di migliorare significativamente l'efficienza e la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

La versione comunitaria è gratis; un grande vantaggio per le startup e le piccole aziende

Semplifica le attività di routine arisparmiare tempo e aumentare l'efficienza

Gestisce tutti gli aspetti della vostra azienda, dalle vendite al CRM, dalla catena di approvvigionamento alla gestione dell'inventario

Limiti di Odoo

La configurazione può essere complicata

L'assistenza tecnica è talvolta lenta, secondo alcuni utenti

Prezzi di Odoo

Una app : Free

: Free Standard : $24,90/utente al mese

: $24,90/utente al mese Personalizzato: $37,40/utente al mese

Valutazioni dei clienti Odoo

G2 : 4/5 (200+ recensioni)

: 4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (600+ recensioni)

8. Giornata lavorativa

via Giorno lavorativo Workday è uno dei principali piani Enterprise per la finanza e le risorse umane. I suoi sistemi ERP offrono una serie di funzionalità/funzione progettate per adattarsi alle esigenze dell'organizzazione.

Infatti, Workday gestisce le attività finanziarie, il capitale umano e le risorse umane gestione delle risorse con facilità. È possibile monitorare le prestazioni aziendali grazie alle analisi approfondite della piattaforma. Nonostante la sua complessità, le eccellenti capacità reportistiche e l'elevato grado di personalizzazione ne fanno una scelta auspicabile per le aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Workday

Gestione delle ferie e dei periodi di malattia dei dipendenti e sincronizzazione delle informazioni direttamente con lo strumento di payroll

Gestione del reclutamento dei talenti e dell'inserimento dei nuovi dipendenti all'interno dell'app

Mantenere i dipendenti impegnati con moduli di apprendimento e sviluppo integrati nel sistema

Limiti di Workday

Imparare a navigare nella piattaforma può essere impegnativo

La transizione a Workday può richiedere una quantità significativa di tempo e di lavoro richiesto rispetto ad altri sistemi di pianificazione delle risorse aziendali

Prezzi di Workday

Contattate Workday per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti di Workday

G2 : 4.1/5 (oltre 2000 recensioni)

: 4.1/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

9. Sage Intacct

via Sage Intacct Sage Intacct è una piattaforma di gestione finanziaria e patrimoniale basata su cloud che fornisce profonde funzionalità contabili per semplificare le operazioni finanziarie. Offre un ampio intervallo di applicazioni contabili di base, come la contabilità generale, la gestione dell'inventario, gli account da pagare e da ricevere e la gestione del contante.

I suoi processi sicuri garantiscono la protezione dei dati finanziari e la sicurezza dei dati aziendali potenti strumenti di reportistica forniscono informazioni aziendali utili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage Intacct

Pagamenti rapidi grazie a un sistema di fatturazione semplice e automatizzato

Consente di accedere ai dati aziendali da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Una vasta libreria di reportistica finanziaria permette alla vostra azienda di non avere punti oscuri

Monitoraggio dell'inventario dal reparto produzione allo scaffale del negozio

Limiti di Sage Intacct

Il limite di personalizzazione potrebbe non fornire una flessibilità sufficiente per alcune aziende

Prezzi di Sage Intacct

Contattare Sage Intacct per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Sage Intacct

G2 : 4.5/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 300 recensioni)

10. Acumatica

via Acumatica Acumatica è una soluzione software ERP (Enterprise Resource Planning) basata su cloud che offre un intervallo di strumenti di automazione dei servizi professionali per le piccole e medie imprese. Altamente personalizzabile e ricco di potenti funzionalità/funzione, Acumatica mantiene comunque un'interfaccia facile da navigare, che lo rende accessibile a utenti di qualsiasi livello di competenza tecnica.

Le migliori funzionalità/funzione di Acumatica

Le funzionalità di IA e machine learning aiutano ad automatizzare i processi aziendali

La sicurezza di prima classe protegge i vostri dati, mentre le autorizzazioni basate sui ruoli rendono facile la collaborazione con i colleghi interni ed esterni

Il software basato su cloud di Automatica vi offre la flessibilità di accedere e gestire la vostra azienda da qualsiasi luogo

Limiti di Acumatica

Comprendere il costo totale della titolarità può richiedere un certo tempo e lavoro richiesto

Prezzi di Acumatica

Contattate Acumatica per conoscere i prezzi

Valutazioni dei clienti Acumatica

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

Vantaggi dell'utilizzo del software ERP

Semplificando i processi, il software ERP offre alle aziende la possibilità di mantenere produttività ed efficienza. Dalla riduzione del lavoro manuale voce dei dati errore di semplificare processi complessi, ecco alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di un software ERP:

Maggiore efficienza : Le operazioni semplificate garantiscono che i dipendenti abbiano accesso a informazioni accurate senza dover ricorrere a più applicazioni o strumenti. Ciò può contribuire a ridurre i tempi.

: Le operazioni semplificate garantiscono che i dipendenti abbiano accesso a informazioni accurate senza dover ricorrere a più applicazioni o strumenti. Ciò può contribuire a ridurre i tempi. Miglioramento della collaborazione : Con più team che lavorano sullo stesso sistema, tutte le parti interessate possono facilmente collaborare e rimanere in sincronizzazione.

: Con più team che lavorano sullo stesso sistema, tutte le parti interessate possono facilmente collaborare e rimanere in sincronizzazione. Migliori capacità di reportistica : Il software ERP permette alle aziende di accedere alla reportistica in modo rapido e preciso. Questo vi aiuterà a prendere decisioni migliori sulle operazioni aziendali.

: Il software ERP permette alle aziende di accedere alla reportistica in modo rapido e preciso. Questo vi aiuterà a prendere decisioni migliori sulle operazioni aziendali. Riduzione dei costi : I sistemi ERP riducono i costi generali eliminando il lavoro manuale: I sistemi ERP sono progettati per crescere con la vostra azienda, in modo da non dovervi preoccupare di superarla.

: I sistemi ERP riducono i costi generali eliminando il lavoro manuale: I sistemi ERP sono progettati per crescere con la vostra azienda, in modo da non dovervi preoccupare di superarla. Flessibilità : I sistemi ERP sono facilmente personalizzabili e possono essere adattati a esigenze specifiche. Ciò significa che le aziende possono ottimizzare il software per i loro processi specifici.

: I sistemi ERP sono facilmente personalizzabili e possono essere adattati a esigenze specifiche. Ciò significa che le aziende possono ottimizzare il software per i loro processi specifici. Accuratezza dei dati : i software ERP eliminano gli errori di inserimento manuale dei dati, rendendo più facile l'accesso e la gestione di informazioni accurate. Questo può aiutare le aziende a eliminare errori costosi.

: i software ERP eliminano gli errori di inserimento manuale dei dati, rendendo più facile l'accesso e la gestione di informazioni accurate. Questo può aiutare le aziende a eliminare errori costosi. Miglioramento del servizio clienti : I sistemi ERP offrono alle aziende una migliore visibilità sugli ordini dei clienti, consentendo loro di rispondere in modo rapido ed efficiente alle richieste dei clienti.

: I sistemi ERP offrono alle aziende una migliore visibilità sugli ordini dei clienti, consentendo loro di rispondere in modo rapido ed efficiente alle richieste dei clienti. Migliore sicurezza: La maggior parte dei sistemi ERP è dotata di funzionalità/funzione di sicurezza integrate per proteggere i dati sensibili e garantire la conformità agli standard del settore.

Scopri la soluzione ERP perfetta per il tuo team

Se il vostro attuale sistema ERP non vi sta portando l'efficienza e la produttività che vi aspettavate, forse è arrivato il momento di cambiare. ClickUp offre una soluzione di business intelligence completa, adatta ad aziende di varie dimensioni e settori.

Perché non provarla in prima persona? Contattate il nostro team commerciale dedicato o iscrivetevi gratis oggi stesso. Sì, proprio così: iniziare non costa assolutamente nulla. Passate alla postazione di guida e scoprite i vantaggi ineguagliabili della gestione delle operazioni aziendali con ClickUp .