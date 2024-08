10 Migliori programmi software di immissione dati (recensioni e prezzi) 2024

C'è sempre una cosa su cui tutti concordano: la pulizia dei dati è la cosa peggiore in assoluto.

Ecco perché è così importante impostare il proprio database per l'esito positivo nel momento in cui lo create e perché è chiave investire in un programma software di voce intuitivo ed efficiente per aiutarvi a mantenere le informazioni per gli anni a venire!

Che ci piaccia o no, i fogli di calcolo sono una parte importante delle nostre giornate. Anche se non lo ammetteremmo mai al nostro capo (e forse nemmeno a noi stessi), non sappiamo dove saremmo senza quelle formule e tabelle pivot!

Tuttavia, per assicurarsi che le impostazioni dei dati siano aggiornate e completate, occorre un'attenzione quotidiana e una cura ponderata. Soprattutto considerando l'importanza delle informazioni che stiamo memorizzando! Potreste essere aggiungere al vostro CRM la supervisione del budget di un progetto o la gestione dell'invio di bug sono tutte attività che richiedono la massima attenzione.

Ma Da fare per trovare un software che sia affidabile e potente? Ve lo spieghiamo noi. 🙂

Leggete e imparate tutto ciò che dovete cercare nel vostro prossimo strumento di voce e 10 dei migliori software per questo lavoro! Trovate confronti dettagliati di funzionalità/funzione, limiti, informazioni sui prezzi, valutazioni e altro ancora.

Cosa cercare in uno strumento di voce?

I migliori strumenti per la voce offrono più di un semplice foglio di calcolo per organizzare le informazioni, ma si connettono direttamente alla vostra azienda flussi di lavoro per aiutarvi a gestire progetti, bug, clienti e altro ancora, tutto dalla stessa tabella o grafico.

Tuttavia, molte delle funzionalità/funzione chiave di un software per la voce differiscono dalla maggior parte dei software per la voce software di project management a cui si è abituati. Mentre gestione del flusso di lavoro se la collaborazione e la creazione di attività sono elementi vitali di entrambi i tipi di software, le funzionalità/funzione indispensabili da ricercare nel vostro prossimo strumento per la voce includono:

Visualizzazioni multiple, tra cuiTabelle ClickUp, elenchi e grafici per capire i dati da ogni angolazione

Dashboard, approfondimenti e reportistica per uno sguardo di alto livello sull'analisi dei dati

Automazioni o formule perrisparmiare tempo su ripetizionielementi di azione e calcoli

Filtri, raggruppamenti e ordinamenti avanzati per accedere rapidamente a informazioni specifiche

Integrazioni construmenti di project management, strumenti di collaborazione e altro ancora, per portare funzioni e contesti aggiuntivi al vostro database

Importazione ed esportazione di dati per creare rapidamente database e condividerli con facilità

Funzionalità/funzione per la creazione di moduli per inviare i feedback degli utenti direttamente al database

Create il modulo dei vostri sogni e migliorate il processo di assunzione con la funzionalità/funzione personalizzabile di ClickUp

Anche se sembra molto, c'è ancora molto altro che un software di voce efficace può fare per voi: questi sono solo gli elementi essenziali! La buona notizia è che molti strumenti soddisfano questi criteri e addirittura li superano! E per vostra fortuna, abbiamo cercato sul web i 10 software che svolgono al meglio questa funzione.

I 10 migliori software per la voce di dati

Ora che abbiamo affrontato le nozioni di base, è il momento di metterle alla prova! Tenendo conto delle dimensioni del vostro team, della base di clienti, del budget e dello stile di lavoro complessivo, scegliete lo strumento per l'inserimento dei dati che non solo soddisfi le vostre esigenze, ma che sia in grado di scalare con voi man mano che la vostra azienda cresce!

Iniziate da qui con il nostro collaudato elenco dei 10 migliori programmi software per l'inserimento dati per team di tutti i settori. Accedete a una descrizione dettagliata di funzionalità/funzione, svantaggi, informazioni sui prezzi e altro ancora. Abbiamo anche inserito una risorsa modello gratuita e completamente personalizzabile per dare il via al processo di creazione del database. 📈

Inserite e organizzate qualsiasi tipo di lavoro con la visualizzazione Tabella di ClickUp

L'inserimento dei dati è una parte essenziale del flusso di lavoro di qualsiasi team, ma spesso può essere un processo lento e noioso. Le attività di inserimento manuale dei dati possono causare errori che potrebbero portare a scadenze non rispettate o a uno spreco di risorse. ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one costruita per i team per ridurre i tempi di reportistica e creare un database centrale!

Grazie all'interfaccia di facile utilizzo di ClickUp, i processi di voce sono ottimizzati e semplificati. Tutte le modifiche o gli aggiornamenti apportati agli elementi delle attività vengono sincronizzati automaticamente per una visibilità completa. Inoltre, la potente strumenti di automazione sono integrati, in modo da poter impostare trigger e promemoria personalizzati per mantenere tutti in carreggiata con le attività più importanti.

In definitiva, i vostri flussi di lavoro diventeranno più veloci e fluidi, così potrete tornare a fare ciò che è importante: portare avanti la vostra azienda!

Prova Modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp e iniziate a costruire database visuali oggi stesso!

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app per dispositivi mobili

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

Piano Free Forever

Piano Unlimited: $7/mese per membro

$7/mese per membro Piano Business: $12/mese per membro

$12/mese per membro Piano Enterprise: Contattare ClickUp per prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni di ClickUp

Capterra : 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni) G2: 4.7/5 (5.400+ recensioni)

2. nTask

via nTask nTask è un elemento di gestione delle attività piattaforma progettata per aiutare i manager a gestire i processi di inserimento manuale dei dati in modo efficiente e sicuro. Con la piattaforma nTask, i manager possono creare elenchi di attività e assegnare con facilità compiti specifici ai membri del team o a gruppi di utenti. Da fare non solo per snellire i processi di voce, ma anche per garantire che tutte le attività siano gestite correttamente e tempestivamente.

La piattaforma nTask consente ai manager di monitorare facilmente lo stato di ogni attività, dall'assegnazione al completamento. In questo modo è più facile per i manager monitorare lo stato del team e garantire che i dati siano inseriti in modo accurato e puntuale. Funzionalità integrate come il monitoraggio in tempo reale consentono ai manager di valutare rapidamente le prestazioni del team e di apportare modifiche quando necessario.

Funzionalità/funzione migliori di nTask

Monitoraggio della tabella oraria per la verifica dei dati

Condivisione dei documenti e gestione dei file

Riepiloghi/riassunti finanziari per monitorare i budget dei progetti

Budgeting

nLimiti del compito

L'allegato di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

Adatto solo a Teams con meno di 50 membri del team

nPrezzi dell'attività

Premium : A partire da $20/mese per 5 utenti

: A partire da $20/mese per 5 utenti Business : A partire da $60/mese per 5 utenti

: A partire da $60/mese per 5 utenti Azienda: Contattare nTask per i dettagli

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

3. Modulo Zoho

via Modulo Zoho Zoho Modulo è uno strumento online per la creazione di moduli e la raccolta di dati, progettato per aiutare i team a ridurre la documentazione cartacea non necessaria. Con Zoho Modulo, gli utenti possono creare moduli elettronici personalizzati per le loro esigenze specifiche e poi condividerli con il proprio team o con il pubblico in generale. I moduli possono essere utilizzati per raccogliere informazioni da clienti, dipendenti, venditori o qualsiasi altro gruppo che necessiti di una raccolta di dati.

Una volta creati, i moduli possono essere inviati e le informazioni raccolte in tempo reale su una piattaforma sicura. Tutti i dati raccolti da Zoho Modulo sono accessibili nel cloud e gli utenti possono visualizzarli in qualsiasi momento. Con funzionalità/funzione integrate come documenti automatizzati notifiche, analisi e reportistica, collaborazione in tempo reale tra i membri del team e lo spazio di archiviazione sicuro dei dati, Zoho Modulo centralizza i vostri sistemi di voce.

Impara come fare_ creare un modulo in Excel !

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Modulo

Moduli web reattivi per l'invio e l'accesso da qualsiasi luogo

Catalogazione a colonne tabellari per eseguire attività

Funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale

oltre 30 tipi di campo con proprietà personalizzabili

Limiti di Zoho Modulo

Non ci sono molte opzioni per i modelli di modulo

Se un utente vuole tornare a un modulo in un secondo momento, deve prima salvare un frammento di codice. Questo può allontanare l'utente medio

Prezzi di Zoho Modulo

Base : $10/mese, fatturati annualmente

: $10/mese, fatturati annualmente Standard : $25/mese, fatturati annualmente

: $25/mese, fatturati annualmente Professionale : $50/mese, fatturati annualmente

: $50/mese, fatturati annualmente Premium: $90/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Zoho Modulo

Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) G2: 4.3/5 (90+ recensioni)

4. Fluix

via Fluix Fluix è un elemento di gestione del flusso di lavoro senza codice un software che aiuta i team a snellire i processi aziendali. Con questo strumento, i team possono trasferire facilmente le informazioni da documenti cartacei a un formato digitale, riducendo i tempi e i costi della voce manuale. Inoltre, consente agli utenti di acquisire e gestire i dati critici in modo più efficace ed efficiente, fornendo una maggiore visibilità e approfondimento dei dati.

Il software offre agli utenti la possibilità di personalizzare le regole di convalida dei dati per ogni campo, garantendo che i dati acquisiti soddisfino i loro standard. I team possono integrare questo software con sistemi esterni, facilitando la creazione di flussi di lavoro semplificati. Fluix consente inoltre agli utenti di accedere a tutte le informazioni necessarie da un'unica posizione, offrendo un maggiore controllo sui dati aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fluix

Integrazioni con Microsoft Power BI (Business Intelligence) e Tableau per generare reportistica

Automazioni delle attività di routine per automatizzare i processi manuali

Immagini con geotag

API ed estrazione dei dati

Limiti di Fluix

Le funzioni avanzate sono funzionalità/funzione aggiuntive a pagamento

Limiti ai modelli e alle opzioni di personalizzazione

Prezzi di Fluix

Fluix parte da 30 dollari/utente al mese, con un minimo di 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Fluix

Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

5. FoxTrot

via FoxTrot FoxTrot è una piattaforma di automazione aziendale progettata per aiutare i team a lavorare in modo più intelligente, a risparmiare tempo e ad aumentare la produttività complessiva. Questa potente piattaforma aiuta ad automatizzare le noiose attività di back-office, come la programmazione delle riunioni, l'allocazione delle risorse, la gestione dei dati del personale, il monitoraggio degli acquisti dei clienti e la previsione delle entrate.

FoxTrot facilita la collaborazione tra i team e le decisioni, grazie alla creazione di dashboard e report personalizzati che forniscono agli utenti un quadro completo dell'intera organizzazione in tempo reale. Grazie agli strumenti automatizzati di FoxTrot, è possibile monitorare le prestazioni dei processi, accedere ad analisi dettagliate e generare previsioni finanziarie più accurate. Da analisi del flusso di lavoro all'ottimizzazione delle risorse, FoxTrot aiuta i team a prendere decisioni più intelligenti che favoriscono lo stato e massimizzano l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di FoxTrot

Automazione di file e cartelle per organizzare i dati non strutturati

Esecuzione di SQL (Structured Query Language)

Creazione e modifica di script

Registro attività e audit centrale

Limiti di FoxTrot

Manca di una gestione avanzata delle attività rispetto ad altri software per la voce

Limitate opzioni di personalizzazione per adattarsi alle preferenze personali

Prezzi di FoxTrot

Contatta FoxTrot per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su FoxTrot

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

6. Tipo di forma

via TypeformTypeform è una piattaforma di elaborazione dei dati intuitiva e veloce che aiuta i team di qualsiasi dimensione a lavorare con i dati in modo più efficiente. Con Typeform, gli utenti possono creare rapidamente moduli, indagini e sondaggi, risparmiando tempo prezioso ed energia quando si raccolgono grandi quantità di dati.

Typeform elimina il rischio di errori comuni nella voce grazie ai suoi potenti sistemi di automazione. L'interfaccia consente una semplice funzionalità drag-and-drop, che facilita agli utenti la creazione rapida di moduli, sondaggi e documenti. La piattaforma fornisce anche analisi complete per monitorare le prestazioni e rilevare eventuali discrepanze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Integrazioni con Fogli Google, Google Analytics e HubSpot

Monitoraggio delle conversazioni

Gestione degli utenti e dei sondaggi

Gestione dei tag di Google

Limiti di Typeform

Limitate opzioni di progettazione e personalizzazione dei moduli

Manca di funzionalità/funzione di gestione delle attività (integrare Typeform con ClickUp!)

Prezzi di Typeform

Basic : $25/mese, fatturati annualmente

: $25/mese, fatturati annualmente Plus : $50/mese, fatturati annualmente

: $50/mese, fatturati annualmente Business: $83/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Typeform

Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

7. L'infinito

via Infinito Infinity BPO Services è una società di outsourcing dei processi aziendali che fornisce servizi di pulizia dei dati per aiutare i team a migliorare la produttività e l'accuratezza. La pulizia dei dati consiste nell'esaminare meticolosamente database, fogli di calcolo e altre origini dati alla ricerca di discrepanze o errori per garantire l'accuratezza.

La pulizia dei dati è un processo essenziale che deve essere completato rapidamente per garantire l'accuratezza dei dati. Si tratta di eliminare dal database i record incompleti, non validi, imprecisi o irrilevanti, in modo da poter prendere decisioni più informate. È necessario trovare una soluzione rapida, poiché il tempo eccessivo dedicato alla pulizia dei dati può comportare costi e ritardi inutili, nonché errori e discrepanze nei dati.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Infinity

Acquisizione e modifica delle immagini

Voce per le richieste di risarcimento assicurativo

Pulizia dei dati

Elaborazione in Excel

Limiti di Infinity

La configurazione iniziale e l'onboarding potrebbero essere un processo lungo, a seconda dei servizi richiesti

Prezzi di Infinity

Contattate Infinity per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Infinity

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

8. Asse Zed

via Asse Zed Zed Axis è uno strumento di importazione/esportazione di dati per QuickBooks. La piattaforma basata su cloud consente agli utenti di caricare le informazioni simultaneamente e di garantire l'accuratezza di tutte le transazioni. Il suo strumento di inserimento dati in batch è stato progettato specificamente per aiutare i team a inserire grandi quantità di dati in QuickBooks.

Quando si importa attraverso Axis, si hanno tre possibilità: duplicare, saltare o sovrascrivere le transazioni esistenti. Per semplificare ulteriormente le cose, potete facilmente regolare le opzioni di importazione da fare per voi. Zed Axis aiuta a snellire le operazioni, a ridurre i costi e a lasciare al team più tempo per concentrarsi sugli obiettivi aziendali principali.

Le migliori funzionalità di Zed Axis

Funzionalità di gestione dei dati, compreso il batching delle transazioni

Mappatura delle funzioni per gestire i dati aziendali

Importazione delle voci del libro giornale di QuickBooks Desktop

Controllo della qualità e replica dei dati

Limiti dell'asse Zed

Limitato supporto per la collaborazione in tempo reale

Mancano le opzioni di personalizzazione

Prezzi di Zed Axis

Sottoscrizione annuale (solo licenza software) Importazione : $145 Importazione ed esportazione: $235 Importazione, esportazione e auto : $325

Sottoscrizione annuale Plus (licenza software e opzioni di assistenza) Importazione : $285 Importazione ed esportazione : $390 Importazione, esportazione e auto : $495



Zed Axis valutazioni e recensioni

Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

4.1/5 (10+ recensioni) G2: N/A

9. Tabidoo

via Tabidoo Tabidoo è una soluzione basata su cloud progettata per aiutare i team a creare applicazioni di database personalizzate. Riunendo tutti i dati in un unico luogo, consente agli utenti di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno, facilitando al contempo la collaborazione all'interno dei team e tra di essi.

Tabidoo aiuta a tenere traccia delle informazioni in modo più semplice, semplificando elementi come funzioni di ricerca, versioni e notifiche. Supporta un ampio intervallo di formati sia per i file che per i dati strutturati e i suoi potenti motori consentono agli utenti di creare visualizzazioni dinamiche dei dati e di accedere rapidamente alle informazioni pertinenti. La piattaforma offre anche un'esperienza utente intuitiva, con un'interfaccia mobile drag-and-drop facile da usare, che consente agli utenti di essere rapidamente operativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Tabidoo

Funzioni di importazione ed esportazione dei dati da fogli di calcolo Excel

Viste Tabella, Kanban e Calendario

Tipi di dati personalizzabili

Autorizzazioni per utenti, ruoli e diritti

Limiti di Tabidoo

Piano Free di durata limitata con funzioni di base rispetto ad altri software per la creazione di voci

Manca di una varietà di visualizzazioni per la gestione dei dati

Prezzi di Tabidoo

Contattare Tabidoo per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Tabidoo

Capterra: 4.8/5 (5+ recensioni)

4.8/5 (5+ recensioni) G2: N/A

10. Conexiom

via Conexiom Conexiom è un software cloud che consente ai team di automatizzare i processi dei documenti commerciali. La piattaforma snellisce le attività che richiedono tempo, consentendo alle aziende di concentrarsi su progetti strategici e di costruire relazioni migliori con i clienti.

I team possono accedere ai documenti da qualsiasi computer o dispositivo in un ambiente sicuro. Le aziende beneficiano anche di funzionalità/funzione quali la convalida automatica dei documenti, regole e logiche aziendali personalizzabili, tempi di elaborazione ridotti e integrazioni. Queste funzionalità/funzione chiave aiutano i Teams a risparmiare tempo e denaro, riducendo la voce manuale dei dati e aumentando la produttività del team. Conexiom offre ai team piena visibilità e controllo sugli strumenti di voce.

Le migliori funzionalità/funzione di Conexiom

Reportistica e dashboard per la visibilità della velocità di elaborazione dei documenti

Strumenti di amministratore per gestire utenti, impostazioni e processo di voce

Estrazione dei dati da qualsiasi documento

Regole aziendali, logica e lookup

Limiti di Conexiom

Manca di funzionalità/funzione di collaborazione con il team

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Conexiom

Contattare Conexiom per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Conexiom

Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

Creare database dettagliati con facilità in ClickUp

Ognuno di questi strumenti offre tonnellate di funzionalità/funzione per snellire il processo di inserimento dei dati e organizzare le informazioni, ma solo un'opzione fa tutto questo creando soluzioni da parete a parete per team e aziende di tutti i settori. Questo strumento è ClickUp . 🙂

Create fogli di calcolo in modo rapido ed efficiente utilizzando la vista Tabella per gestire qualsiasi cosa, dagli inventari alle informazioni sui client. Anche per trasmettere un contesto critico in un solo sguardo con la vista I campi personalizzati di ClickUp per inserire allegati, valutazioni e percentuali di stato nelle colonne delle attività.

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Inoltre, la visualizzazione Modulo di ClickUp consente di trasformare gli invii di bug e i feedback dei clienti in attività realizzabili. Organizzate poi le voci in base alla priorità in una tabella pulita e funzionale.

Ma la parte migliore? Tutto questo viene fornito a assolutamente a costo zero ! Iscriversi a ClickUp e iniziate a ottimizzare i vostri processi di voce in un batter d'occhio.