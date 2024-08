Abbiamo testato i 10 migliori software di gestione degli acquisti nel 2024

Che si tratti di B2B, B2C, SaaS o di una via di mezzo, i materiali e i servizi consentono di far funzionare la vostra azienda. Persone che si occupano di approvvigionamento come voi alimentano lo stato di avanzamento reperendo fornitori, gestendo ordini d'acquisto, richiedendo proposte tramite RFP e la gestione dei contratti.

È molto da gestire, vero?

Fortunatamente, le soluzioni di approvvigionamento snelliscono il flusso di lavoro e rendono i processi di approvazione un gioco da ragazzi. Se è giunto il momento di automatizzare le vostre processi di approvvigionamento vi abbiamo pensato noi.

Consultate questa guida per trovare le migliori soluzioni di approvvigionamento, oltre a scegliere il miglior software di approvvigionamento del 2024.

Che cos'è il software di gestione degli acquisti?

Il software di gestione degli acquisti è una soluzione progettata per aiutare le aziende a semplificare i processi di approvvigionamento, dall'approvvigionamento dei fornitori alla gestione dei contratti. Automatizza le attività e fornisce una piattaforma centralizzata per tutte le attività di approvvigionamento, rendendo più facile per i team di approvvigionamento collaborare, monitorare lo stato e prendere decisioni basate sui dati.

Con la crescente complessità delle catene di approvvigionamento e la necessità di prendere decisioni più rapide, il software di gestione degli acquisti è diventato uno strumento essenziale per le aziende di tutte le dimensioni.

Cosa cercare in un software di gestione degli acquisti?

Siete alla ricerca di un buon strumento di gestione degli acquisti? Cercate un software di gestione degli acquisti che includa funzioni quali:

Modelli: Chi ha il tempo di creare nuovi documenti da zero? Scegliete un software di gestione degli acquisti che includamodelli per le RFQ,liste di controllo per l'inventarioe altro ancora

Chi ha il tempo di creare nuovi documenti da zero? Scegliete un software di gestione degli acquisti che includamodelli per le RFQ,liste di controllo per l'inventarioe altro ancora Budgeting: Devigestire il proprio denarodopotutto. Cercate funzionalità/funzione come l'analisi della spesa e la visibilità della spesa per aiutare il vostro processo di approvvigionamento. Un buon strumento di approvvigionamento dovrebbe anche offrire l'elaborazione delle fatture e l'integrazione con l'account del debito

Devigestire il proprio denarodopotutto. Cercate funzionalità/funzione come l'analisi della spesa e la visibilità della spesa per aiutare il vostro processo di approvvigionamento. Un buon strumento di approvvigionamento dovrebbe anche offrire l'elaborazione delle fatture e l'integrazione con l'account del debito **Certo, la maggior parte degli strumenti di approvvigionamento si adatta alle esigenze di diversi tipi di aziende. Ma non fa male optare per uno strumento che sia già adatto al vostro settore. Se avete bisogno diproject management immobiliare di aiuto o che abbiate bisogno digestire un reparto ITc'è una soluzione software che fa al caso vostro

Integrazioni: State già usandopiano Enterprise (ERP) e altri software. Scegliete strumenti di gestione degli acquisti che si integrano perfettamente con il software che già utilizzate

State già usandopiano Enterprise (ERP) e altri software. Scegliete strumenti di gestione degli acquisti che si integrano perfettamente con il software che già utilizzate Gestione dell'elenco fornitori : Un buon strumento di approvvigionamento gestisce ogni parte del ciclo di vita del contratto. Cercate solide funzionalità di gestione dei contratti e dei fornitori per tenere sotto controllo le prestazioni dei fornitori

Un buon strumento di approvvigionamento gestisce ogni parte del ciclo di vita del contratto. Cercate solide funzionalità di gestione dei contratti e dei fornitori per tenere sotto controllo le prestazioni dei fornitori Facilità d'uso: Scegliete strumenti di gestione degli acquisti basati su cloud per ottenere le informazioni in tempo reale di cui avete bisogno per Da fare un lavoro migliore, più velocemente

I 10 migliori strumenti di gestione degli acquisti 2024

Siete liberi di scegliere il vostro processo di gestione degli acquisti, ma perché preoccuparsi quando abbiamo terminato il lavoro per voi? Ecco le nostre scelte per i migliori strumenti di gestione degli acquisti del 2024.

1. ClickUp - Il migliore per la gestione dell'inventario

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

ClickUp è una piattaforma robusta che combina acquisti, documenti, attività, lavagne online, analisi, obiettivi, chattare e altro ancora. Se siete stanchi di sfogliare innumerevoli piattaforme per completare una misera attività, ClickUp è la risposta.

Il Vista Elenco di ClickUp è perfetta per i processi di approvvigionamento e la gestione dei budget, grazie ai campi personalizzati e alle funzionalità di ordinamento. Questa visualizzazione consente di avere una vista dettagliata delle attività e di ordinare, filtrare, raggruppare e cercare facilmente attività specifiche.

Ottenete una vista dettagliata del budget del progetto mentre gestite le attività e gli stati all'interno della vista Elenco di ClickUp

Tutto ciò che serve sono i modelli giusti per trasformare ClickUp nella piattaforma di approvvigionamento personalizzabile dei vostri sogni. Utilizzate i modelli Modello di spazio per gli acquisti di ClickUp per monitorare tutte le attività di approvvigionamento in un unico luogo, completato da un database senza codice e da graziose visualizzazioni.

Gestite il vostro processo di approvvigionamento dall'inizio alla fine con ClickUp!

Scaricare questo modello

Utilizzate il modello di approvvigionamento di ClickUp per definire le vostre attività di approvvigionamento prima ancora di programmare una singola azione. Invece di passare da una piattaforma all'altra e da uno strumento all'altro, potrete godere di un processo di approvvigionamento più razionale e semplificato che renderà il vostro lavoro infinitamente più facile.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Modello per i lavori richiesti conIl modello di approvvigionamento di ClickUp* Creare campi personalizzati, stati e visualizzazioni

UtilizzareClickUp AI per compilare automaticamente la documentazione e i modelli per la gestione degli acquisti

Convertire i piani di approvvigionamento in attività attuabili con un semplice clic

Memorizzate tutte le chat interne ed esterne in ClickUp insieme alla vostra documentazione sugli acquisti

Limiti di ClickUp:

Funzionalità come ClickUp AI sono disponibili solo su account a pagamento

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, per cui i principianti si sentono a volte intimiditi

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Coupa è il migliore per la gestione delle spese

via Coupa Coupa è un software e una piattaforma per gli acquisti che punta tutto sul denaro. Ha molte funzionalità/funzione, ma si concentra soprattutto sulla gestione della spesa nei processi di approvvigionamento. Coupa unifica il source-to-pay per aumentare i margini operativi, il che sembra un sogno che si avvera per il procurement.

Utilizzate Coupa per gestire il capitale circolante e le previsioni di budget. Lo strumento di approvvigionamento dispone anche di automazioni al limite per snellire i contratti, gli acquisti, le approvazioni delle fatture e le relazioni con i fornitori.

Le migliori funzionalità/funzione di Coupa:

Visualizzazione della gestione dei fornitori terzi con funzionalità/funzione della catena di fornitura

Coupa Community.ai fornisce utili parametri di riferimento finanziari

Software di gestione dei fornitori

Limiti di Coupa:

Alcuni utenti dicono di aver dovuto creare più account Coupa per elaborare i pagamenti

Tra gli strumenti di gestione degli approvvigionamenti, Coupa non offre una versione di prova gratuita o un'iscrizione freemium

Coupa offre un servizio di assistenza clienti solo tramite chat

Prezzi di Coupa:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Coupa:

G2: 4.2/5 (260+ recensioni)

4.2/5 (260+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (80+ recensioni)

3. Kissflow è il migliore per l'automazione degli ordini d'acquisto

via Kissflow Kissflow si vanta di essere semplice e personalizzabile. Utilizzate questa piattaforma per monitorare le richieste di acquisto, generare automaticamente ordini di acquisto e approvare le fatture in movimento tramite l'app mobile.

Ci piace che Kissflow si integri con molte altre piattaforme, il che significa che tutti i dati fluiscono nello stesso posto. Il software di approvvigionamento include plugin per Xero, DocuSign e molto altro.

Kissflow è dotato anche di autorizzazioni granulari, in modo da avere il massimo controllo su ciò che i membri del team di approvvigionamento possono fare sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Kissflow:

Semplificare l'inserimento e la gestione dei fornitori in Kissflow

Integrazione di Kissflow con altri software finanziari già in uso tramite API

Possibilità di personalizzare praticamente tutto, compresi i flussi di lavoro di approvazione, i campi dati e i formati dei report

Limiti di Kissflow:

Kissflow non offre opzioni gratuite o freemium rispetto ad altri software di approvvigionamento di questo elenco

Alcuni utenti affermano che è difficile distribuire Kissflow

Prezzi di Kissflow:

A partire da 1.990 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Kissflow:

G2: 4.3/5 (520+ recensioni)

4.3/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

4. Vendr migliore per i costi SaaS

via Vendr La vostra azienda si affida a molti software? Se è così, Vendr è il software di approvvigionamento che fa per voi. L'azienda è specializzata nella riduzione dei costi SaaS e nella velocizzazione del processo di approvvigionamento. Cosa c'è da non amare? 🤩

Fedele al suo nome, Vendr aiuta nella gestione dei fornitori di software. Gestisce anche la conformità, il che è utile se dovete seguire una complessa rete di requisiti legali.

Non è nemmeno necessario Da fare tutto manualmente. Create processi di approvvigionamento conformi all'interno di Vendr e la piattaforma funzionerà in automatico. Ma non preoccupatevi: avete il controllo totale, quindi sentitevi liberi di modificare i vostri flussi di lavoro se le cose cambiano.

Le migliori funzionalità/funzione di Vendr:

Eliminare le sorprese con le trasparenti guide all'acquisto di Vendr

Ottenere consigli per le trattative dagli esperti di Vendr in materia di acquisti

Centralizzazione di tutti gli acquisti, i rinnovi e i dati di spesa in un'unica dashboard

Ogni sottoscrizione è corredata da una garanzia di risparmio

Limiti di Vendr:

Vendr è riservato alle aziende con un fatturato annuo di almeno 400.000 dollari

Alcuni utenti sostengono che funzionalità/funzione come le preferenze dei contratti sono troppo manuali, il che potrebbe causare sviste

Prezzi di Vendr:

Starter: $36.000/anno

$36.000/anno Crescita: $78.000/anno

$78.000/anno Azienda: $120.000/anno

Valutazioni e recensioni di Vendr:

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

5. GEP SMART migliore per gli acquisti diretti

via GEP GEP SMART è una robusta suite software che include strumenti per l'approvvigionamento diretto, la gestione delle distinte base, il source-to-contract e altro ancora. Dite addio ai moduli di approvvigionamento indipendenti, perché tutto è incluso in questa piattaforma.

Il suo sistema di approvvigionamento è particolarmente potente, grazie soprattutto all'uso di IA, automazione dei processi robotici (RPA) e Big Data. Se volete una soluzione all'avanguardia della tecnologia, GEP offre un sistema di approvvigionamento end-to-end in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di GEP:

Gestire efficacemente tutte le spese dirette e indirette attraverso il software di approvvigionamento

Comunicate a GEP le vostre esigenze di conformità e GEP progetterà per voi un processo di approvvigionamento conforme

L'IA accelera le attività source-to-pay come l'analisi della spesa, il sourcing strategico, l'elaborazione degli ordini d'acquisto e la gestione delle fatture

Limiti di GEP:

Alcuni utenti trovano GEP difficile da navigare

Altri utenti affermano che GEP è più lento di altri strumenti di approvvigionamento

Prezzi del GEP:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni GEP:

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (7 recensioni)

6. Jaggaer migliore per l'e-procurement

via Jaggaer Jaggaer è uno strumento di gestione degli acquisti specializzato in acquisti diretti ed e-procurement. Il suo obiettivo è aiutare le aziende ad avere un maggiore controllo sulle spese e a trovare maggiore efficienza.

Se avete bisogno che tutti i membri della vostra organizzazione aderiscano (finalmente) ai vostri contratti e alle vostre politiche, Jaggaer è una scelta solida. Non solo questo software per gli acquisti è dotato di funzionalità/funzione per la conformità, ma anche di strumenti di acquisto intelligenti per un acquisto senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jaggaer:

Utilizzate le funzionalità di gestione della supply chain e delle relazioni con i fornitori di Jaggaer per gestire tutti gli aspetti dell'approvvigionamento

One-Stop Shopping permette ai team di approvvigionamento di visualizzare e confrontare gli elementi di diversi cataloghi in un unico posto

Le funzionalità di reportistica di Jaggaer consentono di visualizzare tutti i dati di approvvigionamento e i processi aziendali in un unico luogo

Limiti di Jaggaer:

È necessario contattare Jaggaer per i prezzi

Alcuni utenti vorrebbero che Jaggaer offrisse strumenti di approvvigionamento globale

Prezzi di Jaggaer:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jaggaer:

G2: 4.4/5 (27+ recensioni)

4.4/5 (27+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (2+ recensioni)

7. Procurify è il migliore per la gestione dei fornitori

via Procurify Procurify è uno degli strumenti migliori e più user-friendly per i team che si occupano di acquisti. Con Procurify si ottiene visibilità in tempo reale di tutti i processi aziendali, delle spese e delle soluzioni di gestione dei fornitori, tutto in un unico luogo.

Non solo completa la gestione del procure-to-pay, ma Procurify blocca anche le spese. Lavora anche con budget e audit rigorosi per mantenere la retta via. 🗺️

Le migliori funzionalità/funzione di Procurify:

Procurify è dotato di un'app mobile per iOS e Android

Integrazione di Procurify con il vostro sistema di account o ERP

Creare flussi di lavoro personalizzati per l'approvazione delle spese che funzionino bene anche quando il vostro team è in movimento

Limiti di Procurify:

Procurify non offre un'opzione gratuita o freemium rispetto ad altri software di approvvigionamento

Procurify non ha funzionalità/funzione di gestione dell'inventario

Prezzi di Procurify:

A partire da 2.000 dollari/mese

Valutazioni e recensioni di Procurify:

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

8. Teams Procure è il migliore per i flussi di lavoro personalizzati di approvvigionamento

via Team Procure Team Procure gestisce tutti i flussi di lavoro di approvazione, gli ordini di acquisto e la gestione dell'inventario in un unico posto. Ci piace che questo strumento di gestione degli acquisti offra flussi di lavoro di approvazione personalizzati, in modo da avere la libertà di modificarlo come meglio credete.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla funzionalità di RFQ e aste elettroniche. Invitate più fornitori a fare offerte per un progetto in Team Procure e confrontate automaticamente i risultati nella piattaforma. Perché chi ha tempo di leggere cinque RFQ di 20 pagine?

Le migliori funzionalità/funzione di Teams Procure:

Condurre aste elettroniche e raccogliere RFQ da più fornitori per una gestione della spesa di qualità

Integrazione di Team Procure con la vostra soluzione di gestione del magazzino

Inserire tutti i fornitori emonitorare i loro KPI di approvvigionamento nel team Procure

Limiti di Team Procure:

Le capacità di gestione dell'inventario sono limitate rispetto ad altri software di approvvigionamento

Alcuni utenti affermano che le tabelle dei flussi di cassa sono difficili da seguire per la gestione delle spese

Prezzi di Team Procure:

Cloud Procurement Suite: $250/mese (include 3 utenti)

$250/mese (include 3 utenti) Suite per gli acquisti in azienda: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Team Procure:

G2: 5/5 (2+ recensioni)

5/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3+ recensioni)

9. Corcentric migliore per i team B2B

via Corcentrico Corcentric è un software di approvvigionamento intelligente che gestisce il source-to-pay, il order-to-cash, l'elaborazione dei pagamenti e molto altro ancora. È specializzato nel commercio B2B, quindi se vendete prodotti ad altre aziende, Corcentric potrebbe fare al caso vostro.

Ci piace che Corcentric riunisca l'intero processo di approvvigionamento in un unico luogo. La sua funzionalità "Applicazioni intelligenti" è particolarmente interessante: Utilizza l'automazione e l'IA per accelerare la gestione degli acquisti e individuare le tendenze utili alla velocità della luce.

Le migliori funzionalità/funzione di Corcentric:

Chiamate il vostro Consulente Strategico per avere suggerimenti sull'ottimizzazione

Integrazione e automazione degli approvvigionamenti con le Automazioni intelligenti di Corcentric

Affidate a Corcentric la gestione degli approvvigionamenti per vostro conto con i servizi gestiti

Limiti di Corcentric:

Alcuni utenti segnalano un'esperienza lenta e piena di bug rispetto ad altri strumenti di approvvigionamento

È necessario contattare Corcentric per i prezzi

Prezzi di Corcentric:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Corcentric:

G2: 3.2/5 (7+ recensioni)

3.2/5 (7+ recensioni) Capterra: 4/5 (3+ recensioni)

10. Precoro è il migliore per la gestione dei contratti

via Precoro Precoro è dotato di numerose funzionalità/funzione per la richiesta, l'approvazione, l'ordine, la gestione dei contratti e il controllo degli acquisti. Precoro è totalmente personalizzabile e si ha la libertà di automatizzare praticamente tutto. 🤖

Precoro crea automaticamente i documenti per voi e fa la corrispondenza a tre vie. Generate automaticamente i PO, monitorate gli ordini in tempo reale e controllate tutte le azioni di approvvigionamento con questa solida soluzione di gestione degli acquisti.

Le migliori funzionalità/funzione di Precoro:

Sincronizzazione dei dati di approvvigionamento in tempo reale

Precoro dispone di RFP e RFQ automatizzati e senza carta

Monitoraggio della cronologia delle revisioni dei flussi di lavoro per conformarsi agli audit

Limiti di Precoro:

Alcuni utenti non apprezzano le regole di notifica di Precoro

Altri utenti dicono che il modulo dell'inventario non ha le funzioni di cui hanno bisogno

Prezzi di Precoro:

Per i team più piccoli: $35/mese per utente, per meno di 20 utenti

$35/mese per utente, per meno di 20 utenti Per i team più grandi: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Precoro:

G2: 4.7/5 (120+ recensioni)

4.7/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

Sfide comuni nella gestione degli acquisti

Razionalizzare il processo di approvvigionamento non è un'impresa da poco.

Le organizzazioni si trovano spesso ad affrontare una moltitudine di problemi sfide di approvvigionamento come il mantenimento della conformità alle normative, l'evitamento di sforamenti dei costi e la garanzia di una consegna puntuale di beni e servizi. Un altro ostacolo significativo è il rischio di attività fraudolente, che richiede un monitoraggio approfondito e la convalida di ogni transazione.

Fortunatamente, il software di gestione degli acquisti affronta questi problemi automatizzando i flussi di lavoro, assicurando la conformità attraverso controlli sistematici, fornendo una supervisione del budget in tempo reale e migliorando i processi di verifica dei fornitori. Inoltre, riduce al minimo l'errore umano, migliorando così l'efficienza complessiva degli acquisti.

Come possono gli strumenti di gestione degli acquisti migliorare il processo di approvvigionamento?

Gli strumenti di gestione degli acquisti offrono una serie di funzionalità/funzione che possono migliorare notevolmente il processo di approvvigionamento. Questi includono:

Richieste di acquisto semplificate: Il software di gestione degli approvvigionamenti consente agli utenti di creare e inviare facilmente le richieste di acquisto, riducendo il tempo e il lavoro richiesto in questo processo.

Il software di gestione degli approvvigionamenti consente agli utenti di creare e inviare facilmente le richieste di acquisto, riducendo il tempo e il lavoro richiesto in questo processo. Flussi di lavoro più rapidi: Con flussi di lavoro di approvazione automatizzati, gli strumenti di gestione degli approvvigionamenti possono accelerare il processo di approvazione delle richieste di acquisto, riducendo i ritardi e garantendo un approvvigionamento tempestivo.

Con flussi di lavoro di approvazione automatizzati, gli strumenti di gestione degli approvvigionamenti possono accelerare il processo di approvazione delle richieste di acquisto, riducendo i ritardi e garantendo un approvvigionamento tempestivo. Dati centralizzati: Centralizzando tutti i dati di approvvigionamento in un'unica piattaforma, questi strumenti offrono visibilità in tempo reale su spese, contratti e gestione dei fornitori. In questo modo è più facile monitorare e analizzare le attività di approvvigionamento.

Centralizzando tutti i dati di approvvigionamento in un'unica piattaforma, questi strumenti offrono visibilità in tempo reale su spese, contratti e gestione dei fornitori. In questo modo è più facile monitorare e analizzare le attività di approvvigionamento. Automazioni: I software di approvvigionamento sono spesso dotati di funzionalità/funzione che possono aiutare a ridurre le attività manuali e ad aumentare l'efficienza. Tra queste, le Automazioni per gli ordini di acquisto, la fatturazione e la gestione dei contratti.

I software di approvvigionamento sono spesso dotati di funzionalità/funzione che possono aiutare a ridurre le attività manuali e ad aumentare l'efficienza. Tra queste, le Automazioni per gli ordini di acquisto, la fatturazione e la gestione dei contratti. Risparmi: Offrendo informazioni sui modelli di spesa e sulle opportunità di risparmio, gli strumenti di gestione degli acquisti possono aiutare le aziende a risparmiare sui loro acquisti.

Offrendo informazioni sui modelli di spesa e sulle opportunità di risparmio, gli strumenti di gestione degli acquisti possono aiutare le aziende a risparmiare sui loro acquisti. **Con funzionalità/funzione quali il monitoraggio della conformità e la gestione automatizzata degli ordini di acquisto, gli strumenti di gestione degli acquisti possono aiutare le aziende a risparmiare sugli acquistigestione dei contratti di approvvigionamentoquesti strumenti possono aiutare a garantire che tutti gli acquisti siano effettuati in conformità alle politiche aziendali e ai requisiti legali.

Gestire i processi di approvvigionamento con gli strumenti di gestione degli acquisti

L'approvvigionamento coinvolge molte parti mobili e sappiamo che siete già bravi a gestire tutto. Ma perché rendere l'approvvigionamento più difficile del necessario?

Con ClickUp potete riunire tutte le attività, le chat e le strategie di approvvigionamento nella stessa piattaforma. I nostri modelli vi fanno risparmiare ore di tempo e rendono il processo di approvvigionamento - osiamo dire - divertente! ✨

Ma non credete alle nostre parole. Provate subito ClickUp: È Free Forever.