10 Migliori strumenti software per la gestione delle operazioni nel 2024

Sfide come la carenza di manodopera, le interruzioni della catena di approvvigionamento, i cambiamenti tecnologici, la sostenibilità e la globalizzazione hanno reso la gestione delle operazioni aziendali un lavoro più difficile che mai.

Le aziende di tutte le dimensioni dovranno adattarsi e rispondere rapidamente per rimanere competitive. Una componente vitale di un'azienda di successo è disporre delle strategie, dei processi e degli strumenti giusti per supportare queste sfide.

Per aiutarvi a scegliere il miglior software di gestione delle operazioni per la vostra azienda, passiamo in rassegna i migliori sul mercato.

Cosa cercare in un software di gestione operativa?

Nel mondo aziendale, il software di gestione delle operazioni è un elemento che cambia le carte in tavola per ottimizzare i processi e i costi operativi.

Ma con le innumerevoli opzioni disponibili, da fare per trovare quella giusta? E qual è il costo ragionevole di un software di gestione operativa?

Ecco una lista di controllo per i responsabili delle operazioni e i titolari di aziende da prendere in considerazione quando cercano un software di gestione delle operazioni:

Piattaforma all-in-one: Con il software di gestione delle operazioni, vi state destreggiando tra molte parti in movimento. Evitate il fastidio e il tempo di cambiare app e ripetere i flussi di lavoro cercando una soluzione all-in-one che vi permetta di integrare le app più importanti

Con il software di gestione delle operazioni, vi state destreggiando tra molte parti in movimento. Evitate il fastidio e il tempo di cambiare app e ripetere i flussi di lavoro cercando una soluzione all-in-one che vi permetta di integrare le app più importanti Gestione completa delle attività : Flussi di lavoro personalizzabili, dipendenze e aggiornamenti in tempo reale per tenere tutti sotto controllo

: Flussi di lavoro personalizzabili, dipendenze e aggiornamenti in tempo reale per tenere tutti sotto controllo Allocazione efficiente delle risorse : Cercate strumenti che aiutino a massimizzare la produttività attraverso un piano efficace delle risorse

: Cercate strumenti che aiutino a massimizzare la produttività attraverso un piano efficace delle risorse Visualizzazione dei dati e reportistica : Grafici e diagrammi cancellati consentono di prendere decisioni basate sui dati

: Grafici e diagrammi cancellati consentono di prendere decisioni basate sui dati Collaborazione e comunicazione : Canali centralizzati e condivisione di documenti favoriscono il lavoro di squadra e aumentano la produttività

: Canali centralizzati e condivisione di documenti favoriscono il lavoro di squadra e aumentano la produttività Scalabilità e flessibilità : Scegliete un software che si adatti alle vostre mutevoli esigenze man mano che la vostra azienda cresce

: Scegliete un software che si adatti alle vostre mutevoli esigenze man mano che la vostra azienda cresce Compatibilità con l'integrazione : Cercate una perfetta integrazione con le app esistenti per una funzione più fluida delle vostre soluzioni di gestione delle operazioni

: Cercate una perfetta integrazione con le app esistenti per una funzione più fluida delle vostre soluzioni di gestione delle operazioni Gestione, impegno e formazione dei dipendenti: Cercate strumenti che vi aiutino nella gestione, nel coinvolgimento e nella formazione dei dipendenti per creare una forza lavoro produttiva e motivata

Considerando queste funzionalità/funzione chiave, troverete il software di gestione delle operazioni ideale per ottimizzare la vostra azienda e portarla all'esito positivo!

I 10 migliori software di gestione operativa da utilizzare nel 2024

Nell'elenco che segue, diamo uno sguardo ai migliori strumenti software di gestione operativa del 2024. Nel formulare le nostre raccomandazioni prenderemo in considerazione fattori quali funzionalità/funzione, prezzi e scalabilità.

Vi forniremo anche una breve panoramica di ogni strumento software, in modo che possiate facilmente confrontare le diverse opzioni.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che fornisce soluzioni software di gestione operativa complete per aziende di tutte le dimensioni.

Organizza, fa crescere e scalare la vostra azienda in modo efficiente con tutti gli strumenti necessari, tra cui software di gestione dell'ufficio , gestione del flusso di lavoro e automazioni , modelli di piano strategico e gestione del team capacità.

Gestite il vostro team gestione aziendale con monitoraggio delle attività, coinvolgimento e gestione dei dipendenti, gestione dell'inventario, gestione delle risorse umane, Modelli di procedure operative standard , gestione dei documenti, gestione dei prodotti e molto altro ancora.

Con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili, ClickUp offre un solido sistema di gestione operativa per ogni aspetto della vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Potente soluzione all-in-one con oltre 1.000 integrazioni

In grado di gestire tutti gli aspetti della gestione operativa, dall'inventario alle risorse umane, fino alla gestione del personalekPI del project management* Personalizzabilegestione delle attività strumenti per le diverse funzioni aziendali

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento ripida a causa di tutte le funzionalità/funzione disponibili

Le frequenti promemoria possono diventare irritanti per alcuni utenti

Funzione limitata sui dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp IA è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.334+ recensioni)

4,7/5 (8.334+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.739+ recensioni)

2. Squadra di collegamento

via Connecteam Connecteam è un sistema all-in-one soluzione per la gestione dei dipendenti che aiuta le aziende a coordinare le attività legate ai dipendenti per i team senza scrivania.

Il suo software di gestione delle operazioni offre un intervallo di funzionalità/funzione come la comunicazione con i dipendenti, l'orologio, la programmazione, la lista di controllo e i moduli, la gestione delle attività dei dipendenti e la gestione delle risorse umane.

Connecteam è un software basato su cloud, conveniente e facile da usare! Potrebbe essere un'ottima scelta per le aziende che desiderano migliorare la propria gestione delle risorse umane efficienza operativa complessiva.

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam

Interfaccia utente estremamente intuitiva e facile da utilizzare

Eccellenti comunicazioni in chat in tempo reale da mobile

Utili report generati automaticamente, come quello di fine turno

Limiti di Connecteam

Sono necessari aggiornamenti per ottenere tutte le funzioni/funzione

Molti recensori ritengono che i piani tariffari potrebbero essere più trasparenti e logici

Prezzi di Connecteam

Piccole aziende : Free

: Free Basic : $29/mese

: $29/mese Avanzato : $49/mese

: $49/mese Esperto : $99/mese

: $99/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,3/5 (39+ recensioni)

4,3/5 (39+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (294+ recensioni)

3. Netsuite

via Netsuite Se siete alla ricerca di un sistema software di gestione delle operazioni di tipo finanziario, il software ERP (Enterprise Resource Planning) NetSuite potrebbe essere la scelta giusta per voi. La piattaforma basata su cloud aiuta le aziende a gestire le finanze, le operazioni e le relazioni con i clienti.

Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione, tra cui account, CRM, gestione dell'inventario, e-commerce e altro ancora. NetSuite è un software scalabile e flessibile che può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni.

NetSuite può essere una buona scelta per le aziende che cercano un sistema di gestione operativa basato su cloud o un software all'interno di un'azienda software ERP all-in-one che li aiuta a gestire le finanze, le operazioni e le relazioni con i clienti. NetSuite può essere una buona opzione se state cercando strumenti di gestione delle operazioni e della catena di approvvigionamento con lo stesso provider.

Le migliori funzionalità/funzione di Netsuite

Dati in tempo reale e visibilità sulla vostra azienda per aiutarvi a prendere decisioni informate

Può essere scalato per adattarsi alla crescita

Capacità di gestire piani finanziari, reportistica e consolidamento

Limiti di Netsuite

Alcuni recensori hanno segnalato problemi di lentezza delle prestazioni

Richiede sessioni di formazione formale a causa della complessità del software

La personalizzazione può richiedere una formazione o competenze avanzate

Prezzi di Netsuite

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Netsuite

G2: 4,0/5 (2.618+ recensioni)

4,0/5 (2.618+ recensioni) Capterra: 4,1/5 (1.346+ recensioni)

4. SicurezzaCultura

via SicurezzaCultura SafetyCulture, in precedenza iAuditor, è un'azienda di software operativo per l'ispezione e la reportistica.

Il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione comprende la gestione delle ispezioni, l'identificazione dei pericoli, la gestione degli incidenti, la gestione della formazione, gli strumenti di comunicazione e le solide capacità di reportistica.

Essendo una soluzione basata su cloud, SafetyCulture garantisce l'accessibilità da qualsiasi luogo ed è predisposta per la scalabilità in caso di crescita aziendale. Si concentra su una maggiore sicurezza, un migliore controllo della qualità, una maggiore conformità, una migliore comunicazione e un processo decisionale basato sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di SafetyCulture

Il mio lavoro funziona su più dispositivi

Produce reportistica sulle ispezioni in loco

Facile e immediato da usare

Limiti di SafetyCulture

Per lo più limitato alle operazioni di salute e sicurezza

I revisori segnalano occasionali bug e difficoltà tecniche

Alcuni recensori vorrebbero opzioni If/And invece che solo If/Then

Prezzi di SafetyCulture

**Gratuito

Premium : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SafetyCulture

G2: 4,4/5 (47+ recensioni)

4,4/5 (47+ recensioni) Capterra (iAuditor):4.6/5 (193+ recensioni)

5. Scoro

via Scoro Il software di gestione del lavoro Scoro è una soluzione software all-in-one per la gestione delle operazioni.

Il suo software di gestione aziendale riunisce tutti gli strumenti necessari per ottimizzare le operazioni. Se avete bisogno di gestire più progetti o di monitorare tutto, dalle vendite alle finanze, Scoro vi copre.

Grazie alla sua interfaccia utente e alle sue potenti funzionalità, Scoro consente ai team di collaborare in modo efficiente e di prendere decisioni basate sui dati.

La soluzione all-in-one di Scoro consente di tenere sotto controllo i progetti, aumentare la produttività e ottenere risultati aziendali migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Gli esperti di onboarding di Scoro vi aiutano nell'impostazione, nell'ottimizzazione e nell'addestramento

L'interfaccia utente è fresca, pulita e amichevole

Ottimo anche per il budgeting e il piano futuro

Limiti di Scoro

Può diventare costoso per le aziende con molti utenti

Richiede formazione a causa della curva di apprendimento

Funzionalità/funzione limitate sull'app mobile

Prezzi di Scoro

Essenziale : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Standard : $37/mese per utente

: $37/mese per utente Pro : $63/mese per utente

: $63/mese per utente Ultimate: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4.5/5 (386+ recensioni)

4.5/5 (386+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (223+ recensioni)

6. Odoo

via Odoo Odoo è un modello di sviluppo open-source specializzato nella gestione delle operazioni, che fornisce una suite completa di applicazioni per la gestione aziendale.

Copre diverse funzioni, tra cui commerciale, CRM, inventario, produzione, account, risorse umane, project management e altro ancora.

L'approccio modulare e personalizzabile di Odoo consente alle aziende di scegliere e integrare i moduli specifici di cui hanno bisogno, rendendolo una soluzione versatile adatta ad aziende di ogni dimensione e settore.

Offrendo una piattaforma all-in-one, Odoo snellisce i processi aziendali, migliora l'efficienza e consente di prendere decisioni basate sui dati, aiutando in ultima analisi le aziende a raggiungere crescita ed esito positivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Il supporto multilingue e multicurrency lo rende adatto alle aziende che operano in regioni e mercati diversi

Il design modulare consente agli utenti di selezionare e integrare applicazioni specifiche per le loro esigenze aziendali

Si rivolge a un ampio intervallo di aziende, tra cui startup, PMI e imprese

Limiti di Odoo

Il design modulare può rendere difficili i personalizzati

Gli utenti segnalano che le attività ripetitive possono richiedere molto tempo

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Odoo

**Gratuito

Standard : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Personalizzato: $37/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Odoo

G2: 4.4/5 (98+ recensioni)

4.4/5 (98+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (703+ recensioni)

7. Pipefy

via Pipefy Pipefy è un flusso di lavoro senza codice software di automazione che può aiutare le aziende a snellire i processi nelle loro operazioni e migliorare l'efficienza. È un software basato su cloud che può essere utilizzato da aziende di tutte le dimensioni.

Pipefy può essere utilizzato per automatizzare un ampio intervallo di attività di gestione operativa, tra cui gli acquisti, il servizio clienti IT, le risorse umane e le vendite.

L'interfaccia drag-and-drop, i modelli precostituiti, le integrazioni e le funzionalità/funzione di sicurezza rendono Pipefy una buona scelta per le piccole aziende che desiderano gestire le operazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipefy

Funzionalità/funzione di collaborazione con il team in tempo reale

Processo di registrazione che richiede molto tempo

Molto user-friendly, soprattutto per il monitoraggio dell'inventario

Limiti di Pipefy

L'assenza di un flusso di lavoro globale e centralizzato comporta un po' di lavoro in più per le approvazioni

I recensori affermano che non tutti i campi sono ricercabili

Alcuni utenti ritengono che gli strumenti siano troppo difficili da configurare

Prezzi di Pipefy

Starter: Free

Free Aziendale : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Unlimitato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Pipefy

G2: 4.6/5 (212+ recensioni)

4.6/5 (212+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (304+ recensioni)

8. Autore di Zoho

via Zoho Autore Se siete alla ricerca di un prodotto per la piattaforma di sviluppo di app a basso codice per aiutarvi a creare software personalizzato, Zoho Creator potrebbe essere un'ottima opzione!

Zoho Creator può essere utilizzato per creare strumenti software personalizzati per la gestione delle operazioni.

Offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a digitalizzare e gestire le operazioni e i flussi di lavoro, integrandosi anche con i software e i dati esistenti.

Dalla creazione di moduli all'automazione dei flussi di lavoro, dalla reportistica alla collaborazione, gli strumenti di gestione operativa di Zoho offrono le funzionalità/funzione di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno per aumentare l'efficienza, migliorare il servizio clienti e il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Creator

Imparate a costruire applicazioni personalizzate in meno di un'ora con la libreria di tutorial

Automazioni solide e flussi di lavoro semplici

Eccellente integrazione con altri strumenti Zoho

Limiti di Zoho Creator

Molti recensori lamentano la lentezza del servizio clienti

Risorse d'aiuto limitate per iniziare a lavorare

L'amministrazione richiede tempo per essere appresa

Prezzi di Zoho Creator

Standard : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Professionale : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Azienda : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoho Creator

G2: 4.3/5 (155+ recensioni)

4.3/5 (155+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (149+ recensioni)

Controlla_

**queste alternative a Zoho_

!

9. Hub operativo di HubSpot

via Hub operativo di HubSpot Se siete utenti di HubSpot, potreste voler dare un'occhiata a HubSpot Operations Hub per il software di gestione delle operazioni. Si tratta di una suite di strumenti collegati alla piattaforma CRM di HubSpot che i team possono utilizzare per collegare le app, sincronizzare e pulire i dati dei clienti e automatizzare i processi.

Il software operativo è progettato per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare la gestione dei dati, ad automatizzare i flussi di lavoro e a scalare le operazioni. Fa parte del software di gestione delle relazioni con i clienti di HubSpot, quindi è necessario utilizzare il CRM in combinazione con esso.

Se state cercando un modo per migliorare la gestione dei dati, automatizzare i flussi di lavoro e scalare le operazioni, HubSpot Operations Hub potrebbe essere una buona opzione da considerare.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Operations Hub

supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat, chiamata o email

Si integra con oltre 1.400 app di terze parti

Webhook e automazioni e bot programmabili

Limiti di HubSpot Operations Hub

È necessario utilizzare anche la piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti di HubSpot

Offre un piano Free, ma la funzionalità/funzione completa è costosa

Richiede un notevole investimento di tempo per la configurazione

Prezzi di HubSpot Operations Hub

**Gratuito

Starter : $45/mese

: $45/mese Professionale : $720/mese

: $720/mese Azienda: $2.000/mese

HubSpot Operations Hub valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (365+ recensioni)

4.5/5 (365+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (263+ recensioni)

10. ProofHub

via ProofHub Grazie a un'interfaccia di facile utilizzo e a strumenti di collaborazione intuitivi, ProofHub per il project management e il software di collaborazione offre una piattaforma software di gestione delle operazioni di facile utilizzo.

I grafici Gantt e le tavole Kanban aiutano a pianificare ed eseguire i progetti, mentre i flussi di lavoro personalizzati e l'automazione semplificano le attività ripetitive. Inoltre, le sue funzioni di condivisione dei file e di correzione di bozze promuovono la collaborazione.

La piattaforma centralizzata di ProofHub garantisce aggiornamenti in tempo reale, favorendo una comunicazione trasparente e operazioni senza intoppi.

Grazie alla reportistica e all'analisi, le aziende ottengono preziose informazioni sulle metriche delle prestazioni, rendendo ProofHub una buona soluzione per una gestione efficace delle operazioni e per l'esito positivo dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di ProofHub

Intuitivo e facile da usare

Eccellente organizzazione della gestione delle attività

Soluzione all-in-one per team di tutte le dimensioni

Limiti di ProofHub

Gli utenti affermano che manca di funzionalità avanzate per la presa di note, il project management e la collaborazione tra team rispetto a piattaforme più complete

Funzionalità di fatturazione limitate, a meno che non si utilizzino integrazioni

I recensori affermano che l'app per dispositivi mobili ha prestazioni limite

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese

: $45/mese Controllo assoluto: $150/mese per utente

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2: 4.5/5 (82+ recensioni)

4.5/5 (82+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (82+ recensioni)

Scegliere i migliori strumenti software per la gestione delle operazioni

Quando scegliete i sistemi di gestione delle operazioni per il vostro team, cercate una piattaforma all-in-one scalabile, con una gestione completa delle attività, un'efficiente gestione delle risorse umane e un'ampia gamma di funzioni gestione delle risorse visualizzazione e reportistica dei dati e strumenti di collaborazione efficaci.

Che si tratti di una startup che sta ancora imparando come delegare o un'azienda di grandi dimensioni che gestisce più team, il giusto software di gestione delle operazioni può contribuire ad aumentare la produttività e la crescita.

Se state cercando un software di gestione operativa scalabile e completo, prendete in considerazione ClickUp! La sua funzionalità/funzione completa software di project management e di gestione delle attività, l'efficiente allocazione delle risorse, la visualizzazione dei dati e la reportistica, nonché i solidi strumenti di collaborazione, fanno di ClickUp un'ottima scelta.

Provate ClickUp oggi stesso!