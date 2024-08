10 migliori sistemi software CRM completamente personalizzabili nel 2024

Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) aiuta le aziende a organizzare e gestire le informazioni sui clienti e le operazioni di vendita. Con la crescita di un'organizzazione, i flussi di lavoro e i requisiti di dati si ampliano. Per mantenere e migliorare l'efficienza, l'azienda deve essere in grado di adattare i propri sistemi per soddisfare questi requisiti.

Pertanto, un software personalizzabile Soluzione software CRM personalizzabile diventa la spina dorsale del successo delle vendite. Dalle interfacce drag-and-drop ai report personalizzati che rivelano approfondimenti sulle pipeline di vendita e sui dati dei clienti, il giusto software CRM personalizzato può trasformare la gestione delle vendite in una forma d'arte.

In questo blog parleremo delle migliori opzioni per i team di vendita che desiderano massimizzare le vendite e la crescita dei ricavi attraverso un software CRM altamente personalizzabile.

Parleremo di alcuni software personalizzati Alternative al CRM -Strumenti progettati per archiviare i record dei contatti, arricchire le interazioni con i clienti e spingere le strategie di vendita verso nuovi traguardi.

Cosa cercare in un software CRM personalizzabile?

Quando si cerca un sistema CRM personalizzabile, è fondamentale dare la priorità alle funzionalità che si allineano alle vostre esigenze di vendita e di business. Cercate:

Personalizzazione e flessibilità: Scegliete un software CRM flessibile che offra ampie opzioni di personalizzazione, tra cui campi personalizzati, interfaccia drag-and-drop e dashboard personalizzabili, per adattare il sistema alle esigenze specifiche del vostro team di vendita

Scegliete un software CRM flessibile che offra ampie opzioni di personalizzazione, tra cui campi personalizzati, interfaccia drag-and-drop e dashboard personalizzabili, per adattare il sistema alle esigenze specifiche del vostro team di vendita Capacità di integrazione : Assicurarsi che il sistema CRM personalizzato si integri perfettamente con gli altri strumenti e piattaforme aziendali utilizzati dal team. Ciò include strumenti di automazione del marketing, di gestione dei progetti e di coinvolgimento dei clienti per un flusso di lavoro unificato

: Assicurarsi che il sistema CRM personalizzato si integri perfettamente con gli altri strumenti e piattaforme aziendali utilizzati dal team. Ciò include strumenti di automazione del marketing, di gestione dei progetti e di coinvolgimento dei clienti per un flusso di lavoro unificato Scalabilità : optate per un software CRM personalizzabile che cresca con la vostra azienda. Deve supportare le piccole e medie imprese e scalare per adattarsi all'espansione dei dati dei clienti, delle pipeline di vendita e dei processi aziendali

: optate per un software CRM personalizzabile che cresca con la vostra azienda. Deve supportare le piccole e medie imprese e scalare per adattarsi all'espansione dei dati dei clienti, delle pipeline di vendita e dei processi aziendali Capacità avanzate di reporting e analisi dei dati: Cercate un software di gestione delle relazioni con i clienti in grado di generare report personalizzati e analisi dettagliate. Questo vi aiuterà a prendere decisioni informate sulla base dei dati, delle previsioni di vendita e delle interazioni con i clienti

Cercate un software di gestione delle relazioni con i clienti in grado di generare report personalizzati e analisi dettagliate. Questo vi aiuterà a prendere decisioni informate sulla base dei dati, delle previsioni di vendita e delle interazioni con i clienti Automazione delle attività di vendita e di marketing: Scegliete uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che preveda l'automazione del flusso di lavoro automatizzare le attività ripetitive e migliorare la produttività dei rappresentanti di vendita. Molte piattaforme hanno ancheStrumenti di intelligenza artificiale per il CRM per aiutare gli agenti a svolgere compiti banali

Scegliete uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che preveda l'automazione del flusso di lavoro automatizzare le attività ripetitive e migliorare la produttività dei rappresentanti di vendita. Molte piattaforme hanno ancheStrumenti di intelligenza artificiale per il CRM per aiutare gli agenti a svolgere compiti banali Supporto clienti solido: Selezionare un fornitore di sistemi CRM che offra un eccellente supporto clienti, tra cuirisorse di formazione, offerte di coinvolgimento dei clienti e assistenza tecnica, per garantire un'implementazione e un utilizzo senza problemi

Selezionare un fornitore di sistemi CRM che offra un eccellente supporto clienti, tra cuirisorse di formazione, offerte di coinvolgimento dei clienti e assistenza tecnica, per garantire un'implementazione e un utilizzo senza problemi Sicurezza dei dati: Privilegiare un software CRM personalizzabile con forti misure di sicurezza dei dati per proteggere i dati dei clienti e garantire la conformità alle normative sulla protezione dei dati

I 10 migliori sistemi software CRM personalizzabili nel 2024

Esistono molti software CRM potenti per le aziende, in grado di gestire in modo efficiente i flussi di lavoro delle vendite. Abbiamo elencato i migliori strumenti CRM personalizzabili pronti a ridefinire il panorama delle vendite e della gestione dei clienti.

1. ClickUp

Mantenete i vostri strumenti di gestione dei progetti e il CRM su un'unica piattaforma, ClickUp

La piattaforma di gestione dei progetti personalizzata di ClickUp non si limita a gestire le attività, ma offre un sistema di gestione dei progetti completamente personalizzabile cRM collaborativo sistema personalizzato per il flusso di lavoro e le preferenze del vostro team di vendita.

Con il La soluzione ClickUp CRM per i team è possibile sfruttare viste e dashboard personalizzabili per progettare uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti che rispecchi perfettamente il vostro stile operativo.

Questa capacità di personalizzazione consente alle aziende di concentrarsi sui dati più importanti per loro, garantendo un processo decisionale informato.

Le solide funzionalità di automazione e i campi personalizzati della piattaforma consentono di costruire un cruscotto del sistema CRM unico come la vostra azienda, migliorando l'efficienza e la produttività semplificare la mappatura dei processi di vendita .

Inoltre, l'assistenza AI integrata consente ai team di risparmiare tempo e fatica, dalla stesura delle e-mail all'analisi dell'avanzamento delle attività.

Con ClickUp possiamo mostrare cosa è successo con le nostre iniziative in una vista regionale o in una vista di campagna, che include la visualizzazione dei tipi di attività che stiamo eseguendo e la fase del funnel a cui le abbiamo assegnate. In questo modo, il senior management può facilmente aggiornarsi sullo stato di un progetto

Daria Girju, Finastra

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Tracciamento in tempo reale: Il sistema personalizzabileCruscotti ClickUp consentono di scegliere tra oltre 50 widget di dashboard che possono essere personalizzati per creare visualizzazioni di alto livello di metriche critiche come il valore della vita del cliente, le dimensioni medie delle transazioni, le prestazioni di vendita e altro ancora. I team possono visualizzare tutte le metriche critiche di vendita e marketing in un'unica vista, che si aggiorna in tempo reale.

Costruite il database clienti perfetto con ClickUp CRM

Efficienza con l'automazione: Impostate trigger per le attività ripetitive conAutomazione ClickUpper garantire che il processo di vendita si svolga in modo fluido ed efficiente senza un costante intervento manuale, risparmiando tempo e riducendo gli errori umani. Ad esempio, è possibile creare una nuova attività di fatturazione per il team di vendita ogni volta che lo stato di un prospect viene modificato in "Chiuso" nel CRM

creare azioni automatiche attivate da eventi o condizioni specifiche utilizzando ClickUp Automation_ Integrazione e gestione delle e-mail La soluzione CRM personalizzabile Pipedrive mette il turbo ai processi di vendita grazie alla personalizzazione e all'efficienza. La sua piattaforma facile da usare permette di personalizzare le fasi della pipeline che riflettono il vostro processo di vendita unico, incoraggiando l'attenzione sui passi da compiere piuttosto che sull'obiettivo finale.

Con un solido monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi, Pipedrive agisce come un coach virtuale, fornendo report e analisi in tempo reale per affinare le strategie. Le sue capacità di automazione riducono le attività amministrative ed è dotato di oltre 350 integrazioni per espandere le sue funzionalità.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive

Adatta le fasi e i campi al tuo processo di vendita, assicurando un approccio personalizzato al monitoraggio delle trattative e delle attività

Automatizzare le attività ripetitive e impostare trigger personalizzati per risparmiare tempo e aumentare l'efficienza del ciclo di vendita

Ottenere informazioni preziose sulle performance di vendita con report e dashboard personalizzabili

Integrazione con un'ampia gamma di applicazioni di terze parti per migliorare la funzionalità e l'adattabilità alle vostre esigenze aziendali

Limitazioni di Pipedrive

L'attenzione della piattaforma ai processi di vendita significa che potrebbe non offrire funzionalità di gestione dei progetti o di assistenza ai clienti così ampie come alcune piattaforme all-in-one

Le funzionalità avanzate e le personalizzazioni più profonde possono richiedere una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti o per coloro che non sono esperti di tecnologia

Prezzi di Pipedrive

Piano essenziale: $11,90/mese per utente

$11,90/mese per utente Piano avanzato: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Piano professionale: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Piano Power: $59,90/mese per utente

$59,90/mese per utente Piano aziendale: $74,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.2/5 (1.738 recensioni)

4.2/5 (1.738 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.900+ recensioni)

3. Caspio

via Caspio Caspio vi permette di costruire un CRM personalizzato, adatto alle vostre esigenze, senza dover ricorrere alla codifica. È possibile acquisire esperienza pratica, creare un'applicazione di base e procedere con funzionalità avanzate man mano che si cresce.

Consente livelli di utenza flessibili, in modo che dipendenti e manager possano accedere a dashboard personalizzati in base alle proprie esigenze. Vi aiuta a gestire la pipeline di vendita inserire nuovi contatti e generare rapporti dettagliati. I manager possono avere la supervisione delle attività di vendita dell'azienda, gestire le assegnazioni dei team e approfondire i dettagli dei lead quando necessario.

Le migliori caratteristiche di Caspio

Creazione di applicazioni CRM personalizzate senza alcuna conoscenza di codifica, grazie a un costruttore di applicazioni visuali

Personalizzate il vostro CRM per soddisfare le esigenze aziendali, aggiungendo oggetti, campi, tabelle e interfacce personalizzate e condivise

Scalare l'azienda con Caspio, che è stato progettato per supportare volumi di dati ed esigenze degli utenti crescenti, pur mantenendo alte le prestazioni

Integrazione rapida con sistemi e servizi esterni per migliorare le funzionalità del CRM e garantire un flusso di dati fluido tra le applicazioni

Limitazioni di Caspio

Sebbene l'approccio no-code renda più semplice la personalizzazione, le aziende con requisiti molto complessi o unici possono trovare alcune limitazioni nelle capacità della piattaforma

La struttura dei prezzi, basata sull'archiviazione e sull'utilizzo dei dati piuttosto che sulle tariffe per utente, può essere meno prevedibile per le aziende con modelli di utilizzo fluttuanti

Prezzi di Caspio

Piano iniziale: $44,06/mese

$44,06/mese Piano professionale: 527,48 dollari/mese (fatturati annualmente)

527,48 dollari/mese (fatturati annualmente) Piano aziendale: $1979,57/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Caspio

G2 : 4.4/5 (130+ recensioni)

: 4.4/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

4. Massimizzatore

via Maximizer Maximizer CRM è una soluzione potente e personalizzabile che si adatta alle esigenze di tutti, sia che si tratti di un'azienda in fase di avviamento, che di una in fase di espansione o di una grande impresa.

Con Maximizer è possibile organizzare tutte le relazioni con i clienti e i dati di vendita. Si ottiene una visione cristallina dell'imbuto di vendita e delle interazioni con i clienti, rendendo i dati facilmente accessibili e fruibili.

Con Maximizer, potete adattare il vostro CRM alle vostre esigenze aziendali e consentire vendite, automazione del marketing e reportistica approfondita senza soluzione di continuità. Questo non solo aumenta la produttività del vostro team, ma posiziona anche la vostra azienda per una crescita accelerata.

Le migliori caratteristiche di Maximizer

Personalizzazione di dashboard, report e campi per adattarsi ai vostri processi aziendali specifici

Una serie di strumenti completi per la gestione dei contatti, l'email marketing e il monitoraggio delle prestazioni, il tutto all'interno di un sistema unificato

Mantenete i dati sicuri e accessibili con Maximizer, che supporta l'accesso remoto senza compromettere l'integrità dei dati

Limitazioni di Maximizer

Per alcuni utenti la configurazione e la personalizzazione iniziali possono richiedere una curva di apprendimento un po' troppo lunga

La piattaforma potrebbe non offrire un'ampia gamma di integrazioni di terze parti come alcuni dei suoi concorrenti

Prezzi di Maximizer

Edizione base: $65/mese per utente (fatturazione annuale, minimo 3 utenti)

$65/mese per utente (fatturazione annuale, minimo 3 utenti) Edizione leader di vendita: $79/mese per utente (fatturati annualmente, con un minimo di 5 utenti)

Valutazioni e recensioni di Maximizer

G2: 3.9/5 (450+ recensioni)

3.9/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (300+ recensioni)

5. Vendita Zendesk

via Zendesk Sell Zendesk Sell CRM trasforma il modo in cui operano i team di vendita, unendo l'efficienza all'intelligenza per aumentare i ricavi e la produttività. Fornisce ai team gli strumenti per un lavoro meno impegnativo e un maggior numero di accordi di successo.

Il CRM offre una piattaforma unificata che comprende la gestione dei contatti e delle trattative, il monitoraggio delle attività e la generazione di lead. Questo snellisce il processo di vendita e rende facile la visibilità della pipeline.

Offre la flessibilità di integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico esistente. In questo modo il team è agile, informato e pronto a fornire un servizio personalizzato da qualsiasi luogo.

Le migliori caratteristiche di Zendesk Sell

Semplificare il tracciamento e la gestione dei contatti e delle trattative per migliorare l'efficienza del team di vendita

Utilizzare pipeline, campi e report personalizzati per adattare il CRM alle specifiche esigenze aziendali

Ottenere informazioni dettagliate sulle attività di vendita e sulle prestazioni, aiutando i team a prendere decisioni basate sui dati

Integrare le app di terze parti con la più ampia piattaforma Zendesk e ottenere una soluzione completa per il coinvolgimento dei clienti

Limitazioni di Zendesk Sell

Pur offrendo profonde capacità di personalizzazione e di integrazione, la piattaforma può richiedere investimenti aggiuntivi in app di terze parti per funzionalità specifiche

Alcune funzionalità avanzate e di analisi sono disponibili solo per i livelli di abbonamento più elevati, che potrebbero non essere adatti a tutte le tasche

Prezzi di Zendesk Sell

Team: $25/mese per utente

$25/mese per utente Growth: $69/mese per utente

$69/mese per utente Professionale: $149/mese per utente

Zendesk Vende valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.800+ recensioni)

6. HubSpot

via HubSpot La piattaforma CRM di HubSpot mette a portata di mano tutto ciò che serve per seguire lead e clienti in ogni fase del loro percorso.

Questo CRM consente di visualizzare ogni cliente in dettaglio, tracciando le sue interazioni con l'azienda, i colleghi, le attività, le comunicazioni e altro ancora. La capacità di offrire una visione unificata dei clienti in tutta la piattaforma è una caratteristica di spicco che ottimizza le attività di marketing, vendita e assistenza.

I moduli di Hubspot consentono di raccogliere dati direttamente dal sito web, dai social media o dalle landing page. È possibile acquisire un'ampia gamma di informazioni su potenziali clienti e clienti, dal loro comportamento sul sito web ai dettagli personali e alle interazioni passate con il vostro marchio.

Potete personalizzare il sistema CRM in base alle vostre esigenze specifiche e creare una soluzione completa che supporti ogni aspetto della vostra strategia di crescita aziendale.

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Utilizzate un'unica piattaforma per gestire ogni fase delle interazioni con i clienti, dal primo contatto all'assistenza post-vendita

Personalizzare le anagrafiche dei contatti e delle aziende, le pipeline di trattativa e le dashboard di reportistica per soddisfare le diverse esigenze di business

Utilizzate il solido mercato di integrazioni di HubSpot per collegare il vostro CRM a un'ampia gamma di strumenti e applicazioni aziendali

Automatizzate le attività di routine di marketing e vendite e consentite ai vostri team di concentrarsi sulla strategia e sul coinvolgimento dei clienti

Limitazioni di HubSpot

Pur offrendo un generoso livello gratuito, richiede il passaggio a piani a pagamento per funzionalità avanzate e limiti di utilizzo più elevati; può diventare costoso per le piccole imprese in fase di scalata

L'ampia funzionalità della piattaforma può presentare una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti o per i team più piccoli che non dispongono di un supporto IT dedicato

Prezzi di HubSpot

Starter: $20/mese

$20/mese Professionale: $500/mese

$500/mese Impresa: $1500/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Hubspot

G2: 4.4/5 (11.000+ recensioni)

4.4/5 (11.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

7. Nutshell

via Nutshell Nutshell CRM ottimizza il processo di vendita e rende facile automatizzare i flussi di lavoro, centralizzare i dati dei clienti e migliorare la collaborazione tra i team. Grazie a funzioni come l'automazione delle vendite intuitiva e la reportistica approfondita, sarete in grado di ridurre le attività che richiedono tempo e di individuare le aree di miglioramento.

Gli efficienti strumenti di posta elettronica di Nutshell vi consentono di inviare rapidamente e-mail personalizzate e di acquisire lead direttamente dal vostro sito web. La gestione semplificata dei contatti e le versatili visualizzazioni della pipeline offrono una panoramica completa delle interazioni con i clienti.

Le migliori caratteristiche di Nutshell

Navigare e supervisionare efficacemente la pipeline di vendita per migliorare la produttività globale

Modificare le pipeline di vendita, la reportistica e l'automazione del CRM per adattarsi ai vostri processi aziendali specifici

Automatizzate le attività ripetitive e i follow-up, assicurandovi che nessun lead venga trascurato

Ottenere report e analisi approfondite per aiutare i vostri team a prendere decisioni basate sui dati

Limitazioni del pacchetto

Alcuni utenti potrebbero trovare il set di funzionalità limitato rispetto a software CRM più personalizzabili, soprattutto in caso di rapida scalata

Le integrazioni della piattaforma con applicazioni di terze parti sono in crescita, ma potrebbero non essere così ampie come quelle offerte dai concorrenti più grandi

Prezzi in pillole

Foundation: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Power AI: $59/mese per utente

$59/mese per utente Servizi Pro+: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (448 recensioni)

8. Apptivo

via Apptivo Il software CRM personalizzabile di Apptivo ottimizza il processo di vendita, dalla gestione dei lead alla fatturazione, garantendo risultati più rapidi e un aumento dei ricavi. Trasforma i dati grezzi in informazioni utili, migliorando le vendite, la produttività e l'efficienza.

Con Apptivo, potete personalizzare il vostro CRM senza una sola riga di codice, grazie all'intuitiva funzionalità drag-and-drop. Che siate in ufficio o sul campo, il CRM mobile vi tiene in contatto ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, grazie alle funzionalità di integrazione, è possibile connettersi senza problemi con i propri strumenti quotidiani, aumentando la fiducia e la fedeltà dei clienti.

Le migliori caratteristiche di Apptivo

Personalizzazione delle attività del CRM per garantire il perfetto allineamento con i processi aziendali

Accesso a una serie di app integrate che coprono ogni aspetto, dalla gestione dei progetti alle finanze, per migliorare l'efficienza operativa

Semplificare i processi di vendita e marketing con una potente automazione e ridurre il lavoro manuale

Limitazioni di Apptivo

I nuovi utenti potrebbero sperimentare una curva di apprendimento a causa delle ampie funzionalità della piattaforma

Alcune funzionalità e integrazioni avanzate sono disponibili solo nei piani di livello superiore, il che potrebbe aumentare i costi per le piccole imprese

Prezzi di Apptivo

Lite: $20/mese per utente

$20/mese per utente Premium: $30/mese per utente

$30/mese per utente Ultimate: $50/mese per utente

$50/mese per utente Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Apptivo

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

4.4/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (700+ recensioni)

9. Salesforce

via Salesforce Salesforce trasforma il modo in cui le aziende si connettono con i loro clienti attraverso il marketing, le vendite, il commercio, l'assistenza e l'IT.

È altamente personalizzabile e scalabile e dispone di ampie capacità di integrazione e di funzioni avanzate di intelligenza artificiale.

Con Salesforce è possibile unire i team attorno ai clienti e sfruttare i dati per ottenere informazioni utili a fidelizzare i clienti. È possibile archiviare, tenere traccia e analizzare tutte le informazioni sui clienti e sui potenziali clienti in un unico luogo, fornendo una visione completa accessibile in tempo reale da qualsiasi team.

Le migliori caratteristiche di Salesforce

Utilizzate le sue impareggiabili opzioni di personalizzazione per adattare le funzioni a qualsiasi processo aziendale senza soluzione di continuità

Aggiungere strumenti per soddisfare esigenze specifiche attraverso l'ampio mercato della piattaforma

Ottenere approfondimenti e raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per affinare le strategie di vendita e migliorare le interazioni con i clienti

Ottenere una visione olistica del customer journey attraverso le vendite, il marketing, l'assistenza clienti e altro ancora

Limitazioni di Salesforce

L'ampia gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione della piattaforma può richiedere tempo per essere appresa

I prezzi sono più alti rispetto ad altri software CRM, soprattutto quando si aggiungono più moduli e personalizzazioni

Prezzi di Salesforce

Starter: $24/mese per utente (fatturati annualmente)

$24/mese per utente (fatturati annualmente) Professional: $80/mese per utente (fatturati annualmente)

$80/mese per utente (fatturati annualmente) Enterprise: $165/mese per utente (fatturati annualmente)

$165/mese per utente (fatturati annualmente) Unlimited: $330/mese per utente (fatturati annualmente)

$330/mese per utente (fatturati annualmente) Vendite Einstein 1: $500/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Salesforce

G2: 4,3/5 (1.800+ recensioni)

4,3/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.800+ recensioni)

10. CompanyHub

via CompanyHub Con la sua piattaforma CRM completamente personalizzabile, CompanyHub offre una sincronizzazione bidirezionale delle e-mail, una robusta automazione, una reportistica dinamica e molto altro. Questo CRM organizza i dati con strumenti drag-and-drop.

Consente di snellire la pipeline di vendita, creare documenti con un solo clic e fornire analisi approfondite. È possibile utilizzarlo per semplificare i complessi processi di vendita, migliorare la gestione dei lead e migliorare le interazioni con i clienti con un tempo di configurazione minimo.

Le migliori caratteristiche di CompanyHub

Personalizzazione del CRM in base ai processi specifici e alle esigenze di gestione dei clienti

Automatizzare le attività ripetitive, i follow-up e le campagne e-mail per aumentare l'efficienza e ridurre il lavoro manuale

Adattare e ottimizzare rapidamente i processi di vendita grazie a un design e a una navigazione semplificati

Utilizzate gli strumenti di reporting e i cruscotti dinamici per ottenere informazioni in tempo reale sulla gestione delle vendite e sul comportamento dei clienti

Limitazioni di CompanyHub

Può mancare l'ampio mercato di app di terze parti e l'ecosistema di integrazione di piattaforme più grandi come Salesforce

Le funzionalità avanzate di personalizzazione e automazione possono richiedere un periodo di apprendimento per le aziende che si avvicinano per la prima volta al CRM personalizzato

Prezzi di CompanyHub

Produttività: $21/utente al mese

$21/utente al mese Automazione: $36/utente al mese

$36/utente al mese Accelerazione: $64/utente al mese

Valutazioni e recensioni di CompanyHub

G2: 4.7/5 (40+ recensioni)

4.7/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (22 recensioni)

Trova le soluzioni CRM più personalizzate per il tuo team

Che si tratti di una piccola startup o di una grande azienda, questi sistemi CRM personalizzati forniscono strumenti per scolpire la strategia di vendita, approfondire le relazioni con i clienti e accelerare la crescita.

Le soluzioni software CRM completamente personalizzabili sono la pietra miliare per qualsiasi team di vendita che voglia prosperare nel competitivo panorama aziendale.

Siete pronti a trasformare la vostra strategia di gestione delle vendite e di coinvolgimento dei clienti? Esplorate ClickUp oggi stesso e scoprite come le sue soluzioni CRM personalizzabili portano la vostra azienda a nuovi livelli. Iniziate subito il vostro viaggio con ClickUp !