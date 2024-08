11 Migliori strumenti e software di reporting nel 2024

In qualità di manager, il vostro compito non è solo quello di mantenere il vostro team in attività, ma anche di vantarvi dei risultati ottenuti dal vostro team. Indipendentemente dal vostro ruolo di manager o di team lead, avete bisogno di un solido strumento di reportistica che mostri, con numeri in bianco e nero, la reale efficacia del vostro team.

Ma siete impegnati e siamo pronti a scommettere che non avete ore di tempo libero per creare reportistica con dashboard interattivi da più origini dati. Non reinventate la ruota: utilizzate questi 11 strumenti e software di reportistica self-service da fare al posto vostro.

In questa guida vi forniremo una semplice lista di controllo su cosa cercare in uno strumento di reportistica, oltre ai nostri 11 strumenti di reportistica preferiti del 2024.

Cosa cercare negli strumenti di reportistica?

Trovare lo strumento di reportistica giusto non è una passeggiata. Con centinaia di software di business intelligence se si vogliono trovare delle opzioni di business intelligence, è necessario trovare degli strumenti di reportistica che uniscano il project management a report interattivi e a semplici visualizzazioni di dati per i progetti, e non è un'attività facile.

Cercate queste funzionalità/funzione chiave:

Software di visualizzazione dei dati : I fogli Excel di dati grezzi sono noiosi. Scegliete un software per la reportistica aziendale che offra la visualizzazione dei dati peri vostri KPI più importanti. Punti bonus se genera splendidi grafici e dashboard interattivi

Collaborazione: Dovete essere in grado dicondividere la vostra reportistica con più stakeholder in pochi clic. Inoltre, deve essere così intuitivo e facile da usare che chiunque possa capire la reportistica

1. ClickUp Il migliore per la reportistica del project management agile

Ottenere una panoramica di alto livello dello stato di avanzamento del progetto in Dashboard in ClickUp

Non per vantarsi, ma ClickUp offre gli strumenti di reportistica più robusti per i gestori del team. Il nostro software di reportistica permette ai manager di costruire dashboard ClickUp "tutto in uno" come centro di controllo della missione.

È facile aggiungere widget, inserire i dati e personalizzare le visualizzazioni. È possibile vedere tutti i lavori ad alto livello per gestire persone, attività, tempo, documenti, embed e sprints in un unico posto. ClickUp è lo strumento perfetto per la reportistica per gestione aziendale . Impostazione delle impostazioni obiettivi trimestrali e monitorare il tempo di ogni dipendente in un'unica dashboard. La gestione delle risorse aiuta a visualizzare il grado di sfruttamento del team, mentre l'analisi del carico di lavoro mostra la produttività del team attraverso il monitoraggio del completamento delle attività.

L'obiettivo finale? Individuare ciò che Da fare è buono ed eliminare i colli di bottiglia nei processi. Visualizzando ogni passaggio del vostro flusso di lavoro, potrete gestire team più affiatati e produrre lavori migliori.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Vista Carico di Lavoro e Box **Ripensate la gestione del team con l'esclusiva vista Team di ClickUp. Controllate il carico di lavoro del vostro team per vedere chi è a rischio di burnout e chi è libero di svolgere più attività

Attività cardine : Convertire le attività in pietre miliari per visualizzare i progressi compiuti in un elegante grafico in stile Gantt

Convertire le attività in pietre miliari per visualizzare i progressi compiuti in un elegante grafico in stile Gantt Integrazioni : Avete bisogno di ottenere reportistica da altre piattaforme? ClickUp si integra facilmente con soluzioni come Tableau

Avete bisogno di ottenere reportistica da altre piattaforme? ClickUp si integra facilmente con soluzioni come Tableau Obiettivi di ClickUp : Impostare obiettivi in ClickUp e creare sequenze temporali, traguardi e monitoraggio dello stato di avanzamento per ogni obiettivo in modo da non perdere mai di vista il traguardo

Impostare obiettivi in ClickUp e creare sequenze temporali, traguardi e monitoraggio dello stato di avanzamento per ogni obiettivo in modo da non perdere mai di vista il traguardo Pulse : Avete bisogno di una panoramica veloce di chi è online e di cosa sta facendo? Le reportistiche di Pulse mostrano chi è online all'ora e a quali attività sta lavorando

Limiti di ClickUp

ClickUp richiede una curva di apprendimento iniziale per i nuovi utenti

Alcune funzionalità/funzione sono accessibili solo agli abbonati a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. MeisterTask

Migliore per la reportistica sulla gestione delle attività

Via MeisterTask MeisterTask è principalmente una piattaforma per la gestione delle attività e la collaborazione, ma produce reportistica robusta per aiutare i gestori del team a migliorare. MeisterTask gestisce automaticamente raccoglie automaticamente i dati relativi a tutti i progetti e sui membri del team. È sufficiente visitare la scheda Reportistica nella dashboard per vederli:

Attività aperte

Attività create di recente

Attività completate

È anche possibile impostare report personalizzati per ottenere dati sui team, sui singoli collaboratori o sul completamento delle attività in base al periodo (ad esempio, il quarto trimestre). MeisterTask genera grafici a barre colorati nella parte superiore di ogni report, ma è possibile eseguire il drill-down sui singoli punti di dati nella metà inferiore del report, anche se si tratta di molte informazioni da vagliare manualmente.

Le migliori funzionalità/funzione di MeisterTask per la reportistica

Rapida creazione di reportistica personalizzata con filtri pronti all'uso

Possibilità di salvare le reportistiche personalizzate per riutilizzarle in futuro

Esportazione dei report in file Excel (XLS) o CSV per la condivisione con l'esterno

Limiti di MeisterTask

Le funzionalità/funzione dello strumento di reportistica mostrano una quantità eccessiva di dati, per cui è difficile trarre rapidamente delle conclusioniparti interessate* I filtri personalizzati sono utili, ma non offrono un'ampia possibilità di personalizzazione per gli strumenti di reportistica delle aziende

Prezzi di MeisterTask

Basic: Gratis

Gratis Pro: $11,99/mese per utente

$11,99/mese per utente Business: $23,99/mese per utente

$23,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

4,6/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.000+ recensioni)

3. Datapine

Il migliore per la reportistica aziendale

Via Datapine Datapine ha sede in Germania, ma il suo robusto software di business intelligence (BI) è disponibile per chiunque. A differenza di MeisterTask, Datapine non monitora le attività per voi. Invece, i suoi strumenti di reporting aggregano i dati di marketing dai vostri database, file, social media, CRM/ERP e helpdesk per una robusta reportistica di BI.

Tuttavia, questo strumento di analisi di marketing è specializzato nella visualizzazione dei dati, quindi se volete scavare davvero nei vostri dati, questa è un'opzione forte. Se avete bisogno di tenere sotto controllo le prestazioni del vostro team, le notifiche dei dati di Datapine vi segnalano in modo proattivo i problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Datapine per la reportistica

80 modelli professionali di reportistica tra cui scegliere

Analisi integrate

Facile da usare per i dispositivi mobili

Opzioni di gestione delle performance aziendali

Limiti di Datapine

Datapine si definisce facile da usare per i principianti, ma i suoi strumenti avanzati di reportistica sono ancora sovrabbondanti

È più costoso rispetto ad altri strumenti di reportistica

Alcuni utenti segnalano lunghi periodi di cancellazione

Prezzi di Datapine

Basic: $249/mese per utente

$249/mese per utente Professional: $449/mese per due utenti

$449/mese per due utenti Premium: $799/mese per tre utenti

$799/mese per tre utenti Branding & Embedded: $1.099/mese per tre utenti

Valutazioni e recensioni di Datapine

G2: 4.6/5 (20+ recensioni)

4.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9 (20+ recensioni)

4. Che cosa

Il migliore per la reportistica analitica di marketing

Tramite Whatagraph I marketer vivono e respirano dati, ed è per questo che i responsabili del marketing digitale si rivolgono a Whatagraph. Questo strumento di reportistica di marketing include la visualizzazione dei dati e il branding personalizzato. Se avete un dipendente che lavora su una piano di miglioramento delle prestazioni questo strumento di reportistica include anche il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti.

Whatagraph si integra con diverse piattaforme di marketing come Google Ads e Twitter, Mailchimp shopify, Google My Business e persino Snapchat. Se avete bisogno di un connettore che non ha, Whatagraph vi aiuta a collegarvi a qualsiasi origine dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph per la reportistica

Modelli di reportistica specifici per il marketing

Il branding personalizzato lo rende un'ottima scelta per le agenzie di marketing o pubblicitarie

Le integrazioni API pronte per l'uso accelerano il processo di reportistica normalmente noioso per gli utenti aziendali

Limiti di Whatagraph

Alcuni utenti affermano che le connessioni dei dati con il software di reportistica sono incoerenti

Il supporto clienti non è sempre reattivo

Prezzi di Whatagraph

Professional: $223/mese, fatturato annualmente per 5 utenti

$223/mese, fatturato annualmente per 5 utenti Premium: $335/mese, fatturati annualmente per 10 utenti

$335/mese, fatturati annualmente per 10 utenti Prezzi personalizzati : Per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Whatagraph

G2: 4.5/5 (230+ recensioni)

4.5/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

5. Tableau

Migliore per la visualizzazione di dati su larga scala

Via Tableau Tableau è una soluzione di reportistica analitica visiva di Salesforce. Se si utilizza già Salesforce per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), Tableau estrarrà automaticamente i dati da Salesforce per semplificare ulteriormente le analisi e consentire una migliore gestione dei dati Reportistica CRM .

Il software di reportistica di Tableau include integrazioni con Fogli Google, Excel, Salesforce (naturalmente) e Google per portare i dati in un unico luogo. Questo strumento di reportistica è migliore per la business intelligence che analizza un'azienda nel suo complesso, invece di eseguire il drill-down sulle attività o sulle prestazioni di ciascun membro del team.

Da fare, però, è la nuova funzionalità/funzione di Tableau GPT. Utilizza l'IA generativa per analizzare rapidamente più origini dati, individuare modelli e suggerire i passaggi successivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Tableau per la reportistica

La funzionalità di IA predittiva velocizza l'analisi

Si integra con le origini dati della maggior parte dei database e delle piattaforme di analisi più importanti

Tableau ha la potenza di fuoco per gestire visualizzazioni di dati complesse

Limiti di Tableau

Le sue dashboard interattive sono così numerose da risultare ingombranti per i principianti

Se non utilizzate Salesforce, potreste aver bisogno di più soluzioni di lavoro

La complessità di Tableau rende difficile la formattazione personalizzata per il suo software di reportistica

Prezzi di Tableau

Tableau Viewer: $15/mese per utente, fatturati annualmente

$15/mese per utente, fatturati annualmente Tableau Explorer: $42/mese per utente, con fatturazione annuale

$42/mese per utente, con fatturazione annuale Tableau Autore: $70/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Tableau

G2: 4,3/5 (1.600+ recensioni)

4,3/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (2.000+ recensioni)

6. Flusso di lavoro

Il migliore per il flusso di lavoro e il monitoraggio del tempo

Tramite Flusso di lavoro ProWorkflow è specializzato in collaborazione a distanza e questo lo rende popolare tra i manager di aziende remote e ibride. Questo strumento di reportistica consente di visualizzare tutti i progetti, le attività, i tempi registrati, i contatti, i flussi di lavoro e le risorse in un unico posto. Dispone anche di funzionalità/funzione per la fatturazione, la messaggistica, la condivisione di file e le sequenze temporali, quindi è un'opzione valida se avete bisogno di uno strumento di gestione del flusso di lavoro all-in-one.

Se siete un'organizzazione Microsoft, ProWorkflow si integra con Microsoft Teams e Outlook, ma non dispone di molte integrazioni come altri strumenti di reportistica, per cui potrebbe essere necessario reinserire alcuni dati.

Le migliori funzionalità/funzione di ProWorkflow per la reportistica

A 20 dollari per utenti illimitati, ProWorkflow è molto conveniente rispetto ad altri strumenti di reportistica di questo elenco

ProWorkflow include una varietà di funzionalità/funzione oltre ai reportistici, quindi è utile per i manager che hanno bisogno di molti strumenti in un'unica dashboard

Ottimo per gestire e ordinare i dati aziendali

Limiti di ProWorkflow

Non essendo uno strumento di reportistica pura, ProWorkflow non ha la potenza di altri software di reportistica

Gli appaltatori non hanno accesso agli strumenti di ProWorkflow, il che può alterare i dati aziendali

La personalizzazione è difficile da impostare, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di più fonti di dati

Prezzi di ProWorkflow

Professionale: $20/mese per utente, senza limite di utenti

$20/mese per utente, senza limite di utenti Advanced: $$$a mese per utente, per un minimo di 5 utenti

Valutazioni e recensioni su ProWorkflow

G2: 4.1/5 (35+ recensioni)

4.1/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (240+ recensioni)

7. Punto di vista

Migliore per l'analisi guidata dalla ricerca

Via Punto di vista Thoughtspot si presenta come una potente piattaforma di reportistica alimentata dall'IA. Utilizza questa piattaforma per cercare risposte sulla vostra azienda, visualizzare i vostri dati e monitorare le prestazioni.

Thoughtspot non è adatto ai principianti, quindi è necessario avere una buona conoscenza dei dati per utilizzare questa piattaforma. Se siete professionisti dei dati, utilizzate questa piattaforma per connettere impostazioni di dati cloud, modellare i dati e impostare l'automazione dei dati IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Thoughtspot per la reportistica

L'IA di Thoughtspot è in grado di rilevare le anomalie e di avvisare tempestivamente dei problemi

Le Liveboard offrono reportistica interattiva per una rapida comprensione

La sua app mobile permette di controllare l'analisi dei dati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo

Limiti di Thoughtspot

Con tante funzionalità/funzione complesse, è più adatto solo ai professionisti dei dati

Manca di flessibilità e personalizzazione delle immagini

Prezzi di Thoughtspot

Teams: $95/mese per 5 utenti

$95/mese per 5 utenti Pro: $2.500/mese per utenti illimitati, fatturati annualmente

$2.500/mese per utenti illimitati, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Thoughtspot

G2: 4.4/5 (240+ recensioni)

4.4/5 (240+ recensioni) Capterra: 4/5 (2 recensioni)

8. Studio Looker

Migliore per la modellazione personalizzata dei dati

Via Studio Looker Organizzazioni Google, gioite: Looker Studio è un software di reportistica realizzato da Google, per le aziende di Google. Looker Studio crea modelli di dati in tempo reale, il che significa che è possibile monitorare i dati in più aree aziendali in un'unica dashboard interattiva. Questo software di business intelligence offre anche avvisi proattivi per accelerare il processo decisionale.

Anche se Looker Studio è un prodotto di Google (come Google Analytics ), non è assolutamente adatta ai principianti. È necessario conoscere SQL e le basi della programmazione per capire come funziona questa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Looker Studio per la reportistica

Looker Studio si integra con i dati di Google, quindi è perfetto se la vostra azienda lavora nel cloud di Google

Looker Studio è dotato di modelli di dati pre-costruiti

Questo strumento di reportistica si integra con Looker Actions per l'automazione dei flussi di lavoro

Limiti di Looker Studio

Looker Studio è complesso, quindi è più adatto a programmatori o data scientist

Le integrazioni di dati di terze parti sono un po' complicate

Alcuni utenti aziendali segnalano lag e problemi di prestazioni

La personalizzazione è carente

Prezzi di Looker Studio

Prezzi personalizzati : Contattare per un preventivo

Valutazioni e recensioni di Looker Studio

G2: 4.4/5 (370+ recensioni)

4.4/5 (370+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (190+ recensioni)

9. Buoni dati

Migliore per la reportistica a livello aziendale

Via Buoni dati GoodData è una piattaforma di BI e analisi basata su cloud che gli sviluppatori utilizzano per aggiungere dashboard di dati alle applicazioni. Ma anche i manager si rivolgono a GoodData per creare dashboard seriamente personalizzabili e in tempo reale.

Per creare lo strumento di reportistica è necessario disporre di un team solido, ma una volta in funzione si avrà a disposizione una dashboard personalizzata al 100% e adattata alle esatte esigenze del proprio team. La buona notizia è che GoodData dispone di un'ampia gamma di strumenti per la gestione dei dati a basso codice/no codice in modo da poter impostare le visualizzazioni dei dati con una semplice interfaccia drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzione di GoodData per la reportistica

GoodData semplifica l'analisi integrata

È possibile completare la personalizzazione della reportistica

Software White label disponibile

Limiti di GoodData

Strumento di reportistica costoso

Alcuni utenti affermano che è troppo complesso

Mancano formazione e risorse

Prezzi di GoodData

Professionale: $1.000/mese per utenti illimitati

$1.000/mese per utenti illimitati Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GoodData

G2: 4.1/5 (oltre 350 recensioni)

4.1/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.4/5 (20 recensioni)

10. Datadog

Il migliore per la reportistica IT e DevOps

Via Datiadog Datadog è una piattaforma di gestione dei dati e uno strumento di reportistica all-in-one che gestisce tutto, da DevOps all'analisi della sicurezza al monitoraggio IoT. Le sue funzioni sono decisamente più avanzate, ma questo può essere un vantaggio se si gestisce un team aziendale o un reparto IT.

In termini di funzionalità/funzione, Datadog offre informazioni aziendali in tempo reale a tutti gli utenti dell'organizzazione. È possibile monitorare letteralmente tutto: i clic sui pulsanti, le azioni nei sistemi di terze parti e persino le modifiche all'inventario.

Le migliori funzionalità/funzione di Datadog per la reportistica

È possibile fondere i dati sulle prestazioni IT e aziendali in un'unica dashboard

Creare avvisi personalizzati e playbook per ogni avviso

Affinare le metriche con l'analisi comportamentale

Limiti di Datadog

Datadog manca di utilidocumentazione del progetto e di formazione

La piattaforma non dispone di un'interfaccia utente intuitiva

Prezzi di Datadog

Free

Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: $23/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Datadog

G2: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

4.3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (215+ recensioni)

11. Zoho Analytics

Il migliore per la reportistica aziendale integrata

via Zoho Analytics Zoho Analytics è una piattaforma self-service di business intelligence e analisi che consente agli utenti di analizzare i dati aziendali e di creare report e dashboard di grande impatto. Può elaborare una grande quantità di dati e creare visualizzazioni d'impatto per semplificare l'interpretazione dei dati.

Le migliori funzionalità di reportistica di Zoho Analytics

Interfaccia drag-and-drop semplice per creare reportistica e dashboard con facilità

Assistente IA, Zia, in grado di rispondere alle vostre domande sotto forma di reportistica.

Possibilità di miscelare dati provenienti da diverse origini per creare reportistica interfunzionale

Funzionalità di collaborazione migliorate per condividere e collaborare su report e dashboard

Robuste misure di sicurezza che includono controlli di accesso basati sui ruoli

Limiti di Zoho Analytics

Alcuni utenti riferiscono di una curva di apprendimento ripida per i principianti

Limitate opzioni di personalizzazione nella versione gratis

Prezzi di Zoho Analytics

Zoho Analytics ha quattro piani tariffari. I piani a pagamento partono da 24 dollari al mese.

Valutazioni degli utenti di Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

Ottieni il più solido software di reportistica per il tuo Business in crescita

Sia che vogliate uno strumento di reportistica plug-and-play o che vogliate completare la personalizzazione dei report, i nostri 11 migliori software di reportistica porteranno il vostro team al livello successivo.

Il problema è che la maggior parte di questi strumenti non sono economici e sono complessi da usare. A nostro modesto parere, ClickUp è l'opzione più robusta per il prezzo. Risparmiate tempo, riducete i problemi e fate affari migliori con gli strumenti e i modelli di reportistica integrati in ClickUp.

Non siete sicuri che ClickUp faccia al caso vostro? Provate a fare un giro di prova.