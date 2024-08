10 Migliori alternative e concorrenti di Dubsado nel 2024

Ogni project manager o personale amministrativo conosce la sensazione di affondamento delle scadenze che si chiudono, delle attività che si moltiplicano e della sensazione strisciante di perdere il controllo sulla traiettoria del progetto. È come un precario gioco del domino: un passo falso può causare una cascata di attività in ritardo, membri del team sovraccarichi di lavoro e client scontenti.

È qui che Dubsado brilla.

Il gestione aziendale la piattaforma Dubsado è l'antidoto ai vostri problemi di project management, con la funzione di hub centrale che mantiene sincronizzati attività, progetti e team. Con Dubsado non si gestiscono solo progetti, ma si creano flussi di lavoro efficienti, si coltivano le relazioni con i clienti e si automatizzano le attività amministrative.

Il gioco scoraggiante del domino si trasforma in una macchina ben oliata, che mantiene tutte le attività e i progetti allineati e in movimento. Tuttavia, sebbene Dubsado sia uno strumento potente, potrebbe non essere sempre la soluzione ideale per ogni team o azienda.

Flussi di lavoro diversi hanno requisiti unici e ciò che funziona perfettamente per un'organizzazione può sembrare goffo o carente per un'altra. Per aiutarvi a trovare lo strumento che vi calza a pennello, abbiamo compilato un elenco dei 10 migliori Alternative a Dubsado da considerare nel 2024.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Dubsado?

Quando cercate alternative a Dubsado, dovete assicurarvi che la nuova piattaforma fornisca funzioni simili e offra vantaggi aggiuntivi che soddisfino le vostre esigenze aziendali. Ecco tutte le funzionalità/funzioni chiave che dovreste cercare:

**Lo strumento deve offrire funzionalità di project management complete che consentano di creare attività, fissare scadenze, monitorare lo stato di avanzamento e dare priorità alle attività per garantire il completamento tempestivo del progetto

Funzionalità di gestione del client : Un'alternativa a Dubsado dovrebbe eccellere nel mantenere i dettagli dei contatti dei clienti e la cronologia delle conversazioni per monitorare le attività e i progetti specifici dei clienti

Un'alternativa a Dubsado dovrebbe eccellere nel mantenere i dettagli dei contatti dei clienti e la cronologia delle conversazioni per monitorare le attività e i progetti specifici dei clienti Automazione del flusso di lavoro: Cercate una gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che vi permetta di automatizzare le attività ripetitive all'interno del vostro sistema di gestione delle relazioni con i clientiFlusso di lavoro CRM. Ciò potrebbe includere l'assegnazione automatica di attività, le risposte alle email o i follower, liberando il vostro tempo per concentrarvi su attività più importanti

Utilizzate le ricette di automazione predefinite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più

Personalizzazione: Un buon strumento di gestione aziendale deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai flussi di lavoro del team

Un buon strumento di gestione aziendale deve essere abbastanza flessibile da adattarsi ai flussi di lavoro del team Accessibilità: Questo non significa sempre scegliere l'opzione più economica, ma Da fare è considerare l'equilibrio tra il prezzo e le funzionalità/funzioni offerte

Questo non significa sempre scegliere l'opzione più economica, ma Da fare è considerare l'equilibrio tra il prezzo e le funzionalità/funzioni offerte Facilità d'uso: Non importa quanto sia ricco di funzionalità/funzione il software distrumento di produttività se è difficile da usare, può ostacolare la produttività invece di aumentarla

Non importa quanto sia ricco di funzionalità/funzione il software distrumento di produttività se è difficile da usare, può ostacolare la produttività invece di aumentarla Capacità di integrazione: La capacità di integrarsi con altri strumenti già in uso all'interno della vostra aziendastruttura di project management (come client email, app per il calendario o soluzioni per lo spazio di archiviazione dei file) può migliorare significativamente la produttività del team

La capacità di integrarsi con altri strumenti già in uso all'interno della vostra aziendastruttura di project management (come client email, app per il calendario o soluzioni per lo spazio di archiviazione dei file) può migliorare significativamente la produttività del team **Qualità dell'assistenza clienti: un supporto clienti pronto ed efficace può fare una differenza significativa, soprattutto durante il periodo iniziale di transizione o quando si verificano problemi

Teams: ogni team è diverso, quindi ciò che funziona meglio per uno potrebbe non funzionare bene per un altro. Si tratta di trovare il giusto equilibrio che si adatti alle esigenze del team e al suo stile di lavoro.

Le 10 migliori alternative a Dubsado da usare nel 2024

Ecco le nostre scelte delle migliori alternative a Dubsado per la vostra prossima piattaforma di gestione aziendale o CRM.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un progetto versatile e un'applicazione gestione delle attività piattaforma progettata per team di tutte le dimensioni. Come potente alternativa a Dubsado, è nota per le sue funzionalità/funzione ricche e altamente personalizzabili. ClickUp va oltre il semplice project management monitoraggio delle attività e collaborazione del team . Offre funzionalità/funzione uniche, progettate per aumentare la produttività e semplificare i flussi di lavoro, pur mantenendo un'interfaccia di facile utilizzo.

La piattaforma è strutturata intorno a una gerarchia di Spazi, Cartelle, Elenchi e Attività, che offre un alto livello di organizzazione. Questi blocchi possono creare un flusso di lavoro personalizzabile che si adatta alle esigenze specifiche del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

$$$a: ClickUp offre diversi modi di visualizzare le attività, come le viste Elenco, Bacheca e Calendario. Queste possono essere personalizzate in base alle preferenze individuali o del team, per garantire un flusso di lavoro ottimizzato

Modelli : Non fissate mai più una pagina vuota con la libreria di ClickUp, ricca di modelli che vi aiutano a monitorare il flusso di lavoroviaggio del clientemonitorare le commissioni, raccogliere feedback o elencare i prezzi dei prodotti

Non fissate mai più una pagina vuota con la libreria di ClickUp, ricca di modelli che vi aiutano a monitorare il flusso di lavoroviaggio del clientemonitorare le commissioni, raccogliere feedback o elencare i prezzi dei prodotti **Questa funzionalità/funzione consente di creare sequenze logiche di attività, mostrando quali devono essere completate prima che le altre possano iniziare. È essenziale per il project management di progetti complessi con passaggi multipli, rigorosi e non sempre facili da gestirevincoli di risorsee molte parti interessate

**ClickUp include una funzionalità di monitoraggio del tempo che consente di registrare il tempo speso per le attività in modo da poter abbandonare soluzioni improvvisate comeil calcolo del tempo in Excel. Questo non solo è utile per l'analisi della produttività, ma è anche prezioso per i team che fatturano i loro client a ore

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

Limiti di ClickUp

Nonostante la sua flessibilità, l'interfaccia di ClickUp può risultare eccessiva per i nuovi utenti a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali tempi di caricamento lenti, soprattutto quando si tratta di progetti o impostazioni massive

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Questo livello offre funzionalità/funzioni limitate, ma è un buon punto di partenza per piccoli team o singoli individui

Questo livello offre funzionalità/funzioni limitate, ma è un buon punto di partenza per piccoli team o singoli individui Unlimited: Al prezzo di $5/mese per utente, questo livello rimuove le restrizioni del piano Free Forever e aggiunge funzionalità avanzate come spazio di archiviazione e integrazioni illimitate

Al prezzo di $5/mese per utente, questo livello rimuove le restrizioni del piano Free Forever e aggiunge funzionalità avanzate come spazio di archiviazione e integrazioni illimitate Business: Al prezzo di $9/mese per utente, questo livello offre funzionalità ancora più avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e l'SSO di Google, rendendolo adatto alle grandi aziende con esigenze più complesse

Al prezzo di $9/mese per utente, questo livello offre funzionalità ancora più avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e l'SSO di Google, rendendolo adatto alle grandi aziende con esigenze più complesse Enterprise: Questo livello offre soluzioni personalizzate per le esigenze di grandi aziende o organizzazioni. Contattare ClickUp per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Compagno di vendita

via Compagno di vendita Salesmate è una piattaforma completa di Customer Relationship Management (CRM) e una valida alternativa a Dubsado. È stata progettata per semplificare il processo commerciale e migliorare le relazioni con i clienti. Si concentra sulla pipeline commerciale, gestione dei lead e strumenti pratici di comunicazione, si rivolge alle aziende che cercano di migliorare le prestazioni commerciali e il coinvolgimento dei clienti.

La struttura della piattaforma è progettata in base a pipeline, accordi, contatti e attività, con la promozione di processi commerciali organizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesmate

Gestione della pipeline di vendita: Permette di visualizzare le fasi del processo di vendita e gli affari in ciascuna fase, aiutando a identificare i colli di bottiglia e a semplificare le attività commerciali

Permette di visualizzare le fasi del processo di vendita e gli affari in ciascuna fase, aiutando a identificare i colli di bottiglia e a semplificare le attività commerciali Gestione dei contatti: Assicura che tutti i dettagli dei clienti e la cronologia delle comunicazioni siano ben organizzati e facilmente accessibili

Assicura che tutti i dettagli dei clienti e la cronologia delle comunicazioni siano ben organizzati e facilmente accessibili Code intelligenti: Facilita la definizione delle priorità delle attività di chiamata, migliorando la produttività degli agenti commerciali e i tempi di risposta

Limiti di Salesmate

Sebbene offra diverse integrazioni, potrebbe coprire solo alcuni strumenti utilizzati dalle aziende

L'app mobile, pur essendo funzionale, manca di alcune funzionalità/funzione disponibili sulla versione desktop

Prezzi di Salesmate

Starter: $12/mese per utente

$12/mese per utente Crescita: $24/mese per utente

$24/mese per utente Boost: $40/mese per utente

$40/mese per utente Azienda: Contattare Salesmate per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Salesmate

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

3. Odoo

Via Odoo Odoo è una suite completa di applicazioni aziendali, incluso il CRM , e-commerce, fatturazione, account, produzione, magazzino, gestione delle risorse e project management. Come alternativa a Dubsado, offre una matrice di funzionalità/funzione per gestire diversi aspetti di un'azienda. La struttura di Odoo è modulare, il che significa che le aziende possono iniziare con poche applicazioni e aggiungerne altre man mano che crescono.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Modularità: La matrice di moduli permette alle aziende di adattare il sistema alle loro esigenze

La matrice di moduli permette alle aziende di adattare il sistema alle loro esigenze Applicazioni Business: Fornisce applicazioni per la maggior parte delle esigenze aziendali, da unaPiattaforma di marketing CRM all'e-commerce e all'account

Fornisce applicazioni per la maggior parte delle esigenze aziendali, da unaPiattaforma di marketing CRM all'e-commerce e all'account **Integrazione: le diverse applicazioni aziendali si integrano perfettamente tra loro

Limiti di Odoo

Personalizzare Odoo può essere complesso e potrebbe richiedere conoscenze tecniche

Alcuni utenti hanno bisogno di chiarimenti sul modello di prezzo, poiché ogni app e ogni utente aggiuntivo comporta un aumento dei costi

Prezzi di Odoo

Free: Per una sola app

Per una sola app Standard: $24,90/mese per utente

$24,90/mese per utente Personalizzato: $37,40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4.2/5 (200+ recensioni)

4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

4. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Creazione Come piattaforma unificata per il settore commerciale, il marketing e l'assistenza, Creatio offre funzionalità CRM complete e un'ampia gamma di servizi gestione dei processi strumenti. La sua caratteristica distintiva è la capacità di automatizzare e di di automatizzare e snellire interi processi aziendali e rappresenta una valida alternativa a $$$a.

Creatio è strutturato in base a lead, opportunità, ordini e fatture per una soluzione completa per il ciclo commerciale e il project management.

Funzionalità/funzione migliori di Creatio

Business Process Management: Facilita la progettazione, l'esecuzione e l'ottimizzazione dei processi aziendali

Facilita la progettazione, l'esecuzione e l'ottimizzazione dei processi aziendali Funzionalità a basso codice: Consente di personalizzare facilmente la piattaforma per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Consente di personalizzare facilmente la piattaforma per soddisfare le specifiche esigenze aziendali Database unificato: Assicura un accesso continuo e trasversale ai dati dei clienti

limiti di #### Creatio

Può richiedere una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici

La personalizzazione dei reportistica può essere una sfida per alcuni utenti

Prezzi di Creatio

Utilizzo Calcolatrice di Creatio per stimare i costi

Valutazioni e recensioni di Creatio

G2: 4.6/5 (200+ recensioni)

4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

5. MolteRichieste

via MolteRichieste Offrendo un modo semplice ma efficace per gestire le richieste, ManyRequests si propone come una valida alternativa a Dubsado. Questo strumento è stato progettato per le aziende che gestiscono un elevato volume di richieste di assistenza o di ordini di lavoro.

Il cuore di ManyRequests è il sistema di gestione delle richieste, che rende semplice ed efficiente l'organizzazione e il monitoraggio delle richieste di servizio.

Le migliori funzionalità di ManyRequests

Gestione delle richieste: Facilita la gestione e il monitoraggio di tutti i servizi

Facilita la gestione e il monitoraggio di tutti i servizi **Funzionalità "White label" : Permette alle aziende di personalizzare l'interfaccia con il proprio marchio

Permette alle aziende di personalizzare l'interfaccia con il proprio marchio Portale clienti: Offre ai client uno spazio dedicato per inserire e monitorare le richieste

Limiti di ManyRequests

Sarebbero utili opzioni di integrazione di terze parti più estese

L'esperienza mobile potrebbe non essere così robusta come la versione desktop

Prezzi di ManyRequests

Basic: $99/mese per utente

$99/mese per utente Pro: $249/mese per utente

$249/mese per utente Azienda: Contattare ManyRequests per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ManyRequests

Nessuna recensione disponibile

6. Libri freschi

Via Libri freschi Freshbooks è una soluzione di account basata su cloud che si è guadagnata il posto di alternativa a Dubsado. È pensata principalmente per le piccole aziende e i liberi professionisti che hanno bisogno di un modo semplice e intuitivo per gestire fatture e spese.

Uno degli elementi che caratterizzano Freshbooks è la sua struttura di gestione finanziaria, che include la fatturazione, il monitoraggio delle spese, i pagamenti online e il monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshbooks

Fatturazione: Semplifica la creazione di fatture dall'aspetto professionale e automatizza attività come fatture ricorrenti e promemoria di pagamento

Semplifica la creazione di fatture dall'aspetto professionale e automatizza attività come fatture ricorrenti e promemoria di pagamento Monitoraggio delle spese: Aiuta a tenere sotto controllo le spese aziendali

Aiuta a tenere sotto controllo le spese aziendali Monitoraggio del tempo: facilita la registrazione delle ore fatturabili e la loro inclusione direttamente nelle fatture

Limiti di Freshbooks

Le funzionalità/funzioni avanzate di account possono essere limitate

La mancanza di funzionalità di gestione dell'inventario può essere un problema per le aziende basate sui prodotti

Prezzi di Freshbooks

Lite: $8,50/mese per utente

$8,50/mese per utente Plus: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $27,50/mese per utente

$27,50/mese per utente Selezione: Contattare FreshBooks per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Freshbooks

G2: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

4,5/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.000+ recensioni)

7. Libro di miele

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/honeybook.png

/$$$img/

via Libro di miele Pensata per i freelance e le piccole aziende, Honeybook è una piattaforma di gestione dei client che fornisce strumenti per la fatturazione, i contratti e la pianificazione. È una potente alternativa a Dubsado, in particolare per le aziende orientate ai servizi che desiderano semplificare i processi relativi ai client e risparmiare tempo.

La funzionalità/funzione principale di Honeybook è la sua struttura di project management, che integra elementi di finanza, automazione del marketing e comunicazione per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le attività di client management.

Le migliori funzionalità/funzione di Honeybook

Gestione dei client: Centralizza tutto comunicazione con il cliente e documenti, rendendo più facile l'organizzazione di tutto

e documenti, rendendo più facile l'organizzazione di tutto Automazioni: Consente l'automazione di attività amministrative come l'invio di fatture o la pianificazione di email

Consente l'automazione di attività amministrative come l'invio di fatture o la pianificazione di email Contratti e fatturazione online: Semplifica l'invio di contratti e fatture ai client

Limiti di Honeybook

Potrebbe essere un limite per gli utenti che necessitano di strumenti di project management più avanzati

Le opzioni di personalizzazione sono meno complete di quelle che alcuni utenti potrebbero preferire

Prezzi di Honeybook

Starter: $12,80/mese per utente

$12,80/mese per utente Essenziale: $25,60/mese per utente

$25,60/mese per utente Premium: $52,80/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Honeybook

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

8. Plutio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Plutio-screenshot.jpg

/$$$img/

via Plutio Plutio è una piattaforma di gestione aziendale che offre una suite di strumenti, tra cui project management, monitoraggio del tempo e fatturazione. Alternativa a Dubsado, Plutio si distingue per la sua versatilità, che la rende adatta a freelance, titolari di piccole imprese, aziende e agenzie.

Una delle funzionalità/funzione uniche di Plutio è l'area di lavoro personalizzabile, che consente alle aziende di modellare la piattaforma in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Plutio

Personalizzazione dell'area di lavoro: Permette alle aziende di adattare la piattaforma alle loro attività

Permette alle aziende di adattare la piattaforma alle loro attività Project Management: Offre un set completo di strumenti per la gestione di progetti, attività e scadenze

Offre un set completo di strumenti per la gestione di progetti, attività e scadenze Portale client: Fornisce un'interfaccia per la gestione dei progetti e delle scadenzespazio dedicato per i client per monitorare lo stato del progetto, visualizzare le fatture e altro ancora

Limiti di Plutio

Sarebbe utile un'integrazione più estesa con strumenti di terze parti

L'esperienza d'uso dell'app mobile potrebbe essere migliorata

Prezzi di Plutio

Solo: $19/mese per utente

$19/mese per utente Studio: $39/mese per utente

$39/mese per utente Agenzia: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Plutio

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. Studio Ninja

via Studio Ninja Studio Ninja è un software di gestione dei client progettato specificamente per i fotografi. La piattaforma gestisce prenotazioni, contratti, programmazione e pagamenti. Come alternativa di nicchia a Dubsado, è ideale per i fotografi che cercano uno strumento su misura per le loro esigenze.

Il cuore di Studio Ninja è una struttura costruita intorno alle esigenze dei fotografi, con particolare attenzione alla gestione delle prenotazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Studio Ninja

Gestione del Business Fotografico: Strumenti su misura per la gestione di tutti gli aspetti di un'azienda fotografica

Strumenti su misura per la gestione di tutti gli aspetti di un'azienda fotografica Flussi di lavoro automatizzati: Permette ai fotografi di automatizzare il percorso dei loro client, risparmiando tempo ed evitando di perdere attività

Permette ai fotografi di automatizzare il percorso dei loro client, risparmiando tempo ed evitando di perdere attività Prenotazione e pagamenti online: semplifica la pianificazione dei servizi fotografici e la ricezione dei pagamenti online

Limiti di Studio Ninja

Essendo uno strumento di nicchia, potrebbe non essere adatto ad aziende che non si occupano di fotografia

Alcuni utenti potrebbero trovarlo meno completo rispetto a piattaforme di gestione aziendale più generalizzate

Prezzi di Studio Ninja

Piano annuale: $22,08/mese per utente

$22,08/mese per utente Piano biennale: $16,58/mese per utente

Studio Ninja valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

10. Fiore

via Bloom Bloom è una piattaforma CRM per professionisti creativi, che si concentra sulla gestione delle prenotazioni, sulla firma dei contratti e sui pagamenti delle fatture. Il suo focus di nicchia e la sua suite di funzionalità/funzione la rendono un'alternativa convincente a Dubsado per i creativi.

La piattaforma è costruita tenendo conto dei flussi di lavoro dei progetti creativi, concentrandosi sulle attività di client management che i creativi incontrano spesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloom

CRM incentrato sui creativi: Offre strumenti su misura per i creativi per gestire i loro client e le prenotazioni

Offre strumenti su misura per i creativi per gestire i loro client e le prenotazioni Prenotazione online: Permette ai client di prenotare le sessioni direttamente online

Permette ai client di prenotare le sessioni direttamente online Fatturazione e firma dei contratti: Semplifica gli elementi finanziari e contrattuali delle prenotazioni

Limiti di Bloom

Essendo uno strumento specializzato, le sue funzionalità/funzioni possono essere rivolte solo alle aziende del settore creativo

Le funzionalità avanzate di project management non fanno parte della sua offerta principale

Prezzi di Bloom

Inizio: Gratis

Gratis Standard: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bloom

G2: 3.3/5 (2 recensioni)

3.3/5 (2 recensioni) Capterra: 4.5/5 (2 recensioni)

Fare il prossimo passaggio: Semplificare il processo di gestione aziendale con ClickUp

Intraprendere un viaggio alla ricerca di una nuova soluzione o piattaforma di gestione aziendale può sembrare travolgente, ma consideratelo un'opportunità. È un'occasione per perfezionare i flussi di lavoro, migliorare le relazioni con i clienti e potenziare il team con uno strumento davvero adatto alle vostre esigenze.

Vi invitiamo a esplorare ulteriormente le funzionalità della piattaforma di collaborazione e CRM di ClickUp. ClickUp offre una miscela unica di funzionalità di project management e client che possono essere personalizzate per adattarsi perfettamente al vostro flusso di lavoro. È stato progettato per fornire un'esperienza senza soluzione di continuità a team di tutte le dimensioni, aiutandovi a tenere traccia delle attività, a gestire i clienti e ad automatizzare i processi.

Sia che siate membri del personale amministrativo alla ricerca di una gestione più snella dei client, sia che siate project manager alla ricerca di una maggiore visibilità dei progetti,