9 Migliori software di marketing white label per le agenzie nel 2024

Il software di marketing White label è un prodotto SaaS che consente di offrire servizi di esperti di terze parti, con il proprio marchio.

Sia che vogliate condividere report personalizzati sulle prestazioni o rebrandizzare ulteriori servizi di marketing digitale, il software White label può aiutarvi a farlo.

Scoprite gli strumenti e i servizi di marketing white label di cui avete bisogno per fornire ai vostri client analisi di siti, social, ricerche ed email con la semplice pressione di un pulsante. Oppure, fornite servizi aggiuntivi in etichetta, come la SEO locale e la lead generation, senza dover assumere altri membri del team o sviluppare il vostro software.

Sfogliate i migliori servizi white label per le agenzie di marketing digitale qui sotto!

Cosa cercare in un software di marketing White label?

La scelta del miglior software di marketing White label per la vostra agenzia di social media o di marketing digitale può ampliare la vostra offerta e migliorare l'attrattiva complessiva del vostro servizio. Ma con così tante scelte, Da fare per sapere da dove cominciare?

Ecco le funzionalità/funzione chiave da ricercare:

Interfaccia intuitiva: Il vostro software White Label dovrebbe trovare un equilibrio tra l'offerta di funzionalità/funzione complete e la semplicità di navigazione

Il vostro software White Label dovrebbe trovare un equilibrio tra l'offerta di funzionalità/funzione complete e la semplicità di navigazione Personalizzazione: Il vostro marchio è unico, quindi anche i vostri strumenti dovrebbero esserlo. Assicuratevi che il software White label lasci ampio spazio alla personalizzazioneper il branding, gli schemi di colore e i loghi. Si vuole che si integri perfettamente con l'estetica della propria agenzia

Il vostro marchio è unico, quindi anche i vostri strumenti dovrebbero esserlo. Assicuratevi che il software White label lasci ampio spazio alla personalizzazioneper il branding, gli schemi di colore e i loghi. Si vuole che si integri perfettamente con l'estetica della propria agenzia Funzionalità/funzione: Il marketing è vario. Il vostro software White Label deve coprire il maggior numero possibile di funzioni: SEO, social media, email marketing, creazione di contenuti e analisi. Più è versatile, meglio è

Il marketing è vario. Il vostro software White Label deve coprire il maggior numero possibile di funzioni: SEO, social media, email marketing, creazione di contenuti e analisi. Più è versatile, meglio è Assistenza clienti: Anche con il software di marketing white label più facile da usare, potreste incontrare un ostacolo. Un supporto clienti esperto da parte di un team rapido e reattivo può evitarvi ritardi che risultano in clienti insoddisfatti

Anche con il software di marketing white label più facile da usare, potreste incontrare un ostacolo. Un supporto clienti esperto da parte di un team rapido e reattivo può evitarvi ritardi che risultano in clienti insoddisfatti $$$a: C'è uno strumento di marketing per etichette bianche per tutte le tasche. La sfida è trovarne uno che bilanci efficacemente costi e qualità

Ricordate che l'obiettivo è migliorare i vostri servizi, migliorare l'esperienza dei client e stimolare la crescita. Assicuratevi che il vostro software per il marketing in white label risponda a tutti questi requisiti ✔️

I 9 migliori software di marketing White label da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Con ClickUp, avrete a disposizione una suite completa di strumenti per il marketing e il strumenti per il project management in una piattaforma di produttività all-in-one. Dal monitoraggio delle attività alla collaborazione, passando per il social media project management il suo approccio completo alla gestione del marketing digitale rende difficile battere agenzie e aziende .

Il Modello di agenzia di marketing ClickUp consente di gestire facilmente più campagne e client, monitorando tutti i progetti da un'unica dashboard. Potete adattare la sua ampia offerta di servizi alle vostre esigenze (e scalare con la vostra crescita) con un'innumerevole selezione di modelli, tra cui:

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Tante opzioni di personalizzazione

Capacità di taggare le persone

Eccezionalestrumenti di collaborazione per le aziende Limiti di ClickUp

White label è disponibile solo sul piano Enterprise

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.323+ recensioni)

4,7/5 (8.323+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.752+ recensioni)

2. Campagna attiva

via Campagna attiva White label di ActiveCampaign offre una personalizzazione per account, in modo che anche i vostri clienti possano godere di un marchio personalizzato .

Disponibile per tutte le aziende e, in parte, anche per gli account delle piccole imprese, il white label non comporta costi aggiuntivi.

È possibile cambiare il dominio, cambiare il logo e modificare l'HTML/CSS per ottenere un aspetto davvero personalizzato. Inoltre, è possibile aggiungere o rimuovere pulsanti, eliminando tutti i riferimenti ad ActiveCampaign.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Supporto clienti personalizzato

Ampio intervallo di funzionalità/funzione di automazione

Integrazione perfetta con le app di base

Limiti di ActiveCampaign

Gli strumenti per le email potrebbero essere più user-friendly

Limitata reportistica sulle email

Difficile integrazione con app non standard

Prezzi di ActiveCampaign

ActiveCampaign offre diversi tipi di piani. Di seguito sono riportati i prezzi del piano Marketing.

Plus : $49/mese per 3 utenti

: $49/mese per 3 utenti Professionale : $149/mese per 5 utenti

: $149/mese per 5 utenti Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10.273+ recensioni)

4,5/5 (10.273+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.246+ recensioni)

dai un'occhiata a questi Capitoli: alternative di ActiveCampaign !

3. Classifica SE

via Classifica SE SE Ranking è un pratico strumento realizzato per le agenzie di marketing, ricco di funzionalità/funzione. Tra queste, controlli in tempo reale su SEO e PPC, assistenza sui social media, recensioni di siti web e dashboard personalizzabili.

Il suo software SEO in white label fornisce report illimitati e consente di personalizzare la piattaforma con il proprio marchio.

Grazie al suo design amichevole e alle numerose risorse, SE Ranking si integra facilmente nel vostro lavoro quotidiano

Le migliori funzionalità di SE Ranking

Sessioni utili di onboarding

Dashboard amichevoli

Aiuta a gestire la SEO per più client

Limiti di posizionamento SE

Il piano a prezzi inferiori ha un monitoraggio limite

Alcuni utenti lamentano errori nel controllo dei backlink

Prezzi di SE Ranking

Essenziale : $44/mese

: $44/mese Pro : $87,20/mese

: $87,20/mese Business: $191,20/mese

SE Ranking valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (1.187+ recensioni)

4.8/5 (1.187+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (269+ recensioni)

4. Guarda le metriche

via Osservazioni sulle metriche Con la sua interfaccia semplice e gli strumenti completi di reportistica per le email, Metris Watch può essere una buona opzione di software White label per i vostri servizi di marketing digitale.

Vi permette di scegliere i colori e di contrassegnare i reportistica con il vostro logo, per poi inviarli direttamente dall'email scelta.

Dite addio a scomodi PDF, a fastidiosi collegati e a reportistica basata sul web. Metrics Watch fornisce report di marketing completi direttamente nella finestra In arrivo dei vostri clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Metriche Watch

Configurazione facile e veloce

Supporto clienti personalizzato eccellente

Avvisi in tempo reale

limiti di #### Metriche Watch

Necessità di assistenza da parte del supporto clienti per impostare metriche personalizzate

Opzioni di design al limite

Prezzi di Metriche Watch

Starter : $29/mese

: $29/mese Pro : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Premium : $100/mese per utente

: $100/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Metriche Watch

G2: 4.0/5 (1+ recensioni)

4.0/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

5. Semrush

via Semrush Semrush è uno dei migliori Software per agenzie SEO sul mercato. Offre un ampio intervallo di funzionalità, tra cui la ricerca di parole chiave, l'analisi della concorrenza, l'analisi dei backlink e la verifica dei siti web. Semrush è utilizzato da aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende.

All'interno del suo strumento My Reports, le aziende possono creare report di etichetta bianca con dati integrati da Google Search Console, Google My Business, Google Analytics e gli strumenti di Semrush

Semrush offre anche un servizio di scrittura di contenuti in etichetta, chiamato Marketplace, separato dal suo sito web principale.

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush

La migliore fonte per la ricerca e la verifica delle parole chiave

Fantastico supporto clienti

Numerose risorse di formazione gratuite

Limiti di Semrush

Costoso, soprattutto con gli addon

Agenzie e team devono utilizzare un login condiviso

Non è l'ideale per le aziende che monitorano la SEO regionale o locale

Prezzi di Semrush

Pro : $130/mese

: $130/mese Guru : $250/mese per utente

: $250/mese per utente Business : $500/mese per utente

: $500/mese per utente Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Semrush

G2: 4,5/5 (1.755+ recensioni)

4,5/5 (1.755+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.112+ recensioni)

6. SocialPilot

via SocialPilot La piattaforma di gestione dei social media SocialPilot offre una reportistica in etichetta delle analisi sociali su più piattaforme.

Social Pilot è la piattaforma preferita da molte agenzie di social media. La sua capacità di pianificare fino a 500 post in una volta sola, di generare rapidamente post con l'IA nativa e di collaborare con i membri del team e con i client e lo rendono una scelta popolare per le campagne di marketing.

I suoi report PDF in white label presentano metriche dettagliate per tutti i contenuti social, a livello di pagina o di post.

Funzionalità/funzioni migliori di SocialPilot

IA nativa per una facile generazione di post

Prezzi ragionevoli

Può gestire molti account sui social media

Limiti di SocialPilot

Reportistica separata per ogni account social media

Richiede tempo per l'impostazione

Integrazioni di terze parti al limite

Prezzi di SocialPilot

Professionale : $26/mese

: $26/mese Piccolo team : $43/mese

: $43/mese Agenzia : $85/mese

: $85/mese Agenzia+: $170/mese

Valutazioni e recensioni di SocialPilot

G2: 4.5/5 (581+ recensioni)

4.5/5 (581+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (358+ recensioni)

7. Inviabile

via Inviabile Sendible è uno strumento completo per la gestione dei social media che consente alle aziende, in particolare alle agenzie, di gestire e amplificare efficacemente la loro presenza sui social media.

Sendible White label offre alle agenzie un'etichetta e un dominio personalizzati, con strumenti di reportistica avanzati. È inoltre possibile incorporare applicazioni all'interno del suo strumento White label e godere di una perfetta integrazione.

Sendible permette agli utenti di programmare i post sui social media su più piattaforme, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e altre, da un'unica dashboard. La piattaforma include il monitoraggio delle menzioni sui social media

Oltre alla programmazione, Sendible offre funzionalità complete di monitoraggio dei social media. Gli utenti possono monitorare le menzioni del proprio marchio sui social media, consentendo loro di rispondere prontamente alle richieste e ai feedback dei clienti.

Sendible include anche funzionalità di collaborazione, che consentono ai team di lavorare insieme sui contenuti dei social media, garantendo un messaggio unificato del marchio su tutte le piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendible

Lavora bene per le agenzie con account multipli

Semplice da usare, molto intuitivo

Anteprime complete del calendario

Limiti di Sendible

Un po' costoso, non esiste una versione gratis

Alcuni utenti segnalano funzioni limitate su LinkedIn e Pinterest

I post programmati automaticamente a volte vengono respinti senza notifiche

Prezzi di Sendible

Autore : $29/mese

: $29/mese Traction : $89/mese per utente

: $89/mese per utente White label : $399/mese per utente

: $399/mese per utente Piano personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sendible

G2: 4.5/5 (844+ recensioni)

4.5/5 (844+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (120+ recensioni)

8. OptinMonster

via OptinMonster Lo strumento di generazione di lead OptinMonster aiuta agenzie, blogger e aziende a costruire campagne di conversione con strumenti per siti web come popup, barre fluttuanti, slide-in e moduli in linea.

Progettato per un serio coinvolgimento e per le conversioni, il software fornisce tutto il necessario per mantenere i visitatori impegnati sul vostro sito web, come ad esempio:

Popup lightbox

Ruote gamificate

Traguardo della geolocalizzazione

Rilevamento dell'intento di uscita

Traguardo a livello di pagina

OptinMonster non offre un servizio di white label, ma Da fare fornisce strumenti di white label. Ad esempio, è possibile personalizzare la dashboard con il proprio marchio. È possibile aggiungere il proprio logo, l'icona, il testo e i colori.

Le migliori funzionalità/funzione di OptinMonster

Qualità eccezionale

Strumenti per siti web flessibili e personalizzabili

Facile da usare

Limiti di OptinMonster

Mancanza di un design reattivo su mobile

Tempi di attesa per l'assistenza clienti

Limitati servizi di White label

Prezzi di OptinMonster

Basic : $9/mese

: $9/mese Plus : $19/mese

: $19/mese Pro : $29/mese

: $29/mese Crescita: $49/mese

Valutazioni e recensioni su OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ recensioni)

4.3/5 (83+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

9. Vendasta

via Vendasta Vendasta è un software di etichetta bianca potenziato dall'IA che fornisce una (molto) ampia selezione di app di marketing digitale e soluzioni che le agenzie possono rivendere.

La piattaforma di marketing White label fornisce tutto ciò che serve per rivendere prodotti con il proprio marchio, compresi gli strumenti di fatturazione, vendita, marketing ed evasione. È una soluzione white label all-in-one per i marchi che cercano una piattaforma white label dedicata.

Se siete alla ricerca della più ampia selezione di strumenti di marketing per white label, apprezzerete le sue infinite scelte, tra cui:

Email marketing in white label

Strumenti SEO in etichetta bianca

Automazioni per il marketing in white label

Costruttore di siti web in etichetta bianca

Le migliori funzionalità/funzione di Vendasta

Ampia selezione di prodotti White label

Estesa biblioteca di formazione

Team del supporto molto attivo

Limiti di Vendasta

Il back-end può essere confuso

Diversi recensori segnalano la qualità mediocre di alcuni servizi

Prezzi di Vendasta

**Gratuito

Essenziale : $359/mese + $500 di onboarding

: $359/mese + $500 di onboarding Professionale : $749/mese + $750 di onboarding

: $749/mese + $750 di onboarding Premium : $1.579/mese + $1.000 di onboarding

: $1.579/mese + $1.000 di onboarding Personalizzato: $3.099+/mese + onboarding

Vendasta valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (312+ recensioni)

4.5/5 (312+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (154+ recensioni)

Costruire potenti campagne di marketing con ClickUp

Con la continua evoluzione del panorama digitale, il software di marketing white label sarà sempre più cruciale per offrire servizi competitivi, scalabili e semplificati. Quando la complessità dei progetti cresce, è necessario disporre di una solida software di gestione delle risorse di marketing può aiutarvi a tenere tutto in ordine!

Elevate i servizi della vostra agenzia, migliorate l'esperienza dei client e guidate la crescita con la piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp. Grazie alle sue funzionalità collaborative e personalizzabili e agli strumenti white label di alto livello, ClickUp è in grado di trasformare le operazioni della vostra agenzia e di potenziare l'unicità del vostro marchio.

Siete pronti a sperimentare un flusso di lavoro efficiente e senza interruzioni, con infinite opzioni di personalizzazione? Avviate subito un'area di lavoro gratuita di ClickUp !