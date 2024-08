10 Migliori alternative a Mailchimp per l'email marketing nel 2024

Le piattaforme di email marketing permettono agli addetti al marketing di progettare, pianificare, inviare e analizzare le campagne email. Mailchimp è particolarmente popolare tra i suoi concorrenti, soprattutto per l'interfaccia semplificata e i potenti strumenti che ha da offrire. 📈

Mailchimp ha dei limiti. Per esempio, il piano Free non offre la programmazione delle email e il piano Essentials non aiuta a personalizzare o ottimizzare la campagna email oltre un certo punto.

Il prezzo si basa sul numero di contatti, quindi i costi iniziano a lievitare con l'aumentare del pubblico.

Inoltre, l'automazione avanzata del marketing e l'IA generativa per copywriting delle email stanno rapidamente diventando tabelle di marcia. Mailchimp li offre solo nei suoi costosi piani di livello superiore, il che rende difficile l'adozione da parte delle piccole aziende.

I team di marketing hanno ora a disposizione diverse alternative a Mailchimp che possono esplorare: strumenti di email marketing come Mailchimp che hanno le funzionalità/funzione più adatte alle loro priorità e a un punto di prezzo con cui si sentono a proprio agio.

Questo elenco delle 10 migliori alternative a Mailchimp per l'email marketing vi aiuterà a scoprire le funzionalità e i prezzi più adatti a voi e al vostro team.

**Cosa bisogna cercare nelle alternative a Mailchimp?

Prima di passare alle nostre migliori alternative a Mailchimp, esploriamo alcune funzionalità/funzioni chiave da ricercare in uno strumento di email marketing:

Facilità d'uso: La piattaforma deve essere facile da navigare e adatta sia ai principianti che ai marketer esperti

La piattaforma deve essere facile da navigare e adatta sia ai principianti che ai marketer esperti **Gestione avanzata degli elenchi: lo strumento deve essere in grado di segmentare e gestire il pubblico in modo efficace

Programmazione delle email: Dovrebbe consentire di programmare le email, una funzionalità indispensabile per pianificare in modo efficiente le campagne

Dovrebbe consentire di programmare le email, una funzionalità indispensabile per pianificare in modo efficiente le campagne Accesso rapido al supporto clienti: Un buon supporto clienti è fondamentale, soprattutto per la risoluzione dei problemi e la guida

Un buon supporto clienti è fondamentale, soprattutto per la risoluzione dei problemi e la guida Modelli personalizzabili: Una varietà di modelli può essere utilerisparmiare tempo e creare email visivamente accattivanti

Una varietà di modelli può essere utilerisparmiare tempo e creare email visivamente accattivanti Funzionalità/funzione di automazione: Le automazioni non solo fanno risparmiare tempo, ma aiutano a personalizzare l'esperienza dell'utente e a creare percorsi o imbuti commerciali

Le automazioni non solo fanno risparmiare tempo, ma aiutano a personalizzare l'esperienza dell'utente e a creare percorsi o imbuti commerciali Strumenti analitici: Analisi approfondite sono essenziali per monitorare le prestazioni e ottimizzare l'efficacia delle campagne

Analisi approfondite sono essenziali per monitorare le prestazioni e ottimizzare l'efficacia delle campagne Capacità di integrazione: Lo strumento deve integrarsi perfettamente con le altre piattaforme e gli altri strumenti aziendali utilizzati

Lo strumento deve integrarsi perfettamente con le altre piattaforme e gli altri strumenti aziendali utilizzati Opzioni di prezzo: Lo strumento deve offrire una varietà di piani di prezzo, in modo da poterne scegliere uno in base al proprio budget e alla scala delle proprie attività

Le 10 migliori alternative a Mailchimp da usare nel 2024

Ora che sapete quali funzionalità/funzioni cercare nelle piattaforme di email marketing, vediamo le 10 migliori alternative a Mailchimp da provare nel 2024.

1. MailerLite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/mailerlite_dashboard-1400x1050.png

/$$$img/

via MailerLite Una delle alternative più popolari a Mailchimp, MailerLite offre una suite di strumenti per la creazione di campagne email professionali, newsletter, landing page e pagine web. L'editor drag-and-drop della piattaforma, alimentato da un generatore di IA, consente una facile personalizzazione del design.

L'app iOS di Mailterlite è particolarmente intuitiva per la gestione delle campagne in movimento, anche per funzionalità avanzate come la creazione di campagne a goccia, il traguardo avanzato, l'automazione o i sondaggi.

Mailerlite si integra con servizi popolari come Zapier, Stripe, WordPress e Shopify e offre un account gratuito con supporto 24/7 e una versione di prova premium di 30 giorni.

Le migliori funzionalità/funzioni di MailerLite

Creazione di newsletter, creazione di pagine di destinazione e viaggi automatizzati, tutto in un unico luogo

Automazione delle email nel piano gratuito

Assicuratevi che le email raggiungano le finestre In arrivo degli abbonati grazie all'elevato tasso di recapito delle email

Supporto clienti affidabile per la risoluzione di problemi e query

Limiti di MailerLite

L'editor HTML personalizzato è disponibile solo nel piano avanzato

I modelli di pagine di destinazione e l'hosting di domini personalizzati sono limitati ai piani a pagamento

Limiti nella modifica degli elenchi di abbonati e nella selezione di nuovi modelli

Mancano alcune funzionalità/funzioni avanzate come la reportistica dettagliata sulle email e le Automazioni avanzate

Prezzi di MailerLite

Free: Offre funzionalità/funzione essenziali per un massimo di 1000 abbonati

Offre funzionalità/funzione essenziali per un massimo di 1000 abbonati Growing Business: Parte da $10/mese, con funzionalità/funzione aggiuntive come la campagna di reinvio automatico

Parte da $10/mese, con funzionalità/funzione aggiuntive come la campagna di reinvio automatico Avanzato: A partire da $20/mese, con funzionalità/funzione come l'editor HTML personalizzato e la creazione di pagine per l'annullamento dell'iscrizione

A partire da $20/mese, con funzionalità/funzione come l'editor HTML personalizzato e la creazione di pagine per l'annullamento dell'iscrizione Azienda: Soluzione personalizzata con prezzi variabili in base alle esigenze specifiche e alla dimensione del database degli abbonati

valutazioni e recensioni su #### MailerLite

G2: 4,6/5 (809 recensioni)

4,6/5 (809 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1901 recensioni)

2. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è un software di email marketing progettato per soddisfare le aziende di tutte le dimensioni. Unisce email marketing, Automazioni e CRM per i team di email marketing . Utilizza il machine learning per la segmentazione e la personalizzazione di email, messaggi, chat e testi.

Pur essendo completo nelle sue offerte, ActiveCampaign è particolarmente noto per i suoi strumenti avanzati di automazione e le sue capacità di integrazione. Questo fa di ActiveCampaign una delle principali alternative a Mailchimp per le aziende che cercano un alto livello di controllo e di personalizzazione nei loro servizi campagne di marketing .

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Monitoraggio di siti ed eventi, accesso a moduli in linea e reportistica sulle campagne

Creazione di pagine di atterraggio, annunci lead e vari tipi di moduli

Integrazione con piattaforme come WooCommerce, Shopify e BigCommerce

Utilizzo di split test per garantire un maggior numero di aperture e acquisti

Limiti di ActiveCampaign

Non è disponibile un piano Free; il piano più economico parte da 70 dollari al mese per un team di tre utenti

Può essere eccessivo per gli utenti che vogliono concentrarsi solo su funzioni specifiche come l'email marketing

Il supporto telefonico è disponibile solo per i clienti del piano Enterprise

Prezzi di ActiveCampaign

Lite: A partire da $29/mese con fatturazione annuale o $39/mese con fatturazione mensile

A partire da $29/mese con fatturazione annuale o $39/mese con fatturazione mensile Plus: A partire da $49/mese con fatturazione annuale o $70/mese con fatturazione mensile

A partire da $49/mese con fatturazione annuale o $70/mese con fatturazione mensile Professional: Parte da $149/mese con fatturazione annuale o $187/mese con fatturazione mensile

Parte da $149/mese con fatturazione annuale o $187/mese con fatturazione mensile Enterprise: Prezzi personalizzati per grandi aziende con esigenze avanzate

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2: 4,5/5 stelle (10.570 recensioni)

4,5/5 stelle (10.570 recensioni) Capterra: 4,6/5 stelle (2323 recensioni)

controlla questi **Capitoli

alternative di Active Campaign

!

3. Brevo

via Brevo Brevo, precedentemente chiamata Sendinblue, è una moderna piattaforma di email marketing che facilita la comunicazione efficace tra le aziende e i loro clienti. Con un'identità visiva rinnovata, Brevo si concentra ora sull'offerta di un'interfaccia facile da usare, che la rende accessibile agli utenti di tutti i livelli di competenza.

Brevo offre modelli di email personalizzabili, un editor drag-and-drop, email transazionali e la possibilità di eseguire campagne SMS e WhatsApp. La possibilità di eseguire campagne basate su testi lo differenzia dalle altre alternative di Mailchimp.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brevo

Invio di 300 email al giorno con la versione gratuita

Accesso gratuito a uno spazio di archiviazione dei contatti illimitato su tutti i piani

Combinazione di tutte le email e i messaggi in un'unica finestra In arrivo

Limiti di Brevo

Il costruttore di pagine di atterraggio è incluso solo nel piano Business e manca di integrazioni di terze parti

Il supporto clienti è limitato: il piano Starter non prevede il supporto via chat, mentre il supporto telefonico è disponibile solo nel piano Business

Prezzi di Brevo

Free: Include funzionalità di base come modelli di email e un limite giornaliero di 300 email

Include funzionalità di base come modelli di email e un limite giornaliero di 300 email Starter: Inizia con 25 dollari al mese, nessun limite di invio giornaliero e reportistica e analisi di base

Inizia con 25 dollari al mese, nessun limite di invio giornaliero e reportistica e analisi di base Business: Offre funzionalità/funzione più avanzate come A/B test e statistiche avanzate a $$$a

Offre funzionalità/funzione più avanzate come A/B test e statistiche avanzate a $$$a BrevoPlus: Prezzi personalizzati, tra cui sicurezza avanzata e opzioni di supporto personalizzate

Valutazioni e recensioni su Brevo

G2: 4,5/5 stelle (672 recensioni)

4,5/5 stelle (672 recensioni) Capterra: 4,5/5 stelle (1858 recensioni)

4. Contatto costante

via Contatto costante Pensato per le piccole aziende, Constant Contact è uno strumento di email marketing ricco di funzionalità/funzione. È noto soprattutto per la sua interfaccia utente, che consente una facile gestione delle campagne.

La piattaforma include modelli di email drag-and-drop, un CRM di marketing, gestore delle priorità delle attività gestione degli eventi e del marketing sociale. I prezzi partono da 12 dollari al mese, per un massimo di 500 iscritti. È una delle alternative a Mailchimp più convenienti, ma i costi aumentano sensibilmente con l'aumentare del numero di iscritti.

Identificazione delle tendenze nelle email attraverso una potente reportistica basata su chi si impegna con le email

Integrazione di Facebook, Google Ads e Instagram per trovare nuovi contatti

Utilizza gli argomenti consigliati e l'IA per creare email attraenti

Accesso agli invii programmati di email nei piani di livello superiore

Manca di flussi di lavoro sofisticati e flessibili

Il processo di cancellazione dell'account è macchinoso e richiede un contatto telefonico entro le ore lavorative

Lite: A partire da $12/mese, include funzionalità/funzioni essenziali come i modelli di email e il CRM di marketing

A partire da $12/mese, include funzionalità/funzioni essenziali come i modelli di email e il CRM di marketing Standard: A partire da $$$a mese, aggiunge funzionalità/funzione come le Automazioni precostituite e i test A/B degli oggetti

A partire da $$$a mese, aggiunge funzionalità/funzione come le Automazioni precostituite e i test A/B degli oggetti Premium: A partire da $80/mese, include funzionalità avanzate come automazioni personalizzate e reportistica sulle entrate

G2: 4/5 stelle (5712 recensioni)

4/5 stelle (5712 recensioni) Capterra: 4,3/5 stelle (2619 recensioni)

5. Omnisend

via Omnisend Omnisend ottimizza il coinvolgimento, la conversione e la riattivazione dei clienti attraverso l'email marketing e i canali multipli. Pensato per le aziende di e-commerce, è una delle alternative a Mailchimp più popolari tra le aziende di vendita al dettaglio.

È noto per la semplificazione del processo di creazione di email professionali e acquistabili, grazie a una libreria di modelli personalizzabili. Consente di aggiungere prodotti e codici sconto dinamici senza alcuna codifica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omnisend

Accesso a un'estesa libreria di modelli personalizzabili per la creazione di email professionali

Reinvio delle email a chi non le apre grazie a Campaign Booster

Monitoraggio delle analisi e del ROI per misurare l'esito positivo della campagna

Limiti di Omnisend

Manca di una funzionalità/funzione RSS per l'integrazione con i blog

Tempi di risposta del supporto clienti più lenti

L'invio di email illimitato è limitato al piano Pro

Prezzi di Omnisend

Free: Funzioni email di base con un limite di 500 invii mensili

Funzioni email di base con un limite di 500 invii mensili Piano standard: A $16/mese, offre un maggior numero di invii e funzionalità aggiuntive come notifiche push web illimitate

A $16/mese, offre un maggior numero di invii e funzionalità aggiuntive come notifiche push web illimitate Piano Pro: A $59/mese, include l'invio illimitato di email e SMS, oltre a una reportistica avanzata

valutazioni e recensioni di #### Omnisend

G2: 4,5/5 stelle (836 recensioni)

4,5/5 stelle (836 recensioni) Capterra: 4,7/5 stelle (704 recensioni)

6. Monitoraggio della campagna

via Monitoraggio della campagna Con vari modelli di facile utilizzo, il software di email marketing di Campaign Monitor è incentrato sulla facilità d'uso e sull'efficacia.

La piattaforma offre segmentazione dei dati e funzionalità/funzione di automazione complete, facilitando campagne di email marketing mirate ed efficienti.

Campaign Monitor viene utilizzato principalmente per analizzare le prestazioni delle campagne e tracciare in modo approfondito i percorsi degli utenti.

Le migliori funzionalità di Campaign Monitor

Modelli personalizzati con diversi font web

Opzioni efficaci di segmentazione dei dati per campagne a traguardo

Offrite ai vostri abbonati un centro preferenze per scegliere il modo in cui interagire con loro

Limiti di Campaign Monitor

Costo elevato rispetto alla concorrenza

Limitato A/B testing con due sole varianti

Prezzi di Campaign Monitor

Lite: Parte da $11, ma limita il numero di email al mese

Parte da $11, ma limita il numero di email al mese **Unlimitato invio di email a $19/mese

**149 dollari al mese con supporto telefonico e funzionalità avanzate come il monitoraggio avanzato dei link e l'ottimizzazione dei tempi di invio

valutazioni e recensioni su #### Campaign Monitor

G2: 4,1/5 stelle (692 recensioni)

4,1/5 stelle (692 recensioni) Capterra: 4,5/5 stelle (487 recensioni)

7. GetResponse

via Ottenere la risposta GetResponse si è evoluto da strumento tradizionale di email marketing a soluzione completa di e-commerce e marketing online.

Ora offre funzionalità/funzione complete, tra cui email marketing, funzionalità di chattare, strumenti di e-commerce e hosting di webinar.

GetResponse è noto soprattutto per le sue pagine di destinazione personalizzate come parte dell'imbuto di conversione e per le potenti funzionalità/funzioni di automazione, che lo rendono una delle migliori alternative a Mailchimp.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetResponse

Utilizza strumenti di email marketing in estensione come autoresponder e moduli di registrazione

Ottenere un servizio altamente personalizzato mappa del viaggio del cliente utilizzando funzionalità avanzate di automazione del marketing

Accesso a una raccolta di circa 215 modelli di email contemporanei e modificabili

Limiti di GetResponse

Opzioni di split testing al limite, con solo cinque varianti di intestazione o di contenuto

Le funzionalità/funzione più sofisticate, come l'automazione del marketing, l'hosting di webinar e gli strumenti di e-commerce, sono disponibili solo sui piani di livello superiore

Prezzi di GetResponse

Email Marketing: Funzionalità di base per l'email marketing per elenchi inferiori a 500 record a $19/mese

Funzionalità di base per l'email marketing per elenchi inferiori a 500 record a $19/mese Automazione del marketing: Funzionalità/funzioni come i flussi di lavoro basati su eventi e l'ordinamento dei contatti a 59 dollari/mese

Funzionalità/funzioni come i flussi di lavoro basati su eventi e l'ordinamento dei contatti a 59 dollari/mese Ecommerce Marketing: $119/mese, con funzionalità/funzioni avanzate di automazione, strumenti di e-commerce e hosting di webinar

Valutazioni e recensioni su GetResponse

G2: 4,3/5 stelle (640 recensioni)

4,3/5 stelle (640 recensioni) Capterra: 4,2/5 stelle (475 recensioni)

8. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit è una piattaforma di email marketing progettata specificamente per autori come blogger, creatori di corsi online e venditori digitali.

Offre un'interfaccia di facile utilizzo e un'automazione snella, accessibile agli autori di qualsiasi livello. ConvertKit consente di avere newsletter a pagamento e di vendere prodotti digitali come solista, rendendolo uno strumento di marketing completo.

Le migliori funzionalità/funzione di ConvertKit

Personalizzare le sequenze di email con le Automazioni

Concentrarsi su email di testo normale per mantenere una connessione personale con il pubblico

Traguardo di gruppi specifici di abbonati grazie a una gestione efficiente degli elenchi

Limiti di ConvertKit

Limitata selezione di modelli di email pre-progettati

Il prezzo è legato al numero di abbonati

Prezzi di ConvertKit

Piano Free: Include funzionalità di base come l'invio di email e moduli illimitati, gratis fino a 1000 iscritti

Include funzionalità di base come l'invio di email e moduli illimitati, gratis fino a 1000 iscritti Piano autore: Parte da $9/mese con Automazioni visive

Parte da $9/mese con Automazioni visive Piano Creator Pro: A partire da $25/mese con supporto prioritario via chat ed email

Valutazioni e recensioni su ConvertKit

G2: 4,4/5 stelle (190 recensioni)

4,4/5 stelle (190 recensioni) Capterra: 4,7/5 stelle (194 recensioni)

9. Moosend

via Moosend Alternativa versatile a Mailchimp, Moosend offre una gestione efficace degli elenchi con opzioni di segmentazione complete.

L'approfondito monitoraggio delle campagne di Moosend per monitorare le conversioni e le vendite dei lavori richiesti dall'email marketing è una funzionalità/funzione di primaria importanza per i principianti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moosend

Scegliete tra oltre 75 modelli di email moderni e puliti

Opzioni flessibili di automazione del marketing con un eccellente editor di flussi di lavoro

Limiti di Moosend

Limiti alle analisi avanzate

I modelli di email, pur essendo professionali, non sono così creativi come alcuni utenti potrebbero preferire

Prezzi di Moosend

Versione di prova gratuita: Include le funzionalità/funzione di base per 30 giorni con 1.000 abbonati e un flusso di automazione

Include le funzionalità/funzione di base per 30 giorni con 1.000 abbonati e un flusso di automazione Pro: A partire da $9 con l'aggiunta di un server SMTP

A partire da $9 con l'aggiunta di un server SMTP Enterprise: Preventivo personalizzato; include tutte le funzionalità/funzione Pro come la scoperta del pubblico

Valutazioni e recensioni di Moosend

G2: 4.7/5 stelle (561 recensioni)

4.7/5 stelle (561 recensioni) Capterra: 4.7/5 stelle (190 recensioni)

10. HubSpot

via HubSpot HubSpot è adatto alle aziende che desiderano migliorare le proprie strategie di email marketing con vari strumenti professionali, tra cui un costruttore di pagine personalizzate.

HubSpot offre eccellenti strumenti di analisi e test A/B per un'efficace gestione delle campagne, oltre a vari modelli per siti web, email e pagine di destinazione.

Ciò che lo rende una delle migliori alternative a Mailchimp è la sua integrazione con i social media, che amplifica la portata dei lavori richiesti per l'email marketing.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Gestite meglio le relazioni e le informazioni sui clienti grazie a uno strumento CRM gratuito con contatti illimitati

Utilizza efficienti Automazioni di marketing e segmentazione per campagne a traguardo

Espandere la portata dei lavori richiesti integrando le opzioni di social media marketing

Limiti di HubSpot

La struttura dei prezzi può essere molto costosa, soprattutto se si passa dal pacchetto "Starter" a quello più avanzato

La completezza delle funzionalità/funzione della piattaforma potrebbe risultare eccessiva per i principianti o per le piccole aziende

Prezzi di HubSpot

Starter: Inizia a 20 dollari al mese con funzioni limitate

Inizia a 20 dollari al mese con funzioni limitate Professionale e Enterprise: Offrono funzionalità/funzione estese, ma sono significativamente più costosi: il piano Professional parte da 890 dollari al mese e il piano Enterprise da 3.600 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 stelle (10493 recensioni)

4,4/5 stelle (10493 recensioni) Capterra: 4,5/5 stelle (5747 recensioni)

Altri strumenti per le email

Sebbene l'attenzione si sia concentrata principalmente sugli strumenti per l'email marketing, è importante considerare anche le piattaforme che, pur non essendo destinate esclusivamente a questo scopo, possono migliorare significativamente i lavori richiesti per l'email marketing. ClickUp ne è un esempio, in quanto offre funzionalità generative basate sull'IA che completano e semplificano il processo di email marketing.

ClickUp

Esplora ClickUp per gestire le tue campagne e i tuoi progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

ClickUp non è solo uno strumento di project management; è una piattaforma versatile che può essere una risorsa preziosa per la vostra strategia di email marketing. ClickUp per il project management dell'email consente di integrare le campagne di email marketing nei flussi di lavoro del project management. In questo modo, l'email marketing è assicurato attività di email marketing siano gestite e allineati con gli obiettivi e le scadenze del progetto.

Per snellire e integrare le attività email nel project management generale, provate a Modello di email marketing di ClickUp per organizzare e gestire in modo efficiente le vostre campagne email.

Coordinatevi efficacemente con il vostro team, semplificate la programmazione dei contenuti e il monitoraggio delle prestazioni delle email e ottimizzate le vostre attività di email marketing flussi di lavoro del marketing e-mail con il modello di campagna di email marketing di ClickUp

ClickUp offre inoltre modelli di piani di comunicazione per semplificare le vostre strategie di comunicazione.

Con ClickUp AI non avete limiti

Il Assistente di scrittura ClickUp AI può aiutare a creare contenuti email convincenti e privi di errori, risparmiando tempo e migliorando la creatività. È uno strumento in grado di generare idee, strutture e persino intere bozze di email, rendendo più efficiente il processo di creazione dei contenuti.

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Collaborazione a distanza facile con ClickUp

Facilitando la collaborazione e il project management, ClickUp Design assicura che le roadmap di email marketing siano create in modo efficiente e allineate con gli obiettivi della campagna. Aiuta a stabilire le priorità il mio lavoro e fornisce funzionalità/funzione integrate per impostare sequenze e promemoria.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Funzionalità/funzione di ClickUp

Integrazione dell'email marketing nell'ambito di progetti più ampi grazie a strumenti di project management completi

Assortimento di tutte le email con i filtri che utilizzanogestione delle email funzionalità/funzione

Collaborare meglio con strumenti di comunicazione avanzati, tra cui email, chat e clip

Generare contenuti email privi di errori conScrittura IA assistenza nei documenti

Limiti di ClickUp

Manca di funzionalità/funzione specializzate per l'email marketing

Più adatto al project management che all'email marketing dedicato

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattate il servizio team commerciale per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9183 recensioni)

4.7/5 (9183 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3920 recensioni)

Per una migliore gestione delle campagne email

L'email marketing è noto per essere un metodo efficace dal punto di vista dei costi per la promozione di prodotti e servizi. In questo momento, Mailchimp potrebbe essere il vostro strumento preferito, oppure potreste voler iniziare le vostre campagne di email marketing.

In ogni caso, queste alternative faranno salire di livello le vostre campagne email e vi garantiranno un ROI migliore.

Aggiungete ClickUp al mix! Oltre a essere uno strumento di project management, le sue funzionalità di gestione delle email e i suoi strumenti di comunicazione possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di email marketing. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e fai partire le email! 🎉