Rapporti CRM: Come creare report CRM per il team di vendita

La gestione delle relazioni con i clienti è uno dei tanti obiettivi del settore commerciale. Si passa il tempo a costruire la fiducia, a coinvolgere i clienti e a creare prodotti e servizi che migliorino la loro vita.

Ma Da fare non basta. È necessario raccogliere e monitorare i dati commerciali. In questo modo è possibile scoprire quali sono i risultati delle campagne, individuare i colli di bottiglia nel processo e identificare i membri del team più efficaci. Gestione delle relazioni con i clienti (CRM) consente di monitorare le interazioni con i clienti e di creare dati visivi. Grazie a queste informazioni, potrete creare un ambiente aziendale agile per adattarsi alle esigenze dei clienti.

Qui vi mostreremo cosa comporta la reportistica del CRM e perché è importante per il vostro team commerciale. Inoltre, spiegheremo come creare una reportistica CRM e condivideremo modelli ed esempi di CRM da cui trarre ispirazione. ✨

Che cos'è una reportistica CRM?

I report CRM prendono i dati sulle vendite e sui clienti e li trasformano in grafici visivi con l'obiettivo di migliorare le previsioni e la riunione dei traguardi commerciali. Grazie a questi dati, è possibile prendere decisioni più informate sui tipi di prodotti da creare o sulle campagne di marketing da realizzare.

Esistono diversi tipi di reportistica CRM, a seconda di ciò che si desidera monitorare. Sono disponibili report CRM per le prestazioni dei lead, pipeline commerciali e produttività del team. Inoltre, sono disponibili reportistica per le previsioni di fatturato e le attività commerciali.

La vista Team vi permette di visualizzare i lavori del vostro team, i risultati ottenuti e le loro capacità

Le reportistiche del CRM monitorano anche il giudizio dei clienti sulle vostre campagne. Per concentrarsi su una fase specifica dell'imbuto commerciale, è possibile utilizzare un report CRM sulla pipeline di vendita, mirato a un silo di clienti. Tracciate le prestazioni delle campagne e vedete cosa sta generando entrate con un report sulla redditività.

Con una tale varietà, i report CRM sono essenziali per la pianificazione e l'esito positivo delle vendite. Sia che si tratti di monitorare la reazione dei clienti a un nuovo servizio, sia che si voglia trovare un modo per gestire il carico di lavoro del team, i report del CRM sono in grado di terminare il lavoro. 💪

Perché la reportistica CRM è importante?

La reportistica del CRM fornisce informazioni che non si possono ottenere altrove. Basati su dati reali e rilevanti per l'azienda, questi reportistica è fondamentale per affinare i processi e costruire approcci commerciali migliori. 👩🏽‍💼

Ecco alcuni dei vantaggi della reportistica CRM:

Prendere decisioni migliori: Grazie all'analisi dei dati sulle metriche chiave, i rappresentanti commerciali prendono decisioni migliori quando si tratta di dare priorità alle campagne e alle iniziative commerciali

Grazie all'analisi dei dati sulle metriche chiave, i rappresentanti commerciali prendono decisioni migliori quando si tratta di dare priorità alle campagne e alle iniziative commerciali Ottenere informazioni preziose: I dati in tempo reale offrono statistiche migliori per le previsioni di vendita e consentono ai rappresentanti commerciali di reagire più rapidamente alle esigenze dei clienti con un accesso rapido a informazioni preziose

I dati in tempo reale offrono statistiche migliori per le previsioni di vendita e consentono ai rappresentanti commerciali di reagire più rapidamente alle esigenze dei clienti con un accesso rapido a informazioni preziose **Migliorare il coinvolgimento dei clienti: la reportistica aiuta a comprendere meglio i clienti e le loro azioni. In questo modo, è possibile creare CTA che aumentino il tasso di conversione o offrire una migliore esperienza al cliente per risolvere i punti dolenti, aumentare il coinvolgimento e migliorare l'imbuto commerciale

Streamline efficienza del team: CRM ereportistica commerciale aiutano a identificare gli ostacoli e le aree di miglioramento nel processo commerciale, in modo da poter adattare il carico di lavoro e l'attenzione per allinearsi con le vostre esigenzeobiettivi commerciali *Valutare le prestazioni: I report personalizzati consentono di monitorare il rendimento di ciascun membro del team da fare nelle diverse campagne commerciali. Grazie a queste informazioni, è possibile aumentare la redditività assegnando le campagne ai lead commerciali giusti, in base alle loro impostazioni, per ottimizzare il processo di vendita

Visualizzate il lavoro dei vostri team in un colpo d'occhio, monitorando o categorizzando lo stato generale in ClickUp Dashboards

Tipi di reportistica CRM

Come menzionato, esistono decine di report CRM diversi. Questi report possono essere utilizzati per monitorare le prestazioni dei dipendenti, l'esito positivo delle campagne e lo stato degli obiettivi commerciali.

A seconda della vostra azienda, potreste non aver bisogno di tutti questi report. Alcuni sono più adatti a team commerciali di grandi dimensioni che si destreggiano tra più progetti. Altri sono ideali per i piccoli team che devono analizzare le previsioni commerciali per rispettare il budget.

Ecco alcuni dei principali report CRM da considerare:

CRM Rapporti sulla pipeline : Questi report identificano la capacità del vostro team di raccogliere lead qualificati attraverso l'imbuto commerciale. La reportistica esamina in genere i tassi di conversione, i colli di bottiglia dell'imbuto, le entrate della pipeline e l'esito positivo nelle varie fasi dell'imbuto

Questi report identificano la capacità del vostro team di raccogliere lead qualificati attraverso l'imbuto commerciale. La reportistica esamina in genere i tassi di conversione, i colli di bottiglia dell'imbuto, le entrate della pipeline e l'esito positivo nelle varie fasi dell'imbuto **Questo tipo di reportistica analizza il grado di raggiungimento dei traguardi da parte di ciascun rappresentante commerciale. Le principali metriche delle prestazioni del team includono il numero di telefonate effettuate, le email inviate, le riunioni programmate e le trattative chiuse

Reportistica commerciale : I report del CRM utilizzano calcoli integrati per generare previsioni di fatturato basate sui progetti precedenti e sulla traiettoria del progetto in corso

I report del CRM utilizzano calcoli integrati per generare previsioni di fatturato basate sui progetti precedenti e sulla traiettoria del progetto in corso Sorgente dei lead analisi: I report del CRM possono analizzare la provenienza dei lead, in modo da poter destinare le risorse a quelli più importanti. Questi tipi di report valutano dove vengono generati i lead, tra cui email, annunci, social media, registrazioni di e-book e reportistica

I report del CRM possono analizzare la provenienza dei lead, in modo da poter destinare le risorse a quelli più importanti. Questi tipi di report valutano dove vengono generati i lead, tra cui email, annunci, social media, registrazioni di e-book e reportistica **Un altro tipo di reportistica sulle prestazioni del team, i report sul servizio clienti si concentrano sul livello di assistenza fornita da ciascun rappresentante commerciale agli utenti. Le metriche includono il tempo medio di risoluzione, il numero di casi, le sottoscrizioni attive e il tasso di abbandono.

Con così tante reportistiche del CRM, è facile ottenere le informazioni necessarie. Siete alla ricerca di modi per migliorare il vostro sistema CRM e i flussi di lavoro di automazione? Da fare dei report di conversione per dare priorità a determinate campagne? O forse volete esaminare i dati dei dipendenti o dei le prestazioni della campagna .

Qualunque cosa stiate cercando, c'è un report adatto alle vostre esigenze. 🏆

Come creare un report CRM

Con così tanti tipi di reportistica, non c'è un solo modo giusto per crearli. Il processo di creazione di un report CRM dipende dal tipo di informazioni che si stanno cercando.

In generale, però, ci sono molte somiglianze nella stesura di queste reportistiche. Ecco come creare rapporti CRM utilizzando le funzionalità e i dashboard CRM di ClickUp per la reportistica. 👀

1. Utilizzate il CRM di ClickUp per gestire la vostra pipeline

Prima di iniziare a creare reportistica, è necessario raccogliere e archiviare i dati. Molti team commerciali lo fanno scegliendo un CRM per tenere traccia di tutte le informazioni importanti sui clienti. ✅ Il software CRM di ClickUp per il project management consente di gestire le pipeline, monitorare il coinvolgimento dei clienti e ottimizzare i flussi di lavoro in un unico spazio. Raccogliete e memorizzate le risposte e le informazioni dei clienti tramite moduli e create automaticamente attività per i membri del team interessati.

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

Ad esempio, è possibile utilizzare i moduli per scoprire i punti dolenti dei clienti. Supponiamo che un cliente condivida che il modulo di iscrizione al vostro e-book è troppo lungo. Potete creare automaticamente un'attività basata su questo feedback e chiedere a un membro del team commerciale di lavorare per correggere il modulo e aggiornare il cliente sulle modifiche.

Una volta che i dati dei clienti sono stati inseriti nella Software CRM le analisi integrate consentono di creare facilmente report CRM basati sulle informazioni specifiche dei clienti. Utilizzate il strumenti di reportistica per generare reportistica sulle dimensioni medie delle transazioni.

Oppure costruire grafici basati sui punti dolenti dei clienti e produrre reportistica sulle prestazioni commerciali per varie campagne.

2. Utilizzare dashboard per monitorare lo stato in tempo reale I dashboard di ClickUp rendono facile

monitorare lo stato di avanzamento dei singoli progetti e degli obiettivi commerciali complessivi. Create un dashboard per ogni campagna commerciale o di marketing e monitorate lo stato su base settimanale o mensile. 🗓️

Utilizzate i dashboard per creare grafici di Gantt e valutare l'esito positivo di un progetto. Creare report CRM sulle transazioni chiuse, sui tassi di abbandono dei clienti e sulle previsioni per i team commerciali o per i singoli venditori durante le valutazioni.

Usare i widget in ClickUp per creare un dashboard di KPI commerciali

Le dashboard del CRM presentano più di 50 funzionalità/funzione, in modo da poter creare la dashboard reportistica perfetta. Dai grafici a torta ai grafici a linee e a barre, c'è un modo ideale per creare un dashboard di reportistica visualizzare i dati .

Utilizzate i calcoli incorporati per monitorare automaticamente lo stato degli obiettivi numerici o per valutare i risultati ottenuti i carichi di lavoro dei dipendenti . Con i widget per il monitoraggio del tempo, è possibile vedere quali progetti assorbono maggiormente le risorse dei dipendenti o creare grafici di sprint per monitorare le prestazioni.

3. Semplificate i flussi di lavoro con campi personalizzati, stati e automazioni

Le funzionalità di reportistica del CRM di ClickUp raggiungono nuovi livelli grazie ai campi personalizzati e agli stati. Ciò significa che è possibile entrare nel dettaglio e creare reportistica che informi le attività di marketing e commerciali.

Aggiungete campi personalizzati per i periodi di tempo per suddividere la reportistica per trimestre o per un mese specifico. Create campi personalizzati per il numero di transazioni, le origini dati o gli indicatori di prestazione chiave (KPI) per identificare le aree di esito positivo e quelle che necessitano di lavoro. ✍️

Creazione di campi personalizzati e mappatura di campi esistenti in ClickUp

Gli stati rendono la reportistica più interessante, consentendo di approfondire lo stato delle attività in una determinata fase. Ad esempio, è possibile creare una reportistica CRM su tutte le campagne di marketing in fase di test. Visualizzate immediatamente il feedback dei clienti e vedete cosa hanno fatto i dipendenti per aumentare il coinvolgimento e quali test hanno mostrato cambiamenti scarsi o nulli.

Inoltre, le funzionalità/funzione di automazione consentono ai team commerciali e di marketing di automatizzare facilmente le attività manuali, evitando che i membri del team perdano tempo in lavori noiosi. Le funzionalità/funzione di automazione consentono alla pipeline commerciale di lavorare come una macchina, riducendo così i tempi di attesa la voce dei dati e mantenere lo stato di avanzamento dei vostri contatti in modo efficiente.

Attivate automaticamente i risultati quando avviene un'azione con trigger di automazione come "quando lo stato cambia" per aggiungere un modello alle attività in modo da evitare di perdere informazioni durante i passaggi di consegne ai client

Impostazione di assegnazioni automatiche di attività su misura per ogni fase del processo, attivazione di aggiornamenti di stato personalizzati da azioni del cliente e regolazione delle priorità per guidare il team a concentrare i lavori richiesti.

4. Prendete decisioni aziendali migliori

L'obiettivo della reportistica del CRM è ottenere approfondimenti e migliorare il processo decisionale. Assicuratevi di inserire nel vostro processo di reportistica CRM un passaggio per la valutazione degli insight. ClickUp commerciale riunisce tutte le attività commerciali in un unico spazio. È possibile creare reportistica sulla pipeline e collaborare con i membri del team sulle trattative. Le funzionalità/funzione di reportistica includono la suddivisione in sili, il calcolo dei ricavi e moduli personalizzati per qualificare i contatti. 🙌

ClickUp supporta oltre 1.000 integrazioni, tra cui Zoom, Google Drive, Slack e Teams di Microsoft, per ottimizzare i flussi di lavoro

Le integrazioni con strumenti come HubSpot, Slack e Harvest rendono più facile che mai utilizzare gli strumenti preferiti in un unico spazio. Dall'inizio alla fine del ciclo di vendita, questo CRM commerciale semplifica la raccolta di informazioni e la creazione di reportistica per migliorare le decisioni di vendita.

5. Programmare il tempo per migliorare i processi

Quando si arriva al dunque, la reportistica non è sufficiente. Sebbene i report sulle attività commerciali e le previsioni offrano grandi spunti di riflessione per la vostra azienda, è necessario che seguano le azioni per far progredire davvero la vostra attività.

Sulla base della reportistica del CRM, create flussi di lavoro e processi per identificare e implementare i miglioramenti. Forse decidete di avere bisogno di una migliore piano di comunicazione per entrare in connessione con i clienti.

Impostare le attività in modo che si blocchino o attendano l'una dall'altra per creare una dipendenza in ClickUp

Forse avete bisogno di un maggiore consenso da parte dei piani alti e dovete fare analisi delle parti interessate per supportare i lavori richiesti in ambito commerciale. Forse dovete affrontare i carichi di lavoro o allocare le risorse per aiutare alcuni dipendenti. 🛠️

Qualunque sia la soluzione, è possibile creare flussi di lavoro utilizzando funzionalità/funzione quali Attività di ClickUp . Assegnate automaticamente il lavoro ai dipendenti in base alle informazioni reportistiche del CRM. Create dipendenze in modo che i membri del team vedano quali attività bloccano il lavoro degli altri.

Suddividete le modifiche complesse aggiungendo attività secondarie e flag di priorità alle diverse attività. Collaborate con i membri del team nei thread di commento e aggiungete tag alle attività per rendere la reportistica ancora più veloce.

Esempi e modelli di reportistica CRM

Non siete sicuri di come creare reportistica CRM o della loro utilità per la vostra azienda? Abbiamo messo insieme un elenco di esempi e modelli di CRM per spiegare meglio questo tipo di reportistica.

Sia che siate a capo di una piccola azienda con una manciata di rappresentanti commerciali, sia che siate un direttore commerciale di un'azienda, troverete spunti di riflessione sui vantaggi della reportistica CRM. 🤩

1. Modello di ClickUp CRM

Gestione di clienti, pipeline commerciali, elementi d'azione e altro ancora con il modello CRM semplice di ClickUp in vista Elenco

Utilizzate il Modello di CRM di ClickUp per gestire i contatti, generare informazioni sulle relazioni con i clienti e creare reportistica sulla pipeline commerciale. Per iniziare, create un elenco di account e di opportunità per i clienti.

Utilizzate stati personalizzati per creare una segmentazione nelle vostre campagne di lead generation. Stati come Prospetto qualificato, Vinto, Perso, Demo e Proposta aiutano a suddividere la posizione dei clienti nella pipeline commerciale.

Utilizzate la visualizzazione Lavagna online per creare diagrammi di flusso per l'esperienza del cliente nella vostra azienda Modelli di CRM . Questa visualizzazione è ideale anche per trovare soluzioni ai punti critici. Utilizzate gli insight per generare reportistica e programmare automaticamente le attività in base ai dati del CRM.

2. Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp

Traccia regolarmente le performance commerciali con il modello di reportistica settimanale di ClickUp

Tra le reportistiche CRM più popolari ci sono quelle che tracciano i KPI dei team commerciali e di marketing. Utilizzare Il modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp per monitorare le metriche delle prestazioni e generare informazioni utili su base settimanale.

Per iniziare, decidete se volete monitorare le prestazioni dei singoli dipendenti o le metriche del progetto. Personalizzate il modulo per includere i dati del processo commerciale, come le informazioni sui dipendenti e i dettagli delle metriche del progetto desiderato. 💡

Utilizzate la vista Elenco rapporti per monitorare le prestazioni relative al numero di chiamate commerciali, alle sessioni di chat del supporto clienti e al totale dei prodotti venduti. Utilizzate la visualizzazione Settimanale per valutare lo stato di avanzamento di diverse settimane o immergetevi nella visualizzazione Settimana corrente per ottenere informazioni sull'esito positivo di questa settimana.

3. Modello di rapporto mensile sulle vendite ClickUp

Visualizzate i dati e mettete in evidenza i vostri top performer con il modello di reportistica mensile sulle vendite di ClickUp

Siete alla ricerca di un report CRM efficace che metta in evidenza i dipendenti del vostro team? Rivolgetevi a Modello di report mensile commerciale di ClickUp . Questo modello consente ai responsabili del project management di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi commerciali da parte di ciascun membro del team.

Iniziate a suddividere il report per membro del team. Utilizzate i dati dei vostri dipendenti per compilare il numero di conversazioni, il tasso di conversione e gli account client gestiti da ciascun individuo.

Durante la presentazione della reportistica commerciale, fate notare i migliori risultati per premiare il loro lavoro. Utilizzate i calcoli incorporati per generare i numeri del tasso di conversione e discutete su come aumentare questi numeri per il mese successivo.

Ottenere approfondimenti con le funzionalità di reportistica CRM di ClickUp

La gestione delle relazioni con i clienti è essenziale per le aziende che desiderano comprendere le esigenze dei clienti e creare flussi di lavoro che consentano di raggiungere meglio gli obiettivi commerciali. Dalle previsioni di vendita ai report sulle pipeline e all'analisi delle fonti di lead, ci sono molti modi per capire meglio come il team commerciale può migliorare gli oggetti e aumentare le conversioni. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a raccogliere informazioni sui clienti e a generare approfondimenti che aumentano l'efficacia commerciale. Utilizzate modelli per creare report in una frazione di tempo e sfruttate le funzionalità dei processi commerciali per semplificare i flussi di lavoro. 🌻