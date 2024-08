10 migliori esempi di software CRM e relativi casi d'uso per il 2024

Se trovare un nuovo software CRM è arrivato in cima alla vostra interminabile lista di cose da fare, mettiamo a segno questo compito oggi stesso!

Il CRM (Customer Relationship Management) è un sistema per gestire le comunicazioni quotidiane e i dati di potenziali clienti, contatti e clienti esistenti. Consente alle aziende di tenere traccia delle interazioni e delle preferenze dei clienti e di fornire un servizio migliore.

E con il giusto software CRM, i team di vendita e marketing sono in grado di spostare gli elementi direttamente in un'area di lavoro **Flusso di lavoro CRM Inizieranno la giornata sapendo esattamente cosa fare e dove trovare le risorse.

Non se, ma quando le aziende hanno bisogno di un sistema adeguato per mantenere i team concentrati e produttivi, avrete bisogno di strumenti specializzati per ottenere risultati. Per aiutarvi a decidere quale software CRM avrà il maggiore impatto sul vostro team, abbiamo raccolto 10 esempi di CRM e casi d'uso.

Tabella di confronto dei software CRM

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle strutture aziendali di ciascun CRM!

tabella di confronto dei CRM che mostra i casi d'uso e i tipi di business | CRM | Caso d'uso | Migliore per | | ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ClickUp | CRM mobile e gestione dei progetti | Freelance, | Zendesk | Help desk/Ticket CRM | Startup, piccole imprese, aziende |

2. HubSpot

via HubSpotHubSpot è una potente soluzione CRM che fornisce software, servizi e formazione per l'inbound marketing e le vendite. Offre un'ampia gamma di software per aiutare le aziende nelle loro attività di marketing e vendita, tra cui HubSpot CRM, HubSpot Marketing e HubSpot Sales. HubSpot dispone anche di un sistema di analisi integrato che fornisce agli utenti informazioni sull'andamento delle campagne di marketing.

Caso d'uso di HubSpot: CRM completo

Il principale svantaggio dell'utilizzo di più CRM è che il team deve raddoppiare gli sforzi per mantenere le informazioni aggiornate. Con una piattaforma CRM come Hubspot, potete gestire facilmente le interazioni e i dati durante l'intero ciclo di vita del cliente sotto un unico tetto.

Il CRM di HubSpot può aiutare i team di vendita a migliorare il coinvolgimento dei clienti, ad aumentare le vendite e a ottimizzare gli sforzi di marketing. Sono disponibili diverse funzioni per gestire le relazioni con i clienti. È possibile utilizzare il sito web per creare un elenco di contatti, tracciare le interazioni con i clienti e inviare e-mail automatiche.

Prezzi di HubSpot

**Strumenti gratuiti

Starter: A partire da $18/mese per 1.000 contatti di marketing

A partire da $18/mese per 1.000 contatti di marketing Suite StarterCRM: A partire da $20/mese per 1.000 contatti di marketing

A partire da $20/mese per 1.000 contatti di marketing Professionisti: A partire da $800/mese per 2.000 contatti di marketing

3. Zendesk

via ZendeskZendesk è una piattaforma di assistenza clienti che aiuta le aziende a fornire supporto ai propri clienti. Offre una suite di strumenti per aiutare le aziende a gestire le interazioni con i clienti, tra cui una sistema di ticketing , funzionalità di chat e una base di conoscenza. Zendesk integra con una serie di altre piattaforme software, rendendo più semplice per le aziende fornire assistenza su tutti i canali.

Caso d'uso di Zendesk: Help desk/CRM per i biglietti

A sistema di help desk è una parte vitale di qualsiasi operazione di assistenza ai clienti. Utilizzando un sistema di help desk, le aziende sono in grado di tracciare e gestire facilmente le richieste di assistenza dei clienti.

Qualsiasi software specifico per i ticket può essere utilizzato per raccogliere i feedback dei clienti e tracciarne i livelli di soddisfazione, ma Zendesk è l'opzione migliore perché non solo facilita le cose per i clienti, ma anche per i team di assistenza interni. Quando la condivisione delle informazioni è agevole e accessibile, non sono più sepolti da un lavoro impegnativo, ma personalizzano le esperienze dei clienti.

Prezzi di Zendesk

Prova gratuita disponibile

disponibile Support Team: $19 per agente/mese

$19 per agente/mese Support Professional: $55 per agente/mese

$55 per agente/mese Support Enterprise: $115 per agente/mese

4. Lavori freschi

via Lavori freschi Freshworks è una suite di software basata su cloud che aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti, le vendite e il marketing. Offre una serie di strumenti per tenere traccia delle interazioni con i clienti e i potenziali clienti, tra cui una Strategia CRM uno strumento di marketing via e-mail e un sistema di gestione di attività e progetti.

Caso d'uso di Freshworks: Gestione delle attività di vendita

Il monitoraggio delle attività di vendita è una parte importante di un ecosistema CRM per aumentare la fidelizzazione dei clienti . Monitorando le attività di vendita, è possibile avere una visione chiara di dove gli obiettivi di vendita vengono raggiunti, superati o non raggiunti. Con Freshworks, avete diversi modi per monitorare le attività di vendita:

Utilizzare una vista cronologica dell'impegno di ogni cliente con la vostra azienda

dell'impegno di ogni cliente con la vostra azienda Utilizzare quadri per avere un'istantanea dell'andamento del team, compresi i totali delle vendite recenti, i contatti attivi e le opportunità aperte

per avere un'istantanea dell'andamento del team, compresi i totali delle vendite recenti, i contatti attivi e le opportunità aperte Utilizzare metriche di posta elettronica e metriche di tracciamento come il numero di e-mail inviate, la percentuale di clienti che hanno risposto all'e-mail, la frequenza di rimbalzo e altro ancora

Prezzi di Freshworks

Prova gratuita per 21 giorni

Growth: Gratuito fino a tre utenti, poi $15/mese per utente

Gratuito fino a tre utenti, poi $15/mese per utente Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

5. Microsoft Dynamics

via Dinamica MicrosoftMicrosoft Dynamics è una linea di applicazioni software aziendali offerte da Microsoft. Copre vari aspetti di un'azienda, dai dati finanziari e operativi alle vendite e al marketing. Dynamics è stato progettato per aiutare le organizzazioni a gestire le finanze, le operazioni, le vendite e il marketing e il servizio clienti.

Caso d'uso di Microsoft Dynamics: CRM operativo

Il CRM operativo aiuta le aziende a svolgere un'ampia gamma di attività, come il monitoraggio dei dati dei clienti, l'automazione dei processi di vendita e la gestione delle interazioni. Tuttavia, il CRM operativo migliora il servizio clienti fornendo agli agenti informazioni sui clienti, comprese le interazioni e gli ordini passati.

Tracciando le interazioni e i dati dei clienti in un software CRM come Microsoft Dynamics, le aziende capiscono meglio quali sono le esigenze e i desideri dei clienti e come servirli al meglio. Queste informazioni possono anche aiutare le aziende a identificare i clienti a rischio e a prendere provvedimenti per trattenerli. Il software CRM può facilitare questo processo automatizzando molte attività legate al monitoraggio e alla gestione dei dati dei clienti.

Prezzi di Microsoft Dynamics

Prova gratuita disponibile

Sales Professional: $65/mese per utente

$65/mese per utente Vendite Enterprise: $95/mese per utente

$95/mese per utente Vendite Premium: $135/mese per utente

$135/mese per utente Microsoft Relationship Sales: $162/mese per utente

$162/mese per utente Microsoft Viva Sales: $40/mese per utente

6. BIGContatti

via Contatti BIG BIGContacts è un sistema di gestione dei contatti basato su cloud che consente alle aziende di archiviare, gestire e condividere i propri contatti in un ambiente sicuro. Con BIGContacts, gli utenti possono connettersi con colleghi, clienti e partner in modo più efficace, avendo accesso immediato a tutte le informazioni di contatto in un unico luogo. Inoltre, BIGContacts offre una serie di funzioni come la condivisione dei contatti, i promemoria per i compleanni e i filtri personalizzati che aiutano gli utenti a rimanere organizzati e connessi.

Se siete una piccola azienda che ha bisogno di un sistema CRM comodo e senza complessità, BIGContacts è stato progettato per soddisfare queste esigenze.

La gestione dei contatti è molto più che tenere traccia di nomi e indirizzi e-mail. Si tratta di creare un sistema che vi aiuti a rimanere in contatto con i vostri contatti, li tenga organizzati e vi permetta di trovare facilmente le informazioni che vi servono quando ne avete bisogno. Ecco alcune azioni che potete intraprendere per personalizzare l'interfaccia di BigContacts:

Utilizzare campi personalizzati per memorizzare qualsiasi informazione aggiuntiva su clienti e potenziali clienti importanti per la vostra attività

Ordinare e visualizzare i contatti in base alle attività in corso o imminenti, alle opportunità, all'ultimo contatto o all'ultima comunicazione

Creare utenti, ruoli e autorizzazioni per gestire i vostri gruppi di lavoro

Visualizzazione delle comunicazioni e-mail aggiornate da un'unica posizione

BIG: $5/mese per utente

$5/mese per utente BIGGER: $15/mese per utente

$15/mese per utente GIGGIORE: $25/mese per utente

$25/mese per utente ENTERPRISE: Prezzi personalizzati

7. Forza vendita

via Forza venditaForza vendita è una società di software basata sul cloud che fornisce soluzioni CRM e altre soluzioni software aziendali. Salesforce aiuta le aziende a gestire i dati dei clienti, le interazioni e i processi di vendita. Offre una serie di funzionalità, tra cui la gestione della pipeline di vendita, la gestione dei contatti, l'automazione del marketing e l'assistenza clienti.

Caso d'uso di Salesforce: CRM analitico Gli strumenti di Salesforce lavorano insieme per comprendere i dati in diversi modi. Il primo modo è quello di utilizzarlo come fonte di dati. Un CRM contiene una grande quantità di dati sui clienti e sulle loro interazioni con l'azienda. Questi dati possono essere utilizzati per ottenere informazioni sul comportamento, le preferenze e le tendenze dei clienti.

Il secondo modo di utilizzare Salesforce per l'analisi è quello di utilizzarlo come strumento di reporting. I rapporti generati da un CRM possono fornire un'istantanea dell'andamento dell'azienda, delle campagne di marketing che funzionano e dei punti in cui è necessario concentrare gli sforzi.

Prezzi di Salesforce

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $105/mese per utente

$105/mese per utente Enterprise: $190/mese per utente

$190/mese per utente Unlimited: $355/mese per utente

8. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign è una piattaforma di email marketing che consente di creare e inviare newsletter, messaggi automatici e altri contenuti mirati. Offre anche potenti funzioni di monitoraggio e reporting per misurare il successo delle campagne e ottimizzare gli sforzi. Inoltre, ActiveCampaign offre un'ampia gamma di integrazioni con altri servizi, che consentono di collegare facilmente le attività di email marketing con il resto delle attività di marketing.

Caso d'uso di ActiveCampaign: Gestione delle campagne

La gestione delle campagne in un CRM è un compito importante per qualsiasi organizzazione. Le campagne possono essere utilizzate per indirizzare clienti specifici o gruppi di clienti con materiali di marketing, offerte speciali o altre comunicazioni.

Quando gestite le campagne in un CRM come ActiveCampaign, sarete in grado di costruire ogni fase a vostro piacimento:

1. Definizione della campagna e degli obiettivi aziendali

2. Creazione di un piano graduale e di collaboratori chiave per l'esecuzione della campagna

3. Identificazione del pubblico di riferimento per la campagna e creazione di messaggi mirati

4. Impostazione del monitoraggio e OKR per garantire il raggiungimento degli obiettivi della campagna

5. Valutare i risultati della campagna e apportare le modifiche necessarie per le campagne future

Prezzi di ActiveCampaign

Marketing Lite : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Marketing Plus : $49/mese (3 utenti)

: $49/mese (3 utenti) Marketing Professional : $149/mese (5 utenti)

: $149/mese (5 utenti) Impresa: Contattare per i prezzi

9. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è uno strumento di gestione della pipeline di vendita che aiuta le aziende a tenere traccia del ciclo di vendita e dei suoi progressi. È una soluzione basata sul cloud accessibile da qualsiasi dispositivo, ideale per le aziende con un team di vendita remoto. Pipedrive offre una serie di funzionalità come pipeline personalizzabili, vendite, integrazione delle e-mail e monitoraggio delle attività.

Caso d'uso di Pipedrive: Pipeline di vendita e offerte

Una pipeline di vendita è una rappresentazione visiva del vostro processo di vendita. Vi aiuta a tenere traccia delle opportunità attraverso ogni fase del ciclo di vendita, dal prospect al cliente. Pipedrive consente di impostare facilmente una pipeline personalizzabile in tre semplici passaggi:

1. Impostare la pipeline aggiungendo le offerte o importandole automaticamente da un foglio di calcolo o da un CRM

2. Tracciare i progressi grazie ad avvisi e promemoria automatici per mantenere le trattative in linea con i tempi

3. Automatizzare la crescita con la tecnologia AI per aiutarvi a identificare le opportunità di chiudere più vendite

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Avanzato: $19,90/mese per utente

$19,90/mese per utente Professionale: $39,90/mese per utente

$39,90/mese per utente Power: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Enterprise: $59,90/mese per utente

10. Fogli Google

via Spazio di lavoro di GoogleFogli di Google è un editor di fogli di calcolo basato sul web per collaborare su dati freschi attraverso la condivisione e la modifica in tempo reale. È possibile creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nel browser, che verranno salvati automaticamente in Google Drive. Come parte di Google Workspace i team sono in grado di accelerare i flussi di lavoro collegando Fogli ad altre applicazioni Google per ottenere una soluzione personalizzata.

Caso d'uso di Google Sheets: Foglio di calcolo CRM

Un foglio di calcolo è il modo più familiare per tenere traccia delle relazioni con i clienti. È possibile creare una tabella con il nome del cliente, le informazioni di contatto e tutte le note relative al cliente. Questo vi aiuterà a tenere traccia delle comunicazioni e delle interazioni con i clienti. Inoltre, è possibile utilizzare un foglio di calcolo per creare Rapporti sul CRM o di monitorare i livelli di inventario.

Prezzi di Google Sheets

Gratuito percRM personale (con un account Google)

percRM personale (con un account Google) Business Starter : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Business Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

Scopri come il software CRM può far crescere la tua azienda

La realtà è che il tempo ininterrotto per concentrarsi su gestione del cliente è difficile da ottenere. E i sistemi CRM tradizionali spesso costringono i venditori a fare i salti mortali per accedere ai loro dati.

Quando tutto, dalle attività personali alla collaborazione di gruppo, si trova in un unico posto, è facile trovare ciò che serve ed evitare duplicazioni di lavoro. Con ClickUp, avrete a disposizione gli strumenti CRM, le integrazioni e l'assistenza per impostare i processi per i progetti e gli affari da prevedibili a molto complessi.

