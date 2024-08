10 modelli gratuiti di rapporti sulle vendite in ClickUp ed Excel

Se fate una grande vendita e nessuno lo sa, è mai avvenuta? 👀

Certo che è successo! Ma è comunque meglio per i rappresentanti di vendita e per tutti i soggetti coinvolti se si dispone di un meccanismo adeguato per il monitoraggio delle vendite con cadenza regolare. Non solo perché vi aiuta a tenere traccia delle vostre obiettivi di vendita ma anche perché aiuta a vedere e scoprire le tendenze di vendita e i comportamenti dei clienti che possono essere utilizzati per ottimizzare le strategie di crescita dei ricavi.

In altre parole, avete bisogno di un ottimo modo non solo per di fare un resoconto sui KPI delle vendite ma anche di utilizzare questi report per avere una visione più approfondita delle metriche della pipeline di vendita . Inoltre, è necessario un modo per rendere questo processo il più ripetibile e snello possibile.

Tutto ciò inizia con il giusto modello di rapporto sulle vendite. Approfondiamo il concetto e come si inserisce in un contesto più ampio processo di gestione del progetto di vendita prima di condividere alcuni dei nostri modelli preferiti da utilizzare gratuitamente.

Che cos'è un modello di rapporto sulle vendite?

Un modello di report sulle vendite è un report precostituito che aiuta i team e i manager a memorizzare e rivedere i dati sulle vendite per analisi e approfondimenti. Poiché il formato di un modello di report sulle vendite di alta qualità è personalizzabile, flessibile e fornisce formule per calcoli rapidi, è possibile monitorare le metriche chiave e i KPI di vendita o condividerli con gli stakeholder senza il grande sforzo richiesto.

Trascinare e rilasciare le attività utilizzando la vista Tabella di ClickUp per organizzarle facilmente in una struttura simile a un foglio di calcolo

Elementi dei migliori modelli di report sulle vendite

I modelli di report sulle vendite sono ottimi strumenti di vendita perché semplificano lo sforzo, altrimenti dispendioso in termini di tempo, di raccogliere e analizzare manualmente i dati. Ma questo è vero solo se si trova il modello giusto, il che significa che deve avere la capacità di:

Tracciare gli obiettivi di vendita integrandosi con gli altri strumenti di lavoro emodelli di definizione degli obiettivi per collegare la strategia all'esecuzione

integrandosi con gli altri strumenti di lavoro emodelli di definizione degli obiettivi per collegare la strategia all'esecuzione Lavorate con la giusta cadenza per la vostra azienda . Unmodello di relazione annuale è ottimo, ma potrebbe non aiutarvi se state cercando di generare rapporti di vendita giornalieri

. Unmodello di relazione annuale è ottimo, ma potrebbe non aiutarvi se state cercando di generare rapporti di vendita giornalieri Creare automazioni del flusso di lavoro. Sia che si tratti di trasformare i numeri grezzi in approfondimenti o di assegnare attività di follow-up automatizzate, il vostro report è tanto buono quanto il tempo che vi fa risparmiare rispetto all'esecuzione manuale

automazioni del flusso di lavoro. Sia che si tratti di trasformare i numeri grezzi in approfondimenti o di assegnare attività di follow-up automatizzate, il vostro report è tanto buono quanto il tempo che vi fa risparmiare rispetto all'esecuzione manuale Essere accessibile ai vostri stakeholder. I grafici sono meglio dei numeri grezzi e i colori possono aiutare a capire le tendenze e i concetti a colpo d'occhio

Molti report sulle vendite sono presentati sotto forma di grafici Foglio di calcolo Excel o cartella di lavoro, ma il tasto destro software gratuito per la gestione dei progetti offrirà una visione del progetto comparabile e, idealmente, ulteriori visualizzazioni del lavoro per ottenere maggiori risultati. Simile al superamento del gestione dei progetti su foglio elettronico potreste essere sorpresi di quanto tempo risparmiate una volta sfruttata la maggiore interattività e le possibilità di automazione di uno strumento come ClickUp.

Visualizzate le vostre attività con più di 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

10 modelli di rapporti sulle vendite

Purtroppo i modelli di report sulle vendite sono troppo numerosi per essere testati attraverso il tipico processo di prova ed errore. Per restringere l'elenco, iniziate con i modelli migliori per ClickUp ed Excel.

È importante tenere presente che nessuno di questi modelli è intrinsecamente migliore di altri presenti in questo elenco. Si tratta invece di trovare il modello migliore per le vostre esigenze e la vostra situazione. Inoltre, sono tutti gratuiti! Non abbiate quindi paura di provarne diversi prima di scegliere il modello più adatto a voi.

1. Modello di rapporto sulle vendite di ClickUp

Modello di rapporto di vendita di ClickUp

Il Modello di rapporto sulle vendite di ClickUp applica una guida dettagliata al vostro Spazio di lavoro sotto forma di elenco dinamico. È un'ottima risorsa per avere una visione d'insieme degli sforzi di vendita, stabilendo un riepilogo delle vendite annuali, trimestrali e mensili; consente anche di confrontare anni diversi tra loro.

Tracciate le vendite effettive rispetto alle proiezioni, oppure suddividete le vendite per tipo di servizio. Tracciate la stagionalità con la variabile del mese di vendita o confrontate i risultati delle diverse regioni.

Questo modello, facile da usare per i principianti, è dotato anche di due stati personalizzati e di cinque tipi di visualizzazione per visualizzare le attività di vendita e i progressi individuali da un livello elevato, ma non solo Campi personalizzati sono i punti di forza di questo modello. Con 10 campi personalizzati per identificare il motivo delle vendite, il risultato, l'anno, la proiezione e altro ancora, è possibile ordinare, filtrare e accedere rapidamente alle informazioni direttamente dall'elenco delle attività. Scarica questo modello

2. Modello di rapporto settimanale sulle vendite di ClickUp

Modello di rapporto di vendita settimanale di ClickUp

Siete pronti a suddividere ulteriormente le cose? Soprattutto in un'azienda con molte vendite di minore entità, una panoramica annuale probabilmente non è sufficiente, ma la Modello di rapporto sulle vendite settimanali di ClickUp consente a voi e al vostro team di analizzare in modo semplice e veloce i dati e i rapporti di vendita settimanali più recenti.

Controllate metriche come il totale delle chiamate a freddo durante una settimana, il numero di incontri fissati, le visite di persona, le chiamate di follow-up e i prodotti effettivamente venduti. Analizzate anche altre variabili di performance come le chiamate convertite.

Si tratta di una risorsa utile per tenere traccia dei progressi compiuti verso il vostro obiettivo di reddito, del vostro reddito effettivo e di come i due si stiano discostando l'uno dall'altro. Scarica questo modello

3. Modello di rapporto sulle vendite giornaliere di ClickUp

Modello di rapporto di vendita giornaliero di ClickUp

Sì, è possibile avere una visione ancora più dettagliata di quella settimanale! In questo Modello di rapporto sulle vendite giornaliere di ClickUp il modello di report giornaliero delle vendite di ClickUp consente di visualizzare le prestazioni del team di vendita ogni giorno della settimana.

Questo modello è più facile da completare e da integrare nei processi di vendita esistenti, poiché è pensato per essere aggiornato ogni giorno. Inoltre, invece di una serie di viste, campi personalizzati e attività da tenere sotto controllo, questo modello applica una formattazione ClickUp Doc da cui lavorare. Suddividete le vendite giornaliere con una descrizione generale delle prestazioni complessive del team e un elenco dettagliato dei prodotti che hanno ottenuto i risultati migliori in quel giorno.

Il vantaggio principale di questo modello è che documenta i principali risultati di ogni giornata di lavoro per determinare le potenziali tendenze. Per la sua semplicità, questo è il modello di report perfetto per i principianti. Non otterrete approfondimenti generati automaticamente, ma se state cercando un'istantanea delle vendite giornaliere? Non cercate oltre. Scarica questo modello

4. Modello di rapporto mensile sulle vendite di ClickUp

Modello di rapporto mensile sulle vendite di ClickUp

Soprattutto nelle operazioni di vendita che si basano molto sulle chiamate a freddo e di follow-up, i rapporti mensili sulle chiamate sono fondamentali. Aiutano gli stakeholder dell'azienda a comprendere rapidamente l'attività delle chiamate e il loro impatto sulla quota di vendita. Questo Modello di rapporto mensile sulle vendite di ClickUp semplifica questo processo per tutti i soggetti coinvolti.

Un altro modello specifico per ClickUp Docs, questo report aiuta le organizzazioni a tenere un elenco di tutte le chiamate effettuate durante il mese e dei relativi risultati. Se utilizzato in modo coerente, funge da registro ufficiale di tutte le chiamate effettuate dai singoli membri del team di vendita nel mese.

Inoltre, consente di andare oltre. La sezione Top Sales Performers fornisce una guida semplice per elencare gli agenti di vendita che si ritiene meritino un riconoscimento in un determinato mese, aumentando così il coinvolgimento e il morale. 🙂 Scarica questo modello

5. Modello di foglio commissione vendite di ClickUp

Modello di foglio commissioni di vendita di ClickUp

Tenere traccia delle provvigioni maturate dal vostro è importante quando si calcolano i ricavi dell'azienda e le commissioni e i premi per il team. Il Modello di foglio commissioni di vendita di ClickUp è stato progettato per calcolare automaticamente la provvigione, a prescindere dalla struttura dell'organizzazione.

Il modello è in gran parte completo una volta applicato alla vostra piattaforma: richiede solo alcuni dati di vendita specifici, tra cui il totale delle vendite, le commissioni guadagnate e i bonus. Da lì, utilizza queste informazioni per calcolare le commissioni totali insieme ad altre metriche e KPI come il ROI e il costo di ogni vendita effettuata.

È inoltre possibile ordinare le attività in diversi modi foglio prezzi . Controllate le commissioni per team di vendita, per stato o per area funzionale. In questo modo, avrete sempre la panoramica necessaria, dalla pianificazione ai pagamenti. Sembra semplice, ma questo modello è anche incredibilmente dettagliato e ricco di risorse per aiutarvi ad avere successo durante l'utilizzo, tra cui:

Due stati personalizzati

Nove campi personalizzati

Tre viste del progetto

Inoltre, più Documenti di aiuto e suggerimenti per utilizzare questo modello nel modo più produttivo possibile. Scarica questo modello

6. Modello di monitoraggio delle commissioni di vendita di ClickUp

Modello di monitoraggio delle commissioni di ClickUp

Per gli utenti più immediati e i responsabili delle vendite, il monitoraggio delle commissioni può richiedere più variabili. E la buona notizia è che Modello di monitoraggio delle commissioni di vendita di ClickUp è proprio quello che il medico ha ordinato per aiutarvi a tenere traccia e ottimizzare ogni variabile coinvolta nel processo.

Come per il modello precedente, è necessario inserire alcune variabili nel quadro del modello esistente, come il valore effettivo, la data di chiusura e la percentuale di commissione per le vendite. Da qui, è possibile controllare tutto, dalle commissioni guadagnate allo stato dei pagamenti, allo stato delle fatture, al tipo di pagamento e altro ancora, all'interno di un'unica cartella organizzata.

Inoltre, ogni variabile di input e output può essere ordinata e inserita in un report. È possibile visualizzare le commissioni in un elenco o in una cronologia, oppure creare una tabella colorata per una panoramica più ampia. Scarica questo modello

7. Modello di CRM vendite di ClickUp

Modello di CRM vendite di ClickUp

I vostri clienti hanno bisogno di sapere che siete lì per loro, non solo per sapere lo stato della vendita e cosa si sta facendo, ma anche per soddisfare e superare le loro aspettative. La strategia di Customer Relationship Management (CRM) è diventata così popolare nel settore delle vendite proprio per questa esigenza.

In sostanza, un CRM è uno strumento che si può utilizzare per tenere traccia delle relazioni con i clienti potenziali e attuali. In esso è possibile trovare qualsiasi cosa, dai dati demografici di base degli utenti ai punti di contatto delle vendite e alla posizione attuale nell'imbuto di ciascun membro del vostro database.

Ma questo tipo di database non si costruisce da solo. È necessario, invece, appoggiarsi a un Modello CRM che può aiutare a tenere sotto controllo le variabili e a connettersi con le altre strumenti di pianificazione per farli progredire il percorso del cliente . Il Modello di CRM vendite di ClickUp è una risorsa semplice e completa per creare il vostro CRM ideale.

Il CRM è un caso unico, perché è molto più complesso di un rapporto di vendita. Ma allo stesso tempo, qualsiasi discussione sui modelli di rapporti di vendita sarebbe incompleta senza di esso. In questo modello, avrete a disposizione uno spazio organizzato nella vostra piattaforma con 20 stati personalizzati già pronti, sei ClickApps cinque viste personalizzate e le automazioni del flusso di lavoro per guidare il processo di sviluppo del CRM. Scarica questo modello

8. Modello di KPI delle vendite di ClickUp

Modello KPI vendite di ClickUp

Nessuna operazione di vendita può avere successo senza un solido insieme di KPI che tutti possano lavorare per raggiungere e monitorare. Con il Modello di KPI di vendita di ClickUp il modello di KPI per le vendite di ClickUp consente di monitorare un numero illimitato di KPI per le vendite in una semplice panoramica.

Il modello è dotato di 15 campi personalizzati che coprono i KPI di vendita più comuni, tra cui:

Tentativi di Upsell

Costo del prodotto

Ricavi delle vendite ripetute

Profitto netto

Numero di nuovi contatti

Ricavo totale delle vendite

Tasso di successo Upsell

Ricavo delle nuove vendite

E molto altro ancora! Da qui, è possibile monitorare ogni KPI su cui si sceglie di concentrarsi in un report settimanale o mensile. Ma questo modello non si ferma qui: utilizzando la vista Board, è possibile visualizzare le entrate mensili su una lavagna Kanban dinamica a colpo d'occhio. Scarica questo modello

9. Modello di tracciatore di vendite di ClickUp

Modello di tracciatore di vendite di ClickUp

Una panoramica completa. Con questo Modello di tracciatore di vendite di ClickUp il modello di tracciamento delle vendite di ClickUp consente di tenere facilmente traccia e di analizzare tutte le parti in movimento dell'intero processo di vendita. Le informazioni ottenute saranno preziose per ottimizzare e razionalizzare la vostra strategia nel tempo.

I campi personalizzati dimostrano quanto sia completo questo modello di tracker delle vendite. È possibile inserire qualsiasi cosa, dai costi di spedizione e di unità, alle spese, al numero di resi e altro ancora. Aggiungete il vostro obiettivo di profitto e i costi unitari insieme alle unità da vendere, quindi calcolate qualsiasi cosa, dal margine di profitto alle entrate effettive.

Un campo di stato vi permette di sapere se gli obiettivi sono stati raggiunti, mentre le categorie mensili vi aiutano a capire le tendenze nel tempo. Passate dal tracker delle vendite alle viste elenco Volume delle vendite per mese e Stato delle vendite per mese per un'analisi ancora più approfondita. Scarica questo modello

10. Modello di rapporto del team vendite per Excel

Modello di rapporto sulle vendite per Excel via Microsoft365

In questo modello di Microsoft Excel è possibile inserire una serie di prodotti e i dati di vendita trimestrali. Il modello converte poi i dati di vendita in un moderno grafico a barre, più facile da esaminare e analizzare.

Il modello di report include colonne personalizzabili che sommano le singole voci in un totale definitivo. Inoltre, consente di estrarre rapporti di vendita specifici per ciascuno dei prodotti inseriti.

È uno strumento semplice ma potenzialmente efficace. Inoltre, è possibile integrare facilmente tutte le animazioni e le transizioni di Excel, oltre a grafici che rendono il report più interessante da esaminare. È possibile condividere il report con gli stakeholder, i superiori e gli altri membri esportandolo come file Excel o PDF in qualsiasi momento. Scarica questo modello

Semplificate i vostri rapporti sulle vendite con un modello di ClickUp

Ammettiamolo: gestire il team di vendita e allo stesso tempo tenere traccia delle sue prestazioni può sembrare un gioco da ragazzi. Tuttavia, si tratta di un passo fondamentale se si vuole davvero ottimizzare le operazioni per ottenere il massimo profitto.

Ciò significa generare rapporti di vendita efficaci che mostrino esattamente come il team di vendita ha eccelso, dove i costi sono aumentati e le aree di miglioramento. È il primo passo logico per gestire l'intera pipeline di vendita in modo più efficace e basato sui dati.

Ed è qui che entra in gioco ClickUp. ClickUp è l'unica piattaforma di produttività sufficientemente potente da portare tutte le vostre lavoro tra le applicazioni in un'unica piattaforma collaborativa. Con la sua vasta Libreria di modelli , oltre 1.000 integrazioni e centinaia di funzioni di gestione del progetto clickUp è la risorsa più importante per i team di vendita per gestire l'intero funnel di vendita .

Iniziate ad automatizzare i vostri processi di vendita e a creare relazioni più solide con i clienti quando scegliete ClickUp oggi stesso .