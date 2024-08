10 modelli gratuiti di listini e fogli prezzi in Word, Google Docs e ClickUp

Nel mercato competitivo di oggi, è più importante che mai avere un elenco prezzi dall'aspetto professionale.

I modelli di listino prezzi offrono un modo semplificato per organizzare i listini e, in alcuni casi, aiutano anche a gestire gli elenchi di inventario e le spese.

Vi piace l'idea di risparmiare tempo (e, diciamolo, denaro) creando processi più efficienti? Mappa dei processi può aiutarvi a estendere l'efficienza ad altre aree della vostra azienda!

Un modello di elenco prezzi ben progettato può far risparmiare tempo alle aziende e aumentare i loro guadagni, indipendentemente dal settore in cui operano.

In questo articolo esamineremo da vicino otto modelli di listino prezzi. Potreste rimanere sorpresi da alcune funzioni e funzionalità complesse disponibili in questi modelli gratis.

Cos'è un modello di elenco prezzi?

Un modello di listino prezzi è un documento o un foglio di calcolo preconfezionato che potete modificare per creare un elenco dei prodotti o dei servizi che vendete, con i relativi prezzi. È un ottimo modo per tenere traccia delle informazioni sui prezzi.

I modelli di elenco prezzi includono in genere colonne per:

Nomi dei prodotti o dei servizi

Prezzi

Descrizioni

Altre informazioni rilevanti

È possibile utilizzare filtri e visualizzazioni per organizzare i modelli in modo da trovare facilmente le informazioni necessarie.

Cosa rende un buon modello di elenco prezzi?

Un buon listino prezzi deriva da modelli chiari, completi, personalizzabili, visivamente accattivanti, accessibili e facili da aggiornare.

Quando scegliete un modello, cercate i seguenti elementi:

Clarità : Il modello deve avere un layout chiaro e logico che faciliti la modifica e la rapida ricerca delle informazioni

: Il modello deve avere un layout chiaro e logico che faciliti la modifica e la rapida ricerca delle informazioni Completezza : Il modello deve includere tutte le informazioni necessarie, come i dettagli del prodotto, i livelli di prezzo, i prezzi unitari, gli sconti e tutte le condizioni pertinenti

: Il modello deve includere tutte le informazioni necessarie, come i dettagli del prodotto, i livelli di prezzo, i prezzi unitari, gli sconti e tutte le condizioni pertinenti Personalizzabilità : Il modello deve essere flessibile, in modo da poter essere modificato e personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche

: Il modello deve essere flessibile, in modo da poter essere modificato e personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche Facilità d'uso : l'interfaccia utente deve essere intuitiva e facile da usare

: l'interfaccia utente deve essere intuitiva e facile da usare Facilità di aggiornamento: il modello deve essere facile da aggiornare e mantenere, in modo che gli utenti possano apportare rapidamente modifiche e aggiornamenti

Rilevamento e modifica collaborativi, aggiunta di commenti e inserimento di collegamenti all'interno di ClickUp Docs

Tenendo conto di questi fattori, le aziende possono trovare un modello facile da aggiornare e che garantisca ai client un accesso rapido alle informazioni sui prezzi.

10 Modelli di elenco prezzi da usare nel 2024

Ecco otto modelli di listino prezzi gratis per aiutare le aziende grandi e piccole a costruire e gestire i listini.

1. Modello di elenco prezzi ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di elenco prezzi di ClickUp per i provider di prodotti e servizi offre tutto ciò di cui avete bisogno in un modello facile da usare. Ed è gratis!

Include due stati (attivo e inattivo), sei campi personalizzati e quattro tipi di visualizzazione che consentono di adattare i dati e le visualizzazioni alle vostre priorità.

Inoltre, sono disponibili sei campi personalizzati per registrare dati unici:

Descrizione: Registra una descrizione dettagliata del prodotto o del servizio Offerta: Specificare il tipo di offerta, ad esempio un prodotto, un servizio o una sottoscrizione Tipo di investimento: Indicare il tipo di investimento, ad esempio una commissione una tantum o una sottoscrizione ricorrente Importo dell'investimento: Impostazione dell'importo dell'investimento Categoria: Assegnare i prodotti o i servizi alle categorie ID: Impostazione di un identificativo unico per ogni prodotto o servizio

Quattro visualizzazioni offrono numerose opzioni per accedere rapidamente ai dati e modificarli:

Elenco dei prodotti: Un elenco di tutti i prodotti e delle loro descrizioni, prezzi e dettagli

Un elenco di tutti i prodotti e delle loro descrizioni, prezzi e dettagli Elenco dei servizi: Un elenco di tutti i servizi e delle loro descrizioni, prezzi e dettagli

Un elenco di tutti i servizi e delle loro descrizioni, prezzi e dettagli Vista Bacheca: Un elenco di tutti i servizi e delle loro descrizioni, prezzi e dettagliBacheca Kanban della produttività con colonne diverse per ogni fase del processo commerciale

Un elenco di tutti i servizi e delle loro descrizioni, prezzi e dettagliBacheca Kanban della produttività con colonne diverse per ogni fase del processo commerciale Utilizzo di questo modello: Elenco di tutte le persone che attualmente utilizzano questo modello

Questo modello di elenco prezzi modificabile gratis contiene tutto ciò che serve per registrare e visualizzare dettagli complessi sui prezzi. Scaricate e personalizzate questo modello di listino prezzi oggi stesso e preparatevi a dominare il vostro universo dei prezzi come un mago!

2. Modello ClickUp per la determinazione dei prezzi dei prodotti

Scarica questo modello Dite addio alle notti insonni causate da un elenco d'inventario disorganizzato. 😪

Il Modello di determinazione dei prezzi dei prodotti ClickUp da fare non solo per creare elenchi di prezzi accattivanti. Vi aiuta anche ad aggiornare i prezzi e a organizzare tutte le informazioni sui prodotti in un unico posto, sia che siano necessarie per i vostri clienti che per i vostri negozi.

Con l'accesso istantaneo ai prezzi di acquisto e ai dettagli dei prodotti, potete saltare le noiose ricerche (e le interrogazioni dei colleghi) e mettervi al lavoro. 🤓

Una volta che il modello dei prezzi dei prodotti è pronto e funzionante, si può prendere in considerazione l'aggiunta di modelli di reportistica commerciale per aiutarvi ad avere un quadro più ampio.

Il modello di prezzo del prodotto presenta funzionalità/funzione:

Viste Elenco: Visualizzate tutti i vostri prodotti in funzionalità/funzione a colpo d'occhio, filtrate e ordinate in base a diversi criteri e regolate le visualizzazioni per accedere facilmente ai dettagli di cui avete bisogno

Visualizzate tutti i vostri prodotti in funzionalità/funzione a colpo d'occhio, filtrate e ordinate in base a diversi criteri e regolate le visualizzazioni per accedere facilmente ai dettagli di cui avete bisogno Campi personalizzati: Personalizzazione dei dettagli di monitoraggio con informazioni quali SKU, prezzi unitari, marca, tipo di prodotto, categoria di prodotto, dimensione, quantità e colore

Personalizzazione dei dettagli di monitoraggio con informazioni quali SKU, prezzi unitari, marca, tipo di prodotto, categoria di prodotto, dimensione, quantità e colore Guida introduttiva: Sfruttate al massimo il vostro modello con una guida che illustra il processo di configurazione del modello

Volete visualizzare i vostri prodotti a volo d'uccello? Consultate l'elenco Prodotti per categoria per avere una panoramica raggruppata. Se la gestione del marchio è il vostro gioco, la tabella Prodotti per marchio è qui per aiutarvi.

Come il modello menzionato in precedenza, il modello Elenco prezzi prodotti mostra un listino prezzi, ma con l'intuitiva vista Bacheca di ClickUp.

Il modello Prezzi dei prodotti vi aiuta a creare operazioni più fluide e flussi di lavoro più intelligenti. Potrete risparmiare tempo e aumentare l'efficienza in un colpo solo! Potete elevare i vostri sistemi di un passaggio in più incorporando una Flusso di lavoro CRM per completare le vostre operazioni.

3. Modello di prezzi per la contabilità ClickUp

Scaricare questo modello

Siete alla ricerca di un modo semplice ed efficiente per monitorare e gestire i prezzi della vostra contabilità? Il Modello di prezzi per la contabilità di ClickUp può aiutarvi a raggiungere questo obiettivo! 🥳

Questo modello vi aiuta a tenere traccia dei servizi, dei prezzi e dei piani di fatturazione con funzionalità/funzione quali:

Viste Elenco: Include tre viste Elenco, Componenti, Mensile e Trimestrale, in modo da poter filtrare e ordinare i servizi in base a diversi criteri

Include tre viste Elenco, Componenti, Mensile e Trimestrale, in modo da poter filtrare e ordinare i servizi in base a diversi criteri Campi personalizzati: Tracciamento di informazioni uniche come il prezzo unitario, l'unità, il prezzo totale, la classificazione del servizio, il piano di fatturazione e la quantità

Tracciamento di informazioni uniche come il prezzo unitario, l'unità, il prezzo totale, la classificazione del servizio, il piano di fatturazione e la quantità Viste Tabella: Le viste Mensile, Trimestrale e Annuale mostrano i debiti dei servizi rispettivamente per mese, trimestre e anno

Se il vostro contabilità se uno studio è alla ricerca di un modo per organizzare i prezzi dei propri servizi, il modello di prezzi per la contabilità è un'ottima soluzione. È facile da usare, versatile e fa risparmiare tempo. La contabilità vince! 📣

4. Modello di foglio prezzi per commissioni ClickUp

Ulteriori informazioni

Il Modello di foglio commissione di ClickUp è stato progettato per calcolare automaticamente le commissioni, indipendentemente dalla struttura impostata dall'organizzazione.

Questo modello offre diversi modi per ordinare le attività nella reportistica. Controllate le commissioni per team commerciale, per stato o per funzione. Con questo foglio commissioni avrete sempre una panoramica del flusso di cassa della vostra azienda.

5. Modello di elenco prezzi aziendale in Word

Il modello Word Business Price Elenco consente di creare rapidamente un elenco prezzi dall'aspetto professionale per il proprio marchio

Il modello gratuito di listino prezzi Business di Template.net consente a quasi ogni tipo di azienda di sviluppare e stampare rapidamente un file di listino prezzi compatibile con un ampio intervallo di programmi, tra cui:

Documenti Google

Fogli Google

Excel

Word

Apple Numbers

Pagine Apple

Alcune delle sue funzionalità/funzioni includono:

Tabella con colonne per nome prodotto, descrizione, prezzo e quantità

Intestazione con il vostro logo e le informazioni di contatto

Piè di pagina con l'indirizzo del sito web e i collegamenti ai social media

Possibilità di aggiungere campi personalizzati per ulteriori informazioni

Il modello gratuito di Elenco prezzi Business in Word vi aiuta a fornire ai clienti informazioni sui prezzi facili da capire, in modo che il vostro marchio possa fare un'ottima impressione. Punti bonus per l'interfaccia facile da usare e personalizzabile e per le opzioni di elenco prezzi stampabili.

È una buona scelta se cercate un modello di listino prezzi gratuito, facile da modificare e compatibile con molti programmi.

6. Modello di elenco prezzi per servizi di pulizia in Word

il modello di Elenco prezzi dei servizi di pulizia in Word è un'utile risorsa per le aziende che forniscono servizi di pulizia

Il modello gratuito Cleaning Services Price Elenco di Template Lab è un ottimo strumento per creare elenchi prezzi dall'aspetto professionale per la vostra azienda di servizi di pulizia.

È sufficiente modificarlo in Word o Excel per includere i servizi, i prezzi e le informazioni aziendali.

Quindi inviatelo in formato digitale o stampatelo e distribuitelo per promuovere la vostra impresa di pulizie! 🧹

Il modello di prezzo gratuito include molte opzioni e una manciata di funzionalità/funzione:

Tabella con colonne per nome del servizio, descrizione, prezzo e quantità

Intestazione con il logo aziendale e le informazioni di contatto

Piè di pagina con l'indirizzo del sito web e i collegamenti ai social media

Possibilità di aggiungere campi personalizzati per ulteriori informazioni

Grafica a colori che rende divertenti gli elenchi dei prezzi

Area di testo pulita e di facile lettura

Il modello di elenco prezzi per i servizi di pulizia può aiutare ad aumentare le vendite commerciali fornendo ai vostri provider informazioni sui servizi e sui prezzi di facile comprensione.

Inoltre, può aiutarvi a fare una buona prima impressione sui potenziali clienti presentando i vostri servizi in modo professionale. Se avete bisogno di creare un modello di listino prezzi di bell'aspetto per un'azienda di pulizie, il modello di listino prezzi per servizi di pulizia è qui per voi!

Bonus:_

**Modelli di schede informative

**!

7. Modello di elenco prezzi per ristorante in Word

crea facilmente un attraente menu per ristoranti con il listino prezzi per ristoranti di Word

Chiamate tutti i titolari di ristoranti e i maestri del menu!

Avete bisogno di aggiornare il vostro menu? Date un'occhiata al modello gratuito di Elenco prezzi per ristoranti in Word di Template.net. Qual è l'ingrediente segreto per un menu appetitoso che delizierà i vostri clienti e farà crescere la vostra azienda?

Il design divertente, la facilità di modifica e la possibilità di pubblicare il menu online o di stamparlo per l'uso nel ristorante. Questo listino prezzi stampabile gratis presenta un'interfaccia user-friendly che elenca i vostri deliziosi piatti e i rispettivi prezzi.

I listini professionali come questo modello offrono un layout di altissimo livello, in modo che il vostro menu abbia un aspetto gradevole come il sapore dei vostri piatti. Ma non finisce qui. Il modello di elenco prezzi per ristoranti è dotato di una copertina personalizzabile che è carinissima. 🥧

Nel mondo competitivo dei ristoranti, l'efficienza è la chiave.

Tra i bellissimi elenchi prezzi di questa raccolta, questo vi farà risparmiare tempo prezioso e lavoro richiesto grazie al suo design semplice per una facile modifica in Word, Google Documenti, Apple Pages o Publisher. Con pochi clic, avrete un menu dall'aspetto professionale pronto a stupire i vostri ospiti affamati.

State lottando per battere i vostri concorrenti? Prendete in considerazione l'idea di incorporare una modello di analisi della concorrenza nel vostro processo. Se il risparmio di tempo è un'attività prioritaria per voi, l'implementazione di automazioni del flusso di lavoro può accelerare alcune attività.

Elevate le vostre offerte culinarie, attirate i vostri clienti e rendete il vostro ristorante o il vostro negozio il più chiacchierato della città con questo modello di elenco prezzi modificabile gratuito per buongustai, che potrete anche stampare facilmente. Buon appetito! 😋

8. Modello di elenco prezzi per alimenti in Google Documenti

Create un bellissimo menu personalizzato per il vostro ristorante con il modello gratuito di listino prezzi per il cibo di Google Documenti

Avete fame di esito positivo nell'industria alimentare? Abbiamo un altro fantastico modello gratuito per i prezzi degli alimenti! Il modello di listino prezzi per alimenti di Google Documenti di Template.net è un tesoro culinario che mette in risalto i vostri deliziosi documenti e le vostre stuzzicanti prelibatezze. 🍲🥞

Dite addio ai giorni di confusione e di prezzi disorganizzati! Con questo modello, sarete in grado di creare in pochi minuti un elenco di prezzi per il cibo di grande impatto visivo.

È possibile modificare il modello in molti programmi, tra cui Documenti Google. Scaricatelo in uno dei seguenti programmi per personalizzare il vostro modello di elenco prezzi:

Documenti Google

Illustratore

Word

Pagine Apple

PSD

Editore

Cosa contraddistingue questo modello? Scopriamo le sue funzionalità/funzione. Per cominciare, il layout intuitivo rende la modifica un gioco da ragazzi.

Il modello gratuito di elenco prezzi per alimenti consente anche di aggiungere e modificare il proprio marchio e la propria immagine. Nel frenetico mondo del cibo, l'efficienza la fa da padrona. Questo modello gratuito di listino prezzi ottimizza il processo di creazione dei menu, facendovi risparmiare tempo ed energia.

Con pochi clic, avrete un menu dal design professionale che sarete orgogliosi di condividere con i clienti.

9. Modello di elenco prezzi per i servizi su Google Documenti

Questo modello di elenco dei prezzi dei servizi per Google Documenti rende facile e veloce la creazione di una bella guida ai prezzi per la vostra azienda

È arrivato il momento di creare un elenco prezzi più bello per la vostra azienda di servizi?

Terminate rapidamente con il modello gratuito di listino prezzi per servizi in Google Documenti di GDoc.

Il modello di listino super facile (si tratta di Documenti Google, dopotutto!) vi permette di aggiungere le vostre immagini, il vostro marchio, i vostri servizi e le informazioni sui prezzi per personalizzare e modificare completamente il vostro modello di listino.

Il modello presenta un design divertente con tre opzioni di pacchetti di servizi: Standard, Premium e Gold, con bordi di colore diverso

Vi piacerà l'ampio intervallo di opzioni che vi permette di adattare il modello gratis al vostro stile. Il suo design altamente personalizzabile vi permette di:

Aggiungere il nome e il logo della vostra azienda

Visualizzare le informazioni di contatto

Inserire i servizi e i prezzi

Modificare i font, i colori e le dimensioni a vostro piacimento

Il modello di Elenco prezzi dei servizi per Documenti Google vi aiuta a creare un foglio prezzi dall'aspetto professionale che potrete utilizzare per promuovere la vostra azienda presso clienti nuovi o abituali.

10. Foglio prezzi agenzia in Google Documenti by Template.net

Utilizzate questo modello di foglio prezzi in Documenti Google per monitorare le spese e i servizi della vostra agenzia pubblicitaria.

Questo modello di listino prezzi per agenzie pubblicitarie in Google Documenti è un gioco da ragazzi per i professionisti della pubblicità. Questo modello di elenco prezzi modificabile gratis è stato progettato appositamente per soddisfare le esigenze uniche delle agenzie pubblicitarie.

Il modello offre una struttura organizzata per l'elenco dei servizi della vostra agenzia, dai lavori creativi e di design al marketing digitale e alle pubbliche relazioni. Permette di esporre chiaramente i prezzi, rendendo più facile per i potenziali client capire cosa stanno ottenendo per il loro investimento.

La possibilità di modificare in tempo reale i documenti Google garantisce la possibilità di adattare prontamente le informazioni sui prezzi in base ai cambiamenti del mercato. Inoltre, le sue funzionalità/funzione consentono a più membri del team di aggiornare, rivedere e approvare l'elenco dei prezzi, assicurando coerenza all'interno dell'agenzia.

Il modello di foglio prezzi per agenzie pubblicitarie di Google Documenti è uno strumento prezioso per le agenzie che cercano un modo efficiente e semplificato per gestire la loro strategia di prezzi.

Aumenta i tuoi profitti con i modelli di elenco prezzi modificabili gratuiti

Nel competitivo panorama aziendale di oggi, avere un modello di listino prezzi che funzioni bene per la vostra azienda è una salvezza. Potreste anche prendere in considerazione gestione delle risorse o sviluppo della produttività software per chiarire e guidare l'utente nel raggiungimento di obiettivi più ampi.

Sembrano tante cose, ma quando le si analizza, il software e i modelli accelerano i processi.

Gli strumenti di automazione, in particolare, possono velocizzare le attività ripetitive e aiutarvi a eseguirle in modo più efficiente. Per saperne di più, potete dare un'occhiata ad alcuni esempi di automazione dei processi aziendali per avere idee su come migliorare i vostri sistemi.

I modelli possono aiutarvi a monitorare l'inventario, a registrare le vendite, a promuovere e vendere i vostri servizi e a informare i consumatori sui vostri elenchi prezzi. Indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, un elenco prezzi aggiornato può contribuire ad aumentare i profitti.

In questa guida completa, abbiamo esplorato un tesoro di modelli che si adattano a molti tipi di aziende. Che siate a capo di un'azienda SaaS all'avanguardia o di una delle tante piccole imprese che mandano avanti le città, c'è un modello di listino prezzi su misura per voi.

Allora, qual è il problema? Cogliete l'occasione e scaricate oggi stesso il modello che preferite!