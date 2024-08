Le 11 migliori alternative e concorrenti di Excel 2024 (caratteristiche, pro, contro, prezzi)

Da oltre 30 anni, quasi tutti utilizzano i fogli di calcolo MS Excel, dagli studenti delle scuole superiori agli scienziati della NASA. 🚀

Tuttavia, il modo in cui lavoriamo continua a cambiare alla velocità della luce, e

Excel

ha tardato a mettersi al passo.

Ecco perché molti professionisti come voi sono alla ricerca di alternative a Excel che possano fare molto di più.

In questo articolo daremo un'occhiata a dieci alternative avanzate a Excel, con le loro caratteristiche principali, i pro, i contro e i prezzi.

Entriamo subito nel vivo dell'argomento!

Le 11 migliori alternative a Microsoft Excel nel 2024

Abbiamo visto perché Excel non è più un grande strumento come un tempo. Ecco le migliori alternative a Excel che potete utilizzare oggi per

creare fogli di calcolo

:

1.

ClickUp

Consultate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una delle

più quotati

produttività e

strumento di gestione del progetto

s

utilizzato dai team produttivi

in piccole e grandi aziende. Questa piattaforma di gestione dei progetti e di produttività offre quasi tutte le

soluzione di foglio elettronico

nel libro. Lo strumento supporta anche potenti

gestione dei compiti

per sfruttare al meglio i dati del foglio di calcolo.

Caratteristiche principali

Vediamo perché ClickUp è una delle migliori alternative gratuite a Excel:

Traccia e organizza il tuo lavoro con il

Vista tabella

Sebbene un foglio Excel sia un ottimo modo per gestire, modificare e organizzare i dati grezzi, cosa succederebbe se si potesse fare la stessa cosa per i propri compiti?

Ora è possibile.

Vista tabella di ClickUp

organizza tutti i compiti e i loro dettagli (assegnatari, stato, data di scadenza e altro ancora) in una bella griglia.

Disponete tutti i vostri compiti in una griglia insieme ai loro dettagli principali, tra cui lo stato, la data di scadenza, gli assegnatari e altro ancora con la visualizzazione Tabella in ClickUp

La vista Tabella consente di determinare lo stato di avanzamento di ogni attività del progetto in un batter d'occhio.

Ecco alcune altre cose che si possono fare con questa vista:

Copiare e incollare la tabella in un altro foglio di calcolo, come un file Excel o un foglio Google

Appuntare una colonna che si desidera visualizzare in ogni momento mentre si sfoglia la tabella

Ridimensionare automaticamente le colonne per evitare che il testo venga tagliato

Condividere le tabelle con chiunque tramite un link personale

Eseguite calcoli con

Campi formula

Con ClickUp, è possibile eseguire calcoli semplici e complessi in

Campi personalizzati

all'interno dell'attività.

Vediamo come funziona:

Un campo numerico personalizzato può memorizzare dettagli dell'attività come ore, numeri e budget. È possibile sommare tutti questi numeri con l'aiuto dei campi formula.

Trovate il costo di intere campagne, le ore fatturabili e molto altro ancora con le formule avanzate di ClickUp Custom Fields

È possibile determinare il costo di una campagna pubblicitaria, il numero di ore lavorate e altro ancora eseguendo questi calcoli.

Volete utilizzare la vecchia formula di Excel che vi è stata utile? Potete creare le vostre formule avanzate da un elenco di 70 funzioni uniche in ClickUp!

Eseguite rapidi calcoli con

Calcoli di colonna

ClickUp può anche aiutarvi a trovare la somma, la media o l'intervallo di un'intera colonna. È possibile determinare rapidamente i budget dei progetti,

Punti Scrum

, stime dei tempi e altro ancora.

Trovate numeri precisi all'istante utilizzando formule semplici o avanzate nei campi personalizzati di ClickUp

Sperimentate con

viste flessibili

MS Excel offre un'unica noiosa visualizzazione di tutti i dati.

ClickUp fa l'esatto contrario: può adattarsi al vostro stile di lavoro. Di conseguenza, è possibile visualizzare i dati

progetti e attività

da diverse angolazioni con un semplice clic.

Ecco un elenco di viste utili che potete sfogliare in qualsiasi momento:

Pro

Prezzi

ClickUp

Piano gratuito per sempre

è ricco di funzioni e supporta un numero illimitato di utenti. I piani a pagamento partono da 7 dollari/utente al mese.

Valutazioni dei clienti

G2: 4.7/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.200+ recensioni)

2. Equals App

Fonte:

Equals.app

Equal.app

è uno strumento emergente di foglio di calcolo che si integra perfettamente con i data warehouse e vanta funzioni avanzate di versioning e collaborazione. È la soluzione definitiva per i fondatori e gli operatori di startup, che possono eseguire facilmente qualsiasi analisi.

Caratteristiche principali

Si collega a database, data warehouse e altri software di gestione aziendale

Importazione di script

Integrazioni con strumenti come Hubspot, Google Analytics, Salesforce e Quickbooks.

Query salvate

pro di ####

Facile da usare per chi già utilizza Excel e Google Falls

Supporta la collaborazione in tempo reale

Consente ai colleghi meno tecnici di eseguire query SQL complesse

Interfaccia utente pulita

Limitazioni

Piccola libreria di modelli

Le integrazioni native sono limitate ma in crescita

Prezzi

I prezzi vanno dalla gratuità a 18 dollari al mese. Sono disponibili anche account personalizzati per le aziende.

3. Fogli di Google

via

Fogli Google

Fogli Google

è uno strumento per fogli di calcolo che ha quasi le stesse capacità di Excel.

Questa alternativa a Excel funziona online e offre l'archiviazione nel cloud, il che significa che più membri del team possono lavorare sullo stesso foglio

Foglio Google

contemporaneamente.

Ma dal momento che la suite MS Office ha la sua applicazione per i fogli di calcolo basata su Internet (Excel Online), è

Google Sheets è ancora una valida alternativa a Excel

o MS Excel lo ha messo definitivamente da parte? Scopriamolo!

Caratteristiche principali

Supporta macro che possono automatizzare le attività ripetitive

La funzione di salvataggio automatico preserva i dati dei fogli Google

I commenti possono essere utilizzati per lasciare un rapido feedback su un foglio di Google

La funzione di Excel può essere estesa con i componenti aggiuntivi

pro di ####

Interfaccia facile da usare

Supporta la collaborazione in tempo reale

Si integra bene conStrumenti di Google (Google Docs, Slides, ecc.)

Contro

Offre meno visualizzazioni di dati, grafici e diagrammi rispetto ai file Excel

Il programma di foglio di calcolo può rallentare quando si gestiscono molti dati

Non ha abbastanza scorciatoie da tastiera come Microsoft Excel ed Excel Online

Difficile configurare avvisi e promemoria in un foglio Google

prezzi di ####

A differenza della Suite Office che ospita Microsoft Office Excel online, gli strumenti della G Suite, tra cui Google Sheets, sono disponibili gratuitamente.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.6/5 (oltre 1.400 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.900+ recensioni)

4. Gnumerico

via

Gnumerico

Gnumeric è un programma di foglio elettronico open-source per qualsiasi sistema operativo basato su UNIX (come Linux).

Lo strumento vanta funzioni analitiche avanzate e una precisione superiore, che lo rendono una buona scelta per scienziati, ingegneri e studenti.

Tuttavia, l'interfaccia di Gnumeric sembra ferma agli anni 2000.

Le sue funzioni sono così obsolete come sembrano? Vediamo..

Caratteristiche principali

Offre tutte le funzioni della cartella di lavoro di Excel e altre 200 funzioni esclusive

Ampia generazione di numeri casuali che possono essere utilizzati per la statistica e la crittografia

Risolutori lineari e non lineari per calcoli matematici avanzati

Pro

Le funzioni altamente accurate lo rendono ottimo per l'analisi dei dati

Può importare quasi tutti i formati di file, compreso Microsoft Office Excel, Lotus 1-2-3, HTML e altri ancora

Essendo uno strumento open-source, Gnumeric può essere modificato per soddisfare le vostre esigenze

Contro

L'interfaccia utente scarna dell'app potrebbe non essere interessante per alcuni utenti

Manca di tabelle pivot per riassumere i dati dei fogli di calcolo

Nessuna macro per automatizzare le attività

La funzionalità avanzata è eccessiva per un nuovo utente

Prezzi

Essendo uno strumento open-source, Gnumeric è gratuito!

Valutazioni dei clienti

G2 : NA

: NA Capterra: NA

5. Numeri

via

Numeri

Numbers è l'alternativa a Excel di Apple.

Questa applicazione per fogli di calcolo è molto semplice, il che la rende ideale per i principianti e gli utenti occasionali.

Ma questo significa che Numbers non è lo strumento di foglio di calcolo più acuto della baracca? Scopriamolo..

Caratteristiche principali

Grafici e diagrammi vivaci per visualizzare le informazioni

Le categorie intelligenti possono essere utilizzate per organizzare e analizzare i dati

Incorporamento di video online (Youtube, Vimeo) all'interno del foglio di calcolo

pro di ####

Interfaccia elegante e facile da usare; ideale per i dispositivi touchscreen come l'iPad

Permette ai membri del team di collaborare in tempo reale

Compatibile con un file Excel e le sue funzioni (VLOOKUP, TRANSPOSE, ecc.)

Contro

Non supporta formule ed equazioni avanzate

Manca di funzioni avanzate di analisi dei dati che si trovano nei file Excel

Gli utenti veterani di Excel potrebbero aver bisogno di tempo per adattarsi alle nuove funzioni

prezzi di ####

Numbers è un'alternativa gratuita a Office o Excel.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.3/5 (100+ recensioni)

: 4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.800+ recensioni)

6. Smartsheet

via Foglio intelligente Foglio elettronico

è un incrocio tra uno strumento di gestione dei progetti e un foglio di calcolo. Può aiutarvi a gestire e tenere traccia dei progetti direttamente dalla sua caratteristica visualizzazione a "griglia". Cercate un'alternativa più "intelligente" a Smartsheet?

Questo elenco di alternative a Smartsheet

è stato stilato per voi.

Ma quanto è valida questa alternativa di Excel rispetto a quella vera? Diamo un'occhiata:

Caratteristiche principali

Viste multiple come la griglia, il calendario, il Gantt e altro ancora

Dashboard interattivo per vedere l'avanzamento del progetto in tempo reale

Impostazione di avvisi e promemoria per le scadenze

Flussi di lavoro automatizzati per ridurre le attività ripetitive

pro di ####

Funzionalità dedicate alla gestione delle risorse

Modelli di progetto precostituiti (simili a quelli di Excel)

Un'app per ogni dispositivo mobile come Android, iOS, tablet, ecc.

Contro

Formattazione condizionale e formule avanzate di Excel limitate

Non è una soluzione completa per la gestione delle attività

Nessuna funzione di tracciamento del tempo incorporata

Più costoso di altre alternative di Excel

prezzi di ####

I piani a pagamento partono da 7 dollari al mese per un individuo e da 25 dollari al mese per utente per le aziende.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.3/5 (2300+ recensioni)

: 4.3/5 (2300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1500+ recensioni)

Visita

Smartsheet

7. Foglio Zoho

Via

Zoho

Una parte del sito

Suite Zoho Office

, Zoho Sheet è un'alternativa a Excel basata sul cloud.

Questo strumento di foglio di calcolo consente ai team remoti di organizzare i dati dei progetti e creare report dettagliati da qualsiasi dispositivo.

Caratteristiche principali

Formattazione condizionale visivamente accattivante con scale di colori e icone incorporate

Traccia di controllo per vedere chi ha apportato modifiche al foglio

La funzione di pulizia dei dati rimuove i duplicati, previene gli errori di corrispondenza dei dati e altro ancora

pro di ####

Ampia gamma di formule Excel predefinite

Possibilità di bloccare celle specifiche nell'applicazione del foglio di calcolo per evitare modifiche accidentali

Supporta quasi tutti i formati di file, compresi i formati di file Excel, .csv, .ods, .tds, .html e .pdf

Contro

Nessuna modalità offline

Impossibile collegare i dati tra più di un foglio di calcolo

Integrazioni native limitate ad altre app Zoho

Prezzi

Zoho Sheet è gratuito.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

8. Apache OpenOffice Calc

Via

Apache OpenOffice Calc

Apache OpenOffice Calc è una delle più popolari alternative gratuite a Excel ed è utilizzata su oltre 100 milioni di computer in tutto il mondo.

Open Office Calc sostiene di essere un valido strumento di analisi dei dati per gli amanti dei numeri.

Ma Open Office Calc ha le carte in regola? Scopriamolo..

Caratteristiche principali

Foglio di calcolo scaricabile per il lavoro offline

È un software open-source che può essere modificato per adattarsi alle diverse esigenze aziendali

Può salvare i dati in formato OpenDocument

pro di ####

Supporta la funzione LOOKUP

Converte un foglio di calcolo in un PDF per una facile condivisione dei file

Funzioni complete di analisi dei dati per set di dati più piccoli

Contro

Manca di funzionalità cloud

Essendo un software open-source, è soggetto a maggiori rischi per la sicurezza

Gli utenti devono affidarsi a un forum della comunità per il supporto tecnico

Prezzi

Apache OpenOffice Calc è una delle poche alternative gratuite a Excel.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.2/5 (10+ recensioni)

: 4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

9. LibreOffice Calc

Via

Calcolo di LibreOffice

Come Apache OpenOffice, LibreOffice è un software libero e open-source.

È una delle alternative a Excel con funzioni di foglio di calcolo intuitive e complete.

Questo fa di LibreOffice Calc il foglio di calcolo tuttofare? Scopriamolo..

Caratteristiche principali

Tecnologia avanzata DataPilot per estrarre dati grezzi dai database, fare tabelle incrociate e riepilogare

Possibilità di lavorare sull'analisi dei dati "what if" con l'aiuto di un gestore di scenari

Guida guidata integrata per le funzioni avanzate

pro di ####

Supporta i più recenti formati di documenti come docx, xlsx e pptx

Interfaccia utente intuitiva per i principianti

Supporta più utenti per il lavoro collaborativo

Contro

Supporto limitato per la registrazione di macro

Può ospitare solo 1.024 colonne (15 colonne in meno rispetto a Excel)

Nessuna applicazione completa per dispositivi Android o iOS

prezzi di ####

LibreOffice Calc è un'alternativa gratuita a Excel.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 1.200 recensioni)

10. Cellula di Hancom

Via

Ufficio Hancom Cell

Hancom Cell fa parte della suite Hancom Office (precedentemente nota come ThinkFree Office). Il software consente di organizzare, riformattare e riorganizzare i dati per l'analisi e la modellazione.

Scopriamo come si comporta questa applicazione per fogli di calcolo come vera alternativa gratuita a Excel..

Caratteristiche principali

Funzione Hancom Office Mobile per modificare e visualizzare i documenti su dispositivi mobili

Supporta la formattazione delle celle come il formato dei numeri, l'indentazione, l'avvolgimento del testo e i bordi

Funzionalità di collaborazione disponibili tramite Hancom Space

Pro

La funzione di raccomandazione dei grafici fornisce idee di visualizzazione basate sui dati

Creazione, esecuzione e modifica di macro compatibili con Excel

Utilizzo delle tabelle pivot per riassumere, analizzare, esplorare e presentare i dati

Contro

Nessun piano gratuito

Potenziale perdita di dati durante la conversione dei file

Mancanza di tutorial di apprendimento

Prezzi

Hancom Office Cell è uno dei programmi per fogli di calcolo più costosi. I piani a pagamento partono da ben 59 dollari per PC per privati e studenti!

Valutazioni dei clienti

G2 : 3.8/5 (10+ recensioni)

: 3.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

11. Fogli elettronici dell'ufficio WPS

Via

Fogli di calcolo dell'Ufficio WPS

Un foglio di calcolo di WPS Office è una potente alternativa a Excel che contiene centinaia di funzioni e formule di uso comune.

Questa applicazione per fogli di calcolo funziona su piattaforme Microsoft Windows, Linux, iOS, macOS e Android.

Ma un foglio di calcolo WPS ha tutte le caratteristiche del foglio Excel che state cercando? Scopriamolo.

Caratteristiche principali

Capacità di risolvere problemi complessi utilizzando l'analisi dei dati "what-if

Supporta tabelle pivot avanzate

Fornisce grafici personalizzabili, tra cui grafici a dispersione, a linee, a colonne, a torta, a barre, ecc.

Pro

Supporta più di 50 scorciatoie da tastiera

Permette di modificare più documenti

Supporta i commenti alle modifiche

Contro

Un foglio di calcolo WPS è lento quando gestisce dati su larga scala

Nessuna integrazione del controllo ortografico automatico in un foglio di calcolo WPS

Prezzi

WPS Office Spreadsheet ha una versione gratuita supportata da pubblicità con funzioni limitate. I piani a pagamento partono da 29,99 dollari per utente, all'anno.

Valutazioni dei clienti

G2 : 4.2/5 (30+ recensioni)

: 4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (650+ recensioni)

Perché avete bisogno di un'alternativa a Microsoft Excel?

Non c'è dubbio che Microsoft Excel sia un programma di fogli di calcolo iconico. Potreste averlo usato almeno una volta per calcolare cifre, memorizzare dati di vendita o creare un capolavoro! 🎨

Tuttavia, il fatto che sia popolare non significa che sia perfetto. 😬

I problemi di Excel sono diventati più visibili ora che le alternative hanno preso il loro posto. Questi nuovi strumenti per fogli di calcolo possono risolvere i problemi che si possono incontrare utilizzando Microsoft Excel.

Alcuni di questi problemi includono:

A. Opzioni di personalizzazione limitate

Quando si tratta di personalizzazione, il meglio che Excel può fare è fornire

modelli.

Nella maggior parte dei casi, i modelli potrebbero non avere tutto ciò che serve per gestire attività specializzate.

I modelli sono come un vestito comprato in negozio: se si adattano bene al vostro scopo, bene. Le migliori alternative di Excel sono come abiti di lusso fatti su misura: si adattano perfettamente alla vostra attività. 😎

B. Funzioni di reporting limitate

Certo,

Excel offre grafici

,

diagrammi

e grafici sul progetto, ma visualizzano solo i dati presenti sullo schermo.

Bonus:_

**Strutture di ripartizione del lavoro in Excel_

Non c'è modo di sapere quanto tempo ci vuole per finire un compito o quanto lavoro ha un membro del team.

Di conseguenza, impostare un piano di gestione del progetto in Excel è complicato come montare i mobili IKEA per la prima volta!

C. È costoso

Volete acquistare Excel? Dovrete sborsare un bel po' di soldi: 139,99 dollari, per l'esattezza.

È anche possibile ottenere le funzioni di Excel come parte del pacchetto Microsoft 365 per 6,99 dollari al mese.

Tuttavia, dovrete acquistarlo insieme ad altri strumenti come MS Word, Powerpoint e Outlook, anche quando non li volete.

bONUS:_ *strumenti AI per Excel* _!**_

La migliore alternativa a Excel ci aspetta

Excel è come un lettore di dischi in vinile. È eccellente in quello che fa e ha molti fan fedeli.

Tuttavia, Excel ha gli stessi problemi di un giradischi: è ingombrante, difficile da usare e non offre tutte le funzioni dei suoi contemporanei.

Le migliori alternative a Excel hanno tutte le caratteristiche di Excel e alcune in più. Tuttavia, mentre ogni strumento che abbiamo elencato ha qualcosa da offrire, non c'è niente di meglio di ClickUp!

ClickUp ha un

Vista della tabella

per gestire i dati,

Campi formula

per effettuare calcoli,

Cruscotti

per creare report molto dettagliati e anche macro simili a quelle di

Automazioni

per sbrigare le attività ripetitive!

Entrate gratuitamente in ClickUp oggi stesso

per mettere le mani su uno strumento di foglio elettronico che aiuterà la vostra azienda a crescere alla velocità della luce!