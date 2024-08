Modelli di relazione annuale gratuiti

Evidenziare gli esiti positivi e i fallimenti alla fine dell'anno pone le basi per un nuovo anno migliore e più fruttuoso. È il momento di rivedere le prestazioni, valutare i rapporti finanziari e trarre spunto da queste informazioni per apportare miglioramenti.

Un modo in cui le aziende fanno questo è la creazione di una relazione annuale. Per le aziende pubbliche, questo documento è necessario agli azionisti per comprendere lo stato di salute dell'azienda. Per le aziende e i team più piccoli, la creazione di una relazione annuale può anche contribuire a migliorare il processo decisionale.

Un modello di relazione annuale consente di creare la relazione finanziaria in metà tempo. Qui condivideremo alcuni dei migliori modelli per creare una relazione annuale informativa. Troverete modelli per relazioni sullo stato di avanzamento, ripartizione del lavoro e relazioni annuali per aziende di diversi settori. 🙌

Perché le relazioni annuali sono importanti?

Le relazioni annuali sono documenti che illustrano la salute finanziaria dell'azienda e descrivono le operazioni. È obbligatorio per le società pubbliche, ma può essere utilizzato anche da piccole aziende e privati per la reportistica interna.

Prima del 1929 il crollo di Wall Street il rapporto annuale non era obbligatorio. In seguito all'implosione finanziaria, le autorità di regolamentazione hanno imposto a tutte le società pubbliche di redigere una reportistica annuale per consentire agli azionisti e alle parti interessate di comprendere la salute finanziaria e le operazioni. 📈

La relazione annuale di un'azienda inizia tipicamente con una lettera agli stakeholder in cui si delineano brevemente i risultati principali. Il processo di reportistica annuale è incentrato sulla raccolta di dati e sulla costruzione di diagrammi per formare un modulo che spieghi come è andato l'anno precedente e cosa si prevede per il futuro. Le parti finali della reportistica includono metriche approfondite per evidenziare le procedure finanziarie e operative.

La maggior parte delle reportistiche annuali contiene i seguenti elementi:

Una lettera agli azionisti

Discussione e analisi della gestione (MD&A)

Bilanci

Relazioni di revisione contabile

Riepilogo/riassunto delle vincite finanziarie e operative

Le aziende possono scegliere di affidarsi a consulenti esterni per creare la reportistica annuale o di gestirlo internamente. Con un modello per i rapporti annuali, è possibile prendere le informazioni da reportistica d'impatto e reportistica commerciale per creare una propria analisi finanziaria e operativa.

Cosa rende un buon modello di report annuale

Le relazioni annuali devono contenere informazioni finanziarie specifiche per aiutare gli azionisti a capire lo stato di salute dell'azienda. Queste relazioni sono progettate per fornire informazioni sulla capacità di far fronte ai debiti esistenti, sui profitti o sulle perdite dell'anno precedente e sui piani operativi. 💰

Una relazione annuale completa deve avere:

Informazioni finanziarie dettagliate : Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare i requisiti normativi fornendo informazioni finanziarie approfondite su ricavi, profitti e perdite

Lo scopo di questo documento è quello di soddisfare i requisiti normativi fornendo informazioni finanziarie approfondite su ricavi, profitti e perdite Una lettera agli stakeholder: I report annuali generalmente iniziano con la dichiarazione della missione dell'organizzazione e le chiavi di lettura dell'anno precedente, quindi scegliete un modello che includa una pagina di copertina per queste informazioni

I report annuali generalmente iniziano con la dichiarazione della missione dell'organizzazione e le chiavi di lettura dell'anno precedente, quindi scegliete un modello che includa una pagina di copertina per queste informazioni Supporto per la visualizzazione dei dati: Cercate un modello che abbia funzionalità/funzione integrate di grafici, diagrammi a torta eBacheche Kanban per visualizzare le informazioni finanziarie chiave e i piani futuri

Cercate un modello che abbia funzionalità/funzione integrate di grafici, diagrammi a torta eBacheche Kanban per visualizzare le informazioni finanziarie chiave e i piani futuri Personalizzabili font e disegni grafici : Presentate la vostra relazione annuale in linea con gli standard di branding selezionando un modello che offra la personalizzazione della tipografia, degli elementi di design e degli schemi di colore

10 modelli gratuiti di relazione annuale

Siete pronti a creare una reportistica annuale? Dovrete iniziare a raccogliere informazioni sulle metriche finanziarie chiave e sulle prestazioni operative. Approfondite il team delle prestazioni valutare l'esito positivo in base a obiettivi del project management e approfondire i numeri relativi a entrate, debiti e profitti.

Quindi, utilizzate uno di questi modelli precostituiti di reportistica annuale per riunire rapidamente tutte le informazioni in un unico documento informativo. Dai modelli all-in-one alle relazioni sullo stato di avanzamento e alle relazioni di analisi finanziaria, troverete ciò che vi serve per informare i vostri azionisti. 💪

1. Modello di relazione annuale ClickUp

Modello di relazione annuale di ClickUp

Modello di relazione annuale di ClickUp prende un'attività scoraggiante e la trasforma in un processo gestibile in passaggi. Dalla raccolta dei dati corretti alla loro presentazione in una relazione annuale professionale, questo modello gratuito di relazione annuale sarà il vostro migliore amico quando lavorerete alle vostre attività più importanti di fine anno.

Iniziate raccogliendo i dati importanti dai bilanci dell'anno precedente, dalle attività cardine dei progetti e dalle relazioni di marketing. Quindi, inserite nel modello di relazione annuale le informazioni di base, come il nome dell'azienda, il logo e le principali persone coinvolte.

Utilizzate la sezione "Annual Highlights" per sottolineare i grandi successi, come la crescita delle vendite, l'espansione della quota di mercato e la posizione in classifica a livello mondiale. Poi, parlate di almeno due progetti degni di nota, concentrandovi sugli oggetti e sull'impatto sull'azienda in generale.

Infine, passare in rassegna le best practice dell'anno che hanno prodotto i risultati migliori e un'analisi finanziaria dell'intero anno. Condividete la presentazione con i membri del consiglio di amministrazione, i collaboratori e gli azionisti. Utilizzate le chiavi di lettura della reportistica per migliorare piani di comunicazione , gettare le basi per l'aumento dei profitti e snellire le operazioni per soddisfare le esigenze del team e dei clienti Obiettivi delle risorse umane .

2. Modello di relazione annuale aziendale ClickUp

Modello di relazione annuale aziendale ClickUp

Il Modello di relazione annuale aziendale di ClickUp è uno strumento semplice per raccogliere, documentare e presentare i dati finanziari alla fine dell'anno. Questo moderno modello di relazione annuale offre supporto per grafici avanzati, diagrammi e strumenti di dati per condividere le informazioni nel modo desiderato.

Iniziate creando una panoramica del rapporto, suddividendo le informazioni in riepiloghi/riassunti di obiettivi aziendali, visione e missione. Successivamente, si illustra la strategia dell'azienda, includendo reportistica sulla crescita e sulle condivisioni. Aggiungete grafici e diagrammi per evidenziare gli esiti positivi e i punti di forza. 📊

La sezione successiva del modello di relazione annuale riguarda le finanze. Scrivete un rendiconto finanziario che illustri la situazione dell'azienda e utilizzate numeri concreti a sostegno delle affermazioni. Aggiungete una breve conclusione che riepiloghi i principali risultati e terminate con le previsioni per i prossimi anni.

3. Modello di struttura di ripartizione del lavoro per la relazione annuale ClickUp

Modello di struttura di ripartizione del lavoro per la relazione annuale di ClickUp

Il Modello di struttura di ripartizione del lavoro per il rapporto annuale ClickUp rende la creazione di report annuali più facile che mai, suddividendo il lavoro. Utilizzate il modello per suddividere l'intero report annuale in attività e sottoattività. Assegnateli automaticamente al membro del team corretto per raccogliere le analisi e creare le sezioni del report annuale.

Utilizzate le diverse visualizzazioni contenute in questo moderno modello di relazione annuale per visualizzare lo stato di avanzamento e vedere chi sta lavorando su cosa. Utilizzate i flag di priorità per identificare i lavori che devono essere affrontati immediatamente. Aggiungete relazioni per le dipendenze, in modo che il team sappia quali attività bloccano le altre.

Il grafico Gantt integrato consente di visualizzare rapidamente la Sequenza per la creazione della relazione annuale. Utilizzatelo per avere una panoramica di tutte le attività in corso. Aprite le schede delle singole attività per ottenere informazioni più dettagliate sulle statistiche finanziarie e sullo stato della reportistica.

4. Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Utilizza il Modello di reportistica di analisi finanziaria di ClickUp per creare un rapporto aggiornato e dettagliato sulla salute finanziaria da utilizzare come parte di un rapporto annuale più ampio. I fogli di calcolo precostituiti facilitano la compilazione dei dati finanziari e il monitoraggio delle modifiche necessarie.

Iniziate compilando le informazioni di base sull'azienda, tra cui il logo, l'indirizzo aziendale e i dettagli di contatto. Quindi, aggiungete grafici e diagrammi che illustrino i dettagli degli elementi finanziari essenziali. Questi possono includere analisi del flusso di cassa, indici di liquidità e indici di indebitamento. 💸

Le sezioni successive includono riepiloghi/riassunti per la valutazione e l'analisi del rischio. Aggiungete dati e narrazioni per mantenere l'attenzione del lettore e aiutarlo a capire la posizione dell'azienda. Concludete riepilogando/riassumendo le chiavi di lettura, i suggerimenti per il miglioramento e un rapido riepilogo.

Utilizzate la reportistica per una rapida presentazione agli stakeholder interni o per una condivisione più ampia in un PowerPoint o in un webinar con gli azionisti. Le impostazioni personalizzate delle autorizzazioni consentono di controllare chi vede il report e se può modificarlo o meno.

5. Modello di rapporto sullo stato di avanzamento di ClickUp

Modello di rapporto di avanzamento di ClickUp

Il Modello di reportistica in corso di ClickUp è un ottimo componente aggiuntivo per una relazione annuale. Consente di tenere traccia degli oggetti del progetto, di rispettare i tempi e di condividere con gli azionisti un riepilogo/riassunto dello stato di avanzamento. Utilizzate il modello di rapporto di avanzamento per valutare l'esito positivo di un singolo membro del team o per monitorare i risultati ottenuti dall'intero dipartimento.

Personalizzate il foglio per valutare un singolo membro del team o il reparto. Compilate le informazioni di base, compresi i titoli, l'ambito del progetto e le informazioni di contatto. Successivamente, create una valutazione delle prestazioni suddividendo gli obiettivi principali in metriche chiave.

Sviluppate una sezione di valutazione delle competenze nel modello, individuando le competenze chiave che il team o il dipendente deve possedere. Suddividete la classifica in tre-cinque valutazioni. Infine, concludete la relazione con una sezione dedicata alle raccomandazioni, in cui prendete le metriche valutate e le valutate insieme agli obiettivi dell'azienda e del progetto.

Utilizzate il modello di rapporto di avanzamento per evidenziare i successi e le aree di miglioramento nel vostro rapporto annuale. Il Report in corso può essere utilizzato anche per identificare i casi in cui i team hanno migliorato le operazioni e aumentato la salute e l'esito positivo dell'azienda.

6. Modello di relazione annuale per le organizzazioni non profit ClickUp

Modello di relazione annuale per le organizzazioni non profit di ClickUp

Il Modello di relazione annuale per le organizzazioni non profit di ClickUp consente alle organizzazioni di condividere informazioni sulle operazioni e sulla situazione finanziaria. Utilizzate i rapporti annuali delle organizzazioni non profit per condividere i dati chiave con il pubblico in generale o per offrire una reportistica a sostenitori e donatori. 🤩

Il modello di relazione annuale non profit inizia con un messaggio del direttore esecutivo. Utilizzate questa sezione per ringraziare investitori e volontari per il loro contributo e per fare una dichiarazione sugli esiti positivi dell'anno passato.

Successivamente, si espongono la visione e la missione dell'organizzazione non profit. Assicuratevi di spiegare dove si trova l'azienda oggi e dove la vedete andare nei prossimi anni o due. Il layout della relazione annuale passa poi a descrivere i risultati chiave e le attività del programma.

A questo punto, il documento deve essere accompagnato da storie di cambiamento, in cui le persone hanno avuto il maggiore impatto sull'organizzazione nell'anno appena trascorso. Approfondite i rendiconti finanziari e condividete i ringraziamenti speciali ai donatori e ai volontari che hanno fatto di più.

Concludete i modelli di relazione annuale di un'organizzazione non profit concentrandovi sugli obiettivi futuri dell'organizzazione. In questo caso, potete concentrarvi sugli obiettivi finanziari in termini di raccolta fondi e sui prossimi progetti che volete intraprendere.

7. Modello di relazione annuale ClickUp LLC

Modello di relazione annuale di ClickUp LLC

Modello di relazione annuale LLC di ClickUp consente di condividere i dettagli operativi e i risultati finanziari dell'anno passato. Utilizzatelo per gestire la reportistica aziendale, risparmiare tempo nella creazione di relazioni annuali e tenere traccia dello stato di avanzamento nel corso degli anni.

Questo modello di relazione annuale aziendale presenta quattro sezioni precostituite, ma potete aggiungerne altre a vostro piacimento. La prima sezione è dedicata alla crescita del progetto, con statistiche finanziarie dettagliate. Le sezioni dedicate al team in crescita e alla responsabilità sociale d'impresa evidenziano l'approccio aziendale orientato alle persone.

Infine, una sezione dedicata ai piani per l'anno successivo consente di aggiungere previsioni finanziarie e progetti potenziali. Questo è un ottimo punto di partenza per ottenere il consenso dei principali stakeholder per l'anno a venire.

8. Canva Copertina Moderna Relazione Annuale

via Canva Canva è conosciuto più per il design che per le relazioni annuali. Tuttavia, questo strumento può prendere una serie di informazioni generalmente noiose e trasformarle in una relazione annuale creativa, pronta per le impostazioni e la condivisione in azienda. Con decine di modelli di relazione annuale, il Modern Cover Annual Report è tra i nostri preferiti.

Questo modello di relazione annuale creativa è caratterizzato da un design blu e giallo, ma è possibile personalizzarlo in base alle funzionalità/funzioni del proprio marchio o optare per un semplice layout in bianco e nero. Personalizzate i font per utilizzare lo stile del vostro marchio nella copertina del rapporto annuale. 👩🏽‍🎨

Aggiungete foto, grafici e icone per far risaltare il design. Scaricate il design in due clic e condividetelo immediatamente su tutti i forum, dai social media al vostro documento di bilancio interno.

9. Modello di relazione annuale di fine anno di Venngage

via Venngage

Venngage è uno strumento professionale per la progettazione di infografiche che presenta un accattivante modello di relazione annuale di fine anno. Il design vintage presenta funzionalità/funzioni di colore retrò che possono essere personalizzate per adattarsi al branding della vostra azienda.

Il modello di sei pagine inizia con la pagina di copertina, l'introduzione e la tabella dei contenuti. Le pagine successive trattano i punti salienti della fine dell'anno, le tendenze del settore e le prestazioni. In tutto il modello gratis sono presenti colori vivaci, sfumature e grafici per evidenziare le informazioni più importanti reportistica delle spese e altra documentazione finanziaria.

Questo attraente modello di relazione annuale è ideale per le aziende che desiderano fornire brevi informazioni sulle attività aziendali dell'anno passato. Se preferite un report più approfondito, aggiungete altre pagine e approfondimenti.

10. Modello di relazione annuale da Envato

via Envato Elements

Il modello di relazione annuale di Envato è un approccio approfondito di 24 pagine per informare gli azionisti sullo stato della vostra azienda. Caratterizzato da un design professionale, il prodotto finale può essere condiviso come PDF o allegato email. 📧

Questo esempio di relazione annuale vi permette di presentare la vostra azienda in modo formale e accattivante. Utilizzatelo per condividere analisi aziendali trimestrali , le vittorie chiave e i rendiconti finanziari con le parti interessate.

Modificate tutti i colori del documento in un unico punto per adattarli al vostro branding. Utilizzate i font gratis integrati per modificare il testo in base alle linee guida del vostro marchio. Il design lavora al meglio in Adobe InDesign e presenta funzionalità stratificate e vettoriali per un design elevato.

Aggiornare gli azionisti con i modelli di relazione annuale

Con un semplice modello di relazione annuale, potrete aggiornare gli azionisti sulla salute e sulla situazione finanziaria dell'azienda più velocemente che mai. Da splendidi design personalizzabili a layout semplici e informativi, c'è un modo per condividere le informazioni nel modo che preferite. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a creare una relazione annuale completa che sarà sicuramente informativa e coinvolgente. Sfogliate più di 1.000 modelli per raccogliere dati per la reportistica finanziaria e sfruttate le oltre 15 visualizzazioni e gli strumenti personalizzati per monitorare l'esito positivo durante l'anno. Quando siete pronti a creare una relazione annuale, ClickUp offre diversi modelli da fare. 🌻