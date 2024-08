10 Migliori alternative a Canva per la progettazione grafica nel 2024

Avete mai la sensazione di trovarvi in una situazione di stallo con Canva? In qualità di specialisti dei social media o di marketer, sapete che le immagini accattivanti sono la chiave per il successo di un'attività di marketing campagna di marketing .

Tuttavia, affidarsi esclusivamente a una piattaforma per le vostre esigenze di design può limitare la vostra creatività e far sembrare i vostri contenuti stantii. Se siete alla ricerca di una soluzione più avanzata che vada oltre gli strumenti di editing di base, è il momento di esplorare altre opzioni.

Scopriamo le migliori alternative a Canva e alla grafica strumenti di design per alleviare i vostri problemi, migliorare il flusso di lavoro e stimolare la creatività. ✨

Che cos'è Canva?

Canva ha guadagnato popolarità come strumento di design online, consentendo agli utenti di produrre grafiche, presentazioni e video accattivanti senza richiedere precedenti conoscenze di design. La piattaforma offre un'ampia selezione di modelli, immagini e componenti di design, consentendo agli utenti di generare facilmente immagini per il content marketing di livello professionale.

via Canva Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla raccolta completa di risorse, Canva è emerso come la piattaforma di progettazione grafica preferita da numerose aziende e privati che cercano di sviluppare immagini di grande effetto in modo rapido e conveniente.

10 Migliori alternative a Canva nel 2024

Vedere l'attività di tutti e lavorare a stretto contatto come un team, anche da remoto. Brainstorming, aggiunta di appunti e raccolta delle migliori idee su una tela creativa con ClickUp Whiteboards su una tela creativa con ClickUp Whiteboards

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti e di collaborazione tra team che aiuta i team di tutte le dimensioni in diversi settori a gestire le attività, i progetti e i flussi di lavoro.

Ciò che rende ClickUp uno dei migliori strumenti disponibili oggi è la sua funzionalità avanzata per la gestione dei progetti e la collaborazione tra team e la sua piattaforma completamente personalizzabile che consente a singoli e team di configurare ClickUp in base alle proprie esigenze e preferenze. Ciò significa che questo strumento è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di team, compresi i progettisti e i non progettisti.

Quindi, cosa lo rende una delle migliori alternative a Canva?

Pur non essendo uno strumento di progettazione grafica, ClickUp offre un ampio elenco di funzionalità per i marketer, tra cui un'interfaccia estremamente intuitiva

Funzione Whiteboard

che offre diversi vantaggi rispetto a Canva Whiteboard, rendendolo un'ottima alternativa per gli utenti che sono alla ricerca di una funzione più completa e versatile che vada oltre la progettazione grafica.

Ecco alcune delle caratteristiche principali che contraddistinguono ClickUp Whiteboards:

Integrazione con la gestione dei progetti : Le lavagne ClickUp sono integrate con la piattaforma di gestione dei progetti ClickUp, per cui è possibile collaborare facilmente con i membri del team, assegnare compiti direttamente dalla lavagna, trasformare le lavagne in attività realizzabili, allegare file o documenti e tenere traccia dei progressi, il tutto in un unico luogo

: Le lavagne ClickUp sono integrate con la piattaforma di gestione dei progetti ClickUp, per cui è possibile collaborare facilmente con i membri del team, assegnare compiti direttamente dalla lavagna, trasformare le lavagne in attività realizzabili, allegare file o documenti e tenere traccia dei progressi, il tutto in un unico luogo Collaborazione in tempo reale : Le lavagne ClickUp consentono a più utenti di collaborare in tempo reale, di lasciare commenti e feedback direttamente sulle lavagne, di collegare le attività e molto altro ancora, rendendo più facile lavorare insieme su progetti e condividere idee

: Le lavagne ClickUp consentono a più utenti di collaborare in tempo reale, di lasciare commenti e feedback direttamente sulle lavagne, di collegare le attività e molto altro ancora, rendendo più facile lavorare insieme su progetti e condividere idee Caratteristiche flessibili : Le lavagne ClickUp sono dotate di funzioni quali note adesive, strumenti di disegno e caricamento di immagini, che consentono di creare facilmente contenuti visivi dinamici e coinvolgenti

: Le lavagne ClickUp sono dotate di funzioni quali note adesive, strumenti di disegno e caricamento di immagini, che consentono di creare facilmente contenuti visivi dinamici e coinvolgenti Modelli personalizzabili per ogni caso d'uso: Sia che si tratti di una presentazione, di una sessione di brainstorming o di una tabella di marcia di un progetto, è possibile scegliere tra una libreria di modelli con strutture precostituite che facilitano l'avvio del lavoro. Per familiarizzare con ClickUp Whiteboards, è sufficiente utilizzare il file Introduzione ai modelli di lavagne bianche di ClickUp per iniziare

Nel complesso, le lavagne ClickUp offrono una soluzione più completa e flessibile rispetto alle lavagne Canva. Inoltre, ClickUp può aiutarvi a centralizzare i feedback e ad accelerare i processi di approvazione utilizzando la funzione di proofing di ClickUp per annotare direttamente all'interno di immagini, video e PDF.

Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione con il Proofing, assegnando i commenti direttamente agli allegati delle attività

Queste funzioni di collaborazione, insieme all'elenco completo di funzioni per la gestione del marchio, il marketing, la gestione del team e altro ancora, fanno di ClickUp una delle migliori alternative a Canva per gli utenti che richiedono funzioni più avanzate e flessibili con opzioni di personalizzazione.

Migliori caratteristiche

Piattaforma completamente personalizzabile : Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratela in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora

: Personalizzate ogni parte di ClickUp e configuratela in base alle vostre esigenze con campi personalizzati, stati personalizzati, ClickApp e molto altro ancora Oltre 15 visualizzazioni personalizzate : Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui ClickUp Whiteboards, Calendar, Timeline, Board, Gantt chart e altro ancora

: Scegliete tra oltre 15 modi per visualizzare il vostro lavoro, tra cui ClickUp Whiteboards, Calendar, Timeline, Board, Gantt chart e altro ancora Funzionalità di trascinamento : Questa funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'intera area di lavoro ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche

: Questa funzione rende più semplice e veloce apportare modifiche all'intera area di lavoro ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare gli elementi senza bisogno di competenze tecniche Collaborazione in team : Collaborazione in tempo reale o asincrona con la visualizzazione Chat, i commenti assegnati e il rilevamento e la modifica della collaborazione in tutto il vostro ClickUp Workspace

: Collaborazione in tempo reale o asincrona con la visualizzazione Chat, i commenti assegnati e il rilevamento e la modifica della collaborazione in tutto il vostro ClickUp Workspace Prova e annotazione : Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione utilizzando la funzione Proofing di ClickUp per annotare direttamente all'interno di immagini, video e PDF

: Centralizzare il feedback e accelerare i processi di approvazione utilizzando la funzione Proofing di ClickUp per annotare direttamente all'interno di immagini, video e PDF Funzionalità di integrazione : Collegate ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cuisoftware di gestione del marchioestrumenti di progettazione graficaper consolidare le tue app e portare tutto il tuo lavoro in un unico posto

: Collegate ClickUp a oltre 1.000 strumenti di lavoro, tra cuisoftware di gestione del marchioestrumenti di progettazione graficaper consolidare le tue app e portare tutto il tuo lavoro in un unico posto Disponibile su tutti i dispositivi: Disponibile per piattaforme desktop, mobili (app per Android e iOS), vocali e browser

Limitazioni

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili sull'app mobile

Può richiedere una curva di apprendimento

Prezzi

Gratuito per sempre : Piano gratuito ricco di funzionalità

: Piano gratuito ricco di funzionalità Unlimited : $5 al mese/utente

: $5 al mese/utente Business : $12 al mese/utente

: $12 al mese/utente Business Plus : $19 al mese/utente

: $19 al mese/utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (6.680+ recensioni)

: 4.7 su 5 (6.680+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (oltre 3.640 recensioni) Prova questi Strumenti di gestione delle campagne !

2. Editor video Movavi

Il migliore per le presentazioni video dinamiche

Utilizzo delle funzioni di editing di Movavi per creare video personalizzati

Mentre Canva offre funzionalità di editing video di base, Movavi Video Editor è un potente strumento di editing video che offre una vasta gamma di funzioni. Con la sua interfaccia facile da usare, è adatto sia ai professionisti che agli utenti

produzione video professionale

e hobbisti, consentendo loro di creare facilmente video dinamici con immagini straordinarie.

Movavi offre numerose opzioni di personalizzazione, come transizioni, animazioni, titoli e brani musicali, che rendono facile dare vita a qualsiasi progetto. Inoltre, l'editor audio integrato consente agli utenti di regolare i livelli del suono e di aggiungere musica di sottofondo o effetti sonori. Tra le altre caratteristiche principali, oltre 150 filtri preimpostati consentono di ottenere risultati visivi di alta qualità con un solo clic. Queste caratteristiche rendono Movavi una delle migliori alternative a Canva, dato che le capacità di editing video di Canva sono limitate.

Migliori caratteristiche

Facile da usare : L'interfaccia utente intuitiva rende facile per chiunque imparare e padroneggiare questo software

: L'interfaccia utente intuitiva rende facile per chiunque imparare e padroneggiare questo software Effetti video speciali : È possibile utilizzare le funzioni di editing per aggiungere transizioni, animazioni, titoli e altro ancora per creare video dinamici in pochi minuti

: È possibile utilizzare le funzioni di editing per aggiungere transizioni, animazioni, titoli e altro ancora per creare video dinamici in pochi minuti Strumenti di editing audio : Consentono di regolare i livelli del suono o di aggiungere musica di sottofondo o effetti sonori

: Consentono di regolare i livelli del suono o di aggiungere musica di sottofondo o effetti sonori Oltre 150 filtri preimpostati: Fornisce risultati visivi di alta qualità con un solo clic

Limitazioni

Nessuna capacità di editing video a 360 gradi

Scelta di titoli limitata rispetto alle altre alternative di Canva

La versione di prova aggiunge una filigrana ai video

prezzi di ####

Prova gratuita : Disponibile

: Disponibile Abbonamento di un anno : $54.95

: $54.95 Licenza a vita: $74.95

Valutazioni e recensioni dei clienti

Trustpilot : 4.7 su 5 (18.000+ recensioni)

: 4.7 su 5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (oltre 400 recensioni)

3. Venngage

La migliore alternativa per la creazione di infografiche

Crea infografiche per i social media, le presentazioni e altro ancora con Venngage Venngage è una popolare alternativa a Canva che si concentra principalmente sulla creazione di infografiche. Dispone di una vasta libreria di modelli, icone, grafici e illustrazioni che possono essere utilizzati per creare in pochi minuti infografiche e contenuti visivi di grande impatto, ad esempio per i social media.

Il software dispone anche di intuitivi strumenti di progettazione drag-and-drop e di opzioni di formattazione automatica, che consentono agli utenti di personalizzare facilmente l'aspetto e l'atmosfera delle loro infografiche. Inoltre, Venngage dispone di funzionalità di collaborazione che consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente su un progetto.

Caratteristiche migliori

Interfaccia utente semplice : Gli utenti possono navigare facilmente nella piattaforma di Venngage grazie alla sua semplice interfaccia utente

: Gli utenti possono navigare facilmente nella piattaforma di Venngage grazie alla sua semplice interfaccia utente Vasta libreria di elementi : Include modelli, icone, grafici e illustrazioni per tutti i tipi di infografiche

: Include modelli, icone, grafici e illustrazioni per tutti i tipi di infografiche Strumenti di progettazione drag-and-drop : Permette agli utenti di personalizzare facilmente l'aspetto e l'atmosfera della loro infografica

: Permette agli utenti di personalizzare facilmente l'aspetto e l'atmosfera della loro infografica Formattazione automatica: Formattazione automatica di testo, immagini e altri elementi per un aspetto impeccabile

Limitazioni

Nessuna capacità di editing video

Non supporta le GIF

Prezzi

Piano gratuito con funzionalità limitate

Premium : $10 al mese/utente

: $10 al mese/utente Business : $24 al mese/utente

: $24 al mese/utente Enterprise: $499 al mese per 10 posti

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (120+ recensioni)

: 4.7 su 5 (120+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (oltre 300 recensioni)

4. Tipico

Il migliore per creare video con testo

Modificare video e aggiungere testo con Typito Typito è uno strumento di editing video basato sul web con alcune caratteristiche uniche che consentono agli utenti di creare facilmente video di qualità professionale.

La piattaforma offre un'ampia gamma di modelli ed elementi di design, che rendono facile per gli utenti creare video coinvolgenti per vari scopi. Viene fornita con più di 300 modelli professionali e una libreria di oltre un milione di immagini, file musicali, video e font royalty-free. Typito offre agli utenti anche opzioni automatiche per lo styling del testo, che possono essere utilizzate per creare titoli, sottotitoli o callout accattivanti.

La piattaforma supporta anche l'integrazione con le applicazioni più diffuse, come Dropbox, Google Drive e YouTube . Inoltre, Typito offre anche un'API per gli sviluppatori, in modo che possano creare integrazioni personalizzate nella piattaforma.

Migliori caratteristiche

Interfaccia utente intuitiva : Gli utenti possono navigare facilmente nella piattaforma del software grazie alla sua semplice interfaccia utente.

: Gli utenti possono navigare facilmente nella piattaforma del software grazie alla sua semplice interfaccia utente. Strumenti di progettazione drag-and-drop : Permette agli utenti di personalizzare facilmente l'aspetto e l'atmosfera del proprio videoclip.

: Permette agli utenti di personalizzare facilmente l'aspetto e l'atmosfera del proprio videoclip. Modelli dal design professionale: Offre un'ampia selezione di modelli tra cui scegliere.

Limitazioni

Nessun supporto 4K/HD

Opzioni di colore limitate

Prezzi

Piano gratuito : Disponibile con caratteristiche limitate

: Disponibile con caratteristiche limitate Solo : $15 al mese

: $15 al mese Pro: $29 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2: 4.7 su 5 (80+ recensioni)

5. Posto

La migliore alternativa ai modelli di presentazione

Ottenere l'accesso ai modelli di presentazione in Placeit Placeit è una delle alternative a Canva che offre una vasta libreria di modelli, mockup, loghi ed elementi di design grafico. La piattaforma offre oltre 50.000 immagini, grafiche e template royalty-free tra cui scegliere, per cui è possibile personalizzare i loro design e aggiungere il proprio testo o logo senza alcuna difficoltà.

La piattaforma è dotata anche di strumenti di animazione avanzati che consentono agli utenti di animare le proprie immagini in modo semplice e veloce. Inoltre, consente agli utenti di condividere i loro progetti direttamente via e-mail o sui canali dei social media con un solo clic. Infine, la piattaforma si integra con diverse applicazioni di terze parti, consentendo agli utenti di sfruttare gli strumenti e i servizi esistenti per ottenere il massimo da Placeit.

Le migliori caratteristiche

Oltre 50.000 immagini royalty-free : Offre un'ampia selezione di immagini e modelli di alta qualità tra cui scegliere

: Offre un'ampia selezione di immagini e modelli di alta qualità tra cui scegliere Strumenti di animazione avanzati : Permette agli utenti di creare animazioni coinvolgenti in modo facile e veloce con un semplice clic

: Permette agli utenti di creare animazioni coinvolgenti in modo facile e veloce con un semplice clic Varie opzioni di esportazione: Gli utenti possono condividere i loro progetti con un solo clic per ottenere la massima diffusione

Limitazioni

Non è disponibile un piano gratuito

Prezzi

Prova gratuita : Disponibile

: Disponibile Abbonamento illimitato: A partire da $7,47 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

Trustpilot : 3.2 su 5 (1100+ recensioni)

: 3.2 su 5 (1100+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (10+ recensioni)

6. VistaCreate (Crello)

Migliore alternativa a Canva per la creazione di loghi

Creare loghi e progetti grafici con VistaCreate VistaCreate , precedentemente nota come Crello, è una piattaforma di progettazione grafica potente e facile da usare che offre un'ampia varietà di modelli ed elementi di design personalizzabili. Questa piattaforma è un'ottima alternativa a Canva perché offre un'interfaccia e una funzionalità simili, pur offrendo alcune caratteristiche uniche che rispondono a esigenze diverse.

La piattaforma è dotata di oltre 25.000 modelli di design che includono loghi, volantini, brochure e poster. Inoltre, VistaCreate offre agli utenti l'accesso a una libreria di oltre 10 milioni di immagini ed elementi royalty-free. Offre anche un creatore di loghi alimentato dall'intelligenza artificiale che aiuta gli utenti a creare un logo perfetto in pochi istanti.

Le migliori caratteristiche

Strumenti drag-and-drop facili da usare : Permette agli utenti di spostare, ridimensionare e personalizzare rapidamente gli elementi di design

: Permette agli utenti di spostare, ridimensionare e personalizzare rapidamente gli elementi di design Oltre 10.000 modelli personalizzabili : Fornisce agli utenti un'ampia varietà di opzioni per la creazione di loghi, annunci, risorse per i social media e molto altro ancora

: Fornisce agli utenti un'ampia varietà di opzioni per la creazione di loghi, annunci, risorse per i social media e molto altro ancora Oltre 12 milioni di foto stock, illustrazioni, icone e video : Offre agli utenti l'accesso a una libreria di contenuti multimediali royalty-free

: Offre agli utenti l'accesso a una libreria di contenuti multimediali royalty-free Funzione Brand Kit : Aggiungete font, palette di colori e loghi personalizzati al brand kit e accedete facilmente ad essi ogni volta che avete bisogno di brandizzare i vostri contenuti

: Aggiungete font, palette di colori e loghi personalizzati al brand kit e accedete facilmente ad essi ogni volta che avete bisogno di brandizzare i vostri contenuti Strumento di ridimensionamento intelligente: Ridimensionate l'immagine o l'intero design con un clic, preparate rapidamente i contenuti per diverse piattaforme di pubblicazione e promuovete il vostro marchio online su più account di social media

Limitazioni

Alcuni strumenti sono disponibili solo con un piano premium

Prezzi

Starter : Gratuito

: Gratuito Pro: $10 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (150+ recensioni)

: 4.5 su 5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (390+ recensioni)

7. Piktochart

Il migliore per creare grafici per i social media e infografiche

Creare immagini, immagini per i social media e infografiche con Piktochart Piktochart è una delle migliori alternative a Canva, specializzata nella creazione di infografiche, presentazioni e report visivamente accattivanti. Questa piattaforma è pensata sia per gli utenti che per i social media marketer che desiderano presentare dati e informazioni in modo visivamente accattivante senza dover dedicare ore al processo di progettazione.

Il software offre un intuitivo editor drag-and-drop e una varietà di modelli che consentono agli utenti di creare immagini, design grafico personalizzato, icone e altro ancora.

Caratteristiche migliori

Oltre 1.000 modelli di infografiche : Accesso a elementi di design e modelli per i post sui social media,contenuti visivie altro ancora

: Accesso a elementi di design e modelli per i post sui social media,contenuti visivie altro ancora Strumenti di visualizzazione dei dati : Semplificano la creazione di visualizzazioni interattive a partire dai dati

: Semplificano la creazione di visualizzazioni interattive a partire dai dati Assistente di progettazione AI integrato: Fornisce un modo semplice per creare visualizzazioni complesse in modo facile e veloce

Limitazioni

Piattaforma di progettazione meno versatile rispetto ad altre

Alcune funzioni e modelli sono disponibili solo con un abbonamento a pagamento

Prezzi

Piano gratuito : Disponibile

: Disponibile Pro : $14 al mese/utente

: $14 al mese/utente Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (160+ recensioni)

: 4.4 su 5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7 su 5 (160+ recensioni)

8. Gioca

Il migliore per creare presentazioni interattive

Creare video dall'aspetto professionale in pochi minuti senza competenze tecniche o creative con PlayPlay PlayPlay è un'alternativa a Canva specializzata nella creazione di video per i social media, il marketing e le comunicazioni interne. Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, PlayPlay consente agli utenti che non hanno esperienza di editing video di creare video coinvolgenti e dall'aspetto professionale.

PlayPlay dispone anche di una potente funzione di editing video assistito dall'intelligenza artificiale che semplifica il processo di creazione di video dall'aspetto professionale. Inoltre, è dotato di integrazioni per tutte le più diffuse piattaforme di social media, che consentono di condividere facilmente le proprie creazioni come post sui social media e con gli altri.

Le migliori caratteristiche

Possibilità di animare testo, immagini e video : Aiuta a creare infografiche e immagini dinamiche

: Aiuta a creare infografiche e immagini dinamiche Varietà di modelli : Offre agli utenti un'ampia gamma di opzioni di design per i loro progetti

: Offre agli utenti un'ampia gamma di opzioni di design per i loro progetti Supporto per risoluzioni HD/4K: Assicura la massima qualità di output

Limitazioni

Non è disponibile una versione gratuita

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi

Prova gratuita : Disponibile

: Disponibile Impresa: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.7 su 5 (80+ recensioni)

: 4.7 su 5 (80+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (20+ recensioni)

9. Pixlr

Il migliore per modificare e migliorare le immagini dei social media

Modifica le foto e crea grafiche direttamente nel browser con Pixlr Pixlr è un software avanzato di fotoritocco che consente agli utenti di modificare e migliorare le proprie foto in modo semplice e veloce per creare contenuti visivi straordinari.

Questo editor grafico statico offre un'ampia gamma di strumenti di fotoritocco, tra cui filtri, effetti, correzione del colore e uno strumento di ritaglio rapido delle immagini. Gli utenti possono anche aggiungere testo, cornici e adesivi per migliorare le loro immagini.

Inoltre, l'editor fotografico consente agli utenti di ritoccare rapidamente le foto con strumenti di livello professionale, come la nitidezza, la sfocatura e la regolazione del contrasto.

Pixlr offre anche un editor fotografico mobile gratuito per dispositivi iOS e Android, che consente agli utenti di modificare le foto in movimento. Nel complesso, Pixlr è una delle migliori alternative a Canva per chi vuole migliorare in modo rapido e semplice le proprie immagini per i social media e non solo.

Migliori caratteristiche

Ampia gamma di strumenti di fotoritocco : Offre un'ampia selezione di strumenti per modificare e migliorare le foto in modo semplice e veloce

: Offre un'ampia selezione di strumenti per modificare e migliorare le foto in modo semplice e veloce Strumenti di ritocco : Permette agli utenti di ritoccare professionalmente le foto con strumenti avanzati come la nitidezza, la sfocatura e la regolazione del contrasto

: Permette agli utenti di ritoccare professionalmente le foto con strumenti avanzati come la nitidezza, la sfocatura e la regolazione del contrasto Strumenti di rimozione rapida dello sfondo: Cancellano lo sfondo dagli oggetti più difficili, caricano fino a 50 foto e rimuovono lo sfondo in una sola volta, anche con dimensioni di ritaglio diverse

Limitazioni

Solo editing incentrato sulle foto

Prezzi

Piano gratuito : Disponibile con funzioni limitate

: Disponibile con funzioni limitate Plus : $0,75 al mese

: $0,75 al mese Premium : $4,90 al mese

: $4,90 al mese Team: $9,91 al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.5 su 5 (130+ recensioni)

: 4.5 su 5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (95+ recensioni)

10. PicMonkey

Il migliore per creare banner per YouTube

Creare bellissime foto, loghi, immagini per i social media e copertine di Facebook con PicMonkey PicMonkey è un'alternativa a Canva specializzata nella creazione di banner per YouTube, annunci sui social media e loghi. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'ampia libreria di modelli, PicMonkey è un'ottima alternativa a Canva per gli utenti che desiderano uno strumento di progettazione semplice ma potente.

La piattaforma offre un'ampia gamma di modelli professionali per banner di YouTube e altri design, in modo che gli utenti possano creare grafiche straordinarie in pochi minuti. Inoltre, la piattaforma dispone di un editor drag-and-drop che consente di personalizzare facilmente i modelli esistenti o di creare design del tutto originali.

Inoltre, PicMonkey offre filtri, texture e forme che consentono agli utenti di creare immagini complesse, rendendolo una delle migliori alternative a Canva.

Migliori caratteristiche

Editor drag-and-drop : Rende la creazione di immagini un gioco da ragazzi

: Rende la creazione di immagini un gioco da ragazzi Libreria integrata di immagini e font : Fornisce agli utenti l'accesso a centinaia di elementi di design diversi

: Fornisce agli utenti l'accesso a centinaia di elementi di design diversi Modelli preconfezionati : Offrono agli utenti un modo rapido per iniziare i loro progetti

: Offrono agli utenti un modo rapido per iniziare i loro progetti Strumenti di editing avanzati: Permette agli utenti di personalizzare le proprie immagini con facilità

Limitazioni

Non è disponibile una versione gratuita

Alcune funzioni e strumenti avanzati sono disponibili solo con un abbonamento di livello superiore

Prezzi

Basic : $72 all'anno

: $72 all'anno Pro : $120 all'anno

: $120 all'anno Business: $228 all'anno

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.4 su 5 (380+ recensioni)

: 4.4 su 5 (380+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (1000+ recensioni)

Cosa rende una buona alternativa a Canva

Quando si cercano alternative a Canva, è essenziale considerare i seguenti fattori:

Facilità d'uso: La piattaforma deve essere facile da usare e da navigare, anche per chi ha un'esperienza minima di progettazione grafica

La piattaforma deve essere facile da usare e da navigare, anche per chi ha un'esperienza minima di progettazione grafica Varietà di template: Un'alternativa valida dovrebbe offrire un'ampia gamma di template professionali adatti a vari settori e scopi

Un'alternativa valida dovrebbe offrire un'ampia gamma di template professionali adatti a vari settori e scopi Opzioni di personalizzazione: La piattaforma dovrebbe consentire di personalizzare i modelli e gli elementi di design per creare immagini uniche e personalizzate

La piattaforma dovrebbe consentire di personalizzare i modelli e gli elementi di design per creare immagini uniche e personalizzate Prezzi: Una buona alternativa a Canva dovrebbe fornire diverse opzioni di prezzo per soddisfare le esigenze e i budget dei vari utenti

Una buona alternativa a Canva dovrebbe fornire diverse opzioni di prezzo per soddisfare le esigenze e i budget dei vari utenti Funzione di collaborazione in team: Lo strumento dovrebbe supportare la collaborazione e la condivisione in team per rendere più facile per gli utenti lavorare insieme anche quando si tratta di un'aziendalavorando da remoto ## Potenzia i tuoi progetti di design con le alternative a Canva

Sebbene Canva rimanga uno strumento di progettazione popolare e versatile, esistono diverse alternative a Canva disponibili nel 2024 che offrono caratteristiche e capacità uniche.

Se state cercando una piattaforma che si concentri sulla progettazione grafica, sulla creazione di infografiche, sull'editing video o sul fotoritocco per aiutarvi con i vostri progetti, potete scegliere Canva come alternativa esigenze di marketing questo elenco di alternative a Canva dovrebbe fornire un'opzione adatta alle vostre esigenze. Ricordate di considerare fattori come la facilità d'uso, la varietà di modelli, le opzioni di personalizzazione, i prezzi e le funzioni di collaborazione quando scegliete la migliore alternativa a Canva per le vostre esigenze specifiche.

Per esempio, se la vostra strategia di marketing ruota attorno ai video, scegliete una soluzione completa come Movavi . Se avete bisogno di immagini accattivanti per Instagram, modificatele con Pixlr.

E se avete bisogno di semplificare il vostro flusso di lavoro con roadmap visive e altro ancora, prendete confidenza con Lavagna ClickUp e tutti i file vantaggi offerti da ClickUp .

Buona fortuna e buon design! Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso ---

