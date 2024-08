10 modelli di design grafico gratuiti per i team creativi nel 2024

Il design grafico è un requisito essenziale per qualsiasi azienda o organizzazione. È un modo per comunicare visivamente con il pubblico e trasmettere efficacemente il messaggio di un marchio.

Tuttavia, solo alcune aziende hanno le competenze, il tempo o le risorse necessarie per creare progetti dall'aspetto professionale entro i termini stabiliti. È qui che i modelli di design grafico si rivelano utili.

Con i modelli, i team di progettazione e le parti interessate snelliscono i loro flussi di lavoro, accelerano il processo di feedback e producono risultati migliori in meno tempo, poiché i modelli forniscono un punto di partenza per i progetti di progettazione e possono essere utilizzati da persone con poca o nessuna esperienza di progettazione. 🎨👩‍🎨

Cosa sono i modelli di progettazione grafica?

I modelli di design grafico sono risorse pre-progettate che possono essere personalizzate con testi, immagini, colori e branding.

I modelli possono essere utilizzati per diversi progetti di design, da creazione di contenuti per i social media alla progettazione di schede aziendali e brochure, e possono essere personalizzati in pochi clic.

Un'altra cosa da considerare prima di utilizzare i modelli è che non sempre si adattano alle vostre esigenze specifiche o al vostro branding. In questo caso, è importante personalizzare il modello il più possibile per renderlo unico e in linea con il vostro marchio. 📌

Creare un flusso di lavoro di progettazione grafica senza soluzione di continuità e snellire il processo di richiesta con il modello di progettazione grafica di ClickUp

Cosa rende un buon modello di design grafico?

I modelli di design grafico possono essere uno strumento prezioso per le aziende e i privati che desiderano semplificare il flusso di lavoro del design grafico e creare progetti dall'aspetto professionale rispettando il budget. Ma perché un graphic designer dovrebbe utilizzare un modello per completare un progetto?

Sia che i team di progettazione e creatività siano interni all'azienda o freelance una delle sfide che tutti i designer devono affrontare nel loro lavoro quotidiano è la quantità di contenuti che devono fornire rapidamente per soddisfare le esigenze dei client.

È qui che i modelli di progettazione grafica si rivelano utili. 👏

Questi modelli spaziano da quelli per il project management e il flusso di lavoro, per snellire i processi, a quelli di design che il team può utilizzare come punto di partenza per i propri progetti, da personalizzare e adattare in seguito per soddisfare le esigenze del client e del team.

Altri vantaggi dei modelli di design sono:

Risparmiare tempo e denaro: Invece di partire da zero, potete scegliere un modello adatto alle vostre esigenze e personalizzarlo. Secondo un sondaggio di Creative Market,il 58% dei graphic designer utilizza modelli per accelerare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Questo è particolarmente utile per le piccole aziende o per i privati che non hanno il budget per progettare tutto da zero, come loghi, illustrazioni, presentazioni, volantini o per eseguire altre idee di branding

Invece di partire da zero, potete scegliere un modello adatto alle vostre esigenze e personalizzarlo. Secondo un sondaggio di Creative Market,il 58% dei graphic designer utilizza modelli per accelerare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Questo è particolarmente utile per le piccole aziende o per i privati che non hanno il budget per progettare tutto da zero, come loghi, illustrazioni, presentazioni, volantini o per eseguire altre idee di branding Fornire un punto di partenza per il vostro design : Anche con poca esperienza di design, è possibile utilizzare un modello come guida e imparare i principi del design come il colore, la tipografia e il layout. Inoltre, il loro utilizzo vi permette di cambiare i colori o regolare i font in base alle vostre esigenze di progettazione

Aiutano a creare progetti più efficaci : I modelli tengono conto delle aspettative e delle tendenze degli utenti, in quanto i designer li hanno creati. Hanno un'alta probabilità di esito positivo e si adattano ai vostri scopi di marketing. Infatti,l'89% degli esperti di marketing affermano che i contenuti visivi sono essenziali per il lorostrategia di marketingsecondo un sondaggio di Venngage

: I modelli tengono conto delle aspettative e delle tendenze degli utenti, in quanto i designer li hanno creati. Hanno un'alta probabilità di esito positivo e si adattano ai vostri scopi di marketing. Infatti,l'89% degli esperti di marketing affermano che i contenuti visivi sono essenziali per il lorostrategia di marketingsecondo un sondaggio di Venngage Consentono di scalare i progetti grafici: Per i progetti in cui il volume è importante, ad esempio per i test creativi AB, i modelli consentono di iterare i progetti creati in modo rapido e semplice

Efficacia nel processo di progettazione è fondamentale, soprattutto quando si lavora con client o marchi che richiedono un flusso di lavoro costante per mantenere freschi i contenuti.

10 Modelli di design gratis 2024

Scegliere il modello di design giusto per le esigenze specifiche di ogni progetto può migliorare notevolmente il flusso di lavoro del team.

A modello ben progettato come quelli che elencheremo di seguito, possono fornire un quadro strutturato che consente di concentrarsi sull'esecuzione, sulla produzione dei contenuti e sul miglioramento della funzione del progetto.

1. Modello di design grafico di ClickUp

Rimanete al passo con ogni richiesta di design grazie agli elenchi multipli preconfezionati di questo modello di Graphic Design di ClickUp

Il Modello di design grafico di ClickUp include tutti gli strumenti e le visualizzazioni necessarie per aiutare i designer:

Trovare e accedere istantaneamente a tutti i file di progettazione

Impostazione di stime di tempo per tutti i progetti e le attività

Visualizzare e dare priorità a tutte le attività nella pipeline di progettazione

Con le sue visualizzazioni flessibili precostituite, gli stati personalizzati, i campi personalizzati e molto altro ancora, il modello di progettazione di ClickUp vi dà la possibilità di creare una flusso di lavoro per il design che si adatta perfettamente al vostro processo di progettazione ideale.

Il modello di progettazione grafica di ClickUp vi aiuta a Da fare tutto questo e altro ancora, tutto in un unico posto!

2. Modello creativo e di design di ClickUp

Create un flusso di lavoro completo per i vostri team creativi e di progettazione con questo utile modello di ClickUp

I team creativi e di progettazione sono spesso bombardati da richieste di progettazione e sviluppo di risorse creative provenienti da più reparti. Con il nostro modello, la produttività creativa diventa un gioco da ragazzi.

Il Modello creativo e di design di ClickUp supporta un flusso di lavoro end-to-end che va dall'accettazione della richiesta alla pianificazione con documenti di briefing creativo l'obiettivo del progetto è quello di creare una libreria di risorse per tenere tutto organizzato.

Grazie a questo processo semplificato, il team può concentrarsi su ciò che sa fare meglio: creare progetti straordinari e fornire risorse di alta qualità.

3. Modello di Brief Design di ClickUp

Pianificate un processo creativo e collaborate facilmente con il vostro team con il modello Design Brief di ClickUp

Migliorate la comunicazione del vostro progetto con il modello Design Brief di ClickUp.

Il Modello di Brief Design di ClickUp semplifica il processo creativo fornendo una tabella di marcia chiara per gli obiettivi, la direzione, la portata e la Sequenza del progetto.

Utilizzando questo design brief, potrete comunicare efficacemente con i reparti creativi e di marketing, colmando il divario tra il lato aziendale e quello di progettazione ed esecuzione del progetto e migliorando la qualità del lavoro la definizione delle priorità del progetto .

Con questo livello di informazioni, i progetti rimangono in carreggiata e gli obiettivi vengono comunicati correttamente, garantendo l'allineamento di tutti. In altre parole, consente a tutti i soggetti coinvolti di comprendere il progetto e il suo svolgimento.

4. Modello di portfolio di design di ClickUp

Un modello semplice e visivo per mantenere i progetti organizzati e accessibili in ogni momento.

Migliorate il vostro progetto di branding o di design del prodotto con il modello Modello di portfolio di design di ClickUp .

Questo modello semplice, flessibile e visivamente attraente consente di pianificare e monitorare il progetto con facilità.

Il modello semplifica la comunicazione tra i membri del team e garantisce una pronta esecuzione delle attività, rendendolo la scelta ideale per qualsiasi progetto.

Grazie ai campi personalizzati, agli stati personalizzati e alle viste personalizzate come Elenco, Bacheca, Tabella e altro ancora, è possibile definire la propria visione e rimanere in carreggiata durante tutto il processo.

Iniziate a usare il modello Design Portfolio oggi stesso per migliorare la qualità del vostro progetto e raggiungere i vostri obiettivi in modo efficiente.

5. Modello semplice di design grafico di ClickUp

Semplificate la vostra grafica e migliorare la collaborazione del team con il Graphic Design Modello semplice di ClickUp

Volete ottimizzare il vostro flusso di lavoro di progettazione grafica?

Il Modello semplice di design grafico di ClickUp è stato progettato specificamente per aiutare i graphic designer e i team creativi a creare un processo senza soluzione di continuità, dall'inizio al completamento, e un processo snello che elimina i passaggi inutili e semplifica le attività complesse

Che stiate lavorando a un piccolo progetto o a una campagna su larga scala, il Graphic Design Simple Template ha tutto ciò che vi serve per organizzarvi e realizzare progetti di successo.

CONSIGLIO PRO ClickUp offre centinaia di modelli personalizzabili: scopri di più modelli per team creativi e di design e personalizzarli per adattarli alle vostre esigenze e adattarli alla crescita della vostra azienda.

6. Modello di design di logo da Envato

via Envato Elements

Utilizzando questo modello di design del logo può essere una scelta intelligente per le aziende o i ristoranti del settore alimentare.

Il design di logo minimal di Envato Elements si concentra sulla semplicità, con un layout pulito e ordinato e un font sans serif. Il layout minimale può aiutare ad attirare l'attenzione dell'osservatore sugli elementi essenziali del logo: il nome del marchio e l'illustrazione, rendendolo più memorabile e riconoscibile.

Un modello di logo minimale come questo può anche essere facilmente adattato a diversi contesti e applicazioni.

7. Modello di elemento grafico da Envato

via Envato Elements

Questa serie di icone ed elementi per l'interfaccia utente di Envato Elements vi farà risparmiare tempo e garantirà che i vostri elementi di design siano curati e coerenti. Tutti gli elementi grafici sono al 100% vettoriali e possono essere personalizzati e modificati con Adobe Illustrator.

Questo set di icone garantisce la coesione delle vostre impostazioni, aggiungendo interesse e chiarezza visiva.

Il file da scaricare include i tipi di file .EPS e .IA; tutti gli elementi sono organizzati e stratificati.

8. Modello di opuscolo da Envato

via Envato Elements

Infografiche integrate e semplici elementi infografici vettoriali come quelli di questo modello di brochure si adattano a documenti stampati o digitali con layout realizzati in modo professionale.

Uno dei vantaggi di questo particolare modello è che è possibile ricolorare l'opera d'arte utilizzando campioni di colore, in modo da si adatti alle linee guida del vostro marchio nel modo migliore.

Utilizzate questo modello per creare una brochure infografica approfondita e dettagliata per visualizzazione di dati . Il file di Adobe Illustrator contiene già il testo, quindi ci vorranno solo un paio di minuti per aggiungere la propria copia.

9. Modello di email da Envato

via Envato Elements

Un modello di email responsive come questo di Envato Elements regola automaticamente il layout e il design della vostra email per adattarsi alle dimensioni dello schermo del dispositivo su cui viene visualizzata.

Ciò significa che le immagini, gli elementi grafici e i testi non saranno posizionati male. Si adatteranno alla dimensione dello schermo, assicurando che le email abbiano un aspetto professionale e siano accessibili indipendentemente dal dispositivo. Come risultato, i modelli di email contribuiscono a scrivere email migliori perché non c'è bisogno di preoccuparsi di immagini accattivanti.

Inoltre, i modelli di email responsive e la personalizzazione disponibile in molti dei principali strumenti di email marketing possono aiutare a migliorare le valutazioni dei tassi di apertura e di clic delle vostre email fino al 139% poiché i destinatari sono più propensi a impegnarsi con email facili da leggere e da navigare.

10. Modello di sito web

via Envato Elements

Utilizzando un modello minimalista modello di sito web come questo può essere una scelta intelligente per vari motivi. Grazie al suo design semplice, questo modello versatile e senza tempo assicura che il vostro sito web si carichi rapidamente e sia facile da navigare. Questo può migliorare le valutazioni sui motori di ricerca e ridurre la frequenza di rimbalzo.

Il design minimale in bianco e nero si concentra sulla semplicità, su un layout pulito e ordinato e sull'uso minimo di colori e grafica. Oltre alle funzionalità/funzione personalizzate, il modello include la piena reattività, Bootstrap integrato, effetti/animazioni CSS3, codice ottimizzato, Google Mappa e un portfolio filtrabile.

Ottimizza il flusso di lavoro con i modelli di design grafico

I team di progettazione possono trarre vantaggio dall'uso di modelli di design grafico perché consentono di risparmiare tempo e denaro, forniscono un punto di partenza per i progetti di design e possono essere utilizzati da persone con poca o nessuna esperienza di design. Marketer e designer possono utilizzare modelli professionali per aumentare la produttività. Anche se i modelli possono presentare alcuni svantaggi, come la mancanza di originalità o l'inadeguatezza alle specifiche esigenze di branding, gli esempi presentati dimostrano che i modelli possono essere uno strumento prezioso per le aziende, i team e i singoli che desiderano creare design dall'aspetto professionale.

I modelli di design possono essere una svolta per migliorare il vostro processo di progettazione e per dare benefici al vostro marchio. L'uso di modelli di gestione e di progettazione assicura che i progetti siano coerenti, professionali e in linea con l'identità visiva del marchio, rispettando le scadenze.

ClickUp ed Envato Elements offrono un ampio intervallo di modelli di design, compresi quelli per siti web, social media ed email. Questi modelli sono personalizzabili in modo da poter essere adattati alle vostre esigenze mantenendo un aspetto e un'atmosfera coesi. 😌 ---

Scrittore ospite:_

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image10.jpg Alina Midori Hernández da Envato /$$$img/ Alina Midori Hernández _è una giornalista trasformata in produttrice di contenuti che lavora presso Envato. È appassionata di copywriting e scrittura di contenuti, e ama la poesia e la lettura di saggistica