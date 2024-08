10 Migliori strumenti e software per la progettazione di prodotti nel 2024

I designer di prodotto e i loro team sono responsabili di tutto, dalla prototipazione alla progettazione, ma questa è solo la punta dell'iceberg. In qualità di responsabile di prodotto, dovete anche gestire del team e controllare l'analisi del comportamento degli utenti per vedere cosa funziona (e cosa non funziona) durante il ciclo di vita del prodotto.

È molto da gestire in una volta sola, non è vero?

La buona notizia è che non è necessario guidare questo circo da soli. Software per la produttività offre al team un'area di lavoro digitale per gestire tutto, dalla progettazione dell'interfaccia utente al project management, fino alla mappatura del percorso.

In questa guida vi spiegheremo come lavora un software di product design e quali sono le funzionalità/funzioni che dovreste cercare. Vi forniremo anche le recensioni dei migliori strumenti per la progettazione di prodotti per iniziare la vostra ricerca del software perfetto processo di sviluppo del prodotto piattaforma. 🤩

Cos'è uno strumento di progettazione del prodotto?

I software per la progettazione dei prodotti aiutano i team di produttività a visualizzare, creare modelli e iterare i prodotti nel tempo processo di progettazione . Gli sviluppatori e i web designer professionisti utilizzano questi strumenti in varie fasi del loro processo, sia che stiano raccogliendo ricerche sugli utenti, costruendo mappe del percorso dei clienti o creando prototipi.

Invece di cercare di gestire separatamente il budget, le attività, le comunicazioni del team e i documenti, un solido software di progettazione del prodotto riunisce tutto in un'unica piattaforma per aiutare il team a fare un lavoro migliore, più velocemente.

Questo software di progettazione non solo consente di perfezionare le idee prima dello sviluppo, ma rende anche il vostro lavoro molto più semplice. Con lo strumento giusto, non dovrete più scavare alla ricerca di mockup, brief di progettazione o schede tecniche.

Il modello di lavagna online Design Brief è utilizzato per condurre il briefing iniziale di un progetto. Compilate e condividete facilmente i dettagli del progetto di design, come le richieste del client, gli oggetti e altro ancora

$$$a Quali funzionalità/funzione cercare in uno strumento per la progettazione di prodotti?

Sul mercato esistono numerosi software per la progettazione di prodotti, ma non sempre queste soluzioni sono in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Cercate strumenti per la progettazione di prodotti con funzioni quali:

Gestione del processo e del flusso di lavoro : Certo, un solido software di modellazione 3D è bello, ma non sarebbe meglio se gestisse anche il processo di progettazione? Gli strumenti di progettazione di alta qualità offrono una struttura basata su cloud per mantenere tutte le parti interessate, i progetti e le attività sulla stessa pagina

flusso di lavoro Certo, un solido software di modellazione 3D è bello, ma non sarebbe meglio se gestisse anche il processo di progettazione? Gli strumenti di progettazione di alta qualità offrono una struttura basata su cloud per mantenere tutte le parti interessate, i progetti e le attività sulla stessa pagina **Chi ha il tempo o la capacità mentale per una curva di apprendimento ripida? Risparmiate tempo optando per un software di progettazione di prodotti con un'interfaccia utente semplice. Optate per strumenti drag-and-drop quando possibile. La scelta di uno strumento compatibile con i dispositivi iOS, Mac e Android aiuta anche l'adozione da parte del team

Modelli: Il software di progettazione di prodotti deve farvi risparmiare tempo. Cercate uno strumento che includamodelli di wireframe,modelli di lancio del prodottoe altro ancora. Per risparmiare tempo, cercate soluzioni che offrano modelli per i documenti che passate più tempo a creare

Il software di progettazione di prodotti deve farvi risparmiare tempo. Cercate uno strumento che includamodelli di wireframe,modelli di lancio del prodottoe altro ancora. Per risparmiare tempo, cercate soluzioni che offrano modelli per i documenti che passate più tempo a creare /IA e automazione: Passaggi di attività automatizzati eStrumenti di IA per la scrittura sono dei veri e propri risparmi di tempo per i team di prodotto. Sia che si tratti di Automazioni basate su trigger o diproduttività delle descrizioni dei prodottiscegliete un software per la progettazione di prodotti che gestisca per voi le attività più complesse

10 Migliori strumenti per la progettazione di prodotti nel 2024

Gli strumenti per la progettazione dei prodotti offrono ai team di progettazione un valido aiuto nel processo di sviluppo. Scegliete uno strumento che celebri le grandi, folli il pensiero progettuale con funzionalità che supportano le ambizioni del team. Date un'occhiata ai 10 migliori strumenti per la progettazione di prodotti per dare al vostro team una marcia in più.

Convertite i vostri concetti di progettazione di prodotti in attività di ClickUp Whiteboard con la funzionalità/funzione di ClickUp

Proprio così: ClickUp è in parti uguali strumento per il project management e strumento per la progettazione di prodotti, ma c'è molto di più da dove proviene. 🛠️ I team di prodotto usano ClickUp per gestire tutti i documenti, le roadmap e gli obiettivi in un'unica dashboard di facile utilizzo. Monitoraggio dei problemi, gestione degli sprint e generazione automatica di reportistica del progetto in pochissimo tempo.

Se passate molto tempo a spulciare le email e i messaggi di Slack, spostate tutto su ClickUp, che salva i commenti su tutte le attività e i progetti, in modo che le vostre comunicazioni vengano visualizzate accanto ai vostri lavori. ClickUp visualizza la chat è anche un utile strumento in tempo reale per la condivisione di aggiornamenti, collegamenti e altro per tutti i progetti.

Se siete meno concentrati sul prodotto e lavorate soprattutto sul design, esiste un'area di lavoro di ClickUp anche per questo. I team di progettazione utilizzano ClickUp per organizzare le loro grandi idee in un unico spazio digitale, anche se siete a chilometri di distanza. Questo strumento aiuta anche a pianificare la capacità del team, a gestire i progetti di design e a monitorare i feedback e le approvazioni in un unico luogo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Accesso a centinaia di modelli, come il modelloModello di procedura operativa standard per la progettazione del prodotto di ClickUpper passare meno tempo a scrivere e più a progettare

ClickUp Lavagne online rendono la collaborazione creativa in tempo reale un gioco da ragazzi

Affidatevi aClickUp AI per generare reportistica, aggiornamenti email, descrizioni di prodotti e molto altro ancora

CreareDocumenti ClickUp e collegarli ai vostri flussi di lavoro di progettazione dei prodotti con un semplice click

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti a volte trovano le funzionalità/funzione di ClickUp troppo impegnative all'inizio

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Figma

Via Figma Siete a capo di un team di sviluppo? Figma è stato creato per l'ideazione digitale, quindi è perfetto per creare siti web, app e praticamente qualsiasi esperienza utente digitale nel processo di progettazione.

Poiché tutta la collaborazione avviene in modo sincrono online, Figma è ideale per i team di progettazione remoti. Utilizzate questo software per la progettazione di prodotti per studiare le opzioni di design, costruire e testare prototipi e generare codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Figma

Co-creazione in tempo reale con il vostro team per progettare esperienze di livello mondiale

Creare prototipi realistici e ottenere feedback sull'esperienza per costruire un prodotto migliore, più velocemente

Creare un repository di risorse riutilizzabili con le librerie condivise di Figma

FigJam è unlavagna online per la collaborazione e il brainstorming sui prodotti

Limiti di Figma

Figma sostiene che è possibile esportare il suo codice per costruire progetti reali, ma questo codice è ingombrante e soggetto a rotture

Le autorizzazioni e il controllo delle versioni richiedono un certo lavoro

Prezzi di Figma

Starter: Free

Free Figma Professional: $12/mese per utente, fatturati annualmente

$12/mese per utente, fatturati annualmente Figma Organizzazione: $45/mese per utente, con fatturazione annuale

$45/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: $75/mese per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (960+ recensioni)

4.7/5 (960+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (660+ recensioni)

3. InkyBay

Via InkyBay InkyBay è uno strumento di progettazione di prodotti molto particolare. Permette ai clienti di personalizzare i propri prodotti configurabili, quindi se vendete magliette, prodotti promozionali o altri oggetti personalizzati, questo è un ottimo strumento per voi.

Basta installare InkyBay e lasciare che i clienti scelgano un prodotto, un testo e una grafica (o un logo personalizzato) con lo strumento di progettazione InkyBay drag-and-drop. InkyBay vi invia il file di stampa e il vostro team di designer si mette al lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di InkyBay

InkyBay è compatibile con Shopify e BigCommerce

Il Visual Product Designer visualizza le anteprime dei prodotti prima che i clienti effettuino l'ordine

Aggiunta di parti configurabili, come opzioni di colore o stili, con il Configuratore di Prodotto

Indicare a InkyBay quali prodotti o personalizzazioni prevedono un sovrapprezzo

Limiti di InkyBay

InkyBay non è dotato di un set di strumenti per il project management

Alcuni utenti affermano che l'app di InkyBay si blocca frequentemente

Prezzi di InkyBay

Starter: $19.99/mese

$19.99/mese Avanzato: $49,99/mese

$49,99/mese Professionale: $99,99/mese

$99,99/mese Unlimited: $249,99/mese

Valutazioni e recensioni su InkyBay

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

4. Schizzo

Via Schizzo Siete un'azienda esclusiva di Apple? Sketch è un'app per Mac che i designer di prodotti utilizzano per la collaborazione, la prototipazione e altro ancora. 💻

Taggate altri utenti per condividere direttamente il feedback sui vostri progetti Sketch. La piattaforma organizza i progetti, consente di creare più livelli di progettazione e include scorciatoie personalizzabili per velocizzare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sketch

Progettare e gestire le proprie icone vettoriali in Sketch

Creare un modello di design in Sketch per risparmiare tempo sui progetti futuri

Sketch lavora offline se non si ha accesso a internet

Utilizzate gli strumenti di Sketch basati su browser per la prototipazione e la consegna dei progetti allo sviluppo

Limiti di Sketch

Sketch è disponibile solo per dispositivi Mac, quindi gli irriducibili di Windows sono sfortunati

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma fosse dotata di un maggior numero di modelli

Prezzi di Sketch

Standard: $10/mese per utente, fatturati annualmente

$10/mese per utente, fatturati annualmente Business: $20/mese per utente, fatturati annualmente

$20/mese per utente, fatturati annualmente Mac Solo licenza: $120 per licenza

Sketch valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1.100 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (770+ recensioni)

5. Onshape

Via Onshape Avete bisogno di qualcosa di più tecnico? Onshape è un software di progettazione CAD progettato appositamente per i team agili. È una piattaforma di sviluppo cloud-native, che lo rende perfetto per i team di sviluppo software.

Ma è molto di più di un potente strumento di progettazione di prodotti. Onshape combina strumenti di collaborazione, integrazioni e supporto multidispositivo in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Onshape

Simulazione, rendering e automazione dei progetti in Onshape

Controllo della gestione delle versioni e delle release

Controllare le analisi dei progetti per dipendente, fornitore o release

Organizzare e condividere documenti con più progetti e utenti

Limiti di Onshape

Alcuni utenti vorrebbero che Onshape fosse collegato a un maggior numero di app per la progettazione e l'ingegneria

Altri utenti affermano che alcune funzioni, come gli avvisi per gli amministratori e le funzionalità/funzione non riuscite, sono difficili da trovare

Prezzi di Onshape

**Gratuito

Standard: 1.500 dollari per utente, fatturati annualmente

1.500 dollari per utente, fatturati annualmente Professionale: $2.500 per utente, con fatturazione annuale

$2.500 per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Onshape

G2: 4.7/5 (570+ recensioni)

4.7/5 (570+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

6. SolidWorks

Via SolidWorks SolidWorks è uno degli strumenti di progettazione di prodotti più diffusi al mondo. Non si tratta di un singolo prodotto, ma di una gigantesca suite di prodotti che si combinano per gestire progettazione, gestione dei dati, produttività, marketing e simulazioni in un'unica piattaforma. 📚

SolidWorks è famoso per le applicazioni di ingegneria, quindi se avete bisogno di aiuto per modellare sistemi elettrici o strutture 3D, questo è lo strumento che fa per voi. I progetti di mockup con il team riducono il numero di email e consentono una più rapida iterazione.

Le migliori funzionalità di SolidWorks

Condivisione dei progetti 3D con il team tramite cloud

Monitoraggio di tutti i feedback e delle approvazioni dei progetti

Archiviazione di tutte le versioni e dei dati di prodotto nel cloud

Gestione dei dati, delle approvazioni e delle attività di progetto in un unico luogo

Limiti di SolidWorks

SolidWorks ha così tanti piani e produttività che è difficile scegliere l'opzione giusta per le proprie esigenze

SolidWorks è uno strumento ad alte prestazioni, quindi è necessario un computer piuttosto veloce per utilizzarlo

Prezzi di SolidWorks

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SolidWorks

G2: 4.4/5 (530+ recensioni)

4.4/5 (530+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

7. LabVIEW

Via LabVIEW Da fare con un team di ingegneri? Se sì, LabVIEW è un must. Si tratta di uno strumento di programmazione grafica che fa ricerca, convalida e test per voi.

Si tratta di una piattaforma senza fronzoli progettata per le grandi leghe, quindi potrebbe avere una potenza di fuoco eccessiva se volete solo un software di simulazione. Ma se lavorate con sistemi elettrici o addirittura con qualcosa di grande come le missioni spaziali, le funzionalità di LabVIEW sono un must. 🚀

Le migliori funzionalità/funzione di LabVIEW

Automazioni di sequenze di test e accesso da remoto

Imparare le basi dello sviluppo di applicazioni con la formazione gratuita su LabVIEW

Configurare elementi di visualizzazione interattiva nei vostri progetti

Installate i driver di LabVIEW per integrare automaticamente i dati dell'hardware e della strumentazione nel vostro sistema di test

Limiti di LabVIEW

LabVIEW è principalmente uno strumento di programmazione grafica e di test, quindi non include funzionalità/funzione per il project management dei prodotti

Alcuni utenti affermano che il software può essere ingombrante e richiedere molto tempo

Prezzi di LabVIEW

LabVIEW Base: 528 dollari/anno

528 dollari/anno Test Flusso di lavoro Standard: $1.995

$1.995 Test Flusso di lavoro Pro: $3.995/anno

Valutazioni e recensioni su LabVIEW

G2: 4.3/5 (180+ recensioni)

4.3/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (15+ recensioni)

8. Fusione 360

Via Fusione 360 Fusion 360 di Autodesk è uno strumento software CAD 3D per la progettazione e la produttività. Si tratta di uno strumento di modellazione 3D molto serio, quindi è ideale per i team di progettazione industriale e di produzione.

Fusion 360 consente di ottimizzare lo sviluppo dei prodotti combinando la collaborazione e il processo di progettazione in un'unica piattaforma basata su cloud. Utilizzate questo software per testare i progetti in un ambiente digitale e apportare modifiche prima di passare a costosi prototipi fisici.

Le migliori funzionalità di Fusion 360

Risparmiate tempo e risorse grazie ai flussi di lavoro automatizzati di Fusion 360

Collaborazione in tempo reale sui progetti CAD

Utilizzate la progettazione generativa per creare progetti pronti per la fabbrica

Simulazione di progetti 3D in un ambiente di prova digitale

Limiti di Fusion 360

Alcuni utenti affermano che Fusion 360 non dispone di un supporto clienti e di un'assistenza tecnica adeguata

Altri utenti affermano che questo software CAD è molto tecnico e confuso per i principianti

Prezzi di Fusion 360

545 dollari per utente, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Fusion 360

G2: 4,5/5 (420+ recensioni)

4,5/5 (420+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 220 recensioni)

9. Adobe Creative Cloud

Via Adobe Creative Cloud Che si tratti di Photoshop, Acrobat Pro o Lightroom, è probabile che abbiate già utilizzato un prodotto Adobe. Adobe Creative Cloud è una suite di oltre 20 prodotti per la creazione di immagini app creative che i team di prodotto utilizzano per creare grafica, immagini generate dall'IA e video accattivanti.

La suite di Adobe non è così tecnica come gli altri strumenti per la progettazione di prodotti presenti nel nostro elenco dei 10 migliori, ma la sua facilità d'uso la rende adatta ai team di quasi tutti i tipi di aziende, comprese le startup. Non solo include strumenti di progettazione, ma Da fare vi dà accesso anche a collaborazione in tempo reale strumenti, librerie di elementi di branding e utili tutorial.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Creative Cloud

Mockup di progetti UX in tempo reale con il vostro team

Creazione di immagini, font, grafica e icone personalizzate

Adobe Dimension crea modelli 3D interattivi per l'iterazione della produttività

Utilizzate Adobe Capture per convertire il vostro smartphone in un software di progettazione di prodotti in movimento

Limiti di Adobe Creative Cloud

Alcuni utenti segnalano problemi con le licenze e il servizio clienti

Si tratta di programmi pesanti che lavorano nel cloud, quindi i crash non sono rari

Prezzi di Adobe Creative Cloud

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Adobe Creative Cloud

G2: 4,6/5 (oltre 35.700 recensioni)

4,6/5 (oltre 35.700 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 7.160 recensioni)

10. InVision

Via InVision InVision Prototype è un software per la progettazione di prodotti senza codice, perfetto per costruire esperienze online coinvolgenti. I team di progettazione possono commentare e taggarsi a vicenda dall'interno di un prototipo per una facile collaborazione, il che lo rende la soluzione perfetta per i team non tecnici. ✨

Se si utilizza già Sketch, InVision si integra perfettamente con questo strumento di progettazione. In questo modo è possibile costruire i propri progetti in Sketch e convertire tutto in un prototipo fattibile con InVision.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVision

Utilizzate le heatmap di InVision per identificare i punti caldi nei vostri progetti

Costruire per qualsiasi dispositivo grazie al design reattivo di InVision

Condivisione facile degli asset tra i membri del team in tempo reale

Iterate i wireframe o cambiate le varianti di colore con pochi clic

Limiti di InVision

Sebbene l'integrazione con Sketch sia interessante, alcuni utenti vorrebbero che InVision disponesse di un maggior numero di plugin

Altri utenti affermano di avere problemi nell'incorporare le risorse di InVision in altri software

Prezzi di InVision

Free

Pro: $7,95/mese per utente, fatturati annualmente

$7,95/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di InVision

G2: 4.4/5 (670+ recensioni)

4.4/5 (670+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (730+ recensioni)

Combina la gestione dei prodotti con il tuo strumento di progettazione

I vostri clienti (e il vostro capo) si aspettano di più dai progettisti di prodotti oggi più che mai. Avete bisogno di ogni vantaggio possibile per creare lavori di qualità in tempi sempre più ristretti. Se non ne avete già uno, procuratevi un software di progettazione per gestire le grandi idee, le comunicazioni, i progetti e altro ancora del vostro team. 🙌

Anche se gli strumenti di modellazione dei prodotti vi porteranno lontano, scegliete uno strumento integrato come ClickUp per riunire tutti gli strumenti e i lavori necessari nella stessa piattaforma.

Create la vostra prima area di lavoro di ClickUp per vedere la differenza. Iscrivetevi ora a ClickUp : Free Forever.