10 delle migliori opzioni di software di gestione del marchio per il 2024

Che si tratti di idee per nuove campagne o di project management, si può dire che i brand manager hanno il loro bel da fare. Richiede una grande attenzione ai dettagli, una comprensione del mercato e un'attitudine al pensiero creativo.

Per ottenere il massimo dai vostri lavori richiesti e avere un impatto positivo sui profitti dell'azienda, potete rivolgervi agli strumenti di brand management per monitorare, gestire e misurare la salute e le prestazioni del vostro marchio.

Questi strumenti, che spaziano da moduli tradizionali di ricerca di mercato a soluzioni analitiche più sofisticate, possono fornire un'ottima visione della posizione del vostro marchio, traguardare i clienti giusti e ottimizzare la vostra attività strategie di marketing per garantire che il vostro marchio si distingua dalla concorrenza.

Quindi, se siete alla ricerca di una nuova soluzione per la gestione del marchio da aggiungere al vostro pacchetto tecnologico o semplicemente di una soluzione che faccia tutto, abbiamo pensato a voi. Abbiamo ristretto il campo a dieci dei migliori software di gestione del marchio oggi disponibili. Date un'occhiata a ciascuno di essi per conoscere le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni dei clienti.

Cosa cercare in un software di gestione del marchio La gestione del marchio è una strategia di marketing e il processo di creazione, mantenimento e protezione dell'identità e della reputazione di un marchio. Coinvolge tutti gli aspetti del modo in cui un'azienda comunica con i propri clienti, compresi i seguenti aspetti

iniziative di marketing , il servizio clienti, l'aggiornamento sulle tendenze del settore e molto altro ancora.

Questi strumenti di marketing aiutano i gestori del marchio e i team di marketing con:

Strategia del marchio : Gestire ed eseguire efficacemente la strategia del marchio

: Gestire ed eseguire efficacemente la strategia del marchio Consistenza del marchio : Mantenere la coerenza complessivalinee guida del marchio coerenti tra i vari canali

: Mantenere la coerenza complessivalinee guida del marchio coerenti tra i vari canali Organizzazione degli asset : Database centralizzato per gli asset digitali del marchio

: Database centralizzato per gli asset digitali del marchio Consapevolezza e portata del marchio : Attirare potenziali clienti e aumentare la consapevolezza e la fedeltà al marchio

: Attirare potenziali clienti e aumentare la consapevolezza e la fedeltà al marchio Viaggio del cliente migliorato con grandi design

I prezzi possono essere più cari rispetto ad altre piattaforme di social media scheduling

il costo dei piani a pagamento può essere un po' elevato, soprattutto per le piccole aziende. Inoltre, trovo che alcune delle funzionalità più avanzate possano essere un po' confuse da usare" -_ Recensione di Capterra

Prezzi

Offre una versione di prova gratuita di 30 giorni

Standard : $249/mese (utente aggiuntivo +$199/mese)

: $249/mese (utente aggiuntivo +$199/mese) Professionale : $399/mese (utente aggiuntivo +$299/mese)

: $399/mese (utente aggiuntivo +$299/mese) Avanzato : $499/mese (utente aggiuntivo +$349/mese)

: $499/mese (utente aggiuntivo +$349/mese) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,3 su 5 (2.093+ recensioni)

4,3 su 5 (2.093+ recensioni) Capterra: 4,4 su 5 (531+ recensioni)

4. Brandfolder

Il migliore per la gestione delle risorse digitali

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image4-1400x738.png Homepage di Brandfolder /$$$img/

via Brandfolder

Con Brandfolder brandfolder è un'applicazione che consente ai brand manager di archiviare, gestire le risorse digitali e condividere i file da un unico database centralizzato e sicuro. Funzionalità/funzione: librerie di risorse robuste, processi di condivisione dei file semplificati e controlli di accesso personalizzabili per garantire il controllo delle risorse digitali e mantenere un'immagine uniforme identità del marchio attraverso piattaforme, siti web, canali di social media e altro ancora.

Oltre a fornire funzioni essenziali per la gestione del marchio, Brandfolder consente agli utenti di misurarne le prestazioni. Con il suo dashboard di analisi, avrete accesso agli insight degli utenti, all'analisi delle risorse e all'analisi di Brandfolder e delle collezioni, per aiutarvi a migliorare il ROI e a garantire che le risorse del vostro marchio funzionino bene su più canali di distribuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni

Carica, archivia, organizza e condivide un numero illimitato di file da un'unica posizione sicura

Il branding personalizzato consente di personalizzare l'aspetto, il dominio e la ricerca per offrire un'esperienza davvero on-brand

Organizzare le risorse per Collezioni, Sezioni ed Etichette

L'Auto-Tagging con tecnologia IA aggiunge automaticamente tag logici alle risorse al momento dell'importazione

L'editor video avanzato permette di modificare i file video all'interno dell'app

limiti di ####

Curva di apprendimento durante il periodo di configurazione

all'inizio non è facile capire le sezioni, le etichette, le raccolte e gli elementi fissati Recensione di Capterra

Prezzi

Le basi : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Premium: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5 su 5 (1.035+ recensioni)

4,5 su 5 (1.035+ recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (433+ recensioni)

5. Slack

Il migliore software di comunicazione unificata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Esempio di prodotto Slack /$$$img/

via Slack Via Slack è una piattaforma di messaggistica che offre ai team un hub centrale per comunicare in modo più efficace, condividere idee e accelerare il processo di feedback.

I gestori del brand e i team possono creare canali personalizzati per separare i thread di conversazione, inviare messaggi a una o più persone e inviare file all'interno dei commenti. Per migliorare ulteriormente la comunicazione del team, Slack consente di partecipare a una riunione giornaliera o a una videoconferenza, che può essere utile quando si lavora da remoto o si spiegano argomenti complessi.

Inoltre, Slack Connect consente di invitare e di collaborare con i client e con team esterni nell'area di lavoro. Tutte queste funzionalità e altre ancora rendono più facile comunicare aggiornamenti, raccogliere feedback, delegare attività e accelerare il processo di feedback, soprattutto rispetto alla comunicazione via email.

Slack può anche integrarsi con altri strumenti aziendali, come ad esempio strumenti di project management come ClickUp e app di CRM come HubSpot, per aiutare i team a snellire il lavoro, gestire i progetti e tenere traccia delle campagne di marketing.

Migliori funzionalità/funzione

I canali aiutano i team a tenere traccia delle conversazioni

Riunioni giornaliere e Clip permettono ai team di connettersi e comunicare in modo più efficace

Avvio di una chat con una o più persone alla volta

Connessione di Slack ad altri strumenti di lavoro come ClickUp, Google Drive, Zoom e altri ancora

Limiti

I canali possono essere sovraccarichi e distrarre se non vengono gestiti correttamente

"Ci si può perdere in alcuni canali, soprattutto se ci sono molti canali con team diversi" - Recensione di Capterra

Prezzi

**Gratuito

Pro : $7.25/mese

: $7.25/mese Business+ : $12,50/mese

: $12,50/mese Griglia aziendale: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5 su 5 (30.841+ recensioni)

4,5 su 5 (30.841+ recensioni) Capterra: 4,7 su 5 (22.811+ recensioni)

6. FreshBooks

Il migliore per l'account e la fatturazione online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/freshbooks.png esempio di prodotto freshbooks /$$$img/

Tramite FreshBooks FreshBooks è una soluzione di fatturazione e contabilità che aiuta i marchi, gli account, i liberi professionisti e gli imprenditori di diversi settori a semplificare la loro contabilità.

Semplifica il flusso di lavoro e doma le l'insidia dell'ambito utilizzando le sue funzionalità/funzione di facile utilizzo, come la fatturazione professionale, che consentono di creare reportistica professionale, personalizzare le fatture e monitorare i dati finanziari. Utilizzate l'app per generare e inviare reportistica sulle parcelle in qualsiasi momento durante un periodo di parcelle e mettete i pagamenti su pilota automatico con la fatturazione automatica, i pagamenti ricorrenti e le promemoria automatiche.

Le migliori funzionalità/funzioni

Impostazione facile di pagamenti ricorrenti e promemoria automatici per i pagamenti

Connessione con oltre 14.000 banche e società di carte di credito diverse

Si integra con oltre 100 app per semplificare l'attività aziendale e mettere in contatto team e client

Anteprima delle fatture prima dell'invio e aggiornamenti istantanei quando una fattura è stata visualizzata e pagata

Calcola automaticamente le tasse e monitora l'inventario fatturato sulle fatture

limiti di ####

Lo strumento può risultare eccessivo per chi non ha dimestichezza con l'account

alcuni utenti potrebbero trovare il software complesso e opprimente, soprattutto se non hanno familiarità con le pratiche di fatturazione e di account" -_ Recensione di Capterra

Prezzi

Lite : $4,50/mese per tre mesi (5 client fatturabili)

: $4,50/mese per tre mesi (5 client fatturabili) Plus : $9/mese per tre mesi (50 client fatturabili)

: $9/mese per tre mesi (50 client fatturabili) Premium : $16,50/mese per tre mesi (Unlimited di client fatturabili)

: $16,50/mese per tre mesi (Unlimited di client fatturabili) Selezione: Prezzo personalizzato; richiedere la demo

Valutazioni e recensioni

G2: 4,5 su 5 (657+ recensioni)

4,5 su 5 (657+ recensioni) Capterra: 4,5 su 5 (4.037+ recensioni)

7. Frontificare

Il migliore software per la gestione delle risorse del marchio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image2-1-1400x1086.png Homepage di Frontify /$$$img/

via Frontify Frontify è un software per la gestione dei marchi e delle risorse digitali che fornisce a designer, marchi, sviluppatori e team di marketing un ecosistema di marchi digitali in grado di scalare con la loro azienda.

Offre un luogo centralizzato per tutte le risorse del marchio e strumenti per la gestione delle risorse digitali personalizzare le linee guida del marchio migliorare la creatività collaborazione nel team e la creazione di modelli digitali e di stampa riutilizzabili. Accedete facilmente alle linee guida digitali, modificatele e aggiornatele, e accedete a oltre 40 diversi elementi di contenuto per aiutarvi a personalizzare le vostre linee guida.

Per quanto riguarda la collaborazione creativa, questo strumento migliora il processo di feedback consentendo ai team di condividere informazioni dettagliate e revisioni con un unico collegamento. Inoltre, offre ai brand manager una soluzione semplificata per la condivisione di modelli di design. È sufficiente creare librerie di modelli modelli di branding e consentire a qualsiasi membro del team di creare progetti pre-approvati per conto proprio per incoraggiare l'autonomia, evitare colli di bottiglia e accelerare il processo di creazione dei contenuti.

Migliori funzionalità/funzione

Semplificazione del flusso di lavoro e ordinamento delle risorse con librerie di risorse dedicate

Blocchi di contenuti precostituiti o SDK per costruire elementi personalizzati che si adattano alle esigenze del vostro marchio

Integrazione con le app preferite per il design, la comunicazione, la produttività, il marketing e il marketing project management altro

Accesso alle risorse e alle linee guida direttamente dall'app desktop

Funzionalità/funzione di analisi per monitorare l'utilizzo e garantire che l'investimento nella gestione del marchio stia dando i suoi frutti su tutti i canali

limiti di ####

La funzione di ricerca all'interno della piattaforma potrebbe essere migliorata

la funzione di ricerca è un po' macchinosa, in quanto restituisce tutto il testo che circonda il termine di ricerca" -_ Recensione di Capterra

Prezzi

Essenziale **Gratuito Starter : $79/mese Teams : $279/mese

Azienda: Prenota una demo per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.6 su 5 (104+ recensioni)

: 4.6 su 5 (104+ recensioni) Capterra: 4.8 su 5 (63+ recensioni)

8. Uberall

Il migliore per la gestione del marketing della posizione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image6-1-1400x971.png Homepage di Uberall /$$$img/

via Uberall Uberall è uno strumento di gestione del marketing di posizione che consente agli utenti di offrire un'esperienza ibrida e senza soluzione di continuità ai clienti. Offre una suite di strumenti che consentono ai marchi di gestire la loro presenza online attraverso i motori di ricerca più diffusi, i canali dei social media, i siti web di recensioni e altro ancora.

In quanto software di location intelligence, è costruito per migliorare la visibilità del marchio nella ricerca locale, aumentare il coinvolgimento del marchio e generare profitti ottimizzando tutti i canali digitali che influenzano la scoperta e le decisioni di acquisto, soprattutto a livello locale.

Inoltre, Uberall offre potenti analisi, soluzioni automatizzate e integrazioni con i principali siti di recensioni, in modo che le aziende possano aumentare la visibilità presso i potenziali clienti e prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio in tempo reale e pubblicazione automatizzata sui siti che contano di più

Ottimizza ogni segnale per garantire che il vostro marchio sia raccomandato, sia su Google che su Home, Mappa o Siri

Limiti

I prezzi possono essere costosi e la curva di apprendimento per i nuovi utenti è molto ripida

è piuttosto costoso per i marketer non esperti o di media esperienza e comporta una curva di apprendimento un po' lunga per sfruttarlo al meglio, in cui bisogna adattarsi all'applicazione e alle sue funzionalità/funzioni" -_ Recensione di Capterra

Prezzi

Ritrova : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Essere Scelti : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Speranza: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.4 su 5 (81+ recensioni)

: 4.4 su 5 (81+ recensioni) Capterra: 4.6 su 5 (29+ recensioni)

9. Zendesk

La migliore soluzione per la gestione dei reclami, il servizio clienti e il CRM commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/zendesk-crm.png esempio di piattaforma zendesk-crm /$$$img/

Tramite Zendesk Zendesk è un software di gestione della reputazione online che consente ai marchi di risolvere i ticket più velocemente, di monitorare i reclami dei clienti attraverso i canali e di offrire la migliore esperienza ai clienti.

Zendesk sistemi di ticketing personalizzabili , profili dei clienti e soluzioni di assistenza automatizzate possono aiutarvi a creare un'esperienza coerente e personalizzata per ogni cliente che visita la vostra azienda, mentre il suo potente strumento di analisi vi permette di monitorare le interazioni dei clienti, i reclami e così via.

Inoltre, gli strumenti di collaborazione di Zendesk consentono ai team di creare un flusso di lavoro fluido che permette di reagire rapidamente ai problemi e alle richieste dei clienti e di condividere facilmente informazioni, commenti e feedback tra loro. Ciò contribuisce a garantire che i membri del team e i gestori del team coinvolti nel processo di gestione del marchio migliorino il loro flusso di lavoro e prendano insieme decisioni aziendali più intelligenti.

funzionalità/funzione di ####

Gestite i reclami, le richieste di informazioni e altro ancora e rispondete ai clienti da un'unica postazione

Connessione di Zendesk con oltre 1.000 integrazioni precostituite comprese le app più diffuse, tra cui ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce e altre ancora

Utilizzate le conversazioni laterali per consentire ai team interni ed esterni dell'area di lavoro degli agenti Zendesk di collaborare ai ticket

Pianificate e avviate riunioni Zoom con i vostri clienti direttamente da un ticket di supporto con l'integrazione Zoom; la registrazione della riunione verrà automaticamente pubblicata come commento privato sul ticket per mantenere tutte le conversazioni importanti in un unico luogo

Le funzionalità IA e il costruttore di flussi consentono di automatizzare le interazioni

limiti di ####

Il processo di configurazione potrebbe risultare troppo complesso per altri utenti

"Richiede molte impostazioni e quindi richiede più tempo per l'implementazione del software, soprattutto per il centro assistenza." - Recensione di Capterra

Prezzi

Zendesk per il servizio Suite Teams: $49/agente/mese con fatturazione annuale Suite Growth: $79/agente/mese con fatturazione annuale Suite Professional: $99/agente/mese fatturati annualmente

Zendesk per le vendite Team : $19/utente/mese con fatturazione annuale Crescita : $49/utente/mese con fatturazione annuale Professionale : $99/utente/mese fatturato annualmente



Valutazioni e recensioni

G2 : 4.3 su 5 (467+ recensioni)

: 4.3 su 5 (467+ recensioni) Capterra: 4.4 su 5 (3.382+ recensioni)

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Teamwork-Bacheca-View-Content-Dashboard-Example.png esempio di software di project management per il marketing di teamwork /$$$img/

via Progetti di lavoro di squadra Il lavoro di squadra è un progetto software di collaborazione ideale per i team di marketing che desiderano migliorare la gestione del proprio marchio. Teams consente ai team di migliorare la loro struttura organizzativa creando un'area di lavoro centrale in cui tutte le risorse del progetto possono essere archiviate e accessibili ai membri del team.

funzionalità/funzione di ####

Chat del progetto per comunicare in tempo reale

Visualizzazione del portfolio per dare facilmente un'occhiata a tutti i prodotti e servizi

Reportistica, rapporti di utilizzo e fatturazione

limiti di ####

I modelli di progetto non sono disponibili nel piano Free

La chat del team integrata è una funzionalità/funzione a pagamento

Piani a pagamento costosi rispetto agli altri software per il project management del marketing di questo elenco

Prezzi per progetti di lavoro in team

Teamwork Projects offre un piano gratuito e piani a pagamento a partire da $$$a al mese

Valutazione dei clienti di Teamwork Projects

G2: 4.4/5 (990+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

Portate il vostro marchio al livello successivo con gli strumenti giusti

Il software di gestione del marchio è essenziale per portare il vostro marchio a un livello superiore.

Dal monitoraggio obiettivi di marketing e la gestione delle risorse del marchio, il servizio clienti, l'analisi e la gestione dei dati allocazione delle risorse esistono diversi strumenti che vi aiutano a far crescere la vostra azienda e a costruire un marchio forte. La chiave è trovare quelli giusti, che vi aiutino a mantenere la coerenza del marchio e vi permettano di portare avanti i progetti a un ritmo più veloce.

Se cercate un'app per gestire ogni aspetto del vostro lavoro, potete affidarvi a ClickUp, che semplifica il project management e collega i vostri team di marketing e gli altri reparti sotto un unico tetto. Daams non solo offre a voi e al vostro team una piattaforma completamente personalizzabile con centinaia di funzionalità/funzione per supportare il vostro marchio nella sua crescita, ma si integra anche con oltre 1.000 altri strumenti di lavoro, rendendo più facile che mai portare tutto il vostro lavoro in un unico luogo e operare con efficienza. 😌⚡️

Se tutto questo vi sembra interessante, provatelo: iniziare è gratis!