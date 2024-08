Migliori alternative e concorrenti di Confluence nel 2024

Durante la mia giornata di lavoro, parlo con i nostri clienti nuovi ed esistenti delle loro esigenze e sfide di project management.

Una cosa che emerge spesso è l'evoluzione della collaborazione tra team negli ultimi anni. Le aziende stanno abbracciando la cultura remota, in cui i team devono essere sulla stessa pagina, anche quando non si trovano necessariamente nella stessa posizione.

Strumenti come Confluence erano ottimi nel 2014, ma oggi le aziende non hanno la stessa fiducia nei software legacy.

Ecco perché ho raccolto un elenco di alternative a Confluence per il project management e la collaborazione tra team. Il mio team e io abbiamo testato a fondo questi strumenti per vedere come si comportano rispetto a Confluence in diversi casi d'uso.

Entriamo nel vivo della discussione!

Limiti di Confluence

Ho riscontrato diversi problemi durante l'utilizzo di Confluence per il mio lavoro. Alcuni dei principali sono

Ritardo nel supporto clienti: Spesso mi sono trovato ad aspettare più del previsto per ricevere assistenza dal team del supporto clienti di Confluence. È un problema quando è necessario un aiuto immediato per risolvere un problema urgente

Spesso mi sono trovato ad aspettare più del previsto per ricevere assistenza dal team del supporto clienti di Confluence. È un problema quando è necessario un aiuto immediato per risolvere un problema urgente Piccola curva di apprendimento: Navigare tra le funzionalità/funzione e comprendere la terminologia è stata una sfida, soprattutto per i nuovi arrivati nel mio team. Confluence richiede un considerevole investimento di tempo e di lavoro richiesto per essere pienamente in grado di utilizzare la piattaforma

Navigare tra le funzionalità/funzione e comprendere la terminologia è stata una sfida, soprattutto per i nuovi arrivati nel mio team. Confluence richiede un considerevole investimento di tempo e di lavoro richiesto per essere pienamente in grado di utilizzare la piattaforma Funzione di ricerca lenta: Trovare informazioni o risorse specifiche all'interno della mia area di lavoro spesso richiede più tempo del dovuto, il che interrompe il mio flusso e ostacola l'efficienza

Trovare informazioni o risorse specifiche all'interno della mia area di lavoro spesso richiede più tempo del dovuto, il che interrompe il mio flusso e ostacola l'efficienza È difficile capire chi può modificare o contribuire a pagine specifiche o configurare le autorizzazioni in base alle esigenze del mio team

**Quando più persone modificano lo stesso documento contemporaneamente, è difficile coordinare le modifiche, con conseguenti conflitti di versione

Tenendo conto di questi problemi ricorrenti, ho stilato una lista ristretta di soluzioni Alternative a Confluence che consentono una collaborazione senza soluzione di continuità, offrono un accesso rapido alle conoscenze e garantiscono la produttività dei team.

Alternative a Confluence in sintesi

Le 10 migliori alternative a Confluence da usare nel 2024

1. ClickUp - Migliore per la modifica e la collaborazione in tempo reale

Iniziamo con il preferito dall'azienda: ClickUp. Le funzioni di collaborazione di questo strumento di project management riuniscono team interfunzionali sotto lo stesso tetto, offrendo un'unica fonte di verità per mantenere la coerenza su scala.

Io uso Documenti ClickUp a creare wiki , procedure operative standard, documentazione tecnica, roadmap di prodotto o qualsiasi altro tipo di contenuto. Per i documenti che necessitano di spiegazioni approfondite, utilizzo pagine annidate per collegare i contenuti pertinenti, aggiungere tabelle per una panoramica rapida o incorporare segnalibri di riferimento, il tutto in uno spazio centralizzato.

Grazie alla funzionalità di modifica in tempo reale, posso collaborare con il mio team remoto e lavorare in tandem per dare vita a idee ambiziose. Se devo aggiungere il mio contributo o chiarire qualcosa, taggo i membri del mio team nei commenti e loro ricevono una notifica immediata.

La creazione di attività richiede solo pochi secondi su Documenti: posso semplicemente selezionare una parte di testo e convertirla in un elemento d'azione, con dettagli rilevanti come assegnatario e scadenza.

Collaborare con i membri del team in tempo reale utilizzando ClickUp Teams

Spesso devo lavorare su wiki aziendali dettagliati e aggiornarli di tanto in tanto. L'estesa libreria di ClickUp di modelli personalizzabili per wiki e requisiti di documentazione è utile per queste attività. Il mio framework preferito è il framework Modello di ClickUp Wiki -Un modo rapido per raccogliere, organizzare e condividere le informazioni.

Utilizzo questo modello per:

Creare basi di conoscenza interne per le risorse aziendali vitali, come codici di condotta, procedure operative standard, guide per l'uso degli strumenti più comuni, ecc.

Collaborare con i membri del team in tempo reale per lavorare e aggiornare i contenuti

Aiutare il team a trovare le risposte alle domande più comuni senza perdere tempo

Salvare e collaborare su tutti i documenti in una posizione centrale

Mantenere la documentazione aggiornata grazie a modifiche tempestive

Grazie alle numerose opzioni per personalizzare il design, gli stati, i campi e le visualizzazioni, il modello mi aiuta a mantenere una struttura uniforme per tutta la documentazione ufficiale. Inoltre, aumenta l'efficienza e la velocità, poiché non devo più sviluppare strutture wiki da zero.

Scarica questo modello

A proposito di velocità, c'è uno strumento da supereroe che ClickUp ha nel suo arsenale: la velocità ClickUp Brain ! Questo Il knowledge manager dell'IA velocizza il mio processo di scrittura, che si tratti della creazione di un documento sui requisiti del prodotto, di un modulo di formazione interna, di un'email o di un post sul blog.

ottimizzare la comunicazione e risparmiare tempo con ClickUp Brain

Brain mi fornisce aggiornamenti su attività, documenti e membri del team, genera modelli per casi d'uso specifici e analizza i wiki (e l'intera area di lavoro) per trovare rapidamente le risposte alle mie domande. Davvero il miglior copilota che potessi chiedere!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Tenete a bada le distrazioni e concentratevi su una riga e un'idea alla volta con la modalità focus di ClickUp Docs

Personalizzate i documenti con una ricca formattazione: aggiungete allegati, widget, divisori, blocchi di codice e accedete al linguaggio Markdown

Proteggete la documentazione aziendale impostando controlli di autorizzazione diversi per team, ospiti o accesso pubblico

Salvate i documenti usati più di frequente come modelli e accedete ad essi rapidamente

Integrazione di ClickUp con oltre 1000 app di terze parti, tra cui HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub e altro ancora

Limiti di ClickUp

L'app mobile non offre ancora tutte le funzionalità/funzione della versione web

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain è disponibile a $5/utente al mese per ogni area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ciò che ci piace di più di ClickUp è la possibilità di avere una soluzione all-in-one per le nostre esigenze. Non dobbiamo più trovare pagine wiki in Confluence, ticket di ingegneria in Jira o tabelle/elenchi in Notion. Il tutto gestendo gli utenti in un unico posto e riducendo i costi.

Rodolfo Gutierrez, sviluppatore

2. Notion - Migliore per la creazione di una base di conoscenza per le PMI

via Notion Notion è uno strumento di gestione della conoscenza e un'area di lavoro collaborativa per team remoti di tutte le dimensioni.

Ho provato Notion Teams per annotare le note delle riunioni e fare brainstorming sui requisiti del progetto insieme al mio team. È emerso che è possibile aggiungere diversi tipi di contenuto all'interno di Docs, come frammenti di codice, equazioni matematiche, segnalibri, promemoria e altro ancora. Un ottimo modo per organizzare gli elenchi di cose da fare e i documenti del progetto in un hub centrale!

Tuttavia, vorrei che la personalizzazione dei modelli e l'impostazione delle automazioni fossero più semplici: l'adattamento ha richiesto molto tempo e lavoro manuale, il che potrebbe non essere fattibile per i professionisti che vogliono scalare rapidamente.

Notion Wiki è un altro potente strumento che ho provato. Funziona come una base di conoscenza in cui le organizzazioni possono condividere informazioni vitali e aggiornarle secondo le necessità, e i dipendenti possono accedere alle informazioni quando vogliono. Mi sono piaciute in particolare le funzionalità/funzione Blocchi sincronizzati: se la stessa informazione è presente in più punti, è possibile modificarla una sola volta e le modifiche si rifletteranno in tutti i punti.

Ad esempio, di solito inserisco gli oggetti del progetto in ogni brief che creo. Ho apportato una piccola modifica al documento degli obiettivi e, grazie ai blocchi sincronizzati, le modifiche sono state immediatamente aggiornate ovunque.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Compilazione automatica di tabelle, ricerca di informazioni all'interno dell'area di lavoro e spiegazione del gergo tecnico grazie a Notion IA

Organizzare le wiki più velocemente con la funzionalità di trascinamento e rilascio

Verifica delle pagine per garantire l'accesso alle informazioni più recenti

Integrazione dello strumento con ClickUp, Asana, GitHub, GitHub, Jira, Calendly, Figma e altro ancora

Limiti di Notion

La creazione delle pagine è un processo che richiede molto tempo

Difficoltà di modifica e personalizzazione dei modelli

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $10/postazione al mese

$10/postazione al mese Business: $18/seduta al mese

$18/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA è disponibile per $10/utente al mese per ogni area di lavoro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

3. Google Drive - Migliore per gli utenti dell'ecosistema Google

via Google Drive Google Drive (parte dell'area di lavoro di Google) è un'altra interessante alternativa a Confluence, adatta ai solitari o alle piccole e medie imprese con un budget tecnologico limitato.

Ci sono molte cose che ho amato di Google Drive nel corso degli anni. Se devo individuarne una, è la facile integrazione con gli altri strumenti dell'area di lavoro Google, come Documenti, Fogli, Slides e Google Drive.

I team che preferiscono l'ecosistema Google possono utilizzare Drive per creare, condividere e collaborare sui contenuti in tempo reale e salvare le risorse in un repository di facile accesso.

L'impostazione della condivisione è un'altra comoda funzionalità/funzione: è possibile controllare manualmente chi ha accesso a un particolare documento e proteggere i dati sensibili. Tuttavia, non c'è un'opzione per automatizzare questa impostazione, quindi ci vuole molto tempo per configurarla manualmente. È buona per un uso individuale, ma non è molto scalabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Drive

Ampio spazio di archiviazione per non preoccuparsi delle dimensioni dei file

Collaborazione con più membri del team in tempo reale su Google Documenti

Creazione di cartelle e raccolte per organizzare le risorse

Lavoro senza problemi su tutti i dispositivi: desktop, tablet o mobile

Limiti di Google Drive

Non è adatto alla creazione di pagine annidate all'interno dei documenti

Limitata funzionalità/funzione di cronologia delle versioni: non è possibile monitorare in dettaglio le revisioni dei documenti nel tempo

Prezzi di Google Drive

Business Starter: $7,20/utente al mese (area di lavoro Google)

$7,20/utente al mese (area di lavoro Google) Business Standard: $14,40/utente al mese (area di lavoro Google)

$14,40/utente al mese (area di lavoro Google) Piano Business: $21,60/utente al mese (area di lavoro Google)

$21,60/utente al mese (area di lavoro Google) Azienda: Prezzi personalizzati (area di lavoro Google)

Valutazioni e recensioni su Google Drive

G2: 4,6/5 (42.000+ recensioni, area di lavoro Google)

4,6/5 (42.000+ recensioni, area di lavoro Google) Capterra: 4,7/5 (oltre 15.000 recensioni, area di lavoro Google)

4. Nuclino - Migliore per l'interfaccia minimalista

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-213-1400x875.png Nuclino /%img/

via Nuclino Questo software wiki lavora al meglio per gli utenti che cercano un'alternativa all'interfaccia grafica di Confluence.

Ho testato la sua funzionalità/funzione di collaborazione e devo dire che fa concorrenza a molti popolari strumenti legacy.

Ogni elemento creato su Nuclino si è trasformato in un documento collaborativo: ho potuto creare wiki dettagliati con grafici di flusso e file incorporati, scrivere note, assegnare attività ai membri del team e lavorare con loro in tempo reale. Niente più conflitti di versione!

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Rimanete concentrati sul vostro lavoro grazie alla sua interfaccia utente priva di confusione

Utilizzate comandi slash, tasti di scelta rapida e Markdown per rendere il lavoro più efficiente

Creare bozze per la documentazione, riepilogare/riassumere note e generare immagini con Nuclino Sidekick

Recuperate le informazioni giuste al momento giusto con la funzionalità di ricerca rapida

Limiti di Nuclino

Integrazioni di terze parti al limite

Potrebbe non essere adatto a grandi aziende che richiedono personalizzazioni estese

Prezzi di Nuclino

**Gratuito

Standard: $6/utente al mese

$6/utente al mese Premium: $12/utente al mese

Nuclino valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

5. SharePoint - Migliore per la gestione avanzata dei documenti

via SharePoint La profonda integrazione di SharePoint con Office 365 consente agli utenti di collaborare utilizzando strumenti familiari come Word, Excel e Teams.

Durante la prova di questo strumento di collaborazione documentale ho apprezzato la facilità con cui è stato possibile co-autorizzare i documenti in tempo reale e gestire in modo efficace più versioni. Mi sono anche cimentato nell'impostazione di automatismi per le email e nel trigger delle risposte automatiche del servizio clienti con Power Automate: mi sono bastati pochi minuti per iniziare.

Mentre Confluence è noto per le sue potenti funzionalità di creazione e gestione di wiki, SharePoint offre una serie più estesa di funzionalità/funzione per la gestione dei documenti, tra cui la gestione avanzata dei metadati, le librerie di documenti e le potenti funzionalità di ricerca.

SharePoint funziona su Mac, PC e dispositivi mobili, quindi ho potuto mantenere il mio flusso di lavoro anche dopo aver cambiato dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di SharePoint

Unificazione di file, dati e risorse in un unico luogo

Trovare connessioni e conversazioni da Microsoft Viva e utilizzare al meglio la conoscenza collettiva

Organizzare i contenuti con tag e metadati pertinenti per un rapido reperimento

Monitoraggio delle versioni dei documenti e ritorno alle versioni precedenti, se necessario

Limiti di SharePoint

Forte dipendenza dall'ecosistema Microsoft

La personalizzazione della piattaforma al di là delle funzionalità/funzione di base richiede competenze tecniche

Prezzi di SharePoint

SharePoint (Piano 1): $5/utente al mese (piano annuale)

$5/utente al mese (piano annuale) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 dollari/utente al mese (piano annuale)

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2: 4/5 (8.000+ recensioni)

4/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (5.000+ recensioni)

6. Quip - Il migliore per la condivisione di documenti in sicurezza e senza soluzione di continuità

via Quip Quip, di proprietà di Salesforce, è uno dei pochi strumenti di questo elenco che si concentra esclusivamente sulla creazione di contenuti e sulla gestione dei documenti. Per me è stato molto facile iniziare a creare documenti in Quip e organizzarli in sottocartelle.

Tuttavia, la parte migliore di Quip è la sua capacità di condivisione. Posso definire un pubblico limitato per i miei documenti, bloccare i file e monitorarli in tutto il sistema. Devo gestire grandi volumi di documentazione, sia riservata che condivisa pubblicamente, quindi questa funzionalità è stata particolarmente adatta al mio flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quip

Creazione di diapositive, fogli di calcolo, documenti, tutto in un unico luogo

Collaborare e aggiungere utenti taggandoli con "@"

Possibilità di utilizzare un ampio intervallo di modelli per i reparti commerciale, marketing, risorse umane e account

Integrazioni estese, tra cui Dropbox, Zendesk, Jira e Slack, per aiutare i team a scalare

Limiti di Quip

La maggior parte del suo valore è legato all'integrazione con Salesforce

Prezzi di Quip

Quip Starter: $12/utente al mese

$12/utente al mese Quip Plus: $25/utente al mese (fatturati annualmente)

$25/utente al mese (fatturati annualmente) Quip Advanced: $100/utente al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Quip

G2: 4.2/5 (1000+ recensioni)

4.2/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

7. Asana - Migliore per l'organizzazione di documenti e attività

via Asana Asana è un popolare strumento di project management e di gestione dei documenti che può dare filo da torcere a Confluence. La prima cosa che salta all'occhio di Asana è la sua interfaccia utente. Nonostante sia uno stack tecnologico complesso di per sé, ha elementi intelligenti dell'interfaccia utente per guidare gli utenti verso nuove azioni.

Le pagine di Asana sono organizzate e facili da sfogliare. Mi sono piaciute molto le sue funzionalità di gestione delle attività: ho potuto delegare rapidamente il lavoro ai membri del mio team e monitorare gli stati di avanzamento nei vari reparti.

Le regole personalizzate di Asana mi hanno permesso di adattare i nostri flussi di lavoro creativi senza preoccuparmi di aggiungere un altro strumento. Ad esempio, ho imposto regole per assegnare automaticamente un progetto di scrittura a un editor designato una volta che la fase dell'attività passa da scrittura a editing.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Standardizzare le creatività e gli scopi dei progetti con moduli e linee guida on-brand

Visualizzare la pipeline dei contenuti e tenere traccia di un documento in tutti i progetti per evitare duplicati

Utilizzare l'IA e l'automazione per collegare la creazione e la distribuzione dei contenuti

Utilizzo di modelli per collaborare e scalare la produttività creativa

Limiti di Asana

Il complesso ecosistema può creare curve di apprendimento ripide per i nuovi utenti

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/utente al mese

$13,49/utente al mese Avanzato: $30,49/utente al mese

$30,49/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Asana

G2: 4.3/5 (9500+ recensioni)

4.3/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12500+ recensioni)

8. Dropbox Paper - Migliore per l'inserimento di contenuti multimediali

via Carta di Dropbox Dropbox è famoso per i suoi prodotti per l'archiviazione cloud, ma Dropbox Paper è un prodotto sottovalutato strumento di gestione dei documenti tecnici che passa inosservato. L'ho provato e l'ho trovato un'alternativa a Confluence ben progettata, soprattutto per gli utenti di Dropbox.

Ciò che ho apprezzato di più è stata la funzionalità/funzione di incorporazione dei media. Ho potuto importare video di YouTube, GIF e persino disegni di Figma e riprodurli direttamente all'interno del documento. Ha migliorato il modo in cui condivido idee e feedback con i miei team.

Per wiki, ho lasciato che i modelli precostituiti prendessero il sopravvento e si sono rivelati adeguati, soprattutto per i nuovi utenti. Il mio team ha potuto fare brainstorming di idee, progettare brief e invitare collaboratori.

E la cosa più comoda? La sincronizzazione tra i dispositivi in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox Paper

Utilizzo di scorciatoie da tastiera per migliorare la produttività

Organizza e integra il sistema di file per flussi di lavoro senza interruzioni

Utilizzare l'app per dispositivi mobili per modificare e gestire i documenti in movimento

Integrazione con un numero elevato di partner di integrazione con Dropbox per evitare interruzioni

Limiti di Dropbox Paper

La funzionalità/funzione offline è limitata e richiede ulteriori aggiornamenti

Prezzi di Dropbox Paper

Basic: Gratis

Gratis Plus: $11,99/utente al mese

$11,99/utente al mese Essentials: $19,99/utente al mese

$19,99/utente al mese Business: $15/utente al mese

$15/utente al mese Business Plus: $30/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (oltre 4000 recensioni)

4.1/5 (oltre 4000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

9. Zoho Learn (precedentemente Zoho Wiki): il migliore per creare wiki personalizzati

via Zoho Impara Zoho Learn è uno strumento economico per creare uno strumento completamente personalizzabile e in linea con il brand base di conoscenza interna per i dipendenti.

Mentre armeggiavo con lo strumento, mi ha colpito la funzionalità/funzione di controllo delle autorizzazioni. Mi ha permesso di impostare un accesso granulare per singole pagine o un accesso più ampio per l'intera area di lavoro.

Un'altra funzionalità/funzione che ho apprezzato molto è stata l'abbondanza di opzioni personalizzate. Dal logo, al layout della pagina, al banner, al colore, ho potuto modificare diversi elementi dei wiki per renderli perfettamente adatti alla presenza del marchio della mia organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Learn

Condivisione della conoscenza con i membri del team e possibilità di contribuire

Accesso alla base di conoscenze da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

Modifica simultanea dei contenuti con i membri del team

Creazione di file personalizzatimodelli di base di conoscenza personalizzati e mantenere la coerenza tra i contenuti

Limiti di Zoho Learn

Limitata integrazione di terze parti

Prezzi di Zoho Learn

**Gratis

Express: $1/utente al mese

$1/utente al mese Professionale: $3/utente al mese

(Prezzi presi da una fonte esterna)

Valutazioni e recensioni su Zoho Learn

G2 : 4.2/5 (50+ recensioni)

: 4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Document360 - Migliore per le basi di conoscenza delle aziende

via Documento360 Document360 è un'applicazione di software di condivisione della conoscenza che consente alle organizzazioni di creare una libreria di risorse completa per archiviare procedure operative standard, documentazione sui prodotti, wiki aziendali e manuali per gli utenti. I dipendenti, i client o gli stakeholder esterni possono accedere ai documenti direttamente dalla piattaforma.

Ho provato Site, la base di conoscenza dello strumento per dipendenti e personalizzati. Ciò che mi ha colpito è la possibilità di creare una esperienza di branding personalizzata: ho potuto aggiungere un dominio personalizzato, con colori, collegamenti incorporati e CTA personalizzate.

Mi ha colpito anche la funzione di ricerca IA. È stata rapida nel capire il contesto e ha recuperato la pagina che stavo cercando in pochi secondi, anche se avevo centinaia di documenti salvati.

Pur essendo un ottimo strumento per la documentazione, il prezzo elevato lo rende accessibile solo alle aziende.

Funzionalità/funzione migliori di Document360

Creazione di documentazione API personalizzabile per i team di sviluppo

Fornire assistenza su richiesta ai clienti utilizzando la base di conoscenze del widget

Ridurre al minimo i tempi di formazione e gli errori operativi con procedure operative standard dettagliate

Integrazione dello strumento con Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk e altre app del vostro stack tecnologico

Limiti di Document360

Costoso per le piccole e medie imprese

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard: $199/progetto al mese

$199/progetto al mese Professionale: $299/progetto al mese (solo fatturazione annuale)

$299/progetto al mese (solo fatturazione annuale) Business: $399/progetto al mese (solo fatturazione annuale)

$399/progetto al mese (solo fatturazione annuale) Enterprise: $599/progetto al mese (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

Gestione della conoscenza e collaborazione intelligente con ClickUp

Confluence è uno strumento potente per la documentazione e la collaborazione, ma le sue soluzioni "taglia e cuci" non sono più all'altezza. Le alternative che ho esplorato in questo articolo offrono soluzioni su misura per le esigenze uniche del vostro team, esattamente ciò di cui avete bisogno per far progredire la vostra azienda nel 2024.

ClickUp emerge come un'opzione eccellente in questo spazio, offrendo una piattaforma versatile che combina attività di ClickUp, monitoraggio dei progetti, documentazione e gestione delle conoscenze in un'unica soluzione.

L'interfaccia intuitiva, le infinite opzioni di personalizzazione e integrazione e le funzionalità avanzate di IA fanno di ClickUp una scelta interessante per i team che vogliono essere all'avanguardia. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!