10 Migliori strumenti software di condivisione della conoscenza per i team nel 2024

Nell'era digitale di oggi, il potere della conoscenza condivisa è indiscutibile!

Quindi, per un lavoro di squadra efficiente, è necessario il miglior strumento di condivisione che vi aiuti a coinvolgere il pubblico interno ed esterno. Che si tratti di un ingegnere team di condivisione pratiche di codice o marketing comunicare le linee guida del marchio i sistemi di gestione della conoscenza garantiscono una rapida creazione e diffusione dei contenuti.

Diamo un'occhiata da vicino alle migliori piattaforme di condivisione della conoscenza.

Che cos'è un software per la condivisione della conoscenza?

Il software di condivisione delle conoscenze è una piattaforma digitale progettata per acquisire, organizzare e diffondere le informazioni all'interno di un'organizzazione. Favorisce la collaborazione, migliora la produttività dei team e stimola l'innovazione rendendo accessibile a tutti i membri la conoscenza accumulata.

Che cosa si deve cercare in un software per la condivisione delle conoscenze?

Quando si sceglie uno strumento di condivisione delle conoscenze, bisogna considerare le capacità del motore di ricerca, gli strumenti di collaborazione, le integrazioni, l'interfaccia utente e il livello di sicurezza.

Ricercabilità : La soluzione di gestione della conoscenza deve consentire agli utenti di trovare rapidamente le informazioni

: La soluzione di gestione della conoscenza deve consentire agli utenti di trovare rapidamente le informazioni Interfaccia di facile utilizzo per l'utente : Un servizio self-servicebase di conoscenza è la chiave per l'utilizzo e l'adozione di questo strumento

: Un servizio self-servicebase di conoscenza è la chiave per l'utilizzo e l'adozione di questo strumento **Strumenti di collaborazione : Lo strumento di condivisione della conoscenza dovrebbe consentire la collaborazione in tempo reale, i commenti e, idealmente, il controllo della versione e della cronologia

: Lo strumento di condivisione della conoscenza dovrebbe consentire la collaborazione in tempo reale, i commenti e, idealmente, il controllo della versione e della cronologia Sicurezza : I vostri dati sono preziosi, quindi dovete essere certi che siano protetti. Cercate un software con solide misure di sicurezza, come la crittografia e i controlli delle autorizzazioni

: I vostri dati sono preziosi, quindi dovete essere certi che siano protetti. Cercate un software con solide misure di sicurezza, come la crittografia e i controlli delle autorizzazioni Capacità di integrazione: Lo strumento di condivisione delle conoscenze deve integrarsi perfettamente con lo stack tecnologico esistente

In definitiva, potreste preferire una solida piattaforma di project management con un software wiki integrato che aiuta a gestire i progetti e offre funzionalità/funzione avanzate di collaborazione.

Ricordate che il giusto strumento di coinvolgimento dei dipendenti può dare forza al vostro team e favorire un ambiente di lavoro vivace, collaborativo e produttivo!

I 10 migliori software di gestione della conoscenza da utilizzare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per team di ogni dimensione e settore per centralizzare il lavoro in un unico luogo.

All'esterno, ClickUp estende le sue capacità a client, partner e stakeholder. Create spazi dedicati per la collaborazione esterna, garantendo un accesso controllato alle conoscenze rilevanti. Dalle guide per il supporto clienti agli aggiornamenti sui progetti, potete colmare le lacune di conoscenza fornendo preziose informazioni in tempo reale.

Inoltre, è possibile curare e organizzare i contenuti in modo semplice con l'applicazione Assistente di scrittura ClickUp AI e strumenti di collaborazione. Carica e gestire i documenti , guide alle procedure e risorse per l'accesso in sicurezza. Sfruttate la potenza degli elenchi di attività per delineare processi, best practice e procedure operative standard, mantenendo tutti allineati!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Integrazioni con oltre 1.000 altri strumenti per semplificare il lavoro in un unico luogo

Modifiche in tempo reale, pagine annidate, modifica di testi ricchi e funzionalità/funzione più potenti inClickUp Documenti* Relazioni per collegare documenti e attività per un accesso più semplice

Accesso granulare e diritti di autorizzazione per proteggere i contenuti da modifiche indesiderate

Limiti di ClickUp

Le prestazioni dell'app per dispositivi mobili possono essere limitate

Richiede tempo per imparare la piattaforma

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (8.331+ recensioni)

4,7/5 (8.331+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.739+ recensioni)

2. Flussi

via Flusso Flowlu è una piattaforma di collaborazione che aiuta le aziende a creare, organizzare e condividere le conoscenze in un unico luogo.

Con le funzionalità/funzione di condivisione delle conoscenze di Flowlu, è possibile creare articoli, FAQ e altre risorse a cui il team può accedere. È anche possibile collaborare agli articoli della knowledge base in tempo reale, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

Le funzionalità di condivisione delle conoscenze di Flowlu semplificano la condivisione delle conoscenze all'interno del team, migliorano la collaborazione e riducono il rischio di errori.

Le migliori funzionalità/funzione di Flowlu

Software affidabile e performante

Facile da imparare e semplice da usare

Protocollo TLS sicuro, memorizzato e crittografato

Limiti di Flowlu

Nessun portale client

Alcune funzionalità/funzione richiedono l'aiuto del supporto per essere impostate

Alcuni recensori si lamentano delle funzionalità/funzione limitate

Prezzi di Flowlu

**Gratis

Team : $29/mese

: $29/mese Business : $59/mese

: $59/mese Professionale : $119/mese

: $119/mese Azienda: $199/mese

Flowlu valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (195+ recensioni)

4.7/5 (195+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (302+ recensioni)

3. Aiuto-succo

via Aiuto-succo Lo strumento di gestione della conoscenza basato su cloud Helpjuice aiuta le aziende a creare, organizzare e condividere la conoscenza da un unico luogo centrale.

Con Helpjuice è possibile creare articoli, FAQ e altre risorse a cui il team e i clienti possono accedere.

Le sue funzionalità/funzione di condivisione delle conoscenze rendono facile la collaborazione sugli articoli della knowledge base in tempo reale, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

Helpjuice offre anche funzionalità/funzione chiave come la ricerca, i tag e l'analisi per aiutarvi a trovare e gestire i contenuti della vostra knowledge base.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

Interfaccia intuitiva e facile da usare

La potente funzione di ricerca facilita la ricerca dei contenuti

Interfaccia altamente personalizzabile

Limiti di Helpjuice

Le Menzioni menzionano che la documentazione di supporto potrebbe essere migliorata

Diversi recensori menzionano le limitate capacità di modifica degli articoli

Prezzi di Helpjuice

Starter : $120/mese

: $120/mese Business : $200/mese

: $200/mese Premium Limite : $289/mese

: $289/mese Premium Unlimited: $499/mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4.3/5 (16+ recensioni)

4.3/5 (16+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (92+ recensioni)

4. Guru

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/5db07e0c31da36ffa5fa6432\_Company-1400x931.png Guru Dashboard /%img/

via Guru La piattaforma di gestione della conoscenza Guru aiuta i team a creare, organizzare e condividere le conoscenze in un unico luogo.

La sua ricerca IA in azienda, Wiki, software intranet e gli strumenti per le basi di conoscenza sono pronti ad aiutare le aziende a creare ecosistemi di condivisione della conoscenza su larga scala.

Le funzionalità/funzione di Guru per la condivisione delle conoscenze semplificano la condivisione delle informazioni all'interno del team, migliorano la collaborazione e riducono il rischio di errori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Comoda funzione di ricerca per parole chiave

Accesso alla ricerca grazie all'IA

Molti recensori menzionano il suo team del supporto

limiti di #### Guru

Limitate autorizzazioni alla collaborazione

Curva di apprendimento pesante per la maggior parte delle persone

Limiti editoriali: le persone non possono modificare nel modo che preferiscono

Prezzi del Guru

**Gratuito

Unlimitato : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di #### Guru

G2: 4,7/5 (1.514+ recensioni)

4,7/5 (1.514+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (85+ recensioni)

5. Confluenza

via Confluenza Il software di condivisione delle conoscenze Confluence, di Atlassian, centralizza le informazioni tecniche per una gestione dei requisiti IT senza soluzione di continuità.

Cattura e organizza le risorse preziose per rendere gli aggiornamenti e le piani di progetto facilmente accessibili.

Confluence include strumenti di collaborazione e monitoraggio che facilitano la ricerca delle informazioni necessarie. Con un'interfaccia intuitiva e un design di facile utilizzo, questo strumento di condivisione delle conoscenze incoraggia la produttività e favorisce il lavoro di squadra all'interno delle organizzazioni.

La maggior parte dei piani di Confluence è basata su cloud, ma la piattaforma offre anche un piano Data Center per i team che desiderano una soluzione autogestita.

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Ottimo per il monitoraggio dei problemi

Organizza senza problemi grandi volumi di documentazione

Interfaccia utente semplice e pulita, piacevole da usare

Limiti di Confluence

Limitate capacità di formattare all'interno del programma, rispetto alla maggior parte degli strumenti di gestione della conoscenza

Capacità di gestione delle attività limitate, se siete alla ricerca di un programma di gestione delle attività integrato

Diversi utenti segnalano difficoltà nel formattare e nell'esportare i PDF

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Unlimitato : $5,75/mese per utente

: $5,75/mese per utente Premium : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Data Center: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (3.644+ recensioni)

4,1/5 (3.644+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.055+ recensioni)

6. Bloomfire

via Bloomfire Bloomfire è una piattaforma basata su cloud che aiuta le aziende a massimizzare i loro lavori richiesti per la gestione della conoscenza.

Fornisce un repository centrale e ricercabile per la conoscenza che facilita la condivisione e la collaborazione delle informazioni.

Inoltre, consente agli utenti di porre e rispondere alle domande, commentare i contenuti e seguire gli esperti per rendere più coinvolgente la condivisione delle conoscenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bloomfire

È possibile caricare contenuti in qualsiasi formato

Ogni parola è indicizzata in profondità per una ricerca completa (anche audio)

Estetica piacevole e facile da usare per gli utenti

Limiti di Bloomfire

Molti utenti riferiscono che il programma richiede tempo prima di essere intuitivo

Alcuni utenti ritengono che la navigazione sia un po' macchinosa

Alcuni recensori vorrebbero controlli più severi sulle credenziali d'accesso

Prezzi di Bloomfire

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Bloomfire

G2: 4.6/5 (475+ recensioni)

4.6/5 (475+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (216+ recensioni)

7. Tettra

via Tettra Tettra è un sistema di gestione della conoscenza alimentato dall'IA che rende le conoscenze sparse un ricordo del passato. Basta rispondere a domande ripetitive!

Con Tettra, potete raccogliere tutte le informazioni aziendali in un'unica base di conoscenza.

Quindi, è possibile utilizzarla per rispondere alle domande in Slack e MS Teams e mantenerla aggiornata e organizzata con l'automazione. Da fare anche un ottimo lavoro per rendere più fluido il processo di onboarding.

Teams è utilizzato da team di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende.

Le migliori funzionalità di Tettra

Le integrazioni includono Slack, Google Drive e MS Teams

Semplifica il contributo ai contenuti

Consente l'uso di media, collegamenti e formattazione completa

Limiti di Tettra

Man mano che cresce, può essere difficile vedere le nuove attività

Risulta un contenuto duplicato quando si tenta di elencare un documento in due posti

Le immagini all'interno degli elenchi sono formattate in modo limitato

Prezzi di Tettra

Inizio: Free

Free Scaling: $8,33/mese per utente

$8,33/mese per utente Professionale: $16,66/mese per utente

Tettra valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (89+ recensioni)

4.6/5 (89+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (9+ recensioni)

8. Notion

via Notion La piattaforma di produttività e collaborazione basata su cloud di Notion è un ottimo software di base per i team. Wiki, documenti e progetti si uniscono su Notion, un'area di lavoro connessa alimentata dall'IA.

Con Notion è possibile creare database, documenti e wiki per archiviare e organizzare le conoscenze del team.

Utilizzatelo per creare modelli di strategia di marketing dei contenuti e flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e condividere facilmente le informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Ampia gamma di strumenti disponibili, perfetta integrazione con altre produttività Microsoft

Ambiente altamente collaborativo per i team

Database personalizzabili permettono di adattare il programma alle proprie esigenze

Limiti di Notion

I recensori menzionano occasionali rallentamenti e problemi di funzionamento

I recensori affermano che l'app per dispositivi mobili non è all'altezza di quella per desktop

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.747+ recensioni)

4,7/5 (4.747+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.773+ recensioni)

9. SharePoint

via SharePoint SharePoint di Microsoft è una piattaforma di collaborazione basata sul web e un software di knowledge base che consente agli utenti di archiviare, organizzare e condividere documenti, file e altri contenuti.

La piattaforma integra diversi Strumenti di IA per migliorare la gestione delle conoscenze, tra cui un costruttore di IA, Copilot e Viva Insights.

Fornisce wiki, elenchi, parti web e un potente motore di ricerca per alimentare la vostra base di conoscenze.

SharePoint fa parte della suite di prodotti Microsoft Office 365, quindi si integra perfettamente con altri prodotti Microsoft, come Word, Excel e PowerPoint.

Limiti di SharePoint

Programma complesso che può essere difficile da gestire

I recensori menzionano frequenti rallentamenti dovuti alla sincronizzazione

Gli utenti vorrebbero vedere un'interfaccia utente migliorata e più amichevole

Prezzi di SharePoint

Piano SharePoint 1 : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Piano SharePoint 2 : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Office 365 E3: $23/mese per utente

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2: 4.0/5 (8.279+ recensioni)

4.0/5 (8.279+ recensioni) Capterra: X/5 (X+ recensioni)

10. Sabio

via Sabio Il software Sabio per la gestione della conoscenza consente di creare strumenti di knowledge base in un ambiente multicanale.

La sua estensione per il browser, Sabio Integrator, consente di importare la base di conoscenza in altre applicazioni web senza dover avviare interi progetti di sviluppo.

Caricate o inserite contenuti, organizzateli e memorizzateli in strutture ad albero della conoscenza e condividete le informazioni senza problemi su più canali.

Sabio offre la gestione dei diritti e dei ruoli e un'API aperta. Inoltre, il suo potente motore di ricerca consente di trovare ciò che serve, quando serve.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sabio

Sabio è una piattaforma dedicata alla gestione della conoscenza (dal 2000)

Sono disponibili webinar e sessioni di formazione

Algoritmi intelligenti che imparano dalle interazioni degli utenti per migliorare costantemente gli strumenti di ricerca

Limiti di Sabio

Alcuni utenti ritengono che la piattaforma potrebbe essere più intuitiva

Le modifiche editoriali possono richiedere tempo per essere elaborate

Prezzi di Sabio

Teams: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Sabio

G2: 4.8/5 (27+ recensioni)

4.8/5 (27+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

Costruire potenti basi di conoscenza in ClickUp

I 10 migliori strumenti per la condivisione delle conoscenze sopra elencati offrono diverse funzionalità/funzioni per consentire ai membri del team di condividere, collaborare, imparare gli uni dagli altri e crescere in modo più efficace. Potete anche dare un'occhiata a esempi di automazione aziendale e esempi di flussi di lavoro per aiutarvi a prendere il vostro software di gestione della conoscenza al livello successivo!

Siete pronti a ottimizzare il database delle conoscenze del vostro team? ClickUp offre potenti soluzioni di project management e knowledge management con migliaia di integrazioni per una maggiore produttività. Avviate oggi un'area di lavoro gratuita !