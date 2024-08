10 migliori strumenti di gestione della conoscenza AI nel 2024

Gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) per la gestione della conoscenza sono tantissimi e l'elenco continua a crescere. Questi strumenti di IA possono aiutarvi a organizzare i vostri dati e ad aumentare la produttività del team, ma lo strumento sbagliato potrebbe davvero compromettere il vostro stato.

Da fare per trovare lo strumento perfetto?

In questa guida vi illustreremo esattamente cosa dovreste cercare nel vostro nuovo strumento di IA per la gestione delle conoscenze, insieme ad alcuni dei nostri strumenti software preferiti in questo spazio. 🛠️

Cosa cercare negli strumenti di IA per la gestione della conoscenza?

Ogni tipo di software di gestione della conoscenza ha i suoi pregi e i suoi difetti. Tutto dipende da cosa si sta cercando. Alcuni team hanno bisogno di uno strumento di livello aziendale con livelli di autorizzazione e conformità rigorosi, mentre altri hanno semplicemente bisogno di una casa digitale per tutte le informazioni aziendali. 📗

Ecco cosa considerare quando si confrontano i diversi strumenti di gestione della conoscenza basati sull'AI:

Funzionalità: Da fare: la piattaforma ha tutte le funzionalità/funzione che vi servono? Da fare?

Da fare: la piattaforma ha tutte le funzionalità/funzione che vi servono? Da fare? **Le funzionalità di collaborazione sono intuitive e facili da usare? È possibile condividere facilmente i documenti con gli altri?

Intelligenza artificiale: L'IA generativa rende lo strumento più utile o ne ostacola le funzioni?

Facilità d'uso: Lo strumento è di facile utilizzo? È possibile addestrare facilmente i membri del team? È self-service?

Reputazione: Lo strumento ha una solida reputazione? È un nuovo arrivato sul mercato?

Conformità: Lo strumento soddisfa i requisiti di conformità dei dati del personale e dei clienti?

Lo strumento soddisfa i requisiti di conformità dei dati del personale e dei clienti? Pricing : Esiste un piano Free? Lo strumento è accessibile in base alle vostre esigenze?

Come per ogni software, concentratevi su ciò che è più importante per voi: tutte le altre funzionalità/funzioni chiave sono un bonus. Utilizzate la nostra guida per trovare lo strumento giusto strumento software di base di conoscenza per le vostre esigenze.

I 10 migliori software di AI Knowledge Manager da usare nel 2024

In questa guida, abbiamo ridotto l'elenco degli strumenti di gestione della conoscenza disponibili ai nostri migliori consigli, in modo che possiate risparmiare tempo e iniziare a testarli più velocemente.

Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti di gestione delle conoscenze basati sull'IA.

1. ClickUp - Miglior strumento di IA completo per la gestione delle conoscenze

Prova ClickUp Documenti ClickUp è un potente strumento basato su cloud gestione della conoscenza strumento e piattaforma di project management che lavora per team di qualsiasi dimensione, in qualsiasi nicchia. Con numerosi strumenti progettati per la produttività e la collaborazione, ClickUp è la soluzione ideale per tutte le aziende che desiderano organizzarsi (e mantenersi). ✔️

Per i team che vogliono creare basi di conoscenza e wiki interni, Documenti ClickUp è il miglior strumento per la gestione dei contenuti. I membri del team possono creare documenti da soli, collaborare insieme e condividere le informazioni con altri per creare un repository centrale.

Utilizzate il Modello di base di conoscenza di ClickUp per iniziare rapidamente. Riunite tutte le informazioni aziendali e create un wiki ricercabile per le politiche e le informazioni.

Scarica questo modello /$$$cta/

Grazie ai recenti aggiornamenti, gli utenti possono ora sfruttare appieno le funzionalità di ClickUp AI in tutta la piattaforma, compreso il processo di gestione delle conoscenze.

ClickUp AI vi aiuta a scrivere e riepilogare contenuti per il wiki aziendale, a trasformare le note in elenchi di cose da fare e a generare idee da utilizzare nei documenti interni.

ClickUp non è ideale solo per la gestione della conoscenza. È perfetto anche per project management . I team possono utilizzare le solide funzionalità di ClickUp per la gestione dei progetti e delle gestione delle attività funzionalità/funzione per pianificare progetti, monitorare le modifiche e rimanere organizzati dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Semplificate i vostri processi e migliorate la vostra scrittura grazie alla conoscenza dell'IA e agli strumenti di apprendimento automatico di ClickUp Brain

Modifica e messaggistica in tempo reale grazie agli strumenti di collaborazione integrati

Trasforma le note inelementi d'azione per facilitare il project management e le attività

Migliorare la produttività e gestire il vostro tempo con una base di conoscenza * Organizzate i vostri documenti con categorie e tag

Godetevi le ricche opzioni di personalizzazione, tra cui colori e categorie

Rimanete organizzati consoftware gratuito per il project management* Proteggete i documenti privati e condivideteli facilmente con gli altri grazie alle funzionalità/funzione di privacy integrate

Iniziate rapidamente con il nostromodelli di knowledge base gratuiti Limiti di ClickUp

ClickUp ha così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate che può essere necessario un po' di tempo per configurarlo perfettamente per le proprie esigenze

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.200 recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

2. Bit.ai - Il migliore per la gestione collaborativa dei documenti

via Bit.ai Bit.ai è un sistema di gestione delle conoscenze e dei wiki basato sull'IA e progettato pensando ai singoli e ai team. Con questo software, i team possono organizzare e collaborare su contenuti come basi di conoscenza, wiki, guide di formazione e portali per i client, ed estendere ulteriormente questa funzione con le integrazioni. 🔌

Le migliori funzionalità/funzione di Bit.ai

Collaborazione con i membri del team e gli ospiti in tempo reale

Utilizza IA Genius per semplificare la scrittura dei contenuti e aumentare la produttività con la potenza dell'apprendimento automatico

Condivisione dei file senza soluzione di continuità con collegamenti condivisibili, incorporazioni di siti web e link tracciabili

Limiti di Bit.ai

Alcuni utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione dei font più limitate rispetto ad altri strumenti per la creazione di contenuti

Secondo alcuni utenti, l'esperienza utente sarebbe migliorata con un'interfaccia utente migliore

Prezzi di Bit.ai

**Gratuito

Pro: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bit.ai

G2: 4/5 (20+ recensioni)

4/5 (20+ recensioni) Capterra: n/a

3. OneBar - Miglior strumento di IA per la gestione delle domande e delle risposte

via OneBar OneBar è una piattaforma dedicata alla gestione della conoscenza che consente alle organizzazioni di acquisire tutti i dati e le informazioni e di archiviarli in un luogo facile da gestire. La piattaforma adotta un approccio di tipo Q&A. Gli utenti possono chiedere al bot dell'IA di fornire risposte, alle quali i membri del team possono contribuire con le proprie conoscenze ed esperienze.

Le migliori funzionalità/funzioni di OneBar

Condivisione delle domande più frequenti (FAQ) con le relative risposte

Incoraggiare i membri del team a contribuire alle risposte

Visualizzazione di contenuti più pertinenti con la ricerca semantica di dati rilevanti

Limiti di OneBar

OneBar è stato progettato per essere utilizzato con Slack, quindi gli utenti che non utilizzano questa app potrebbero non ottenere il massimo valore dal loro investimento

Le recensioni online di OneBar sono in numero limitato rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di OneBar

**Gratis

Startup : $200/mese per un massimo di 200 utenti

$200/mese per un massimo di 200 utenti Crescita: $400/mese per un massimo di 1.000 utenti

OneBar valutazioni e recensioni

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Confluence - Il migliore per la collaborazione del team e la condivisione della conoscenza

via ConfluenzaConfluenza è una soluzione di gestione della conoscenza interna e documentazione di progetto sviluppato dal team di Atlassian. Con Confluence, i team possono creare una fonte centrale di verità per la conoscenza dell'organizzazione. Le funzionalità/funzione dell'IA all'interno dello strumento migliorano la scrittura, la presa di note e la ricerca. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Pianificare progetti e fare brainstorming in modo collaborativo, quindi utilizzare l'IA per scrivere le note

Lavorare con i membri del team con commenti in linea e modifiche in tempo reale

Organizzare i contenuti in aree di lavoro dedicate, con ricerca assistita dall'IA

Limiti di Confluence

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di ricerca debbano essere migliorate

Secondo alcuni utenti, può essere fonte di confusione cambiare i livelli di autorizzazione per le diverse pagine

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard: $6,05/mese per utente

$6,05/mese per utente Premium: $11,55/mese per utente

$11,55/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.700 recensioni)

4,1/5 (oltre 3.700 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.200+ recensioni)

5. Process Street - Il migliore per la gestione dei processi aziendali

via Via del processoVia del processo è una gestione del processo e un sistema di gestione delle conoscenze alimentato dall'IA progettato per i team che devono concentrarsi sulla conformità e sul controllo della qualità. La piattaforma è progettata per la trasparenza e la gestione dei processi e utilizza l'IA per aiutare i team a mantenere la conformità. 📋

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Utilizzate l'editor di documenti per acquisire, organizzare e condividere le procedure operative standard (SOP)

Impostazione dei livelli di autorizzazione e decisione su chi ha accesso a quali contenuti

Monitorare le modifiche tra i documenti per mantenere la trasparenza e il controllo degli accessi

Limiti del processo Street

Il prezzo può essere proibitivo per alcuni utenti, in particolare per le piccole aziende o le nuove agenzie

Alcuni utenti trovano confusa l'organizzazione dei flussi di lavoro e dei contenuti

Prezzi di Process Street

Startup : $100/mese per un massimo di 10 utenti

$100/mese per un massimo di 10 utenti Pro: A partire da $$$a/mese per un numero personalizzato di utenti

A partire da $$$a/mese per un numero personalizzato di utenti Enterprise: A partire da $$$a 1.660/mese per un numero personalizzato di utenti

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

6. Tettra - Il migliore per la creazione di basi di conoscenza interne

via Tettra Tettra è un'applicazione IA software di condivisione della conoscenza progettato per accelerare il processo di onboarding e tenere informati i membri del team. I team possono utilizzare questo strumento di gestione delle conoscenze per archiviare e raccogliere le informazioni rilevanti, in modo che emergano al momento giusto. 👋

Le migliori funzionalità/funzione di Tettra

Creazione di nuovi contenuti o utilizzo di contenuti esistenti da Google Drive o Notion per creare una base di conoscenza interna

Rispondere istantaneamente alle query dei membri del team all'interno di Slack o dell'app Tettra

Identificare le lacune di conoscenza e collaborare agli aggiornamenti per mantenere i contenuti rilevanti

Limiti di Tettra

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più funzionalità/funzione di modifica del testo e del contenuto, come font e colori extra

Gli utenti segnalano che non è possibile elencare un contenuto in due posti senza creare una copia, creando inutili duplicazioni

Prezzi di Tettra

Base: $4/mese per utente

$4/mese per utente Scaling: $8/mese per utente

$8/mese per utente Professionale: $12/mese per utente

Tettra valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (5+ recensioni)

7. Document360 - Il migliore per la gestione della conoscenza rivolta al cliente

via Documento360Documento360 è uno strumento di AI per la gestione delle conoscenze, pensato sia per i team interni che per il supporto clienti. I team possono utilizzare la piattaforma per creare basi di conoscenza, manuali, procedure operative standard o wiki che mantengono i contenuti in un unico luogo e facilitano la gestione della conoscenza e dell'apprendimento. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Creazione di una base di conoscenza pubblica o privata con una pagina iniziale personalizzata

Creazione di un glossario aziendale per definire tutti i termini più utilizzati in un unico posto

Analisi dettagliate su come i contenuti vengono visualizzati e utilizzati

Limiti di Document360

Alcuni utenti vorrebbero che fosse possibile modificare la configurazione predefinita delle pagine

Secondo alcuni utenti, le analisi sono disponibili solo per gli ultimi 30 giorni per impostazione predefinita

Prezzi di Document360

**Gratis

Standard: $149/mese per un massimo di tre utenti

$149/mese per un massimo di tre utenti Professional: $299/mese per un massimo di cinque utenti

$299/mese per un massimo di cinque utenti Business: $399/mese per un massimo di cinque utenti

$399/mese per un massimo di cinque utenti Enterprise: $599/mese fino a 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

8. Scribe - Il miglior strumento di IA per l'estrazione di informazioni

via ScribaScriba consente ai team di creare una guida passo passo a partire da qualsiasi contenuto. Da fare: basta attivare l'estensione e seguire il proprio processo, che viene poi trasformato in un processo con l'aiuto dell'IA. È utile per i team che vogliono creare una wiki o una base di conoscenza interna, creare procedure operative standard o documenti di formazione, o progettare un processo di onboarding.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Sfrutta la potenza dell'IA per trasformare un processo manuale in una guida ripetibile

Modificate la guida di passaggio con screenshot, annotazioni e marchio aziendale

Incorporare le guide nella base di conoscenza dell'azienda o condividerle con un collegato

Limiti di Scribe

La rimozione dei contenuti non più necessari avviene di passaggio in passaggio, il che può risultare frustrante

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni per formattare il testo in modo da poter personalizzare le loro guide

Prezzi di Scribe

**Gratis

Personale Pro: $23/mese per utente

$23/mese per utente Team Pro: $12/mese per utente, minimo cinque utenti

$12/mese per utente, minimo cinque utenti Azienda: Contattare per i prezzi

Scribe valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (5+ recensioni)

9. Capacità - Migliore per l'automazione delle attività di assistenza e helpdesk

via Capacità Capacity è una piattaforma alimentata dall'IA progettata per i team che desiderano mantenere le informazioni ordinate e facilmente accessibili, sia per i membri del team interno che per i clienti. La funzionalità di base di conoscenza di Capacity include integrazioni intelligenti di IA che rendono la creazione, l'aggiornamento e la navigazione senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzione di Capacity

Organizzare le conoscenze in cartelle, dialoghi e scambi

Impostazione delle autorizzazioni per gli utenti in base al ruolo, al reparto, alla posizione e altro ancora

Trovare rapidamente le informazioni con la funzione di ricerca integrata

Limiti di capacità

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni disponibili per la reportistica

Può esserci una curva di apprendimento quando i membri del team si abituano al nuovo sistema

Prezzi della capacità

Growth: $49/mese per utente

$49/mese per utente Professionale: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Capacità valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 10 recensioni)

10. Notion - Il migliore per la collaborazione in un'area di lavoro all-in-one

via NotionNotion è un popolare strumento di gestione della conoscenza che ora dispone della funzione IA. I team che utilizzano Notion per creare database, wiki interni e basi di conoscenza possono ora utilizzare l'intelligenza artificiale Strumento di scrittura IA e funzionalità/funzione integrate per aumentare la produttività e snellire i processi. 🪄

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Creazione e personalizzazione di una base di conoscenza interna con pagine e database

Trasforma i dati grezzi in qualcosa di presentabile grazie all'autocompilazione delle tabelle

Porre domande all'IA integrata per far emergere contenuti pertinenti e condividere le conoscenze dall'area di lavoro

Limiti di Notion

Alcuni utenti riportano cheautomazioni dei flussi di lavoro sono attualmente più limitati rispetto ad altri strumenti di gestione della conoscenza

Non è possibile configurare le autorizzazioni degli utenti per i sottoinsiemi di dati, il che potrebbe avere un impatto sul modo in cui alcuni utenti organizzano i loro dati all'interno di un wiki aziendale

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Notion IA può essere aggiunto a qualsiasi piano a pagamento per $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Trovare lo strumento migliore per le esigenze di gestione della conoscenza della vostra azienda

Per i team che desiderano creare un wiki aziendale o una base di conoscenza interna, non c'è carenza di strumenti di IA adatti, pronti e in attesa di essere registrati e utilizzati. Utilizzate questa guida per districarvi tra la confusione e trovare il miglior strumento software di gestione della conoscenza per il vostro team.

Se avete bisogno di una piattaforma che vada oltre la gestione dei documenti, non cercate oltre ClickUp: la nostra piattaforma all-in-one ha tutto ciò che vi serve per gestire progetti, assegnare attività, mantenere il vostro CRM e creare le vostre basi di conoscenza, con in più la potenza dell'intelligenza artificiale. Provate gratis ClickUp oggi stesso per vedere quanto sia facile riunire tutte le vostre conoscenze in un unico luogo. ✨